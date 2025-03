10 meilleurs logiciels de notes de version en 2025

Il est essentiel d'aligner les éléments clés que sont les besoins des clients et la vision du produit. Les lancements de produits doivent trouver un juste équilibre entre les deux. Cependant, les produits les plus la plus réfléchie des mises à jour pourrait passer inaperçue si elle n'était pas accompagnée de notes de mise à jour claires et détaillées. La rédaction d'excellentes notes de mise à jour est un art, mais un logiciel de notes de mise à jour peut simplifier le processus.

Cet outil vous permet d'enregistrer et de partager les détails d'une version de produit en tirant parti de fonctionnalités telles que la documentation centralisée et la collaboration. Il permet de rationaliser la communication, de gagner du temps et de s'assurer que tout le monde, y compris les parties prenantes clés, est sur la même page.

Il n'est pas facile de peser le pour et le contre des différents outils pour choisir celui qui offre le plus de fonctionnalités et qui conviendra le mieux à votre équipe de gestion d'un produit, d'autant qu'il existe de nombreuses options sur le marché.

Voici une liste des meilleurs logiciels de notes de version pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de notes de version ?

Les logiciels de notes de mise en production sont des outils précieux pour la gestion des projets pour un gestionnaire de produits pour aider l'équipe à documenter les dernières mises à jour du logiciel, les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bugs, les améliorations de fonctionnalités, etc. Il permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont informés des changements apportés aux nouveaux produits logiciels.

Lorsque vous choisissez un logiciel de notes de version, tenez compte des fonctionnalités suivantes avant d'investir :

Interface conviviale: Optez pour un outil de notes de version doté d'une interface conviviale tableau de bord intuitif et une accessibilité des fonctionnalités qui permettent une navigation et une documentation des données aisées

Optez pour un outil de notes de version doté d'une interface conviviale tableau de bord intuitif et une accessibilité des fonctionnalités qui permettent une navigation et une documentation des données aisées Notifications automatisées : recherchez des outils qui envoient des notifications automatisées par plateforme et par e-mail des changements clés aux membres de l'équipe et aux parties prenantes

: recherchez des outils qui envoient des notifications automatisées par plateforme et par e-mail des changements clés aux membres de l'équipe et aux parties prenantes Gestion optimisée des notes de version : Optez pour un logiciel qui automatise la création, la gestion et la distribution des notes de mise à jour

: Optez pour un logiciel qui automatise la création, la gestion et la distribution des notes de mise à jour Collecte des retours d'expérience : optez pour un logiciel qui permet de recueillir les retours d'expérience des utilisateurs afin de faciliter la progression continue et la satisfaction des utilisateurs à l'égard du produit

: optez pour un logiciel qui permet de recueillir les retours d'expérience des utilisateurs afin de faciliter la progression continue et la satisfaction des utilisateurs à l'égard du produit **Intégration : assurez-vous de la compatibilité avec des plateformes tierces afin d'améliorer la communication et la collaboration

Options de personnalisation: Recherchez un outil de notes de mise à jour doté de fonctionnalités personnalisables pour d'adapter le processus de notes de publication et les modèles aux besoins spécifiques de votre équipe

Recherchez un outil de notes de mise à jour doté de fonctionnalités personnalisables pour d'adapter le processus de notes de publication et les modèles aux besoins spécifiques de votre équipe Outils de collaboration: Donnez la priorité aux plateformes qui offrent des outils de collaboration robustes pour vous aider à améliorer le travail d'équipe et à rationaliser la communication

Lire aussi: Modèles essentiels pour les chefs de produit

Les 10 meilleurs logiciels de notes de version à utiliser en 2024

Voici notre liste soigneusement établie des logiciels de notes de version de produit les plus impactants que toute équipe produit doit vérifier :

1. ClickUp

ClickUp est un outil puissant pour gérer les projets, améliorer l'efficacité du travail et aider les équipes à rester organisées. Cette solution logicielle de notes de version consolide diverses activités pour une équipe de développement, de la gestion des tâches à la rationalisation de la communication et de la collaboration. La solution de gestion de projet de ClickUp pour les équipes de développement de logiciels offre une gestion sans faille depuis le forfait, la définition des priorités et la conception du projet jusqu'à sa mise sur le marché et l'établissement de rapports sur les projets.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ce produit est sa capacité à offrir des intégrations étendues (plus de 1000 et plus) qui aident à rationaliser la collaboration et à améliorer la productivité des équipes et des utilisateurs.

