10 Meilleurs outils logiciels de Relevé de temps d'agence en 2025

Le vol de temps coûte à votre agence du temps et de la productivité. Vous pourriez vous retrouver à payer des employés pour des heures qu'ils n'ont pas faites, des performances médiocres ou des occasions manquées.

C'est là que l'agence relevé de temps intervient - il élimine ces problèmes et suit avec précision les heures de travail des employés pour s'assurer que vous payez pour ce que vous obtenez.

À avec tant d'outils de suivi du temps, lequel faire ? Ce post plongera dans les 10 meilleurs outils logiciels de feuille de temps d'agence en 2024, achevé avec les meilleures fonctionnalités de chaque outil, les prix et les clients idéaux.

C'est parti.

Que devriez-vous rechercher dans un logiciel de relevé de temps d'agence ?

Chaque outil de Relevé de temps d'agence est différent. S'il existait une plateforme parfaite, elle offrirait tous les éléments suivants :

Automatisation : Recherchez l'automatisation de la facturation et du suivi du temps. L'automatisation du suivi du temps est le fait qu'un outil commence automatiquement à suivre le temps, sur la base de déclencheurs (comme l'ouverture d'un fichier particulier), et l'automatisation de la facturation suit et facture les heures facturables pour les projets des clients

: Recherchez l'automatisation de la facturation et du suivi du temps. L'automatisation du suivi du temps est le fait qu'un outil commence automatiquement à suivre le temps, sur la base de déclencheurs (comme l'ouverture d'un fichier particulier), et l'automatisation de la facturation suit et facture les heures facturables pour les projets des clients Compatibilité et intégration : Sélectionnez un outil qui est compatible avec vos outils existants et qui s'intègre en douceur avec vos autres applications, telles que le logiciel de paie (comme QuickBooks), les plateformes de gestion de projet (comme Asana ou Trello), et les outils de communication (comme Slack)

: Sélectionnez un outil qui est compatible avec vos outils existants et qui s'intègre en douceur avec vos autres applications, telles que le logiciel de paie (comme QuickBooks), les plateformes de gestion de projet (comme Asana ou Trello), et les outils de communication (comme Slack) Personnalisation options: Recherchez un logiciel de suivi du temps de l'agence qui offre des fonctionnalités personnalisables pour s'adapter aux cas d'utilisation uniques de votre agence, comme par ex modèles de Relevé de temps les permissions des utilisateurs, les rappels et les notifications, et la personnalisation du thème

Recherchez un logiciel de suivi du temps de l'agence qui offre des fonctionnalités personnalisables pour s'adapter aux cas d'utilisation uniques de votre agence, comme par ex modèles de Relevé de temps les permissions des utilisateurs, les rappels et les notifications, et la personnalisation du thème Système de suivi du temps: Choisissez une solution qui offre un suivi du temps intégré, une fonction simple d'entrée/sortie, une entrée manuelle du temps, un suivi GPS et un suivi automatisé basé sur les tâches

Choisissez une solution qui offre un suivi du temps intégré, une fonction simple d'entrée/sortie, une entrée manuelle du temps, un suivi GPS et un suivi automatisé basé sur les tâches **Une application mobile aidera les membres de votre équipe à distance et les employés travaillant sur le champ à enregistrer facilement leurs heures, à afficher les horaires et à soumettre des feuilles de temps en déplacement

Rapports et analyses : Recherchez des fonctionnalités de rapports avancées telles que les taux d'achèvement des tâches, le diagramme de Gantt et la rentabilité des clients pour comprendre comment votre équipe passe son temps, les heures de connexion et les taux horaires, et générer des rapports détaillés pour surveiller les budgets et optimiser la productivité

Les 10 meilleurs logiciels de Relevé de temps d'agence à utiliser en 2024

1. ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet populaire basé sur le cloud avec des fonctionnalités de suivi du temps. Vous pouvez suivre le temps passé sur chaque tâche en heures et en minutes. Il suffit d'activer le chronomètre sur l'application mobile/de bureau ou d'utiliser l'extension Chrome.

Suivez le temps dans ClickUp avec une extension Chrome gratuite et obtenez des aperçus détaillés de votre répartition du temps

Vous disposez également d'une estimation de la durée, qui vous permet de définir des objectifs de gestion du temps pour votre équipe. Lors de l'attribution d'une tâche, utilisez cette fonctionnalité pour ajouter le temps que votre équipe devrait y consacrer.

