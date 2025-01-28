les 10 meilleurs logiciels de gestion des relevés de temps pour agences en 2025

Le vol de temps coûte du temps et de la productivité à votre agence. Vous pourriez finir par payer vos employés pour des heures qu'ils n'ont pas travaillées, des performances médiocres ou des opportunités manquées.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion des feuilles de temps pour agences : il élimine ces problèmes et suit avec précision les heures de travail des employés afin de vous garantir de ne payer que ce que vous obtenez.

Mais avec autant d'outils de suivi du temps, lequel choisir ? Cet article passe en revue les 10 meilleurs logiciels de gestion des feuilles de temps pour agences en 2024, achevés avec les meilleures fonctionnalités, les tarifs et les clients idéaux pour chaque outil.

C'est parti !

Que rechercher dans un logiciel de gestion des relevés de temps pour agences ?

Chaque outil de relevé de temps pour agences est différent. S'il existait une plateforme parfaite, elle offrirait toutes les fonctionnalités suivantes :

Automatisation : recherchez des fonctionnalités d'automatisation de la facturation et du suivi du temps. L'automatisation du suivi du temps consiste à utiliser un outil qui commence automatiquement à suivre le temps passé, en fonction de déclencheurs (comme l'ouverture d'un fichier particulier), tandis que l'automatisation de la facturation permet de suivre et de facturer les heures facturables pour les projets des clients

compatibilité et intégration : *Sélectionnez un outil compatible avec vos outils existants et qui s'intègre facilement à vos autres applications, telles que les logiciels de paie (comme QuickBooks), les plateformes de gestion de projet (comme Asana ou Trello) et les outils de communication (comme Slack)

: *Recherchez un logiciel de suivi du temps pour agences qui offre des fonctionnalités personnalisables afin de s'adapter aux cas d'utilisation spécifiques de votre agence, tels que options de personnalisation: *Recherchez un logiciel de suivi du temps pour agences qui offre des fonctionnalités personnalisables afin de s'adapter aux cas d'utilisation spécifiques de votre agence, tels que des modèles de feuilles de temps , des autorisations utilisateur, des rappels et notifications, et la personnalisation des thèmes

système de suivi du temps : *Choisissez une solution qui offre un outil de suivi du temps intégré, une fonction simple d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ, la saisie manuelle des heures, le suivi GPS et le suivi automatisé basé sur les tâches

Accessibilité mobile : Une application mobile aidera les membres de votre équipe à distance et les employés travaillant sur le terrain à enregistrer facilement leurs heures, à afficher leurs horaires et à soumettre leurs relevés de temps lors de leurs déplacements

rapports et analyses* : recherchez des fonctionnalités avancées de reporting telles que les taux d'achèvement des tâches, les diagrammes de Gantt et la rentabilité des clients afin de comprendre comment votre équipe utilise son temps, les heures enregistrées et les taux horaires, et générez des rapports détaillés pour surveiller les budgets et optimiser la productivité

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des relevés de temps pour agences

1. ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet populaire basé sur le cloud et doté de fonctionnalités de suivi du temps. Vous pouvez suivre le temps passé sur chaque tâche en heures et en minutes. Il vous suffit d'activer le chronomètre sur l'application mobile/de bureau ou d'utiliser l'extension Chrome.

Suivez votre temps dans ClickUp grâce à une extension Chrome gratuite et obtenez des aperçus détaillés de votre répartition du temps

Vous bénéficiez également d'une estimation de durée, qui vous permet de définir des objectifs de gestion du temps pour votre équipe. Lorsque vous attribuez une tâche, utilisez cette fonctionnalité pour ajouter le temps que votre équipe devrait y consacrer.

ClickUp propose un système de suivi du temps de travail qui génère automatiquement des rapports sur le temps suivi et les heures facturables selon les besoins, vous évitant ainsi d'avoir à tenir manuellement des registres et à gérer les tâches.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp vous permet d'organiser le temps suivi à l'aide de libellés, de notes et de filtres. Ces fonctionnalités permettent de classer et d'organiser les entrées de temps en fonction du projet, du client ou du type de tâche. Vous pouvez effectuer la modification en cours sur les entrées de temps quand vous le souhaitez ou marquer le temps suivi comme facturable.

