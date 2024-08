10 alternatives à Alfred pour stimuler votre productivité

Un millier d'onglets ouverts, des boîtes de réception débordantes et une liste de tâches sans fin : voilà ce que je voyais chaque fois que j'ouvrais mon Macbook. Et je suis sûr que vous êtes passé par là, vous aussi.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Applications de productivité m'ont permis de gagner des heures chaque semaine. Au lieu de courir dans tous les sens pour accomplir mon travail, je reste concentré et j'achève mes tâches rapidement !

Des outils tels qu'Alfred agissent comme un hub central qui maintient votre flux de travail organisé. Grâce à un raccourci clavier rapide, Alfred transforme votre bureau en un point de lancement pour tous les programmes dont vous avez besoin.

Grâce à sa puissante fonction de recherche, je peux facilement retrouver des fichiers enfouis et obtenir instantanément les informations dont j'ai besoin. De plus, il stocke des extraits fréquemment utilisés qui sont prêts à être insérés d'un simple effleurement du pavé tactile.

Mais Alfred ne convient pas à tout le monde. S'il fonctionne bien sur macOS, les utilisateurs de Windows risquent de se sentir exclus. La version gratuite est au mieux adéquate, mais les fonctionnalités avancées nécessitent une mise à jour payante. Certains utilisateurs souhaitent davantage de personnalisation que l'interface d'Alfred n'en offre.

C'est ce qui m'a amené à rechercher de meilleures alternatives à Alfred. Après avoir passé en revue plusieurs applications de productivité, j'ai dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Alfred à essayer en 2024.

Nous avons également ajouté à la fin de cette liste une plateforme dotée d'une intelligence artificielle que vous ne pouvez pas manquer !

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Alfred ?

Les applications de productivité sont des logiciels qui agissent comme des assistants intelligents. Elles vous aident à utiliser efficacement votre temps et à organiser vos ressources numériques tout en gardant les informations importantes à portée de main.

Mais qu'est-ce qu'une bonne application de productivité ? Examinons les principaux éléments à prendre en compte :

Gestion des tâches: Créez des listes de tâches, définissez des priorités, divisez les grands projets en éléments gérables, fixez des échéances et des rappels pour vous maintenir sur la bonne voie Organisation: Désencombrez votre vie numérique. Des fonctions telles que l'étiquetage, la catégorisation et la gestion des données sont disponiblesrecherche universelle vous permettent de trouver rapidement ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un fichier, d'un message, d'une note ou d'une tâche spécifique Automatisation: Automatisez les tâches répétitives grâce à la fonctionlogiciel d'automatisation des tâchesqui vous permet d'économiser un temps précieux et de l'énergie mentale Collaboration: Utilisez des fonctionnalités telles que les projets partagés, la délégation de tâches et la communication en temps réel, en particulier si vous travaillez en équipe Suivi du temps: Comprendreles techniques de gestion du temps pour améliorer votre productivité. Certaines applications permettent de savoir combien de temps vous passez sur une tâche, ce qui vous donne des indications précieuses sur votre flux de travail et vous aide à identifier les points à améliorer Analyses et rapports: Utilisez ces fonctions pour obtenir une vue d'ensemble de vos progrès. Vous pouvez voir si vous respectez vos objectifs, identifier les goulets d'étranglement et prendre des décisions fondées sur des données pour optimiser votre flux de travail Access todocumentation sur le flux de travail: L'application doit être capable de puiser dans les bases de données documentaires et les archives pour extraire les informations que vous recherchez Personnalisation: Personnalisez votre expérience en ajustant les paramètres, en choisissant la façon dont vous visualisez les informations et en intégrant d'autres outils que vous utilisez

Si ces caractéristiques répondent à toutes vos attentes, vous aurez trouvé l'outil idéal !

Les 10 meilleures alternatives à Alfred à utiliser en 2024

Obtenir une application de productivité est un investissement unique pour améliorer la façon dont vous travaillez. Vous devez vous assurer que le logiciel choisi s'aligne bien sur vos besoins, votre budget et vos outils existants.

Examinons les 10 meilleures alternatives à Alfred disponibles sur le marché.

1. Wox

via Wox Wox est un outil de productivité spécialement conçu pour les utilisateurs de Windows. Il s'agit essentiellement d'un lanceur d'applications, un système rationalisé permettant de lancer des programmes et d'ouvrir des documents en quelques frappes.

Laissez à l'application le soin de parcourir les menus et les dossiers - elle anticipe vos besoins, en vous suggérant l'application ou les fichiers que vous recherchez dès que vous en tapez le nom.

Wox libère le potentiel des plugins, ajoutant une couche supplémentaire de personnalisation qui vous permet d'automatiser des tâches ou d'étendre ses fonctionnalités pour accomplir votre travail.

