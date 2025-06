Le meilleur format de CV pour 2025 : conseils + exemples

Vous lorgnez une entreprise depuis des mois, et elle vient de publier l'offre d'emploi que vous attendiez.

Mais lorsque vous commencez le processus de candidature, vous remarquez que plus de 500 personnes ont déjà postulé ! Comment faire pour que votre candidature se démarque et vous permette d'obtenir un entretien ?

La clé réside dans la rédaction d'un CV percutant qui attire l'attention, passe les systèmes de suivi des candidats [ATS] et met efficacement en valeur votre expérience professionnelle et vos compétences.

Choisir un bon format de CV est essentiel pour présenter vos points forts. Que vous souhaitiez mettre en avant votre progression de carrière avec un CV chronologique inversé, souligner vos compétences avec un CV fonctionnel ou adopter une approche équilibrée avec un CV combiné, le format approprié peut faire toute la différence.

Si vous ne savez pas comment mettre en forme votre CV, ne vous inquiétez pas. Ce guide sur les meilleurs formats de CV vous aidera à vous rapprocher de l'emploi de vos rêves. 💼 🚀

Comprendre les différents formats de CV pour les demandeurs d'emploi

Un recruteur passe en moyenne 7,4 secondes à examiner un CV. Avec un temps aussi limité pour attirer son attention, vous devez avoir un CV visuellement attrayant.

Mais chaque demandeur d'emploi est unique, et vos préférences personnelles, votre parcours et votre situation jouent un rôle dans la mise en forme finale de votre CV. Il n'existe donc pas d'approche unique pour rédiger un CV.

Par exemple, un format chronologique inversé n'est peut-être pas le meilleur choix si vous avez connu une longue interruption de carrière entre deux emplois. En revanche, si vos compétences, techniques ou autres, constituent votre atout majeur, un CV fonctionnel pourrait être plus efficace. La clé est de mettre en avant vos points forts et de minimiser les lacunes.

Explorons différents formats de CV et exemples de CV pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

CV chronologique

Le format le plus courant pour rédiger un CV est le format chronologique. Ce format met principalement l'accent sur votre expérience professionnelle, en listant les positions que vous avez occupées dans l'ordre chronologique inverse, en commençant par la plus récente.

C'est un choix classique pour la plupart des demandeurs d'emploi, car il fournit un compte rendu clair et détaillé de votre progression professionnelle, ce qui en fait une valeur sûre lorsque vous choisissez un format de CV.

Avantages Cons Facile à suivre, il met en évidence votre évolution professionnelle de manière claire et linéaire Mettez en avant les lacunes visuelles dans votre parcours professionnel Préféré par les employeurs et les logiciels ATS Limitez-vous à vos compétences et à vos réalisations spécifiques Mettez en avant votre stabilité et présentez les informations les plus récentes en premier Il ne met pas en avant votre expérience pertinente dans différents champs

Quand choisir le format chronologique : Ce format peut être idéal si vous avez suivi un parcours professionnel stable dans un secteur spécifique, par exemple dix ans dans le marketing, où vous avez progressé de responsable marketing à directeur marketing.

Les recruteurs sont habitués à ce format et le préfèrent, c'est donc le meilleur choix si vous avez un parcours professionnel standard et traditionnel.

Exemple de CV :

Via : Resume Genius

CV fonctionnel ou axé sur les compétences

Plutôt que de mettre l'accent sur votre expérience professionnelle, ce format met en avant vos compétences. Il commence par une section complète sur vos compétences, positionnée en premier, avant les détails de votre expérience professionnelle.

Comme l'accent est mis sur vos compétences, chacune d'entre elles est généralement présentée sous forme de titre, accompagné d'une liste à puces mettant en avant sa pertinence et démontrant votre maîtrise dans ce domaine.

Avantages Cons Mettez en avant vos compétences les plus pertinentes et vos talents uniques Les responsables du recrutement peuvent avoir du mal à comprendre la pertinence des compétences Mettez en avant les compétences transférables au nouveau secteur en cas de changement d'industrie Peut soulever des questions sur les interruptions dans votre parcours professionnel ou votre évolution de carrière Permet aux candidats de mettre en avant leurs points forts et leurs réalisations Peut être moins compatible avec les logiciels ATS

Quand choisir un CV fonctionnel : ce format est idéal si vous avez des interruptions dans votre parcours professionnel ou si vous êtes en transition vers une nouvelle carrière.

