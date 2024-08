Apple Notes vs. Notability : Quelle est la meilleure application de prise de notes ?

À saviez-vous que la prise de notes remonte à la Grèce antique ? Des Grecs anciens aux étudiants et aux professionnels en activité, la prise de notes fait désormais partie intégrante de notre vie. Cependant, la méthode de prise de notes a évolué au fil des ans.

Si la rédaction manuelle de notes conserve tout son charme, une méthode bien plus performante et efficace a également vu le jour : les applications de prise de notes . Qu'il s'agisse de rédiger le compte rendu d'une réunion ou de faire la liste des courses, les logiciels de prise de notes répondent à toutes vos demandes et à tous vos besoins.

Vous trouverez de nombreuses applications de prise de notes, toutes dotées de fonctionnalités et d'une profondeur différentes. Cependant, deux d'entre elles dépassent toutes les attentes : Apple Notes et Notability.

Aujourd'hui, nous allons passer en revue ces deux applications et vous aider à déterminer laquelle prend la tête en comparant leurs fonctionnalités, leurs prix et bien d'autres choses encore. Nous allons également explorer une alternative qui va changer la donne !

Qu'est-ce que Apple Notes?

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le téléphone portable App Store Développée par Apple Inc, Apple Notes est une application de prise de notes compatible avec macOS iOS, iPadOS et VisionOS. Vous pouvez également accéder à la version en ligne via votre navigateur. Elle est bien sécurisée ; protégez-la avec un FaceID, un TouchID ou un mot de passe.

Apple Notes est incroyablement facile à utiliser puisqu'il est intégré aux appareils Apple. De plus, il se synchronise automatiquement avec iCloud, vous n'avez donc pas à vous soucier de perdre vos notes. Vos notes apparaîtront lorsque vous y accéderez sur votre PC ou votre Chromebook.

Fonctionnalités d'Apple Notes

Apple Notes offre des fonctionnalités telles que les étiquettes, la recherche, les notes écrites, l'ajout de notes rapides, la numérisation de documents et le partage. Vous pouvez même intégrer des notes à Siri ! Examinons ses principales fonctionnalités :

Option de recherche

Retrouver une note que vous avez créée il y a quelques semaines peut être une tâche, surtout si vous utilisez vos notes comme une journal numérique . Les puissantes fonctionnalités de recherche d'Apple Notes s'en chargent.

Vous pouvez rechercher du texte ou des images dans vos notes, et la fonctionnalité vérifiera le corps des notes, les pièces jointes, les dessins, les sections manuscrites, le contenu des images et les documents numérisés. En outre, vous pouvez limiter votre recherche à une note spécifique, à certaines de vos notes ou à tous les comptes.

Créer des dossiers intelligents

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration ASSISTANCE Apple Notes vous permet de créer des dossiers intelligents à l'aide d'étiquettes et d'autres critères. Il s'agit d'un moyen rapide et flexible de classer vos notes. Le plus intéressant avec ces dossiers, c'est qu'ils ajoutent automatiquement toute note qui contient l'étiquette que vous avez utilisée pour créer le dossier.

Lors de la création ou de la modification en cours d'une note, vous pouvez taper # et écrire le nom de l'étiquette, et votre note sera automatiquement ajoutée au dossier.

Notes sécurisées

Si vous enregistrez des informations sensibles dans vos notes, vous pouvez les sécuriser grâce aux options de sécurité de premier ordre d'Apple Notes. Vous pouvez ajouter un mot de passe personnalisé, utiliser le mot de passe de connexion de votre appareil ou utiliser l'identifiant facial. Une fois que vous avez verrouillé une note, vous ne pouvez l'ouvrir qu'en utilisant votre méthode d'authentification.

Ajouter des croquis

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information ASSISTANCE Vous pouvez dessiner des croquis à l'aide de votre doigt ou de l'Apple Pencil dans Apple Notes. L'application propose une variété d'outils de dessin, tels que des crayons, des marqueurs et des couleurs. Vous pouvez également modifier l'épaisseur et l'opacité de vos dessins, agrandir ou réduire l'espace de dessin et déplacer l'esquisse.

Scribble

Si vous notez rapidement vos notes à l'aide de l'Apple Pencil, la fonctionnalité Scribble d'Apple Notes les transforme automatiquement en texte dactylographié. La fonctionnalité est très intuitive. À l'aide du crayon, vous pouvez rayer un mot pour le supprimer, sélectionner un texte en le soulignant, et bien plus encore.

