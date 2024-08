10 meilleurs modèles de fiches de commission à utiliser en 2024

Votre équipe commerciale a atteint ses objectifs trimestriels et il est temps de se réjouir. Mais le véritable défi commence maintenant, lorsque vous devez calculer les commissions de vente pour chaque membre de l'équipe. Vous devez tenir compte des taux de commission échelonnés, du type ou de la catégorie de produit, ainsi que des primes de dépassement des cibles.

Il y a aussi beaucoup de "si" et de "mais" : si deux membres ont inclus le même compte, comment attribuerez-vous le crédit commercial ? Quelle sera la commission en cas de retours ou d'annulations ?

Si vous faites des calculs manuels, préparez-vous à vous casser la tête. Vous pouvez facilement éviter ce problème et obtenir des calculs de vente précis grâce aux modèles de feuilles de commission.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de feuilles de commission, en mettant en évidence leurs fonctionnalités et leurs avantages pour vous aider à trouver celui qui convient parfaitement aux besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un modèle de feuille de commission ?

Les modèles de feuilles de commission sont pratiques des outils pour le marketing et les équipes commerciales pour simplifier le calcul et le suivi des commissions de vente. Ces modèles aident à saisir avec précision des détails essentiels tels que les données sur les ventes, les taux de commission et les paiements.

Ils prévoient même des sections pour les informations sur les vendeurs, les totaux des ventes, les pourcentages de commission, les déductions et les montants finaux des commissions.

Les modèles de feuilles de commission sont dotés de formules intégrées qui calculent automatiquement les valeurs des commissions en fonction de règles définies, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources. Ils travaillent également comme d'excellents outils de marketing d'affiliation les outils de marketing d'affiliation vous aident à suivre toutes vos équipes commerciales et commissions provenant de campagnes de marketing d'affiliation et vous fournissent des informations permettant d'augmenter vos revenus.

Les modèles de feuilles de commission peuvent être utilisés par les particuliers en tant que outils de productivité pour les indépendants pour enregistrer facilement les coordonnées des clients, les commissions versées et les dates de paiement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de commission ?

Un bon modèle de feuille de commission doit offrir au moins deux choses essentielles : un suivi complet des commissions et des calculs précis. Voici les fonctions clés que vous devez rechercher :

Structure effacée: Un modèle de feuille de prix de commission doit présenter des titres, des colonnes et des lignes clairs, avec des informations placées de manière logique pour une navigation rapide et facile. Cela permet d'éviter les erreurs lors de la saisie ou de l'analyse des données

Un modèle de feuille de prix de commission doit présenter des titres, des colonnes et des lignes clairs, avec des informations placées de manière logique pour une navigation rapide et facile. Cela permet d'éviter les erreurs lors de la saisie ou de l'analyse des données Formules intégrées: Il doit comporter des formules précises correspondant à la structure des commissions de l'entreprise. Qu'il s'agisse de taux progressifs ou de quotas, votre modèle de feuille de commission doit gérer ces complexités en douceur. Il est ainsi plus facile de gérer les commissions des affiliés et de s'assurer que chacun est payé exactement ce qu'il a gagné

Il doit comporter des formules précises correspondant à la structure des commissions de l'entreprise. Qu'il s'agisse de taux progressifs ou de quotas, votre modèle de feuille de commission doit gérer ces complexités en douceur. Il est ainsi plus facile de gérer les commissions des affiliés et de s'assurer que chacun est payé exactement ce qu'il a gagné Champs personnalisés : Une bonne feuille de commission doit proposer des champs personnalisés pour vous permettre d'obtenir rapidement des informations détaillées sur les noms des équipes commerciales, le produit ou le service vendu, le montant de la vente et le taux de commission. L'ajout de champs supplémentaires pour le suivi d'indicateurs spécifiques ou d'indicateurs de performance peut également s'avérer utile