Les équipes de développement qui cherchent à rationaliser leur processus de notes de mise en production peuvent utiliser l'outil de gestion des notes de mise en production dédié Modèle de notes de mise à jour ClickUp pour communiquer efficacement avec les clients, les partenaires et les parties prenantes sur les mises à jour de produits. Ce modèle fournit un moyen clair et concis de résumer les changements, les améliorations et plus encore.

Ce modèle Teams entièrement personnalisable vous offre la même structure que celle utilisée par les équipes produits de ClickUp pour créer et partager les notes de version en interne et en externe.

Créez un projet pour chaque note de mise à jour et assignez des tâches limitées dans le temps à des propriétaires spécifiques. Faites un brainstorming sur le contenu de la note et rédigez-la vous-même ou avec l'aide du modèle intégré AI Writer for Work . Il peut créer automatiquement les notes de mise à jour parfaites en fonction des points de discussion et du ton que vous souhaitez intégrer. Vous pouvez ensuite utiliser l'éditeur de texte enrichi de Docs pour mettre en forme la note et ajouter des métadonnées utiles sous forme d'annotations.

Grâce au suivi des versions, aux contrôles orthographiques et grammaticaux intégrés et à l'IA en veille si vous avez besoin d'aide pour améliorer vos phrases, les notes de publication ne représentent plus un effort à produire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc /%$img/

le cerveau de ClickUp vous permet d'écrire plus rapidement, de créer des notes de version, de peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et bien plus encore_

A part automatisation de la documentation technique en créant des notes de version avec ClickUp, les équipes peuvent également utiliser d'autres fonctionnalités de base pour accroître la productivité de leur personnel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Notez les discussions des réunions, travaillez sur les forfaits des projets de développement et créez des documents d'exigences avec ClickUp Documents ClickUp . Modifiez des fichiers avec des collègues en temps réel grâce à des fonctionnalités de modification avancées et maintenez des mises à jour visuelles pour que tout le monde soit au courant

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

ClickUp Docs permet une modification en cours collaborative pour votre équipe afin de créer une note de publication engageante plus rapidement

Accédez à un intervalle deModèles ClickUp et choisissez ceux qui conviennent aux besoins de votre équipe. Ils offrent des structures prédéfinies pour différents types de projets, de tâches ou de documents tels que les notes de mise à jour. Grâce aux modèles personnalisables, vous n'avez plus besoin de tout créer à partir de zéro, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe, réfléchissez ensemble à des idées et annotez-les, quelles que soient les barrières géographiques, grâce à l'outil Tableaux blancs ClickUp . Consolidez toute la créativité de votre équipe sur une toile interactive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

ClickUp offre une collaboration simplifiée sur les tableaux blancs

Structurez des projets de développement et élaborez des stratégies en toute simplicité avec Les cartes mentales ClickUp . Établissez des connexions entre les idées et les tâches en utilisant les fonctionnalités de glisser-déposer. Créer de nouveaux flux de travail, ajuster les flux existants et améliorer l'organisation des projets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Personnalisez votre carte mentale ClickUp /$$img/

ClickUp offre une personnalisation du flux de travail à l'aide de cartes heuristiques

Augmentez la productivité et rationalisez les flux de travail de votre équipe de développement en automatisant les tâches redondantes et régulières. Faites votre choix parmi un intervalle d'outils préconstruits ClickUp Automatisation ou personnalisez-les pour simplifier les tâches de routine, optimiser les transferts de projets, etc

