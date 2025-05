INFP vs. INFJ : Différences et similitudes clés

« Introverti » est le terme générique désignant les personnalités qui préfèrent être seules plutôt que de socialiser. Il s'agit d'une idée généralisée ; si vous approfondissez les types de personnalité, vous vous rendrez compte que tous les introvertis ne sont pas identiques.

Prenons deux types de personnalité Myers-Briggs : les INFPs (Introverti, Intuitif, Sentiment, Percevant) et les INFJs (Introverti, Intuitif, Sentiment, Jugement).

Les INFPs ont un penchant artistique, aiment s'évader dans les mondes imaginaires de la fiction et passent spontanément à l'action. En revanche, les INFJs sont méticuleux dans leurs forfaits, résolvent les problèmes avec un esprit analytique et préfèrent comprendre le monde réel en lisant des ouvrages non romanesques. Mais si vous les regardez de l'extérieur, leur aversion pour les situations sociales et leur prévenance les rendent identiques.

La méthodologie de l'indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) révèle ces différences plus subtiles de personnalité. Il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation conçu pour vous aider à mieux vous comprendre. Après avoir passé le test, vous saurez à quel type de personnalité vous appartenez, quels sont vos points forts et vos points faibles, et pourquoi vous abordez le monde de la manière dont vous le faites.

Les organisations utilisent ce test de personnalité pour mieux connaître leurs employés et concevoir un lieu de travail propice au bien-être, à la productivité et à la croissance de la main-d'œuvre.

Dans cet article, nous comparerons les types de personnalité INFP et INFJ, en examinant leurs différences et leurs similitudes et la manière dont elles affectent la façon dont ces personnalités abordent et exécutent le travail.

Les types de personnalité INFP et INFJ en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des différences et des similitudes entre les personnalités INFP et INFJ.

Différences :

INFP INFJ Spontané et artistique Organisé et analytique Refléter les émotions des autres Absorber les émotions des autres Persuader/diriger en inspirant les autres Persuader/diriger en offrant des perspectives Préfère lire des œuvres de fiction pour ses loisirs Aime lire et écrire des ouvrages non romanesques

Similitudes :

Les deux sont introspectifs

Les deux préfèrent préserver la confidentialité

Les deux sont empathiques

Nous approfondirons prochainement le débat INFJ vs. INFP. Mais avant cela, il est important de comprendre individuellement les deux types de personnalité.

Tout d'abord, essayons de comprendre leur approche du monde extérieur, leur éthique du travail, leurs forces, leurs faiblesses et leurs styles de gestion.

Qu'est-ce qu'un type de personnalité INFP ?

Connus sous le nom de Médiateur ou d'Idéaliste, les INFP sont créatifs et idéalistes. Ce sont des types Introvertis, Intuitifs, Sentimentaux et Perceptifs, qui font passer leurs valeurs avant tout. Ils veulent rendre le monde meilleur en aidant les autres et, ce faisant, ils cherchent également à se comprendre eux-mêmes et à comprendre leur rôle dans le grand schéma des choses.

Caractéristiques clés d'un INFP

Introvertis dans l'âme, les INFP se sentent rapidement épuisés dans les situations sociales. Cependant, ils aiment interagir avec un cercle restreint d'amis

Ils retrouvent leur énergie en passant du temps seuls

Ils sont guidés par la perception

Ils se concentrent sur la vision à long terme au lieu de se préoccuper des détails insignifiants

Ils prennent des décisions en se basant sur leurs sentiments plutôt que sur la logique

Ils ont tendance à éviter les conflits ou les environnements compétitifs

Points forts et points faibles de l'INFP

Points forts

Ils ont une vision d'ensemble

Ils peuvent bien travailler de manière indépendante

Ils sont loyaux et dévoués dans leurs relations (tant personnelles que professionnelles) et font preuve d'empathie envers les autres

Ils restent fidèles à leurs valeurs et à leur conscience, même si cela les conduit à prendre des décisions difficiles

Points faibles

Ils voient le monde en rose

Leur aversion pour la socialisation les rend solitaires

Ils ont du mal à être à la hauteur des normes élevées qu'ils se fixent

Les INFP au travail

Les personnes de type INFP travaillent bien lorsqu'elles sont entourées de personnes partageant les mêmes idées sur leur lieu de travail. Elles peuvent développer des solutions créatives à presque tous les problèmes, ce qui en fait un atout précieux pour toute équipe.

