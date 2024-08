Nous avons testé les meilleurs logiciels de CRM en Indonésie

À faire ? L'Indonésie se classe au quatrième rang des pays ayant la plus grande population numérique dans le monde entier ? Elle compte plus de 200 millions d'utilisateurs de l'internet, et ce nombre devrait continuer à augmenter. En outre, l'expansion rapide des du commerce électronique et de la vente au détail en ligne dans le pays. Cela se traduit par une énorme opportunité pour votre entreprise !

Et vous savez ce qui vous sera utile pour gérer autant de clients ? Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui vous permettra de satisfaire vos clients, de les organiser et de les fidéliser !

Pour vous aider à trouver la plateforme CRM idéale pour les entreprises indonésiennes, mon équipe et moi-même avons évalué 10 logiciels CRM. Vous pouvez en choisir un dans la liste en fonction des besoins de votre entreprise. Mais avant cela, vous devez savoir quelles sont les fonctionnalités clés à rechercher et à prioriser dans ce logiciel CRM.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client ?

Lors de l'examen de ces systèmes de gestion de la relation client, je me suis concentré sur les éléments suivants composants clés de la gestion de la relation client qui ont un impact direct sur les performances quotidiennes des équipes commerciales et sur la satisfaction des clients, ainsi que des fonctionnalités spécifiques à l'Indonésie, telles que les options de centre de données et la conformité aux réglementations indonésiennes en matière de confidentialité des données, comme l'UU ITE.

Voici quelques aspects que j'ai recherchés :

Efficacité de la gestion des prospects: J'ai commencé par évaluer les capacités de gestion des prospects de l'outil CRM, telles que le scoring, la qualification et le nurturing, car la conversion des prospects est une partie essentielle du travail d'un représentant commercial

Pour me forger un point de vue complet, j'ai également lu les commentaires des utilisateurs sur des plateformes d'évaluation indépendantes afin de connaître la position de chaque plateforme CRM et d'identifier ses forces, ses faiblesses et ses fonctionnalités les plus remarquables.

Maintenant, laissez-moi vous présenter les 10 meilleurs logiciels de CRM dont l'Indonésie et les entreprises indonésiennes peuvent bénéficier.

Les 10 meilleurs logiciels de CRM à utiliser en 2024

De la qualification des prospects et de la gestion de votre pipeline à l'exécution de campagnes personnalisées à l'échelle et à la stimulation de la croissance avec des informations exploitables, ces 10.. Solutions logicielles de gestion de la relation client peuvent vous aider à gérer vos équipes commerciales de manière plus efficace.

1. ClickUp : Le meilleur système de gestion de projet CRM tout-en-un

Utilisez ClickUp Views pour organiser votre pipeline et segmenter vos prospects

ClickUp est une plateforme de gestion du travail tout-en-un avec de nombreuses fonctionnalités qui incluent la gestion de projet, l'automatisation et l'assistance IA, ce qui vous permet de gérer plus facilement tous vos processus d'entreprise à partir d'un seul endroit.

Les ClickUp CRM est surtout connue pour sa gestion de base de données, ses capacités d'automatisation et ses fonctionnalités de rapports.

Examinons-les en détail.

$$$a Créez une base de données clients centrale

Rassemblez tous les détails concernant vos clients dans un système de gestion de la relation client (CRM) afin qu'il devienne votre unique source de vérité. Permettez aux équipes commerciales de créer des dossiers, des sous-dossiers et des listes afin d'établir des hiérarchies et de mieux organiser les comptes clients.