ClickUp propose des rapports de temps, générant automatiquement des rapports sur le temps suivi et les heures facturables en fonction des besoins, ce qui permet d'éviter les tâches manuelles d'enregistrement et de gestion des tâches.

Ce n'est pas tout : ClickUp vous permet d'organiser le temps suivi à l'aide de libellés, de notes et de filtres. Ces fonctionnalités permettent de catégoriser et d'organiser les entrées de temps en fonction du projet, du client ou du type de tâche. Vous pouvez modifier les entrées de temps quand vous le souhaitez ou marquer le temps suivi comme facturable. Suivi du temps du projet de ClickUp offre également différentes options d'affichage. Vous pouvez afficher votre Tableau de gestion du temps ClickUp dans les vues Calendrier, Gantt, Échéancier et Charge de travail. Compte tenu de l'intervalle et de la profondeur des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, il est le mieux adapté pour les freelances, les solopreneurs, les entreprises et les équipes en croissance de toutes tailles.

Suivez visuellement les étapes de votre projet avec la vue Gantt de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez le temps dans des Relevés de temps personnalisés ou préparés à l'avance, tels que le Relevé de temps pour les entreprisesModèle de Relevé de temps de ClickUp Services et modèles de feuilles de temps

Affichez le temps suivi par jour, semaine, mois ou tâche pour analyser la productivité

Connectez ClickUp à une application dédiée au suivi du temps (comme Toggl ou Harvest) et importez des entrées à partir de plusieurs plateformes

Comparez le temps estimé avec le temps suivi pour avoir une idée de la productivité de votre équipe dans son ensemble et pour chaque tâche, et améliorer la gestion des ressources

Passer d'un suivi du temps automatique à un suivi du temps manuel chaque fois que cela est nécessaire

Limites de ClickUp

Seulement 100 Mo de stockage dans le forfait Free

Il peut être intimidant au début, car il y a beaucoup de fonctions avec lesquelles il faut se familiariser

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 400+ commentaires)

: 4.7/5 (9 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff est une suite logicielle de gestion des effectifs qui propose trois solutions : un logiciel de suivi du temps, un logiciel de productivité des employés et un logiciel d'analyse des effectifs.

L'outil propose des Relevés de temps en ligne, des versions numériques des cartes de temps papier ou des feuilles Excel dans le logiciel de suivi du temps. Ils enregistrent avec précision les heures d'arrivée et de départ des employés, ainsi que les heures facturables et non facturables. Toutefois, ces relevés de temps sont moins personnalisables que ceux proposés par ClickUp.

Vous obtenez également des rapports de temps basés sur les données de suivi du temps et générés automatiquement selon vos préférences (quotidiennement, hebdomadairement, bihebdomadairement, mensuellement ou annuellement). Ils rassemblent et représentent les données pertinentes sous forme de résumé, y compris des graphiques faciles à lire.

Ce n'est pas tout - Hubstaff propose également des approbations de relevés de temps, qui ajoutent de la sécurité aux processus automatisés. Avant que Hubstaff ne génère automatiquement des factures ou ne paie les employés pour leurs heures facturables, les approbations vous permettent d'examiner les feuilles de temps et d'approuver ou de rejeter le processus de facturation.

Hubstaff convient aux entreprises (notamment les éditeurs de logiciels) qui disposent d'équipes de taille moyenne ou grande et de plusieurs départements. Ces équipes bénéficieront des fonctionnalités de productivité, de suivi budgétaire, de suites analytiques et de suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Utilisez le suivi du temps pour vérifier l'emplacement des employés et gérer la main-d'œuvre à distance dans différents fuseaux horaires

Verrouillez les entrées de temps pour éviter les changements tardifs

Prendre des captures d'écran occasionnelles des employés et suivre leur temps d'inactivité

Évaluez la productivité des employés et la rentabilité des projets grâce à des rapports détaillés en temps réel

Les limites de Hubstaff

Faible déploiement et maintenance à distance

Il n'y a pas d'option pour activer ou désactiver le chronomètre d'inactivité

Vous ne faites pas l'option d'acheter uniquement la suite de suivi du temps

Prix de Hubstaff

Starter : 4,99 $ par place et par mois

: 4,99 $ par place et par mois Croissance : 7,50 $ par place et par mois

: 7,50 $ par place et par mois Teams : 10 $ par place et par mois

: 10 $ par place et par mois Enterprise : 25 $ par place et par mois

G2 : 4.3/5 (500+ commentaires)

: 4.3/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1400+ commentaires)

3. Activer/désactiver le suivi

via Activer/désactiver le suivi Toggl Track est un site dédié à l'utilisation de l'Internet outil de gestion du temps qui vous aide à suivre le temps passé sur une tâche spécifique à la seconde près.

