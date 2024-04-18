Comment réussir en tant que manager débutant

Félicitations ! Vous l'avez fait ! Vous endossez la casquette de manager pour la première fois. 🙌🏼

Une nouvelle étape s'ouvre à vous : vous passez du statut de membre d'une équipe à celui de chef d'équipe. Il s'agit de superviser les résultats de votre équipe, de fournir des conseils et de favoriser un environnement de travail productif et positif.

Un rôle de leader comporte son lot de paramètres. Vous devrez naviguer en terrain inconnu, équilibrer votre charge de travail avec votre équipe et faire face à des situations où vos anciens collègues sont désormais vos subordonnés directs.

Prenons ces défis à bras-le-corps et explorons les outils et les stratégies dont vous avez besoin pour vous épanouir en tant que nouveau manager.

Compétences clés et traits de caractère des nouveaux managers

En tant que nouveau manager, vous devrez peut-être acquérir rapidement de nombreuses nouvelles compétences, notamment en matière de gestion des ressources humaines. Cultiver le bon état d'esprit, écouter activement, communiquer clairement et déléguer efficacement sont des éléments essentiels pour démarrer.

L'état d'esprit de croissance

Carol Dweck, psychologue pionnière, identifie deux mentalités principales : la mentalité fixe et la mentalité de croissance. (Source : HBS )

Les personnes ayant un état d'esprit fixe pensent que leur intelligence et leurs capacités sont figées dans le marbre. Celles qui ont un état d'esprit de croissance pensent qu'elles peuvent apprendre et se développer tout au long de leur vie.

Dweck insiste sur le fait que le développement d'un état d'esprit de croissance favorise la résilience, la volonté de relever des défis et la volonté d'apprendre de ses erreurs. Les managers débutants peuvent s'appuyer sur ces qualités pour s'adapter rapidement au changement et inciter leur équipe à faire de même.

L'art de la délégation

Diriger une équipe, ce n'est pas seulement lui assigner des tâches ; c'est aussi lui donner les moyens d'en assumer la propriété et le compte. La délégation vous permet de tirer parti des points forts de votre équipe et de libérer votre temps pour la planification stratégique.

Effacez les compétences et l'expérience des membres de votre équipe et définissez clairement les tâches, les objets et les délais. Fournissez-leur les ressources nécessaires, mais ne faites pas de microgestion. Enfin, offrez-leur la possibilité d'un retour d'information constructif et célébrez les achèvements réussis.

Le pouvoir de l'écoute active

L'écoute active consiste à prêter une attention particulière, à réfléchir à ce que vous avez entendu et à poser les bonnes questions pour clarifier les choses.

En écoutant activement les membres de votre équipe, vous pouvez obtenir des informations précieuses, identifier rapidement les problèmes potentiels et créer un espace sûr pour une communication honnête. Cela permet de prendre de meilleures décisions, d'améliorer la dynamique de l'équipe et de renforcer l'engagement du personnel.

Erreurs courantes à éviter lorsqu'on est manager pour la première fois

Maintenant que vous connaissez les bonnes compétences et les traits de personnalité à adopter, examinons quelques erreurs managériales courantes à éviter.

Ne pas déléguer les tâches: Les nouveaux managers ont besoin de temps pour sortir de l'état d'esprit du collaborateur individuel. Ils s'accrochent souvent aux tâches dans lesquelles ils excellaient individuellement. Or, déléguer permet de responsabiliser votre équipe et de lui permettre d'utiliser et de développer ses compétences. Cela vous permet également de libérer du temps pour la planification stratégique et le coaching

Les nouveaux managers ont besoin de temps pour sortir de l'état d'esprit du collaborateur individuel. Ils s'accrochent souvent aux tâches dans lesquelles ils excellaient individuellement. Or, déléguer permet de responsabiliser votre équipe et de lui permettre d'utiliser et de développer ses compétences. Cela vous permet également de libérer du temps pour la planification stratégique et le coaching

**Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses tout de suite. Donnez à votre équipe le temps de s'adapter avant de mettre en œuvre des changements majeurs. Vous devrez comprendre les processus actuels, le style de gestion de votre prédécesseur et l'impact des changements potentiels. Ensuite, consultez votre équipe avant de mettre en pratique vos nouvelles idées

Éviter les discussions ou les décisions difficiles: Les conversations difficiles sont inévitables dans le cadre de l'entreprisele management d'équipe. Le fait d'être nouveau dans ce rôle ne signifie pas qu'il faille éviter d'aborder les problèmes de performance ou de prendre des décisions difficiles. Abordez les situations avec empathie et en vous concentrant sur les solutions

