Comment utiliser un style de leadership par le coaching : Le guide ultime pour les managers au travail

Le monde des affaires d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était auparavant. Selon une enquête de Gartner sur les ressources humaines, 77% des salariés accordent aujourd'hui une grande importance au soutien de leurs managers respectifs. Lorsque les entreprises attendent beaucoup de leurs employés, ces derniers attendent aussi beaucoup de leurs managers, qu'ils considèrent comme un soutien pour leur développement personnel et professionnel.

Dans un tel scénario, comment pouvez-vous être un manager efficace sur votre lieu de travail, répondre aux attentes de chaque employé et avoir un impact positif sur l'engagement, la productivité et la vie en général de chacun ? C'est là que l'adoption d'un style de leadership par le coaching - le style adopté par certains des meilleurs managers et dirigeants au monde - devient importante.

Explorons les aspects importants du style de leadership coaching, notamment ses principales caractéristiques, la manière dont il vous aide à devenir un meilleur manager, son impact global sur votre équipe, et bien plus encore.

Qu'est-ce qu'un style de leadership par le coaching?

Le style de leadership par le coaching est une approche transformatrice dans laquelle les managers et les dirigeants accompagnent leur équipe. Ils agissent comme des guides, aidant les membres de leur équipe à découvrir et à cultiver leurs talents, à améliorer la productivité sur leur lieu de travail et à atteindre leur plein potentiel au fil du temps.

Outre le coaching, il existe de nombreux styles managériaux différents, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Qu'est-ce qui fait qu'un style est meilleur que les autres et qu'est-ce qui le distingue des autres ?

Contrairement aux styles de leadership bureaucratique, transactionnel et autocratique, qui sont rigides et suivent une dynamique de pouvoir traditionnelle, le style de leadership par le coaching, comme nous l'avons mentionné, est un outil de transformation.

Il ne met pas l'accent sur l'exercice du pouvoir ou du contrôle et n'implique pas de chaîne de commandement. Il vise plutôt à aider les employés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes grâce au soutien, aux conseils, à la compassion, aux encouragements, à une communication constructive et à la fixation d'objectifs clairs.

Contexte historique du coaching du leadership

Le coaching en tant que style de leadership est apparu dans les années 1960 lorsque Paul Hersey et Kenneth Blanchard ont développé la théorie du leadership situationnel. Il s'agit d'un style de leadership dans lequel les dirigeants adoptent un stratégie de leadership en fonction des circonstances, des capacités et de la volonté des individus sur le lieu de travail.

Selon Hersey et Blanchard, le leadership situationnel se compose de quatre styles de leadership : la direction, le soutien, le coaching et la délégation. Une fois que le concept de leadership de coaching a vu le jour, il a commencé à prendre de l'importance en raison des mentions dans d'autres théories de leadership situationnel et transformationnel qui se sont développées après les années 1970.

Caractéristiques clés du leadership de coaching

Pour réussir en tant que coach leader, vous devez connaître les caractéristiques clés qui sont au cœur du style de coaching leadership.

Leadership

L'une des principales caractéristiques du style de leadership de coaching est le leadership lui-même. Les coachs leaders considèrent leur équipe comme des individus ayant leurs propres forces, faiblesses, objectifs et aspirations. Ils les mentorent pour qu'ils s'appuient sur chacun de leurs points forts et améliorent leurs performances sur le lieu de travail.

Contrairement à d'autres styles de leadership, le style de leadership coaching se concentre autant sur la croissance des individus que sur la croissance de l'organisation. Les leaders coachs donnent aux membres de leur équipe l'espace dont ils ont besoin pour le développement professionnel. Cela améliore les capacités de l'équipe, comble les lacunes en matière de compétences et profite en retour à l'organisation.

Intelligence émotionnelle

Pour être efficaces, les responsables de l'encadrement doivent encadrer leur équipe d'une manière significative qui trouve un écho auprès de chaque membre de l'équipe. L'approche du coaching requiert une compétence non technique, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre ses propres émotions et celles des autres personnes qui l'entourent. L'intelligence émotionnelle est donc un élément clé du leadership en matière de coaching.