Le suivi du temps passé sur les projets de ClickUp offre également différentes options d'affichage. Vous pouvez consulter votre tableau de gestion du temps ClickUp sous forme de calendrier, de diagramme de Gantt, de chronologie et de vue Charge de travail. Compte tenu de l'intervalle et de la profondeur des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, ce logiciel est particulièrement adapté aux freelances, aux entrepreneurs indépendants, aux entreprises et aux équipes en pleine croissance, quelle que soit leur taille.

Suivez visuellement les différentes étapes de votre projet grâce à la vue Gantt de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de relevé de temps des services de ClickUp vous aide à suivre les heures de service et le temps facturable dans un seul endroit facilement accessible

Affichez le suivi du temps par jour, semaine, mois ou tâche pour analyser la productivité

Connectez ClickUp à une application dédiée au suivi du temps (comme Toggl ou Harvest) et importez les entrées depuis plusieurs plateformes

Comparez l'estimation de durée avec le temps de suivi pour mieux comprendre la productivité globale de votre équipe et celle de chaque tâche, et améliorer la gestion des ressources

Passez du suivi automatique du temps au suivi manuel du temps chaque fois que nécessaire

Limites de ClickUp

Seulement 100 Mo de stockage dans le forfait Free

Cela peut sembler intimidant au premier abord, car il y a beaucoup de fonctions à maîtriser.

Tarifs ClickUp

Gratuit à vie

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

ClickUp Brain : disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois.

Évaluation et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff est une suite logicielle de gestion des effectifs qui propose trois solutions : un logiciel de suivi du temps, un logiciel de productivité des employés et un logiciel d'analyse des effectifs.

Cet outil propose des relevés de temps en ligne, des versions numériques des cartes de temps papier ou des feuilles Excel dans le logiciel de suivi du temps. Il enregistre avec précision les heures d'arrivée et de départ des employés, ainsi que les heures facturables et non facturables. Cependant, ces relevés de temps sont moins personnalisables que ceux proposés par ClickUp.

Vous obtenez également des rapports basés sur les données de suivi du temps et générés automatiquement selon vos préférences (quotidiennement, hebdomadairement, toutes les deux semaines, mensuellement ou annuellement). Ils rassemblent et présentent les données pertinentes sous forme de résumé, y compris des graphiques faciles à lire.

Mais ce n'est pas tout : Hubstaff propose également des fonctionnalités d'approbation des relevés de temps, qui renforcent la sécurité des processus automatisés. Avant que Hubstaff ne génère automatiquement les factures ou ne rémunère les employés pour leurs heures facturables, les approbations vous permettent de vérifier les relevés de temps et d'approuver ou de rejeter le processus de facturation.

Hubstaff convient aux entreprises (en particulier aux éditeurs de logiciels) qui comptent des équipes de taille moyenne à grande et plusieurs services. Ces équipes bénéficieront de fonctionnalités de productivité, de suivi budgétaire, d'analyse et de suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Utilisez le suivi par géolocalisation pour vérifier l'emplacement des employés et gérer les équipes à distance dans différents fuseaux horaires.

Verrouillez les entrées horaires pour éviter les modifications tardives

Prenez occasionnellement des captures d'écran des employés et suivez leur temps d'inactivité.

Évaluez la productivité de vos employés et la rentabilité de vos projets grâce à des rapports détaillés en temps réel.

Limites de Hubstaff

Déploiement et maintenance à distance médiocres

Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver l'chronomètre d'inactivité.

Vous n'avez pas la possibilité d'acheter uniquement la suite de suivi du temps.

Tarifs Hubstaff

Starter : 4,99 $ par place par mois

Grow : 7,50 $ par place par mois

Équipe : 10 $ par place et par mois

Entreprise : 25 $ par place par mois

Évaluation et avis sur Hubstaff

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 400 avis)

3. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track est un outil dédié à la gestion du temps qui vous aide à suivre à la seconde près le temps passé sur une tâche spécifique.

