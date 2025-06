Exemples d'OKR en matière de conception pour atteindre vos objectifs

Le design est un travail créatif. Il implique de l'imagination et la création de quelque chose à partir de rien. Les designers sont des personnes créatives qui investissent un peu d'eux-mêmes dans leur travail, dont le résultat est souvent personnel.

Pour ce type de travail, il peut sembler étrange de fixer des objectifs chiffrés. « Créer 10 bannières par jour » ou « améliorer l'esthétique du site web » ne veulent pas dire grand-chose. Pourtant, pour suivre la progression, mesurer les performances et aider les membres de l'équipe, il est nécessaire de fixer des objectifs appropriés.

C'est là que le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR) peut aider. Voyons comment. Mais d'abord, un peu de contexte.

Comprendre les OKR dans le domaine du design

OKR signifie Objectifs et Résultats Clés. Il décrit ce que les équipes de conception doivent réaliser et comment les performances peuvent être mesurées. Voici un exemple simple.

Objectif : améliorer l'expérience client sur le site web

Résultats clés : augmenter le temps passé sur le site ou réduire le taux d'abandon des paniers

Pourquoi les équipes de conception ont-elles besoin d'OKR ?

Étant donné que le design est un travail créatif, les équipes s'attachent souvent à garantir qu'il répond aux normes de base en matière d'expérience client, d'accessibilité, etc. Cependant, ce n'est qu'un début. De bons OKR peuvent offrir beaucoup plus d'avantages, tels que :

Alignement sur les objectifs commerciaux : dans les projets commerciaux, un bon design doit servir l'entreprise. Les OKR aident les équipes créatives à aligner leurs efforts sur les objectifs commerciaux.

Clarté : Les décisions créatives sont difficiles à prendre. Par exemple, comment une équipe de conception décide-t-elle de changer ou non la palette de couleurs ? Les OKR aident à clarifier ces décisions. Par exemple, si l'OKR consiste à augmenter les interactions avec les utilisateurs, les équipes de conception effectueraient des tests A/B sur différentes palettes de couleurs et choisiraient celle qui répond à l'objectif.

Une collaboration fluide : en cas de désaccord, les équipes de conception peuvent utiliser les OKR pour ancrer leurs décisions. Les OKR garantissent que toute l'équipe est sur la même page et travaille vers des objectifs communs. Ils garantissent que les flux de travail de conception avancent rapidement et efficacement.

Orientation vers les résultats : les équipes créatives tombent souvent dans le piège de la paralysie décisionnelle, travaillant sur plusieurs itérations et versions, ce qui retarde le lancement. Les OKR fournissent aux designers un cadre décisionnel qui leur permet de se concentrer sur les résultats de l'entreprise.

Bonus : si vous avez du mal à différencier les objectifs, les résultats clés et les indicateurs clés de performance, lisez notre article sur les OKR et les KPI.

Au-delà des résultats opérationnels, les OKR en matière de conception jouent également un rôle important dans l'amélioration de la productivité et de la notoriété de la marque.

Impact des OKR en matière de design sur la productivité et la notoriété de la marque

La compréhension des objectifs et des résultats clés par l'ensemble de l'équipe de conception a un impact extraordinaire sur sa productivité. Voici comment.

Les OKR mettent en évidence la direction que doit prendre l'équipe, éliminant ainsi les distractions

Cela permet de hiérarchiser les livrables les plus percutants, améliorant ainsi l'efficacité du travail de l'équipe

Cela minimise les efforts consacrés à des activités non essentielles, éliminant ainsi les pertes de productivité

Cela donne à toute l'équipe le même objectif et le même langage, ce qui améliore considérablement sa productivité collective

La manière dont les OKR façonnent la notoriété de la marque est tout aussi importante. L'équipe de conception est la gardienne de l'image visuelle d'une organisation. Elle est chargée de présenter la marque de manière claire, attrayante et cohérente. Les OKR garantissent cela.

Les OKR renforcent la notoriété de la marque en alignant les efforts de marketing et de conception sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Par exemple, si l'objectif est d'assurer une cohérence totale de la marque, l'équipe de conception créera des modèles de branding que l'organisation pourra utiliser.

Si vous vous dites : « Tout cela est très bien, mais comment créer des OKR pour les designers au sein d'une organisation ? », vous êtes au bon endroit !