Pour développer cette compétence cruciale, commencez par mettre en pratique ce qui suit :

Sollicitez le feedback de vos collaborateurs directs pour comprendre leurs émotions et leur état d'esprit

Identifiez et nommez vos émotions lorsque vous les ressentez

Soyez attentif à vos émotions à tout moment

S'attendre à ne pas avoir toutes les réponses

L'utilisation efficace de l'intelligence émotionnelle vous permet de comprendre véritablement les membres de votre équipe et de construire des liens significatifs avec eux.

Participation à l'équipe

La participation de l'équipe est un autre élément clé d'un style de leadership axé sur le coaching. Un leader coach encourage chaque membre de l'équipe à exprimer librement ses pensées et ses idées. Il encourage la collaboration, en impliquant activement chaque membre de l'équipe dans la prise de décision, la résolution de problèmes et la fixation d'objectifs. Ce type de leader fait en sorte que les membres de l'équipe se sentent écoutés et valorisés et leur donne les moyens de s'approprier leur travail.

Ainsi, un leader coach aide les membres de l'équipe à renforcer leurs compétences en matière de communication et de collaboration et à développer de meilleures relations les uns avec les autres.

Construisez une centrale de collaboration avec ClickUp Teams

Motivation et fixation d'objectifs

Un coach efficace motive et guide les employés pour qu'ils atteignent leurs objectifs.

Les responsables de l'encadrement fournissent un retour d'information constructif, reconnaissent les réalisations et offrent des possibilités de développement professionnel. Cela permet d'instiller un sentiment d'utilité et d'appropriation et de favoriser la motivation intrinsèque des employés.

En plus de renforcer la motivation des employés, les responsables de l'encadrement les aident à reconnaître leurs objectifs et à s'engager dans la fixation d'objectifs à long terme. Ils apportent le soutien, les conseils et les encouragements dont les employés ont besoin pour trouver un équilibre entre la réalisation de leurs objectifs personnels et professionnels et les objectifs de l'organisation.

Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour gérer efficacement votre équipe en utilisant le style de leadership par le coaching :

1. Organiser des réunions individuelles avec les membres de l'équipe

Le leadership de coaching vise à réaliser la vision des individus en même temps que celle de l'organisation. Pour aider les membres de l'équipe à réaliser leur vision, vous devez d'abord comprendre leurs aspirations et leurs désirs. Un moyen efficace d'y parvenir consiste à organiser régulièrement des réunions individuelles avec chaque membre.

Lors de ces réunions, vous pouvez combiner deux types de questions :

Questions ouvertes: Ces questions donnent à vos employés l'espace nécessaire pour fournir une réponse complète au lieu de répondre par oui ou par non. Les questions ouvertes commencent par des mots comme quoi, pourquoi, comment, etc. Posez ce type de questions pour connaître les points forts, les difficultés, les aspirations et les objectifs de carrière de chaque employé

Ces questions donnent à vos employés l'espace nécessaire pour fournir une réponse complète au lieu de répondre par oui ou par non. Les questions ouvertes commencent par des mots comme quoi, pourquoi, comment, etc. Posez ce type de questions pour connaître les points forts, les difficultés, les aspirations et les objectifs de carrière de chaque employé Questions ciblées: Ces questions consistent à se concentrer sur un seul sujet à la fois pour éviter de submerger vos employés. Elles permettent d'approfondir un sujet particulier. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur un sujet, tel que l'actualitéla dynamique d'équipele développement personnel ou les défis liés au travail, et poser des questions à ce sujet

En tant que managers et dirigeants, vous avez beaucoup à faire. La planification et le suivi des réunions individuelles par vos propres moyens deviennent fastidieux au fil du temps.