Pour les entreprises de logiciels et d'informatique, Toggl Track permet aux utilisateurs d'envoyer un rapport détaillé de chaque heure facturée. Alors que la plupart des entreprises ont l'habitude d'envoyer des factures à l'aveugle sans description de tâche sur une base hebdomadaire/mensuelle, ce logiciel de suivi du temps permet de suivre les budgets et les performances des projets en temps réel.

Toggl Track meilleures fonctionnalités

S'intègre à plus de 100 autres logiciels de gestion et d'administration outils de productivité des employés comme Asana, Evernote, GitLab et les calendriers de Google et Outlook

Épinglez les durées ou les taux d'achèvement en haut de l'écran pour une référence rapide ou une source d'inspiration

Suivre l'activité du navigateur ou de l'application pour analyser le suivi du temps passé à travailler sur une tâche

Limites de Toggl Track

Impossibilité d'ajouter des détails aux tâches pour les clients

Impossibilité de paramétrer des chronomètres pour des intervalles spécifiques, comme cinq minutes

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Free Forever pour toujours

Débutant : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Premium : 18 $ par utilisateur et par mois

: 18 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (1500+ commentaires)

: 4.6/5 (1500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2200+ commentaires)

4. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp est un outil de productivité qui offre un suivi du temps manuel et automatique. Générez des relevés de temps, des feuilles de budget et des factures en fonction du temps investi dans un projet.

TimeCamp propose également un suivi des dépenses, qui vous permet de conserver une copie de tous les reçus et de suivre les dépenses d'un projet afin de facturer les clients avec précision.

Les fonctionnalités de personnalisation de TimeCamp sont toutefois limitées. Vous ne pouvez pas créer de libellés, ajouter des notes ou classer les heures enregistrées par catégorie. Par conséquent, TimeCamp est un bon choix pour les petites équipes ayant des besoins basiques en matière de suivi du temps. À éviter application de pointeuse si vous avez plusieurs projets à suivre et que vous avez besoin d'organiser le temps suivi en fonction de ceux-ci.

Meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Verrouillez les entrées de temps après les heures de travail, et examinez et approuvez les Relevés de temps avant de payer votre équipe

Paramétrez des taux ajustables en fonction des personnes ou des projets et affichez une vue précise de vos coûts et de vos revenus

Copiez les entrées de temps récurrentes pour éviter de perdre du temps avec des entrées manuelles

Limites de TimeCamp

Pas d'outils de planification ou de comparaison de tâches

L'application mobile présente des problèmes d'utilisabilité pour les nouveaux utilisateurs

Prix de TimeCamp

Free Forever pour toujours

Débutant : 3,99 $ par utilisateur et par mois

: 3,99 $ par utilisateur et par mois Premium : 6,99 $ par utilisateur et par mois

: 6,99 $ par utilisateur et par mois Ultime : 10,99 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (150+ commentaires)

: 4.7/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (550+ commentaires)

5. Everhour

via Everhour Everhour est un outil destiné aux petites équipes qui permet de gérer le temps, de générer des factures précises, de suivre les dépenses, de gérer les équipes et de compiler des rapports de productivité.

L'inconvénient ? Vous ne pouvez pas créer et personnaliser des Relevés de temps ou utiliser un code couleur pour votre tableau de bord comme vous le souhaitez. Cela rend difficile l'organisation de vos dossiers et des activités de l'équipe, ce qui signifie qu'Everhour ne convient qu'aux freelances ou à une petite équipe de deux à trois personnes.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Créez des profils de clients et repérez les apports non facturés dans les outils de gestion de projet

Le suivi des quarts de travail simplifie le processus de création et de gestion des horaires de votre équipe

Les limites d'Everhour

Le temps est arrondi et n'est pas sauvegardé avec précision

Les rapports ne sont pas très bien conçus

Prix d'Everhour

Free Forever pour toujours

Teams : $$$a par place et par mois avec un minimum de cinq places

G2 : 4.7/5 (150+ commentaires)

: 4.7/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

6. Harvest

via Harvest Harvest suit le coût de votre temps plutôt que de suivre les heures et les minutes avec un chronomètre en un clic. Vous pouvez visualiser le temps suivi via des graphiques et des rapports, puis analyser les coûts internes du temps, les taux de progression et d'autres indicateurs essentiels que l'application calcule.

