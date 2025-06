50 blagues drôles sur le travail pour créer une culture d'entreprise amusante

Qui a dit que le travail ne pouvait pas être amusant ?

Bien sûr, nous avons tous connu des jours où nous préférerions rester au lit à regarder notre série documentaire préférée, mais ajouter une touche d'humour et partager quelques blagues avec ses collègues peut aider à chasser le blues du lundi !

Une bonne blague peut briser la glace au travail. Elle peut détendre l'atmosphère et mettre tout le monde de bonne humeur. C'est un moyen particulièrement efficace pour renforcer les liens au sein d'une équipe et favoriser la cohésion au travail, surtout pour les équipes en télétravail.

Que vous cherchiez à booster l'énergie lors de votre prochaine réunion, à vous remonter le moral pendant un long après-midi ou simplement à faire rire vos collègues, ces 50 blagues adaptées au travail sont là pour vous aider. 👇

50 blagues drôles à partager au travail

Les blagues au travail sont un excellent moyen de créer des liens entre les gens et de les rapprocher. Pour renforcer cette connexion, choisissez des blagues adaptées au travail, drôles, respectueuses et qui créent une ambiance positive et saine.

Nous passons près de la moitié de notre vie au travail, alors quelques blagues légères peuvent faire beaucoup.

Selon une étude de HBR, les employés qui rient devant des clips humoristiques sont 10 % plus productifs que ceux qui n'en regardent pas.

Blagues pour votre patron

Lorsque vous faites des blagues devant votre patron, optez pour un humour léger qui préserve votre image professionnelle.

Voici quelques blagues amusantes qui pourraient plaire à votre responsable :

Mon ordinateur est tellement lent ces derniers temps que je pense qu'il a besoin d'une pause café. Pourquoi l'employé a-t-il apporté une échelle dans le bureau du patron ? Parce qu'il avait entendu dire que le poste nécessitait quelqu'un pour passer à l'étape suivante. J'avais l'intention d'abandonner toutes mes mauvaises habitudes pour la nouvelle année, mais je me suis souvenu que personne n'aime les lâcheurs. J'ai appelé mon disque dur « Travail ». Comme ça, quand il plante, je peux dire : « Désolé, je ne peux pas, mon travail a planté » Je crois que mon travail commence à affecter mon cerveau. Dernièrement, j'ai envie de ranger les bocaux dans mon réfrigérateur par date d'échéance Mon mot de passe e-mail a encore été piraté. Mais ce n'est pas grave, je l'ai remplacé par « incorrect », donc maintenant, quand je l'oublie, l'ordinateur me le rappelle

Blagues à partager avec vos collègues

Entre le stress au travail et les délais serrés, quelques rires peuvent vraiment détendre l'atmosphère. La prochaine fois que vous ferez une pause pour boire un café ou un verre d'eau, essayez quelques-unes des blagues ci-dessous, adaptées au travail, pour redonner le sourire à vos collègues et vous faire des amis au bureau. Ou peut-être même lors de votre prochain entretien d'embauche, si la situation s'y prête !

Peut-être que les emplois dans notre bureau sont si sûrs parce que personne ne les veut. Quelle est la citation préférée d'un procrastinateur ? Attendez et vous verrez ! J'ai renversé du café sur mon rapport, et maintenant je dois le refaire. Je parle de mon café. (Celle-ci pourrait bien fonctionner avec le snob du café au bureau. ) Pourquoi le stagiaire a-t-il démissionné ? Parce qu'il ne supportait pas la pression d'être le seul à savoir utiliser la machine à café ! (Celle-là aussi !) Chaque fois que je pense que mon travail devient plus facile, ma liste de choses à faire me rit au nez

Blagues adaptées au travail

L'humour au travail a pour but de rapprocher l'équipe et de rendre votre travail plus agréable.

La dernière chose que vous souhaitez, c'est faire une blague inappropriée ou malvenue qui offense quelqu'un. Vos blagues doivent éviter les sujets sensibles ou les propos qui pourraient mettre les gens mal à l'aise.

