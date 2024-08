Vous gérez plusieurs comptes de messagerie simultanément et manquez parfois des courriels importants ?

La difficulté de changer constamment d'onglet et de ne pas recevoir de notifications de courrier électronique en temps voulu est bien réelle.

Ne serait-ce pas formidable de pouvoir gérer tous vos courriels importants dans une seule boîte de réception et de réduire la surcharge ? Activez la redirection automatique de Gmail, la méthode idéale pour regrouper tous vos courriels en un seul endroit.

La redirection Gmail envoie automatiquement les courriels entrants d'une adresse Gmail unique vers une autre adresse désignée. Il permet à votre boîte de réception de fonctionner correctement, même lorsque vous ne la gérez pas activement.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment configurer le transfert automatique dans Gmail !

Avantages du transfert automatique d'e-mails

La redirection d'e-mails redirige les messages entrants à l'aide de serveurs de messagerie. Lorsque vous le configurez, vous indiquez l'adresse électronique d'origine et l'adresse électronique cible. Le serveur de messagerie reçoit les messages entrants de l'adresse électronique source et les transfère à l'adresse cible.

Ce processus vous permet de recevoir rapidement tous les messages entrants provenant de différents comptes vers une seule adresse Gmail. Voici quelques-uns des avantages notables de la redirection automatique :

1. Commodité et meilleure organisation

Nous souhaitons tous avoir une boîte de réception organisée, mais seule une poignée de personnes peut mettre en œuvre le système de transfert automatique boîte de réception zéro une stratégie efficace. La boîte de réception zéro consiste à désencombrer votre messagerie électronique en archivant, supprimant, répondant, effectuant ou déléguant des tâches jusqu'à ce que le nombre total d'e-mails non lus soit, vous l'avez deviné, égal à zéro. Imaginez que vous fassiez cela pour plusieurs boîtes de réception.

La redirection automatique des courriels vous évite de diriger tous les courriels importants vers votre boîte de réception principale. Il permet gestion de la boîte de réception en vous aidant à trier les courriels à l'aide de filtres et d'étiquettes.

2. Filtrage des courriels

La configuration d'un filtre de transfert automatique dans Gmail peut faciliter la gestion des messages électroniques en filtrant les messages non productifs, les spams ou les messages nuisibles et en les envoyant dans le dossier "courrier indésirable". Votre boîte de réception reste ainsi propre, ce qui vous permet de vous concentrer sur les messages prioritaires.

3. Accès rapide aux informations importantes

La redirection d'e-mails vous permet d'accéder facilement aux e-mails de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception. Vous pouvez facilement consulter n'importe quel fil de discussion ou pièce jointe, même si vous utilisez un appareil avec un autre compte de messagerie.

Voici un guide étape par étape pour configurer le transfert automatique dans Gmail :

Étape 1 : Connexion à Gmail

Ouvrez Gmail dans le navigateur et connectez-vous au compte à partir duquel vous souhaitez transférer des messages.

Étape 2 : Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Paramètres (icône en forme d'engrenage) dans le coin supérieur droit et sélectionnez Afficher tous les paramètres.

Allez dans Redirection et POP/IMAP.

Étape 3 : Ajouter une adresse de redirection

Dans la section "Redirection", cliquez sur Ajouter une adresse de redirection.

Saisissez l'adresse du destinataire auquel vous souhaitez transférer les messages, puis cliquez sur Suivant, Procéder, et OK.

Étape 4 : Vérifier l'adresse de transfert

Vous recevrez un lien de vérification avec un code de confirmation à l'adresse de transfert spécifiée. Cliquez sur le lien de vérification.

Étape 5 : Accéder à l'onglet Redirection et POP/IMAP

Retournez à la page des paramètres et actualisez votre navigateur. Retournez à l'onglet Transfert et POP/IMAP.

Étape 6 : Définir les options de transfert

Dans la section Redirection, sélectionnez Remettre une copie du courrier entrant à.

Étape 7 : Choisir une action pour la copie Gmail

Choisissez ce qu'il advient de la copie Gmail de vos messages électroniques. Vous pouvez traiter le message original dans votre boîte de réception de quatre manières.