Augmentez la productivité et rationalisez les flux de travail de votre équipe de développement en automatisant les tâches redondantes et régulières. Faites votre choix parmi un intervalle d'outils préconstruits ClickUp Automatisation ou personnalisez-les pour simplifier les tâches de routine, optimiser les transferts de projets, etc Obtenez un aperçu complet des tâches et des projets de développement grâce à la fonction Les Tableaux Kanban adaptables de ClickUp . Gérez sans effort les tâches grâce à la fonction glisser-déposer, personnalisez le tri et le filtrage, et optimisez votre cadre Kanban pour une gestion de projet transparente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10.gif Regroupement des tâches dans la vue Tableau de ClickUp /$$img/

regrouper les tâches par statut dans l'affichage Tableau en utilisant le tableau ClickUp Kanban_

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent trouver l'interface déroutante pendant les premiers jours

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (4,000+ reviews)

4.7/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (9000+ commentaires)

2. Communiqués GitHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/GitHub-release-notes-1400x676.png Notes de version sur GitHub /$$$img/

le site web de l'association est en anglais GitHub GitHub Releases simplifie le lancement et la distribution de nouveaux produits logiciels pour les développeurs. Il permet aux codeurs de rédiger des notes de mise à jour de produits et de les partager sans effort. Cet outil permet également le suivi des versions, la gestion des modifications et la pièce jointe des notes de mise à jour et des actifs.

Grâce à GitHub Releases, votre équipe peut rédiger des notes de mise à jour manuellement ou les générer à l'aide d'un modèle par défaut via l'automatisation. Bien qu'elles soient généralement stockées sous forme de fichiers texte sans images, cela peut sembler décourageant pour les parties prenantes qui ne sont pas des développeurs.

Néanmoins, c'est un excellent outil pour faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe et recevoir les mises à jour des notes de version. Il maintient un historique détaillé du projet, ce qui en fait une bonne option pour les développeurs, pour la gestion des versions .

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Releases

Collaborer avec plusieurs personnes sur un projet

Découvrez et analysez les vulnérabilités du code à l'aide d'outils de rapports et de suivi

Tirez parti d'un contrôle de version robuste pour rationaliser la documentation

Automatisation du processus de développement, de test et de lancement d'un produit

Les limites des versions GitHub

À ne pas inclure d'images explicatives dans les notes de version, ce qui rend tout difficile à comprendre pour les utilisateurs non techniques

Absence d'une structure formelle appropriée pour la rédaction des notes de mise à jour

Prix des communiqués de GitHub

Les Releases sont inclus dans votre forfait GitHub principal. La tarification pour GitHub est la suivante :

Free Forever

Teams: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Enterprise: 21 $/mois par utilisateur

GitHub publie des évaluations et des critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (5000+ commentaires)

3. Jira

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission le monde de l'art et de la culture Jira est un outil hautement personnalisable, placé dans les favoris des développeurs. Il est réputé dans le secteur pour ses fonctionnalités permettant de créer des notes de version, d'organiser et d'attribuer des tâches, et d'assister les équipes en les synchronisant. Dans Jira, une release est également appelée version.

En outre, Jira offre d'autres fonctionnalités robustes aux développeurs, telles que le suivi, les rapports et l'analyse. Ces outils vous permettent de mieux comprendre le processus de développement d'un produit logiciel, de suivre la progression et d'apporter des modifications, si nécessaire, au nouveau produit

Jira dispose d'une interface conviviale et inclut des aides visuelles (captures d'écran, extraits de code et explications) dans ses notes de mise à jour pour vous aider à ne pas vous perdre en cours de route. Et le meilleur ? Jira vous tient au courant grâce à des notifications par e-mail de la sortie d'une application, directement dans l'application.