Privilégiez un humour respectueux et léger, qui plaît à tout le monde. Vous contribuerez ainsi à créer un environnement de travail sain et accueillant, où chacun se sent inclus et respecté.

Voici donc quelques blagues qui ne risquent pas de vous faire renvoyer et qui vous permettront de créer des liens avec vos collègues sans dépasser les limites. Et oui, nous savons que certaines sont un peu ringardes, mais tout ce qui permet de mettre les gens de bonne humeur est bon à prendre !

Je pensais vouloir faire carrière, mais il s'avère que je voulais juste un salaire Patron : Il manque quelque chose dans ton envoi ! Moi : Oh, désolé, j'ai dû appuyer deux fois sur Entrée. Si vous ne réussissez pas du premier coup, redéfinissez la réussite !

Patron : Je suis très impressionné par votre travail. Je voudrais vous donner une promotion. Moi : Merci, patron. Quelle sera ma nouvelle position ? Patron : Le client ! Comment un chef de projet garde-t-il son sang-froid ? En gardant toutes les fenêtres ouvertes. Je n'arrive pas à croire que j'ai été licencié de l'usine de calendriers ; tout ce que j'ai fait, c'est prendre un jour de congé. J'ai dit à mon patron que je commencerais ma présentation par une blague. J'ai donc mis ma liste de choses à faire sur la première diapositive.

Nous sommes sûrs que ces blagues vous feront sourire.

💡Conseil de pro : essayez de combiner des blagues amusantes pour le travail avec des activités virtuelles de team building pour montrer que vous accordez de la valeur aux membres de votre équipe.

Blagues à l'humour pince-sans-rire

L'humour pince-sans-rire est idéal pour détendre l'atmosphère lors des journées stressantes. Il est généralement subtil et peu susceptible d'offenser, ce qui le rend tout à fait acceptable dans un contexte professionnel. L'humour pince-sans-rire témoigne également d'une vivacité d'esprit qui rend les interactions plus agréables et contribue aux efforts de cohésion d'équipe.

Ces blagues sont meilleures lorsqu'elles sont racontées avec un visage impassible et d'une voix neutre.

Mon patron m'a demandé de raconter une blague. Je lui ai dit mon salaire. Je ne sais pas pourquoi elle est en colère. Manager : Qu'avez-vous appris lors de cette réunion ? Moi : Que la batterie de mon ordinateur portable tient longtemps et que je peux dormir les yeux ouverts.

Donnez-moi de l'ambiguïté ou donnez-moi autre chose. Quel est le passe-temps favori d'une agrafeuse ? Établir des connexions. Je ne travaille pas bien sous pression... ni dans aucune autre circonstance. En cas de doute, marmonnez. Je n'ai pas d'objection à venir travailler ; c'est les huit heures d'attente avant de rentrer chez moi qui sont difficiles.

Blagues de bureau, blagues de papa et jeux de mots

Ce sont les OG de l'univers de la blague. Elles fonctionnent dans presque toutes les situations, qu'il s'agisse d'une réunion qui n'en finit pas ou d'une réunion après le travail où tout le monde se sent un peu timide. Ces blagues en une ligne sont sûres de faire rire ou, à tout le moins, de faire lever les yeux au ciel à ceux qui les écoutent.

Essayez donc celles-ci :

Toc toc... qui est là ? Leaf... Leaf qui ?... Laisse-moi tranquille. Toc toc... qui est là ? Cash... cash qui ?... non merci. J'aime les noix. Toc toc... Qui est là ?... I-Wanda... I-Wanda qui ?... I-Wanda, pourquoi l'imprimante est-elle toujours en panne ? Toc toc... Qui est là ?... La laitue... La laitue qui ?... La laitue, on a du travail à faire ! Toc toc... Qui est là ?... Annie... Annie qui ?... Annie qui sait quand le patron va revenir ? Pourquoi la tasse à café a-t-elle reçu un prix ? Pour être l'employée la plus « caféinée ». Qu'est-ce que la banane a dit au très bon docteur ? Je ne m'épluche pas bien. Pourquoi l'épouvantail a-t-il remporté le prix Nobel ? Parce qu'il était exceptionnel dans son champ.

