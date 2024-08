Survivre à la surcharge de notifications : Votre guide pour trouver la paix dans un monde numérique trépidant

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous essayez de vous concentrer sur votre travail, mais où, toutes les quelques minutes, une notification s'affiche et vole votre attention ? Vous n'êtes pas le seul !

Qu'il s'agisse d'un courriel ou d'une mise à jour sur les médias sociaux, nous sommes constamment interrompus par des notifications. Ces interruptions fréquentes sont plus qu'agaçantes : elles nuisent à notre productivité et provoquent de la fatigue. Recherche indiquent également que le fait d'être fréquemment interrompu et de se sentir obligé de réagir rapidement peut affecter nos performances et notre niveau de stress.

la fatigue liée aux notifications est le sentiment d'être submergé ou mentalement épuisé par le barrage constant de notifications provenant de nos appareils numériques. Ce phénomène est devenu un mal trop courant dans notre monde hyperconnecté.

Dans cet article, nous allons explorer la signification de la surcharge de notifications, ses sources, ses impacts psychologiques et quelques stratégies pour la réduire.

Qu'est-ce que la surcharge de notifications?

La surcharge de notifications survient lorsque vous êtes constamment bombardé de notifications provenant de diverses sources numériques, telles que les courriels, les SMS, les mises à jour des médias sociaux et les plateformes de travail comme Slack, Skype, etc. C'est la principale cause de la fatigue liée aux notifications.

La fatigue liée aux notifications est tout aussi réelle que la fatigue liée à Zoom. Et vous n'êtes pas le seul à en faire l'expérience. Elle survient lorsque la quantité de notifications dépasse votre capacité à les gérer et à y répondre efficacement.

Cette surcharge peut entraîner du stress, des distractions et une surcharge cognitive. C'est aussi un tueur de productivité et a un impact négatif sur notre concentration et notre bien-être général.

Alors, comment la réduire ?

Les appareils numériques faisant partie intégrante de notre vie personnelle et professionnelle, il est impossible de les supprimer complètement de notre vie. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est prendre des mesures pour réduire le stress.

Mais avant de décider des stratégies à adopter, identifions les causes et les sources courantes de la surcharge de notifications.

Causes et sources courantes de la surcharge de notifications

Nos appareils numériques sont les principales sources de notifications. De nos jours, nous utilisons des applications pour tout, qu'il s'agisse d'obtenir des rappels quotidiens, de consulter la météo ou de communiquer entre nous. Et toutes ces applications nous envoient des notifications quotidiennes. Voyons qui sont les coupables :.

Applications mobiles: Avec la prolifération des smartphones, les applications mobiles rivalisent constamment pour attirer notre attention par le biais de notifications, qu'il s'agisse de mises à jour de médias sociaux, d'alertes d'actualités ou de notifications d'applications

Avec la prolifération des smartphones, les applications mobiles rivalisent constamment pour attirer notre attention par le biais de notifications, qu'il s'agisse de mises à jour de médias sociaux, d'alertes d'actualités ou de notifications d'applications **L'afflux de notifications par courriel, qu'il s'agisse de communications liées au travail, de lettres d'information ou de messages promotionnels, contribue de manière significative à la surcharge de notifications

Les plateformes de médias sociaux: Les plateformes de médias sociaux se nourrissent de l'engagement. Elles envoient des notifications pour tout, qu'il s'agisse de likes, de commentaires, de messages, d'anniversaires ou d'autres interactions, ce qui peut rapidement devenir une source de surcharge

Les plateformes de médias sociaux se nourrissent de l'engagement. Elles envoient des notifications pour tout, qu'il s'agisse de likes, de commentaires, de messages, d'anniversaires ou d'autres interactions, ce qui peut rapidement devenir une source de surcharge **Les plateformes de messagerie instantanée telles que WhatsApp, Messenger et Slack facilitent la communication en temps réel. Les plateformes de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger et Slack facilitent la communication en temps réel, mais elles bombardent également les utilisateurs de notifications, ce qui peut entraîner une distraction et une surcharge

Calendrier et applications de rappel**Bien qu'elles soient utiles pour organiser les horaires et les tâches, les applications de calendrier et de rappel peuvent nous surcharger de notifications concernant les événements, les réunions, les échéances et les tâches à venir

applications de rappel**Bien qu'elles soient utiles pour organiser les horaires et les tâches, les applications de calendrier et de rappel peuvent nous surcharger de notifications concernant les événements, les réunions, les échéances et les tâches à venir Les applications d'actualités et de médias: Les applications et sites web d'actualités fournissent des mises à jour constantes sur les événements en cours, en envoyant des notifications pour les dernières nouvelles, ce qui contribue également à la surcharge d'informations