Suivez facilement plusieurs réunions individuelles grâce au modèle de suivi de réunion ClickUp

C'est pourquoi l'utilisation d'outils tels que le Modèle de suivi de réunion ClickUp est une bonne idée. Ce modèle vous permet de suivre facilement chaque réunion, d'accéder à une vue d'ensemble des résultats de la réunion et des actions à entreprendre, et de mettre à jour la chronologie en cas de changement ou d'ajustement. Télécharger ce modèle

2. Set and track goals

définissez et suivez des objectifs SMART en toute simplicité grâce à la fonction Objectifs de ClickUp

Le style de leadership par le coaching implique la fixation d'objectifs à long terme. Après avoir mieux compris les membres de votre équipe, il est temps de fixer des objectifs pour les aider à atteindre leurs buts en termes de développement personnel et professionnel.

Pour fixer des objectifs de développement avec chaque membre de l'équipe, il est préférable d'utiliser le système d'objectifs SMART, qui vous aide à créer des objectifs qui sont.. :

S pécifiques, c'est-à-dire des objectifs bien définis, clairs et sans ambiguïté

pécifiques, c'est-à-dire des objectifs bien définis, clairs et sans ambiguïté **mesurables, c'est-à-dire dotés d'un critère permettant de déterminer les progrès accomplis

A chievable, c'est-à-dire atteignable dans un laps de temps donné

chievable, c'est-à-dire atteignable dans un laps de temps donné **Pertinent, c'est-à-dire aligné sur le plan de développement de votre employé et sur les objectifs de votre organisation

Tlimité dans le temps, c'est-à-dire avec une date de début et une date cible réalistes

Une fois que vous avez créé des objectifs SMART, il est temps de commencer à les suivre. En utilisant des outils tels que Objectifs ClickUp vous permet, ainsi qu'à vos employés, de suivre facilement les objectifs. Cette fonction vous permet de définir des objectifs clairs et des résultats clés. Vous pouvez également diviser les grands objectifs en objectifs plus petits et plus compacts, suivre les progrès et identifier les étapes clés. Vous pouvez également procéder à des ajustements en temps voulu si nécessaire.

3. Offrir un retour d'information aux membres de votre équipe

la fonction "Assigned Comments" de ClickUp permet à vos employés d'obtenir régulièrement un retour d'information concret et opportun

L'un des principaux aspects du coaching est le retour d'information, et plus précisément la fourniture d'un retour d'information personnalisé à chaque membre de l'équipe. L'un des principaux objectifs du feedback est d'aider les employés à améliorer leurs performances et leur confiance en eux.

Lorsque l'on donne un feedback, il est important de s'assurer que.. :

Qu'il est donné et reçu régulièrement

Qu'il s'appuie sur des exemples concrets

Qu'il soit spécifique et non généralisé, et qu'il mentionne les aspects particuliers sur lesquels le membre de l'équipe doit travailler

Il établit un équilibre entre la critique constructive et la reconnaissance d'une réalisation ou d'un point fort

Fournir un retour d'information et un suivi à chaque employé est un processus laborieux. Toutefois, l'utilisation d'outils tels que La fonction "Assigned Comments" de ClickUp vous permet de fournir aux membres de votre équipe un retour d'information sur les tâches à accomplir. Vous pouvez faire des suggestions et partager des idées et des ressources avec les membres de votre équipe en temps réel. Les conseils et la reconnaissance au moment opportun sont essentiels à la croissance et à l'apprentissage de votre équipe.

4. Superviser le développement de votre équipe

la fonction Vues de ClickUp permet de surveiller, d'organiser et de visualiser la progression du travail de votre équipe de manière pratique

Les managers qui ont un style de leadership axé sur le coaching jouent un rôle actif dans le développement de leur équipe. En tant que leader coach, vous devez aider votre équipe à croître et à développer ses compétences en permanence. Cela implique de suivre leurs progrès, de leur fournir des conseils et du soutien, et d'ajuster leurs stratégies si nécessaire.