Les meilleures caractéristiques de Wox

Démarrage rapide de programmes et de fichiers locaux sans quitter votre clavier

Effectuez des recherches sur le web en les faisant précéder de mots-clés, tels que "wiki", "g", etc

Ajoutez vos recherches sur le web dans la fenêtre des paramètres, ce qui accélère votre travail

Créez votre plugin et partagez-le avec d'autres, car il prend en charge les plugins écrits en CSharp, Python, NodeJS, Golang, etc

Personnalisez la console en choisissant les couleurs, les polices et les tailles

Limitations de Wox

Non compatible avec MacOS - les fidèles d'Apple n'auront pas accès à cette application

Certains utilisateurs ont estimé que le nombre de personnalisations préétablies était limité

Prix de Wox

**Gratuit

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

2. Liste

via Liste Listary est une autre application de lancement pour les utilisateurs de Windows qui résout deux problèmes courants : la recherche de fichiers et le lancement de programmes. L'application priorise les résultats en fonction de vos habitudes et vous aide à rechercher dans votre disque en ligne.

Une interface élégante et intuitive vous permet de rester engagé en permanence. Cependant, comme Wox, Listary est disponible uniquement pour les utilisateurs de Windows.

Les meilleures caractéristiques de Listary

Accédez instantanément au dossier que vous recherchez grâce à Quick Switch

Effectuez une recherche sur l'ensemble de votre disque dur et obtenez instantanément les résultats dans un ordre trié automatiquement en fonction de vos habitudes de recherche

Utilisez des filtres avancés pour préciser ce que vous recherchez

Utilisez des méthodes de ligne de commande pour lancer des commandes système ou des applications

Effectuez directement des actions sur les résultats de la recherche, telles que copier, copier le chemin d'accès, etc

Limitations de Listary

Non compatible avec MacOS

Les capacités d'automatisation de cette application sont limitées par rapport à d'autres applications de productivité

Prix de Listary

**Gratuit

Pro: 19,95 $ (paiement unique)

G2: 4.2/5 (24+ reviews)

4.2/5 (24+ reviews) Capterra: Critiques non disponibles

3. Cerebro

via Cerveau Cerebro est un lanceur d'applications open-source qui devient un hub central pour vos applications - avec Cerebro, vous pouvez ouvrir n'importe quel programme avec un seul raccourci clavier.

Vous avez besoin d'un fichier oublié depuis longtemps ? Le moteur de recherche robuste de Cerebro entre en action et trouve rapidement ce que vous cherchez, même si vous ne vous souvenez pas du nom exact.

Pour ceux qui ont besoin d'un plus grand niveau de contrôle, sa nature open-source permet une personnalisation profonde grâce à des plugins. Cette capacité en fait un excellent outil pour adapter votre flux de travail à débloquer votre productivité .

Sa compatibilité multiplateforme en fait également une excellente alternative à Alfred.

Les meilleures caractéristiques de Cerebro

Créez des actions personnalisées pour automatiser les tâches répétitives ou adapter l'interface de recherche à votre flux de travail

Configurez des raccourcis clavier pour n'importe quel programme, fichier ou action

Utilisez Cerebro sur plusieurs systèmes d'exploitation, grâce à son statut d'application open-source

Limitations de Cerebro

Les options de personnalisation avancées, en particulier celles qui impliquent des plugins, peuvent nécessiter quelques connaissances techniques.

Certains utilisateurs recherchant des capacités d'automatisation étendues peuvent trouver les options limitées par rapport à des outils d'automatisation dédiés

Prix de Cerebro

**Gratuit

Cerebro ratings and reviews

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

4. Ueli

via Ueli Ueli dispose d'une multitude de fonctionnalités utiles pour les utilisateurs de Mac et de Windows. C'est un lanceur de touches, ce qui signifie que votre clavier peut devenir votre centre de commande pour toute une série de tâches.

Voici quelques-unes de ces tâches :

Recherche d'applications et d'outils dans votre système

Recherche de signets dans votre navigateur

Accès rapide à une calculatrice, un convertisseur de devises et un traducteur de langues

Recherche intelligente de fichiers et d'URL

Ueli meilleures caractéristiques

Configurez les raccourcis clavier et ajoutez éventuellement des moteurs de recherche personnalisés (en fonction de la version)

Automatisez des tâches simples ou lancez des flux de travail complexes en appuyant sur une seule touche, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts

Spécifiez les dossiers dans lesquels vos applications sont installées et l'extension de fichier à utiliser pour reconnaître une application

Limitations d'Ueli

Les capacités d'automatisation sont limitées par rapport aux outils disposant de bibliothèques de plugins étendues

Prix d'Ueli

Gratuit

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

5. Raycast

via Raycast Celui-ci est destiné exclusivement aux utilisateurs d'Apple parmi vous. Raycast est un lanceur d'applications multifonctionnel pour les systèmes macOS. Il offre une pléthore d'outils alimentés par l'IA pour stimuler votre productivité .