Les applications et sites web d'actualités fournissent des mises à jour constantes sur les événements en cours, en envoyant des notifications pour les dernières nouvelles, ce qui contribue également à la surcharge d'informations Notifications push: Les notifications push sont envoyées par les sites web et les applications pour réengager les utilisateurs avec du contenu ou des mises à jour, mais elles peuvent provoquer une surcharge si elles ne sont pas personnalisées ou contrôlées correctement

Les notifications push sont envoyées par les sites web et les applications pour réengager les utilisateurs avec du contenu ou des mises à jour, mais elles peuvent provoquer une surcharge si elles ne sont pas personnalisées ou contrôlées correctement Appareils intelligents et wearables: Les smartphones ne sont pas les seuls coupables ; les smartwatches, les trackers de fitness et autres wearables génèrent également des notifications

Les smartphones ne sont pas les seuls coupables ; les smartwatches, les trackers de fitness et autres wearables génèrent également des notifications Outils liés au travail: Outils et logiciels liés au travail, y compris les plateformes de gestion de projet,les applications de communication d'équipeetc., génèrent souvent des notifications relatives aux tâches, aux échéances et aux activités de l'équipe

Outils et logiciels liés au travail, y compris les plateformes de gestion de projet,les applications de communication d'équipeetc., génèrent souvent des notifications relatives aux tâches, aux échéances et aux activités de l'équipe Abonnements et services: Les abonnements à divers services, tels que les plateformes de streaming, les sites d'achat en ligne et les outils de productivité, peuvent envoyer des notifications relatives à l'activité du compte, aux offres et aux promotions

Impact des notifications sur notre productivité

Les notifications nous poussent souvent vers le multitâche, car elles nous détournent de notre travail et déplacent notre attention vers une autre tâche, même si ce n'est que pour une brève période.

A Article de l'Université de Stanford indique que ses recherches montrent que too much multitasking peut interférer avec la mémoire de travail et la mémoire à long terme et impacter notre productivité

L'article décrit en outre l'impact du multitâche sur l'exécution des tâches : lorsque vous avez des sources d'attention concurrentes, vos performances sont souvent réduites. Vous êtes probablement plus lent à plier le linge ou vous faites peut-être tomber des objets par terre lorsque vous aidez un enfant à faire ses devoirs que lorsque vous pliez le linge tout seul

Le multitâche et le changement de contexte réduisent sérieusement notre productivité. Lorsque nous changeons de contexte, il nous faut parfois jusqu'à 10 minutes pour nous concentrer à nouveau sur la tâche initiale.

nos appareils et leurs notifications peuvent avoir un impact sur notre santé mentale et notre productivité il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience des autres https://unsplash.com/ Unsplash /%href/

Impact psychologique de la surcharge de notifications

Savez-vous ce qui se passe lorsque vous êtes submergé de travail ? Cela peut provoquer la paralysie de la charge de travail .

Un phénomène similaire se produit lorsque vous recevez un nombre important de notifications au cours de votre journée. Vous commencez à remettre à plus tard, à vérifier vos notifications et même à vous désintéresser de vos appareils. Le pire, c'est son impact sur notre santé mentale et notre concentration.

Voici comment la surcharge de notifications nous affecte :

Impact sur la concentration et l'attention

Les interruptions constantes des notifications perturbent notre concentration et notre attention temps de concentration . Il est alors difficile de s'engager dans un travail approfondi ou d'accomplir des tâches de manière efficace. Les distractions, même brèves, peuvent dérailler la productivité et entraver les performances, car il faut du temps au cerveau pour se reconcentrer après chaque interruption.

Isolation sociale

C'est un peu ironique : les notifications sont censées nous aider à rester connectés. Mais le fait d'être rivé à nos écrans peut nous éloigner encore plus des vraies relations humaines. Pensez-y : combien de fois vous êtes-vous trouvé dans une pièce remplie de gens, mais tout le monde fixait son téléphone ?

Cette préoccupation pour les outils numériques rend plus difficiles les conversations en face à face et les contacts avec les autres. Au fil du temps, cela peut provoquer des sentiments de solitude, de déconnexion et d'aliénation. Cela peut également avoir un impact sur notre sentiment d'appartenance et de soutien social.

