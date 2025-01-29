10 meilleurs logiciels d'analyse de la main-d'œuvre pour des décisions basées sur les données

Dans ce monde dominé par les données, "savoir, c'est pouvoir" n'est pas seulement un dicton, c'est le secret d'une excellente gestion des effectifs. Si vous souhaitez améliorer les performances de vos employés, affiner la planification de vos effectifs et obtenir de meilleurs résultats pour votre entreprise, la mise en œuvre d'un logiciel d'analyse des effectifs est votre atout stratégique.

Cet outil, qui fait partie des logiciels d'analyse des ressources humaines, vous aide à passer au crible les données internes et externes relatives aux salariés, en transformant des indicateurs complexes en données pertinentes. Avec le meilleur logiciel d'analyse des effectifs, vous pouvez optimiser la productivité des employés, améliorer leur fidélisation et prendre des décisions d'entreprise impactantes.

Voyons comment vous pouvez utiliser les outils d'analyse de la main-d'œuvre pour prédire et former l'avenir de votre organisation.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'analyse de la main-d'œuvre ?

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel d'analyse des effectifs, vous devez vous concentrer sur les fonctionnalités qui permettent non seulement de suivre, mais aussi d'améliorer véritablement les performances des employés et les résultats de l'entreprise. Voici les fonctionnalités clés que vous devriez prendre en compte :

Gestion complète de la performance: Optez pour un logiciel d'analyse qui dispose d'un système de gestion de la performanceoutil de suivi de la productivité des employés afin que vous puissiez identifier les employés les plus performants et mettre le doigt sur les points à améliorer

Optez pour un logiciel d'analyse qui dispose d'un système de gestion de la performanceoutil de suivi de la productivité des employés afin que vous puissiez identifier les employés les plus performants et mettre le doigt sur les points à améliorer **L'analyse prédictive : choisissez des solutions logicielles qui peuvent vous aider à identifier les employés les plus performants et à identifier les points à améliorerde prévoir les besoins futurs en personnel sur la base des tendances actuelles des données relatives aux employés. Cette capacité prédictive vous aide à garder une longueur d'avance, en vous assurant de ne jamais être en sous-effectif ou en sureffectif

Rapports personnalisables: Assurez-vous que la suite de gestion des effectifs vous permet decréer des rapports quotidiens personnalisables. Cette flexibilité vous permet de vous concentrer sur les données RH les plus importantes pour de meilleurs résultats d'entreprise, ce qui facilite le partage d'informations exploitables avec les parties prenantes et la prise de décisions éclairées rapidement

Assurez-vous que la suite de gestion des effectifs vous permet decréer des rapports quotidiens personnalisables. Cette flexibilité vous permet de vous concentrer sur les données RH les plus importantes pour de meilleurs résultats d'entreprise, ce qui facilite le partage d'informations exploitables avec les parties prenantes et la prise de décisions éclairées rapidement Suivi du cycle de vie des employés: Optimisez les stratégies d'engagement et les programmes de fidélisation grâce à une fonctionnalité qui suit l'ensemble du parcours de l'employé - de l'accueil à la sortie - afin d'identifier les tendances. Les équipes RH disposent ainsi d'informations précieuses sur l'expérience des employés

Optimisez les stratégies d'engagement et les programmes de fidélisation grâce à une fonctionnalité qui suit l'ensemble du parcours de l'employé - de l'accueil à la sortie - afin d'identifier les tendances. Les équipes RH disposent ainsi d'informations précieuses sur l'expérience des employés Capacités de segmentation: Segmentez les données relatives à la main-d'œuvre en fonction des données démographiques, des rôles professionnels ou des départements. Cela permet aux responsables des ressources humaines et aux entreprises d'effectuer une analyse diagnostique plus approfondie et d'adapter les stratégies aux différents groupes de votre organisation. Cela permet d'améliorer l'expérience des employés et d'accroître leur satisfaction

Segmentez les données relatives à la main-d'œuvre en fonction des données démographiques, des rôles professionnels ou des départements. Cela permet aux responsables des ressources humaines et aux entreprises d'effectuer une analyse diagnostique plus approfondie et d'adapter les stratégies aux différents groupes de votre organisation. Cela permet d'améliorer l'expérience des employés et d'accroître leur satisfaction Outils d'analyse comparative: Choisissez un logiciel qui offre de solides outils d'analyse comparative. Ceux-ci vous permettent de comparer les indicateurs de performance clés et les indicateurs de votre entreprise aux normes du secteur ou à des pairs. L'analyse comparative est essentielle pour comprendre où se situe votre entreprise en termes de performance et où des améliorations peuvent être apportées

