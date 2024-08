Comment mettre en œuvre la méthode Agile disciplinée pour les équipes logicielles

Imaginons que vous soyez une petite équipe qui développe une solution logicielle. On pourrait penser que le développement de logiciels Agile traditionnel est la voie à suivre. Et pourquoi pas ? Il met l'accent sur les itérations rapides et la réactivité.

Mais votre équipe s'est agrandie. Et votre approche Agile n'est peut-être pas adaptée aux complexités de la mise à l'échelle et de la conformité réglementaire.

C'est là que l'approche Agile disciplinée entre en jeu. Il s'agit d'une approche hybride qui offre un processus structuré mais adaptable et qui vous aide à survivre et à prospérer au milieu de la complexité.

Dans cet article, nous allons explorer l'Agile Disciplinée, ses avantages, ses applications réelles, en quoi elle diffère de la méthodologie Scrum, et comment vous pouvez l'utiliser pour stimuler votre développement logiciel.

Comprendre la Discipline Agile

La Discipline Agile (DA) ou Disciplined Agile Delivery (DAD) est une boîte à outils qui vous aide à adapter.. Agile et Lean des pratiques de développement logiciel à vos besoins d'entreprise spécifiques. Pensez-y comme à un costume personnalisé - rien de prêt-à-porter ici.

L'AD a été développée par Scott Ambler et Mark Lines lorsqu'ils ont présenté le concept au monde dans leur livre de 2012, Disciplined Agile Delivery.

Ambler et Lines ont reconnu à quel point certaines méthodes Agile peuvent être rigides et de taille unique, ils ont donc créé DA, qui est plus flexible. La DA offre des choix aux équipes. Elle leur permet de choisir les stratégies qui conviennent le mieux à leurs projets et de construire une véritable agilité d'entreprise.

Au fil des ans, Disciplined Agile Delivery a évolué et développé quatre couches. Ces couches sont destinées à vous guider dans l'adoption des pratiques agiles.

La couche fondation pose les paramètres avec les principes Agile et Lean essentiels, en s'assurant que tous les membres de l'équipe comprennent et peuvent appliquer les pratiques de base La couche DevOps disciplinée s'appuie sur la couche de fondation en intégrant le développement, les opérations et d'autres fonctions, en améliorant la vitesse de livraison et la qualité grâce à l'automatisation et à l'intégration continue La couche flux de valeur se concentre sur l'optimisation des processus pour améliorer directement la valeur personnalisée, en identifiant et en affinant les étapes du cycle de vie de la livraison qui contribuent aux objectifs La couche Enterprise étend ces pratiques à l'ensemble de l'entreprise, en alignant les méthodes agiles sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et en promouvant une culture agile globale

Lire aussi: DevOps vs Agile : Guide ultime (2024) Quatre vues de la livraison agile disciplinée permettent de comprendre en détail le cadre et ses applications. Elles aident le Équipe Agile naviguer dans la complexité de l'AD et mettre en œuvre les pratiques dans différents scénarios. En voici un rapide aperçu :

Quatre affichages de Disciplined Agile Delivery

L'état d'esprit promeut les principes fondamentaux et les attitudes culturelles essentiels à la réussite Agile, tels que le respect, la collaboration et l'apprentissage continu

promeut les principes fondamentaux et les attitudes culturelles essentiels à la réussite Agile, tels que le respect, la collaboration et l'apprentissage continu Teams définit les rôles et la dynamique de l'équipe, en se concentrant sur la façon dont les individus travaillent ensemble de manière efficace dans un environnement Agile

définit les rôles et la dynamique de l'équipe, en se concentrant sur la façon dont les individus travaillent ensemble de manière efficace dans un environnement Agile Le flux décrit les processus et les cycles de vie qui guident la livraison de la valeur, en détaillant les étapes de la gestion de projet et du flux de travail

décrit les processus et les cycles de vie qui guident la livraison de la valeur, en détaillant les étapes de la gestion de projet et du flux de travail Les pratiques offrent une boîte à outils détaillée de pratiques agiles spécifiques que les équipes peuvent adapter pour améliorer leurs processus et les résultats de leurs projets

L'état d'esprit Agile discipliné

L'état d'esprit Agile Discipliné (DA) ne consiste pas seulement à suivre un ensemble de paramètres ; il s'agit d'adopter une façon de penser. Cet état d'esprit se traduit par des principes, des promesses et des lignes directrices.