Un moyen efficace de superviser et de suivre le développement de votre équipe sans faire de microgestion est d'utiliser des outils tels que ClickUp Views . Les plus de 15 vues personnalisables de ClickUp vous permettent d'organiser et de visualiser votre travail comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez

Visualiser les étapes d'un projet et regrouper les tableaux par statut, attributaire, priorité, etc. à l'aide de la vue Tableau

Obtenir une vue d'ensemble de l'avancement des tâches en les regroupant dans des catégories telles que En cours, Révision, Prêt, etc. à l'aide de la vue Liste

Gérez les ressources et les priorités de l'équipe et déterminez la capacité de travail avec les points de sprint à l'aide de la vue Boîte

Suivre les dates de début et de fin des tâches et des projets sur un calendrier à l'aide de la vue Calendrier

Les vues personnalisables de ClickUp vous permettent de surveiller la performance de chaque membre de l'équipe sur les tâches et les projets, d'identifier tout obstacle ou goulot d'étranglement potentiel, et de procéder à des ajustements rapides pour vous assurer que votre équipe reste sur la bonne voie. En outre, vous pouvez identifier les étapes de développement et offrir aux membres de votre équipe la reconnaissance et l'appréciation qu'ils méritent.

Cette fonctionnalité vous aide, en tant que chef de projet le chef de projet doit être organisé et maîtriser ses tâches afin de gérer efficacement son équipe et de la mener vers le succès.

Défis courants des coachs en matière de leadership

Avant de mettre en œuvre le style de leadership par le coaching, vous devez savoir qu'il s'accompagne de ses propres défis et obstacles, tels que les suivants :

Nécessite beaucoup de temps et d'efforts

Le leadership par le coaching se concentre sur le développement des membres de l'équipe au niveau individuel. Le coaching et le mentorat individuel des membres de l'équipe exigent beaucoup de temps et d'efforts de la part du manager. Étant donné que les dirigeants doivent déjà gérer de nombreuses tâches, telles que des réunions, des tâches et des projets, qui occupent une grande partie de leur temps, il ne leur reste que peu de temps pour autre chose.

Parmi les moyens efficaces de relever ce défi, citons un logiciel de gestion des tâches et des outils d'automatisation tels que ClickUp Brain .

ClickUp Brain vous permet, en tant que manager ou dirigeant, d'automatiser la gestion des tâches et des projets. Vous pouvez automatiser le travail répétitif, comme la génération de sous-tâches, la mise à jour des statuts des tâches et des projets, la génération de résumés et de rapports sur les tâches et les projets, et bien d'autres choses encore. Ainsi, ClickUp Brain vous fait gagner du temps que vous pouvez investir dans le coaching et le mentorat de toute votre équipe, un membre à la fois.

optimisez votre productivité grâce à ClickUp Brain, un cerveau doté d'une intelligence artificielle

Pro-Tip: Pour utiliser le temps de manière intelligente après avoir utilisé des outils d'automatisation, il est préférable de garder une trace de votre temps à l'aide de

il s'agit d'un outil d'aide à la décision https://clickup.com/features/project-time-tracking la fonction de suivi du temps de ClickUp /%href/

_. Cet outil vous permet d'organiser, d'ajuster et de suivre le temps facilement, afin que vous puissiez consacrer plus de temps et d'efforts à l'encadrement de votre équipe

Résistance au changement

Il se peut que certains membres de l'équipe soient plus résistants au changement que d'autres. Cela s'explique par le fait que le changement les oblige à adopter de nouvelles pratiques et méthodes de travail. Ils peuvent préférer un style de leadership plus traditionnel, avoir du mal à s'adapter à un changement de style de leadership et avoir besoin de plus de temps et de soutien que les autres membres de l'équipe.

Un moyen efficace de lutter contre la résistance au changement consiste à trouver un équilibre entre le style de leadership par le coaching et le style de leadership situationnel. Cette stratégie consiste à adapter votre style en fonction du style de travail d'un individu. Elle permettra d'exposer et d'introduire les membres résistants aux avantages d'un style de leadership de coaching dans des situations appropriées et de les aider à s'y adapter pleinement au fil du temps.