Exemples d'OKR pour le design

Comme pour tout cadre d'objectifs et de résultats clés, la définition des objectifs doit commencer au sommet. La direction de l'entreprise doit fixer des objectifs et les transmettre à chaque service, y compris celui du design. Voici quelques exemples d'OKR montrant comment les responsables du design peuvent adapter les objectifs organisationnels à leurs équipes.

1. OKR pour la conception de l'expérience utilisateur

L'expérience utilisateur (UX) est une fonction de plusieurs facteurs, tels que la facilité d'utilisation, la fonctionnalité, l'interactivité, l'accessibilité, etc. Vous pouvez définir des OKR pour chacun de ces facteurs. Si vous êtes novice en la matière, vous pouvez commencer par un OKR générique, comme dans l'exemple ci-dessous.

Objectif : Améliorer l'expérience utilisateur sur l'application mobile

Résultats clés :

Augmenter l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs de 3,5 à 4,5 étoiles

Réduire de 30 % le temps moyen nécessaire pour finaliser un achat

Atteindre un taux de réussite de 90 % pour toutes les tâches des flux d'utilisateurs principaux

Réduire de 50 % les tickets d'assistance client liés à des problèmes de navigation

Augmenter l'évaluation de l'attrait visuel de 30 %

2. OKR pour la cohérence de la marque

Chaque équipe de conception, qu'il s'agisse de conception graphique, de conception d'interaction ou de conception d'interface utilisateur (UI), s'efforce de donner une identité visuelle cohérente à la marque. Il s'agit d'un aspect essentiel de la stratégie de gestion de la marque d'une entreprise. Bien que cela fasse partie des OKR marketing, cela peut également être un OKR pour l'équipe de conception.

Objectif : Améliorer la cohérence de l'image de marque

Résultats clés :

Auditez tous les supports et identifiez les incohérences dans l'image de marque

Réduire les incohérences à moins de 5 % des supports

Organisez des ateliers de conception de marque pour toutes les personnes travaillant dans le domaine de la communication, telles que les équipes chargées des relations publiques, des réseaux sociaux et des évènements

Atteindre un taux de conformité de 98 % aux directives de conception

3. OKR pour l'accessibilité

Tous les produits numériques modernes doivent être accessibles à un large éventail d'utilisateurs. Les OKR garantissent que cela est une priorité pour tous les membres de l'équipe.

Objectif : Améliorer l'accessibilité du site web

Résultats clés :

Vérifiez les éléments d'accessibilité visuelle, tels que la structure du site, les couleurs, le contraste, la taille des polices de caractères, la lisibilité, etc. et prévoyez des modifications

Réalisez des tests d'accessibilité auprès des utilisateurs

Atteindre le niveau AAA et les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en six mois

Obtenez des certifications en conception accessible

4. OKR pour l'expérience en mode sombre

Le mode sombre est devenu une tactique largement utilisée pour des raisons d'accessibilité et de convivialité. En tant que nouvelle application, vous ne disposez peut-être pas du mode sombre. Si tel est votre objectif, voici à quoi ressemblerait l'OKR.

Objectif : mettre en place une expérience de mode sombre de haute qualité

Résultats clés :

Implémenter le mode sombre dans tous les flux critiques des utilisateurs

Augmenter l'utilisation du mode sombre de 25 %

Obtenir 90 % de commentaires positifs sur le design en mode sombre

5. OKR pour l'innovation en matière de design

Une équipe de conception performante façonne également l'avenir du design lui-même. Elle crée et publie des solutions innovantes qui sont largement adoptées. Si votre équipe se concentre sur l'innovation en matière de conception, il est utile de définir des OKR spécifiques à cet effet.

Objectif : favoriser l'innovation dans le design

Résultats clés :

Organiser cinq hackathons ou ateliers de design afin de trouver des solutions innovantes aux trois principaux problèmes de design de l'année

Mettre en œuvre et tester douze fonctionnalités innovantes

Gagnez trois prix de design innovant

6. OKR pour la productivité des designers

Tout responsable de la conception souhaite favoriser un environnement performant et productif. Définir des OKR pour la productivité permet d'y parvenir plus efficacement.

Objectif : atteindre une productivité de 80 % pour toutes les ressources

Résultats clés :

Atteindre un taux d'utilisation des ressources de 98 % dans l'équipe de conception

Achever 90 % des tâches de conception dans les délais impartis

Réduire les retouches à moins de 10 %

7. OKR pour la gestion de projet en design

Parallèlement à la productivité, il y a l'efficacité de l'équipe de conception, qui a besoin d'un flux de travail fluide d'une étape à l'autre. Les OKR pour la gestion du flux de travail de conception seraient les suivants.