Pour les entreprises informatiques et les éditeurs de logiciels, Toggl Track permet aux utilisateurs d'envoyer un rapport détaillé de chaque heure facturée. Alors que la plupart des entreprises ont l'habitude d'envoyer des factures sans description des tâches effectuées sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce logiciel de suivi du temps permet de suivre en temps réel les budgets et les performances des projets.

Meilleures fonctionnalités de Toggl Track

S'intègre à plus de 100 autres outils de gestion et de productivité des employés tels que Asana, Evernote, GitLab et les calendriers Google et Outlook.

Épingle la durée ou le taux d'achevé en haut de l'écran pour pouvoir les consulter rapidement ou vous en inspirer.

Suivez l'activité du navigateur ou des applications pour analyser comment vous avez passé votre temps lorsque vous travaillez sur une tâche.

Limites de Toggl Track

Vous ne pouvez pas ajouter de détails aux tâches pour les clients.

Impossibilité de régler des chronomètres pour des intervalles spécifiques, tels que cinq minutes.

Tarifs de Toggl Track

Gratuit à vie

Starter : 9 $ par utilisateur et par mois

Premium : 18 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Toggl Track : évaluation et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp est un outil de productivité qui permet un suivi manuel et automatique du temps. Générez des relevés de temps, des feuilles de budget et des factures en fonction du temps investi dans un projet.

TimeCamp propose également un outil de suivi des dépenses qui vous permet de conserver une copie de tous les reçus et de suivre les dépenses liées aux projets afin de facturer vos clients avec précision.

Cependant, les fonctionnalités personnalisées de TimeCamp sont limitées. Vous ne pouvez pas créer de libellés, ajouter de notes ou classer les temps enregistrés. TimeCamp est donc un bon choix pour les petites équipes ayant des besoins basiques en matière de suivi du temps. Ne choisissez pas cette application de pointage si vous avez plusieurs projets à suivre et que vous devez organiser le temps suivi en fonction de ceux-ci.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Verrouillez les entrées horaires après les heures de travail, puis vérifiez et approuvez les relevés de temps avant de rémunérer votre équipe

Définissez des tarifs ajustables en fonction des personnes ou des projets et affichez une vue précise de vos coûts et de vos revenus

Copiez les entrées de temps récurrentes pour éviter de perdre du temps avec les entrées manuelles

Limites de TimeCamp

Pas d'outils de planification ou de comparaison des tâches

L'application mobile présente des problèmes d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de TimeCamp

Gratuit pour toujours

Starter : 3,99 $ par utilisateur et par mois

Premium : 6,99 $ par utilisateur et par mois

Ultimate : 10,99 $ par utilisateur et par mois

Évaluation et avis sur TimeCamp

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 550 avis)

5. Everhour

via Everhour

Everhour est un outil destiné aux petites équipes qui permet de gérer le temps, de générer des factures précises, de suivre les dépenses, de gérer les équipes et de compiler des rapports de productivité.

L'inconvénient ? Vous ne pouvez pas créer et personnaliser des feuilles de temps ni attribuer des codes couleur à votre tableau de bord comme vous le souhaitez. Cela rend difficile l'organisation de vos dossiers et des activités de votre équipe, ce qui signifie qu'Everhour ne convient qu'aux freelances ou aux petites équipes de deux ou trois personnes.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Créez des profils clients et repérez les entrées non facturées dans les outils de gestion de projet

Le suivi des horaires simplifie le processus de création et de gestion des plannings de votre équipe

Limites d'Everhour

Le temps est arrondi et n'est pas enregistré avec précision

Les rapports ne sont pas très bien conçus

Tarifs Everhour

Gratuit à vie

Équipe : 10 $ par place par mois, avec un minimum de cinq places

Évaluation et avis sur Everhour

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

6. Harvest

via Harvest

Harvest suit le coût de votre temps plutôt que de comptabiliser les heures et les minutes à l'aide d'un chronomètre à clic unique. Vous pouvez visualiser le temps suivi à l'aide de graphiques et de rapports, puis analyser les coûts internes liés au temps, les taux de progression et d'autres indicateurs essentiels calculés par l'application.