Choisissez un logiciel qui offre de solides outils d'analyse comparative. Ceux-ci vous permettent de comparer les indicateurs de performance clés et les indicateurs de votre entreprise aux normes du secteur ou à des pairs. L'analyse comparative est essentielle pour comprendre où se situe votre entreprise en termes de performance et où des améliorations peuvent être apportées Analyse de l'engagement des employés: Assurez-vous que le logiciel peut mesurer et analyser les niveaux d'engagement des employés. Cette fonctionnalité devrait permettre de savoir ce qui motive vos employés, quels sont leurs points de douleur et à quel point ils se sentent engagés au travail

Assurez-vous que le logiciel peut mesurer et analyser les niveaux d'engagement des employés. Cette fonctionnalité devrait permettre de savoir ce qui motive vos employés, quels sont leurs points de douleur et à quel point ils se sentent engagés au travail Analyse des risques liés à la fidélisation des employés: Recherchez des fonctionnalités qui aident à prédire le taux de rotation des employés et à identifier les employés à risque. Les outils d'analyse des risques de rétention des employés utilisent des données RH telles que les performances des employés, les scores de satisfaction, l'activité des employés et les circonstances personnelles pour repérer les tendances et prévoir les départs potentiels

Les 10 meilleurs logiciels d'analyse de la main-d'œuvre à utiliser en 2024

Explorez les meilleurs outils conçus pour transformer les données sur la main-d'œuvre en informations exploitables qui aident les entreprises à favoriser leur réussite.

1. ClickUp

Simplifiez les processus liés aux ressources humaines grâce à la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

ClickUp est un outil polyvalent d'analyse de la main-d'œuvre conçu pour rationaliser les opérations de l'entreprise et améliorer la productivité. La plateforme de gestion des RH de ClickUp

Tableaux de bord ClickUp

cette fonctionnalité fait office de hub central qui peut vous aider à suivre et à rationaliser vos opérations et à ajuster rapidement les ressources en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Elle vous aide à obtenir un aperçu complet des ressources et des charges de travail.

ClickUp Brain

, l'assistant IA intégré, accélère la prise de décision et affine votre vision stratégique en identifiant les tendances et les opportunités au sein des données relatives à la main-d'œuvre. En outre, l'assistant

ClickUp Suivi du temps du projet

l'application ClickUp Project Time Tracking permet de s'assurer que vos projets respectent le calendrier prévu et que toutes vos ressources sont utilisées de manière efficace.

Les fonctionnalités de ClickUp en matière de définition d'objectifs

peuvent vous aider à suivre la progression en temps réel et à ajuster les objets en fonction des besoins pour maintenir l'élan et favoriser la réussite.

Avec

Les fonctionnalités de gestion des RH de ClickUp

avec ClickUp, vous pouvez facilement gérer les dossiers des employés, le recrutement et les processus d'intégration. Cela garantit un flux de travail plus fluide et une meilleure conformité avec les politiques de l'organisation. Utilisez l'intervalle diversifié de

Modèles préconçus de ClickUp

pour accélérer vos opérations - personnalisez-les pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise, améliorent la productivité et s'alignent sur les objets de l'entreprise.

Utiliser le

Modèle de rapport d'activité journalier de l'employé ClickUp

pour contrôler efficacement les activités quotidiennes et afficher une vue détaillée de la façon dont les employés répartissent leur temps pendant les heures de travail. Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre les performances, l'assiduité et les échéances pour identifier les domaines de croissance des employés

Contrôler les flux de travail pour optimiser l'efficacité de l'équipe et le développement individuel

Analyser la qualité du travail et le respect des horaires pour identifier les possibilités d'amélioration

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gestion des connaissances par l'IA : Facilitez les réponses instantanées et contextuelles aux demandes concernant les tâches, les documents et les membres de l'équipe avec ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-Dashboard-Image-1400x652.png

/$$$img/

Utilisez ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM pour obtenir des réponses instantanées à toutes vos questions concernant le travail, les tâches, les documents et bien plus encore

