10 meilleurs systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises en Australie

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) aident les entreprises à gérer tous les aspects de leurs interactions avec leurs clients actuels et potentiels. En intégrant des données provenant de différents canaux de communication, les systèmes de gestion de la relation client offrent une vue d'ensemble du parcours d'un client. Cela permet aux entreprises de mieux servir leurs clients et d'accroître leur rentabilité.

Le marché des logiciels de gestion de la relation client (CRM) en Australie connaît une croissance annuelle de 8.4% et devrait atteindre 4,4 milliards de dollars d'ici 2030. Alors que les entreprises australiennes évoluent d'une stratégies de gestion de la clientèle ils utilisent de plus en plus des systèmes de gestion de la relation client (CRM) sophistiqués. Mais il n'est pas facile de s'y retrouver dans ce marché surpeuplé et de trouver le système de gestion de la relation client qui répondra à vos besoins spécifiques.

Grâce à ma grande expérience des systèmes de gestion de la relation client, nous avons exploré différentes plateformes sur le marché australien pour voir ce qui fonctionne vraiment. Entrons dans le vif du sujet.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les systèmes de gestion de la relation client ?

Lorsque vous choisissez un système de CRM en Australie, donnez la priorité aux fonctionnalités qui répondent aux besoins de votre entreprise et à la dynamique réglementaire et commerciale propre à la région. Vous devez donc vous assurer que votre système de gestion de la relation client présente les caractéristiques suivantes Composants CRM

**Gestion des prospects : recherchez des outils de CRM capables de capturer des prospects à partir de différents canaux tels que les sites web, les médias sociaux et les courriels. Ces outils devraient vous aider à suivre la progression de chaque prospect dans le pipeline de vente et à utiliser des stratégies de maturation automatisées, telles que des courriels ciblés et des suivis personnalisés

**Choisissez un outil de gestion de la relation client qui vous permet d'automatiser vos processus de gestion de la relation clientFlux de travail CRM par le biais de règles personnalisées afin d'améliorer la productivité. Il doit effectuer automatiquement des actions basées sur des déclencheurs spécifiques, tels que l'acheminement des messages vers le représentant commercial approprié, l'envoi d'accusés de réception prédéfinis, le suivi des clients potentiels qui ne répondent pas, etc.

Gestion des contacts : Recherchez un outil qui centralise les informations détaillées sur les clients, depuis les données démographiques jusqu'aux interactions sociales, afin de permettre une gestion fluide dans tous les services. Cela permet d'obtenir une image plus complète de vos clients et d'aider les équipes à nouer des relations plus étroites avec eux. Veillez également à ce que l'outil soit convivial afin que les équipes puissent l'adopter rapidement

Intégrations tierces: Choisissez un système de CRM qui s'intègre sans effort à vos principales applications professionnelles, en particulier les logiciels les plus populaires tels que MYOB, Xero, Reckon, etc. Ces intégrations vous permettent de gérer tous vos besoins opérationnels à partir d'une seule plateforme, réduisant ainsi la nécessité de passer d'une application à l'autre. Si vous collectez des paiements en ligne, vérifiez également les intégrations avec des outils de paiement tels que PayPal, Verifone, eWay, etc.

**Sécurité des données : assurez-vous que le système de gestion de la relation client respecte les normes de conformité telles que les principes australiens de protection de la vie privée, qui sont essentiels à la protection des informations sur les clients et au maintien de la transparence dans le traitement des données

Les 10 meilleurs logiciels de CRM à utiliser en 2024

Jetons un coup d'œil détaillé sur les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client Exemples de logiciels CRM qui se distinguent par leur capacité à améliorer les relations avec les clients, à simplifier les processus de vente et à accroître l'efficacité de l'entreprise. Que vous soyez à la tête d'une startup ou d'une grande entreprise, cette liste vous aidera à trouver le logiciel de CRM commercial qui répondra parfaitement à vos besoins :

1. ClickUp (Meilleur système de gestion de projet CRM tout-en-un)

gérer et optimiser tous vos besoins en matière de relation client avec ClickUp CRM

ClickUp arrive en tête de notre liste pour l'optimisation de la relation client, tout en bénéficiant de systèmes et de fonctionnalités avancés de gestion de projets et de la relation client. ClickUp CRM offre plus de 15 vues flexibles, y compris la liste, le calendrier et le tableau Kanban, qui m'aident à gérer les pipelines de vente, l'engagement des clients et les commandes de manière transparente. La capacité de visualisation me donne un aperçu clair des relations avec les clients et des processus de service à la clientèle en cours.