Blagues et blagues ringardes pour le travail

On dit que l'humour est un signe d'intelligence, mais avez-vous déjà essayé de raconter une blague ringarde à quelqu'un ?

Essayez ces blagues au travail et voyez comment le fait d'être ringard fait rire les gens, même quand ils n'en ont pas envie !

Je ne suis pas magicien, mais je peux faire disparaître vos cibles commerciales ! Comment appelle-t-on une fausse nouille ? Une impasta. Je viens d'être licencié de mon travail dans une usine de claviers. Ils m'ont dit que je ne faisais pas assez d'heures. Pourquoi l'employé de bureau a-t-il commencé à transporter un taille-crayon ? Pour rester précis. Je pensais prendre un emploi comme miroir, mais je ne me vois pas faire ça Que s'est-il passé lorsque le pirate a essayé de réciter l'alphabet ? Il s'est perdu à la lettre « c ».

Blagues pour les réunions de travail et les jeudis et vendredis

Les longues réunions peuvent être éprouvantes quel que soit le jour de la semaine. Mais les réunions prévues en fin de semaine peuvent en faire grogner plus d'un devant son calendrier.

Essayez ces blagues pour rendre les réunions du jeudi et du vendredi plus agréables. Elles peuvent également très bien fonctionner lors de vidéoconférences pour maintenir l'attention des employés en télétravail.

Qu'ont en commun les réunions et le café ? Ils vous tiennent tous les deux éveillé, mais seul l'un d'entre eux est efficace Si chaque jour est un cadeau, je voudrais un reçu pour le lundi. Je voudrais l'échanger contre un autre vendredi (sans réunion !) Je ne m'endors pas ! Je suis juste en train d'approuver avec emphase tout ce que vous dites. Toc toc. Qui est là ?... Justin... Justin qui ?... Justin, c'est l'heure de la réunion ! Mon plus gros problème avec les réunions, c'est que, malgré leur nom, elles ne concernent que très rarement moi.

Blagues pour différents services et rôles

Nous avons tous besoin d'un peu de légèreté dans notre vie. Votre informaticien ou votre responsable des ressources humaines n'est pas différent. Essayez ces blagues spécifiques à leur service !

Pourquoi les programmeurs informatiques préfèrent-ils le mode sombre ? Parce que la lumière attire les bugs. J'ai dit au technicien informatique que j'avais besoin d'un mot de passe de huit caractères. Il m'a suggéré « Blanche-Neige et les sept nains ». Pourquoi les comptables sont-ils toujours calmes ? Ils savent comment équilibrer leurs soucis. J'ai dit à mes collègues que j'avais une blague sur la sécurité de l'emploi, mais ils ont dit que c'était peut-être trop risqué. Comment font la fête les ouvriers du bâtiment ? Ils montent au plafond. Combien faut-il de programmeurs informatiques pour changer une ampoule ? Aucun. C'est un problème matériel.

Nous espérons que vous avez vous aussi ri en lisant cette liste.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une liste de blagues classiques que vous pouvez raconter au travail, rien ne vaut l'originalité. N'hésitez donc pas à essayer quelques bons mots la prochaine fois que vous serez à la machine à café. Restez respectueux et léger, et faites sourire vos collègues.

Écrire et partager des blagues au travail

Les blagues sont un moyen de garder votre équipe heureuse. Les outils de pointe qui les aident à tirer le meilleur parti de leur journée de travail en sont un autre.

ClickUp est un puissant logiciel d'engagement des employés qui aide les organisations à améliorer la satisfaction, la productivité et la fidélisation de leurs employés. Avec un ensemble complet d'outils et de modèles, ClickUp est un excellent choix pour les organisations qui cherchent à créer une main-d'œuvre plus productive, satisfaite et fidèle.

Voici comment les fonctionnalités de ClickUp peuvent être exploitées pour ajouter une touche d'humour et plus d'énergie au lieu de travail.