Suivi du temps réel des performances: Restez au fait des indicateurs de performance de votre organisation grâce à des fonctions personnalisablestableaux de bord personnalisables

gérer les objectifs de l'équipe avec le tableau de bord ClickUp_s

Divers modèles: Rationalisez votre gestion de projet et la planification de vos effectifs grâce aux cadres préconçus de ClickUp qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Rationalisez votre gestion de projet et la planification de vos effectifs grâce aux cadres préconçus de ClickUp qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise Suivi du temps des projets : Consultez la façon dont chaque phase du projet consomme du temps afin d'optimiser la productivité de l'équipe et de garantir que les projets respectent le calendrier

suivez l'échéancier de votre projet avec la vue des tâches de ClickUp_

Fixation des paramètres et alignement: Suivez la progression en temps réel et ajustez les objectifs si nécessaire pour maintenir la maintenance et favoriser la réussite

définissez des objectifs et suivez-les avec ClickUp Objectifs_

Gestion complète des RH: Gérer les dossiers des employés, le recrutement et les processus d'intégration pour assurer un flux de travail plus fluide et une meilleure conformité avec les politiques de l'organisation

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte lors de la première mise en œuvre du logiciel

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Acendre (HireRoad)

il s'agit d'un tableau de bord de la performance des recruteurs d'Acendre/HireRoad Hire Road Acendre, récemment rebaptisé HireRoad, fournit une plateforme complète d'acquisition de talents, offrant des solutions rationalisées de recrutement, d'onboarding et d'analyse. Le changement de marque affecte principalement les utilisateurs en dehors de l'Australie, où le produit reste Acendre.

Les meilleures fonctionnalités d'Acendre/HireRoad

Gardez les candidats engagés et informés avec des messages cohérents, sur la marque et en temps opportun. Le tableau de bord adapté aux mobiles permet aux recruteurs de surveiller le pipeline depuis n'importe où, en s'adaptant rapidement aux changements

Gagnez du temps et de l'argent en automatisant les processus reproductibles. Les notifications planifiées permettent d'engager les candidats au bon moment, créant des flux de travail fluides

Obtenez des informations grâce à des indicateurs clairs et exploitables, permettant de prendre des décisions calculées et de partager facilement les données

Obtenez des solutions sécurisées et complètes pour les agences gouvernementales, rationalisant le recrutement et l'onboarding pour les industries réglementées, ce qui en fait une solution idéale pour les entités du secteur public

Limites d'Acendre/HireRoad

Les assistances indiquent que les réponses du service client peuvent être plus lentes que nécessaire, ce qui entrave les opérations urgentes

Tarification d'Acendre/HireRoad

Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : 4.6/5 (46 commentaires)

3. Perspicace

il s'agit d'un tableau de bord qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation Insightful (perspicace) Insightful est conçu pour stimuler la productivité de votre équipe en offrant une riche suite de fonctionnalités qui favorisent un environnement de travail mieux informé et plus efficace, que ce soit au bureau, à distance ou hybride. Utilisez les tendances de productivité, les activités/échéanciers, etc., pour obtenir une connaissance approfondie des flux de travail des employés et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Fonctionnalités les plus intéressantes

Recevez des analyses de productivité détaillées pour comprendre comment votre équipe fonctionne au quotidien. Utilisez ces données pour améliorer le temps de concentration, détecter les modèles de productivité, prévenir l'épuisement professionnel et assister les performances de votre équipe de manière dynamique

Unifiez vos effectifs, quel que soit leur emplacement, grâce à des outils qui mesurent l'impact des différents environnements de travail sur les performances. Obtenez une visibilité sur la dynamique du travail télétravail et gérez le temps et les présences de manière transparente

Rationalisez le suivi du temps et la planification des équipes pour maintenir une visibilité claire sur quand et comment votre équipe travaille. Cette automatisation permet d'économiser du temps administratif et s'intègre en douceur avec les systèmes de paie

Exploitez les fonctionnalités d'analyse des tâches et des processus pour identifier les goulets d'étranglement et optimiser les flux de travail. Ces informations vous aident à gérer vos ressources plus efficacement et à améliorer votre agilité opérationnelle

Les limites de la perspicacité

Les temps de réponse aux requêtes des clients sont plus lents que nécessaire pour les besoins urgents de l'entreprise

Les sept jours d'attente d'Insightful pour réactiver les comptes désactivés entravent les opérations, en particulier en cas de forte rotation du personnel

Tarification perspicace

Gestion de la productivité: 6,40 $/mois par place (facturé annuellement)