Il vous permet de mettre efficacement en valeur vos compétences et aptitudes pertinentes, ce qui en fait un choix stratégique pour ceux qui sont en reconversion professionnelle ou qui traversent une période d'inactivité.

Exemple de CV fonctionnel :

Via : Resume Genius

Format de CV combiné ou hybride

Vous êtes un professionnel chevronné avec de solides compétences et une progression de carrière à mettre en avant ?

Opter pour un CV combiné ou hybride pourrait être la meilleure approche.

Ce format commence par une section consacrée à vos compétences, qui met en avant vos compétences clés, suivie d'une section complète sur votre expérience professionnelle, détaillant votre parcours et vos réalisations.

Ce format de CV est particulièrement apprécié des professionnels ayant une grande expérience et des compétences variées, car il leur permet de présenter leurs compétences et leur parcours professionnel de manière cohérente.

Avantages Cons Combine le meilleur des formats de CV chronologique et fonctionnel Peut être difficile à créer et à structurer efficacement Convient à un large intervalle de types d'emplois et de secteurs Peut être long s'il n'est pas soigneusement modifié et potentiellement intimidant pour les responsables du recrutement Permet de présenter en détail vos compétences avec un échéancier clair de vos emplois Problèmes avec les logiciels ATS si le format n'est pas correct

Quand choisir un format de CV hybride : Ce format est idéal pour les professionnels chevronnés ayant plus de sept ans d'expérience. Il est conçu pour mettre en valeur une combinaison de compétences et d'expériences pertinentes.

Il est particulièrement utile pour les professionnels qui commencent un nouvel emploi dans un secteur différent où leurs compétences et leur expertise existantes sont précieuses.

Exemple de CV hybride :

Via : Resume Genius

Comment choisir le meilleur format pour votre CV

Choisir le format de CV adapté à votre niveau de carrière, à votre secteur d'activité et à votre expérience, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Analysons les facteurs clés qui vous aideront à prendre cette décision.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'un format de CV

Vous devez tenir compte de deux facteurs : votre niveau de carrière et le type d'industrie.

Niveau de carrière

Les candidats à différents niveaux de carrière doivent choisir différents formats de CV.

Candidats débutants : Chronologique ou fonctionnel

Raison : Un format chronologique met en valeur votre formation, vos stages et vos emplois à temps partiel dans un échéancier structuré. Un format fonctionnel met l'accent sur vos compétences, car vous avez une expérience professionnelle limitée.

Candidats de niveau intermédiaire : Chronologique ou combiné

Raison : un CV chronologique met en avant une progression régulière dans votre carrière et des expériences professionnelles pertinentes, tandis qu'un CV combiné vous permet de mettre en avant vos habitudes de travail et vos compétences, et de fournir un historique détaillé de votre parcours professionnel afin de faire valoir votre évolution.

Candidats seniors : Chronologique ou combiné

Raison : Un CV chronologique met en évidence une expérience approfondie dans un échéancier clair, tandis qu'un format combiné permet de présenter des réalisations importantes et un solide parcours professionnel. Ces facteurs en font le format idéal pour mettre en valeur l'expertise des professionnels chevronnés.

Type d'industrie

Le type d'industrie dans lequel vous travaillez actuellement ou dans lequel vous souhaitez travailler détermine également le choix du format de votre CV. Examinons les formats de CV idéaux pour différentes industries :

Entreprise (finance, conseil, gestion) : Chronologique

Raison : Un CV mis en forme de manière chronologique met l'accent sur une progression régulière et cohérente dans votre carrière, mettant en avant votre stabilité et votre évolution, des qualités très appréciées dans ces secteurs.

Technologie (informatique, développement de logiciels) : chronologique ou combiné

Raison : Le format chronologique est idéal pour les professionnels ayant une carrière stable et une solide expérience dans leur secteur d'activité qui souhaitent mettre en avant leurs compétences dans un échéancier structuré.

D'autre part, le format combiné est idéal pour lister des compétences techniques et des projets importants tout en fournissant un historique clair et détaillé de votre carrière.