Huit principes de la Discipline Agile

Ces principes DA constituent le fondement philosophique de l'agilité des entreprises. Ils permettent d'adapter les pratiques Agile des différents projets pour répondre aux besoins et aux défis spécifiques du développement de nouveaux produits.

Ils permettent également :

Gardent vos clients heureux et surpris en dépassant constamment leurs attentes grâce à l'innovation et à un service de premier ordre Vous aident à faire un excellent travail et cultivent un environnement où chacun peut exceller et apprécier sa contribution Adapter votre approche aux circonstances spécifiques auxquelles vous êtes confronté Vous aider à vous concentrer sur des stratégies qui apportent de la valeur et ont un sens pratique pour votre projet Vous permettent de mettre en œuvre des boucles de retour d'information pour apprendre et améliorer chaque élément, des processus aux produits finaux Partager des idées et résoudre des problèmes avec des parties prenantes internes et externes pour garantir l'alignement et la clarté Veillez à ce que vos processus soient fluides et efficaces. Concentrez-vous sur l'élimination des goulets d'étranglement et la garantie d'une progression régulière sans retards Alignez les objectifs de votre projet sur les objectifs généraux de l'organisation afin d'assister la stratégie globale et la réussite

Avantages de la méthode agile disciplinée

Au-delà du fait qu'elle vous offre une approche plus souple et la liberté d'ajuster les stratégies au fur et à mesure, la livraison agile disciplinée (DAD) présente un intervalle d'avantages surprenants. Ces avantages sont les suivants :

Une mise sur le marché plus rapide

Avec la DAD, vous pouvez accélérer le processus de mise sur le marché de vos produits. La clé réside dans la manière dont le cadre simplifie votre processus de commercialisation Flux de travail agile .

Disons que vous avez habituellement plusieurs longues étapes d'approbation. Avec la méthode Agile Disciplinée, vous pourriez passer à des revues en temps réel avec les parties prenantes.

Ce changement peut vous aider à configurer le chemin le plus direct vers la réunion de délais serrés et la diffusion plus rapide de vos innovations.

Meilleure collaboration et satisfaction de l'équipe

La méthode agile disciplinée aide les équipes à mieux travailler ensemble. Elle encourage chacun à partager ses idées et à collaborer étroitement, ce qui accélère le processus et rend le travail plus agréable.

Par exemple, plutôt que de travailler en silos, les membres de l'équipe peuvent co-concevoir des solutions ou résoudre des problèmes ensemble en temps réel.

Une solution de gestion de projet tout-en-un, ClickUp facilite le brainstorming pour les équipes Agile. Il offre un outil prêt à l'emploi Modèle de brainstorming ClickUp que vous pouvez utiliser pour capturer des idées.

Capturez et organisez les idées de votre équipe grâce au modèle de brainstorming ClickUp

Vous pouvez également utiliser ce modèle pour :

Réunir votre équipe afin qu'elle puisse susciter de nouvelles idées de manière structurée

Créer une représentation visuelle des idées

Organiser logiquement les idées

Suivre la progression des tâches

Le modèle propose également différentes vues : la vue Liste, la vue Échéancier, la vue Département, la vue Par étapes et la vue Priorités. Ces affichages permettent à chacun d'accéder aux informations dans la forme qui lui convient.

Amélioration continue

La méthode agile disciplinée met fortement l'accent sur l'amélioration continue. Cette approche consiste à apporter de petites modifications aux processus et à évaluer ce qui fonctionne le mieux.

Par exemple, après avoir achevé une phase de projet, votre équipe pourrait examiner ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, puis ajuster votre approche pour le prochain cycle.

Ce cycle permanent de réflexion et d'amélioration permet de s'assurer que chaque projet se déroule mieux que le précédent, en fournissant un moyen pratique de continuer à évoluer et à améliorer votre travail. Documents ClickUp offre un moyen collaboratif de créer et de documenter les processus au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Vous et votre équipe pouvez travailler ensemble pour créer des pages imbriquées qui définissent chaque processus du flux de travail.

En outre, ces documents peuvent être liés à des tâches liées à un projet spécifique, fournissant ainsi des détails supplémentaires sur le processus.

créez des documents pour enregistrer vos processus de travail dans ClickUp Docs_

Vous pouvez modifier les documents au fur et à mesure que le projet atteint son étape finale. Pour les projets futurs, ces documents servent de source unique de vérité, conduisant l'équipe vers la réussite.

Scrum vs. Agile : Qu'est-ce qui vient en premier ?

À faites-vous remarquer que les gens utilisent " Agile " et " Scrum " de manière interchangeable ? C'est l'une des idées fausses les plus répandues.