Améliorez la fidélisation de vos clients grâce à un tableau de bord ClickUp CRM dédié Tableaux de bord ClickUp propose plus de 50 widgets aux entreprises australiennes pour suivre des indicateurs clés tels que la valeur de la durée de vie des clients et la taille moyenne des transactions. Ces tableaux de bord sont hautement personnalisables et adaptés aux objectifs spécifiques de CRM des entreprises australiennes.

ClickUp facilite également la communication interne et externe. L'application ClickUp Chat View relie les représentants des ventes, les équipes de service à la clientèle et les gestionnaires. Pour les conversations par e-mail, Gestion de projet par courriel ClickUp offre un lieu centralisé pour la collaboration sur les affaires, les mises à jour de projets et l'accueil des clients. Je peux lier des tâches, des documents, etc., en utilisant les fonctions de gestion des relations et des données, ce qui permet d'organiser et d'accéder à toutes les activités connexes.

Pour moi, le point fort est la fonction d'intelligence artificielle.. ClickUp Brain . Grâce à un traitement avancé du langage naturel, ClickUp Brain analyse votre CRM pour extraire automatiquement des données clés sur les clients, notamment leurs préférences, leurs préoccupations et leurs signaux d'achat.

De plus, l'outil AI Writer de ClickUp Brain m'aide à rédiger rapidement un contenu accrocheur pour les courriels et les contacts avec les clients.

créez des résumés précis des missions de vos clients à l'aide de ClickUp Brain

En outre, Automations ClickUp simplifie les flux de travail des clients et les processus de vente critiques, tels que le déplacement des prospects dans le pipeline de vente ou la mise à jour des statuts des contacts en fonction de l'interaction. Je peux également rationaliser mon processus d'acquisition de prospects grâce à Formulaires ClickUp clickUp Forms est une application qui permet de saisir des informations sur les clients potentiels directement dans le système de gestion de la relation client. Ces données sont automatiquement mises à jour ou créent de nouvelles tâches pour les clients en vue d'un suivi immédiat.

Définir le flux de travail du système de gestion de la relation client à l'aide du modèle ClickUp CRM

De plus, grâce aux modèles prêts à l'emploi de ClickUp, je peux lancer plusieurs plans d'action.

Prenons, par exemple, le Modèle ClickUp CRM clickUp CRM est un modèle de dossier qui offre un moyen puissant de mettre en place des projets et des flux de travail avec des structures préconstruites qui répondent aux besoins de l'entreprise. Vous pouvez personnaliser ce modèle de dossier à votre guise. Il comprend une vue Liste pour enregistrer et visualiser les détails des clients et une vue Calendrier pour voir les activités programmées par date. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés pour enregistrer des informations telles que le chiffre d'affaires de l'entreprise, le secteur d'activité, le nombre d'employés, etc. Télécharger ce modèle Spécifiquement conçus pour les débutants, ces Modèles CRM sont prêts à l'emploi et entièrement personnalisables, ce qui les rend idéaux pour gérer les prospects, les relations avec les clients et les pipelines de vente en un seul endroit.

Le modèle de licence de ClickUp est apprécié pour son équité, car il vous permet d'inclure des collaborateurs externes sur des projets spécifiques sans coûts supplémentaires importants. Cette fonctionnalité est cruciale pour les entreprises australiennes qui travaillent avec des freelances ou des agences externes.