L'INFP dans le leadership

En tant que leaders, les INFP sont attachés à la vision globale de l'organisation. Ils comprennent quelles actions mènent à quel résultat et créent en conséquence des stratégies à long terme et des projets qui mènent à la réussite.

Ils se soucient fortement du développement des membres de leur équipe, créant un environnement d'apprentissage et de croissance perpétuels. Ils encouragent l'innovation et la créativité et permettent aux équipes de sortir des sentiers battus au lieu de se limiter à des solutions éprouvées.

Les INFP en tant qu'employés

En tant qu'employés ou membres d'une équipe, les INFP sont loyaux et serviables. Ils préfèrent travailler au sein de petits groupes où ils peuvent établir des connexions significatives avec leurs collègues. Ils s'épanouissent dans des rôles où ils peuvent travailler de manière indépendante ou lorsqu'il existe un bon équilibre entre le travail en solo et la collaboration avec les autres.

Si les INFP sont passionnés et dévoués aux tâches qu'ils entreprennent, le travail doit correspondre à leurs valeurs. Sinon, ils peuvent rapidement perdre tout intérêt.

Les parcours professionnels des INFP

Les options de carrière suivantes conviennent le mieux aux INFP :

Designer graphique

Animateur

Éditeur

Écrivain

Responsable de la formation et du développement

Enseignant/professeur

Responsable des relations publiques

Conseiller en santé mentale

En savoir plus ? Consultez cette liste de livres sur le type INFP pour mieux comprendre ce type de personnalité.

Qu'est-ce qu'un type de personnalité INFJ ?

Également connus sous le nom de « défenseurs » en raison de leur système de valeurs et de leur intégrité, les INFJ comprennent les schémas et les possibilités par l'intuition. En tant que types Introvertis, Intuitifs, Sentimentaux et Judicieux, ils accordent la priorité aux émotions des autres, font preuve d'empathie à leur égard et aiment rester organisés dans leur vie personnelle et professionnelle.

Caractéristiques clés d'un INFJ

Les INFP tentent d'aider les autres en leur proposant des solutions pratiques et uniques

Ils sont perpétuellement à la recherche du sens de la vie

Ils aident les autres à libérer leur véritable potentiel

Ils possèdent une compréhension profonde des émotions des autres

Ils peuvent faire le lien entre les actions et les conséquences, une qualité qui fait d'eux de grands visionnaires

Ils se sentent stimulés en passant du temps avec eux-mêmes

Points forts et points faibles des INFJ

Points forts

Ce sont des penseurs profonds et des solutionneurs de problèmes pratiques

Ils peuvent travailler comme médiateurs pour apaiser les conflits

Ils s'en tiennent à leurs décisions avec conviction

Ils reconnaissent intuitivement quand leurs proches souffrent

Points faibles

Ils se perdent dans la vue d'ensemble et oublient souvent de prêter attention aux petits détails

Ils sont extrêmement privés, même avec leurs amis proches et leur famille

Ils ne tolèrent pas la dissidence

Les INFJ au travail

Les INFJ font une pause, réfléchissent et réfléchissent profondément avant de prendre des décisions au lieu d'avancer impulsivement. Cette qualité en fait des atouts exceptionnels dans les environnements de travail modernes où ils doivent gérer des projets et des flux de travail complexes.

Les INFJ dans le leadership

Les INFJ recherchent rarement des rôles de leadership, mais ils apportent beaucoup de valeur lorsqu'ils se trouvent dans une telle position. Ils sont très perspicaces quant aux talents des membres de leur équipe, assurant une utilisation précise des compétences et des ressources.

Les INFJ travaillent avec un esprit ouvert, écoutent patiemment tous les points de vue et dirigent des équipes avec une vision unifiée.

Même s'ils n'aiment pas socialiser ou interagir avec les gens, être entourés de personnes ayant une éthique et des valeurs similaires fait ressortir le meilleur des leaders INFJ.