Conserver ma copie dans la boîte de réception: Vous obtenez une copie des messages dans votre compte Gmail d'origine

Vous obtenez une copie des messages dans votre compte Gmail d'origine **Marquer ma copie comme lue : elle n'apparaîtra pas comme un nouveau message dans votre compte Gmail

Archiver ma copie: L'e-mail est déplacé hors de votre boîte de réception principale

L'e-mail est déplacé hors de votre boîte de réception principale Supprimer la copie Gmail: Si vous ne souhaitez pas la conserver

Étape 8 : Enregistrer les modifications

Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les paramètres de transfert automatique dans Gmail.

Vous avez transféré tous vos courriers électroniques vers un autre compte et celui-ci croule sous les messages ? Les filtres à la rescousse ! Vous pouvez appliquer un filtre si vous souhaitez transférer uniquement certains types de messages. Voici comment procéder :

Étape 1 : Ouvrez Gmail

Accédez à votre compte Gmail via un navigateur.

Étape 2 : Accéder aux options de recherche

Allez en haut de la page et cliquez sur le bouton Afficher les options de recherche dans le champ Rechercher dans le courrier.

Étape 3 : Spécifier les critères de filtrage

Définissez vos critères de filtrage. Que vous souhaitiez filtrer par expéditeur, par mot-clé ou par sujet, les filtres Gmail peuvent tout trier. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Créer un filtre.

Étape 4 : Définir l'adresse de transfert

Sur la page suivante, cochez la case Transférer vers et sélectionnez le groupe de messagerie ou l'adresse à laquelle vous souhaitez transférer des messages spécifiques.

Étape 5 : Créer un filtre

Cliquez sur Créer un filtre, et voilà ! Votre redirection d'emails personnalisée est prête.

Le transfert automatique dans Gmail peut faciliter votre travail, mais vous ne savez jamais quand vous devrez le désactiver. Vous n'avez peut-être plus besoin d'envoyer des messages électroniques à un autre compte, ou vous souhaitez renforcer la sécurité.

Quelle que soit votre raison, voici la marche à suivre pour désactiver le transfert automatique dans Gmail :

Étape 1 : Connectez-vous à Gmail

Ouvrez le compte Gmail à partir duquel vous souhaitez arrêter le transfert des messages.

Étape 2 : Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Paramètres en haut à droite, puis sélectionnez Voir tous les paramètres.

Étape 3 : Aller dans les paramètres de transfert

Sélectionnez l'onglet Transfert et POP/IMAP dans la page des paramètres.

Étape 4 : Désactiver la redirection

Désactivez le transfert dans la section "Transfert".

Étape 5 : Enregistrer les modifications

Appuyez sur Enregistrer les modifications pour désactiver le transfert automatique dans Gmail.

Il n'y a rien de mal à ce qu'un avis de transfert apparaisse dans votre boîte de réception après avoir configuré le transfert d'e-mails : il s'agit simplement d'un rappel amical. Toutefois, si vous voyez cet avis alors que vous n'avez pas configuré le transfert, il se peut qu'il y ait un problème. Voici ce que vous devez faire immédiatement :

**Sécurisez votre compte : modifiez votre mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé à votre compte Gmail

**Désactivez le transfert : suivez les étapes ci-dessus pour désactiver le transfert

Ces mesures protégeront votre compte et empêcheront le transfert non autorisé de vos messages électroniques.

Génial ! Vous pouvez désormais transférer n'importe quel message électronique et gérer votre boîte de réception Gmail sans problème.

Cas d'utilisation de la redirection d'emails

La redirection d'e-mails n'est pas seulement une question de commodité : elle modifie la façon dont vous gérez vos e-mails. Voici comment il vous aide optimiser votre flux de travail et augmenter l'efficacité :

1. Marketing par courriel efficace

Si votre équipe utilise plusieurs courriels pour envoyer des campagnes de marketing personnalisées, la redirection automatique peut vous aider à suivre et à contrôler toutes les campagnes à partir d'un endroit centralisé. Vous pouvez ainsi répondre immédiatement aux questions et traiter facilement les demandes des clients.

