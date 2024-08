10 OKR pour les startups afin de développer votre entreprise

Toute startup commence par une idée, un rêve que l'entrepreneur avait de changer quelque chose dans le monde. Cependant, les rêves peuvent être complexes, difficiles, voire flous.

La seule chose qui différencie une startup réussie des autres, ce sont des objectifs bien définis et un plan pour les atteindre. Dans cet article de blog, nous explorons la définition des objectifs dans le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR).

Nous incluons également dix exemples que vous pouvez adapter et personnaliser en fonction de vos besoins, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez dans l'aventure de la création d'entreprise !

Les bases des OKR pour les startups

Dans les années 1970, Andrew Grove, d'Intel, est connu pour avoir popularisé le concept d'objectifs et de résultats clés. À l'époque, ce concept s'appelait Intel Management By Objectives (iMBO). Depuis lors, le cadre a été largement utilisé dans les petites entreprises comme dans les grandes.

Qu'est-ce que l'OKR ?

L'OKR est une méthode stratégie de fixation d'objectifs qui aide les organisations à définir et à suivre des objectifs et des résultats clés mesurables.

Un objectif est un but clairement défini

Les résultats clés sont 3 à 5 critères de réussite utilisés pour mesurer la réalisation de cet objectif

C'est l'un des meilleurs outils pour les startups pour rationaliser et organiser leur parcours vers l'échelle et le succès.

En quoi les OKR sont-ils différents des KPI ?

Les entreprises sont souvent confuses au sujet des OKRs vs. KPIs . Il s'agit de deux concepts distincts : Le premier se concentre sur le processus, tandis que le second (indicateurs de performance clés) se concentre sur les résultats.

La meilleure pratique pour utiliser le cadre des OKR consiste à créer des objectifs organisationnels, à partir desquels sont déduits les objectifs de l'équipe, puis les objectifs individuels.

Par exemple, si l'objectif organisationnel est de développer l'entreprise, l'objectif de l'équipe de vente sera d'augmenter le chiffre d'affaires et l'objectif de chaque vendeur sera de passer plus d'appels ou de mieux convertir les clients.

Chaque entreprise met en place un tableau de bord qui permet de suivre chaque objectif et les résultats clés correspondants. Il peut s'agir du tableau de bord des ventes sur un CRM ou du tableau de bord financier sur des feuilles de calcul.

Par essence, un bon tableau de bord offre une représentation visuelle centralisée et en temps réel des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

Maintenant que vous avez les bases, voyons dix des OKR les plus populaires et les plus efficaces que les startups peuvent utiliser.

10 exemples d'OKR pour les startups

Les bons OKR doivent être pilotés par le sommet. En tant qu'organisation, réunissez les dirigeants et définissez la vision de l'entreprise. Il peut s'agir de la croissance, de l'échelle ou de la stabilité. En fonction du parcours de l'organisation, vous pouvez définir des OKR agiles pour chaque équipe. Voyons-en quelques-uns.

1. Améliorer la qualité du produit

Si vous êtes une startup spécialisée dans les produits, il s'agit de l'objectif le plus fondamental que vous puissiez vous fixer. Il permet d'améliorer l'adoption, l'engagement, la réputation et la satisfaction des clients. Des produits de haute qualité entraînent moins de réclamations et de retours de la part des clients, ce qui permet de réduire les coûts et d'augmenter les revenus.

Si l'amélioration de la qualité des produits est votre objectif, vos principaux résultats pourraient être les suivants :

Augmenter la couverture des tests unitaires à 80

Réduire de 70 % le nombre de bogues signalés par les clients

Obtenir 90 % de réactions positives à la sortie d'une nouvelle fonctionnalité

2. Améliorer la sécurité des données

Tous les clients s'enquièrent des mesures de sécurité des données auprès des startups qu'ils envisagent d'acheter. C'est particulièrement vrai s'ils sont amenés à saisir des informations sensibles dans votre produit.