Une bonne feuille de commission doit proposer des champs personnalisés pour vous permettre d'obtenir rapidement des informations détaillées sur les noms des équipes commerciales, le produit ou le service vendu, le montant de la vente et le taux de commission. L'ajout de champs supplémentaires pour le suivi d'indicateurs spécifiques ou d'indicateurs de performance peut également s'avérer utile Flexibilité: Vos modèles doivent s'adapter aux différentes structures de commission et aux besoins de l'entreprise. Ils doivent être personnalisables afin que vous puissiez facilement mettre à jour les taux de commission, les lignes de produits ou les équipes commerciales sans avoir à refaire tout le modèle

Les 10 meilleurs modèles de feuilles de commission gratuits

Prêt à trier vos commissions et à améliorer les performances de votre équipe ? Voici 10 modèles de feuilles de commission gratuits modèles pour les indépendants et les entreprises pour simplifier les paiements :

1. Modèle de feuille de commission ClickUp

Modèle de feuille de commission commerciale par ClickUp

Vous en avez assez de gérer plusieurs feuilles de calcul et de faire des calculs manuels pour les commissions commerciales ? Essayez Le modèle de feuille de commission de ClickUp pour rationaliser le suivi des commissions. Il vous aide à analyser les réalisations commerciales individuelles, à calculer les commissions de vente et les primes pour chaque employé, et à mesurer les indicateurs de vente tels que le retour sur investissement (ROI) ou le coût par vente.

Vous pouvez visualiser les performances individuelles et celles de l'équipe grâce aux outils suivants Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp permettent d'identifier plus facilement les tendances des équipes commerciales, de trouver des domaines d'amélioration et d'établir des budgets et des prévisions de ventes.

Avec ce modèle, vous pouvez identifier les personnes les plus performantes, définir des objectifs réalisables et prendre des paramètres basés sur des données pour développer votre entreprise. Il agit comme un analyste virtuel pour booster la réussite de votre équipe commerciale.

2. Modèle de feuille de commission ClickUp pour le niveau intermédiaire

ClickUp Intermediate Level Commission Sheet Template (Modèle de feuille de commission pour le niveau intermédiaire)

Modèle de feuille de commission de niveau intermédiaire de ClickUp est conçu pour gérer des structures de commissions plus complexes sans se casser la tête. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés, tels que les descriptions détaillées des produits, la productivité par produit et le nombre d'unités vendues pour calculer les commissions totales.

Ce modèle vous permet également d'ajouter une checklist pour les jalons de vente et les commissions progressives, ce qui vous aide à gérer des cycles de vente compliqués. Il est parfait pour les équipes commerciales en pleine croissance qui ont plusieurs produits et agents de vente. Vous pouvez également suivre les performances individuelles et celles de l'équipe pour vous assurer que les objectifs commerciaux sont atteints.

De plus, le modèle comprend une section de suivi des activités où vous pouvez garder un onglet sur les diverses activités du projet.

3. Modèle de suivi de la commission ClickUp

Modèle de suivi de la commission ClickUp

Vous voulez suivre les dépenses de votre équipe commerciale ? Modèle de suivi des commissions de ClickUp peut vous aider. Il affiche une vue détaillée des commissions perçues par les différents membres de l'équipe. Vous pouvez également suivre la progression des objectifs des équipes commerciales et visualiser leurs performances.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez suivre l'ensemble du cycle de vie des ventes de différents comptes avec des statuts personnalisés, notamment " Nouveau prospect ", " Contrat d'achat envoyé " et " En cours ", et calculer les commissions en fonction des jalons atteints.

Les champs personnalisés vous permettent d'obtenir un aperçu rapide du statut des commissions. Vous pouvez basculer entre 14 attributs pour vérifier la valeur réelle des commissions, les dates de clôture et les contacts. Une fois les données en place, sélectionnez l'option Vue Tableur dans ClickUp pour construire votre propre feuille de calcul personnalisée et votre rapport de commission.