Essayez la fonction ClickUp Email Marketing Template (Modèle de marketing par courriel) pour rationaliser la gestion des campagnes. Il vous aide à planifier, programmer et suivre vos emails sans effort. Vous pouvez également automatiser l'envoi d'emails en fonction du comportement des utilisateurs et envoyer des messages ciblés au bon moment.

Utilisez des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés pour suivre la progression de la campagne et les champs personnalisés pour gérer les détails essentiels afin de faciliter l'accès et l'organisation.

Un marketing par courriel efficace

2. Intégration avec les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et de vente

La redirection d'e-mails fonctionne de manière transparente avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les logiciels de vente en aidant les équipes à créer boîtes de réception partagées pour une collaboration efficace.

En définissant des règles de transfert, vous vous assurez que les courriels importants des clients sont automatiquement envoyés à votre logiciel de gestion de la relation client (CRM) ou de vente. Cela vous permet de gérer plus efficacement les prospects, de garder une trace des conversations avec les clients et de rationaliser vos processus de vente.

Le transfert automatique achemine instantanément l'e-mail entrant vers la personne ou le système approprié. Cela se traduit par des temps de réponse plus rapides, de meilleurs taux de conversion des prospects et une amélioration générale de l'efficacité des ventes.

3. Intégration avec les logiciels de marketing et d'automatisation

En transférant les courriels liés au marketing aux bonnes équipes, vous pouvez améliorer vos efforts de marketing. Il devient plus facile de gérer les campagnes et de suivre les indicateurs de marketing.

Bien que le transfert automatique dans Gmail permette de suivre tous les e-mails sur le lieu de travail, vous devez toujours filtrer et trier les fils de discussion. Certains courriels peuvent être perdus en raison du brassage, ce qui vous fait manquer des discussions importantes.

Essayez Cliquer l'un des meilleurs Alternatives à Google Workspace le logiciel ClickUp est un logiciel de productivité, de collaboration et de gestion de projet. ClickUp est un logiciel de productivité, de collaboration et de gestion de projet qui vous permet de fixer des objectifs, d'assigner des tâches, de suivre les progrès et de lancer des idées, le tout en un seul endroit.

L'application Solution de gestion de projet ClickUp Email vous pouvez recevoir des courriels, envoyer des réponses, attacher des courriels à des tâches et lier des courriels à des tâches.

gérer tous vos emails en un seul endroit avec ClickUp Email Project Management Solution_

Créez facilement des tâches

La meilleure partie est que vous pouvez même créer et assigner des tâches par le biais d'emails et notifier votre équipe automatiquement. Utilisez la fonction Intégration ClickUp Gmail pour ajouter des emails marqués d'une étoile comme tâches dans ClickUp.

Pour utiliser le courrier électronique pour créer des tâches, accédez à n'importe quelle tâche dans ClickUp :

Cliquez sur l'icône ellipses ...

Sélectionnez Envoyer un email à la tâche

Copiez l'adresse du lien et définissez-la comme adresse de transfert dans Gmail (comme indiqué ci-dessus à l'étape 3)

créez et gérez des tâches par e-mail grâce à l'intégration de ClickUp Gmail

Ajoutez facilement des commentaires et répondez à des messages liés à des tâches par le biais d'e-mails, en conservant toutes vos communications et pièces jointes en un seul endroit. Utiliser email dans ClickUp pour rester concentré et minimiser les distractions en répondant aux notifications directement dans votre courrier électronique.

Définir des notifications et joindre des courriels

Joignez des e-mails à des tâches pour intégrer des conversations entières dans votre espace de travail ClickUp. Vous pouvez également planifier des tâches en définissant des dates de début et d'échéance directement depuis votre boîte de réception, ce qui vous permet de ne jamais manquer une échéance.

Automatisation des courriels

Automatisez les courriels pour une gestion transparente du flux de travail grâce à l'outil d'automatisation des courriels de ClickUp Automatisation des courriels avec ClickUp Template .