Jira meilleures fonctionnalités

Créer des notes de mise à jour dans différentes formes

Incorporer des documents d'assistance aux notes de version

Travailler en parallèle avec des collègues sur différents projets et versions

Tout est géré sans souci, de la création à la distribution des notes de publication

Limites de Jira

N'offre pas d'assistance pour le partage des configurations entre les projets de développement

Peut parfois être lent et peu réactif

La personnalisation de l'interface utilisateur n'est pas toujours possible

Prix Jira

Free Forever

Standard: $7.16/mois par utilisateur

$7.16/mois par utilisateur Premium: $12.48/mois par utilisateur

$12.48/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jira

G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)

: 4.3/5 (5 000+ avis) Capterra : 4.5/5 (14000+ commentaires)

a lire également :*_ 10 meilleurs outils d'IA pour la prise de notes en 2024*

4. Confluence

la création d'une note de version sur Confluence /%img/ le monde de l'art et de la culture Confluence peut être utilisé pour créer divers types de contenu, notamment des notes de version engageantes.

Vous pouvez également ajouter du multimédia et d'autres contenus dynamiques pour rendre votre travail attrayant et professionnel. Partagez des documents Office, des images, des PDF et bien plus encore grâce à des outils de collaboration avancés.

Pour une gestion simplifiée des fichiers, Confluence vous permet de personnaliser des modèles, d'accéder à des prévisualisations instantanées, d'activer l'automatisation des versions, d'effectuer des recherches en texte intégral et même d'épingler des commentaires.

Les notes de version dans Confluence suivent une approche typique orientée vers les puces, en mettant en évidence les points clés et en liant les informations pertinentes chaque fois que cela est possible.

Mais ce qui est intéressant, c'est que les notes de version comprennent une section "plus de détails". Lorsque vous cliquez dessus, vous obtenez des informations sur le processus de réflexion, les détails les plus infimes qui indiquent ce qui s'est passé en arrière-plan.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Collaborez et partagez vos idées avec vos coéquipiers à l'aide d'un tableau blanc

Tirez parti du contrôle des versions pour gérer le contenu en fonction des besoins

Organisez de grands volumes de documents et accédez-y en un seul endroit

Utilisez l'intervalle de modèles et de macros pour accélérer votre travail

Protégez les documents grâce à un contrôle d'accès et à des permissions personnalisables

Limites de Confluence

L'exportation de documents tels que les PDF peut présenter des problèmes

La recherche par texte ne fonctionne pas de manière optimale

Prix de Confluence

Free Forever

Standard: $4.89/mois par utilisateur

$4.89/mois par utilisateur Premium: $8.97/mois par utilisateur

$8.97/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (3,000+ reviews)

4.1/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3000+ avis)

5. Communiqués de GitLab

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information GitLab GitLab facilite la création et le suivi des releases, ainsi que des notes de release, soit via son interface utilisateur, soit en définissant des tâches de release au sein d'un pipeline CI. Ce système génère sans effort des notes de version mises en forme Markdown, résumant toutes les modifications entre la version précédente et la version actuelle.

Il s'agit d'une plateforme DevOps complète qui permet aux codeurs de naviguer en toute transparence à travers toutes les tâches du projet - de la planification initiale du produit et de la gestion du code source au suivi continu et aux mesures de sécurité.

GitLab permet à votre équipe de développer un produit logiciel de qualité en permettant la collaboration entre tous les membres durant toutes les phases de développement, ce qui constitue une commodité non négligeable.