En résumé, ClickUp rend la gestion de la relation client plus facile et plus amusante !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe en cartographiant visuellement les parcours des clients et les stratégies de vente à l'aide de Tableaux blancs ClickUp

créez vos stratégies CRM de manière collaborative en utilisant les tableaux blancs ClickUp_

Réduisez le travail manuel en automatisant les tâches répétitives telles que le suivi des prospects, les mises à jour de statut et la synchronisation des données de contact

créez des automatisations personnalisées pour vos tâches liées à la gestion de la relation client

Collectez et organisez les informations sur les clients grâce à des formulaires personnalisés qui alimentent directement votre système de gestion de la relation client

créer des formulaires avec des conditions, si nécessaire, pour collecter des données complètes sur les clients

Visualisez et suivez les détails importants concernant les clients, tels que le statut de la facture, le montant du paiement, le montant de la TPS, etc. avec le formulaireVue du tableau ClickUp* Générez rapidement des textes pour les courriels des clients avec l'AI Writer de ClickUp Brain

Définir et suivre les objectifs commerciaux en utilisantObjectifs ClickUp et marquez les réalisations importantes à l'aide deCliquez sur les jalons pour aider les équipes à reconnaître les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs clés de l'entreprise

suivez les objectifs et les progrès de votre équipe grâce à une vue consolidée

Organisez et réfléchissez à des stratégies CRM, telles que des tactiques de segmentation ou des approches de vente incitative, à l'aide deCartes mentales ClickUp pour relier les idées et planifier visuellement les flux d'interactions complexes avec les clients

créez des cartes mentales avec ClickUp pour planifier et visualiser vos stratégies de gestion de la relation client

Limitations de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour certaines des fonctionnalités avancées

Tarification de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Salesforce CRM (plateforme CRM d'entreprise)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Salesforce Salesforce Salesforce CRM vous permet de stocker toutes les informations relatives à vos clients en un seul endroit afin de garder une trace de tout, de l'engagement de l'acheteur et des ventes à l'analyse. Son IA intégrée, Einstein 1, offre des informations prédictives qui aident les équipes à prendre des décisions éclairées plus rapidement.

En outre, les outils d'analyse de Salesforce aident les équipes à améliorer la précision des prévisions et la croissance du pipeline. En ce qui concerne la gestion, les outils de gestion du cycle de vie des revenus et des performances commerciales automatisent les processus essentiels, ce qui facilite l'évolution des opérations de manière efficace. La plate-forme aide également les équipes de vente, de marketing et de service à coordonner leurs efforts pour qu'ils soient alignés et efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Unifiez les efforts des équipes de vente, de service et de marketing grâce à une plate-forme unique afin d'améliorer l'engagement des acheteurs.

Améliorez la prise de décision grâce aux informations basées sur l'IA d'Einstein

Automatisez et centralisez les mises à jour des données clients et les processus de vente

Améliorez la productivité de l'équipe de vente et la gestion des performances grâce à l'automatisation et à la collaboration des données en temps réel

Limitations de Salesforce

Les utilisateurs signalent des pannes fréquentes du système qui affectent la précision des tableaux de bord

L'IA prédictive et l'intelligence conversationnelle ne sont disponibles qu'avec les offres les plus chères

Les mises à jour de la base de connaissances sont lentes, ce qui oblige à s'appuyer sur Slack pour les nouveaux flux de travail

Prix Salesforce

Suite de démarrage : AU 35 $/mois par utilisateur

AU 35 $/mois par utilisateur Professionnel l : AU $112/mois par utilisateur (facturé annuellement)

l : AU $112/mois par utilisateur (facturé annuellement) Entreprise : 231 AU/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 231 AU/mois par utilisateur (facturé annuellement) Illimité : 462 AU/mois par utilisateur (facturé annuellement)

462 AU/mois par utilisateur (facturé annuellement) Einstein 1 Sales: 700 AU/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (18 000+ avis)

3. Zoho CRM (plateforme CRM pour les entreprises en croissance)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Zoho CRM zoho CRM Grâce aux capacités d'automatisation de Zoho, vous pouvez consacrer moins de temps aux tâches manuelles. Son assistant alimenté par l'IA, Zia, offre des perspectives de vente prédictives et des recommandations d'affaires intelligentes. Cette amélioration de l'IA aide les équipes à identifier les opportunités et à optimiser les stratégies à la volée.