Il vous aide à visualiser l'ensemble du processus d'automatisation, à l'organiser et à le mettre en œuvre gérer les tâches liées au courrier électronique pour vous assurer que tout est sur la bonne voie, et déclencher automatiquement des courriels aux moments optimaux, ce qui réduit vos efforts manuels. Vous pouvez également suivre les campagnes de courrier électronique en définissant des champs personnalisés, tels que les "lignes d'objet du courrier électronique" et les "destinataires"

Automatisation des courriels

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Configurer l'automatisation: Connectez votre compte de messagerie, créez des déclencheurs et planifiez les courriels que vous souhaitez envoyer

Connectez votre compte de messagerie, créez des déclencheurs et planifiez les courriels que vous souhaitez envoyer Rédiger les e-mails: Personnalisez chaque message et ajoutez du contenu et des éléments visuels pertinents

Personnalisez chaque message et ajoutez du contenu et des éléments visuels pertinents Planifiez les emails: Planifiez l'envoi de vos emails à l'aide de l'affichage du calendrier

Planifiez l'envoi de vos emails à l'aide de l'affichage du calendrier Contrôler et ajuster: Suivre les performances des campagnes d'e-mailing en examinant des indicateurs tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les désabonnements

Considérations et meilleures pratiques pour la redirection automatique des courriels

Lorsque vous configurez le transfert automatique dans Gmail, il est important d'utiliser les bons paramètres de transfert stratégies de gestion des courriels pour que vous puissiez utiliser la redirection d'e-mails comme un pro :

1. Précautions en matière de confidentialité et de sécurité des données

La redirection d'e-mails est très pratique. Mais devinez quoi ? C'est encore plus pratique pour les pirates informatiques. Lorsque vous transférez des messages, vous risquez d'exposer vos informations sensibles à des utilisateurs non autorisés.

Si des cyberintrus accèdent à votre compte de messagerie, ils peuvent modifier les paramètres de transfert pour s'envoyer ces courriels à eux-mêmes, ce qui peut entraîner des violations de données. Soyez donc prudent et assurez la sécurité de votre compte de messagerie si vous souhaitez transférer des messages.

Heureusement, les étapes suivantes peuvent garantir votre sécurité :

Audits et analyses réguliers: Vérifiez régulièrement les règles de transfert automatique afin de repérer et de corriger les configurations non autorisées ou suspectes. Utilisez des outils pour détecter les risques de sécurité, tels que des destinations de transfert inhabituelles ou des activités de transfert à grande échelle

Vérifiez régulièrement les règles de transfert automatique afin de repérer et de corriger les configurations non autorisées ou suspectes. Utilisez des outils pour détecter les risques de sécurité, tels que des destinations de transfert inhabituelles ou des activités de transfert à grande échelle Détection proactive: Mettre en place un suivi en temps réel pour identifier et traiter rapidement tout comportement inhabituel de transfert automatique. Créez des alertes pour que les équipes de sécurité puissent agir immédiatement sur les menaces potentielles

Mettre en place un suivi en temps réel pour identifier et traiter rapidement tout comportement inhabituel de transfert automatique. Créez des alertes pour que les équipes de sécurité puissent agir immédiatement sur les menaces potentielles Cryptage des informations sensibles: Mettre en œuvre le cryptage des informations sensibles. Cela obligera un acteur potentiel à obtenir un certificat privé et une clé de cryptage avant de décrypter un message, ce qui ajoutera une couche de sécurité supplémentaire

Mettre en œuvre le cryptage des informations sensibles. Cela obligera un acteur potentiel à obtenir un certificat privé et une clé de cryptage avant de décrypter un message, ce qui ajoutera une couche de sécurité supplémentaire Désactiver le transfert d'e-mails: Si vous n'avez plus besoin du transfert automatique, désactivez cette fonction

2. Surveiller et gérer les courriels transférés automatiquement

Une fois que vous avez mis en place la redirection automatique des courriels, il est essentiel de surveiller et de gérer correctement le processus pour éviter de manquer des messages importants. Voici un aperçu de la manière de surveiller et de gérer les courriels transférés automatiquement :