Santé (médecine, soins infirmiers, recherche) : Chronologique

Raison : Démontre une progression claire des rôles et des responsabilités, ce qui est crucial dans le secteur de la santé où l'expérience et l'ancienneté sont essentielles.

Créatif (design, marketing, médias) : Fonctionnel ou combiné

Raison : un format fonctionnel met l'accent sur les compétences et les aptitudes essentielles dans le secteur créatif, en particulier pour les freelances ou les personnes travaillant sur plusieurs projets. Un format combiné vous permet de mettre en avant vos compétences créatives tout en conservant une structure facile à lire.

Les éléments clés à inclure dans votre CV

Certains éléments doivent être présents quel que soit le format de votre CV pour garantir son efficacité. Voici une checklist sur laquelle vous pouvez vous appuyer :

Informations personnelles : Indiquez des informations telles que votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Ajoutez un lien (cliquable) vers votre profil LinkedIn et votre site web professionnel ou votre portfolio pour renforcer votre crédibilité

Résumé professionnel : Mettez en avant vos objectifs de carrière, vos compétences clés et ce que vous apportez au poste en quelques lignes. Adaptez ce résumé au poste auquel vous postulez en mettant l'accent sur les compétences et l'expérience pertinentes

Compétences clés : Écrivez des indications sur vos compétences techniques et relationnelles les plus pertinentes pour le poste. Les compétences relationnelles peuvent inclure la résolution de problèmes, le leadership, etc. , tandis que les exemples de compétences techniques (ou compétences techniques) comprennent le développement web, l'analyse de données, l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), etc

Formation : Mentionnez vos diplômes, le nom de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur, l'emplacement et l'année d'obtention du diplôme. Vous devez également mentionner les diplômes pertinents, les diplômes d'associé, les stages et autres formations afin de mettre en valeur votre formation officielle

Certifications et licences : Mettez en avant votre expertise et démarquez-vous en démontrant vos compétences vérifiées et votre crédibilité professionnelle en ajoutant des informations sur les licences et certificats pertinents

💡Conseil de pro : Utilisez un modèle de plan de carrière pour identifier les compétences requises pour vos futurs rôles. Comparez-les avec vos compétences actuelles pour repérer vos lacunes et planifier votre développement.

5 exemples et modèles de CV

Vous ne savez pas par où commencer ou comment mettre en forme votre CV ?

Voici cinq modèles de CV pour vous inspirer et vous aider à rédiger rapidement votre CV.

1. Exemple de modèle de CV professionnel par Resume Builder

Via : Resume Builder

Conçu pour les professionnels techniques, ce modèle de CV présente parfaitement vos compétences et votre expérience.

Il vous permet de saisir facilement vos informations personnelles, vos diplômes et votre expérience professionnelle. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la présentation unique des compétences, conçue pour attirer immédiatement l'attention du recruteur.

Ces exemples de modèles de CV techniques témoignent d'un haut niveau de professionnalisme et d'organisation. Ils comprennent un objectif personnel, une section dédiée aux diplômes et des polices de caractères professionnelles pour un rendu soigné.

2. Exemple de modèle de CV combiné par Myperfectresume

Via : Myperfectresume

Ce modèle de CV combiné divise le CV en deux sections verticales, améliorant ainsi la lisibilité et l'attrait visuel pour les responsables du recrutement et les employeurs potentiels. Il offre une approche équilibrée, vous permettant de mettre en avant vos compétences et votre expérience professionnelle de manière concise et complète.

Une palette de couleurs bien choisie sépare visuellement ces sections et ajoute à l'attrait esthétique.

De plus, le style et la taille de la police de caractères choisis garantissent la clarté et le professionnalisme de l'ensemble du document, ce qui le rend particulièrement adapté aux domaines techniques où le détail et la précision sont essentiels.

3. Exemple de modèle de CV créatif par Indeed

Via : Indeed

Ce modèle de CV moderne se caractérise par un style minimaliste. Il est parfait pour les professionnels qui souhaitent mettre en avant leur personnalité, leur créativité et leur concision.

Il suit un format chronologique, en donnant la priorité à l'expérience professionnelle au début et en listant brièvement les compétences à la fin.

