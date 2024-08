Comment élaborer une stratégie agile de gestion de la performance

La gestion agile des performances résout un dilemme courant : comment faire pour évaluer et améliorer efficacement les performances de votre équipe dans un environnement de travail qui évolue rapidement ?

La gestion agile des performances met l'accent sur la fourniture d'un retour d'information en temps opportun, sur des contrôles fréquents et sur la définition d'objectifs de développement de carrière pour les employés. Cette approche est née en réponse au besoin croissant de flexibilité et d'adaptabilité sur le lieu de travail et s'inspire des méthodologies utilisées dans les domaines suivants la gestion de projet agile , en particulier agile scrum .

Le système agile de gestion des performances remplace les longs paramètres des systèmes traditionnels de gestion des performances, à savoir les sessions de définition des objectifs et les boucles de rétroaction peu fréquentes. Il crée un retour d'information continu et une communication collaborative. Il en résulte un meilleur alignement des objectifs qui responsabilise vos employés.

Décortiquons l'approche agile de la gestion des performances.

Le cadre agile de gestion des performances

S'appuyer uniquement sur des évaluations annuelles pourrait ne pas être adéquat dans un environnement dynamique et en constante évolution. Adapté au lieu de travail moderne, le modèle agile de gestion des performances englobe les éléments suivants :

Des contrôles fréquents : Cette méthode encourage des contrôles plus courts et plus réguliers. Il s'agit de tête-à-tête hebdomadaires ou bihebdomadaires - une occasion de discuter de la progression, d'aborder les obstacles et de célébrer les victoires. Ces réunions rapides sont bénéfiqueséquipes agiles Un suivi détaillé des objectifs : Abandonnez les objectifs de performance vagues pour une approche plus granulaire. Pensez à des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) divisés en jalon plus petits et plus faciles à gérer Le retour d'information par le crowdsourcing : Vous pouvez encourager le feedback à 360 degrés avec cette approche des processus agiles, simplifier la collecte de feedback et de points de vue auprès des chefs d'équipe, et identifier les domaines à améliorer Développement continu : Transforme les tête-à-tête réguliers en opportunités de discuter des aspirations professionnelles et de fournir un coaching qui aide les employés à atteindre leur plein potentiel

| Les outils de gestion performance permettent de gérer les performances et de faciliter les flux de travail agile.

La gestion agile des performances diffère des approches traditionnelles de gestion des performances à bien des égards. Voici un aperçu des différences clés :

Fonctionnalité Gestion traditionnelle de la performance Gestion agile de la performance Gestion agile de la performance Gestion agile de la performance Gestion agile de la performance Gestion agile de la performance Le retour d'information - annuel, unilatéral - continu, bidirectionnel - est un élément essentiel de la gestion de la performance Peu fréquents, longs Fréquents, brefs Objectifs : vagues, annuels, SMART, collaboratifs Source du retour d'information : centrée sur le manager, à 360° Performances passées Opportunités de développement, croissance future

Les avantages et les inconvénients de la gestion agile des performances

Avec une nouvelle approche de gestion de la performance comme l'agile, il est crucial de peser le pour et le contre afin de naviguer dans le processus de mise en œuvre en douceur.

Examinons les avantages qui rendent le système de gestion des performances agile attrayant, puis abordons certains inconvénients potentiels et la manière de les surmonter.

Avantages de la mise en œuvre d'un système agile de gestion des performances :

Amélioration de l'engagement des employés et de la collaboration au sein de l'équipe : Grâce à des retours et des abonnements réguliers, les employés se sentent valorisés et sont dans le coup, tandis que la définition collaborative des objectifs garantit que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objets

Grâce à des retours et des abonnements réguliers, les employés se sentent valorisés et sont dans le coup, tandis que la définition collaborative des objectifs garantit que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objets Des opportunités accrues d'apprentissage et de développement: Grâce à des contrôles et des retours réguliers, vous pouvez mieux identifier les lacunes en matière de compétences et fournir un coaching ciblé en temps réel

Grâce à des contrôles et des retours réguliers, vous pouvez mieux identifier les lacunes en matière de compétences et fournir un coaching ciblé en temps réel Agilité et adaptabilité accrues: Avec une gestion agile de la performance, vous vous adaptez et évoluez en temps réel, en répondant rapidement aux changements d'objectifs et de priorités