Les INFJ en tant qu'employés

Les employés INJF ont l'esprit d'équipe. Ils comprennent les membres de leur équipe, travaillent honnêtement et résolvent les problèmes de manière réfléchie.

Ils peuvent avoir du mal à survivre dans des équipes où les points de vue sont trop divergents, mais ils font de leur mieux pour atténuer et gérer les conflits.

Les parcours professionnels des INFJ

Les carrières suivantes aident les INFJ à tirer le meilleur parti de leur potentiel :

Responsable des ressources humaines

Scientifique de l'environnement

Professeur

Travailleur social

Psychiatre

Nutritionniste

Psychologue clinicien

Écrivain

Différences et similitudes clés entre un INFP et un INFJ

La nature réfléchie et contemplative des INFPs et des INFJs les fait paraître similaires, mais les deux sont fondamentalement connectés différemment.

Un ensemble distinct de fonctions cognitives régit chaque personnalité :

Fonctions cognitives INFP INFJ Fonction dominante Introversion (Fi) Introversion-Intuition (Ni) Fonction auxiliaire Intuition extravertie (Ne) Extraverti Sentiment (Se) Fonction tertiaire Introverti Sensation (Si) Pensée Introvertie (Ti) Fonction inférieure Pensée extravertie (Te) Extraverti Sensation (Se)

Explorons maintenant en profondeur les similitudes et les différences entre les INFP et les INFJ.

Différences clés

Les deux personnalités ont des façons distinctes de voir le monde, de ressentir de l'empathie, de diriger les autres et d'apprécier les activités intellectuelles.

1. Percevoir le monde

Les INFP ont la fonction dominante des sentiments introvertis (Fi). Ils se fient à leurs propres sentiments, croyances et systèmes de valeurs pour comprendre le monde. En résultat de la fonction de perception, ils ont une approche flexible et spontanée des situations, et ils ont souvent l'air artistiques.

D'autre part, la fonction dominante des INFJ est l'Intuition Introvertie (Fi). Ils comprennent le monde par l'intuition. Régis par la fonction Jugement, ils aiment rester structurés et organisés dans leur travail quotidien et aborder les situations avec un esprit analytique.

2. Nature de l'empathie

Les INFP comprennent les émotions des autres comme si c'étaient les leurs. Ils peuvent refléter (ou recréer, par opposition à absorber les émotions des autres en temps réel) les émotions des autres exceptionnellement bien. Que ce soit à travers des travaux de littérature, d'art ou des situations de la vie réelle, ils peuvent ressentir et imiter les nuances des émotions, ce qui leur apporte la réussite en tant qu'acteurs ou interprètes.

D'un autre côté, les INFJ ont tendance à absorber les sentiments des autres, volontairement ou non. Ils possèdent une profonde compréhension des émotions et de la nature humaines. Bien qu'ils comprennent ce que les autres vivent, ils ont du mal à comprendre leurs émotions.

3. Moyens de persuasion

Grâce à une compréhension profonde de leurs propres émotions, les INFP peuvent canaliser leur énergie vers les autres, leur faisant ressentir la même chose qu'eux. Cette caractéristique unique fait d'eux des maîtres de la persuasion. Les INFP utilisent leurs compétences de persuasion pour inspirer les autres.

D'autre part, les INFJ persuadent les autres en proposant des solutions alternatives, une toute nouvelle perspective qui résout rapidement un problème. Les grands leaders qui aident les membres de leur équipe à considérer un problème complexe sous plusieurs angles et à proposer des idées uniques pour le résoudre peuvent faire preuve de cette qualité.

4. Styles de lecture et d'écriture

Les INFP aiment lire des romans, en particulier ceux qui traitent des joies, des peines et des difficultés de la condition humaine, afin de mieux comprendre les gens. Ils aiment s'exprimer de manière créative, ce qui fait d'eux de grands écrivains.

D'autre part, les INFJ préfèrent lire des ouvrages non romanesques ou analytiques, et il en va de même pour leurs préférences en matière d'écriture. Ils observent le monde et tentent d'apporter des changements sociaux lorsque cela est nécessaire, ce qui fait d'eux des acteurs potentiels du changement, des réformateurs sociaux ou des prophètes.