L'application vous permet également de générer et d'envoyer automatiquement des factures à vos clients, ce qui représente un gain de temps considérable pour les entrepreneurs indépendants et les freelances. Étant donné que Harvest se concentre sur le suivi des dépenses, il convient particulièrement aux entreprises de services.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Ajoutez les membres de votre équipe et leur capacité (nombre maximal d'heures de travail) et surveillez qui travaille trop peu et qui travaille trop

Générez automatiquement des factures pour les heures facturables et envoyez-les automatiquement à vos clients

Transformez vos données de relevé de temps en rapports visuels et créez des rapports personnalisables pour le suivi des heures facturables

Limites de Harvest

Les API et les capacités d'intégration sont difficiles à configurer

Pas de suivi du temps hors ligne

Ne fait pas de distinction entre les heures approuvées et non approuvées dans les rapports

Tarifs Harvest

Gratuit à vie

Harvest Pro : 12 $ par place et par mois

Évaluation et avis sur Harvest

G2 : 4,3/5 (800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 550 avis)

7. Productive

Productive est un outil de gestion de la productivité qui aide les petites et moyennes équipes à optimiser leur rendement. Bénéficiez de tableaux de bord personnalisables et de tableaux modifiables pour visualiser les données financières, les bénéfices des projets, le flux des projets et la productivité de l'équipe. Il offre également un portail client qui garantit la transparence avec le client en partageant les mises à jour du projet selon les besoins.

Productive propose un chronomètre de bureau qui commence à suivre le temps dès que vous commencez à travailler. Vous pouvez également suivre le temps passé sur chaque tâche individuellement. Si vous avez prévu des réunions ou des tâches, Productive enregistre automatiquement ce temps sans que vous ayez à intervenir.

Productive convient particulièrement aux agences créatives et aux petites équipes dans des secteurs tels que le marketing numérique, le conseil et le développement de logiciels, où vous devez collaborer avec vos clients pendant les phases de conception et de mise en œuvre tout en assurant le suivi simultané des heures facturables de vos employés.

Les meilleures fonctionnalités de Productive

Utilisez des fonctionnalités avancées pour le suivi du temps, notamment le journal de travail quotidien, les relevés de temps hebdomadaires, le chronomètre de bureau et l'automatisation du suivi du temps avec des réservations de temps préprogrammées

Visualisez les heures de suivi et non travaillées de tous vos collaborateurs en un seul endroit et approuvez les demandes de congés dans Productive

Génération automatique de factures pour les heures facturables uniquement

Limites en matière de productivité

La navigation n'est ni logique ni intuitive

Fonctionnalités limitées pour l'outil de gestion des documents (pas de sous-titres, de table des matières ou de liens de partage public)

Manque de contenu de formation ou d'intégration pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur abonnement

Tarifs Productive

Essential : 9 $ par mois

Professional : 24 $ par mois

Ultimate : contactez-nous pour connaître les tarifs

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluation et avis sur Productive

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

8. RescueTime

via RescueTime

RescueTime est un outil de suivi du temps idéal pour un usage individuel. L'application vous permet de suivre vos heures de travail en activant automatiquement le chronomètre dès que vous commencez à travailler. Elle détecte également lorsque vous vous déconnectez et vous demande immédiatement vos heures de travail hors ligne dès que vous vous reconnectez.

Une autre fonctionnalité intéressante de RescueTime est sa capacité à mettre en place un bloc sur les applications et les sites web qui distraient l'attention. Cette fonctionnalité est utile pour les professionnels qui font du travail à domicile ou ceux qui ont des problèmes de concentration.

RescueTime propose également des espaces de coworking virtuels pour les freelances afin qu'ils ne se sentent pas isolés.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Bloc les sites web et les applications qui vous font perdre du temps

Générez des rapports détaillés sur la façon dont vous utilisez votre temps afin de devenir plus discipliné

Obtenez des recommandations d'objectifs pour améliorer votre productivité

Limites de RescueTime

Collecte et stocke les données sur ses serveurs, ce qui soulève des questions en matière de confidentialité des données

Il est difficile de suivre le temps hors ligne

Mises à jour lentes

Tarifs RescueTime

RescueTime Lite : gratuit à vie

RescueTime : 12 $ par mois

Évaluation et avis sur RescueTime

G2 : 4,1/5 (90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

9. HiveDesk

via HiveDesk

HiveDesk est un outil de suivi du temps destiné aux entreprises. Les entreprises utilisent cette application pour optimiser la productivité de leurs employés en surveillant de près le temps qu'ils consacrent à chaque tâche. L'application vous permet de suivre l'emplacement de vos employés, la durée de leurs pauses, le temps passé par projet et par client, ainsi que leur activité au clavier et à la souris.