GitLab publie ses meilleures fonctionnalités

Utilisez les rapports, le suivi, la gestion des tâches et les fonctionnalités de collaboration pour augmenter la productivité

Automatisation de la construction et du test du code grâce à de multiples intégrations tierces

Appliquer des contrôles de version pour que des versions spécifiques soient réservées aux personnes autorisées

Limites des versions de GitLab

Ne fait pas de nombreuses fonctionnalités cruciales dans le forfait Free

Réponse tardive de l'équipe d'assistance, comme mentionné par certains utilisateurs

L'interface est confuse et lente pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le contrôle de version

GitLab publie ses prix

Free Forever

Premium: 29$/mois

29$/mois Ultimate: Contacter pour les prix

GitLab publie des évaluations et des critiques

G2: 4.5/5 (800+ reviews)

4.5/5 (800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1000+ commentaires)

6. Bitbucket

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Bitbucket

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les données de la base de données de Bitbucker https://bitbucket.org/product ?&aceid=&adposition=&adgroup=146041799031&campaign=18815940412&creative=632894031546&device=c&keyword=bitbucket&matchtype=e&network=g&placement=&ds_kids=p74116831761&ds_e=GOOGLE&ds_eid=700000001551985&ds_e1=GOOGLE&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH50M9f9F-bbcQEGXE2e72TqR68XEBSQYfbY8jzq_yIv0kUgxx08KmsaAuMqEALw_wcB&gclsrc=aw.ds le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir /%href/

Bitbucket est une plateforme conçue pour les équipes logicielles afin de gérer efficacement le code de manière structurée. Ses fonctions principales ont été développées pour faciliter la collaboration et les intégrations au sein des équipes, augmenter la sécurité, assurer l'évolutivité et l'assistance multi-langues.

Une fonction cruciale de l'outil Bitbucket est Git Changelog. Elle automatise la génération des notes de version à partir du serveur Bitbucket. Il est alimenté par l'IA, ce qui fait de l'analyse des mises à jour logicielles un jeu d'enfant.

Il extrait les données critiques liées au développement du produit, telles que les corrections de bugs, les améliorations de performances et les ajustements fonctionnels, et les compile dans des notes de mise à jour perspicaces pour tous les utilisateurs.

Lire aussi: Comment rédiger un bon rapport de bug ?

Les meilleures fonctionnalités de Bitbucket

Sécuriser un code illimité en utilisant un stockage privé

Détecter les bugs dans le code grâce à l'intégration de Jira

Tirer parti de fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les informations

Déclencher des notifications par e-mail lorsqu'une version est créée

Limites de Bitbucket

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive

La fonction de notification n'est pas très rationnelle

Tarification Bitbucket

Free Forever

Standard: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Tarification personnalisée

Bitbucket ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.4/5 (900+ reviews)

4.4/5 (900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1000+ commentaires)

7. Trello

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système d'information de Trello

le site web de Trello est un outil de travail https://trello.com/power-ups/625eaa6e39cc3f862e4db912/notes-docs#:\~:texte=Avec%20Notes%20%26%20Docs%2C%20vous%20pouvez,votre%20Trello%20cartes%20et%20boards . le site web de l'association est en anglais il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les cartes et les panneaux

Trello, qui est principalement connu pour la gestion de projet transparente, utilise une modalité de tableau Kanban qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux de projet, des listes de tâches et des cartes pour suivre la progression (du début à la fin) de manière efficace.

Il dispose d'une interface conviviale, assiste brillamment la collaboration entre les membres de l'équipe et permet de tout organiser, qu'il s'agisse de la gestion des tâches, du traitement des projets ou des flux de travail. De plus, il offre de nombreuses autres fonctionnalités utiles telles que l'affectation des tâches, les dates d'échéance, les libellés et les commentaires.

Lorsqu'il s'agit de rédiger une note de version, Trello dispose d'une fonctionnalité d'extension Notes et Docs, qui est alimentée par l'IA. Les utilisateurs peuvent l'exploiter pour créer des notes de version détaillées en ajoutant des fichiers, des images, des tableaux et bien plus encore.