Les tableaux de bord personnalisés de Zoho vous permettent de suivre visuellement le rendement des ventes et les paramètres d'engagement des clients. Pour les tests et le développement, l'environnement sandbox de Zoho permet aux équipes d'expérimenter et de tester les configurations CRM sans aucun risque. Ainsi, vous ne mettez en œuvre que les changements qui profiteront à vos flux de travail.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un CRM d'entrée de gamme décent si vous recherchez des fonctionnalités de base à un prix relativement bas.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe grâce à une automatisation robuste et à des analyses complètes

Automatisez les flux de travail et les processus,Campagnes CRMet les parcours clients pour maximiser la productivité avec Zia, l'assistant IA

Obtenez des informations approfondies grâce à des outils d'analyse avancés et des rapports et tableaux de bord personnalisés en temps réel

Offrir des expériences client personnalisées grâce à la présence omnicanale et à l'intelligence prédictive

Limitations de Zoho CRM

Zia a des capacités limitées par rapport à d'autres assistants IA et n'est pas disponible pour les plans de base

Les utilisateurs se plaignent souvent de la lourdeur de son interface

Prix de Zoho CRM

Standard: AU $31/mois par utilisateur

AU $31/mois par utilisateur Professionnel: 54,25 AU/mois par utilisateur

54,25 AU/mois par utilisateur Entreprise: 77,55 $US/mois par utilisateur

77,55 $US/mois par utilisateur Ultimate: AU $100.75/mois par utilisateur

Zoho CRM ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.1/5 (2,600+ reviews)

4.1/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,700+ reviews)

4. Freshsales CRM (CRM de vente alimenté par l'IA)

le site web de Freshsales est un outil de gestion de la relation client et de la relation client Freshsales Freshsales CRM fait partie de cette liste principalement en raison de sa plateforme robuste et intuitive. Freshsales rassemble toutes les données de vente en un seul endroit afin que vous puissiez facilement voir quelles parties du pipeline fonctionnent et lesquelles ont besoin d'être améliorées. J'apprécie également la commodité de l'application mobile - les équipes peuvent conclure des affaires plus rapidement et fournir un service à la clientèle exceptionnel.

En utilisant cette cRM collaboratif grâce aux outils alimentés par l'IA de Collaborative CRM, vous pouvez mener des campagnes de vente intelligentes, organiser vos processus de vente et vous engager plus efficacement auprès des clients. Freddy AI aide les équipes à identifier les meilleurs prospects et à conclure des affaires plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales CRM

Mener des campagnes de vente intelligentes pour générer et suivre des prospects de qualité supérieure

Organiser les processus de vente avec des vues Kanban et des cartes à glisser-déposer

Engager les clients avec une vue à 360° et des interactions contextuelles

Automatiser les tâches répétitives pour gagner du temps et augmenter la productivité

Limitations de Freshsales CRM

Travailler sur l'application est fastidieux ; les utilisateurs préfèrent la version web

Les utilisateurs ont noté que le support technique n'est pas très utile

Prix de Freshsales CRM

Croissance: AU $16/mois par utilisateur

AU $16/mois par utilisateur Pro: AU $70/mois par utilisateur

AU $70/mois par utilisateur Entreprise: $106/mois par utilisateur

Freshsales CRM ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

5. Monday.com (plateforme polyvalente de gestion du travail)

le tableau de bord de la gestion de la relation client (CRM) est un outil de gestion de la relation client monday.com Monday.com CRM permet aux équipes de gérer efficacement les prospects, de centraliser les communications et d'automatiser les tâches répétitives. Les capacités d'IA de la plateforme automatisent la création de tâches et la gestion des e-mails en convertissant directement les résultats des réunions en éléments exploitables.

Cette automatisation s'étend à la rédaction et à l'affinement des e-mails, à la génération de contenu et à l'élaboration de formules. Vous pouvez facilement personnaliser le CRM sans codage, en l'adaptant à votre cycle de vente spécifique et en l'intégrant de manière transparente aux outils essentiels.

Ce qui me frappe le plus, c'est l'aspect visuel et l'expérience utilisateur de la plateforme. Elle est dépourvue des interfaces encombrantes des CRM traditionnels et offre une présentation sous forme de tableau, ce qui permet de voir l'ensemble du pipeline de vente d'un seul coup d'œil, de suivre les progrès et de collaborer avec les équipes.