L'application permet également de générer et d'envoyer automatiquement des factures aux clients, ce qui constitue un gain de temps pour les solopreneurs et les freelances. Étant donné que Harvest met l'accent sur le suivi des dépenses, elle convient mieux aux entreprises basées sur les services.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Ajoutez des membres de l'équipe et leur capacité (nombre maximal d'heures de travail) et surveillez qui ne travaille pas assez et qui travaille trop

Générer automatiquement des factures pour les heures facturables et les envoyer automatiquement aux clients

Transformez les données de votre Relevé de temps en rapports visuels et créez des rapports personnalisables pour suivre les heures facturables

Limites de Harvest

Les paramètres de l'API et de l'intégration sont difficiles à mettre en place

Pas de suivi du temps hors ligne

Ne fournit pas de rapports sur les heures approuvées et non approuvées

Prix de Harvest

Free Forever pour toujours

Harvest Pro : 12 $ par place et par mois

G2 : 4.3/5 (800 commentaires)

: 4.3/5 (800 commentaires) Capterra : 4.6/5 (550+ commentaires)

7. Productif

via Productive.io Productive est un outil de gestion de la productivité qui aide les petites et moyennes équipes à maximiser leurs rendements. Obtenez des tableaux de bord personnalisables et des tableaux modifiables pour visualiser les données financières, le profit du projet, le flux du projet et la productivité de l'équipe. Il offre également un portail client qui maintient la transparence avec le client en partageant les mises à jour du projet au besoin.

Productive propose un chronomètre de bureau qui commence le suivi dès que vous commencez à travailler. Vous pouvez également suivre le temps au sein des tâches individuellement. Si vous avez programmé des réunions ou des tâches, Productive suit automatiquement ce temps sans que vous ayez à intervenir.

Productive convient parfaitement aux agences de création et aux petites équipes dans des secteurs tels que le marketing numérique, le conseil et le développement de logiciels, où il est nécessaire de collaborer avec les clients pendant les phases d'idéation et de mise en œuvre et de suivre simultanément les heures facturables des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Productive

Utilisez des fonctionnalités avancées pour le suivi du temps, y compris le journal de travail quotidien, les feuilles de temps hebdomadaires, le minuteur de bureau, et automatisez le suivi du temps avec des réservations de temps préprogrammées

Visualisez le temps suivi et le temps libre de tous vos coéquipiers en un seul endroit et approuvez les demandes de congés dans Productive

Générer automatiquement des factures pour les heures facturables uniquement

Limites de Productive

La navigation n'est pas logique et intuitive

Les fonctionnalités de l'outil documentaire sont limitées (pas de sous-titres, de table des matières ou de liens de partage public)

Absence de contenu de formation ou d'accompagnement pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur abonnement

Tarification productive

Essentiel : 9 $ par mois

: 9 $ par mois Professionnel : 24 $ par mois

: 24 $ par mois Ultime : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (40+ commentaires)

: 4.7/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (80+ commentaires)

8. RescueTime

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.taille\_1050x.png Tableau de bord RescueTime /$$img/

via RescueTime RescueTime est un outil de suivi du temps idéal pour un usage individuel. L'application vous permet de suivre vos heures de travail en activant automatiquement le chronomètre dès que vous commencez à travailler. Elle détecte également lorsque vous vous déconnectez et vous interroge immédiatement sur vos heures de travail hors ligne dès que vous êtes de retour.

Une autre grande fonctionnalité de RescueTime est sa capacité à bloquer les applications et les sites web distrayants. Cette fonctionnalité est utile pour les professionnels travaillant à domicile ou ceux qui ont des problèmes de concentration.