Avec une gestion agile de la performance, vous vous adaptez et évoluez en temps réel, en répondant rapidement aux changements d'objectifs et de priorités Amélioration de la prise de décision: Les contrôles réguliers et le suivi de la progression fournissent des données précieuses pour la prise de décision future. Vous pouvez adapter les forfaits de développement et optimiser les performances de l'équipe, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et de meilleurs résultats

Inconvénients potentiels et moyens de les atténuer :

La validation du temps par le manager: Les contrôles fréquents nécessitent un investissement en temps de la part des managers. L'utilisation de des outils de gestion de projet pour la gestion des tâches peut aider à organiser ce processus

Les contrôles fréquents nécessitent un investissement en temps de la part des managers. L'utilisation de des outils de gestion de projet pour la gestion des tâches peut aider à organiser ce processus **Le retour d'information est crucial, mais les discussions interminables qui ne débouchent sur rien de concret peuvent s'avérer accablantes. Concentrez-vous sur la fourniture d'un retour d'information spécifique et exploitable lors des vérifications pour en maximiser l'impact

L'absence de documentation formelle : La gestion agile des performances repose souvent sur des discussions informelles plutôt que sur une documentation formelle. Éliminez les défis liés au suivi de la progression et de la performance grâce àmodèles d'évaluation des performances. Incorporez à la fois le retour d'information informel et les examens périodiques dans l'évaluation des performances et documentez-les tous deux pour suivre la progression

La mise en place d'un système agile de gestion de la performance peut permettre à votre organisation de connaître la réussite sur un marché volatile. Cependant, l'intégrer dans votre organisation peut s'avérer difficile, surtout si vous passez d'un processus de gestion de la performance plus traditionnel.

Voici les étapes clés pour assurer une mise en œuvre en douceur et éviter les perturbations :

1. Commencez modestement et recueillez des informations en retour

La gestion agile des performances est une discussion continue axée sur le développement. Commencer petit permet d'avoir un environnement contrôlé pour :

Tester un programme pilote : Expérimenter l'ensemble du processus de gestion de la performance, les outils et la fréquence des contrôles au sein d'un groupe plus restreint. Cela permet d'identifier les difficultés ou les points à améliorer avant de déployer le programme à l'échelle de l'organisation

: Expérimenter l'ensemble du processus de gestion de la performance, les outils et la fréquence des contrôles au sein d'un groupe plus restreint. Cela permet d'identifier les difficultés ou les points à améliorer avant de déployer le programme à l'échelle de l'organisation Créer une dynamique : Un programme pilote réussi avec un retour positif des participants peut susciter l'enthousiasme et l'élan nécessaires à un déploiement plus large. Les employés voient les avantages potentiels avant qu'on leur demande d'adopter pleinement le nouveau système

: Un programme pilote réussi avec un retour positif des participants peut susciter l'enthousiasme et l'élan nécessaires à un déploiement plus large. Les employés voient les avantages potentiels avant qu'on leur demande d'adopter pleinement le nouveau système Identifier les problèmes cachés : Le projet pilote peut mettre au jour des problèmes imprévus propres à votre personnel ou à la culture de votre entreprise. Certaines équipes ont peut-être besoin d'une formation supplémentaire, ou les outils de communication choisis ne sont pas tout à fait adaptés aux besoins. La prise en compte de ces problèmes dès le début garantit une mise en œuvre plus harmonieuse dans l'ensemble de l'organisation

Pour lancer efficacement votre programme pilote, vous devez également comprendre les pratiques actuelles de votre organisation en matière de gestion des performances. Voici comment recueillir des informations précieuses :

Sondages auprès des employés

Élaborez des sondages anonymes pour évaluer le sentiment des employés à l'égard des objectifs de gestion des performances dans le système de gestion actuel.

Posez des questions telles que :

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du processus actuel d'évaluation des performances ?

À faites-vous suffisamment de commentaires constructifs tout au long de l'année ?

Qu'est-ce qui rendrait les entretiens d'évaluation plus utiles pour vous ?

**Groupes de discussion de managers

Organiser des groupes de discussion avec les managers pour discuter de leurs difficultés avec le système actuel.

Voici quelques invitations :

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors des entretiens d'évaluation ?

Qu'est-ce qui vous permettrait de fournir plus facilement un retour d'information significatif aux membres de votre équipe ?