Stress et anxiété

La surcharge de notifications peut également devenir une source de stress et d'anxiété.

[Les psychologues](https://afterburner.com.au/what-happens-to-the-brain-when-weget-notifications/#:\~ :text=Dr%20Sanam%20Hafeez%2C%20a%20psychologist%20at%20Columbia%20University%20says%C2%A0%E2%80%9C%5BNotifications%5D%20send%20our%20brain%20into%20overdrive%2C%20triggering%20anxiety%20and%20stress%2C%20and%20at%20the%20very%20least%2C%20hypervigilance%2C%20which%20is%20meant%20to%20protect%20us%20from%20predators%2C%20not%20the%20phone.%E2%80%9D)

affirment également que les notifications mettent notre cerveau en surrégime, ce qui déclenche l'anxiété et le stress. Le flux incessant de notifications exigeant de l'attention crée un sentiment d'urgence perpétuel, ce qui vous donne l'impression d'être constamment sur le qui-vive.

**La peur de manquer des mises à jour ou des opportunités importantes intensifie également ce stress, nous poussant à consulter nos appareils même dans les moments de détente ou de loisir.

Troubles du sommeil

L'exposition excessive à la technologie et aux notifications, en particulier avant le coucher, peut perturber le sommeil. Nos smartphones et tablettes émettent une lumière bleue qui supprime la production de mélatonine, une hormone responsable de la régulation des cycles de sommeil et d'éveil.

L'exposition à la lumière bleue le soir retarde l'endormissement et réduit la qualité globale du sommeil. Cela peut entraîner des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents pendant la nuit et une sensation de groggy au réveil.

Maintenant que nous connaissons l'impact désastreux que la surcharge de notifications peut avoir sur notre santé mentale, il est nécessaire de la contrôler. Vous vous dites peut-être : "Pourquoi ne pas simplement les éteindre ?"

C'est une bonne idée : vous pouvez désactiver les notifications directement dans les paramètres. Mais est-ce si simple ? Pas si l'on considère un autre impact des notifications.

Les notifications peuvent également déclencher la dopamine, une hormone qui joue un rôle dans le plaisir et la motivation. Ainsi, même si vous décidez de ne pas les consulter, vous ressentirez une forte envie de les consulter et d'agir en conséquence.

Cela vaut également pour les professionnels. D'après Statista 43 % des travailleurs américains consultent leur courrier électronique toutes les quelques heures en dehors des heures de travail, tandis que 10 % le font en permanence.

Alors, que pouvons-nous faire pour mettre fin à la surcharge de notifications ? Lire la suite.

Vérifiez vos notifications

La première façon d'arrêter la surcharge de notifications est de passer en revue toutes les applications et plateformes de vos appareils qui envoient des notifications. Identifiez celles qui sont essentielles et celles dont vous pouvez vous passer. Les applications essentielles peuvent être les suivantes les outils de communication sur le lieu de travail les appels téléphoniques, etc. Les outils non essentiels peuvent être des applications de médias sociaux, des messages de jeux, etc.

Posez-vous la question : avez-vous besoin de savoir immédiatement qui a aimé votre dernier message sur les médias sociaux ou quand un produit spécifique est en vente ? Classez vos notifications par ordre de priorité en fonction des informations dont vous avez besoin immédiatement et de celles qui peuvent attendre que vous puissiez consulter l'application.

Cette méthode permet de réduire considérablement le nombre de notifications push. La gestion des notifications est également l'un des meilleurs moyens de maintenir l'attention .

Distance par rapport aux appareils

Il est plus facile de créer une barrière physique entre vous et vos appareils qu'une barrière mentale. En gardant vos appareils physiquement hors de portée, vous vous assurez de ne pas être distrait par chaque bourdonnement et chaque bip. Votre smartphone a tendance à vous attirer avec ses messages et ses écrans lumineux. Ainsi, par exemple, même lorsque vous êtes tenté de consulter votre téléphone, vous avez le temps de vous rappeler pourquoi vous l'avez tenu à l'écart et de vous arrêter.

utilisez ClickUp pour communiquer de manière asynchrone avec vos collègues et garder le silence lorsque c'est nécessaire

Vous pouvez également le placer face cachée ou à une certaine distance. Si vous attendez un message ou un appel important et que vous craignez de le manquer, vous pouvez utiliser une smartwatch. Les smartwatches ne permettent qu'à certaines applications de vous avertir. Vous pouvez ainsi ranger votre téléphone sans craindre de manquer quelque chose d'essentiel.