Une trop grande dépendance à l'égard du leader

Un style de leadership de type "coaching" repose sur une approche de l'épanouissement. C'est pourquoi, au fil du temps, les membres de l'équipe peuvent devenir trop dépendants de leur leader ou manager en matière de prise de décision, d'orientation et de fixation des objectifs.

Cette dépendance excessive entrave la croissance d'un membre de l'équipe en affectant son indépendance et sa capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Pour éviter cela, les responsables de l'encadrement doivent trouver un équilibre entre la fourniture de conseils et l'encouragement à l'autosuffisance.

Impact du coaching sur l'engagement des employés

Le leadership d'accompagnement a une corrélation directe, forte et positive avec l'engagement des employés. Un manager coach avec un philosophie de leadership en mettant l'accent sur l'orientation, l'encouragement et l'autonomisation de chaque membre de l'équipe, permet à ces derniers de se sentir valorisés, soutenus et responsables. Cela contribue à améliorer leur engagement et leur productivité sur le lieu de travail.

Outre l'amélioration du niveau d'engagement des employés, un style de leadership axé sur le coaching a une influence positive sur :

Satisfaction professionnelle: Selonrechercheles dirigeants dotés de compétences en matière de coaching réduisent l'intention de rotation des employés et améliorent leur niveau de bonheur, ce qui accroît leur sentiment de satisfaction au travail

Selonrechercheles dirigeants dotés de compétences en matière de coaching réduisent l'intention de rotation des employés et améliorent leur niveau de bonheur, ce qui accroît leur sentiment de satisfaction au travail **Un leadership efficace en matière de coaching favorise le développement d'un état d'esprit de croissance chez les employés. Cet état d'esprit permet aux employés de prendre des risques calculés, d'apprendre de leurs erreurs et de leurs échecs, et de faire preuve de résilience face aux défis. Il met les employés sur la voie de l'apprentissage et de l'amélioration continus, et leur permet de devenir des personnes de confianceleaders émergents sur leur lieu de travail

Intelligence collective: Un style de leadership de type coaching encourage la collaboration au sein de l'équipe et améliore l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité générale de l'ensemble de l'équipe à accomplir des tâches intellectuelles. Cela permet de résoudre plus efficacement les problèmes, d'accroître la créativité, de prendre de meilleures décisions et d'améliorer les performances sur le lieu de travail

La voie à suivre : Devenir le manager ultime avec un style de leadership coaché

Le style de leadership par le coaching est un style de gestion d'équipe à fort engagement. L'adopter en tant que manager permet d'améliorer ses compétences en matière de coaching et fait de lui un meilleur manager chef d'équipe transversale . Ce style de leadership fonctionne particulièrement bien lorsqu'il s'agit de gérer des équipes talentueuses mais manquant de motivation ou d'esprit d'équipe. Il est également efficace dans les situations où les équipes se méfient de la direction ou lorsqu'elles existent en silos.

En se concentrant sur le soutien et l'accompagnement des individus au sein de l'équipe, ce style de leadership profite à vos employés, en améliorant leur engagement, leur satisfaction au travail et leurs performances. Plus loin, il profite à votre organisation en améliorant la productivité, la réalisation des objectifs, en réduisant le taux de rotation du personnel et en augmentant le résultat net.

Malgré ses multiples avantages, la mise en œuvre d'un style de leadership axé sur le coaching peut s'avérer difficile, et il est important de garder des solutions préventives à portée de main. Des outils comme ClickUp vous apportent l'aide dont vous avez besoin pour la gestion des projets et des tâches et le suivi du temps. En tant qu'outil de productivité et de collaboration fiable, personnalisable et doté de fonctionnalités avancées, ClickUp vous aide à gérer et à encadrer facilement des équipes de toutes tailles.

Pour devenir le meilleur coach manager au travail, inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.