Le plus intéressant avec les notes de version de Trello, c'est que vous pouvez facilement les créer à l'intérieur de vos cartes Trello sur des Tableaux. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de changer d'outil.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez et gérez facilement plusieurs listes de tâches grâce à la fonction glisser-déposer

Partagez les notes de version avec d'autres personnes à l'aide de Tableaux publics et partagés

Suivez les tâches et évitez les retards grâce à la fonction d'échéance des cartes Trello

Joignez des images, des liens et des vidéos dans les cartes Trello pour améliorer la lisibilité et la compréhension des tâches

Exporter les notes de publication au format PDF et dans d'autres formes

Limites de Trello

Les fonctionnalités essentielles telles que les échéanciers et les calendriers ne sont pas incluses dans la version gratuite

Absence d'outils de rapports et de suivi du temps

Prix Trello

Free Forever

Standard: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Premium: $12.50/mois par utilisateur

$12.50/mois par utilisateur Enterprise: $17.50/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (23 000+ commentaires)

Lire aussi: 20 Meilleures alternatives et concurrents de Trello pour la gestion de projet 2024

8. Asana

la plupart du temps, il s'agit d'une question d'argent

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'entreprise https://asana.com/ la santé de l'homme et de la femme /%href/

Asana est un autre outil formidable que les développeurs peuvent prendre en compte lorsqu'ils rédiger des notes de version . Cet outil permet aux équipes de se connecter au-delà des frontières géographiques et de mener à bien leur travail, en gérant tout, des tâches quotidiennes aux projets plus importants, en un seul endroit.

Asana ne fait pas de générateur de versions natif, mais vous pouvez.. utiliser des invitations IA pour créer des résumés et des descriptions de tâches générés par l'IA et les insérer dans un document combiné de notes de mise à jour.

Grâce à l'intégration d'Asana pour Slack, les résumés des tâches peuvent aider les équipes à rester à jour directement dans Slack. Elles peuvent ainsi avoir un bref aperçu de la progression des tâches (mises à jour de fonctionnalités, corrections de bugs, etc.) sans quitter leur espace de travail Slack.

Lire aussi: Comment utiliser Slack efficacement : Le guide ultime pour les utilisateurs de Slack

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Rationalisez les processus de travail à l'aide de plusieurs intégrations

Collaborez et communiquez avec vos coéquipiers en temps réel

Suivre les tâches de chaque utilisateur sur le Tableau à mettre à jour

Créez des résumés de tâches générés par l'IA pour les notes de mise à jour

Limites d'Asana

À ne fait pas de fonction de suivi du temps intégrée

Pas d'outil natif de création de notes de publication

Difficile à personnaliser, selon certains utilisateurs

Assistance client limitée

Prix Asana

Free Forever

Débutant: $13.49/mois par utilisateur

$13.49/mois par utilisateur Avancé: $30.49/mois par utilisateur

$30.49/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

Contact pour les prix Enterprise+: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques d'Asana

G2: 4.3/5 (9,000+ reviews)

4.3/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ commentaires)

9. Google Docs

il s'agit d'un modèle de notes de version de Google Docs Google Docs Google Docs, qui fait partie de l'environnement de travail de Google, est une autre plateforme polyvalente à ajouter à notre liste d'outils pour la création de notes de mise à jour. Elle permet à votre équipe de collaborer de manière transparente et en temps réel.

Grâce à des fonctionnalités telles que la mise en forme du texte, les liens intégrés et les images, les développeurs peuvent communiquer efficacement les nouvelles fonctionnalités, les améliorations de produits ou les corrections de bugs dans leurs notes de mise à jour.

le modèle de notes de mise à jour de Google Docs simplifie le processus de rédaction en organisant les informations par catégories, pour plus de clarté. Les développeurs peuvent personnaliser le modèle pour répondre aux besoins spécifiques de leur projet en ajustant les titres, les catégories et les descriptions.