Les conversations difficiles sont inévitables dans le cadre de l'entreprisele management d'équipe. Le fait d'être nouveau dans ce rôle ne signifie pas qu'il faille éviter d'aborder les problèmes de performance ou de prendre des décisions difficiles. Abordez les situations avec empathie et en vous concentrant sur les solutions

Lorsqu'une équipe manque de confiance, la communication en pâtit et les résultats s'en ressentent. Vous devez être honnête avec votre équipe et créer un espace sûr pour une communication ouverte. Déléguez, écoutez attentivement les préoccupations et accordez le crédit nécessaire

En reconnaissant ces pièges potentiels et en essayant consciemment de les éviter, les managers débutants peuvent se donner les moyens de la réussite et construire des équipes fortes et cohésives.

Conseils pour les nouveaux managers

L'étape consistant à assumer un rôle de manager pour la première fois peut sembler insurmontable. Mais vous devez être convaincu qu'il faut du temps pour devenir un leader efficace. Ces sept conseils vous aideront à vous orienter dans votre nouveau rôle de dirigeant et à devenir un leader sous lequel votre équipe s'épanouit.

1. Résoudre les problèmes de manière proactive

Pour un manager, la résolution des problèmes va au-delà de la résolution des problèmes immédiats. Un dirigeant efficace anticipe les obstacles potentiels, analyse les situations et élabore des solutions qui s'attaquent aux causes profondes.

Par exemple, si votre équipe ne respecte jamais les délais d'un projet crucial, ne vous contentez pas de la pousser à travailler plus vite. Analysez les flux de travail, identifiez les goulets d'étranglement et étudiez des solutions telles que l'amélioration de l'allocation des ressources, décomposer les tâches ou de réviser les délais.

L'une des caractéristiques des bons gestionnaires débutants est de traiter les problèmes de manière proactive avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus importants. Une façon d'y parvenir est d'utiliser un solution de gestion de projet efficace .

ClickUp est l'une de ces plateformes tout-en-un.

Discutez des tâches, suivez la progression et attribuez la charge de travail avec Tâches ClickUp ClickUp permet aux membres de votre équipe de discuter des tâches directement dans l'application, ce qui évite les longues chaînes d'e-mails ou les allers-retours confus.

Grâce aux fonctionnalités de suivi de la progression de ClickUp, vous pouvez suivre les progrès individuels et ceux de l'équipe, en mettant en évidence les points forts et les contributions de chaque membre.

4. Définir des paramètres clairs et faire preuve de cohérence

Pour les nouveaux managers, il est essentiel d'adopter un style de gestion cohérent. Fixez des attentes claires en ce qui concerne les performances, la qualité et les délais de votre équipe au cours des l'initiation du projet . Un projet bien défini charte de l'équipe décrivant les rôles et les objectifs permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et peut travailler en collaboration pour obtenir de bons résultats.

ClickUp peut être l'outil de référence d'un manager pour définir des paramètres clairs et maintenir la cohérence au sein de l'équipe. Cet outil vous permet de normaliser l'intégration des employés en décrivant les rôles, les responsabilités et les indicateurs de performance.

Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp permettent également d'aligner tout le monde, en garantissant des attentes cohérentes tout au long du mandat d'un employé.

5. Se concentrer sur les résultats plutôt que sur les intrants

Pour les nouveaux managers, il est essentiel de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les activités (intrants). Au lieu de faire de la microgestion des heures passées ou des tâches achevées, donnez la priorité à l'impact du travail de votre équipe.

Vous pouvez également fixer des objectifs clairs liés aux objets de l'équipe et leur donner les moyens de les atteindre. Suivez régulièrement la progression vers ces résultats, en fournissant des conseils et de l'assistance si nécessaire. Vous favoriserez ainsi la propriété, l'innovation et un état d'esprit axé sur les résultats.

Utilisation de Objectifs ClickUp grâce à ClickUp Goals, les responsables peuvent définir des objets clairs et suivre la progression de manière visuelle. En outre, les outils de communication de ClickUp permettent de fournir des informations en retour et de corriger le cap de manière stratégique, en veillant à ce que l'équipe reste alignée sur les résultats souhaités.

6. Rechercher le mentorat pour développer

S'engager dans une rôle d'encadrement pour la première fois s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte. Un bon mentor peut fournir des conseils et une assistance inestimables au cours de cette période critique.