À vrai dire, Scrum a été créé au début des années 1990 par Jeff Sutherland et Ken Schwaber. D'autre part, le terme "Agile" a été inventé en 2001 avec la publication de l'ouvrage Manifeste Agile .

Scrum précède d'une dizaine d'années la consolidation formelle des principes Agile. Voici d'autres différences entre Agile et Scrum Les équipes Scrum :

Qu'est-ce que la discipline agile dans Scrum ?

Une autre question fréquente est de savoir si l'Agile Discipliné fait partie de la méthodologie Scrum. La réponse est non.

Considérez l'AD comme un cadre général qui peut intégrer Scrum, parmi d'autres méthodologies. Alors que Scrum se concentre étroitement sur des rôles et des sprints spécifiques pour gérer les projets, Disciplined Agile offre une boîte à outils plus large.

Elle permet aux équipes de choisir parmi diverses stratégies Agile, y compris Scrum, et de les enrichir de pratiques supplémentaires adaptées aux différentes tailles d'organisation et aux besoins du développement de nouveaux produits.

Alors que vous pourriez utiliser Scrum pour son approche structurée et directe, DA vous donne la flexibilité d'adapter et d'étendre ces processus de développement de logiciels Agile à l'ensemble de votre organisation ou dans des scénarios plus complexes.

Vous voulez en savoir plus sur Scrum Agile ? Lisez cet article de ClickUp pour en savoir plus des techniques Agile Scrum éprouvées .

La mise en œuvre des principes de la Discipline Agile nécessite une approche réfléchie, compte tenu de la flexibilité et de l'adaptabilité du cadre.

Voici donc une approche structurée mais personnalisable pour vous aider à démarrer :

1. Former et adopter l'état d'esprit DA

Il s'agit tout d'abord d'obtenir l'adhésion de tous à l'état d'esprit de l'AD. Organisez des formations et des ateliers pour aider votre équipe à comprendre les principes de l'orientation client, de l'amélioration continue et de la flexibilité nécessaire pour les adapter à vos besoins spécifiques.

2. Évaluer et forfaiter

Examinez attentivement vos processus actuels et voyez où l'AD s'intègre le mieux. Choisissez une méthode de travail qui corresponde aux besoins de votre équipe et à vos objectifs généraux.

définissez des objectifs Agile pour votre équipe avec ClickUp Objectifs_

Vous pouvez tirer parti de Objectifs ClickUp pour créer et suivre ces objectifs en un seul endroit. Utilisez-le pour paramétrer des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches. Il vous permet également de créer des dossiers pour suivre les cycles de sprints, les OKR et la progression hebdomadaire.

3. Commencer petit et itérer

Commencez à petite échelle, peut-être avec une seule équipe ou un seul projet. Appliquez les pratiques d'AD par cycles courts, en les affinant en fonction du retour d'information et des résultats que vous obtenez.

gagnez du temps, améliorez la collaboration et atteignez vos objectifs grâce à ClickUp Sprints_ ClickUp Sprints peut vous aider à cet égard. Il est spécialement conçu pour les équipes Agile travaillant en cycles itératifs, ce qui en fait un outil naturel pour gérer le processus d'amélioration continue inhérent à l'AD.

Coordonnez les calendriers de sprint, allouez des points et priorisez les tâches pour assurer la clarté à votre équipe. Utiliser Automatisations ClickUp pour automatiser le travail reporté dans le sprint suivant et synchroniser de manière transparente les activités de développement avec des plateformes telles que GitHub, GitLab ou Bitbucket.

4. Améliorer la collaboration

Favorisez une communication ouverte et le travail d'équipe. ClickUp Discuter est le moyen le plus simple de rester en contact avec votre équipe et les autres parties prenantes. Vous pouvez discuter avec vos collègues dans le contexte d'une tâche, l'assigner à des propriétaires spécifiques et partager des liens vers des projets, des vidéos et des feuilles de calcul. C'est également un excellent outil pour donner et demander un retour d'information.

5. Échelle et optimisation

Une fois que vous avez pris les choses en main, commencez à étendre les pratiques d'AD à d'autres parties de votre organisation. Gardez un œil sur l'efficacité des processus, en cherchant toujours des moyens de les améliorer.