ClickUp Brain est conçu pour aider les utilisateurs à être plus productifs et efficaces en leur fournissant diverses fonctionnalités et capacités basées sur l'IA.

Utilisez l'assistant de rédaction de ClickUp Brain pour écrire des blagues amusantes pour le lieu de travail.

Déterminez l'objectif, le ton et le public cible de vos blagues, en veillant à ce qu'elles soient pertinentes et intéressantes

Générez des blagues de haute qualité pour le travail à l'aide de modèles linguistiques avancés, que vous recherchiez des jeux de mots liés au travail, des blagues spécifiques à un service ou de l'humour situationnel

Donnez des commentaires et des suggestions d'amélioration en temps réel pendant que vous écrivez, afin que vos blagues soient aussi drôles et abouties que possible

Vérifiez l'orthographe, la grammaire et les erreurs de ponctuation, et proposez des synonymes, des reformulations et des ajustements de ton pour améliorer vos blagues

Grâce à ClickUp Brain, vous pouvez rapidement créer des blagues spirituelles et adaptées à votre marque qui feront rire votre équipe, ajoutant ainsi une touche de légèreté à la journée de travail et favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

De plus, ClickUp Docs est un outil puissant pour créer et organiser des documents, des wikis et des bases de connaissances au sein de l'environnement de travail de votre équipe.

Dans votre environnement de travail ClickUp, vous pouvez :

Créez une nouvelle page wiki intitulée « Blagues pour le travail » qui servira de hub central pour le contenu humoristique de votre équipe

Créez des sous-pages ou des sections pour différents types de blagues, telles que « Classiques du bureau », « Jeux de mots et one-liners », « Moments embarrassants » et « Farces de vacances »

Créez des sous-pages dans ClickUp Docs pour stocker vos blagues les plus drôles et garder le flux de créativité

Encouragez vos collègues à ajouter leurs blagues préférées sur le lieu de travail, à créer de nouvelles pages, à modifier le contenu existant et à laisser des commentaires pour plus de contexte

Utilisez les commentaires dans ClickUp Docs pour partager des blagues et collaborer avec votre équipe pour encore plus de rires

Ajoutez des images, des mèmes ou des GIF animés pour illustrer votre humour

Utilisez la mise en forme pour mettre en évidence les punchlines et les détails importants

Ajoutez une touche d'originalité à vos blagues ringardes en utilisant les commandes de mise en forme et les commandes slash dans ClickUp Docs

Classez les blagues par thème, service ou collaborateur grâce au système d'étiquettes de ClickUp et facilitez la recherche et le filtrage du contenu

En organisant des blagues pour le travail dans ClickUp Docs, vous créez un document vivant qui favorise une culture d'entreprise amusante et engageante.

Enfin, la fonctionnalité Chat de ClickUp permet d' avoir des discussions et des mises à jour en temps réel au sein de votre équipe.

ClickUp Chat est un espace idéal pour partager des blagues drôles et avoir des discussions amusantes qui renforcent la camaraderie

Cette fonctionnalité prend en charge :

Messagerie en temps réel, @mentions, pièces jointes et mise en forme riche avec emojis et blocs de code

Utilisez les commandes /slash dans la vue Chat de ClickUp pour accéder à diverses fonctionnalités

Ajouter des vues de discussion au niveau de l'espace, du dossier ou de la liste pour créer des canaux de discussion distincts pour différentes équipes, différents projets ou différents clients

Publiez des mèmes, des GIF ou des images amusants qui plairont à votre équipe

Partagez vos mèmes préférés sur le travail et vos blagues propres dans la vue Chat de ClickUp et faites rire vos collègues

Désignez un canal « blague du jour » ou « histoire la plus drôle » où chacun peut contribuer et voter pour les meilleures

En trouvant le juste équilibre entre productivité et divertissement, la vue Discutez peut être un outil puissant pour renforcer les relations et maintenir l'engagement de tous.