Similitudes clés

Les deux types de personnalité partagent les similitudes suivantes :

1. Introspectif

Les types de personnalité INFJ et INFP sont tous deux introspectifs et réfléchis et aspirent à trouver le sens profond de la vie.

2. Privé

Les deux personnalités accordent de la valeur à leur confidentialité et préfèrent rester réservées. Elles prennent beaucoup de temps pour faire connaissance avec de nouvelles personnes.

3. Empathique

Les INFP et les INFJ sont guidés par la fonction Sentiment, ce qui en fait des individus attentionnés et sympathiques. Ils essaient de comprendre les émotions des personnes qui les entourent.

Malgré leurs similitudes apparentes, la façon dont les INFP et les INFJ font leur introspection, préservent leur confidentialité et ressentent de l'empathie n'est pas identique, ce qui rend les deux personnalités intrinsèquement distinctes.

Stratégies de collaboration entre les types INFP et INFJ

Chaque lieu de travail compte plusieurs types de personnalité, comme le décrit le modèle de Myers-Briggs, y compris les INFP et les INFJ.

Travailler ensemble peut être difficile en raison de leurs différences en matière de valeurs personnelles, de styles de travail, d'approches de la résolution de problèmes et de visions du monde.

C'est là que les managers et les chefs d'équipe peuvent faire la différence. En comprenant comment chaque type de personnalité fonctionne, ils peuvent développer des stratégies de collaboration et de communication efficaces qui intègrent les préférences de chacun.

1. Répondez aux différents types de personnalité avec des canaux de communication variés

Certaines personnalités aiment accomplir les tâches en solo, tandis que d'autres ont un besoin inhérent de connexion et de collaboration avec les autres.

Un outil de collaboration tel que ClickUp Teams peut permettre d'atteindre un équilibre parfait entre les deux. Cette plateforme de gestion du travail personnalisable offre différents canaux de communication conçus pour différents types de personnalité et leurs préférences.

Explorons-les ici :

Enregistrez votre écran et envoyez des messages audio ou vidéo via ClickUp Clips . Transmettez instantanément vos idées aux membres de votre équipe, sans confusion. Plus besoin de participer à des réunions inutiles, ce qui est une bénédiction pour les introvertis INFJ et INFPs

Réduisez le nombre de réunions, gagnez du temps et communiquez plus rapidement avec ClickUp Clips

Interagissez avec les membres de l'équipe en temps réel et unifiez les communications de l'équipe en un seul endroit grâce à la fonctionnalité de discussion de ClickUp . Utilisez la fonctionnalité @mention dans les commentaires des tâches pour vous adresser directement aux membres de l'équipe, obtenir des clarifications ou faire un suivi. Les INFJ peuvent l'apprécier pour avoir des discussions ciblées sans les distractions d'un environnement de bureau animé. Ils peuvent l'utiliser pour s'engager dans des échanges réfléchis avec les membres de l'équipe, partager des idées et clarifier tout malentendu

Interagissez sur les commentaires de tâche en temps réel et communiquez les informations relatives au projet avec ClickUp Chat

Transformez les idées en actions avec les Tableaux blancs ClickUp . Il s'agit d'un canevas créatif virtuel où les employés peuvent collaborer sur des idées, faire du brainstorming, concevoir des stratégies et créer des flux de travail. Les INFP, avec leur nature créative et imaginative, pourraient apprécier les Tableaux blancs pour s'exprimer artistiquement. Ils peuvent les utiliser pour capturer leurs pensées et esquisser des concepts d'une manière plus expressive qu'une documentation en texte simple

Faites un brainstorming en temps réel avec des équipes à distance et interfonctionnelles et mappez votre flux de travail sur ClickUp Whiteboards

Outre ces outils, vous pouvez également tirer parti des modèles de forfaits de communication entièrement personnalisables de ClickUp. Cela permet de s'assurer que chaque type de personnalité comprend son rôle au sein de l'organisation et travaille aux côtés de son équipe pour atteindre les objectifs communs.

Voici quelques modèles que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer :

Le modèle Tableau blanc du forfait Communications de ClickUp vous aide à concevoir un plan de communication efficace en quelques secondes.