6. Mesurer et ajuster

Utilisez des indicateurs de performance clés pour mesurer le travail de l'AD. Tableaux de bord ClickUp simplifient le suivi des indicateurs de performance clés.

visualisez vos objectifs et suivez votre progression sur les tableaux de bord ClickUp_

Vous pouvez suivre la productivité de l'équipe, la charge de travail et le temps passé grâce au tableau de bord. Visualisez les données sous forme de diagrammes, de graphiques et de tableaux, ce qui vous permet de lire et de saisir plus facilement les informations.

Sur la base des indicateurs, vous pouvez ajuster vos pratiques pour mieux répondre aux objectifs de votre organisation.

Logiciel de gestion de projet agile de ClickUp

le logiciel de gestion de projet ClickUp Agile permet de gérer sans effort les feuilles de route, les carnets de commandes et les sprints des produits Le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp offre plusieurs fonctionnalités qui facilitent la mise en œuvre de l'AD.

Il s'agit notamment de

Des outils de collaboration, tels queTableaux blancs ClickUp (pour la collaboration visuelle), ClickUp Chat etClickUp E-mail (pour envoyer et recevoir des e-mails dans ClickUp). Ils permettent de réunir les membres de l'équipe et les parties prenantes

Rapports et analyses via les tableaux de bord ClickUp qui permettent de suivre les indicateurs clés de performance et de visualiser les données

L'intégration de ClickUp des capacités de connexion avec plus de 1000 outils pour améliorer la productivité

Accessibilité mobile pour que les membres de l'équipe restent au courant des dernières informations en déplacement

Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour démarrer, Modèle de gestion de projet agile de ClickUp s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Ce modèle est idéal pour les équipes qui ne développent pas de logiciels et qui cherchent à adopter des méthodologies agiles comme Scrum.

Appliquez les méthodologies Agile pour optimiser le flux de votre projet grâce au modèle de gestion de projet ClickUp Agile

Le modèle permet également :

Les équipes de développement non logiciel à mettre en œuvre les méthodologies Agile

Les équipes Agile disciplinées à créer et prioriser les backlogs

Vous marquez vos tâches comme " En cours ", " Terminé " ou " À faire "

Lire aussi: Stratégies d'apprentissage agile : Le guide ultime pour les éducateurs et les chefs d'entreprise

Rôles et responsabilités dans la discipline agile

En règle générale, l'AD comprend des rôles principaux et des rôles d'assistance. Chacun d'entre eux a un rôle spécifique dans le processus Agile.

Voici un aperçu de quelques rôles principaux :

chef d'équipe (maître de mêlée agile discipliné) : Veille au bon déroulement des processus, élimine les obstacles et veille à ce que l'équipe reste concentrée

: Veille au bon déroulement des processus, élimine les obstacles et veille à ce que l'équipe reste concentrée Propriétaire du produit : Définit les besoins des clients et hiérarchise les tâches pour maximiser la valeur

: Définit les besoins des clients et hiérarchise les tâches pour maximiser la valeur Architecture Owner : Il guide les décisions techniques pour les aligner sur les objectifs du projet et de l'organisation

: Il guide les décisions techniques pour les aligner sur les objectifs du projet et de l'organisation Membre de l'équipe : Membre de l'équipe : participe à la livraison du produit, ce qui peut inclure le code, les tests ou la conception

: Membre de l'équipe : participe à la livraison du produit, ce qui peut inclure le code, les tests ou la conception Partie prenante : Fournit un retour d'information externe et influence la direction du projet

Objectifs du processus Agile discipliné

Les objectifs de processus dans Disciplined Agile offrent une vue d'ensemble de ce sur quoi chaque rôle devrait se concentrer pendant un projet.

Ces objectifs agissent comme des points de décision personnalisables qui guident les équipes de Disciplined Agile dans l'affinement de leurs processus.

Certains objectifs de processus clés comprennent :

Livraison incrémentale : Décomposer les tâches en segments plus petits pour les achever rapidement et procéder à des ajustements réguliers

: Décomposer les tâches en segments plus petits pour les achever rapidement et procéder à des ajustements réguliers Répondre aux besoins changeants des parties prenantes : Répondre à l'évolution des besoins des parties prenantes : s'engager en permanence avec les parties prenantes pour affiner l'orientation du projet

: Répondre à l'évolution des besoins des parties prenantes : s'engager en permanence avec les parties prenantes pour affiner l'orientation du projet Améliorer la qualité : Améliorer la qualité : maintenir des normes élevées pour garantir des produits de qualité et exempts de défauts

: Améliorer la qualité : maintenir des normes élevées pour garantir des produits de qualité et exempts de défauts Gestion des risques : Identifier et atténuer les risques à un stade précoce pour assurer la réussite du projet