Scanner des documents

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise _Apple Support Apple Notes offre également une assistance pour la numérisation de documents ou de photos. Ainsi, si vous souhaitez ajouter un document à vos notes, vous pouvez directement le numériser et l'enregistrer dans les notes. Vous pouvez également marquer le document et ajouter votre signature.

Prix Apple Notes

Apple Notes est gratuit.

Qu'est-ce que Notability?

la question est de savoir si l'on peut faire quelque chose pour l'avenir App Store Notability est une autre application populaire de prise de notes et d'écriture application de productivité compatible avec tous vos appareils Apple. Ginger Labs l'a créée en tant qu'application de notes pour les professionnels et les étudiants.

L'application dispose d'une interface utilisateur propre et intuitive, d'un ensemble d'outils intégrés et de nombreuses fonctionnalités qui la rendent facile et pratique. Que vous souhaitiez taper, dessiner ou écrire vos notes, Notability fait tout. Vous pouvez également annoter vos PDF, enregistrer de l'audio et l'utiliser pour la conversion mathématique.

Fonctionnalités de Notability

Notability possède de nombreuses fonctionnalités qui en font un concurrent de taille pour Apple Notes. Jetons-y un coup d'œil :

Carnets de Notability

Avec Notability, vous pouvez créer un carnet de notes à partir de zéro ou utiliser le modèle de carnet de notes numérique et de communauté pour en créer un. Notability permet aux utilisateurs de personnaliser le modèle en changeant la couleur, l'orientation, l'espacement de la grille, etc.

Outils d'écriture

Notability offre un large intervalle d'outils d'écriture comme un stylo plume ou un stylo à bille - choisissez ce qui vous convient le mieux. De plus, vous pouvez faciliter la compréhension de vos notes en utilisant des surlignages, des couleurs et des gommes.

Et si vous disposez d'un espace limité, vous pouvez facilement ajouter de petites notes à l'aide de la fonctionnalité de zoom.

Les options de modification sont limitées dans la version gratuite, mais vous pouvez accéder à la liste achevée sur Notability Plus.

Conversion mathématique

La fonctionnalité de conversion mathématique de Notability vous permet de convertir des équations manuscrites en images haute résolution. Elle assiste toutes les expressions, règles et éléments mathématiques courants. Toutefois, cette fonctionnalité n'est disponible que dans Notability Plus.

Transcription audio

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement Gingerlabs Avec Notability, vous pouvez transformer votre audio en texte au sein de vos notes. L'application fournit des transcriptions automatisées et horodatées des enregistrements. Vous pouvez rechercher les transcriptions à l'aide de mots-clés et de phrases, les modifier, les annoter et les partager.

Toutefois, cette fonctionnalité n'est disponible que dans Notability Plus.

Combiner tous les types de contenu

L'une des meilleures choses à propos de Notability est que vous pouvez mettre tout votre contenu dans une seule note. Ainsi, ajoutez vos textes, images, audio, GIF, autocollants, documents numérisés et notes manuscrites - Notability permet tout cela. À l'instar d'Apple Notes, vos notes Notability se synchronisent également avec iCloud.

Mode présentation

Notability veille à ce que les actions effectuées dans l'application ne s'affichent pas à l'écran si vous présentez et partagez vos notes en classe ou lors de réunions.

Elle vous permet également d'utiliser l'affichage multi-notes pour voir une note secondaire lors d'une présentation. Ne vous inquiétez pas, la note secondaire reste cachée et ne sera pas visible par le public !

Tarification de la notabilité

Notability Starter: Gratuit

Gratuit Notabilité Plus: Le prix n'est pas disponible

Apple Notes vs. Notability : Comparaison des fonctionnalités

Notability et Apple Notes sont des applications de prise de notes puissantes, dotées d'atouts et de fonctionnalités uniques. Les fonctionnalités de recherche approfondie d'Apple Notes ont un avantage sur celles de Notability. Cependant, les fonctionnalités de conversion mathématique et de transcription audio de Notability prennent l'avantage.

Il est temps de départager Notability et Apple Notes. Comparons chaque fonctionnalité des deux pour conclure.

Facilité d'utilisation

Une application gratuite qui vous aide à noter vos pensées sans le moindre souci, c'est le rêve ! Découvrons laquelle des applications offre cette fonctionnalité.

Apple Notes

Apple Notes est bien connue pour son design épuré et minimaliste. Elle fournit une interface directe et s'intègre parfaitement à l'écosystème Apple. Vous pouvez la synchroniser sur tous vos appareils grâce à iCloud, ce qui en fait l'application de prise de notes par défaut sur iOS et macOS.