6,40 $/mois par place (facturé annuellement) Suivi du temps: $8/mois par place (facturé annuellement)

$8/mois par place (facturé annuellement) Amélioration des processus: 12$/mois par place pour les équipes de plus de 50 utilisateurs (facturé annuellement)

12$/mois par place pour les équipes de plus de 50 utilisateurs (facturé annuellement) Solution Entreprise: Prix personnalisé pour les équipes de plus de 100 utilisateurs

Évaluations et critiques approfondies

G2: 4.7/5 (183 commentaires)

4.7/5 (183 commentaires) Capterra: 4.7/5 (96 avis)

4. ActivTrak

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration ActivTrack ActivTrak offre une solution moderne pour obtenir une visibilité instantanée de la productivité et de l'engagement des employés. Avec des fonctionnalités conçues pour comparer la productivité à distance et au bureau, repérer rapidement l'épuisement et le désengagement, et optimiser les processus et l'utilisation de la technologie, ActivTrak fournit les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions en toute confiance.

Que vous soyez un forfait de capacité activTrak vous fournit les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités d'ActivTrak

Surveiller etgérer votre main-d'œuvre efficacement en comprenant les variations de productivité en fonction de l'emplacement et des modes de travail des employés

Mettre en œuvre des indicateurs de productivité pour assister et améliorer le travail de votre équipe, en vous aidant à mesurer et à accroître la productivité, à identifier les tendances et à prévenir l'épuisement professionnel

Obtenir des informations détaillées sur la façon dont les employés occupent leurs journées de travail, ce qui permet d'affiner les processus et d'accroître l'efficacité globale

Utiliser des informations basées sur des données pour planifier efficacement les effectifs, en s'assurant que vous êtes bien préparé pour les besoins futurs en personnel sur la base des données actuelles de productivité et d'engagement

Suivre et analyser les signes de désengagement et d'épuisement des employés, ce qui vous permet d'intervenir rapidement et de maintenir un environnement de travail sain

Les limites d'ActivTrak

L'interprétation des données ActivTrak nécessite un examen attentif afin d'éviter les hypothèses biaisées sur la productivité des employés

Les outils peuvent étiqueter à tort des activités productives comme "non productives", ce qui fausse l'exactitude des données

Tarification d'ActivTrak

Free

Essentiels: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Professionnel: $17/mois par utilisateur

$17/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'ActivTrak

G2: 4.4/5 (246 commentaires)

4.4/5 (246 commentaires) Capterra: 4.6/5 (547 commentaires)

5. Paylocity

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des ressources humaines de Paylocity le score de l'emploi Paylocity associe des fonctions RH essentielles et une technologie moderne, prestataire d'une suite logicielle unifiée qui simplifie vos processus RH et de paie. Cette plateforme est conçue non seulement pour l'efficacité opérationnelle, mais aussi avec une attention particulière à l'amélioration de l'expérience des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Paylocity

Consolidez vos activités RH grâce à la suite intégrée de Paylocity, qui comprend la paie, l'administration des avantages sociaux, l'analyse RH et la gestion des talents, entre autres

Améliorez l'interaction globale des employés avec la plateforme grâce à une conception intuitive et des fonctionnalités conviviales qui favorisent l'engagement et la satisfaction

Attirer, développer et fidéliser les meilleurs talents grâce à des outils qui assistent chaque étape du cycle de vie des employés, du recrutement à la retraite

Simplifier la gestion des avantages sociaux grâce à une interface rationalisée qui facilite l'inscription et les mises à jour, tant pour les administrateurs que pour les employés

Limites de Paylocity

Certains utilisateurs ont noté des retards occasionnels dans la synchronisation des données et la mise à jour de la base de donnéesla génération de rapports pendant les périodes de pointe

Elle ne peut pas effectuer de paiements à des entrepreneurs indépendants

Tarification Paylocity

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Paylocity

G2: 4.4/5 (2,537 commentaires)

4.4/5 (2,537 commentaires) Capterra: 4.3/5 (832 commentaires)

6. Jour ouvrable

via

Jour ouvrable

Workday combine les meilleures applications pour la gestion des finances et du capital humain avec des technologies avancées comme l'IA pour stimuler l'efficacité et la croissance de l'entreprise. Leur plateforme " Enterprise Management Cloud " est conçue pour aider votre organisation à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins de l'entreprise, en facilitant la collaboration et la planification continue.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Faites progresser votre entreprise grâce à une plateforme qui assiste la planification continue et collaborative, vous permettant de vous adapter rapidement aux changements de l'environnement de l'entreprise