À quoi vous fait penser le passage à un modèle de contrôle plus fréquent ?

Analysez le retour d'information provenant de ces sources et adaptez votre programme pilote à vos besoins spécifiques. Vous augmenterez ainsi les chances d'une mise en œuvre réussie et d'une expérience globalement positive au sein de l'organisation agile.

2. Utiliser les bons outils numériques

Mettez en œuvre les bons outils pour assurer la réussite continue de votre système de gestion des données de performance. Les fonctionnalités à prendre en compte comprennent :

Fixation d'objectifs et suivi: Vos outils agiles de gestion de la performance devraient permettre de définir des objectifs SMART au niveau individuel et au niveau de l'équipe

Vos outils agiles de gestion de la performance devraient permettre de définir des objectifs SMART au niveau individuel et au niveau de l'équipe Gestion des vérifications: Recherchez un outil qui facilite la programmation des vérifications, l'envoi de rappels et le suivi des points de discussion et des éléments d'action

Recherchez un outil qui facilite la programmation des vérifications, l'envoi de rappels et le suivi des points de discussion et des éléments d'action **Gestion du feed-back : l'outil doit apporter une assistance pour fournir et recevoir un feed-back sous différentes formes, telles que texte, enregistrements audio ou vidéoconférence. Envisagez des fonctionnalités permettant un retour d'information anonyme, ce qui est crucial pour un retour d'information à 360 degrés

Rapports et analyses: Suivez les performances globales de l'équipe et des individus à l'aide de rapports et de tableaux de bord perspicaces. Recherchez des fonctionnalités qui permettent de visualiser les tendances, d'identifier les domaines à améliorer et de mesurer l'impact des programmes d'apprentissage et de développement

Suivez les performances globales de l'équipe et des individus à l'aide de rapports et de tableaux de bord perspicaces. Recherchez des fonctionnalités qui permettent de visualiser les tendances, d'identifier les domaines à améliorer et de mesurer l'impact des programmes d'apprentissage et de développement Intégration: Choisissez un outil qui s'intègre parfaitement à vos systèmes existants, à vos outils de communication ou à vos plateformes de gestion de projet afin d'éviter les silos de données et de rationaliser la communication et les flux de travail

Choisissez un outil qui s'intègre parfaitement à vos systèmes existants, à vos outils de communication ou à vos plateformes de gestion de projet afin d'éviter les silos de données et de rationaliser la communication et les flux de travail Interface intuitive: L'interface de l'outil doit être conviviale et accessible à la fois aux responsables et aux employés, quel que soit leur niveau d'expertise technique

L'interface de l'outil doit être conviviale et accessible à la fois aux responsables et aux employés, quel que soit leur niveau d'expertise technique Compatibilité mobile: Envisager un outil adapté aux mobiles pour permettre aux employés et aux prestataires d'accéder aux informations sur les performances et de fournir un retour d'information en déplacement

Utilisez le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp pour une mise en œuvre réussie de la gestion agile de la performance La plateforme de gestion de projet agile de ClickUp offre de nombreux principes, méthodologies et fonctionnalités agiles pour une gestion efficace de la performance agile.

Définir des objectifs clairs et les lier à des projets ou à des tâches avecObjectifs ClickUp. Suivez la progression grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de la charge de travail, les tableaux de bord et les champs personnalisés pour mesurer la réussite par rapport aux objectifs

ou à des tâches avecObjectifs ClickUp. Suivez la progression grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de la charge de travail, les tableaux de bord et les champs personnalisés pour mesurer la réussite par rapport aux objectifs Promouvoir des contrôles réguliers et un retour d'information avec les @mentions, les mentions et les discussions de ClickUp sur les tâches ou les projets

avec les @mentions, les mentions et les discussions de ClickUp sur les tâches ou les projets Obtenez des informations en temps réel sur la progression de l'équipe, la capacité et la vélocité du projet grâce aux tableaux de bord automatisés de ClickUp. Les diagrammes Burnup/Burndown permettent de suivre la progression du sprint et d'analyser le travail achevé par rapport aux objectifs

3. Définir les paramètres et les résultats clés

Les objectifs et les résultats clés (OKR) constituent la pierre angulaire du processus agile de gestion des performances. Ils constituent un cadre permettant de définir des objectifs clairs et mesurables pour les individus, les équipes et l'ensemble de l'organisation.