Organiser les informations sur les clients dans différents dossiers et sous-dossiers pour faciliter le classement

Une fois que vous avez créé des dossiers pour différents clients, vous pouvez exploiter les étiquettes, les statuts, les filtres et les emplacements géographiques pour les classer. Cela peut s'avérer utile :

Les équipes commerciales de suivre les pipelines, de hiérarchiser les prospects et de gérer facilement les commandes

de suivre les pipelines, de hiérarchiser les prospects et de gérer facilement les commandes Les équipes de marketing conçoivent des campagnes CRM ciblées et mettent en place une automatisation du marketing segmentée

Ajoutez l'adresse de votre client dans le système CRM et utilisez la vue Plan de ClickUp pour forfaiter vos itinéraires de suivi en personne

Vous pouvez également utiliser la fonction Le modèle ClickUp CRM pour organiser tous les détails et activités de vos comptes afin d'améliorer vos équipes commerciales. Avec le modèle, vous pouvez :

Structurer votre base de données clients avec des statuts, des étiquettes et des champs personnalisés, et obtenir un aperçu achevé de vos comptes

avec des statuts, des étiquettes et des champs personnalisés, et obtenir un aperçu achevé de vos comptes Filtrer les comptes en fonction de la taille du contrat, du statut, du secteur d'activité ou de tout autre critère pertinent afin de donner la priorité aux contrats à fort potentiel

ou de tout autre critère pertinent afin de donner la priorité aux contrats à fort potentiel Créez un playbook de vente avec différentes ressources, telles que vos forfaits et modèles de devis, pour le rendre facilement accessible à votre équipe commerciale

avec différentes ressources, telles que vos forfaits et modèles de devis, pour le rendre facilement accessible à votre équipe commerciale Utilisez l'affichage du calendrier ClickUp pour obtenir un aperçu de toutes vos réunions

Télécharger ce modèle

Automatisation des équipes commerciales

Paramétrer l'automatisation des ventes pour gérer les tâches de routine telles que l'affectation des prospects et la mise à jour du statut

ClickUp dispose d'un constructeur d'automatisation if/then facile à utiliser qui vous permet d'exécuter une automatisation basée sur différents déclencheurs et actions. Par exemple, vous pouvez déclencher un e-mail lorsqu'un lead passe d'une étape à une autre ou notifier un BDR lorsqu'un nouveau lead rejoint le pipeline.

Voici d'autres idées d'automatisation :

Changer le statut d'un lead de chaud à tiède ou froid s'il ne répond pas pendant une période paramètre

Déclencher des mises à jour de statut en fonction des actions du prospect

Paramétrer des flux de travail commerciaux personnalisés pour différents pipelines en fonction des détails et de l'activité du client

Définir des tableaux de bord personnalisés

Incorporez des widgets, créez des diagrammes et utilisez des filtres pour obtenir des informations nuancées sur vos performances commerciales

Avec plus de 50 widgets personnalisables, ClickUp CRM vous permet d'adapter vos tableaux de bord pour vous concentrer sur les indicateurs les plus importants. Analysez la santé de l'équipe commerciale, suivez les interactions avec les clients et identifiez les tendances, le tout avec une interface pratique de type glisser-déposer.

Mais ce qui est encore mieux, c'est l'étroite intégration de ClickUp Brain avec votre système CRM. ClickUp Brain est le copilote IA de ClickUp, qui agit comme l'assistant virtuel de votre équipe commerciale, en l'aidant à extraire des informations exploitables et à trouver rapidement des informations.

Trouvez des informations, résumez des comptes rendus de réunion et obtenez des informations exploitables avec ClickUp Brain

Qu'il s'agisse de résumer des tableaux de bord, de répondre à des questions basées sur des données historiques sur les clients et même de rédiger des e-mails personnalisés basés sur ces données, ClickUp Brain peut être un incroyable service à valeur ajoutée.

De plus, ClickUp - par le biais d'AWS - permet aux entreprises d'héberger leurs données partout dans le monde, et les clients indonésiens peuvent conserver leurs données clients en Australie ou à Singapour.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Centralisation des données clients : Créez une base de données clients unifiée avec des dossiers, des sous-dossiers et des listes pour éviter les silos de données

: Créez une base de données clients unifiée avec des dossiers, des sous-dossiers et des listes pour éviter les silos de données Exécutez des flux de travail segmentés : Utilisez des fonctionnalités telles que les étiquettes, les filtres et les statuts personnalisés pour créer des pipelines personnalisés et les exécutercampagnes CRM personnalisées *Réduire la charge de travail : Mettez en place l'automatisation pour le travail répétitif tel que la synchronisation des données à partir d'autres sources, l'affectation des prospects et la gestion d'autres processus de vente tels que les paramètres de suivi

