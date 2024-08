10 modèles gratuits de rapports quotidiens avec des formats qui vous permettent de rester sur la bonne voie

"Quel est l'état d'avancement du projet ?

La question ci-dessus peut facilement faire grimper votre taux de cortisol si vous êtes pris au dépourvu. Connaître l'état d'avancement de chaque projet (c'est-à-dire savoir ce qui a été réalisé et ce qu'il reste à faire) est une condition essentielle à la réussite d'un projet gestion de projet 101 . Pour que vous et votre équipe restiez sur la bonne voie (et, osons le dire, pour que l'équipe de direction ne soit pas sur votre dos), vous devez être capable de proposer un rapport d'avancement quotidien rapidement et efficacement. 🙌

Les rapports quotidiens tiennent votre entreprise au courant de ce qui a été réalisé au cours des dernières 24 heures. L'utilisation d'un modèle de rapport quotidien vous permet de ne pas passer toute votre journée à taper des mises à jour à partir de zéro.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce qu'est un modèle de rapport journalier, de son utilité et des 10 meilleurs modèles journaliers disponibles actuellement - l'un d'entre eux répondra certainement aux besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport quotidien ?

Un modèle de rapport quotidien est un outil qui propose des mises à jour quotidiennes de l'état d'avancement à intervalles de 24 heures. Il fournit une vue d'ensemble du travail accompli hier, du travail qui doit être priorisé aujourd'hui et du travail qui devrait être important demain.

Un modèle de rapport quotidien est un formulaire utilisé par les chefs de projet pour aider leurs équipes à rester sur la bonne voie dans le cadre de divers projets. Il décompose les grandes étapes en petits morceaux afin que votre équipe fonctionne plus efficacement et donne la priorité aux bonnes tâches au jour le jour.

Avantages de l'utilisation d'un modèle de rapport journalier formaté

En une phrase : Un modèle de rapport quotidien permet à votre équipe d'obtenir. Les choses. Fait. 👊

Un modèle de rapport quotidien est un outil précieux pour la gestion de projet car il :

Il offre une vue d'ensemble claire des priorités de la journée

Il permet aux individus et aux départements entiers de se tenir au courant des projets

Il permet de s'assurer que les membres de l'équipe ne sont pas pris au dépourvu par des échéances importantes

Aide les individusà planifier leurs journées plus efficacementcar ils reçoivent un aperçu des priorités de la journée 24 heures à l'avance

Permet aux entreprises de gagner du temps en éliminant les vérifications et les réunions

Économise la bande passante d'un chef de projet, car il peut réutiliser les mêmes donnéesmodèle de rapport d'état tous les jours plutôt que de rédiger des mises à jour à partir de zéro chaque matin

Permet de respecter le budget des projets et de savoir combien de temps et combien de ressources internes sont consacrés à un projet donné

Permet aux entreprises de mieux contrôler le pipeline de vente et de conclure des affaires plus rapidement grâce à la possibilité de suivre les progrès quotidiens

10 modèles de rapports quotidiens pour rester sur la bonne voie en 2024

Vous souhaitez créer un modèle de rapport quotidien pour votre équipe, mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous avons fait des recherches approfondies pour vous, en rassemblant 10 modèles indispensables pour votre rapport d'activité quotidien. Il vous suffit de trouver celui qui correspond le mieux à vos intérêts, de le personnaliser pour votre équipe et de commencer à suivre les progrès. 👀

1. Modèle de rapport quotidien ClickUp

Donnez une mise à jour quotidienne à tous les membres de l'équipe avec le modèle de rapport quotidien de ClickUp

Vous voulez continuer à faire avancer les choses au jour le jour ? Modèle de rapport quotidien de ClickUp est facile à remplir et à assimiler par les collègues de tous les services.

Avec le modèle de rapport quotidien de ClickUp, vous pouvez facilement tenir les membres de votre équipe informés des tâches accomplies aujourd'hui, des priorités de demain et des tâches qui se profilent à l'horizon.

Un projet se heurte à des obstacles ?

Utilisez la section "Blocages" pour dresser la liste des obstacles au projet et votre plan d'action pour remettre le projet sur les rails.