Objectifs

Paramétrez des descriptions ambitieuses et qualitatives de ce que vous souhaitez réaliser dans un délai précis (généralement un trimestre ou une année). Ils doivent être inspirants, stimulants et limités dans le temps.

Exemple : "Devenir le leader du secteur en matière de satisfaction de la clientèle d'ici le quatrième trimestre"

Résultats clés

Définissez des indicateurs spécifiques et mesurables qui permettent de suivre la progression vers la réalisation de l'objet. Ils doivent être clairement définis, vérifiables et avoir une valeur cible ou un résultat.

Exemple : "Augmenter le taux de promotion net (NPS) de 60 à 70 d'ici le quatrième trimestre" ou "Réduire le taux de désabonnement des clients de 5 % d'ici le quatrième trimestre".

Voici une décomposition de la manière de mettre en œuvre les OKR au sein de votre système de gestion agile des performances (APM) :

Collaborer : Favoriser la propriété et l'adhésion en impliquant les managers et les employés dans la définition collaborative des OKR

: Favoriser la propriété et l'adhésion en impliquant les managers et les employés dans la définition collaborative des OKR Les OKR en cascade : Aligner les OKR de l'équipe et des individus sur les objectifs plus larges de l'organisation

: Aligner les OKR de l'équipe et des individus sur les objectifs plus larges de l'organisation Objectifs SMART : S'assurer que les OKR sont SMART

: S'assurer que les OKR sont SMART Suivi et révision : Planifiez des contrôles réguliers (mensuels ou bihebdomadaires) pour suivre la progression des OKR. Effectuez les ajustements nécessaires pour maintenir la motivation de chacun

Modèle de OKRs de ClickUp est un excellent outil de planification et de définition des objectifs pour les individus et les équipes. Utilisez-le pour définir la structure de base du développement des OKR dans les domaines fonctionnels de votre organisation. Ensuite, vous pouvez facilement diviser des objectifs énormes en OKR réalisables et suivre la progression en un coup d'œil à l'aide des statuts personnalisés de la liste OKR.

4. Adopter le retour d'information à 360 degrés

Les entretiens d'évaluation traditionnels s'appuient souvent uniquement sur le point de vue du manager. Le système agile d'entretiens annuels d'évaluation des cadres adopte une approche plus holistique que les entretiens d'évaluation traditionnels. retour d'information à 360 degrés intègre des informations provenant de sources multiples, ce qui permet de dresser un tableau plus complet des performances et des points forts d'un employé.

Commencez par introduire l'auto-évaluation et le retour d'information des pairs lors des discussions de contrôle. Intégrez progressivement le retour d'information du manager et les discussions sur le développement continu, et envisagez d'intégrer le retour d'information des clients en fonction du rôle de l'employé.

Encouragez les employés à considérer l'ensemble du processus de retour d'information comme un outil de croissance et de développement futur, et non comme une critique. Envisagez dans un premier temps un retour d'information anonyme de la part des pairs afin d'encourager les réponses honnêtes. Laissez la confiance s'installer et passez progressivement à un retour d'information identifiable.

Proposez aux fournisseurs prestataires une formation sur la manière de fournir et de recevoir un retour d'information constructif sur les performances, afin de garantir une expérience positive pour toutes les personnes concernées.

Capturez les réponses et acheminez-les à la bonne équipe au bon moment avec ClickUp Forms ClickUp Formulaires est utile pour recueillir les commentaires de diverses sources, telles que les collègues, les responsables et même les clients.

Cet outil vous permet de :

Créer des formulaires de retour d'information personnalisés : Adapter ces formulaires à vos besoins spécifiques. Par exemple, les prestataires peuvent créer un formulaire de retour d'information pour fournir un retour d'information aux employés, et les employés peuvent en créer un pour fournir un retour d'information fréquent les uns aux autres

: Adapter ces formulaires à vos besoins spécifiques. Par exemple, les prestataires peuvent créer un formulaire de retour d'information pour fournir un retour d'information aux employés, et les employés peuvent en créer un pour fournir un retour d'information fréquent les uns aux autres Recueillez les commentaires de manière anonyme : Cela renforce l'engagement des employés et encourage un retour d'information honnête

: Cela renforce l'engagement des employés et encourage un retour d'information honnête Suivre le retour d'information : Utilisez ces formulaires pour assurer le suivi du retour d'information au fil du temps. Cela permet d'identifier les tendances et les modèles de performance des employés

5. Suivre les performances et proposer des mesures d'incitation

La gestion agile des performances s'épanouit dans une culture qui encourage l'apprentissage et l'amélioration continus. Le suivi des indicateurs de performance quotidiens et la mise en place de mesures incitatives bien conçues sont essentiels pour assurer une gestion continue des performances et un cycle de retour d'information permanent.