Utilisez des fonctionnalités telles que les étiquettes, les filtres et les statuts personnalisés pour créer des pipelines personnalisés et les exécutercampagnes CRM personnalisées *Réduire la charge de travail : Mettez en place l'automatisation pour le travail répétitif tel que la synchronisation des données à partir d'autres sources, l'affectation des prospects et la gestion d'autres processus de vente tels que les paramètres de suivi Automatisation des abonnements : Utilisez la fonction d'e-mail intégrée de ClickUp pour déclencher des e-mails en fonction de différents éléments déclencheurs tels que les envois de formulaires, les changements de statut ou de priorités des prospects, les dates...

: Utilisez la fonction d'e-mail intégrée de ClickUp pour déclencher des e-mails en fonction de différents éléments déclencheurs tels que les envois de formulaires, les changements de statut ou de priorités des prospects, les dates... Collaborez avec votre équipe : Vous avez des commentaires ou besoin d'une mise à jour ? UtilisezL'affichage du chat de ClickUp et les fonctions de commentaires pour poser des questions contextuelles et faire des suggestions

: Vous avez des commentaires ou besoin d'une mise à jour ? UtilisezL'affichage du chat de ClickUp et les fonctions de commentaires pour poser des questions contextuelles et faire des suggestions Obtenez des informations exploitables : Créez des rapports et des diagrammes de vente personnalisés et utilisez ClickUp Brain pour extraire des informations significatives de ces rapports

Les limites de ClickUp

ClickUp Brain est une fonctionnalité payante, vous devez donc vous abonner à l'un de leurs forfaits pour y avoir accès

Certains utilisateurs ont rapporté une courbe d'apprentissage abrupte en raison du nombre de solutions et de personnalisations offertes par la plate-forme

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/utilisateur/mois

: 7$/utilisateur/mois Business : 12$/utilisateur/mois

: 12$/utilisateur/mois Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 : [9500+ avis]

: 4.7/5 : [9500+ avis] Capterra : 4.6/5 [4000+ avis]

2. Salesforce : Le meilleur pour les équipes commerciales des entreprises

via Salesforce Salesforce n'a plus besoin d'être présenté : c'est l'une des plus anciennes solutions logicielles de CRM, avec une vaste base d'utilisateurs et un grand écosystème de partenaires et d'intégrations. CRM hautement évolutif, Salesforce est connu pour ses capacités de personnalisation et d'analyse, ce qui en fait un CRM populaire pour la plupart des entreprises.

Ce que j'ai particulièrement aimé dans Salesforce CRM, c'est la façon dont il réunit les solutions de gestion des ventes, du chiffre d'affaires et des partenaires au sein d'une seule et même plateforme.

Par exemple, j'ai pu suivre le parcours d'achat d'un client spécifique, depuis le contact initial par le biais d'une campagne marketing gérée dans Salesforce, jusqu'à la vente finale, qui impliquait une réduction offerte par une entreprise partenaire, dans la même interface.

Cela signifie que vous pouvez non seulement connaître l'historique d'un client et sa connexion avec votre chiffre d'affaires, mais aussi savoir comment les différents canaux, tels que les partenaires et les affiliés, contribuent à vos ventes et à votre chiffre d'affaires.