Les meilleures caractéristiques de Monday.com CRM

Transformez les résultats des réunions en tâches exploitables instantanément grâce à la génération automatisée de tâches alimentée par l'IA

Gérez plusieurs pipelines et modifiez les étapes de la négociation en toute simplicité, et adaptez-vous aux stratégies de vente dynamiques

Centralisez toutes les communications avec les clients en intégrant votre courrier électronique afin de ne manquer aucune interaction

Accédez à votre pipeline de vente et gérez-le en déplacement grâce à une application mobile dédiée

Visualisez efficacement votre pipeline de vente grâce à une présentation sous forme de tableau

Limitations de Monday.com

La configuration initiale et la personnalisation peuvent prendre du temps pour les nouveaux utilisateurs

Le plan gratuit est limité en termes de tableaux, d'éléments et d'utilisateurs

L'IA n'est disponible qu'avec les plans Pro et Enterprise

Prix Monday.com

**Gratuit

Basic: AU $18/mois par utilisateur

AU $18/mois par utilisateur Standard: AU $21/mois par utilisateur

AU $21/mois par utilisateur Pro: AU $36/mois par utilisateur

AU $36/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Monday.com ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (10 000+ commentaires)

: 4.7/5 (10 000+ commentaires) Capterra: 4,6/5 (4 700+ commentaires)

6. HubSpot CRM (CRM rationalisé pour un engagement client holistique)

le site web de l'entreprise est en cours de développement le site web de l'association est en cours de développement HubSpot CRM aide les équipes à suivre les prospects et les clients à chaque étape de leur parcours. Avec cette solution CRM complète, vous pouvez visualiser chaque client en détail, suivre ses interactions avec votre entreprise, ses collègues, ses activités, ses communications, etc. Les formulaires HubSpot vous permettent de collecter des données à partir d'un site web, de médias sociaux ou de pages d'atterrissage. Vous pouvez capturer diverses informations sur les prospects et les clients, depuis leur comportement sur le site web jusqu'à leurs détails personnels et leurs interactions passées avec la marque.

HubSpot CRM prend en charge la conformité avec les lois locales sur la protection des données telles que les Australian Privacy Principles (APPs) et le Consumer Data Right (CDR), garantissant que les données des clients sont traitées de manière sécurisée et transparente.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot CRM

Gérer toutes les phases d'interaction avec les clients sur une seule plateforme, du premier contact jusqu'au support après-vente

Personnalisez les enregistrements des contacts et des entreprises, les pipelines d'affaires et les tableaux de bord de reporting pour répondre aux diverses exigences de l'entreprise

Connectez votre CRM à un large éventail d'outils et d'applications d'entreprise en utilisant le marché robuste d'intégrations de HubSpot

Automatisez les tâches de routine dans les domaines du marketing et de la vente pour permettre à vos équipes de se concentrer sur les aspects suivantsStratégie CRM et l'engagement des clients

Limites de HubSpot CRM

Nécessite de passer à des plans payants pour des fonctionnalités avancées et des limites d'utilisation plus élevées, ce qui peut devenir coûteux pour les petites entreprises au fur et à mesure qu'elles évoluent

Tarification de HubSpot CRM

Plate-forme client professionnelle: AU $800/mois (pour 3 postes)

AU $800/mois (pour 3 postes) Plateforme Client Entreprise: AU $3,600/mois (pour 5 postes)

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

7. Tall Emu CRM (CRM australien pour la gestion complète de l'entreprise)

le système de gestion de la relation client (CRM) de Tall Emu (fabriqué en Australie) /%img/ le grand émeu CRM Acquis par MYOB en février 2022, Tall Emu CRM rationalise les affaires en connectant les ventes, l'inventaire, les commandes et l'exécution en un seul endroit. Tall Emu CRM est conçu pour les petites et moyennes entreprises australiennes et kiwis. Il va au-delà de MYOB et Xero, en s'intégrant facilement aux outils de comptabilité locaux tels que Reckon et QuickBooks Australia. Cela offre une expérience véritablement localisée pour la gestion des finances et de la comptabilité. Vous pouvez tout voir en temps réel, afin de savoir exactement où en est l'entreprise. Tall Emu CRM facilite le suivi des prospects, des devis et des commandes.