Les mentors, généralement des cadres chevronnés, offrent aux nouveaux dirigeants un espace sûr où ils peuvent poser des questions, partager leurs difficultés et recevoir un retour d'information critique. En partageant leurs expériences et leurs points de vue, ils peuvent aider les nouveaux managers à développer des compétences essentielles en matière de leadership et à adopter un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves style de management qui a fait ses preuves .

ClickUp permet aux mentors et aux mentorés de créer un environnement de travail partagé pour les objectifs, les tâches et les ressources. Les mentorés peuvent utiliser ClickUp pour documenter les défis, suivre la progression des objectifs de développement fixés avec leurs mentors et accéder aux paramètres de formation partagés dans l'espace de travail.

Les fonctionnalités de communication de ClickUp permettent également d'obtenir facilement des mises à jour sur la progression et de recevoir un retour d'information. Cela crée un canal de communication rationalisé pour un mentorat efficace.

7. Créez la sécurité psychologique dans votre équipe

L'un des aspects les plus importants, mais parfois négligés, du travail d'un manager est de créer une sécurité psychologique au sein de son équipe. Cela signifie qu'il faut favoriser un environnement dans lequel les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer ou admettre leurs erreurs sans craindre d'être jugés ou de subir des répercussions.

Cet aspect est crucial non seulement pour le bien-être et la santé mentale des individus, mais aussi pour la réussite de l'équipe. En encourageant des approches différentes, les équipes peuvent innover et résoudre les problèmes plus efficacement. Des réunions régulières axées sur les objectifs de carrière et le bien-être général peuvent contribuer à établir la confiance.

N'oubliez pas que la gestion des ressources humaines ne se limite pas à la recherche de résultats. Il est tout aussi important de créer un espace où chacun se sent assisté, écouté et capable de donner le meilleur de lui-même au travail.

Transition dans le rôle : Les gains rapides et les stratégies à long terme pour les nouveaux managers

Si vous êtes manager pour la première fois, commencez par obtenir des résultats rapides qui vous donneront de l'élan :

Planifiez des réunions individuelles régulières: Apprenez à connaître les membres de votre équipe en tant qu'individus. Planifierdes réunions individuelles avec les membres de votre équipe pour comprendre leurs forces, leurs objectifs et les défis auxquels ils sont confrontés

Apprenez à connaître les membres de votre équipe en tant qu'individus. Planifierdes réunions individuelles avec les membres de votre équipe pour comprendre leurs forces, leurs objectifs et les défis auxquels ils sont confrontés Concentrez-vous sur les petites victoires: Identifiez les domaines d'amélioration qui peuvent être traités rapidement. Célébrez ces victoires avec votre équipe pour renforcer le moral et démontrer votre capacité à apporter des changements positifs

Identifiez les domaines d'amélioration qui peuvent être traités rapidement. Célébrez ces victoires avec votre équipe pour renforcer le moral et démontrer votre capacité à apporter des changements positifs Démarrez sur les chapeaux de roues avec le bon outil de gestion de projet: Devenez plus efficace tout en projetant un sens de l'organisation à votre équipe. Utilisez ClickUp pour les présentations d'équipe, le brainstorming et les ordres du jour des réunions. ClickUp Tâches et Listes ClickUp peuvent aider à organiser les flux de travail individuels et d'équipe

L'élan étant paramétré pour le court terme, votre prochain objectif est de le maintenir à long terme stratégies de leadership .

Développez votre style de leadership: Le leadership efficace se présente sous de nombreux formulaires. Passez des évaluations de leadership ou trouvez un mentor pour vous aider à identifier les domaines à développer

Le leadership efficace se présente sous de nombreux formulaires. Passez des évaluations de leadership ou trouvez un mentor pour vous aider à identifier les domaines à développer Renforcez votre équipe: La microgestion étouffe la créativité. Déléguez des tâches, définissez des paramètres clairs et offrez votre assistance tout en permettant aux membres de votre équipe de s'approprier leur travail

La microgestion étouffe la créativité. Déléguez des tâches, définissez des paramètres clairs et offrez votre assistance tout en permettant aux membres de votre équipe de s'approprier leur travail Favorisez une communication ouverte: Encouragez un dialogue ouvert et un retour d'information. Organisez régulièrement des réunions d'équipe, créez un espace sûr pour des discussions honnêtes et écoutez activement les idées et les préoccupations de votre équipe

Encouragez un dialogue ouvert et un retour d'information. Organisez régulièrement des réunions d'équipe, créez un espace sûr pour des discussions honnêtes et écoutez activement les idées et les préoccupations de votre équipe Investissez dans le développement: Les bons managers sont validés pour l'apprentissage continu. Encouragez votre équipe à participer à des programmes de formation, des conférences ou des ateliers. Explorez les possibilités de mentorat ou de formation croisée au sein de l'équipe