Salesforce commence à devenir un fournisseur, prestataire clé dans la région indonésienne et s'est récemment associé à KOMINFO pour offrir une formation CRM aux Indonésiens. Son objectif est de former 100 000 étudiants en trois ans.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Évaluez vos performances commerciales au niveau de l'individu, de l'équipe et du territoire pour avoir une idée de la façon dont les différents facteurs affectent votre stratégie de mise sur le marché

Utilisez le calendrier de validation de Salesforce, alimenté par l'IA, pour exécuter des scénarios de simulation et déterminer comment votre pipeline peut contribuer à la réalisation de vos objectifs de chiffre d'affaires

Créez des " programmes de vente " pour les nouveaux représentants en développement d'entreprise, en leur fournissant les modèles et les ressources dont ils ont besoin pour mieux vendre

Limites de Salesforce

La mise en œuvre de Salesforce et la migration sont deux processus qui prennent du temps

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur n'est pas intuitive, ce qui allonge le processus d'intégration, rend difficile la recherche de fonctionnalités et la mise en place de paramètres personnalisés

Prix de Salesforce

Suite Starter : 24 $/utilisateur par mois

: 24 $/utilisateur par mois Professionnel : 80 $/utilisateur par mois

: 80 $/utilisateur par mois Enterprise : 165$/utilisateur par mois

: 165$/utilisateur par mois Unlimited : 330 $/utilisateur par mois

: 330 $/utilisateur par mois Einstein 1 équipes commerciales : 500 $/utilisateur par mois

G2: 4.3/5.0 [19,800+ reviews]

4.3/5.0 [19,800+ reviews] Capterra: 4.4/5.0 [18,300+ reviews]

3. HubSpot : Meilleur logiciel CRM pour les startups en phase de démarrage

via HubSpot Hubspot est une plateforme CRM extrêmement conviviale et moderne, ce qui en fait un bon choix pour les petites entreprises qui commencent à mettre en place leurs programmes commerciaux.

Je l'ai constaté de visu lors de mes tests. L'interface était intuitive et propre, et le paramétrage de la gestion des contacts de base et des pipelines d'affaires a pris peu de temps.

Son forfait gratuit assiste jusqu'à cinq utilisateurs et offre des fonctionnalités telles que les bots conversationnels, les messages en conserve et le chat. Cela aide les nouvelles entreprises à faire beaucoup de choses avant même qu'elles ne deviennent abonnées.

Comme Hubspot a commencé comme une plate-forme de marketing, il est livré avec certains des flux de travail de gestion de campagne les plus robustes, y compris les tests A/B et les modèles d'e-mail, que j'ai vus dans les CRM pour aider à un meilleur engagement des clients.

Cette intégration étroite entre les outils de vente et de marketing était particulièrement utile, et je pouvais voir comment elle serait bénéfique pour les petites entreprises avec des ressources limitées.

Par ailleurs, si vous commencez tout juste à utiliser un logiciel de CRM [ou si vous avez des flux de travail compliqués], vous pouvez tirer parti de l'expertise de agences partenaires locales agréées par HubSpot qui peuvent vous aider à vous paramétrer rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Suscitez l'intérêt de vos clients potentiels grâce à des flux de travail de prospection personnalisés et à des campagnes d'e-mailing automatisées

Enregistrez et consignez les appels directement à partir de votre navigateur pour garder une trace des discussions avec les clients

Améliorez votre cycle commercial grâce à l'outil de devis commercial de HubSpot qui assiste les signatures numériques et les liens de paiement intégrés

Exécutez des campagnes ABM grâce à des fonctionnalités telles que le scoring d'entreprise et des modèles prêts à l'emploi

Les limites de HubSpot

Il se concentre davantage sur les campagnes et les séquences d'e-mails que sur la gestion des leads

Options de rapports et d'automatisation des ventes limitées

Prix de HubSpot

**Free

Sales Hub Professional : 90 $/utilisateur par mois

: 90 $/utilisateur par mois Sales Hub Enterprise : 150$/utilisateur par mois

G2: 4.4/5.0 [11,200+ reviews]

4.4/5.0 [11,200+ reviews] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ avis]

4. Microsoft Dynamics 365 : Le meilleur logiciel CRM + ERP alimenté par l'IA pour les grandes entreprises

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365, avec son intégration profonde aux capacités de Microsoft Copilot, est une excellente option pour les équipes commerciales d'entreprise axées sur la productivité.

