Comment utiliser Sora AI pour créer du contenu texte-vidéo

Note : Sora AI n'est pas encore disponible pour le grand public. Actuellement, Open AI permet à un groupe restreint d'artistes, de concepteurs et de cinéastes de tester l'outil.

La promesse fondamentale de la technologie d'IA générative est la capacité de créer quelque chose de nouveau en réponse à des invites de l'utilisateur. Des outils comme ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, etc Générateurs de texte d'IA .

DALL-E et Midjourney génèrent des images en réponse à un texte. Sora d'Open AI promet de créer des vidéos réalistes à partir d'instructions textuelles. Il s'agit de l'une des rares applications d'IA de type texte-vidéo, qui suscite un vif intérêt chez les créateurs.

Voyons comment elle fonctionne et comment l'utiliser pour vos besoins en contenu vidéo.

Qu'est-ce que Sora AI?

Sora AI est un outil d'IA générative qui crée des vidéos réalistes à partir d'entrées de texte/prompts. Créé par Open AI, il peut créer des personnages, des animaux, des paysages, des perspectives, des images en stop-motion, etc., sur la base de la description textuelle fournie par l'utilisateur.

Capture d'écran d'une vidéo de démonstration sur openai.com/sora

Comme Outils d'écriture AI (ChatGPT) et des outils de génération d'images (DALL-E), Sora crée des vidéos au lieu de textes/images.

Le modèle de Sora AI est entraîné sur des vidéos dont le texte alt explique ce qui se passe dans la vidéo. Sur cette base, Sora associe des mots à des images, qu'il utilise ensuite pour générer des vidéos en fonction des invites. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de Sora AI.

Caractéristiques principales de Sora AI

Sora, dont le nom provient du mot japonais signifiant "ciel", est censé posséder un potentiel créatif illimité. Voici quelques-unes des capacités de Sora :

1. Du texte à la vidéo

Fondamentalement, Sora est un Outil de création de contenu par IA qui prend en entrée quelques mots et crée des vidéos en sortie.

Vous pouvez dire : "Montrez une soucoupe volante tournant autour de la Statue de la Liberté à midi" et la vidéo est créée presque instantanément.

2. Haute définition

Sora peut générer des vidéos en haute définition avec des types de mouvements, de sujets et d'arrière-plans spécifiques.

3. Durée d'une minute

Actuellement, Sora est un Générateur de contenu d'IA pour les vidéos d'une durée maximale d'une minute.

4. Plusieurs prises de vue dans une seule vidéo

Sora AI peut raconter une histoire ou réaliser une vidéo convaincante en utilisant plusieurs plans - zoom avant, panoramique, gros plans, etc. - qui ont un style et des personnages cohérents.

Prix de Sora AI

Sora AI n'a pas encore été rendu public. Nous vous tiendrons au courant des prix dès que nous en saurons plus.

En tant que grand public, vous ne pouvez pas utiliser Sora AI car elle n'est pas encore sortie. Actuellement, Open AI donne accès à un groupe sélectionné d'artistes, de designers et de cinéastes pour tester l'outil.

Cependant, vous pouvez lire un rapport complet sur le fonctionnement de Sora sur leur site web. Il comprend un certain nombre d'aspects techniques, tels que

L'utilisation de LLM et de données visuelles

La durée, les résolutions et les rapports d'aspect

Cadrage et composition

La capacité d'inviter à l'aide d'images et de vidéos (ainsi que de textes)

les capacités de simulation en 3D

Applications potentielles de Sora et cas d'utilisation

L'IA générative a créé d'immenses possibilités à travers les industries et les cas d'utilisation, accélérant la production de contenu de manière exponentielle. L'IA de Sora n'est pas en reste. Voici quelques-uns des cas d'utilisation actuellement explorés :

Démonstrations de produits et publicités

Les marques peuvent créer des démonstrations de produits et des publicités vidéo pour une fraction du coût et du temps nécessaires aujourd'hui. Les cinéastes peuvent alimenter le modèle d'IA avec leurs longs métrages et créer des bandes-annonces imaginatives présentant des éléments clés.

Vidéos sociales

Les influenceurs Instagram et les professionnels de la création peuvent créer des vidéos de haute qualité à grande échelle à des fins promotionnelles et de divertissement.

Films

Le cinéma, en particulier les films fantastiques ou de fiction historique, peut prendre vie aussi instantanément qu'imaginé.

Prototypage

Les cinéastes et les artistes visuels peuvent présenter des projets ambitieux en réalisant de courts prototypes vidéo générés par l'IA. Cette technique peut également être appliquée à des prototypes de parcours client, de formation en ligne, de conception architecturale, etc.