Notabilité

Notability se concentre davantage sur la polyvalence et offre une interface personnalisable et intuitive. Vous pouvez la personnaliser à l'aide des modèles disponibles dans la galerie Notability.

L'application travaille également sur tous les appareils de l'écosystème Apple, et vos notes peuvent facilement être synchronisées entre les appareils grâce à iCloud. Cependant, l'intégration n'est pas aussi transparente qu'avec Apple Notes, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une application intégrée. Un autre inconvénient est que la synchronisation iCloud n'est disponible que pour les utilisateurs de Notability Plus.

Prix

La meilleure application de prise de notes doit répondre à tous vos besoins sans vider votre compte en banque. Cependant, Apple Notes étant entièrement gratuite et Notability proposant une version gratuite et une version achevée, la décision revient en fin de compte à vos besoins.

Apple Notes

L'utilisation d'Apple Notes et l'accès à toutes ses fonctionnalités sont gratuits. Il s'agit d'une application intégrée aux appareils Apple, disponible gratuitement pour tous les utilisateurs.

Donc, si vous forfaits utiliser des notes pour des besoins de base et ne nécessitent pas de fonctionnalités avancées, Apple Notes est parfait.

Notabilité

Télécharger l'application gratuite Notability sur l'App Store est parfait pour débuter dans la prise de notes. Cependant, la version gratuite a des fonctionnalités limitées.

Notability Plus offre une variété de fonctionnalités avancées qui rendent votre parcours de prise de notes beaucoup plus fluide et amusant. Celles-ci incluent la conversion mathématique, la transcription audio, la synchronisation iCloud, des modifications en cours illimitées, et bien plus encore.

Le prix de Notability Plus varie en fonction de la région dans laquelle vous vivez.

Par conséquent, Notability Plus pourrait être la bonne option si vous souhaitez utiliser les notes de manière intensive et avez besoin de fonctionnalités avancées.

Outils d'écriture

Qui n'aime pas disposer d'un large intervalle d'outils d'écriture, notamment des outils de dessin, des stylos, des surligneurs et des couleurs ? Voyons laquelle de nos applications offre un intervalle plus complet.

Apple Notes

Apple Notes offre tous les outils d'écriture et de dessin de base, ce qui en fait une excellente option pour les croquis occasionnels et les annotations de notes. Elle dispose également d'options de mise en forme de base, comme le gras, l'italique, le barré et le souligné.

La sélection de stylos comprend des stylos monoline, des stylos plume, des stylos aquarelle et des stylos à bille. Vous pouvez également sélectionner des crayons et des marqueurs. Les autres outils comprennent une gomme, un surligneur, l'outil Lasso (pour déplacer le contenu sur la page), une règle, une palette de couleurs, des formes, etc.

De plus, l'option Scribble permet de convertir automatiquement vos notes manuscrites en textes dactylographiés.

Notabilité

Notability dispose d'excellents outils d'écriture, notamment une gomme qui efface votre texte par pixel. En fonction de vos besoins, vous pouvez également choisir entre des gommes partielles ou entières. Vous pouvez ajuster la couleur, le poids du trait, le style ou les stylos. Le crayon est sensible à la pression et le surligneur a une encre translucide.

Les autres options comprennent le ruban adhésif, une règle, un outil Lasso, des couleurs, des widgets et des formes. Vous pouvez personnaliser votre boîte à outils pour accéder rapidement aux outils et aux styles que vous utilisez le plus souvent. De plus, vous pouvez utiliser des gestes tels qu'un tapotement à deux doigts pour annuler et un tapotement à trois doigts pour rétablir pendant que vous écrivez.

La conversion de l'écriture manuscrite de Notability est également pratique, sauf qu'elle n'est pas disponible dans la version gratuite.

Fonctionnalités avancées

Il y a des fonctionnalités dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin jusqu'à ce que vous les utilisiez pour la première fois. Il en va de même pour les applications de prise de notes. Voyons quelle application offre les fonctionnalités les plus précieuses et les plus avancées.

Apple Notes

Apple Notes dispose de toutes les fonctionnalités essentielles à la prise de notes, notamment la numérisation de documents, l'ajout de pièces jointes et l'option de gribouillage. Vous pouvez facilement ajouter des liens, des vidéos, des PDF, des tableaux et de l'audio à vos notes.