4. Modèle d'information sur la commission ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image10.png 4.Modèle d'information sur la commission ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201415&department=sales-cr Télécharger ce modèle /$$$cta/

Que vous fassiez appel à des agences ou à des free-lances pour l'acquisition de clients ou avez une grande équipe commerciale interne, vous devez définir et communiquer clairement les paramètres de commissionnement. Modèle d'information sur les commissions de ClickUp vous aide à créer une structure définie sur la manière et le moment où les commissions seront payées. Cela améliore la transparence et garantit des paiements en temps voulu.

Le modèle offre également une visibilité de bout en bout sur l'ensemble du cycle de vie d'une commission et vous permet de suivre la progression de l'équipe. Vous pouvez suivre le nom de la tâche, attribuer un statut, ajouter des dates d'échéance de paiement et calculer la commission en fonction de la taille de l'affaire. Que vous gériez des vendeurs individuels ou une équipe entière, ce modèle vous aide à rester organisé et à maximiser vos revenus.

Utilisez la vue État d'avancement pour suivre la progression des projets, la vue Projets pour organiser et stocker les informations relatives aux projets de commission et la vue Paiements en attente pour suivre les commissions non versées.

5. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Modèle de suivi des ventes ClickUp

Le modèle Modèle de suivi des ventes ClickUp est un outil convivial qui permet de fixer et de revoir les cibles commerciales, d'identifier les paramètres et de suivre les performances. Pour les entreprises, ce modèle permet de calculer le total des commissions à envoyer aux vendeurs. Les particuliers peuvent utiliser ce modèle pour la gestion de projet en freelance , le suivi de leurs objectifs et le calcul des commissions.

Le modèle vous aide également à visualiser les performances commerciales et à prendre des décisions fondées sur des données pour optimiser le pipeline de vente. Vous pouvez rapidement suivre les performances de l'équipe à l'aide de fonctionnalités telles que Jalons ClickUp pour indiquer les gains importants de chaque contrat. Des fonctionnalités supplémentaires telles que Suivi du temps ClickUp et l'automatisation assurent également une gestion de projet sans faille pour les équipes commerciales.

6. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

Modèle de KPI de vente ClickUp

Il est important de suivre les indicateurs clés de performance des ventes individuelles, tels que le chiffre d'affaires, le volume des ventes et le taux de fidélisation de la clientèle, pour calculer les commissions de manière objective. Les Modèle d'ICP de vente ClickUp peut vous aider.

Vous pouvez fixer des objectifs et suivre les KPI à toutes les étapes de l'entonnoir des ventes, motiver votre équipe à atteindre des paramètres communs et améliorer.. la gestion des clients .

Les statuts et champs personnalisés de ce modèle vous permettent de saisir des données essentielles, telles que les "tentatives de vente incitative", la "valeur des devis" et les "recettes des équipes commerciales" De plus, avec des vues personnalisées telles que Rapport hebdomadaire, Rapport mensuel et Tableau des revenus par mois, vous pouvez facilement organiser toutes les informations nécessaires.

Le modèle améliore la visibilité, promeut la transparence et accélère la prise de décision en affichant clairement vos indicateurs commerciaux.

7. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Modèle de pipeline de vente ClickUp

Modèle de pipeline de vente de ClickUp est l'outil ultime pour gérer et optimiser chaque étape du processus commercial. Il vous permet de suivre facilement l'ensemble de votre entonnoir de vente, de gérer les données clients à l'aide d'une interface glisser-déposer, et de hiérarchiser les prospects en fonction de leur urgence, de leur valeur et de leur potentiel.

L'affichage des procédures opératoires normalisées de ce modèle optimise votre processus de vente en rationalisant le flux de travail et en assurant le suivi de la progression à travers les différentes étapes commerciales. Utilisez la vue Boxa pour obtenir une représentation visuelle de votre équipe commerciale et suivre la progression en catégorisant les tâches en 30 statuts distincts, tels que Churned, Attention Needed, Up For Renewal, Follow Up, et Qualified Prospect.