Télécharger ce modèle Mettez en place un système de communication facile à suivre et transmettez le bon message aux bonnes personnes grâce au modèle de Tableau blanc du forfait Communication de ClickUp

Le cadre vous permet de définir le message que vous souhaitez transmettre aux parties prenantes (par exemple, fournir des mises à jour mensuelles du projet au client). Vous pouvez spécifier votre public cible, les objectifs du projet, les méthodes de livraison et la fréquence, et gérer tous les types de communication de manière structurée.

Les INFJ, connus pour leur pensée stratégique et leur souci du détail, pourraient tirer parti de ce modèle pour mapper un forfait de communication complet, en tenant compte des différents scénarios et des défis potentiels qui pourraient survenir.

Le modèle de rapport de matrice de communication de ClickUp indique quels membres de l'équipe communiquent entre eux et à quelle fréquence, et aide à identifier les éventuels écarts de communication susceptibles d'entraver la progression du projet (par exemple, les membres de l'équipe qui font des rapports au chef d'équipe chaque semaine).

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu complet des équipes qui collaborent et comblez rapidement les lacunes en matière de communication grâce au modèle de rapport de matrice de communication de ClickUp

Vous pouvez personnaliser le modèle en fonction de votre flux de travail afin d'éliminer les efforts de communication redondants et de transmettre rapidement les messages aux équipes.

Les INFJ et les INFPs accordent tous deux de l'importance à une communication efficace et peuvent trouver ce modèle utile pour rationaliser les processus de communication au sein de leurs équipes. Les INFJ, avec leurs solides compétences organisationnelles, pourraient utiliser le modèle pour s'assurer que des canaux de communication clairs et des responsabilités sont définis pour les différentes parties prenantes.

Les INFP, qui recherchent souvent l'harmonie et la compréhension, peuvent utiliser le modèle pour faciliter une communication ouverte et authentique entre les membres de l'équipe, en veillant à ce que la voix de chacun soit entendue et valorisée.

La matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp permet d'établir une communication claire entre les membres de l'équipe.

Télécharger ce modèle Rationalisez le partage d'informations entre les membres de l'équipe et donnez-leur les moyens de planifier rapidement des réunions grâce au modèle de communication et de matrice de réunion ClickUp pour les équipes

Le modèle permet aux membres de l'équipe de planifier efficacement les réunions et de concevoir des stratégies pour optimiser le flux de travail. Utilisez le modèle pour définir les rôles et les responsabilités de chaque projet, définir des lignes directrices pour obtenir des mises à jour régulières des membres de l'équipe et fixer des délais pour maintenir la productivité et l'orientation des équipes vers les objectifs.

2. Gardez tout le monde sur la même page

Les problèmes de communication et les conflits d'horaires sont souvent à l'origine de conflits au sein des équipes interfonctionnelles. C'est pourquoi il est important d'offrir à chacun une visibilité claire sur les tâches de chacun, l'état d'avancement du projet et le respect des délais à venir par l'équipe.

Différentes personnalités préfèrent différents affichages pour comprendre leur flux de travail. Certains se contentent d'un simple aperçu, tandis que d'autres veulent une image plus granulaire du statut de leurs tâches.

C'est là que ClickUp Views peut vous aider :

Comprenez d'un coup d'œil où en sont vos projets grâce à la vue Liste. Les INFJ peuvent trouver la vue Liste utile pour sa présentation simple et organisée des tâches et des informations. Ils peuvent l'utiliser pour créer des checklists détaillées, décomposer des projets complexes en étapes gérables et s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet

Obtenez une vue d'ensemble de vos tâches, triez-les pour trouver des tâches spécifiques et modifiez les détails des tâches en masse grâce à la vue Liste de ClickUp

Visualisez votre flux de travail à la manière Kanban et identifiez les goulots d'étranglement à un stade précoce grâce à la vue Tableau. La nature visuelle de la vue Tableau peut aider les INFP à avoir une vue d'ensemble et à comprendre comment les différentes tâches et projets s'articulent. Ils peuvent l'utiliser pour identifier des modèles et des connexions qui peuvent ne pas être immédiatement apparents dans d'autres vues

Glissez-déposez les tâches dans les tableaux Kanban et assurez le suivi de vos tâches grâce à la vue Tableau de ClickUp