Tall Emu CRM : les meilleures caractéristiques

Gérer les interactions avec les clients et rationaliser les opérations grâce à une plateforme unifiée

Automatiser les tâches administratives pour augmenter la productivité et l'efficacité

Synchronisez et reliez les ventes, les opérations, la fabrication et l'expédition pour une gestion des stocks en temps réel

Simplifier le processus de vente grâce à l'intégration des devis, de la gestion des commandes et des portails clients

Résoudre rapidement les problèmes grâce à l'assistance téléphonique basée à Sydney

Limitations du système CRM du Grand Emu

Certains utilisateurs trouvent l'organisation en couches et la navigation un peu complexes

Les paramètres d'automatisation du flux de travail disponibles pourraient être plus étendus

Tall Emu CRM pricing (en anglais)

AU $85/mois par utilisateur

Tall Emu CRM ratings and reviews (en anglais)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

8. Pipedrive (plateforme CRM d'accélération des ventes)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Pipedrive Pipedrive Avec Pipedrive CRM, vous pouvez donner un coup de fouet à vos processus de vente grâce à la personnalisation. La plateforme conviviale permet aux équipes de personnaliser les étapes de gestion du pipeline afin de refléter leur processus de vente unique, en se concentrant sur les étapes à suivre plutôt que sur l'objectif final. Pipedrive est un coach virtuel qui fournit des rapports en temps réel et des analyses pour affiner les stratégies.

Ses capacités d'automatisation réduisent considérablement les tâches administratives, et avec plus de 350 intégrations, vous pouvez étendre ses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques des petites entreprises. Comme l'ont noté les utilisateurs, l'équipe d'assistance de Pipedrive est particulièrement serviable et compétente, améliorant l'expérience de l'utilisateur grâce à une assistance opportune.

Cependant, les utilisateurs australiens doivent noter que l'équipe d'assistance de Pipedrive étant principalement basée en Europe, la recherche d'une aide en temps réel par vidéo ou audio peut nécessiter une planification en raison des différences de fuseaux horaires. Cela signifie que si une assistance est nécessaire dans l'après-midi, elle ne sera peut-être pas disponible avant le lendemain.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive CRM

Ajustez les étapes et les champs en fonction de votre processus de vente, afin de garantir une approche personnalisée du suivi des affaires et des activités

Automatisez les tâches répétitives et configurez des déclencheurs personnalisés pour gagner du temps et augmenter l'efficacité de votre cycle de vente

Obtenez des informations précieuses sur vos performances commerciales grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables

Intégrer un large éventail d'applications tierces pour améliorer les fonctionnalités et l'adaptabilité aux besoins de l'entreprise

Limitations de Pipedrive CRM

La fonction activités et leads exige que les utilisateurs se trouvent dans un lead ou un deal pour s'assurer que les mises à jour sont reflétées en permanence

Les utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de gérer les contrats avec la fonction "glisser-déposer"

Les rapports et les analyses sont limités

Pipedrive CRM pricing (en anglais)

Plan essentiel: 21,70 AU/mois par utilisateur

21,70 AU/mois par utilisateur Plan avancé: AU $44.95/mois par utilisateur

AU $44.95/mois par utilisateur Plan professionnel : 91,45 €/mois par utilisateur

91,45 €/mois par utilisateur Plan Power : 106,95 €/mois par utilisateur

106,95 €/mois par utilisateur **Plan Entreprise : 153,45 €/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1,800+ commentaires)

: 4.2/5 (1,800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2 900+ avis)

9. Creatio CRM (plateforme CRM sans code)

le site web de Creatio CRM est un site web de référence pour les entreprises Creatio CRM Creatio CRM vous permet d'automatiser l'ensemble du parcours client grâce à des outils d'automatisation du marketing sans code. Cela signifie un maximum de liberté et de flexibilité. La plateforme rassemble les équipes de vente, de marketing et de service, garantissant que tout le monde travaille sur la même longueur d'onde. Cette unité permet de transformer plus efficacement les clients potentiels en clients fidèles. De plus, le fait d'avoir toutes les interactions avec les clients en un seul endroit stimule la productivité et aide les équipes à mieux collaborer.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio CRM

Alignez les équipes de vente, de marketing et de service avec des flux de travail unifiés et une base de données partagée