RescueTime propose également des Espaces de travail virtuels pour les freelances afin qu'ils ne se sentent pas seuls.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Bloquez les sites web et les applications qui vous font perdre du temps

Générer des rapports approfondis sur la façon dont vous passez votre temps afin que vous puissiez devenir plus discipliné

Obtenez des recommandations d'objectifs pour une meilleure productivité

Limites de RescueTime

Collecte et stocke les données sur ses serveurs, ce qui soulève des problèmes de confidentialité des données

Il est difficile de suivre le temps hors ligne

Lenteur des mises à jour

Prix de RescueTime

RescueTime Lite : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours RescueTime : 12 $ par mois

G2 : 4.1/5 (90 commentaires)

: 4.1/5 (90 commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

9. HiveDesk

via HiveDesk HiveDesk est un outil de suivi du temps pour les entreprises. Les Fermés utilisent cette application pour maximiser la productivité de leurs employés en surveillant de près la façon dont ils passent leur temps sur chaque tâche. L'application vous permet de suivre l'emplacement de votre employé, la durée de ses pauses, le temps passé par projet et par client, ainsi que l'activité du clavier et de la souris.

À première vue, ce logiciel de Relevé de temps d'agence peut sembler trop intrusif pour les employés. Mais HiveDesk garantit que son suivi du temps est conforme au droit du travail, ce qui signifie que vous ne rencontrerez pas de problèmes de confidentialité des données.

Les meilleures fonctionnalités de HiveDesk

Suivi de l'emplacement, du temps et de l'activité des employés grâce à des captures d'écran et au GPS pour un suivi précis du temps

Affichez plusieurs vues Tableau, y compris le Calendrier, le Tableau Kanban, la Liste et l'Échéancier du projet

Générer des Relevés de temps précis

Gérez les heures de travail de l'équipe en paramétrant les horaires, en attribuant des équipes et des heures de travail, et en surveillant les congés, les heures supplémentaires ainsi que les absences des employés

Limites de HiveDesk

Les employés ne peuvent pas s'enregistrer via les applications mobiles

Pas d'assistance en direct ni de numéro de service client

Génération de rapports lente

Prix de HiveDesk

$5 par utilisateur et par mois - avec un minimum de trois utilisateurs

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

10. Nombre de requêtes

via Nombreuses demandes ManyRequests est une plateforme de gestion des clients qui propose des formulaires et une facturation (notamment des outils de facturation et d'accueil des clients) ainsi qu'un back-office (notamment des fonctionnalités liées aux demandes des clients, un portail client et des outils de gestion des clients).

L'outil de suivi du temps de ManyRequest fait partie de sa suite de back-office et comprend la génération de rapports, la possibilité de déduire des heures des forfaits des clients et des aperçus de la performance de l'équipe.

L'application convient le mieux aux agences de création et de conception web qui exigent une implication des clients. En revanche, elle n'est pas forcément le meilleur choix pour le suivi du temps de l'équipe interne et la gestion de la productivité en vue d'améliorer la gestion des projets.

Meilleures fonctionnalités de ManyRequests

Créez un portail client personnalisé et accueillez vos clients de manière personnalisée

Obtenez un aperçu clair de qui travaille sur quel projet et le statut de chaque projet pour suivre la progression

Appliquer des règles conditionnelles pour assigner automatiquement les nouveaux projets aux membres de l'équipe concernés

Limites de ManyRequests

Le prix de départ est beaucoup plus élevé que les autres options de la liste

De nombreuses intégrations (telles que Mailchimp et ActiveCampaign) sont encore en cours de développement

Prix de ManyRequests

Prix de départ : 99$ par mois - deux places

: 99$ par mois - deux places Core : 149 $ par mois-cinq places

: 149 $ par mois-cinq places Pro : 399 $ par mois - 10 places

: 399 $ par mois - 10 places Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : Pas assez de critiques

: Pas assez de critiques Capterra : Pas assez de commentaires

Obtenez plus qu'un suivi du temps avec ClickUp

Le logiciel de suivi du temps est le meilleur investissement pour toute entreprise ou industrie qui enregistre le temps et paie les employés sur la base de leurs heures de travail totales.

ClickUp est un outil de gestion de projet complet qui vous aide à suivre les heures facturables et à générer des rapports de productivité d'équipe. Il offre bien plus qu'un simple suivi du temps.

Avec ClickUp, vous pourrez :

Enregistrer le temps à partir d'un ordinateur de bureau, d'un mobile ou d'un navigateur Web

Lier le temps suivi aux tâches ClickUp

Ajouter ou supprimer des entrées de temps manuellement

Ajouter des notes, des libellés, des filtres et du temps facturable aux entrées

Vous pouvez faire tout cela au sein d'une seule plateforme, ce qui fait de ClickUp le logiciel de suivi du temps adapté à votre entreprise. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et faites passer le suivi du temps et la gestion de la productivité au niveau supérieur dès aujourd'hui.