Le rapport sur l'état d'avancement du projet prévoit un espace pour la personnalisation de la marque (il suffit d'ajouter votre propre logo en un clic), ainsi que des détails indispensables, notamment la personne qui a rempli le rapport, le nom du projet, le département et la date limite du projet. Au bas du modèle de rapport, vous trouverez un espace blanc pour des détails supplémentaires et une ligne pour la signature du superviseur. Télécharger ce modèle

2. Modèle de briefing quotidien ClickUp

Saisissez les progrès quotidiens, les priorités et les obstacles de chaque projet grâce au modèle de briefing quotidien ClickUp

Vous avez du mal à maintenir les réunions sur la bonne voie ?

Pour passer moins de temps dans la salle de conférence et plus de temps à faire le travail, tirez parti de l'outil de gestion des réunions Modèle de briefing quotidien de ClickUp . Ce modèle facile à utiliser permet de s'assurer que tous les progrès de l'équipe progressent et que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Qu'il s'agisse de tâches spécifiques, d'une mise à jour sur l'avancement global du projet ou d'un rapport de vente spécifique, ce modèle de rapport fournit un aperçu clair de l'état d'avancement du projet une vue d'ensemble claire des objectifs quotidiens. Il encourage également une meilleure collaboration entre les différents services.

Commencez par assigner chaque tâche à un collègue ou à une équipe, et envisagez d'ajouter les parties prenantes comme observateurs pour qu'elles fassent part de leurs commentaires et suivent les progrès accomplis. Demandez aux membres de l'équipe d'indiquer leurs progrès quotidiens, les obstacles qu'ils rencontrent et leurs priorités actuelles dans la section "Mise à jour quotidienne" afin de garder un œil sur les étapes accomplies et à venir.

Enfin, utilisez la section de l'outil de suivi du temps intégré au rapport et de calendrier pour fixer des échéances et suivre le temps interne consacré à chaque tâche. Lorsqu'une tâche quotidienne est achevée, les collègues peuvent la marquer comme terminée ou assigner des sous-tâches supplémentaires pour les priorités du lendemain, afin de rationaliser l'ensemble du processus et de traiter les tâches en suspens. Télécharger ce modèle

3. Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp

Donnez un coup de pouce à la productivité des employés avec le modèle de rapport d'activité quotidien des employés ClickUp

Le suivi des progrès et des performances individuels fait partie intégrante du travail de tout manager. Pour répartir les tâches, suivre les réalisations et évaluer la productivité des employés, tirez parti de l'outil Le modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé de ClickUp .

Un rapport d'activité journalier d'un employé documente la productivité de l'employé tout au long de la journée de travail. Ce modèle permet à vos collègues d'indiquer quelles tâches ont été effectuées, combien de temps elles ont duré, si elles ont été menées à bien et s'ils sont confrontés à des obstacles.

Le modèle offre un scénario gagnant-gagnant pour les responsables et les subordonnés, car les superviseurs reçoivent une vue d'ensemble à 360 degrés des progrès de chaque membre de l'équipe, tandis que les individus peuvent analyser leur propre productivité et leurs habitudes de travail.

Ce modèle de rapport d'avancement quotidien est essentiel pour maintenir les projets sur la bonne voie. En surveillant les performances individuelles et le respect des délais, les chefs de projet peuvent mettre le doigt sur les problèmes avant que le projet ne déraille. En outre, en identifiant les écarts de productivité individuels, vous augmentez vos chances de respecter le calendrier de pratiquement n'importe quel projet. Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Prenez de l'avance sur les priorités de demain grâce au modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Écoutez, nous comprenons : à la fin de la journée, vous voulez juste pointer. Mais que se passerait-il si vous pouviez utiliser les dernières minutes de votre journée pour préparer la suivante, ce qui vous permettrait d'économiser d'innombrables heures chaque semaine ?

Les Modèle de rapport de fin de journée ClickUp vous aide à accomplir plus en moins de temps, simplement en définissant les priorités quotidiennes 24 heures à l'avance. Utilisez la fonction de champs personnalisés pour créer jusqu'à 12 attributs différents, y compris des commentaires, un résumé des tâches achevées, le service chargé du projet ou d'autres informations indispensables.