Planifier des vérifications de notifications

Nous savons tous à quel point il peut être difficile de réduire le temps passé devant l'écran et d'ignorer les messages non essentiels. Par conséquent, n'essayez pas de bloquer complètement les notifications. Au lieu de cela, désignez des moments spécifiques dans la journée pour répondre à vos messages directs, aux discussions de groupe et aux courriels.

La meilleure façon de cultiver cette habitude est de vous renforcer positivement chaque fois que vous réussissez à respecter cet horaire. La récompense doit être quelque chose que vous aimez, comme votre collation préférée, une activité relaxante, un petit jeu, etc.

Ce renforcement positif vous aidera à maintenir cette habitude plus longtemps. Ce renforcement positif vous aidera à maintenir cette habitude plus longtemps. À terme, vous serez en mesure d'éviter les interruptions constantes et de rester concentré sur vos tâches pendant des périodes plus longues.

Utiliser des applications de concentration

En plus de garder vos appareils hors de portée et de gérer les notifications, vous pouvez également utiliser des applications de concentration et le mode concentration/ne pas déranger. Voici ce que vous pouvez faire :

le mode Focus / ne pas déranger sur les téléphones Android via_ la société Google a été créée par le gouvernement américain

Activez le mode "ne pas déranger" ou le mode "concentration" lorsque vous devez travailler en profondeur et vous concentrer

Personnaliser les paramètres de notification, comme la désactivation des alertes, des bannières, des sons et de l'apparence de l'écran de verrouillage

Utiliserapplications de concentration comme Forest, Serene, Focus Bear, etc. De nombreuses applications vous récompensent lorsque vous vous concentrez, ce qui vous aide à établir un calendrier et à prendre des habitudes

Masquer les applications qui vous distraient

Téléchargez des bloqueurs d'applications pour bloquer les applications ou les sites web qui vous distraient

Tirez parti de l'optionboîte de réception zéro pour la gestion des tâches liées au courrier électronique

Utiliser un outil de gestion du travail consolidé

Limiter le nombre de plateformes que vous utilisez pour travailler est une autre stratégie solide pour gérer les notifications. Utilisez un outil de gestion consolidée des tâches et du travail comme ClickUp pour gérer tout votre travail sur une seule plateforme. Vous pouvez intégrer ClickUp à plus de 1000 outils de productivité, réduisant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs applications.

gérer votre travail sur une seule plateforme avec ClickUp_ Tâches ClickUp offre une personnalisation et une flexibilité totales pour mener à bien vos projets et gérer tous les types de travail. Vous pouvez assigner des commentaires comme éléments d'action, partager des enregistrements d'écran, personnaliser votre espace de travail, créer des listes de contrôle et organiser les tâches à l'aide de cinq niveaux de priorité. Ces fonctionnalités vous permettent de ne pas passer constamment d'une application ou d'une plateforme à l'autre.

la priorité des tâches dans ClickUp permet d'indiquer rapidement ce qui doit être traité en premier

Définissez les priorités des tâches dans 4 catégories : urgent, élevé, normal et faible. Vous pouvez définir des alertes pour les tâches à priorité élevée et vous assurer de recevoir des notifications pour toute modification de ces tâches.

ClickUp vous permet également de personnaliser les paramètres afin de recevoir des alertes si la priorité d'une tâche passe de faible à élevée ou à urgente.

définissez des rappels rapides à l'aide de ClickUp Reminders_

Vous pouvez ajouter des pièces jointes, définir des calendriers récurrents et même créer des rappels pour les commentaires et les conversations.

vous donne la possibilité d'utiliser le mode Focus pour vous concentrer exclusivement sur la tâche en cours. Vous pouvez choisir le mode Focus bloc, qui grise tout ce qui se trouve sur la page en dehors du bloc dans lequel vous travaillez actuellement, ou le mode Focus page, qui masque les barres latérales pendant que vous tapez.

Voici une autre façon de tirer parti de ClickUp pour réduire la surcharge de notifications :

planifiez vos notifications ClickUp

ClickUp offre une personnalisation complète de la gestion des notifications. Choisissez n'importe quelle action, comme les dates de début, les nouveaux commentaires, les changements de date ou de priorité, pour recevoir une notification pour les sources sur lesquelles vous les recevez.