: Identifier et atténuer les risques à un stade précoce pour assurer la réussite du projet Optimisation du flux de travail : Améliorer l'efficacité et l'efficience des processus

: Améliorer l'efficacité et l'efficience des processus Coordination des activités : Assurer l'alignement et l'intégration du travail au sein de l'équipe et avec les groupes externes

: Assurer l'alignement et l'intégration du travail au sein de l'équipe et avec les groupes externes Fournir un environnement sûr : Promouvoir une culture où les membres de l'équipe peuvent innover et apprendre de leurs erreurs

L'agilité disciplinée en pratique Pain Panera une chaîne de boulangeries-cafés très populaire, a vraiment ressenti les effets de l'attachement aux processus informatiques traditionnels. Pour aller de l'avant, elle a déployé le cadre Agile Discipliné, en commençant par un examen approfondi de ses opérations existantes, suivi d'une formation ciblée pour les équipes de direction et de projet.

Ils ont tâté le terrain avec deux projets pilotes, affinant les pratiques en fonction de leurs scénarios spécifiques.

Ce changement a permis d'améliorer considérablement le travail d'équipe entre les services informatiques et les entreprises, ce qui a renforcé leur capacité à répondre rapidement aux demandes de l'entreprise. Cette approche plus collaborative et plus agile a permis de suivre le rythme du changement

Devriez-vous utiliser la méthode Agile Disciplinée ?

La Discipline Agile offre des atouts indéniables pour optimiser la productivité de votre entreprise. Elle se concentre sur :

Flexibilité: DA reconnaît qu'une taille unique ne convient pas à tous. Il fournit un cadre flexible qui s'adapte à différents contextes, permettant aux équipes d'adapter leurs approches Agile en fonction de leurs besoins uniques. Qu'il s'agisse de projets à grande échelle, de contraintes réglementaires ou de systèmes hérités, le DA encourage les choix pragmatiques

DA reconnaît qu'une taille unique ne convient pas à tous. Il fournit un cadre flexible qui s'adapte à différents contextes, permettant aux équipes d'adapter leurs approches Agile en fonction de leurs besoins uniques. Qu'il s'agisse de projets à grande échelle, de contraintes réglementaires ou de systèmes hérités, le DA encourage les choix pragmatiques Comprendre les clients: L'approche centrée sur le client est au cœur de l'AD. Elle met l'accent sur la compréhension des besoins, des préférences et du retour d'information des clients. En incorporant des informations sur les clients dans vos processus, vous pouvez fournir de la valeur plus efficacement

L'approche centrée sur le client est au cœur de l'AD. Elle met l'accent sur la compréhension des besoins, des préférences et du retour d'information des clients. En incorporant des informations sur les clients dans vos processus, vous pouvez fournir de la valeur plus efficacement Amélioration de la collaboration: L'AD favorise la collaboration entre les différents rôles, équipes et départements. Il reconnaît que la réussite dépend d'une communication efficace, d'une compréhension partagée et d'une coopération interfonctionnelle. Que vous soyez situé au même endroit ou distribué, l'AD encourage la collaboration

L'AD favorise la collaboration entre les différents rôles, équipes et départements. Il reconnaît que la réussite dépend d'une communication efficace, d'une compréhension partagée et d'une coopération interfonctionnelle. Que vous soyez situé au même endroit ou distribué, l'AD encourage la collaboration Apprentissage continu : L'AD encourage une culture d'amélioration continue. Les équipes apprennent de leurs expériences, adaptent leurs pratiques et évoluent. Cet état d'esprit d'apprentissage aide les organisations à rester pertinentes et réactives dans une entreprise dynamique

Si vous valorisez l'adaptabilité, l'orientation client, la collaboration et la validation de l'apprentissage, Disciplined Agile pourrait être un excellent choix pour votre organisation.

Mettre en œuvre la Discipline Agile facilement avec ClickUp

En raison de sa complexité, le déploiement de la Discipline Agile (DA) peut souvent être un défi. Pour réussir, le processus doit être personnalisé en fonction de chaque projet et de chaque équipe.

Il nécessite une plongée en profondeur dans les pratiques Agile et une approche flexible de la gestion de projet.

ClickUp peut simplifier ce processus. Les fonctionnalités de gestion des tâches et les flux de travail personnalisables s'alignent bien sur les principes de l'AD, permettant une adaptation plus facile et un meilleur suivi de la progression itérative, aidant les équipes à appliquer et à gérer efficacement le cadre de l'AD. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et mettez en œuvre l'AD sans effort !