Restez aligné sur les priorités de l'équipe : vérifiez les tâches achevées, la capacité de charge de travail des collègues et organisez les commentaires de membres spécifiques de l'équipe en un seul endroit grâce à la vue Équipe de Box

Gérez la charge de travail et suivez la progression des projets grâce à la vue Équipe de ClickUp

Créez des schémas visuels pour mieux comprendre votre flux de travail, modifier/supprimer les tâches sans importance et améliorer vos processus grâce aux cartes mentales

Organisez vos idées et vos projets, ajoutez des tâches pouvant être suivies, créez des chemins logiques et supprimez les tâches redondantes grâce aux cartes mentales de ClickUp

Ce n'est que la partie visible de l'iceberg : ClickUp propose plus de 15 affichages personnalisables pour répondre aux besoins uniques des employés et les aider à rester à jour dans leurs tâches.

3. Réduire le travail fastidieux grâce à l'automatisation

Certains types de personnalité, en particulier les INFP et les INFJ, sont motivés par un but. Il devient difficile de rester concentré et de maintenir son intérêt si les tâches quotidiennes ne correspondent pas à leur objectif plus large dans la vie.

Si votre flux de travail implique de nombreuses tâches répétitives, vous pouvez les accélérer grâce à l'automatisation afin que les employés aient plus de temps pour s'engager dans un travail significatif.

Obtenez des mises à jour rapides, précises et automatisées sur votre travail et celui de votre équipe avec ClickUp Brain

C'est là que ClickUp Brain peut vous aider :

Posez des questions sur les tâches, les documents et les personnes au sein de votre environnement de travail et obtenez des réponses précises. Pas besoin de parler à un coéquipier sauf si c'est nécessaire

Rédigez des messages et des e-mails dans le bon style grâce à des invites, instructions simples

Résumez les notes de réunion sans aucun effort manuel

Créez des comptes rendus automatisés et obtenez des mises à jour quotidiennes sur les priorités, la charge de travail et les réalisations de votre équipe

📮 Insight ClickUp : Seuls 12 % des personnes ayant répondu à notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles ne permettent pas une intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation basé sur une invite en texte brut de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée dans tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, le résumé des fils de discussion, la rédaction ou le peaufinage de texte, l'extraction d'informations de l'espace de travail, la génération d'images, et plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application Tout-en-un pour le travail !

4. Apprenez à mieux connaître votre équipe

Débloquez des informations précieuses sur votre personnel grâce au modèle « Rencontre avec l'équipe » de ClickUp. Utilisez le cadre personnalisable pour créer des profils des membres de l'équipe, mettre en évidence leurs compétences et leurs réalisations, et attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux talents.

Télécharger ce modèle Découvrez de nouvelles informations sur vos employés : leurs compétences, leurs réalisations, des anecdotes amusantes, leurs loisirs et leur type MBTI grâce au modèle « Rencontre l'équipe » de ClickUp

La promotion de vos employés sur le site Web de l'entreprise stimule leur moral et les encourage à redoubler d'efforts et à viser de plus grandes réalisations. Elle permet également aux employés de mettre en avant leur type de personnalité Myers-Briggs, de mieux comprendre les membres de leur équipe, d'améliorer la communication au sein de l'équipe et de favoriser la collaboration au sein de l'équipe.

Essayez ClickUp : une plateforme pour réunir différentes personnalités

Une fois que vous aurez compris les différences essentielles entre les types INFJ et INFP et le fonctionnement de chaque type, il sera plus facile de résoudre les conflits sur le lieu de travail. Vous pourrez établir des lignes de communication claires, répartir les tâches et mener l'équipe vers la réussite.

Avec une application de collaboration et de communication tout-en-un comme ClickUp, vous pouvez répondre aux traits distinctifs des INFP, des INFJ et des autres types MBTI, en veillant à ce que chacun se sente considéré et valorisé.

Lorsque vous faites un effort supplémentaire pour comprendre en profondeur les besoins et les préférences des employés, vous créez une culture de travail positive où toutes les personnalités ont les mêmes chances de s'épanouir et de contribuer de leur mieux.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp et dites oui à une main-d'œuvre plus heureuse !