Avec ClickUp, vous ne recevrez que les notifications que vous voulez et la source dont vous voulez qu'elles proviennent. Vous pouvez également programmer vos notifications afin qu'elles ne vous interrompent pas lorsque vous êtes occupé. De plus, vous pouvez ajouter des alertes sonores pour les plus importantes et désactiver les notifications non pertinentes facilement.

ClickUp vous permet de définir des règles de notification distinctes pour l'email, le navigateur, l'application web, le mobile et l'ordinateur de bureau.

Pratiques et stratégies fournies par les utilisateurs pour minimiser la surcharge de notifications

Nous avons parcouru Reddit et Medium pour recueillir des stratégies de première main que les utilisateurs ont trouvées efficaces pour minimiser la surcharge de notifications pour la plupart des applications. Voici ce qu'ils avaient à dire :

Désactiver les notifications

Le premier conseil, et le plus courant, est de désactiver complètement les notifications, en particulier celles de votre ordinateur portable et de votre téléphone professionnels. N'autorisez que les notifications provenant de sources essentielles, comme les applications de communication au travail.

Un autre utilisateur a ajouté que désactiver les alertes sonores des notifications l'aidait également à minimiser la surcharge de notifications. Vous pouvez configurer manuellement des alertes sonores pour les applications essentielles.

Rendre vos applications ennuyeuses

A Utilisateur Reddit a proposé une façon originale de gérer les notifications. Il a supprimé toutes les connexions non personnelles et controversées de ses médias sociaux, ne laissant derrière lui que des contenus courts, spécifiques et significatifs.

En rendant vos applications ennuyeuses, vous supprimez le désir de vérifier votre téléphone en permanence. Ainsi, chaque fois que vous utilisez les applications, c'est utile et amusant, mais cela ne vous donne pas envie de les utiliser davantage.

Utiliser des applications de gestion des notifications

Un autre conseil a été d'utiliser une application fiable de gestion des notifications. Certains ont suggéré d'utiliser des outils de surveillance qui exploitent l'IA pour réduire les alertes sans importance.

Choisissez des applications qui offrent des options de personnalisation étendues, un contrôle granulaire des notifications individuelles, une compatibilité multiplateforme, la possibilité d'interrompre ou de retarder les notifications et un filtrage intelligent.

Trouver l'équilibre au milieu de la surcharge de notifications avec ClickUp

Conseils pour éviter la surcharge de notifications

Vérifiez toutes les notifications ; ne gardez que celles qui sont essentielles

Gardez vos appareils à distance

Bloquez du temps pour vérifier les notifications

Limitez votre flux de médias sociaux à des contenus courts et spécifiques

Utilisez des applications de concentration et le mode "ne pas déranger" lorsque vous travaillez

Combinez le travail de plusieurs outils en une seule plateforme

Trouver l'équilibre délicat entre rester informé et se concentrer n'est pas moins qu'un défi. Toutefois, grâce aux stratégies que nous venons d'évoquer, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie numérique tout en restant à jour.

De l'établissement de priorités à la vérification de vos notifications, vous pouvez utiliser de nombreuses approches pour protéger votre santé mentale de la surcharge de notifications. N'oubliez pas que la gestion des notifications n'est pas une solution unique. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos préférences uniques. N'hésitez pas à expérimenter différentes stratégies et différents outils jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure option qui vous permette de rester connecté sans sacrifier votre concentration.

Pour gagner du temps, nous vous recommandons de commencer par ClickUp, dont les fonctionnalités complètes vous permettent d'exercer un contrôle granulaire sur vos notifications et vos alertes. Vérifiez par vous-même en en vous inscrivant gratuitement !

Questions fréquemment posées (FAQ)

**Pourquoi suis-je submergé par les notifications ?

Vous pouvez être submergé par les notifications parce qu'elles sollicitent constamment votre attention, interrompant votre travail concentré et provoquant du stress.

Qu'est-ce que la fatigue due aux notifications?

La fatigue liée aux notifications fait référence au fait de se sentir mentalement épuisé ou submergé par le barrage constant de notifications provenant de toutes vos applications. Elle survient lorsque vous recevez trop de notifications, ce qui entraîne une diminution de la réactivité et de l'engagement à l'égard des alertes.

Pour désactiver les limites de notification, vous devez régler les paramètres de notification de votre appareil. Accédez au centre de notification de votre appareil ou à l'application spécifique que vous souhaitez modifier et recherchez un interrupteur permettant de désactiver ou d'ajuster les limites de notification.