Une autre fonctionnalité essentielle de Google Docs est le contrôle de l'historique des versions. Il s'agit d'une fonctionnalité intelligente qui permet aux utilisateurs de suivre les modifications précédentes et actuelles et même de passer à des versions plus anciennes aussi souvent que nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Collaborez avec vos coéquipiers en temps réel et modifiez vos documents à l'aide d'outils de modification en cours riches en fonctionnalités

Enregistrez automatiquement votre travail sans craindre de perdre du contenu

Paramétrez les contrôles d'accès et les permissions pour personnaliser l'accès aux documents

Les limites de Google Docs

Nombre limité de modèles à disposition

À moins que vous n'activiez spécifiquement l'accès hors ligne, les documents ne travaillent qu'en ligne

Pas d'application bureau

Tarification Google Docs

Free Forever (également inclus dans les forfaits de l'environnement de travail Google)

Évaluations et critiques de Google Docs

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (28000+ avis)

Lire aussi:_ *5 modèles de notes de mise à jour logicielle pour optimiser l'expérience produit*

10. Microsoft Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Microsoft-Word-release-notes-1400x694.png Logiciel de notes de mise à jour de Microsoft Word /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de Microsoft Word Maxlinear Microsoft Word est un élément clé de la suite Microsoft Office et est largement reconnu comme un logiciel de traitement de texte de premier ordre. C'est aussi le dernier venu dans notre liste de logiciels de notes de version.

L'objectif principal de ce logiciel est d'aider les utilisateurs à créer, modifier et mettre en forme des textes avec précision. À l'heure de rédiger des notes de mise à jour de produits détaillées, MS Word est réputé pour faire du bon travail. Les options de mise en forme du logiciel permettent de structurer efficacement les notes de publication en incorporant des éléments tels que des titres, des puces et des tableaux.

Bien que MS Word ne dispose pas de modèles de notes de publication intégrés, les utilisateurs peuvent télécharger des modèles en ligne et les personnaliser manuellement pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela peut être affiché comme un inconvénient de l'utilisation de MS Word pour créer des notes de publication, car cela oblige les utilisateurs à faire tout le travail.

Cependant, il offre d'autres fonctionnalités notables pour compenser, telles que le suivi des modifications, les commentaires et l'historique des versions. En outre, l'intégration de MS Word avec les autres outils de la suite Microsoft Office permet une collaboration et un partage transparents des documents.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Word

Mettez en forme et modifiez facilement le texte grâce à des fonctions de modification en cours

Utilisez divers modèles pour rédiger différents types de contenu

Démarrez facilement grâce à son interface utilisateur simple

Les limites de Microsoft Word

Provoque des problèmes de mise en forme lorsque des documents provenant d'autres outils de traitement de texte sont consultés dans MS Word

Pas de fonction d'enregistrement automatique

Perte de données signalée par de nombreux utilisateurs en raison de problèmes ou de la fermeture brutale de documents

Bien que gratuit au départ, il finit par devenir un outil coûteux

Prix de Microsoft Word

Achat unique: $159.99

Évaluations et critiques de Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

Vous cherchez l'inspiration ? En voici quelques unes_ excellents exemples de notes de publication pour vous!

Faites de ClickUp votre logiciel de notes de version

Nous avons couvert les dix meilleurs outils pour créer des notes de version engageantes. Pour vous aider dans vos recherches, nous avons mis en évidence certaines de leurs fonctionnalités principales, leurs limites et leur pertinence sur la base d'évaluations fiables provenant de plateformes d'examen.

Cependant, évaluer les mérites de chaque outil et déterminer s'il répond aux besoins de votre équipe pourrait s'avérer épuisant et chronophage.

Vous souhaitez vous en passer ? Essayez ClickUp !

ClickUp est une plateforme de développement et de gestion de produits tout-en-un. Elle aide au développement de logiciels, à la gestion de projets, à la rédaction de notes de version, au marketing, et plus encore.

Avec ClickUp, plus besoin de payer pour des outils inutiles juste pour générer des notes de version. S'inscrire sur ClickUp gratuitement pour rationaliser les tâches et augmenter la productivité !