La sécurité des données est donc un indicateur clé du produit. Vous pouvez mesurer les résultats clés de la manière suivante :

Obtenir la certification ISO 27001 avant 2025

Réduire les incidents de sécurité de 50

Réaliser des audits de sécurité semestriels

Obtenir une conformité réglementaire de 100 %

3. Améliorer l'expérience client

À l'autre extrémité de la qualité du produit se trouve l'expérience client (CX), qui est fonction d'un bon produit ainsi que de la qualité de l'interaction avec les ventes, le marketing et le service clientèle.

En tant que startup, l'expérience client peut être votre principal facteur de différenciation. Par exemple, les clients peuvent choisir un produit pour lequel ils peuvent obtenir une assistance instantanée plutôt qu'un produit similaire en libre-service.

Pour améliorer l'expérience client, vos principaux résultats peuvent être les suivants :

Atteindre et maintenir un Net Promoter Score (NPS) de 75

Réduire le temps de réponse moyen de l'assistance à la clientèle à moins de 3 heures

Augmenter le taux de fidélisation des clients de 20

4. Augmenter le chiffre d'affaires

Comme le dit Eliyahu M. Goldratt, l'objectif premier de toute entreprise est de gagner de l'argent. Les recettes ont un impact direct sur votre santé financière et sur votre capacité à réinvestir dans la croissance.

C'est pourquoi.., oKR des ventes sont un élément essentiel des objectifs de toute entreprise en démarrage. L'objectif d'augmenter les ventes/les revenus est donné. Vous mesurerez les résultats clés, tels que :

Augmenter les recettes mensuelles récurrentes de 40 %

Conclure des accords avec 10 nouvelles entreprises clientes d'ici la fin du trimestre

Améliorer de 20 % la part de valeur des clients existants

Accélérer la croissance du chiffre d'affaires de 3 % d'un mois sur l'autre

5. Gagner des parts de marché

Par définition, une startup n'a pas de part de marché. D'un autre côté, il est également vrai que de nombreuses startups travaillent dans des domaines où il n'existe peut-être pas de marché. L'iPhone a créé le marché des smartphones. Salesforce a créé le marché du SaaS.

En tant que startup, vous devrez peut-être créer votre propre marché et le développer vous-même. Cela signifie que vous devez élargir votre public, augmenter votre clientèle, vous étendre à de nouvelles zones géographiques, etc.

Pour ce faire, les résultats clés que vous mesurez pourraient être les suivants :

Augmenter de 25 % le nombre d'utilisateurs actifs mensuels

Lancement sur trois nouveaux marchés géographiques d'ici la fin de l'année

Augmentation de 30 % du trafic sur le site web provenant de la recherche organique

6. Optimiser l'efficacité opérationnelle

Au début de l'aventure d'une startup, il est probable que vous travailliez dur, que vous fassiez des heures supplémentaires et que vous fassiez avancer les choses à tout prix. Cependant, au fur et à mesure que vous grandissez, ce comportement peut conduire à l'épuisement, au ressentiment et à une réduction générale de la productivité.

L'efficacité opérationnelle est donc un OKR important sur lequel toute startup doit se concentrer. Pour améliorer l'efficacité, vous pouvez embaucher plus de personnes, acheter des outils de gestion de projet comme ClickUp ou automatiser certains processus.

Pour mesurer l'impact de ces initiatives, utilisez des résultats clés tels que :

Augmentation de la vélocité agile de 15

Diminuer les coûts opérationnels de 10 %

Gagner 50 % d'efficacité dans les processus de test grâce à l'automatisation

7. Développer les partenariats stratégiques

Les startups ne vivent pas en vase clos. Elles travaillent en étroite collaboration avec un certain nombre de fournisseurs, de partenaires et de collaborateurs. Par exemple, si vous créez un outil de suivi du temps de travail, vous souhaiterez peut-être établir des partenariats stratégiques avec des entreprises de logiciels de gestion de projets pour des intégrations ou des regroupements de produits.