Test complet des règles de transfert d'e-mails:

Lorsque vous configurez pour la première fois le transfert automatique dans Gmail, et à chaque fois que vous modifiez les paramètres, testez tout minutieusement. Envoyez des courriels de test à partir de différents comptes en utilisantModèles Gmailet vérifiez qu'ils parviennent bien à leur destinataire

Gérez activement votre compte de messagerie principal. N'ignorez pas votre boîte de réception principale, car vous risquez de manquer des messages si le transfert est interrompu

Vérifiez régulièrement votre compte principal et mettez en place des notifications en guise de sauvegarde

Gestion des courriels en double dans le transfert

Paramétrez votre transfert pour que les messages électroniques soient envoyés sous forme de pièces jointes plutôt que sous forme de texte. Cela évite que le contenu de l'e-mail soit dupliqué dans le corps d'un nouveau message

Désactivez l'option permettant de conserver une copie des courriels transférés dans votre boîte de réception d'origine. Vous éviterez ainsi de recevoir deux copies de chaque courriel

Assurez-vous que vous n'avez pas plusieurs règles de transfert qui envoient des courriels à la même adresse. Supprimez les règles redondantes pour éviter les doublons

Demandez aux destinataires de vérifier leurs dossiers de spam pour les copies supplémentaires d'e-mails, car les e-mails en double sont parfois signalés comme étant du spam

En suivant ces étapes, votre boîte de réception ne sera pas encombrée et vous ne recevrez qu'une seule copie de chaque courriel.

3. Comprendre le protocole d'accès aux messages Internet et le protocole Post Office

IMAP (Internet Message Access Protocol) et POP (Post Office Protocol) sont des protocoles de messagerie conçus pour récupérer les messages électroniques sur le serveur.

Les courriels sont un système en deux parties : le client de messagerie (une application sur votre ordinateur ou votre smartphone) et le serveur de messagerie. Pour que ces deux parties se synchronisent correctement, elles doivent parler le même langage ou protocole.

C'est là qu'interviennent les protocoles POP et IMAP. Ce sont les normes communes qui permettent aux clients et aux serveurs de messagerie de se comprendre.

IMAP et POP jouent un rôle crucial dans la redirection automatique des courriels en déterminant comment les courriels sont accessibles et stockés :

Internet Message Access Protocol

Le protocole IMAP vous permet d'accéder à vos messages électroniques à partir de plusieurs appareils puisqu'il conserve les messages sur le serveur. Lors de la mise en place d'un transfert automatique d'e-mails, IMAP garantit que les messages transférés sont cohérents sur tous vos appareils, ce qui facilite la gestion de votre boîte de réception, où que vous soyez.

Post Office Protocol

Le protocole POP télécharge les messages électroniques sur votre appareil et les supprime généralement du serveur par la suite. Si vous utilisez le protocole POP avec transfert automatique, il se peut que vous ne disposiez des messages transférés que sur l'appareil sur lequel vous l'avez configuré. Cela peut limiter l'accessibilité à partir d'autres appareils.

En comprenant le fonctionnement d'IMAP et de POP, vous pouvez mettre en place une redirection automatique des courriels qui vous convient parfaitement. Vous aurez ainsi l'assurance que les messages électroniques sont gérés de manière cohérente et pratique sur l'ensemble de vos appareils.

Automatiser la création de tâches par e-mail avec ClickUp

Et voilà, c'est fait ! Vous savez désormais comment transférer des e-mails sur Gmail, à la fois manuellement et automatiquement. Cela change la donne pour gérer votre boîte de réception sans avoir à copier, coller ou transférer individuellement chaque message.

Pour une meilleure gestion des projets, intégrez ClickUp à Gmail. En ajoutant des éléments d'action, vous pouvez créer automatiquement de nouvelles tâches dans ClickUp, ce qui vous permet de tout organiser en un seul endroit. S'inscrire sur ClickUp pour mettre en place une redirection automatique des courriels et rationaliser votre flux de travail !