Alors que je composais un e-mail à un client, Copilot a suggéré un contenu personnalisé basé sur les interactions passées du client et a automatiquement signalé les éventuelles informations de consentement manquantes. Cela m'a aidé à garantir à la fois un message plus pertinent et la conformité au GDPR.

L'automatisation alimentée par l'IA de Copilot peut également vous aider à rédiger des e-mails, à automatiser des suivis, à générer des résumés d'appels et à obtenir des suggestions pour les prochaines étapes.

Une autre fonctionnalité qui s'est démarquée pour moi est le " rafraîchissement automatique des données de consentement " Cette fonctionnalité met automatiquement à jour les données de consentement d'un utilisateur dans votre base de données personnalisée ce qui permet aux équipes commerciales de gagner un temps précieux et de garantir l'exactitude des données.

En outre, Microsoft Dynamics 365 est l'un des rares systèmes de gestion de la relation client à disposer d'un système de gestion de la relation client Pack linguistique pour le bahasa indonésien , afin que vous puissiez localiser la plateforme et améliorer l'UX pour vos équipes locales.

les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Hiérarchisez les leads et concentrez les transactions à forte valeur ajoutée grâce au lead-scoring alimenté par l'IA

Paramétrez des indicateurs de performance clés [KPI] pour chaque équipe et suivez la progression grâce à des diagrammes intégrables

Générez un échéancier des interactions avec les clients grâce à Microsoft Copilot

Gagnez du temps et améliorez l'efficacité de l'équipe avec des flux de travail de vente automatisés

Limites de Microsoft Dynamics 365

La plupart de ses fonctionnalités avancées s'accompagnent d'un coût supplémentaire, ce qui la rend onéreuse pour les entreprises de taille moyenne

Comme Microsoft Dynamics adopte une approche du CRM basée sur les départements, il peut cloisonner les données des clients et entraver la communication entre les équipes, ce qui rend difficile l'exécution de projets interdépartementauxStratégies CRM Prix de Microsoft Dynamics 365

Professionnel de la vente : 65 $/utilisateur par mois

: 65 $/utilisateur par mois Sales Enterprise : 95 $/utilisateur par mois

: 95 $/utilisateur par mois Sales Premium : 135 $/utilisateur par mois

: 135 $/utilisateur par mois Microsoft Relationship Sales : 162 $/utilisateur par mois

Microsoft Dynamics 365 évaluations et critiques

G2: 3.8/5.0 \N-[1500+ reviews]

3.8/5.0 \N-[1500+ reviews] Capterra: Pas assez de commentaires

5. Zoho CRM : La meilleure plateforme CRM abordable pour les PME

via Zoho CRM Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise à la recherche d'un CRM rentable, vous pouvez essayer Zoho CRM. Son forfait Enterprise est non seulement plus abordable que de nombreux autres outils CRM de cette liste, mais il inclut également des fonctionnalités avancées d'IA et d'automatisation.

L'automatisation intelligente de Zoho m'a vraiment impressionné. Il m'a aidé à rationaliser les tâches de maturation des prospects en envoyant automatiquement des séquences d'e-mails personnalisées basées sur des déclencheurs prédéfinis. De plus, Zoho CRM dispose d'une solide fonctionnalité d'intégration de WhatsApp Business - particulièrement utile pour un pays comme l'Indonésie, qui compte plus de 86.9M d'utilisateurs actifs de WhatsApp .

La meilleure partie est son " hub de développeur ", qui vous donne une liberté de personnalisation. Vous pouvez construire vos propres intégrations, alertes personnalisées et applications spécifiques à un rôle pour vos équipes de vente, de service sur le terrain et de réussite client. Bien que je ne sois pas moi-même un développeur, je pourrais voir le potentiel de cette fonctionnalité pour les entreprises qui ont besoin d'une solution CRM hautement personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Créez des flux de travail personnalisés avec des cartes de parcours par glisser-déposer

Personnalisez l'aspect et la convivialité de votre interface CRM grâce au Canvas Studio de Zoho

Gamifiez vos équipes commerciales avec des récompenses, des badges et des tableaux de bord