Les titres des sections clés sont mis en évidence en bleu, ce qui améliore l'attrait visuel et facilite la navigation. Ce mélange de minimalisme et de fonctionnalité pratique fait de ce modèle un excellent choix pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent présenter efficacement leurs qualifications pertinentes.

4. Exemple de modèle de CV moderne par Enhancv

Via : Enhancv

Le modèle est conçu pour ceux qui souhaitent apporter une touche créative à leur CV. Il vous permet de vous présenter brièvement en une seule ligne sous votre nom, en mettant en avant vos qualifications uniques et votre aptitude à occuper le poste.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est le diagramme en anneau, qui représente visuellement la manière dont vous gérez et répartissez votre temps à l'aide d'un diagramme.

Ce modèle de format de CV comprend également des colonnes dédiées aux langues, aux passions et aux réalisations, ainsi qu'une section ciblée sur les compétences techniques pertinentes et essentielles pour le rôle.

Avec une disposition de base divisée en deux sections claires, ce modèle vous permet de fournir des informations complètes sur vous-même sans surcharger la page.

💡Conseil de pro : Personnalisez les modèles de CV pour la gestion de projet (comme celui ci-dessus) afin de mettre en avant vos réalisations plutôt que de simplement lister vos responsabilités. Quantifiez votre impact lorsque cela est possible, par exemple en indiquant l'augmentation du taux d'adoption d'un produit, la croissance du chiffre d'affaires ou le nombre de lancements de produits réussis.

5. Exemple de modèle de CV de chercheur indépendant par Template. net

Vous devrez peut-être étendre votre CV à deux pages si vous êtes freelance ou un professionnel chevronné avec plus de dix ans d'expérience.

Ce modèle de CV visuellement saisissant comprend un thème de couleur en arrière-plan qui attire immédiatement l'attention. Il commence par une section consacrée à vos compétences, suivie de votre expérience professionnelle, conformément au format de CV fonctionnel.

Le CV est structuré en sections claires. Il utilise un schéma à trois couleurs pour distinguer et organiser les différents aspects de votre parcours. Cette approche améliore l'attrait visuel et garantit la clarté et la mise en valeur des détails essentiels.

Comment créer et mettre en forme un CV

Rédiger un seul CV ne suffit pas. Pour ouvrir des portes, vous devez adapter votre CV à des descriptions de poste et à des rôles spécifiques.

Et pour atteindre ce niveau de personnalisation, vous avez besoin de plus qu'un simple modèle de CV basique.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp est une puissante plateforme de productivité qui peut être utilisée pour créer et gérer l'ensemble du processus de création d'un CV.

Voici les principaux avantages de ClickUp pour rédiger le CV parfait :

Rédaction d'un CV simplifié

Les documents ClickUp avec ClickUp Brain peuvent être utilisés pour rédiger et peaufiner votre CV.

Rédigez des sections convaincantes pour votre CV, telles que votre résumé professionnel, la description de votre expérience professionnelle et la liste de vos compétences, avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, la fonctionnalité IA de la plateforme, fournit des suggestions et des invites intelligentes pour vous aider à rédiger un contenu de CV convaincant qui met en valeur vos compétences et votre expérience. Vous pouvez ainsi créer un document évolutif, facile à modifier et à mettre à jour au fur et à mesure que votre parcours change.

ClickUp Docs vous permet de créer une hiérarchie imbriquée de sous-pages, et vous pouvez appliquer cette structure pour organiser les sections de votre CV

Optimisation ciblée du CV

Les informations fournies par l'IA de ClickUp peuvent analyser votre CV et vous fournir des recommandations personnalisées afin de l'optimiser pour des offres d'emploi spécifiques.

Cela vous permet de vous assurer que votre CV est adapté aux exigences de chaque rôle, ce qui augmente vos chances d'être remarqué par les recruteurs.

Gestion organisée des CV

Les solides capacités de gestion de projet de ClickUp vous permettent de rester au top de votre recherche d'emploi.

Le Hub Documents vous permet de stocker différentes versions de votre CV et de gérer tous vos documents et ressources liés à votre recherche d'emploi dans un emplacement centralisé.