À première vue, ce logiciel de gestion des feuilles de temps pour agences peut sembler trop intrusif pour les employés. Mais HiveDesk garantit que son système de suivi du temps est conforme au droit du travail, ce qui signifie que vous ne rencontrerez aucun problème de confidentialité des données.

Les meilleures fonctionnalités de HiveDesk

Suivez l'emplacement, le temps de travail et l'activité de vos employés à l'aide de captures d'écran et du GPS pour un suivi précis du temps de travail.

Consultez plusieurs vues du tableau, notamment le calendrier, le tableau kanban, la liste et l'échéancier du projet.

Générez des relevés de temps précis

Gérez les heures de travail de votre équipe en paramétrant des plannings, en attribuant des quarts de travail et des horaires, et en surveillant les congés, les heures supplémentaires et les absences des employés.

Limites de HiveDesk

Les employés ne peuvent pas pointer via des applications mobiles.

Pas d'assistance en direct ni de numéro de service client

Génération lente des rapports

Tarifs de HiveDesk

5 $ par utilisateur et par mois, avec un minimum de trois utilisateurs

Évaluation et avis sur HiveDesk

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests est une plateforme de gestion des clients qui propose des formulaires et des outils de facturation (y compris des outils de facturation et d'intégration des clients) ainsi qu'un back-office (comprenant des fonctionnalités liées aux demandes des clients, un portail client et des outils de gestion des clients).

L'outil de suivi du temps de ManyRequest fait partie de sa suite back-office et comprend la génération de rapports, la possibilité de déduire des heures des forfaits des clients et des informations sur les performances de l'équipe.

Cette application convient particulièrement aux agences de création et de conception web qui nécessitent l'implication des clients. Cependant, elle n'est peut-être pas le meilleur choix pour le suivi du temps de l'équipe interne et pour gérer la productivité afin d'améliorer la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de ManyRequests

Créez un portail client personnalisé et accueillez vos clients de manière personnalisée.

Obtenez une vue d'ensemble claire des personnes qui travaillent sur chaque projet et de l'état d'avancement de chacun d'entre eux afin de suivre leur progression.

Appliquez des règles de condition pour attribuer automatiquement de nouveaux projets à des membres spécifiques de l'équipe.

Limites de ManyRequests

Le prix de départ est bien plus élevé que celui des autres options de la liste.

De nombreuses intégrations (telles que Mailchimp et ActiveCampaign) sont encore en cours de développement.

Tarifs ManyRequests

Starter : 99 $ par mois — deux places

Core : 149 $ par mois — cinq places

Pro : 399 $ par mois — 10 places

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluation et avis de ManyRequests

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Obtenez plus qu'un simple suivi du temps avec ClickUp

Les logiciels de suivi du temps sont le meilleur investissement pour toute entreprise ou industrie qui enregistre le temps de travail et rémunère ses employés en fonction du nombre total d'heures travaillées.

ClickUp est un outil complet de gestion de projet qui vous aide à suivre les heures facturables et à générer des rapports sur la productivité de votre équipe. Il offre bien plus que le simple suivi du temps.

Avec ClickUp, vous pourrez :

Enregistrez le temps passé sur votre bureau, votre mobile ou votre navigateur web.

Reliez le temps suivi aux tâches ClickUp

Ajouter ou supprimer manuellement des entrées de temps

Ajoutez des notes, des libellés, des filtres et le temps facturable aux entrées

Vous pouvez faire tout cela au sein d'une seule et même plateforme, ce qui fait de ClickUp le logiciel de suivi du temps idéal pour votre entreprise.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et passez dès aujourd'hui à la vitesse supérieure en matière de suivi du temps et de gestion de la productivité.