Les limites de Zoho CRM

Certains utilisateurs ont rapporté que l'interface utilisateur n'était pas intuitive et qu'elle présentait des problèmes

Les paramètres d'automatisation dans Zoho CRM peuvent sembler compliqués

Prix de Zoho CRM

Standard : 20$/utilisateur par mois

: 20$/utilisateur par mois Professionnel : 35$/utilisateur par mois

: 35$/utilisateur par mois Enterprise : 50$/utilisateur par mois

: 50$/utilisateur par mois Ultime : 65$/utilisateur par mois

G2: 4.1/5.0 [2600+ reviews]

4.1/5.0 [2600+ reviews] Capterra: Les évaluations ne sont pas disponibles

6. Monday CRM : Le meilleur pour les PME qui ont besoin de fonctionnalités simples de gestion des prospects

via Monday CRM Monday CRM est à l'origine un logiciel de gestion de projet personnalisé pour gérer les leads et autres éléments de base actions de gestion de la clientèle . C'est un outil recherché par les freelances et les petites entreprises qui préfèrent un outil de suivi des prospects ou de gestion de projet de pipeline.

J'ai testé cette fonction et je l'ai trouvée étonnamment intuitive. Construire un pipeline de vente de base avec des étapes personnalisables n'a pris que quelques minutes

Une autre fonctionnalité que les petites équipes adoreraient est son assistant de rédaction IA. Il peut vous aider à gérer vos communications [génération de contenu] et les tâches liées aux prospects telles que les abonnements (créateur de formules et génération de tâches).

Un autre avantage de Monday CRM est qu'il vous permet de stocker des données clients dans la région APAC - même si votre entreprise est enregistrée dans un autre pays.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM

Gérez les processus de vos prospects avec des statuts, des colonnes et des tableaux personnalisés

Automatisation des tâches telles que l'attribution de dates d'échéance et l'établissement de paramètres de rappel

Rédiger des e-mails et créer des formules de flux de travail avec Monday IA

Les limites de Monday CRM

Tableaux de bord et rapports limités par rapport à d'autres systèmes de gestion de la relation client

N'offre pas de fonction d'annulation, donc si vous modifiez accidentellement des détails, vous ne pouvez pas récupérer les anciennes données

Prix de Monday CRM

CRM de base : 15$ par place et par mois

: 15$ par place et par mois CRM standard : 20 $ par place et par mois

: 20 $ par place et par mois CRM Pro : 33 $/place par mois

: 33 $/place par mois Enterprise CRM : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5.0 [700+ commentaires]

4.6/5.0 [700+ commentaires] Capterra: 4.7/5.0 [300+ avis]

7. Pipedrive : Le meilleur pour la gestion des prospects et du pipeline

via Pipedrive CRM Pipedrive CRM est un autre CRM axé sur les PME, connu pour ses capacités de gestion de pipeline. Il est également assisté en 22 langues, dont le bahasa indonésien, ce qui permet à votre équipe locale d'être rapidement intégrée.

Pour moi, il s'agit plutôt d'un outil de gestion de projet et d'automatisation des ventes.

Il vous permet de créer des pipelines personnalisés, d'utiliser des étiquettes et des statuts pour surveiller leur état, et même de recevoir des rappels lorsqu'un lead n'est pas passé d'une étape à l'autre depuis longtemps [un phénomène connu sous le nom de "deal rotting"].

J'ai trouvé l'interface visuelle du pipeline particulièrement utile. Elle m'a aidé à identifier rapidement les affaires bloquées à une étape particulière et à prioriser les suivis

De plus, comme Pipedrive intègre des fonctionnalités de gestion des campagnes d'e-mail et d'intelligence artificielle [IA], vous pouvez gérer la plupart de vos processus CRM clés dans un seul et même tableau de bord.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Ajoutez des prospects issus de campagnes d'e-mail à des pipelines personnalisés et assurez leur suivi à l'aide de flux de travail personnalisés