Suivi des performances : Guider et motiver

Boucle de retour d'information continue : Suivre la progression vers les objectifs grâce à des contrôles réguliers. Suivez les indicateurs de performance et les points de données concrets pour la discussion, en aidant les employés à comprendre leurs forces, leurs faiblesses et les domaines à améliorer

Suivre la progression vers les objectifs grâce à des contrôles réguliers. Suivez les indicateurs de performance et les points de données concrets pour la discussion, en aidant les employés à comprendre leurs forces, leurs faiblesses et les domaines à améliorer Se concentrer sur les résultats: Mettre l'accent sur les résultats plutôt que sur l'activité. Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) alignés sur les OKR pour s'assurer que tout le monde travaille pour ce qui est important

Incitations : Reconnaître et renforcer

Motivation et alignement: Motiver les employés à se surpasser et à atteindre les objectifs grâce à des mesures incitatives bien conçues

Motiver les employés à se surpasser et à atteindre les objectifs grâce à des mesures incitatives bien conçues Se concentrer sur les bonnes choses: Inciter les employés à atteindre des objectifs individuels et d'équipe - et pas seulement les indicateurs traditionnels tels que le nombre d'heures travaillées - pour les détourner des activités qui ne contribuent pas à la réussite et les orienter vers celles qui le font

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp vous permet de collaborer à l'évaluation des performances des employés et d'en assurer le suivi, ce qui vous aide à récompenser et à stimuler les performances de l'organisation.

Ce modèle crée une boucle de rétroaction continue grâce à des fonctionnalités telles que :

Statuts personnalisables : Suivez l'état d'avancement de chaque évaluation grâce à des statuts tels que "En cours", "A réviser" ou "Approuvé

: Suivez l'état d'avancement de chaque évaluation grâce à des statuts tels que "En cours", "A réviser" ou "Approuvé Indicateurs de performance et résultats : Créez des champs personnalisés pour capturer des points de données pertinents alignés sur les OKR. Cela vous permet de vous concentrer sur les résultats plutôt que sur la production et de mettre l'accent sur les indicateurs clés de performance qui comptent

6. Itérer et affiner

L'amélioration continue est au cœur des méthodologies agiles de gestion des performances. Une fois que vous disposez d'indicateurs de performance exploitables, commencez à apporter les ajustements nécessaires.

Commencez par rechercher des thèmes et des schémas récurrents dans les données de feedback . Y a-t-il des aspects spécifiques du processus d'enregistrement qui semblent lourds ? Les indicateurs clés de performance choisis reflètent-ils vraiment les résultats souhaités ?

. Y a-t-il des aspects spécifiques du processus d'enregistrement qui semblent lourds ? Les indicateurs clés de performance choisis reflètent-ils vraiment les résultats souhaités ? Ensuite, vérifiez s'il existe une corrélation entre vos pratiques d'APM et les indicateurs de performance que vous suivez. Par exemple, l'introduction d'un retour d'information plus fréquent a-t-elle entraîné une diminution du taux de rotation du personnel ?

que vous suivez. Par exemple, l'introduction d'un retour d'information plus fréquent a-t-elle entraîné une diminution du taux de rotation du personnel ? Établissez un ordre de priorité pour les domaines à améliorer en fonction de votre analyse. Concentrez-vous sur les problèmes les plus critiques soulevés dans les commentaires et sur ceux qui sont susceptibles d'avoir le plus grand impact

en fonction de votre analyse. Concentrez-vous sur les problèmes les plus critiques soulevés dans les commentaires et sur ceux qui sont susceptibles d'avoir le plus grand impact Élaborez un forfait concret décrivant les changements que vous allez apporter. Il peut s'agir de revoir la forme du pointage, de fournir un complément de formation sur la définition des objectifs ou d'intégrer de nouveaux outils pour faciliter l'échange d'informations en retour

que vous allez apporter. Il peut s'agir de revoir la forme du pointage, de fournir un complément de formation sur la définition des objectifs ou d'intégrer de nouveaux outils pour faciliter l'échange d'informations en retour Communiquez les améliorations forfaitaires aux cadres et aux employés. Expliquez la raison d'être des changements et les avantages qu'ils procureront à toutes les personnes concernées