Les bons partenariats peuvent accélérer la croissance, donner accès à de nouveaux marchés, réduire les coûts, renforcer la crédibilité de la marque et favoriser l'avenir. Pour l'utiliser comme levier stratégique, vos principaux résultats doivent être les suivants :

Établir un nouveau partenariat stratégique par mois

Augmenter de 30 % le chiffre d'affaires généré par les partenariats

Réduire les coûts d'acquisition des clients de 15 % grâce à des partenariats de marketing

8. Renforcer la présence de la marque

En tant que startup, vous voulez que tout le monde sache que vous existez, c'est-à-dire renforcer la présence de votre marque. Pour ce faire, vous avez besoin d'une oKR marketing qui couvrent tous les canaux, y compris la recherche, les médias sociaux, la presse, les événements sur le terrain, etc.

Une meilleure présence de la marque suscite l'intérêt et la sensibilisation, ce qui augmentera le trafic sur le site web, les conversions et, en fin de compte, le chiffre d'affaires.

Les domaines de résultats clés de votre présence de marque pourraient être les suivants :

Augmenter de 30 % le nombre d'adeptes des médias sociaux

Obtenir 20 mentions dans les médias dans des publications de premier plan

Augmenter de 35 % le volume de recherche lié à la marque

Publier 4 nouvelles histoires de réussite par an

9. Renforcer l'engagement des employés

Des employés heureux sont la garantie de clients heureux. Une main-d'œuvre engagée et inspirée contribue à la fabrication de meilleurs produits, à la création d'un environnement positif pour les collègues et à la promotion de l'innovation.

Pour une startup en particulier, l'engagement des employés peut faire la différence entre un produit différencié et un produit identique. Suivez les objectifs d'engagement des employés à l'aide de résultats clés, tels que :

Atteindre un taux de satisfaction des employés de 75

Réduire le taux de rotation du personnel à moins de 15 %

Organiser des activités trimestrielles de renforcement de l'esprit d'équipe avec une participation de 100 %

10. Favoriser l'innovation

Une startup naît parce que quelqu'un a une idée innovante. Pour rester uniques et demandées, les startups doivent innover en permanence. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'une nouvelle façon d'exécuter un processus ou d'une transformation fondamentale comme l'automatisation d'une fonction essentielle.

Quoi qu'il en soit, l'innovation est un objectif essentiel des startups. Suivez les capacités d'innovation de votre organisation à l'aide de résultats clés, tels que :

Allouer 25 % du budget de R&D à des projets expérimentaux

Augmenter de 30 % le nombre de brevets déposés

Les startups ont souvent des objectifs ambitieux et identifient même des domaines de résultats clés pour mesurer les progrès accomplis. Pourtant, elles s'essoufflent en cours d'année et s'éloignent du chemin parcouru. Pour éviter cela et garder le cap, vous devez mettre en œuvre vos OKR de manière efficace. Voici comment procéder.

Mise en œuvre des OKR dans les startups

Pour mettre en œuvre efficacement les OKR dans votre startup, vous devez les documenter clairement, les rendre facilement accessibles et les rendre automatiquement mesurables. Certains des meilleurs logiciels OKR peut vous aider. Il en va de même pour un outil de gestion de projet robuste comme ClickUp. Voici comment.