Les bons managers sont validés pour l'apprentissage continu. Encouragez votre équipe à participer à des programmes de formation, des conférences ou des ateliers. Explorez les possibilités de mentorat ou de formation croisée au sein de l'équipe Devenez un coach: Passez du "faire" au "développer" Aidez les membres de votre équipe à identifier leurs objectifs, à développer leurs compétences et à surmonter les difficultés

Relever les défis d'un nouveau manager

Un leadership fort est un voyage, pas une destination. En reconnaissant vos difficultés et en prenant des étapes proactives pour les surmonter, vous serez sur la bonne voie pour devenir un responsable réussite pour la première fois.

Diriger et communiquer avec confiance

Vous faisiez autrefois partie de l'équipe, mais vous en êtes désormais le chef. Il peut être difficile de s'y retrouver. Mettez l'accent sur la collaboration et la communication ouverte pour montrer que vous valorisez leur contribution.

Un bon manager doit également être un bon coach. Aidez les membres de votre équipe à progresser en leur fournissant régulièrement des informations en retour, en identifiant les besoins de formation et en leur offrant des possibilités de développement de leurs compétences.

La critique constructive peut mettre mal à l'aise, mais elle est également essentielle à la croissance. Concentrez-vous sur des comportements spécifiques, proposez des suggestions d'amélioration et formulez les commentaires de manière à favoriser la réussite.

Équilibrer la charge de travail de chacun

Déléguez le travail et gérez les charges de travail de l'équipe grâce aux fonctionnalités de ClickUp axées sur l'équipe

Vos responsabilités viennent de doubler ! Vous devez donc déléguer efficacement. La délégation est souvent confondue avec la répartition des tâches. Mais elle est plus à faire en faisant confiance à votre équipe pour les achever.

Commencez par des tâches modestes, en donnant des instructions claires et en apportant votre assistance. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement la complexité au fur et à mesure que les membres de votre équipe démontrent leur compétence. Identifiez les points forts des membres de votre équipe et attribuez les tâches en conséquence. Cela les responsabilise et vous libère du temps pour la réflexion stratégique.

Vous pouvez également utiliser Vue Charge de travail de ClickUp pour évaluer la capacité de chacun et répartir les tâches en conséquence. Une distribution équitable du travail témoigne d'un respect pour le bien-être et le travail acharné de votre équipe, favorisant ainsi une relation de travail positive.

Gérer les attentes

Il est naturel d'avoir l'impression de ne pas être à sa place ou de ne pas être à la hauteur de son nouveau rôle. En tant que nouveau manager, concentrez-vous sur ce que vous apportez au tableau - votre expertise, vos compétences et votre regard neuf. Cherchez des mentors et n'ayez pas peur de demander de l'aide.

Un dirigeant honnête et ouvert peut exploiter les forces de son équipe et renforcer les siennes. Acceptez la diversité de votre équipe, car chaque membre apporte un point de vue unique.

Favorisez une communication ouverte, célébrez les points forts de chacun et trouvez des moyens de tirer parti de ces différences pour atteindre les objectifs de l'équipe.

Embrasser la gestion pour la première fois avec ClickUp

Comme tout voyage, la transition vers un rôle de manager sera parsemée d'embûches. Mais avec de la persistance, de la résilience et une volonté d'apprendre, vous pouvez les surmonter pour devenir un leader sous lequel votre équipe s'épanouit.

Acceptez le voyage et n'ayez pas peur de demander conseil à des mentors pour rationaliser vos processus.

Des outils numériques comme ClickUp sont conçus pour rendre votre première expérience de gestion enrichissante. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et appréciez la satisfaction de guider votre équipe pour qu'elle réalise de grandes choses ensemble.

FAQ communes

1. Que signifie "manager pour la première fois" ?

Un manager débutant est une personne qui a récemment été promue à une position de leadership pour la première fois de sa carrière. Il est chargé de diriger et de superviser une équipe entière.

2. À faire face à un manager débutant ?

En tant que membre de l'équipe travaillant avec un manager débutant, faites preuve de patience et d'assistance. Offrez votre expérience et votre expertise lorsque c'est nécessaire.

3. Quelle est la première chose que vous faites en tant que nouveau manager ?

Les premières semaines en tant que nouveau manager sont cruciales. Voici quelques étapes initiales à envisager pour vous imposer comme un manager efficace :