Offrir des expériences client personnalisées grâce à une vue à 360 degrés et à des informations générées par l'IA/ML

Automatisez la gestion des prospects, la gestion des opportunités et les flux de travail des campagnes

Suivre les KPI essentiels en temps réel grâce à de puissants tableaux de bord sans code

Gérer les propositions, les commandes, les contrats, les supports marketing et autres documents en un seul endroit

Limitations de Creatio CRM

Il n'est pas possible de télécharger des contacts individuels à partir d'un téléphone ou d'Outlook, ce qui nécessite une synchronisation complète

Les membres de l'équipe trouvent qu'il est difficile d'entrer des contacts à la fois dans leur téléphone portable et dans Creatio séparément

Prix de Creatio CRM

Croissance: AU $38.75/mois par utilisateur

AU $38.75/mois par utilisateur Entreprise: 85,25 AU/mois par utilisateur

85,25 AU/mois par utilisateur Illimité: AU $131.75/mois par utilisateur

Creatio CRM ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (260+ commentaires)

4.7/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (120+ avis)

10. NetSuite ( Comprehensive CRM pour la gestion intégrée des clients)

le site web de Netsuite est en anglais Netsuite NetSuite CRM by Oracle associe des fonctionnalités CRM traditionnelles à des outils d'analyse modernes pour aider les entreprises à gérer leurs processus de vente, de marketing et d'assistance à la clientèle au sein d'une seule et même plateforme.

En donnant à toutes vos équipes une vue unifiée d'un client, NetSuite permet d'offrir une expérience cohérente aux prospects et aux clients sur tous les canaux. Les équipes de vente obtiennent des informations et des mises à jour pertinentes pour vendre et augmenter les ventes de manière efficace, tandis que les équipes de marketing peuvent aligner les campagnes sur les processus de vente et automatiser l'ensemble du flux de travail marketing.

Ses analyses en temps réel et ses tableaux de bord basés sur les rôles aident les équipes de vente à suivre les pipelines et les objectifs, les équipes d'assistance à mesurer la satisfaction des clients et les équipes de marketing à analyser le retour sur investissement des campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite CRM

Gérer les interactions avec les clients, les partenaires et les fournisseurs au sein d'une plateforme unique et unifiée

Améliorer les performances commerciales grâce à un accès en temps réel aux dossiers des prospects, des clients et des commandes

Planifier, gérer et suivre les campagnes de marketing à travers les canaux à partir d'un seul endroit

Offrir un service client cohérent grâce à une vue à 360 degrés des préférences et des interactions des clients

Automatiser les processus de vente, de la gestion des opportunités à l'exécution des commandes et aux commissions

Aider les équipes à suivre les performances grâce à des données en temps réel dans des tableaux de bord personnalisés

Limitations de NetSuite CRM

Souvent, les transactions bancaires ne sont pas synchronisées comme prévu, ce qui entraîne des retards dans le rapprochement et nécessite des importations manuelles

Ne convient pas aux petites entreprises car les coûts de licence sont élevés et il est impossible d'utiliser pleinement le logiciel sans l'aide d'un professionnel certifié Netsuite

Prix de NetSuite CRM

Tarification personnalisée

G2: 4.0/5 (3,156 reviews)

4.0/5 (3,156 reviews) Capterra: 4.1/5 (1,500+ reviews)

Tous vos besoins en CRM en un seul endroit avec ClickUp

Choisir le bon logiciel de gestion de la relation client peut transformer votre entreprise en améliorant les relations avec les clients, en rationalisant les processus de vente et en augmentant l'efficacité globale. Ce guide sur les meilleurs logiciels de gestion de la relation client en Australie présente différentes plateformes pour vous aider à trouver celle qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Après avoir évalué ces options, je vous suggère de faire un essai gratuit ou une démonstration pour voir quel système correspond le mieux à vos activités.

Pour une solution de CRM mobile et de gestion de projet tout-en-un, ClickUp se distingue par ses fonctionnalités robustes et sa flexibilité. Prêt à optimiser vos relations avec vos clients et à rationaliser votre flux de travail ? Commencez votre voyage avec ClickUp dès aujourd'hui !