Créez ensuite des statuts personnalisés pour marquer chaque étape comme terminée, en cours ou en attente d'approbation par un supérieur. Enfin, utilisez les vues personnalisées pour suivre les différents mesures de productivité pour votre équipe.

Ce modèle permet de stimuler la productivité au quotidien, de gérer les équipes à distance et les sous-traitants, et d'identifier les domaines à améliorer. En outre, les dirigeants peuvent utiliser ce rapport pour suivre les performances globales de l'entreprise, les ventes, les stocks et d'autres données financières. Télécharger ce modèle

5. Modèle de rapport de production quotidien ClickUp

Faites en sorte que votre production cinématographique se déroule sans accroc grâce au modèle de rapport de production quotidien de ClickUp

Que vous produisiez un long documentaire ou une publicité, chaque minute compte. Les Modèle de rapport de production quotidien ClickUp permet à l'ensemble de votre équipe de rester au travail 24 heures sur 24 pendant toute la durée de la production (pauses déjeuner incluses).

Commencez par enregistrer les détails de la production, y compris le réalisateur, le directeur de la photographie, les producteurs et le caméraman. Programmez ensuite chaque journée de production à la minute près, depuis l'appel de l'équipe jusqu'à l'appel du tournage, en passant par tous les moments intermédiaires.

Les sections Scènes, Scénario, Distribution et Figurants permettent à chacun de savoir quand il doit être sur le plateau, combien de reprises doivent être effectuées, quelles scènes seront jouées et même à quelles conditions météorologiques il faut s'attendre. Enfin, ce modèle comprend une carte de pointage pour chaque personne (oui, chaque personne) de votre équipe.

Grâce à ce modèle de production pratique, vous pourrez faire tourner le générique en un rien de temps. Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport quotidien des ventes ClickUp

Atteignez vos objectifs de vente avec ce modèle quotidien de ClickUp

Toute entreprise, qu'elle soit B2B ou B2C, a besoin d'un pipeline de ventes cohérent pour réussir. Pour faire évoluer votre entreprise, les ventes doivent être une priorité 365 jours par an, et pas seulement à la fin d'un trimestre ou de l'année fiscale.

Avec la Modèle de rapport quotidien des ventes ClickUp avec ce modèle, vous pouvez suivre votre pipeline sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Dans la section "Aperçu des ventes", créez un graphique de vos ventes totales par produit. En dessous, approfondissez les ventes récentes en notant les unités vendues et le prix unitaire de chaque produit de votre catalogue.

Enfin, aidez les vendeurs à vendre plus intelligemment dans la section "Performance des produits". Pour chaque produit, fournissez une image, le numéro SKU et le nom de l'article, puis écrivez plusieurs puces expliquant pourquoi les clients aiment ce produit en particulier. Concentrez-vous sur votre public cible, les questions courantes des clients et les possibilités de vente incitative afin d'aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque occasion. Télécharger ce modèle

7. Modèle d'horaire ClickUp

Planifiez chaque heure de votre journée avec ce modèle pratique de ClickUp

Vous voulez savoir comment garder vos projets sur la bonne voie ? Décomposez chaque étape importante en tâches de la taille d'une pépite, afin que les membres de votre équipe restent productifs chaque semaine, chaque jour et même chaque heure.

Grâce à la Modèle d'horaire ClickUp grâce à ce modèle, vous créez un calendrier structuré, mais flexible, qui vous permet de définir clairement vos objectifs et vos priorités. Grâce à la vue en calendrier, vous pouvez comptabiliser chaque heure de votre journée, en laissant du temps pour les réunions, les révisions, le brainstorming et l'accomplissement des tâches. Vous pouvez attribuer un code couleur à chaque tâche, ce qui vous donne une vue d'ensemble de la façon dont vous passez votre journée (et votre semaine).