1. Expliquez les objectifs à vos équipes

Une fois que vous avez identifié vos objectifs et vos résultats clés, mettez-les à la disposition de tous les membres de l'organisation. Notez les objectifs de l'entreprise, y compris le but et la raison d'être, dans un document sur une feuille de papier Logiciel OKR pour les startups . Assurez-vous que vos équipes peuvent s'y référer lorsqu'elles en ont besoin. Docs ClickUp est un excellent endroit pour le faire. Vous pouvez également inclure des notes et des citations tirées des discussions sur la définition des objectifs pour plus de contexte. cliquez sur Docs pour partager les objectifs de l'organisation

2. Définir des résultats clés sous une forme permettant d'en assurer le suivi

Pour chaque objectif, vous aurez défini 3 à 5 résultats clés spécifiques, mesurables et limités dans le temps qui serviront de points de référence pour atteindre l'objectif. Mettez-les en place sur votre outil de suivi pour que chacun puisse mesurer les progrès accomplis. Objectifs ClickUp vous permet de définir des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux ou des objectifs de tâches. Par exemple, si votre résultat clé est de "conclure trois nouveaux partenariats", vous pouvez les définir comme trois tâches. Lorsque vous les aurez accomplies, vos tâches seront automatiquement mises à jour en fonction de vos progrès. suivi des progrès avec ClickUp Goals

Si vous ne connaissez pas encore les OKR ou si vous les mettez en place pour votre startup, essayez les outils suivants Modèle de cadre OKR de ClickUp . Avec ce modèle, vous pouvez

Créer des objectifs SMART spécifiques qui s'alignent sur l'objectif principal de votre équipe

Suivre en temps réel les progrès réalisés par rapport à ces objectifs

Identifier facilement les obstacles avant qu'ils ne deviennent des problèmes critiques Obtenir ce modèle ### 3. Attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe

Encouragez les membres de l'équipe à créer des OKR qui soutiennent les objectifs généraux de l'entreprise. Ceux-ci peuvent ensuite être définis comme des objectifs, des listes de contrôle ou des tâches en fonction de leur nature.

Il est également utile que les chefs de projet s'assoient avec les membres de l'équipe et passent en revue les objectifs pour s'assurer que tout le monde est en phase.

4. Créer des tableaux de bord

En tant que chef de projet au sein d'une startup, il est utile de voir régulièrement les progrès réalisés. Par exemple, si votre objectif est de livrer les projets dans les délais ou d'utiliser 100 % des ressources, vous voudrez peut-être voir l'état d'avancement tous les jours.

ClickUp Dashboards permet d'établir automatiquement tous ces rapports. Avec le tableau de bord de gestion de projet, vous pouvez suivre l'état de la charge de travail, les tâches accomplies, les mesures de productivité et d'efficacité, et bien plus encore. tableau de bord de la gestion de projet sur ClickUp

Le tableau de bord marketing vous permet de suivre les impressions, les likes, le contenu publié, les demandes, les conversions, etc. tableau de bord marketing sur ClickUp

5. Vérifier régulièrement, réviser et ajuster

Planifiez des réunions hebdomadaires ou bihebdomadaires pour faire le point sur les OKR. Ces réunions sont l'occasion de discuter des réalisations, de relever les défis et de déterminer s'il est nécessaire de changer de cap, le cas échéant. Ensuite,

Ajustez les résultats clés en fonction des performances et du retour d'information

Fixer de nouveaux objectifs pour le prochain cycle d'OKR sur la base des enseignements tirés

Réaligner les objectifs individuels sur la vision de l'entreprise

Célébrer les succès et analyser les échecs pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cette approche d'apprentissage continu permet d'améliorer la planification et l'exécution des OKR à l'avenir.

Set and Conquer Your Startup OKRs With ClickUp (Définir et conquérir les OKR de votre startup avec ClickUp)

Le parcours d'une startup, de l'idée à l'introduction en bourse, dépend de sa capacité d'exécution. Pour exécuter efficacement, vous avez besoin d'objectifs, de points de contrôle, de visibilité et de flexibilité. ClickUp pour les startups offre exactement cela. Grâce à ce logiciel de gestion de projet, vous pouvez définir, partager, suivre et atteindre vos OKR en un seul endroit. Les différents Modèles d'OKR inclus dans ClickUp vous aident également à démarrer avec des conseils.

Tirez parti de ClickUp pour rationaliser le parcours de votre startup. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui !