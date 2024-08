10 meilleurs logiciels conformes à la loi HIPAA en 2024

Vous avez entendu ? Le HIPAA Journal a rapporté que la plus grande violation de données de santé de 2023 a touché plus de 11 millions de personnes. Savoir que mes données de santé pourraient tomber entre de mauvaises mains est inquiétant.

Avec l'augmentation du nombre de violations chaque année, la protection des données des patients est devenue plus complexe que jamais. La gestion de leur utilisation, de leur transmission et de leur stockage sécurisé n'est pas seulement un défi, c'est une tâche décourageante.

Les nouvelles réglementations et les dossiers électroniques de plus en plus nombreux nous amènent à nous poser des questions : Comment faire en sorte que les cabinets de soins de santé restent conformes à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) tout en continuant à fonctionner sans heurts ?

Après de nombreuses recherches, nous avons découvert que la réponse pouvait se trouver dans un logiciel spécialisé.

Nous vous présentons dix des meilleurs logiciels de conformité HIPAA en 2024, conçus pour simplifier la sécurité des données et la gestion des cabinets de soins de santé.

Mais avant cela, il convient de comprendre ce que vous devez rechercher dans un logiciel conforme à l'HIPAA.

Que faut-il rechercher dans un logiciel conforme à l'HIPAA ?

L'HIPAA est une loi fédérale qui fixe des normes nationales pour protéger les informations sensibles relatives à la santé des patients. Le gouvernement américain l'a promulguée pour protéger les droits des patients et garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs informations médicales.

La conformité aux réglementations HIPAA n'est pas négociable pour les prestataires de soins de santé, car les violations peuvent avoir de graves conséquences, notamment des amendes élevées et une atteinte à la réputation. Cependant, la recherche d'options logicielles conformes à ces réglementations peut s'avérer fastidieuse.

Voici un aperçu des principales fonctionnalités qui peuvent vous aider à réduire votre recherche :

Sécurité: Recherchez un cryptage puissant pour les données au repos et en transit. L'authentification multifactorielle, qui consiste à vérifier l'identité de l'utilisateur par des étapes supplémentaires, est également un atout

Recherchez un cryptage puissant pour les données au repos et en transit. L'authentification multifactorielle, qui consiste à vérifier l'identité de l'utilisateur par des étapes supplémentaires, est également un atout Contrôles d'accès: L'HIPAA exige de limiter l'accès aux données des patients en fonction du rôle de l'utilisateur. Le logiciel doit vous permettre de définir des niveaux d'autorisation pour le personnel, de sorte que seul le personnel autorisé puisse consulter des informations spécifiques.

L'HIPAA exige de limiter l'accès aux données des patients en fonction du rôle de l'utilisateur. Le logiciel doit vous permettre de définir des niveaux d'autorisation pour le personnel, de sorte que seul le personnel autorisé puisse consulter des informations spécifiques. Un bon système enregistre qui a accédé à quelles données et à quel moment. Cette piste d'audit permet de maintenir la conformité et d'identifier toute violation potentielle de la sécurité.

Cette piste d'audit permet de maintenir la conformité et d'identifier toute violation potentielle de la sécurité. Assistance à la conformité: Le logiciel propose-t-il des ressources ou une assistance pour vous aider à comprendre et à mettre en œuvre les réglementations HIPAA ? Cela peut vous faire gagner du temps et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

Le logiciel propose-t-il des ressources ou une assistance pour vous aider à comprendre et à mettre en œuvre les réglementations HIPAA ? Cela peut vous faire gagner du temps et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Facilité d'utilisation: Même le logiciel le plus sûr ne suffit pas s'il est trop complexe pour votre équipe. Recherchez des interfaces conviviales et des fonctions qui s'intègrent parfaitement à vos flux de travail existants.

Même le logiciel le plus sûr ne suffit pas s'il est trop complexe pour votre équipe. Recherchez des interfaces conviviales et des fonctions qui s'intègrent parfaitement à vos flux de travail existants. Évolutivité: Au fur et à mesure que votre cabinet se développe, vos besoins en matière de logiciels doivent également évoluer. Choisissez une solution qui peut s'adapter à l'évolution de vos besoins sans nécessiter une refonte complète.

En donnant la priorité à ces caractéristiques clés, vous pouvez trouver des solutions de conformité HIPAA qui protègent les données des patients, simplifient les flux de travail et vous apportent la tranquillité d'esprit.

Les 10 meilleurs logiciels de conformité HIPAA à utiliser en 2024

J'ai compilé la liste suivante des dix meilleurs logiciels conformes à la loi HIPAA et des dix meilleurs logiciels de gestion des données

gestion de projets de santé

que vous pourrez utiliser en 2024 :

1. ClickUp : Le meilleur outil de gestion de projets de santé

Sauvegarder les données des patients et la gestion des projets de santé avec ClickUp Healthcare Project Management Software

ClickUp est un

Plateforme de gestion de projet conforme au GDPR

conçue pour répondre aux normes de conformité HIPAA pour les organismes de santé.

Avec ClickUp, les équipes de soins de santé peuvent travailler en toute confiance avec une sécurité de classe mondiale. ClickUp est conforme à la norme SOC 2 et son plan d'entreprise est conforme à la norme HIPAA.

La conformité HIPAA exige de restreindre l'accès aux données des patients en fonction des rôles professionnels. Nous utilisons

Le logiciel de gestion de projets de santé ClickUp

pour obtenir un contrôle granulaire des permissions des utilisateurs afin de définir précisément les informations que chaque membre de l'équipe peut voir et modifier.

Par exemple, je peux accorder aux médecins un accès complet aux dossiers des patients tout en limitant les réceptionnistes à la visualisation des détails de base des rendez-vous. Cette approche granulaire minimise le risque d'accès non autorisé à des informations sensibles.

Comprendre et mettre en œuvre la réglementation HIPAA peut être une tâche complexe. Je peux utiliser les ressources et l'assistance de ClickUp pour m'y retrouver dans ces exigences.

Cela inclut l'accès à une documentation complète, à des FAQ, ou même à une assistance directe de mon équipe. Le fait d'avoir ces ressources à portée de main garantit que vous ne serez jamais seul à naviguer dans les réglementations HIPAA, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et de vous assurer que votre cabinet reste sur la bonne voie en ce qui concerne la conformité HIPAA.

Pour moi, la caractéristique la plus marquante est la suivante

Politique de sécurité de ClickUp

qui est la meilleure de sa catégorie. Elle utilise un cryptage standard au repos et en transit, qui brouille les informations sur les patients lorsqu'elles sont stockées sur ses serveurs et pendant leur transmission.

Protégez les données de santé sans compromettre les performances de l'application et l'expérience globale de l'utilisateur avec ClickUp Security

Cela garantit que même si quelqu'un interceptait les données, il ne pourrait pas les déchiffrer. ClickUp effectue également des audits de sécurité et des tests de pénétration réguliers. Ces mesures proactives m'aident à identifier et à corriger les vulnérabilités potentielles avant qu'elles ne soient exploitées.

En outre, cette

logiciel de gestion de projets de santé

va au-delà de la sécurité et offre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches et des documents, des outils de communication et des rapports. En tirant parti de ces fonctionnalités, votre organisme de santé peut améliorer la collaboration, renforcer l'efficacité et fournir de meilleurs soins aux patients.

ClickUp meilleures caractéristiques

**Les administrateurs peuvent ainsi savoir qui a accédé à quelles données et à quel moment, ce qui est essentiel pour se conformer aux exigences de l'HIPAA en matière de journalisation.

**Les administrateurs peuvent ainsi contrôler qui a accédé à quelles données et à quel moment, ce qui est essentiel pour se conformer aux exigences de l'HIPAA en matière de journalisation.

S'appuyer sur des mécanismes robustes de sauvegarde et de récupération , garantissant que les informations de santé protégées (PHI) restent accessibles même en cas de perte ou d'altération des données

, garantissant que les informations de santé protégées (PHI) restent accessibles même en cas de perte ou d'altération des données Configurer des politiques de conservation des données afin de supprimer ou d'archiver automatiquement les PHI périmées

afin de supprimer ou d'archiver automatiquement les PHI périmées Utiliser des canaux de communication sécurisés , y compris des fonctions de messagerie cryptée et de partage de fichiers, afin de faciliter la collaboration entre les professionnels de la santé tout en protégeant les informations médicales protégées

, y compris des fonctions de messagerie cryptée et de partage de fichiers, afin de faciliter la collaboration entre les professionnels de la santé tout en protégeant les informations médicales protégées Obtenir les ressources et l'assistance nécessaires pour comprendre et mettre en œuvre efficacement les mesures de conformité HIPAA, y compris la documentation, les supports de formation et l'assistance à la clientèle

Limites de ClickUp

Bien que ClickUp offre de solides fonctions de sécurité, pour que les prestataires de soins de santé se conforment pleinement à la loi HIPAA avec ClickUp, il est nécessaire de passer au plan Entreprise et de signer un BAA

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Affaires: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs.

Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs. ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour $7 par membre par espace de travail et par mois.

G2: 4.7/5 (9000+ reviews)

4.7/5 (9000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Sprinto : Meilleur outil d'automatisation de la conformité

via

Sprinto

Les groupes de soins de santé doivent être rapides, et Sprinto les y aide. Lors de notre test, Sprinto m'a aidé à passer les audits sans perdre de temps. Cette agilité est inestimable dans le secteur des soins de santé, où les paysages réglementaires changent constamment.

J'ai pu réduire de manière significative l'effort manuel requis pour les tâches de gestion de la conformité en tirant parti des fonctionnalités d'automatisation. Cela a permis d'améliorer l'efficacité et de minimiser le risque d'erreur humaine, en garantissant la précision et la fiabilité dans le respect des réglementations.

L'intégration est au cœur de la philosophie de Sprinto. La plateforme adopte une approche d'intégration d'abord, assurant la connectivité avec les systèmes existants et les flux de travail au sein des organisations de soins de santé. Cette intégration facilite le processus de conformité, en réduisant les frictions et en simplifiant les opérations.

Les meilleures caractéristiques de Sprinto

Préparez votre organisation aux audits avec une surveillance proactive et un support expert

Permettre à votre organisation d'avancer rapidement dans les audits et d'assurer la précision dans l'adhésion aux réglementations

Connecter, centraliser et contrôlergestion des risques de sécuritéconformité

Limitations de Sprinto

Les options de personnalisation limitées peuvent ne pas répondre entièrement aux besoins uniques de l'organisation

La dépendance à l'égard des processus automatisés peut poser des problèmes dans les scénarios nécessitant une intervention manuelle ou de la flexibilité

Prix de Sprinto

Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (900+ commentaires)

4.8/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

3. Updox : Meilleur outil de collaboration

via

Mise à jour de la boîte à outils

Updox est une plateforme de communication et de conformité bien connue dans le domaine des soins de santé. Updox vous permet de discuter en toute sécurité avec des collègues, des patients et d'autres personnes importantes. C'est comme si vous disposiez d'un salon de discussion privé auquel seules les personnes appropriées peuvent participer, ce qui permet de garder les informations sensibles, comme les dossiers médicaux, sous clé et à l'abri des regards indiscrets.

Gérer des documents avec Updox, c'est comme si j'avais mon propre classeur organisé dans le nuage. Je pouvais stocker les dossiers médicaux, les formulaires de consentement et les résultats de laboratoire dans un endroit sûr, ce qui me permettait de trouver facilement ce dont j'avais besoin, tout en veillant à ce que tout soit conforme à la loi HIPAA.

Les meilleures caractéristiques d'Updox

Communiquer en toute confidentialité grâce à des messages cryptés

Envoi et réception de télécopies numériques avec cryptage des bits pour une sécurité accrue, garantissant la conformité à la loi HIPAA

Réduire le nombre de rendez-vous manqués grâce à des rappels automatisés

Organiser facilement des rendez-vous virtuels sécurisés

Limitations d'Updox

Le personnel peut avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter au nouveau système, ce qui peut entraîner des perturbations temporaires dans l'efficacité du flux de travail

Prix de l'Updox

Prix sur mesure

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (110+ commentaires)

4. Weave : Le meilleur outil de communication

via

Tissage

En intégrant un système téléphonique de classe mondiale à une suite d'outils de communication, Weave fournit une plate-forme centralisée pour gérer les interactions avec les patients, planifier les rendez-vous et s'occuper des tâches administratives.

À mon avis, la consolidation réduit le besoin de systèmes disparates et minimise le risque de violation de la loi HIPAA associé au stockage de données fragmentées.

Qu'il s'agisse de traiter les demandes des patients, d'envoyer des rappels de rendez-vous ou de recueillir des commentaires, vous pouvez communiquer en toute confiance, sachant que vos interactions sont protégées par des protocoles de cryptage robustes, conformes aux exigences de l'HIPAA en matière de protection des informations de santé protégées électroniquement (ePHI).

De l'évaluation des risques à la gestion de la documentation des politiques et des initiatives de formation, les fonctions d'automatisation de Weave simplifient le processus de conformité, réduisant la charge administrative de votre personnel de santé et garantissant la cohérence de l'adhésion aux réglementations HIPAA.

Weave vous dote d'outils de réponse rapide aux incidents et de rapports complets, ce qui vous permet d'atténuer l'impact des violations tout en remplissant vos obligations en vertu des exigences de notification des violations de l'HIPAA.

Les meilleures caractéristiques de Weave

Simplifiergestion des cliniques et la prise de rendez-vous

Accélérer les cycles de facturation en intégrant le traitement des paiements dans la plateforme de communication

Faciliter la collecte des commentaires des patients grâce à des invites et des rappels automatisés

Limites de Weave

Les SMS traditionnels utilisés par Weave Messages peuvent ne pas convenir à toutes les communications en raison de l'absence de cryptage en transit

Prix de Weave

Les essentiels: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Elite: Prix sur mesure

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (450+ commentaires)

5. TigerConnect : Le meilleur outil de messagerie instantanée dans le domaine de la santé

via

TigerConnect

Au cœur de chaque interaction en matière de soins de santé se trouve une connexion humaine - un patient qui cherche des soins, un prestataire qui offre son soutien et une équipe qui collabore pour obtenir de meilleurs résultats. TigerConnect est un outil qui peut vous aider à centrer davantage vos pratiques et processus de soins de santé sur les personnes.

Lorsque j'ai testé cet outil, j'ai pu partager sans effort des messages, des images et des fichiers, garantissant ainsi que les informations vitales parviennent aux bonnes personnes au bon moment. Cet échange fluide d'informations accélère la prise de décision et renforce les liens entre les soignants, cultivant ainsi une culture de travail d'équipe et de soutien.

Les meilleures caractéristiques de TigerConnect

Sauvegarde des données sensibles grâce à un cryptage de bout en bout et à des mesures de sécurité robustes

Simplification des flux de communication et promotion d'un travail d'équipe sans faille grâce à la plateforme de collaboration clinique

Récupération des messages envoyés par erreur et effacement sécurisé des données des appareils perdus

Se connecter aux applications de santé et vérifier l'identité des utilisateurs

Suivre les interactions des utilisateurs, en garantissant la conformité et la sécurité grâce à une surveillance continue

Limites de TigerConnect

Peut avoir une flexibilité limitée pour s'adapter à des besoins de communication hautement spécialisés ou uniques dans certains environnements de soins de santé

Prix de TigerConnect

Prix sur mesure

TigerConnect ratings and reviews

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

6. Jotform : Le meilleur outil de formulaires en ligne pour les soins de santé

via

Jotform

JotForm vous soutient avec des formulaires conformes à la loi HIPAA. Cela signifie que lorsque vos patients remplissent un formulaire en ligne, leurs informations sont entre de bonnes mains du début à la fin, sans crainte qu'elles ne tombent dans de mauvaises mains.

Les données de vos clients ne sont pas simplement envoyées dans le vide ; elles sont verrouillées grâce au cryptage SSL. JotForm vous permet de décider qui peut voir quoi.

Avez-vous besoin de vous connecter à d'autres outils de santé ? JotForm m'a permis de m'intégrer de manière transparente à des plateformes de stockage en nuage, de gestion de la relation client (CRM) et autres, tout en restant conforme à la loi HIPAA. Il a également conservé un journal détaillé de toutes les activités des formulaires, de sorte que je sais exactement qui a accédé aux données, où et quand.

Les meilleures caractéristiques de Jotform

Gagnez du temps grâce à des modèles prêts à l'emploi

Personnalisez les formulaires en fonction de vos besoins exacts, afin de vous assurer que tout se déroule parfaitement

Mettez en place des rappels automatisés pour les soumissions de formulaires, afin de garantir des réponses dans les délais impartis

Limites de Jotform

JotForm crypte les données, mais vous pouvez avoir des exigences de sécurité supplémentaires en fonction de vos besoins spécifiques

Les fonctions de conformité HIPAA ne sont disponibles que dans les plans Gold et Enterprise

Prix de Jotform

Débutant: Gratuit

Gratuit Bronze: 39 $/mois

39 $/mois Argent: 49 $/mois

49 $/mois **Or : 129 $/mois

Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (3000+ commentaires)

4.7/5 (3000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1800+ commentaires)

7. Google Workspace : Le meilleur outil de productivité pour le secteur de la santé

via

Espace de travail Google

L'espace de travail Google comprend une gamme d'outils de productivité et de

outils de collaboration

tels que Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets et Google Meet.

Ces outils sont parfaitement intégrés. Cela m'a permis de passer d'une tâche à l'autre sans effort.

Il est possible d'organiser une vidéoconférence via Google Meet pour discuter des cas des patients en temps réel, de collaborer sur les plans de traitement à l'aide de Google Docs et Sheets, et de stocker en toute sécurité les dossiers des patients sur Google Drive, le tout au sein de la même plateforme.

Cette intégration améliore la productivité en réduisant la nécessité de passer d'une application à l'autre. Elle garantit également la protection des données de santé sensibles et des informations sur les patients tout au long du processus de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace

Cryptage des données en transit et au repos

Gestion de l'accès aux données sensibles grâce à de solides contrôles de gestion des identités et des accès

Conserver des journaux d'audit détaillés qui permettent de suivre l'activité des utilisateurs

Faciliter la communication entre les professionnels de la santé tout en garantissant la confidentialité

Limites de l'espace de travail Google

Google ne signe pas d'accords d'association commerciale (BAA) pour ses services aux consommateurs, mais propose des accords d'association commerciale HIPAA pour Google Workspace, ce qui garantit que ce dernier est conforme aux exigences HIPAA lorsqu'il est utilisé de manière appropriée

Tarifs de Google Workspace

Business Starter: 6 $/utilisateur par mois

6 $/utilisateur par mois Business Standard: 12 $/utilisateur par mois

12 $/utilisateur par mois Business Plus: 18 $/utilisateur par mois

18 $/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (40,000+ reviews)

4.6/5 (40,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15 000+ avis)

8. TrueVault : Le meilleur outil de confidentialité des données de santé

via

TrueVault

Au cœur des soins de santé se trouvent la confiance entre les patients et les prestataires, la confiance dans la sécurité des informations personnelles et la confiance dans le respect de la confidentialité.

TrueVault contribue à instaurer cette confiance. Elle propose une suite logicielle de conformité à la confidentialité des données, appelée TrueVault Polaris, qui peut être utile à tout prestataire de soins de santé.

Polaris m'a aidé à automatiser les flux de travail et les tâches liées au respect de la confidentialité des données, ce qui m'a permis d'économiser beaucoup de temps et d'efforts.

La plateforme m'a également aidé à adhérer à diverses réglementations en matière de confidentialité des données, notamment HIPAA, CCPA et GDPR. C'était crucial pour moi lorsque je jonglais avec des exigences de conformité complexes.

Les meilleures caractéristiques de TrueVault

Automatisation des tâches de conformité pour simplifier les flux de travail

Partage sécurisé des données avec les parties autorisées

Gérer et révoquer les privilèges d'accès en toute simplicité et authentifier les utilisateurs à l'aide d'une authentification multifactorielle

Garantir l'intégrité des données grâce à des sauvegardes régulières et des mesures de redondance

Limites de TrueVault

Certains utilisateurs peuvent trouver le niveau de personnalisation limité par rapport à d'autres plateformes

Prix de TrueVault

Tarification personnalisée

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

9. CareCloud : Meilleur outil de technologie de l'information en matière de soins de santé

via

CareCloud

Au cours des tests, CareCloud a fait preuve d'une

mesures de sécurité des données

qui m'ont permis d'avoir l'esprit tranquille, sachant que les informations sur les patients étaient protégées contre d'éventuelles violations.

L'interface intuitive de CareCloud simplifie les tâches administratives, qu'il s'agisse de gérer les dossiers des patients en toute sécurité ou de garantir le cryptage des données sensibles. Elle libère votre temps précieux pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : fournir des soins exceptionnels aux patients.

CareCloud facilite également des canaux de communication transparents tout en garantissant la conformité avec les réglementations HIPAA afin que vous puissiez collaborer efficacement sans compromettre la confidentialité des patients.

Les meilleures caractéristiques de CareCloud

Ajoutez une couche supplémentaire de sécurité grâce à l'authentification multifactorielle

Effectuer des audits de sécurité réguliers pour identifier et traiter les vulnérabilités potentielles

Maintenir l'intégrité des données grâce à des mécanismes robustes de sauvegarde et de récupération

Limites de CareCloud

Les offres standardisées ne répondent pas toujours aux exigences uniques de chaque organisation

Prix de CareCloud

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 3.5/5 (100+ avis)

10. Axcient : Le meilleur outil de continuité d'activité et de reprise après sinistre

via

Axcient

Grâce aux solutions complètes de sauvegarde et de reprise après sinistre d'Axcient, j'ai pu rapidement récupérer les données perdues, atténuer l'impact de l'attaque et maintenir la continuité des soins pour les patients.

L'engagement d'Axcient pour la conformité HIPAA va au-delà de la simple sécurité des données. En alignant vos pratiques sur les réglementations HIPAA, Axcient s'assure que la confidentialité des patients est respectée à chaque étape du processus de récupération des données.

Ce dévouement à la conformité réglementaire protège les informations sensibles et encourage la confiance entre vous et vos patients.

Axcient garantit la sécurité des données de votre organisation et de vos patients, ce qui vous permet de vous concentrer sur la prestation de soins exceptionnels sans craindre de compromettre la confidentialité ou la conformité réglementaire.

Les meilleures caractéristiques d'Axcient

Mettre en place des contrôles d'accès stricts, en s'assurant que seul le personnel autorisé peut accéder aux informations sensibles des patients

Simplifier le processus de conformité en générant des rapports complets qui peuvent accélérer les audits et faciliter la documentation

Développer des plans de reprise après sinistre personnalisés pour minimiser les temps d'arrêt et assurer la continuité des opérations en cas de violation des données ou de sinistre

Fournir des formations et des ressources aux membres du personnel sur les meilleures pratiques en matière de conformité HIPAA, en encourageant une culture de sensibilisation à la sécurité au sein de l'organisation

Limites d'Axcient

Le déploiement et la configuration des solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre d'Axcient peuvent nécessiter beaucoup de temps et de ressources

Prix d'Axcient

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (140+ commentaires)

4.5/5 (140+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

Assurer la conformité HIPAA avec le bon logiciel

Que vous soyez un prestataire de soins de santé, un assureur ou un passionné de technologie, ces dix solutions offrent fiabilité, sécurité et conformité pour la protection des informations sensibles des patients.

Mais si vous souhaitez disposer d'une plateforme unique, ma première recommandation - ClickUp - s'impose comme le choix ultime.

Avec ses caractéristiques complètes, y compris des mesures de sécurité robustes, des capacités d'intégration transparentes et une interface intuitive, ClickUp offre une polyvalence inégalée.

S'inscrire à ClickUp

gratuitement et faites l'expérience de l'efficacité, de la conformité et de la tranquillité d'esprit avec ClickUp, votre solution logicielle de confiance pour la conformité HIPAA.