Considérez cette application de productivité comme votre majordome numérique : utilisez-la pour améliorer votre flux de travail au-delà de la simple ouverture de programmes. Sa fonction principale vous permet de lancer n'importe quel programme sur votre Mac à la vitesse de l'éclair à l'aide de raccourcis clavier ou d'une recherche.

Raycast meilleures caractéristiques

Utilisez le puissant moteur de recherche pour trouver ce dont vous avez besoin en un clin d'œil, même si vous ne vous souvenez pas du nom exact du fichier

Stockez vos extraits fréquemment utilisés et insérez-les d'une simple pression pour gagner du temps et de l'énergie

Créez des flux de travail personnalisés, en automatisant des actions complexes d'un simple clic ou d'un raccourci clavier

Intégrez une série de mini-applications directement dans son interface pour intégrer une grande partie de votre flux de travail habituel dans l'application

Limitations de Raycast

Actuellement, Raycast ne fonctionne que sur macOS. Les utilisateurs de Windows devront chercher d'autres alternatives à Alfred et Raycast

L'exploitation de son plein potentiel avec des flux de travail et des extensions personnalisés peut impliquer une légère courbe d'apprentissage pour ceux qui recherchent un haut niveau d'automatisation

Prix de Raycast

**Gratuit

Raycast Pro: 8 $ par mois

8 $ par mois Team Pro: 12$/utilisateur par mois

G2: 4.6/5 (11+ reviews)

4.6/5 (11+ reviews) Capterra: Critiques non disponibles

6. Vif-argent

via Vif-argent Quicksilver, le lanceur d'applications gratuit, vous aide à rechercher tout ce qui se trouve sur votre système de manière élégante et efficace en quelques secondes.

Cette application de productivité pour les systèmes Mac vous permet d'accéder rapidement à diverses applications, documents, contacts, musique et bien plus encore, et de les gérer. Vous pouvez parcourir le système de fichiers de votre Mac à l'aide de mots-clés et de correspondance floue. Vous pouvez également gérer les fichiers par glisser-déposer ou en saisissant le contenu sélectionné et en l'organisant en groupes.

Quicksilver meilleures caractéristiques

Lancement d'applications et de fichiers à l'aide de raccourcis clavier rapides comme l'éclair

Le moteur de recherche permet de trouver instantanément des fichiers spécifiques, même avec des mots-clés flous

Stockage des extraits fréquemment utilisés pour une insertion rapide afin d'éviter les saisies répétitives

Automatisez les flux de travail complexes grâce à des actions personnalisées, ce qui vous permet d'économiser du temps et des clics

Intégrer des services Web pour rechercher des définitions ou effectuer des calculs, le tout dans Quicksilver

Limitations de Quicksilver

Les utilisateurs de Windows ne peuvent pas utiliser Quicksilver, car il est spécifiquement conçu pour macOS

La maîtrise de ses fonctionnalités prend du temps par rapport à des lanceurs plus simples

Prix de Quicksilver

**Gratuit

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

7. Clipy

via Clipy Contrairement à d'autres alternatives d'Alfred, Clipy est une extension Chrome pratique qui simplifie le processus de copier et coller du texte. En tant que gestionnaire du presse-papiers, il stocke et récupère les chaînes de texte que vous utilisez fréquemment.

Clipy est un outil qui permet de gagner du temps et d'améliorer la façon dont vous travaillez. Que vous soyez un créateur de contenu, un développeur ou simplement quelqu'un qui utilise fréquemment des extraits de texte, il peut être un ajout précieux à votre navigateur Chrome.

Les meilleures caractéristiques de Clipy

Stockez vos textes et liens copiés et accédez-y sans effort à chaque fois que vous en avez besoin

Organisez vos extraits de texte et vos liens en catégories

La fonction de recherche vous permet de trouver ce que vous cherchez en un clin d'œil, même si vous ne vous souvenez pas de la formulation exacte

Accédez à l'historique de vos snippets et de votre presse-papiers sur tous vos appareils afin de disposer de vos blocs de texte essentiels

Limitations de Clipy

Fonctionne comme une extension Chrome, donc ne fonctionne pas avec d'autres navigateurs web tels que Firefox, Safari ou Edge

Le stockage d'informations sensibles telles que les mots de passe dans un gestionnaire de presse-papiers peut poser des problèmes de sécurité à certains utilisateurs

Ne dispose pas d'outils basés sur l'intelligence artificielle et manque donc de fonctionnalités avancées, contrairement à d'autres outils de productivité

Prix de Clipy

**Gratuit

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

8. AutoHotkey

via AutoHotkey Vous cherchez à automatiser des tâches répétitives, à augmenter votre efficacité et à personnaliser votre expérience Windows ? AutoHotkey pourrait vous être utile.