Simplifiez votre processus de candidature avec le Hub Documents de ClickUp

Collaboration efficace pour la rédaction du CV

ClickUp facilite la collaboration avec d'autres personnes sur votre CV.

Au sein de la plateforme, vous pouvez inviter des collègues, des mentors ou des rédacteurs de CV professionnels certifiés à relire et à commenter vos brouillons de CV.

Assurez-vous que votre CV est impeccable et prêt à impressionner le responsable du recrutement en le partageant avec des relecteurs dans ClickUp Docs

Recherche d'emploi simplifiée

ClickUp propose de nombreux modèles prédéfinis qui simplifient votre vie professionnelle, notamment la gestion de la recherche d'emploi. Ces modèles vous aident à démarrer rapidement et vous fournissent un cadre structuré pour organiser votre travail.

Télécharger ce modèle Le modèle ClickUp pour la recherche d'emploi offre un intervalle de vues personnalisables pour vous aider à rester organisé et à garder le contrôle sur vos efforts de recherche d'emploi

Le modèle de recherche d'emploi ClickUp vous permet de suivre les offres d'emploi, le statut de vos candidatures, les évaluations des entreprises et bien plus encore, le tout depuis la plateforme ClickUp.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des tâches pour chaque opportunité d'emploi qui vous intéresse, en précisant le titre du poste, le nom de l'entreprise et la date limite de candidature

Mettez à jour le statut de vos candidatures au fur et à mesure de votre progression dans le processus de recrutement, de l'envoi initial à la décision finale

Attribuez des évaluations aux entreprises en fonction de facteurs tels que la culture, les avantages sociaux et le potentiel de croissance afin de vous aider à prendre votre décision

💡Conseil de pro : Utilisez un logiciel de gestion des compétences pour dresser un inventaire complet de vos compétences, y compris vos compétences techniques, relationnelles et spécifiques à votre secteur d'activité.

Conseils pour améliorer la mise en forme de votre CV

Vous souhaitez améliorer votre CV ? Ces conseils pour améliorer la mise en forme de votre CV vous aideront à vous démarquer de la concurrence et à mettre en avant vos compétences et votre valeur ajoutée unique.

Mise en forme : Laissez une marge de 0,5 à 1 pouce sur tous les côtés pour une mise en forme soignée de votre CV. Utilisez des polices de caractères faciles à lire et professionnelles, d'une taille comprise entre 10 et 12. Utilisez un format professionnel et bien structuré

Points clés : Divisez votre CV en sections et utilisez des puces pour ajouter des détails sur votre expérience professionnelle, vos compétences et vos certifications afin de faciliter la lecture du recruteur

Longueur : Limitez la longueur de votre CV à une page, sauf si vous avez plus de dix ans d'expérience ou si vous devez lister vos publications. Dans tous les cas, essayez de ne pas dépasser deux pages

Type de fichier : veillez à ce que votre CV soit au format PDF afin de conserver sa structure et sa disposition. Nommez votre fichier CV « Nom_CV » pour faciliter son identification

Objectif : Commencez votre CV par une déclaration personnelle concise ou un résumé de votre carrière décrivant vos objectifs professionnels et vos points forts

Mots-clés : Personnalisez votre CV pour chaque candidature en y intégrant des mots-clés pertinents tirés de la description du poste. Cette stratégie améliore les chances de votre CV de passer les systèmes de suivi des candidats

Rédigez des CV efficaces pour divers secteurs d'activité avec ClickUp

Rédiger un CV bien structuré et mis en forme de manière appropriée est essentiel pour se démarquer sur un marché de l'emploi concurrentiel et passer à l'étape suivante du processus de recrutement.

Assurez-vous que la mise en forme et la structure de votre CV sont adaptées au rôle, à votre niveau de carrière et à votre secteur cible. Essayez les exemples de format de CV listés ci-dessus et voyez ce qui vous convient le mieux.

Utilisez ClickUp Docs et ClickUp Brain pour vous aider à rédiger un CV percutant, adapté à différents titres et rôles, en y intégrant les mots-clés nécessaires et le type de mise en forme idéal.

Inscrivez-vous à ClickUp et franchissez la première étape vers l'obtention de l'emploi de vos rêves grâce à un CV soigné et efficace.