Vous pouvez également transmettre des informations pertinentes à l'équipe marketing afin qu'elle optimise ses campagnes et ses stratégies en fonction des tendances des clients.

8. Modèle de feuille de commission commerciale par TemplateLab

il s'agit d'un modèle de feuille de commission sur les ventes, qui a été créé par TemplateLab TemplateLab Le Modèle de feuille de commission commerciale de TemplateLab simplifie le calcul et le suivi des commissions pour votre équipe commerciale. Ajoutez des informations essentielles telles que les noms des représentants commerciaux, les montants des ventes, les taux de commission et les déductions pour calculer facilement les paiements de commissions finaux.

Vous pouvez adapter le modèle pour y inclure divers indicateurs, tels que les cibles commerciales, les ventes réalisées, les taux de commission et les déductions. Grâce à ce modèle, vous pouvez réduire les conjectures, bénéficier d'une visibilité claire sur les performances et les revenus de votre équipe et prendre des décisions fondées sur des données pour stimuler les ventes.

9. Modèle de fiche de commissionnement des produits par SlideTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image1-1.png

/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider l'équipe de l'ombre

L'équipe Modèle de fiche de commission produit vous aide à présenter facilement des informations trimestrielles. Il constitue un rapport concis mais complet d'une page sur les ventes de produits et les commissions à l'intention des cadres.

Vous pouvez créer une liste de prix pour chaque produit et utiliser des diagrammes, des graphiques et des entonnoirs pour montrer les produits les plus vendus.

Ce modèle de rapport comprend un résumé de la feuille de commission, des détails sur l'associé (nom, région, dates de début et de fin), les produits les plus vendus, les données de performance (KPI), les statistiques de ventes régionales, les indicateurs d'entonnoir et une feuille de commission détaillée sur les produits.

10. Modèle de commission commerciale à paliers par Coefficient

le modèle de commission de vente à paliers par coefficient est le suivant

le modèle de commission de vente à paliers par coefficient est le suivant https://coefficient.io/top-sales-commission-templates le coefficient d'efficacité de l'appareil de mesure de la température est de 1,5 % /%href/_

Les commissions de vente échelonnées sont comme les niveaux d'un jeu vidéo : plus vous réalisez d'équipes commerciales, plus vous montez dans les niveaux, débloquant ainsi des récompenses et des primes plus intéressantes. Les représentants gagnent des taux de commission plus élevés lorsqu'ils atteignent de nouvelles cibles commerciales, ce qui les motive à continuer à atteindre le niveau suivant.

Ce jeu Modèle de commission commerciale à paliers vous permet d'ajouter différents paliers en fonction des objectifs commerciaux et le taux de commission pour chaque palier. Il vous suffit d'entrer des valeurs commerciales, et le modèle fournit automatiquement la valeur de la commission en fonction du taux défini.

L'avantage ? Il simplifie le processus de calcul des commissions, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Gérer les commissions commerciales sans effort avec ClickUp

Le calcul manuel des commissions commerciales demande beaucoup d'efforts et peut même aboutir à des résultats erronés. Epargnez-vous cette peine et optez pour les modèles de commissions simples et intuitifs de ClickUp.

Les modèles de feuilles de commission peuvent vous aider à suivre toutes les commissions en un seul endroit, à filtrer les commissions en fonction de catégories personnalisées, à améliorer la transparence et à stimuler les performances de l'équipe.

En offrant une visibilité des données en temps réel, des calculs automatisés et une intégration transparente avec vos processus de vente, ClickUp vous aide à rester organisé et à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs financiers. S'inscrire sur ClickUp gratuitement pour trier les commissions afin que vous puissiez vous concentrer sur la Fermé des affaires et l'augmentation du chiffre d'affaires.