Ce langage de script gratuit et open-source vous permet de créer des scripts de petite taille ou complexes à des fins diverses.

Les commandes intégrées facilitent la création de raccourcis clavier de base et l'automatisation. Avec quelques lignes de code, vous pouvez automatiser des tâches telles que le remplissage de formulaires, le clic automatique sur des actions répétitives et la création de macros personnalisées.

Les meilleures caractéristiques d'AutoHotkey

Utilisez des capacités de script complètes pour obtenir un outil robuste de prototypage rapide et de construction de solutions d'automatisation complexes

Créez des remplacements de texte de type autocorrecteur et personnalisez l'ensemble de votre environnement Windows pour répondre à vos besoins spécifiques

Exécutez-le de manière transparente en arrière-plan sans consommer de ressources excessives, ce qui en fait un outil idéal pour une utilisation quotidienne

Limitations d'AutoHotkey

Actuellement, il est exclusif au système d'exploitation Windows. Les utilisateurs de Mac ou de Linux devront explorer d'autres outils d'automatisation

Comme pour tout langage de script, les scripts malveillants peuvent présenter des risques pour la sécurité

Prix d'AutoHotkey

Gratuit pour toujours

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Commentaires non disponibles

9. Agent Ransack

via Agent Ransck-Mythicsoft La recherche d'un fichier perdu sur votre PC ou sur les lecteurs du réseau est facile avec cette alternative d'Alfred. Cet outil de recherche de fichiers gratuit est un compagnon de confiance depuis plus de 20 ans.

Il dispose également d'un mode Lite, gratuit pour une utilisation personnelle et commerciale, et d'un mode professionnel qui comprend des fonctions optionnelles payantes. Actuellement, il est connu sous les noms d'Agent Ransack et de FileLocatorPro.

Les meilleures caractéristiques de Agent Ransack

Recherche de fichiers à l'aide de textes affichés sous forme de mots-clés surlignés, ce qui réduit le temps passé à ouvrir chaque fichier pour y trouver la bonne information

Combinaison de termes de recherche à l'aide des opérateurs booléens familiers AND, OR, NO

Prise en charge des expressions régulières compatibles avec Perl

Partage des résultats avec d'autres grâce aux rapports, à l'impression et à l'exportation

Limitations de l'Agent Ransack

Absence de certaines options de filtrage avancées que les utilisateurs chevronnés recherchent

Bien que généralement rapide, certains utilisateurs signalent que l'Agent Ransack peut éprouver des difficultés avec d'énormes ensembles de données ou des lecteurs réseau complexes

Actuellement, Agent Ransack n'est disponible que pour les utilisateurs de Windows. Les utilisateurs de Mac à la recherche d'une solution de recherche de fichiers similaire devront explorer d'autres options

Prix de l'Agent Ransack

**Gratuit

Licence standard: $69/utilisateur par mois

$69/utilisateur par mois Licence Technicien: 124$/utilisateur par mois

124$/utilisateur par mois Licence flottante: 179$/utilisateur actif par mois

Agent Ransack ratings and reviews

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: Critiques non disponibles

10. Algolia

via Algolia Saviez-vous que cette plateforme permet d'effectuer 1,7 trillion de recherches chaque année ?

La plateforme d'Algolia, alimentée par l'IA, va au-delà de la simple correspondance de mots-clés pour comprendre la véritable intention derrière la requête d'un utilisateur.

Elle utilise le traitement du langage naturel et la correspondance des mots-clés pour fournir des résultats de recherche rapides comme l'éclair et très pertinents, ce qui en fait un choix de premier ordre pour améliorer la productivité. Sa barre de recherche intuitive comprend l'intention de l'utilisateur, hiérarchise la pertinence et personnalise l'expérience de recherche.

Les meilleures caractéristiques d'Algolia

Recherchez aussi rapidement que vous tapez grâce à la recherche AI d'entreprise la plus rapide

Mise en œuvre d'API en quelques minutes et contrôle facile des classements

Conforme et sécurisé avec SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 et MACH Alliance

Indexez votre contenu avec des clients API ou des intégrations de partenaires, affinez vos classements et lancez avec des composants d'interface utilisateur

Concevez des parcours en ligne qui commencent par la compréhension du public et se terminent par de meilleurs résultats commerciaux

Limitations d'Algolia

Pour les petits sites web ou les applications avec des données limitées, l'installation et la maintenance continue d'Algolia peuvent sembler écrasantes par rapport à des solutions de recherche plus simples

L'exploitation du plein potentiel des fonctions de personnalisation de cette plateforme peut impliquer une courbe d'apprentissage

Prix d'Algolia

Construire: Gratuit

Gratuit Croissance: Pay-as-you-go

Pay-as-you-go Premium: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Elevate: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (370+ commentaires)

4.5/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