Compte tenu de la maturité naissante de Sora AI, ce qui précède n'est qu'un point de départ. Le potentiel d'un outil de conversion de texte en vidéo tel que Sora AI peut permettre d'accélérer et d'étendre la production vidéo.

Avantages de l'utilisation de Sora AI

Sora AI rend possible la production de vidéos, ce qui a nécessité beaucoup de temps, d'énergie et d'investissements. Voici quelques-uns des principaux avantages d'outils tels que Sora AI pour la production de vidéos :

Vitesse : Sora AI peut créer de courtes vidéos en quelques minutes, ce qui prendrait autrement au moins deux semaines.

L'échelle : L'IA de Sora peut générer des dizaines de vidéos sans limites de compétences ou de temps, comme le fait l'IA textuelle générateurs de paragraphes qui peuvent créer du contenu en quelques minutes.

Flexibilité : L'outil peut créer des plans en grand angle, en gros plan, à la verticale, à l'horizontale et dans d'autres formats, ce qui nécessiterait plusieurs équipements et des reprises. Vous pouvez également étendre des vidéos existantes sans effort de production supplémentaire.

Refaire : Lorsque l'on crée des vidéos avec Sora AI, il est plus facile de corriger les erreurs ou de refaire des parties de la vidéo jusqu'à ce que l'on atteigne un niveau satisfaisant tout en conservant la qualité visuelle.

Imagination : Sora AI vous permet de visualiser l'impossible, en créant des scènes imaginatives et des personnages fantastiques. C'est aussi un grand Outil d'IA pour les présentations qui permet la créativité et l'engagement dans ce qui était auparavant banal.

Capture d'écran d'une vidéo d'une "petite créature ronde et duveteuse aux grands yeux expressifs" provenant de openai.com/sora

Points de douleur communs rencontrés par les utilisateurs de Sora AI

Le principal problème de Sora AI est qu'elle n'est pas encore disponible pour le public. En outre, le modèle présente plusieurs lacunes :

L'incapacité à simuler la physique d'une scène complexe

Représentation de la causalité

Discernement des détails spatiaux

Contenu trompeur dans les vidéos générées par l'IA

Sora AI Reviews sur Reddit

Alors que le public attend le lancement de Sora AI, certains experts en la matière ont eu l'occasion de jouer avec. Voici quelques commentaires tirés de Reddit.

Démontrant les limites de la capacité de Sora à créer du contenu original, une Utilisateur de Reddit dit un kangourou de dessin animé fait de la danse disco. On peut clairement voir qu'il s'agit d'un plan tiré d'un film. La danse n'est pas une coïncidence (rien ne l'est) ; c'est la danse exacte ou très similaire d'un plan spécifique.

Il en va de même pour tous les exemples vidéo présentés ici. On pourrait croire qu'il s'agit d'une vidéo générée de manière originale, mais ce n'est qu'un mélange de données. Vous ne pouvez pas aller au-delà des séquences que vous avez utilisées pour la formation. Jamais"

À propos de la qualité du film, Air Head par des enfants timides , a L'utilisateur de Reddit dit "Absolument incroyable. Je n'en suis qu'à la moitié, mais c'est ce qu'ils entendent par une véritable perturbation.

Ce niveau de qualité, à un niveau de difficulté de production si bas, permettra à tant d'histoires non racontées d'atteindre la lumière du jour. J'ai bon espoir

Même si l'espoir est grand, les utilisateurs ordinaires ne peuvent pas encore accéder à Sora AI. En attendant, voici quelques alternatives.

Outils d'IA alternatifs à utiliser à la place de Sora AI

Bien que Sora ait suscité le plus grand intérêt, ce n'est pas le seul outil de conversion de texte en vidéo disponible aujourd'hui. Make-A-Video de Meta et Lumiere de Google sont à différents stades de développement.

Synthesia est un logiciel de génération de vidéos par l'IA que vous pouvez utiliser immédiatement. Bien qu'il ne puisse créer que des vidéos avec des avatars d'IA et des voix off, il permet de créer rapidement des vidéos pour des démonstrations, des argumentaires de vente, des vidéos de formation, etc.

Plusieurs outils utilisent les capacités de l'IA pour faciliter la création de vidéos et l'accès à celles-ci.

ClickUp Brain est un puissant est un puissantOutil de transcription AI pour les vidéos existantes, les réunions, les webinaires, etc

ClickUp Clips vous permet de créer des enregistrements d'écran et de les partager sans effort vous permet de créer des enregistrements d'écran et de les partager sans effort

ClickUp vous permet d'accéder à un large éventail de fonctionnalités de gestion de projet et d'intelligence artificielle pour seulement 5 $ par mois.

Bonus : Si vous êtes un animateur ou un producteur, voici les meilleurs outils pour vous aider logiciel de gestion de projet pour la production vidéo .