Intégrez votre planification financière et RH avec une IA intégrée qui stimule les performances et offre des perspectives en temps réel

Tirez parti de l'IA pour planifier et développer les compétences de votre main-d'œuvre, en veillant à ce que votre équipe soit prête pour les emplois de demain

Prendre des décisions en toute confiance en utilisant une source unifiée pour les données financières, humaines et opérationnelles, offrant à chacun l'accès à des aperçus en temps réel

Limites de Workday

La personnalisation et l'intégration avec les systèmes existants peuvent être complexes et nécessiter une assistance supplémentaire

Il peut ne pas être abordable pour les petites entreprises

Tarification de Workday

Tarifs personnalisés

Évaluations et critiques du jour ouvrable

G2: 4.0/5 (1514 commentaires)

4.0/5 (1514 commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,349 commentaires)

7. Paycor

la société de gestion de la paie de Paycor a été créée par un groupe d'experts indépendants le gouvernement a décidé de ne pas payer les frais d'inscription à l'école Paycor transforme la façon dont vous gérez votre personnel en intégrant toutes les facettes des RH et de la paie dans une plateforme efficace. Cette approche globale simplifie les processus et stimule la productivité en automatisant les tâches de routine et en offrant des analyses stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités de Paycor

Achevez un ensemble complet de paramètres pour gérer tous les aspects des RH, de la gestion de la paie et des talents à la conformité et à l'administration des avantages sociaux.

Automatisez votre processus de recrutement grâce à un logiciel automatisé de recherche et d'intégration des talents, ce qui vous permet d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents

Contrôlez les coûts de main-d'œuvre et augmentez la productivité grâce à un logiciel de gestion du temps et des présences et à des fonctions de planification dynamique

Utilisez les systèmes de gestion de l'apprentissage et les logiciels de gestion de carrière de Paycor pour favoriser la croissance et la satisfaction continues des employés

Limites de Paycor

L'intégration avec des systèmes externes peut parfois nécessiter une personnalisation supplémentaire, ce qui peut entraîner des coûts ou une assistance supplémentaires

Des utilisateurs ont rapporté ne pas être satisfaits de l'assistance client

Tarification de Paycor

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Paycor

G2: 3.9/5 (720 commentaires)

3.9/5 (720 commentaires) Capterra : 4.4/5 (2776 commentaires)

8. SAP SuccessFactors

le site web de SAP SuccessFactors est un site de référence pour les entreprises la communauté SAP SAP SuccessFactors élève la gestion du capital humain grâce à un ensemble complet d'outils IA qui s'adressent aux principaux domaines des ressources humaines, notamment la paie, le recrutement, l'onboarding, l'apprentissage et le développement, et plus encore. Conçue pour fournir des perspectives basées sur les données et des améliorer la planification de la main-d'œuvre sAP SuccessFactors assiste les entreprises dans la création d'expériences optimales pour les employés et dans le renforcement de l'agilité organisationnelle à l'échelle mondiale.

Les meilleures fonctionnalités de SAP SuccessFactors

Bénéficiez d'un intervalle de modules qui couvrent tous les aspects des ressources humaines, de la paie à la gestion des performances

Utiliser des outils puissantsoutils d'analyse pour approfondir les données relatives à la main-d'œuvre, découvrir les tendances et appliquer les connaissances à la prise de décisions stratégiques

Intégrer l'IA dans l'ensemble de la suite pour améliorer la prise de décision et l'efficacité et obtenir des informations prédictives pour piloter des stratégies RH proactives

Aligner les talents individuels avec les besoins de l'organisation en utilisant des recommandations pilotées par l'IA pour alimenter le développement de carrière et la mobilité interne

Limites de SAP SuccessFactors

Les notifications sont liées à chaque étape du pipeline de talents et se déclenchent dès qu'un candidat atteint une nouvelle étape

Il n'y a pas d'essai gratuit, et les clients ont trouvé que la tarification n'était pas assez transparente

À ne fait pas beaucoup de place à la personnalisation

Prix SAP SuccessFactors

Tarification personnalisée

G2: 3.9/5 (664 commentaires)

3.9/5 (664 commentaires) Capterra: 4/5 (274 commentaires)

9. Treillis

la société a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'interface de visualisation de données personnalisée de Lattice https://lattice.com/analytics l'article de la loi /%href/

Lattice révolutionne les opérations RH grâce à sa plateforme alimentée par l'IA, conçue pour améliorer le processus de gestion de la performance et accélérer la croissance des employés. En intégrant les évaluations de performance, la gestion de la rémunération et l'engagement des employés au sein d'une interface transparente, Lattice vous aide à identifier les meilleurs talents et à aligner vos équipes sur les objectifs clés de l'entreprise.