Conseil de pro: Testez d'abord les changements importants que vous avez l'intention d'apporter à plus petite échelle. Cela vous permet d'identifier et de résoudre les problèmes imprévus avant de les appliquer à l'ensemble de l'organisation. |

Aidez votre équipe à travailler plus intelligemment et plus rapidement avec le logiciel de gestion de projet ClickUp La plateforme de gestion de projet de ClickUp aide les équipes de direction et de RH à aborder et à mettre en œuvre la performance et la gestion des employés de bout en bout, depuis la collecte et le fournisseur prestataire jusqu'à la création d'un forfait et d'une stratégie d'amélioration de la performance des employés.

Cette plateforme tout-en-un de gestion de projet et de performance vous aide à :

Suivre la progression et la performance: Les tableaux de bord et les fonctionnalités de rapports de ClickUp permettent de suivre la progression et la performance au fil du temps. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les domaines à améliorer et pour mesurer la réussite de vos pratiques agiles

Les tableaux de bord et les fonctionnalités de rapports de ClickUp permettent de suivre la progression et la performance au fil du temps. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les domaines à améliorer et pour mesurer la réussite de vos pratiques agiles Faciliter la communication et la collaboration: ClickUp fournit une plateforme centrale pour toutes les tâches, documents et discussions du projet. Cela peut aider à améliorer la communication et la coopération entre les membres de l'équipe, ce qui est essentiel pour itérer et affiner les pratiques agiles

ClickUp fournit une plateforme centrale pour toutes les tâches, documents et discussions du projet. Cela peut aider à améliorer la communication et la coopération entre les membres de l'équipe, ce qui est essentiel pour itérer et affiner les pratiques agiles **Utilisez ClickUp pour documenter et suivre les résultats de vos projetsrétrospectives agilesoù les équipes réfléchissent à ce qui s'est bien passé et à ce qui pourrait être amélioré. Ces informations peuvent être utilisées pour ajuster vos pratiques agiles et améliorer les performances au fil du temps

Construire un moteur de croissance avec ClickUp

La mise en œuvre d'une approche agile du processus de gestion de la performance est un moyen sûr de créer une culture d'apprentissage continu, de développement et de communication ouverte. Les avantages se répercutent vers l'extérieur, conduisant à une meilleure collaboration, à l'alignement des objectifs et à la réussite de l'organisation.

À mesure que les entreprises évoluent, la gestion agile de la performance deviendra encore plus cruciale pour renforcer la cohésion entre les zones géographiques. Avec l'essor de l'IA et de l'analyse des données, nous nous attendons à voir davantage de solutions axées sur la technologie pour la gestion agile des performances.

La capacité de ClickUp à fonctionner à la fois comme un outil de gestion de projet agile et une plateforme de gestion de la performance le positionne parfaitement pour l'avenir du travail. En adoptant transformation agile et en tirant parti de ClickUp, les organisations peuvent responsabiliser leurs équipes, atteindre les objectifs plus efficacement et acquérir un avantage concurrentiel significatif. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui gratuitement et construisez votre stratégie agile de gestion de la performance dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelle est la différence entre la gestion traditionnelle de la performance et la gestion agile de la performance ?

La gestion traditionnelle des performances est axée sur les entretiens annuels et la définition rigide des objectifs, tandis que le modèle de gestion agile des performances met l'accent sur le retour d'information continu et l'adaptabilité à l'évolution des objectifs et des priorités de l'entreprise.

2. Quel est l'objectif de la performance agile ?

L'objectif de la gestion agile de la performance est de créer une amélioration continue, de renforcer les compétences de communication et la collaboration, et de donner aux employés la possibilité de s'approprier leur développement.

3. Quel est le point clé de l'agilité ?

Le point clé de l'agilité est que les organisations agiles adoptent la flexibilité, la transparence et la collaboration pour atteindre efficacement les objectifs de l'organisation et adapter efficacement les capacités organisationnelles aux circonstances changeantes.