Ajoutez des chatbots et des widgets de discussion en direct à vos sites Web et à vos applications pour offrir une assistance invite, instructions

Utilisez le module complémentaire des visiteurs web de Pipedrive pour suivre le trafic des sites web et savoir qui visite votre entreprise

Limites de Pipedrive

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur de l'application mobile non intuitive et difficile à utiliser

La migration de vos données de pipeline depuis d'autres CRM vers Pipedrive peut prendre beaucoup de temps

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14 $/place par mois

: 14 $/place par mois Avancé : 29 $/place par mois

: 29 $/place par mois Professionnel : 59 $/place par mois

: 59 $/place par mois Power : 69 $/place par mois

: 69 $/place par mois Enterprise : 99 $/place par mois

G2: 4.3/5.0 [1800+ commentaires]

4.3/5.0 [1800+ commentaires] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ commentaires]

8. Freshsales : Meilleur pour les petites équipes commerciales nécessitant un onboarding rapide

via Ventes fraîches Freshsales est un acteur relativement ancien, mais ce qui le distingue, c'est l'accent mis sur la création d'une interface utilisateur moderne qui réduit l'encombrement visuel. Même si Freesales est doté de nombreuses fonctionnalités et rapports avancés, la navigation dans l'interface est intuitive et sans encombrement.

Freshworks dispose également d'un assistant IA connu sous le nom de Freddy qui peut analyser les e-mails et les données historiques, vous donnant des informations axées sur les données et exploitables pour les prochaines étapes. Si vous êtes sur un forfait payant, vous pouvez également acheter leurs chatbots alimentés par IA en tant que module complémentaire. De plus, Freshsales assiste la langue indonésienne et vous permet de stocker vos données dans la région APAC. Deux pour deux, n'est-ce pas ?

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Affichez différentes vues, telles que Kanban et Liste, pour obtenir une vue d'ensemble de votre pipeline

Obtenez des informations sur la façon dont les clients entrent dans votre entonnoir de vente, sur les canaux qu'ils préfèrent, etc

Utilisez les modèles de flux de travail CRM de Freshsales pour automatiser les tâches, mettre en place des paramètres de suivi et réduire votre charge de travail

Les limites de Freshsales

Les listes de prospects ne peuvent pas être regroupées par équipe, ce qui empêche les managers d'afficher la charge de travail cumulée de leur équipe

Les formulaires ne peuvent être utilisés que pour collecter des informations initiales. Toutes les nouvelles informations doivent être collectées à l'aide d'un sondage tiers et synchronisées avec Freshsales à l'aide d'API externes

Prix de Freshsales

Free

Croissance : 11$/utilisateur par mois

: 11$/utilisateur par mois Pro : 47$/utilisateur par mois

: 47$/utilisateur par mois Enterprise : 71$/utilisateur par mois

G2: 4.5/5.0 [1100+ commentaires]

4.5/5.0 [1100+ commentaires] Capterra: 4.5/5.0 [600+ avis]

9. Oracle CRM : La meilleure suite complète d'expérience client pour les entreprises

via Oracle CRM Oracle CRM est un autre choix pour les grandes entreprises peu enclines à prendre des risques et qui préfèrent utiliser un seul éditeur de logiciels pour plusieurs fonctions - CRM, ERP et autres fonctions liées à l'expérience client.

J'ai eu l'occasion d'explorer Oracle CRM au cours de ce processus d'examen, et bien qu'une mise en œuvre complète dépasse la portée de ce test, il est clair que la sécurité est une préoccupation majeure.