Objectif : rationaliser le processus de conception

Résultats clés :

Réduire la durée du cycle d'itération de conception de 25 %

Réduire à 4 heures le délai entre deux étapes du flux de travail

Respecter 100 % des critères d'acceptation pour toutes les tâches de conception

8. OKR pour la collaboration

Les équipes de conception sont à la croisée des chemins entre la marque, le marketing, les produits, l'équipe commerciale et le client lui-même. Elles doivent travailler en étroite collaboration avec ces parties prenantes. Prenons l'exemple des OKR d'une équipe de conception qui collabore avec l'équipe de développement, qui a ses propres OKR agiles.

Objectif : Améliorer la collaboration avec le développement

Résultats clés :

Réduire de 20 % le temps de boucle de rétroaction entre les designers et les développeurs

Atteindre une précision de 95 % dans la transmission des designs

Réduire le délai entre la conception et le développement à 24 heures

9. OKR pour la conception d'états d'erreur

La conception des états d'erreur a un impact énorme sur l'expérience utilisateur, car elle définit ce qui se passe lorsque quelque chose ne va pas. De bons états d'erreur garantissent que l'utilisateur est redirigé vers la bonne voie pour poursuivre son parcours. Les OKR pour la conception des états d'erreur sont les suivants.

Objectif : Améliorer la conception des messages d'erreur

Résultats clés :

S'assurer que 100 % des erreurs sont visibles

Réduire le taux d'abandon des utilisateurs de 15 % en cas d'erreur

Obtenir 90 % de commentaires positifs des utilisateurs sur les designs d'erreur

10. OKR pour la conception de tableaux de bord

Enfin, prenons l'exemple d'un élément de conception spécifique, à savoir les tableaux de bord. Si vous travaillez dans le domaine de la conception de tableaux de bord, voici quelques OKR qui pourraient vous convenir.

Objectif : améliorer la conception du tableau de bord

Résultats clés :

Augmenter le score d'utilisabilité du tableau de bord de 25 %

Réduire le temps de chargement du tableau de bord de 2 secondes

Réduire la fréquence de rafraîchissement de 1 toutes les 5 minutes à 1 toutes les 60 secondes

Sans les contraintes du monde réel, les exemples ci-dessus peuvent sembler faciles. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne rencontrerez pas de difficultés lors de leur mise en œuvre. Voici ce à quoi vous serez confronté et quelques idées pour surmonter ces difficultés.

Les défis liés à la mise en œuvre des OKR dans le domaine du design

Les défis liés à la mise en œuvre des OKR dans l'équipe de conception peuvent être opérationnels, pratiques, culturels ou managériaux. Voici quelques-uns des défis les plus courants.

Absence d'objectifs clairs

Les équipes de conception travaillent souvent avec des objectifs vagues ou ambigus tels que « rendre la bannière attrayante ». Cela n'aide pas. Par exemple, un objectif tel que « améliorer la qualité de la conception » est trop vague et sujet à interprétation. N'importe qui peut affirmer que son travail est de meilleure qualité qu'auparavant.

Solution : pour surmonter cela, définissez des objectifs clairs et réalisables, tels que « refondre la page d'accueil pour améliorer l'engagement des utilisateurs de 20 % ». Des modèles OKR complets peuvent vous aider à démarrer.

Assurez un suivi précis et l'alignement des objectifs et des résultats clés grâce au modèle OKR de ClickUp

Résultats clés inadéquats

Si les objectifs vous donnent une direction, les résultats clés agissent comme des jalons. Les équipes de conception peuvent définir des résultats clés qui sont soit trop difficiles à mesurer, soit sans rapport avec leurs objectifs.

Solution : rendez vos résultats clés quantifiables et directement liés aux objectifs. Si l'objectif est d'améliorer l'engagement des utilisateurs, vos résultats clés peuvent être « réduire le taux d'erreur des utilisateurs de 15 % ». Certains des meilleurs logiciels OKR disponibles aujourd'hui peuvent vous aider dans cette tâche.

Résistance au changement

La mise en œuvre des OKR peut s'avérer difficile pour les membres d'une équipe habitués à des méthodes de travail traditionnelles. Ils peuvent considérer les OKR comme une bureaucratie supplémentaire et les rejeter activement ou, à tout le moins, passivement.