ClickUp s'intègre également à des applications de communication d'équipe telles que Slack, permettant aux équipes d'accéder à tout ce dont elles ont besoin à partir d'une seule plateforme.

Intégrez votre environnement de travail ClickUp à Slack pour recevoir des notifications chaque fois qu'un membre de l'équipe partage une blague

L'intégration de ClickUp et Slack permet de rationaliser les flux de travail et d'organiser toutes les tâches, afin que votre équipe reste productive tout en s'amusant un peu.

Veiller à ce que l'humour au travail soit inclusif et respectueux

Racontez des blagues au travail peut booster le moral de l'équipe, réduire le stress et améliorer la satisfaction générale au travail. Cependant, il est important d'éviter strictement les blagues qui sont basées sur ou qui font même allusion à tout type de discrimination fondée sur l'âge, la religion, la race, le sexe, la nationalité, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou toute autre caractéristique. Assurez-vous que votre environnement de travail applique une politique de tolérance zéro envers le manque de respect et la discrimination, même si l'auteur de la blague n'avait pas cette intention.

Vous pouvez voir des taquineries bon enfant au sein de certaines équipes professionnelles, mais il n'est jamais acceptable de faire en sorte que quelqu'un se sente irrespecté ou mal à l'aise avec vos blagues.

Vous ne voulez pas qu'on se souvienne de vous comme de Micheal Scott dans The Office, qui raconte des blagues très inappropriées et de mauvais goût sans se soucier des réactions de ses collègues.

Au contraire, l'humour au travail doit unir les équipes plutôt que créer des différences. Essayez de développer un humour inclusif et facile à apprécier. Et si une blague tombe mal ou est mal perçue, excusez-vous immédiatement, rétractez-vous et expliquez votre intention. S'il est important de maintenir une ambiance de travail légère et amusante, il est tout aussi important de comprendre l'impact d'une blague.

Modérer l'humour au travail

En tant qu'organisation, il est important de modérer les comportements sur le lieu de travail avec tact. Voici quelques moyens de modérer l'humour au travail et d'encourager un environnement sain :

Veillez à ce que les politiques de votre entreprise stipulent clairement que toute discrimination fondée sur le sexe, le genre, la race, l'origine religieuse ou nationale, l'ethnicité ou toute autre caractéristique est interdite et qu'une violation entraînera des conséquences sévères

Organisez une formation sur le comportement à adopter au travail pour les nouveaux employés afin de les familiariser avec la culture de l'entreprise, et incluez une liste complète des choses à faire et à ne pas faire

Organisez des ateliers sur l'utilisation de l'humour au travail. Cela peut aider les employés à comprendre les avantages de l'humour et à apprendre à l'utiliser efficacement

Rendez les dirigeants conscients de leur statut de modèle. Si les dirigeants font preuve d'humour positif, leurs actions serviront probablement de repères sociaux pour leurs employés

Gardez à l'esprit que les employés ne doivent pas être obligés ou forcés de participer à des activités humoristiques. L'idée est de faciliter la cohésion de l'équipe et la sécurité psychologique, afin qu'aucun employé ne se sente contraint ou poussé à participer

À lire également : 35 exemples d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour booster le moral et la productivité

Riez pour renforcer l'esprit d'équipe avec ClickUp

Apporter humour et comique au travail peut faire des merveilles. Un environnement de travail vivant et positif où les gens rient ensemble et se respectent mutuellement peut conduire à des niveaux de productivité sans précédent et à la fidélité des employés.

Ces 50 blagues drôles pour le travail peuvent servir à briser la glace et vous donneront plein de matière pour maintenir l'énergie et les rires.

Et ne vous inquiétez pas pour trouver, organiser ou partager des blagues avec votre équipe. Les fonctionnalités polyvalentes de ClickUp en font une plateforme idéale pour renforcer l'engagement des employés grâce à l'humour et à la collaboration.

Vous pouvez créer un environnement de travail plus agréable et plus cohérent en utilisant ClickUp Brain pour écrire des blagues, ClickUp Docs pour les stocker et ClickUp Chat View pour les partager.