Sa puissante option de recherche la rend plus pratique, car vous pouvez rechercher sans effort dans toutes vos notes et pièces jointes à l'aide de mots-clés.

Notabilité

Notability brille par ses fonctionnalités avancées. Il assiste les notes multimédias, la reconnaissance de l'écriture manuscrite, l'enregistrement audio synchronisé avec les notes et une variété d'outils d'annotation. Vous pouvez ajouter à vos notes des notes autocollantes, des GIF, des autocollants, des scans, des photos, des clips Web, des liens, etc.

Son option de recherche permet également d'effectuer des recherches dans vos notes manuscrites et fournit des résultats précis. Mieux encore, vous pouvez facilement l'utiliser pour dessiner, faire des croquis et faire des mathématiques.

Il affiche également plusieurs vues, notamment des vues zoom, multi-notes et de présentation. Cependant, de nombreuses fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans la version payante.

Organisation des notes

L'organisation est la clé des applications de prise de notes. Voyons qui, d'Apple Notes ou de Notability, le fait le mieux.

Apple Notes

Apple Notes organise vos notes en dossiers. Il existe deux dossiers de base :

Les dossiers ordinaires dans lesquels vous pouvez organiser vos notes comme vous le souhaitez

Les dossiers intelligents dans lesquels vous pouvez utiliser des étiquettes pour ajouter automatiquement de nouvelles notes à vos dossiers

Certains autres dossiers comprennent le dossier Notes rapides (qui comprend toutes les notes rapides créées sur votre écran de verrouillage) et le dossier Partagé (qui comprend les notes partagées).

Notabilité

Notability offre une organisation solide grâce à un système de dossiers à deux niveaux : les séparateurs et les sujets. Les séparateurs sont des dossiers contenant des dossiers, tandis que les sujets sont des dossiers contenant des carnets de notes.

**Notability vs. Apple Notes : Qui est le gagnant ?

Notability et Apple Notes ont des points forts et des fonctionnalités qui améliorent l'expérience de prise de notes des utilisateurs. En même temps, ils ont des limites qui entravent leur expérience.

Par exemple, Apple Notes offre de meilleures options d'organisation et de recherche, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs qui aiment la structure et créent de nombreuses notes. Cependant, il ne fournit que les fonctionnalités les plus basiques et essentielles, ce qui le limite.

En revanche, Notability dispose de nombreuses fonctionnalités et d'outils d'écriture qui s'adressent à un public plus large. Les utilisateurs peuvent personnaliser la barre d'outils et utiliser les modèles disponibles dans la galerie. Cependant, ses capacités d'organisation sont limitées.

Décider quelle application l'emporte n'est donc pas chose aisée. Notability est sans aucun doute l'application gagnante si vous êtes un passionné de prise de notes qui aime expérimenter et prendre des notes détaillées.

Mais si vous vous inquiétez des limites de Notability, nous vous proposons Alternatives à Notability qui amélioreront vos stratégies et expériences de prise de notes.

Apple Notes vs. Notability sur Reddit

Dans notre quête pour trouver le gagnant dans notre débat Apple Notes vs. Notability, nous nous sommes rendus sur Reddit, espérant trouver des réponses auprès de ses utilisateurs avisés. Après avoir cherché Apple Notes vs. Notability sur Reddit de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Notability offre des fonctionnalités plus étendues et plus avancées.

, les points forts de Notability sont la sélection des couleurs, la manipulation des documents, la gestion des PDF, la facilité de mise en page, les options d'exportation et l'enregistrement audio.

D'autres utilisateurs de Reddit ont souligné que si Notability possède de meilleures fonctionnalités, il est très en retard sur Apple Notes en ce qui concerne l'utilisation de la fonction crayon :

Mais Notability et la plupart des autres concurrents ne tirent pas profit de nombreuses fonctions de l'API native (ou les émulent) pour l'assistance du crayon. Notability et d'autres sont bien meilleurs que l'Apple Note dans l'ensemble. Mais Notability est en retard dans l'exploitation de la fonction Pencil.

Rencontre ClickUp-La meilleure alternative à Apple Notes et Notability

Apple Notes et Notability sont remarquables. À faire, vous savez ce qu'il y a de mieux ? ClickUp !

ClickUp est la plateforme de productivité ultime conçue pour vous aider à gérer les tâches, à suivre la progression, à fixer des objectifs, à prendre des notes détaillées et à collaborer avec d'autres personnes sur une seule plateforme. Avec Outils d'IA pour la prise de notes les outils d'IA pour la prise de notes vous permettent d'améliorer votre performance et de ne jamais manquer un rappel ou un projet, que vous soyez un étudiant ou un professionnel.