Oracle CRM, comme les autres solutions Oracle Cloud, est doté de fonctionnalités de sécurité telles que des systèmes d'autoréparation et des bases de données autonomes, ce qui en fait l'un des CRM basés sur le cloud les plus sûrs. Il existe également l'option d'une solution sur site, ce qui vous permet de choisir le modèle de déploiement qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques en matière de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle CRM

Créez des profils de clients approfondis en complétant les données existantes par des données provenant de tiers et une analyse de données basée sur l'IA

Synchronisez avec vos systèmes ERP et RH pour créer des packages de rémunération des ventes précis pour vos BDR

Connectez Oracle CRM avec Oracle Commerce Cloud pour obtenir des rapports précis sur la santé financière de votre entreprise

Limites d'Oracle CRM

Comme il s'agit d'une solution héritée, elle est livrée avec une UX dépassée qui peut être difficile à naviguer

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec des colonnes manquantes lors du téléchargement de données en masse

N'offre pas de fonctionnalités d'IA ou de chatbot

Prix d'Oracle CRM

Tarification personnalisée

G2: 3.7/5.0 [90+ reviews]

3.7/5.0 [90+ reviews] Capterra: 4.4/5.0 [30+ avis]

10. SugarCRM : La meilleure solution CRM sur site

via SugarCRM SugarCRM est l'un des rares fournisseurs de logiciels à proposer une solution sur site aussi performante que sa solution cloud. Je pourrais voir comment il pourrait attirer les entreprises ayant des besoins plus stricts en matière de sécurité des données.

Son CRM sur site est non seulement l'un des plus sécurisés, mais il est également livré avec un accès gratuit à toutes ses API.

Une fonctionnalité particulièrement utile est SugarBPM™, un constructeur de flux de travail CRM par glisser-déposer qui vous permet de construire une automatisation pour l'approbation des devis, l'acheminement des prospects et le pré-remplissage des modèles d'e-mail en fonction de la taille et du secteur d'activité de l'entreprise.

J'ai trouvé ce constructeur étonnamment intuitif, même pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en matière de code. En quelques minutes, j'ai créé un flux de travail automatisé pour envoyer des e-mails de bienvenue personnalisés aux nouveaux clients potentiels en fonction de leur secteur d'activité.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Rédiger des propositions, concevoir des e-mails convaincants et exploiter des scripts d'appel prêts à l'emploi, le tout optimisé par l'IA

Créez des rapports personnalisés sur les revenus et utilisez l'équipe commerciale [leur outil d'analyse IA] pour identifier les potentiels de revenus et les goulets d'étranglement

Regroupez les enregistrements dans le même quartier et donnez à votre équipe commerciale sur le terrain des suggestions de conduite

Les limites de SugarCRM

Vous devrez vérifier et supprimer manuellement les pistes en double

Certains utilisateurs signalent que le fichierCréateur de flux de travail CRM est assez compliqué, ce qui rend difficile la mise en place de flux de travail simples pour les équipes commerciales

Prix de SugarCRM

Essentials : 19$/utilisateur par mois

: 19$/utilisateur par mois Avancé : 85 $/utilisateur par mois

: 85 $/utilisateur par mois Premium : 135 $/utilisateur par mois

G2: 3.9/5.0 [900+ reviews]

3.9/5.0 [900+ reviews] Capterra: 3.8/5.0 [400+ avis]

Automatisez votre relation client avec ClickUp CRM

Les plateformes CRM font partie des outils les plus importants de l'arsenal d'une équipe commerciale ou d'une équipe chargée de l'expérience client. Pour les représentants commerciaux, une plateforme CRM signifie obtenir une visibilité achevée des interactions avec les clients, ce qui permet une approche ciblée et une gestion rationalisée des affaires.

Les équipes CRM, quant à elles, peuvent bénéficier d'une vue holistique du parcours client. Elle leur permet de mettre en contexte les activités passées des clients, ce qui les aide à personnaliser les communications et à résoudre rapidement les questions d'assistance client.

Mais tout cela dépend de la solution de gestion de la relation client que vous choisissez. C'est pourquoi je vous recommande d'essayer ClickUp. Les modèles gratuits, l'automatisation et les capacités IA contribuent grandement à améliorer l'efficacité de votre équipe, et les fonctionnalités de rapports, telles que les objectifs, les tableaux de bord personnalisés et les diagrammes de tendance, peuvent vous aider à prendre des décisions fondées sur des données.

Prêt à rationaliser vos processus de gestion des clients ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez gratuitement.