Solution : Facilitez l'adoption des OKR par les équipes. Organisez des sessions de formation pour les aider à comprendre les avantages des OKR. Encouragez-les à choisir leurs propres objectifs, en leur donnant autonomie et responsabilité.

Mauvaise coordination avec les autres équipes

Les OKR doivent s'aligner sur les objectifs des autres services afin d'assurer une progression cohérente vers les objectifs de l'entreprise. Les équipes de conception peuvent avoir du mal à s'aligner, ce qui entraîne des conflits de priorités.

Solution : Organisez régulièrement des réunions interdépartementales afin de vous assurer que toutes les équipes travaillent vers des objectifs et des échéanciers compatibles. Mettez en place des processus pour recueillir un cahier des charges, des critères d'acceptation, des commentaires quantitatifs et qualitatifs, etc.

Ressources insuffisantes

La mise en œuvre des OKR nécessite des ressources, notamment humaines, du temps et les bons outils. Les équipes de conception peuvent se retrouver à court de ressources, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel et la non-réalisation des objectifs.

Solution : pour y remédier, donnez à vos équipes les bons outils. Automatisez autant que possible pour éviter de surcharger les membres de votre équipe. Choisissez une plateforme de travail virtuelle comme ClickUp pour gérer les tâches, définir des objectifs, suivre la progression et vous adapter rapidement.

Définir et mesurer les indicateurs de performance dans le domaine du design

Les équipes de conception ont souvent un penchant pour leurs outils favoris. Elles peuvent vouloir utiliser leur boîte à outils existante pour suivre également leurs OKR. Bien que cela puisse fonctionner, il est plus efficace d'utiliser un système complet de gestion des objectifs comme ClickUp pour les équipes de conception.

Voici comment vous pouvez définir et mesurer des indicateurs de performance dans le domaine du design.

Définir des objectifs

Commencez par définir des objectifs clairs et stratégiques pour votre équipe de conception. Pour chaque objectif, définissez des résultats clés quantifiables et assortis d'un délai.

Si vous débutez avec les OKR, utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées d'OKR. La fonctionnalité IA vous donne des réponses instantanées à toutes vos questions sur les objectifs, les résultats clés pertinents, et plus encore.

Réfléchissez à vos objectifs de conception et identifiez les résultats clés à l'aide de ClickUp Brain

Fixer des objectifs

ClickUp Goals est un excellent moyen de définir chaque objectif et résultat clé sur une plateforme partagée. Vous pouvez également les attribuer à des individus afin de faciliter leur suivi. Par exemple, vous pouvez utiliser ClickUp pour mesurer le taux de satisfaction des utilisateurs, le taux de plantage des applications, le taux d'achèvement des tâches, etc.

Utilisez le modèle OKR ClickUp pour mettre immédiatement vos idées en pratique. Décomposez vos objectifs de conception en tâches, suivez la progression de chaque résultat clé et gérez le cycle OKR grâce à ce modèle de niveau intermédiaire.

Suivre la progression

Collectez des données sur les résultats clés afin de suivre en permanence la progression de vos initiatives en matière de conception.

Vous pouvez utiliser les formulaires ClickUp pour mener des sondages ou recueillir des commentaires. Vous pouvez également configurer des tableaux de bord ClickUp personnalisables pour suivre les indicateurs dont vous avez besoin.

Rapports personnalisables sur les tableaux de bord ClickUp

Réviser et ajuster les stratégies

Examinez régulièrement les performances de votre équipe de conception par rapport aux OKR et adaptez-les en conséquence. Vous pouvez même intégrer ces examens dans vos réunions hebdomadaires d'équipe. Si vous n'avez pas atteint vos résultats clés, identifiez les raisons et affinez votre approche.

Ce processus itératif garantit une amélioration continue et une adaptabilité. Par exemple, si le taux de plantage de l'application n'a pas diminué comme prévu, recherchez les causes et mettez en œuvre des corrections plus ciblées.

Atteignez vos objectifs de conception avec ClickUp

Dans les environnements de travail modernes, le design fait partie intégrante de l'entreprise. Il constitue un facteur de différenciation concurrentiel. C'est également l'aspect le plus critique de l'expérience client. Il serait donc très regrettable de mener des projets de design sans objectifs clairs et sans résultats clés correspondants.

Ne commettez pas cette erreur. Définissez des OKR clairs, publiez-les, rendez-les accessibles et activez le suivi automatique, le tout grâce à l'outil de gestion de projet ClickUp !

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.