L'inspiration peut surgir n'importe quand et n'importe où. Si vous avez les meilleures idées à n'importe quel moment de la journée - pendant que vous courez ou que vous êtes en train de manger un sandwich - alors applications pour le deuxième cerveau comme ClickUp sont vos meilleurs amis.

Jetez un coup d'œil aux différentes fonctionnalités de ClickUp et décidez par vous-même :

ClickUp Brain

résumez vos notes en quelques secondes avec ClickUp Brain_ RÉSUMEZ VOS NOTES EN QUELQUES SECONDES AVEC CLICKUP AIClickUp Brain /%href/

est un ensemble de trois outils d'IA : Gestion des connaissances par IA, Gestion projet par IA et AI Writer for Work. Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp Brain pour stimuler la créativité, le brainstorming et la prise de notes. Il améliore vos notes en vous fournissant des suggestions créatives et en vous faisant gagner du temps.

Avec ClickUp Brain, les erreurs dans vos notes ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Il améliore la qualité de l'écriture en corrigeant la grammaire et l'orthographe, en simplifiant la langue et en organisant vos notes.

Vous n'avez pas envie de lire un long document d'analyse de rentabilité ? Demandez à ClickUp Brain de résumer les points clés dans une note. Vous pouvez également lui demander de créer des modèles, des tableaux, etc.

ClickUp Bloc-notes

la fonction ClickUp Notepad permet de capturer rapidement des idées, de rédiger des notes et de dresser des checklists

Si vous voulez rapidement noter vos notes ou faire une liste avant de les oublier, ClickUp Bloc-notes est votre solution. Ajoutez-le à votre navigateur Chrome et utilisez les boutons d'action flottants pour prendre une note rapide.

Le bloc-notes vous permet de faire glisser et de déposer des images, des GIF, des vidéos et d'autres pièces jointes. Vous pouvez transformer les entrées en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi, créer des checklists, utiliser les commandes /Slash pour mettre en forme les notes et les rechercher à l'aide de mots-clés.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger, modifier et traduire vos notes.

ClickUp Documents

organisez vos notes avec les fonctionnalités de mise en forme de ClickUp Docs_

Le système dynamique Les documents ClickUp vous permet de créer des notes, des checklists, des bases de connaissances, etc. Personnalisez-le grâce aux innombrables options de style et de mise en forme disponibles.

Créez et accédez à des modèles, activez le mode focus pendant le travail, utilisez les notes hors ligne et en ligne, et archivez celles dont vous n'avez pas besoin.

Et ce n'est pas tout !

Si vous utilisez des notes pour le travail, vous pouvez les partager avec les membres de votre équipe, leur donner la possibilité de modifier le document en même temps que vous, convertir le texte en tâches et leur assigner des éléments d'action. Vous pouvez même lier les tâches d'un document à un autre document et établir des références croisées entre les ressources.

ClickUp Tableau blanc

collaborez avec votre équipe, assignez des tâches, et plus encore avec ClickUp Whiteboard_

Si vous recherchez un outil plus collaboratif que vous pouvez utiliser pour partager des notes de réunion et faire du brainstorming, essayez Tableau blanc ClickUp . Comme ClickUp Bloc-notes, il vous permet d'utiliser les commandes Slash (/) pour mettre en forme les bannières, les titres et les mises en évidence.

Ajoutez des autocollants, des notes, des formes et du texte et convertissez-les en tâches. Liez efficacement des tâches, des fichiers et des documents à votre Tableau blanc, de sorte que vous n'ayez jamais à vous soucier de perdre un contexte important.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez soit créer un tableau blanc à partir de zéro, soit utiliser les fonctions de ClickUp pré-construit de ClickUpModèles de tableaux blancs !

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp : Une alternative plus intelligente à Apple Notes et Notability*

La prise de notes est très bénéfique pour votre vie académique et professionnelle. Elle vous permet de rester alerte, de mobiliser votre esprit et d'organiser l'information.

Apple Notes et Notability font partie des meilleures applications de prise de notes pour les utilisateurs d'Apple. Cependant, leurs nombreuses limites empêchent les utilisateurs de tirer le meilleur parti de la prise de notes et d'être productifs.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Il s'agit d'une plateforme de productivité tout-en-un qui vous aide à créer de belles notes et à organiser vos pensées avec une flexibilité inégalée. S'inscrire gratuitement !