Lattice meilleures fonctionnalités

Suivez et évaluez systématiquement les performances des employés afin d'identifier les plus performants et d'apporter une assistance stratégique aux moins performants

Alignez vos objectifs organisationnels sur les objectifs individuels des employés, en veillant à ce que tout le monde se concentre sur ce qui compte le plus pour la réussite de votre entreprise

Utilisez les insights pilotés par l'IA pour agir efficacement sur les commentaires des employés, en favorisant une culture qui donne la priorité à la performance et à la satisfaction

Prendre des décisions équitables et impactantes en matière de rémunération en liant celle-ci directement aux résultats de performance, en promouvant la transparence et la motivation au sein de votre équipe

Transformer les managers en coachs de carrière avec des outils qui assistent et suivent le développement des employés, aidant à accélérer la croissance professionnelle et la rétention des employés

Les limites du treillis

Les rapports pour les sondages et les évaluations de fin d'année sont lourds et difficiles à interpréter

Un nettoyage et une préparation supplémentaires sont souvent nécessaires avant de partager les données

Tarification de Lattice

Gestion des performances + OKRs et Objectifs : 11 $/mois par utilisateur

Engagement : 4 $/mois supplémentaires par utilisateur

Croissance : 4 $/mois supplémentaires par utilisateur

Compensation : 6 $/mois supplémentaires par utilisateur

G2: 4.7/5 (3,823 commentaires)

4.7/5 (3,823 commentaires) Capterra: 4.5/5 (121 commentaires)

10. Visier

le tableau de bord mensuel de la direction de Visier /%img/ le monde est en train de changer.. Visier se distingue par ses puissantes solutions d'analyse des personnes qui fournissent des informations critiques directement à ceux qui en ont le plus besoin, des professionnels des ressources humaines aux dirigeants. En intégrant les données dans l'ensemble de votre organisation, Visier permet de prendre des décisions éclairées qui ont un impact significatif sur l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Visier

Engagez-vous avec Vee, l'assistant numérique piloté par l'IA qui rend l'analyse de données complexes accessible à n'importe qui dans votre organisation, en veillant à ce que les insights soient juste à portée de discussion

Combinez vos données RH avec des données d'entreprise pour afficher une vue holistique de votre organisation, permettant aux dirigeants de prendre des décisions à la fois éclairées et impactantes

Exploiter la base de données étendue de Visier, qui comprend plus de 15 millions d'enregistrements d'employés, pour comparer les performances de votre organisation avec les références du secteur et identifier les domaines à améliorer

Intégrer des données provenant de diverses sources dans un système unifié pour obtenir des analyses complètes qui révèlent des informations clés pour renforcer vos stratégies en matière de ressources humaines

Limites de Visier

Une formation supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour améliorer la maîtrise des données chez les utilisateurs afin qu'ils comprennent mieux l'analytique

Certains utilisateurs ont signalé des retards dans la mise en œuvre

Tarification de Visier

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Visier

G2: 4.6/5 (126 commentaires)

4.6/5 (126 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Augmentez votre jeu d'analyse de la main-d'œuvre avec les bons outils

En explorant ces options d'outils d'analyse de la main-d'œuvre, il est important de considérer comment chacun peut être adapté aux besoins de votre organisation. Le bon logiciel rationalisera les processus RH, améliorera la prise de décision et l'efficacité globale de la main-d'œuvre. Il est temps de passer à l'étape suivante : évaluer ces outils en fonction de vos besoins spécifiques pour trouver celui qui convient le mieux à votre organisation.

Prêt à révolutionner la gestion de vos effectifs grâce à des informations exploitables ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! Avec ses fonctionnalités de gestion de projet polyvalentes et ses outils d'analyse robustes, ClickUp vous aide à optimiser la productivité et à gérer votre équipe plus efficacement. S'inscrire sur ClickUp aujourd'hui !