Ce rapport hebdomadaire permet de suivre les progrès de l'équipe, de réduire les frais généraux et de permettre aux collègues de facilement facilement leur emploi du temps ou de modifier leurs priorités. Il permet aux membres de l'équipe de suivre leurs heures de travail tout en aidant les superviseurs à assigner des tâches aux membres de l'équipe des tâches quotidiennes spécifiques pour s'assurer que chaque individu dispose d'une quantité appropriée de bande passante. Télécharger ce modèle

8. Word Daily Report Card Template by Template.net

via Template.net

Êtes-vous un enseignant qui a besoin de garder ses élèves à la tâche ? Utilisez le modèle de bulletin quotidien Word de Template.net pour informer les parents et les tuteurs de la productivité des élèves tout au long de la semaine scolaire.

Ce modèle gratuit de bulletin quotidien permet aux enseignants de remplir facilement le nom de chaque élève et sa classe actuelle en haut du formulaire. Il suffit ensuite de cocher les cases correspondant à un certain nombre de critères, par exemple si l'élève a été attentif en classe, s'il a suivi les instructions et s'il a terminé son travail à temps pour chaque jour de la semaine. En bas du formulaire, l'enseignant dispose d'un espace blanc supplémentaire pour ajouter des commentaires écrits sur les performances globales de l'élève.

Ce formulaire de rapport peut être téléchargé dans plusieurs formats de fichiers, notamment Google Docs, Microsoft Word, PDF et Apple pages. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel de rapport de travail quotidien par Status.net

via Status.net

Avez-vous un certain nombre d'employés et d'entrepreneurs que vous devez surveiller ? Que vous supervisiez un projet de construction, un restaurant ou une agence de marketing, vous devez savoir comment chaque membre de l'équipe est géré bloque son temps . Heureusement, le modèle Excel de rapport de travail quotidien de Status.net peut vous aider.

Grâce à ce format de rapport, chaque membre de l'équipe peut indiquer le nombre d'heures travaillées, les activités réalisées (et le temps consacré à chacune d'entre elles) et le mode de rémunération (horaire ou salarial). Des colonnes permettent même d'indiquer si des heures supplémentaires, des congés de maladie ou des congés annuels autorisés ont été utilisés. Si des heures de travail n'ont pas été comptabilisées, les membres de l'équipe disposent d'un espace supplémentaire pour expliquer comment ils ont utilisé ce temps.

Cet exemple de rapport peut être téléchargé gratuitement via Excel. Au bas de chaque formulaire, le total des heures de l'employé pour chaque mois (y compris le total des congés annuels, des congés de maladie ou des congés sans solde) est calculé pour vous. Une fois le formulaire retourné, un espace est prévu pour que l'employé et le superviseur signent leur nom pour approbation. Télécharger ce modèle

10. Word Modèle de rapport journalier simple

via Template.net

Vous voulez un moyen très simple de rationaliser la productivité de votre équipe ? Ce modèle de rapport quotidien Microsoft Word est incroyablement facile à utiliser et fournit une vue d'ensemble de la façon dont votre équipe passe son temps.

Pour remplir le formulaire, il suffit de demander à chaque membre de l'équipe d'indiquer son nom, la date, le lieu où le travail a été effectué et le numéro de poste (le cas échéant). Ensuite, sous la rubrique "Détails du travail", chaque collègue peut griffonner une description du travail effectué, ainsi que l'heure de début et de fin de chaque tâche.

Bien qu'il soit préconçu, vous pouvez facilement personnaliser les couleurs, les titres et le texte des paragraphes pour que votre formulaire soit plus conforme à votre image de marque. Télécharger ce modèle

Augmentez votre productivité avec les modèles de rapports quotidiens de ClickUp

Pour franchir des étapes importantes, vous devez suivre les progrès individuels au mois, à la semaine et au jour le jour. Heureusement, les modèles de rapports quotidiens de ClickUp peuvent aider chaque employé - et des départements entiers - à rester sur la bonne voie.

Les 10 rapports ci-dessus peuvent aider à stimuler la productivité de l'équipe, à augmenter les ventes, à réduire les frais généraux et à identifier les lacunes de votre système de gestion des ressources humaines votre plan de projet au quotidien . De plus, grâce aux outils facilement personnalisables de ClickUp, vous pouvez intervertir les champs, les vues et le texte pour que chaque rapport réponde à vos besoins spécifiques.

Pour accéder aux modèles de rapports quotidiens, à des milliers d'intégrations et à un nombre illimité de tâches, rejoignez ClickUp dès aujourd'hui .