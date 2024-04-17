Comment fixer des objectifs d'intégration pour aider les employés à réussir

L'intégration des employés est le processus d'intégration des nouveaux employés dans votre organisation. C'est la première étape cruciale pour aider les nouveaux employés à comprendre leur rôle, la culture de l'équipe et les objectifs de l'entreprise.

Des programmes d'intégration mal conçus peuvent laisser les nouveaux employés désorientés, désengagés et improductifs. Ils augmentent également le taux de rotation du personnel, ce qui coûte à l'entreprise du temps, des efforts et de l'argent.

C'est pourquoi une intégration efficace est plus importante que jamais sur le marché du travail compétitif d'aujourd'hui. Un accueil complet avec des objectifs d'intégration documentés permet aux nouveaux employés de se sentir les bienvenus, appréciés et équipés pour réussir. Cela permet également d'accroître l'engagement des employés, de réduire l'attrition et d'améliorer la productivité, contribuant ainsi à la réussite de l'entreprise.

Dans cet article, vous trouverez les ressources, les conseils et les étapes nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie d'intégration des employés gagnante qui augmente la fidélisation des employés et vous aide à exceller en tant que professionnel des ressources humaines.

Comprendre les objectifs de l'intégration des employés

Les objectifs d'intégration garantissent une transition en douceur pour les employés qui rejoignent une nouvelle entreprise. Les entreprises peuvent accélérer le processus d'intégration en fixant des objectifs appropriés, ce qui accroît la satisfaction des employés et l'intégration de l'équipe.

Des objectifs d'intégration efficaces ont un impact direct sur la gestion des talents et réduisent le taux de rotation. En proposant un parcours d'apprentissage structuré, ces objectifs permettent aux nouveaux employés d'acquérir les compétences et les informations dont ils ont besoin pour réussir, tout en cultivant un sentiment d'accomplissement et d'appartenance.

La fixation d'objectifs est une étape essentielle d'un programme d'intégration réussi. Elle transforme des attentes vagues en jalons réalisables, ce qui permet au nouvel employé et à son responsable de suivre les progrès et de célébrer les victoires. En outre, cette approche collaborative permet d'établir des relations de travail solides.

Votre équipe RH peut mettre en place un solide programme d'intégration des employés en utilisant un cadre d'objectifs SMART pour rationaliser ce processus.

Créons quelques exemples d'objectifs d'intégration pour mieux les comprendre.

1. Tâches administratives (semaine 1):

Spécifiques: Remplir toutes les formalités administratives des nouveaux employés dans les 24 heures suivant la date d'arrivée de l'employé

Remplir toutes les formalités administratives des nouveaux employés dans les 24 heures suivant la date d'arrivée de l'employé Mesurable: Suivre le pourcentage de nouveaux embauchés qui remplissent les formalités administratives dans les délais

Suivre le pourcentage de nouveaux embauchés qui remplissent les formalités administratives dans les délais Atteignable: Veiller à ce que tous les documents soient disponibles en ligne et facilement accessibles

Veiller à ce que tous les documents soient disponibles en ligne et facilement accessibles Pertinent: Veiller à ce que tous les documents soient remplis afin que le nouvel employé puisse commencer à bénéficier des avantages et des ressources de l'entreprise

Veiller à ce que tous les documents soient remplis afin que le nouvel employé puisse commencer à bénéficier des avantages et des ressources de l'entreprise Limité dans le temps: Fixer un délai de 24 heures pour garantir une intégration en douceur

2. Familiarisation avec le rôle (semaines 1-2):

Spécifique: Obtenir des nouveaux employés qu'ils assistent à toutes les sessions de formation du département et qu'ils suivent leurs pairs et collègues pendant 20 heures d'ici la fin de la deuxième semaine

Obtenir des nouveaux employés qu'ils assistent à toutes les sessions de formation du département et qu'ils suivent leurs pairs et collègues pendant 20 heures d'ici la fin de la deuxième semaine Mesurable: Suivre l'assiduité aux sessions de formation et documenter les heures d'observation

Suivre l'assiduité aux sessions de formation et documenter les heures d'observation Atteignable: Programmer les sessions de formation et identifier les membres de l'équipe disponibles pour conduire les sessions d'observation à l'avance

Programmer les sessions de formation et identifier les membres de l'équipe disponibles pour conduire les sessions d'observation à l'avance Pertinent: S'assurer que la formation et l'observation exposent les nouveaux employés aux compétences et connaissances essentielles spécifiques à leur rôle

S'assurer que la formation et l'observation exposent les nouveaux employés aux compétences et connaissances essentielles spécifiques à leur rôle Limité dans le temps: Fixer une date limite claire de 20 heures à réaliser avant la fin de la deuxième semaine pour s'assurer d'une réalisation dans les délais

3. Culture d'entreprise (semaines 2-3):

Spécifique: Amener les nouveaux employés à participer et à contribuer à deux activités de renforcement de l'esprit d'équipe d'ici la fin de la troisième semaine

Amener les nouveaux employés à participer et à contribuer à deux activités de renforcement de l'esprit d'équipe d'ici la fin de la troisième semaine Mesurable: Suivre la participation aux activités et évaluer les contributions grâce aux commentaires des collègues

Suivre la participation aux activités et évaluer les contributions grâce aux commentaires des collègues Accessible: Choisir des activités de consolidation d'équipe qui sont inclusives et qui encouragent la participation

Choisir des activités de consolidation d'équipe qui sont inclusives et qui encouragent la participation **Pertinent : s'assurer que la participation aux activités de consolidation d'équipe aide les nouveaux employés à se rapprocher de leurs collègues et à comprendre la culture de l'entreprise

Limité dans le temps: Fixer une date limite pour la fin de la troisième semaine afin d'encourager l'engagement actif

4. Développement des compétences (semaines 3 et 4):

Spécifiques: Aider les nouveaux employés à obtenir un score de 80% ou plus sur l'évaluation de la connaissance des produits à la fin de la quatrième semaine

Aider les nouveaux employés à obtenir un score de 80% ou plus sur l'évaluation de la connaissance des produits à la fin de la quatrième semaine Mesurable: Suivre les scores sur la plateforme d'évaluation

Suivre les scores sur la plateforme d'évaluation Atteignable: S'assurer que l'évaluation est alignée sur la formation dispensée et qu'elle offre suffisamment de temps pour l'apprentissage

S'assurer que l'évaluation est alignée sur la formation dispensée et qu'elle offre suffisamment de temps pour l'apprentissage **Pertinent : aidez-les à maîtriser la connaissance des produits, ce qui est crucial pour une performance professionnelle efficace

**Limité dans le temps : fixer une date limite pour la fin de la quatrième semaine afin de motiver un apprentissage ciblé

Maintenant que vous comprenez l'importance de fixer des Des objectifs SMART en matière de ressources humaines si l'on se réfère aux objectifs de l'onboarding, discutons des objectifs spécifiques de l'onboarding sur lesquels vous devez vous concentrer.

Les cinq objectifs clés d'un onboarding complet

Voici cinq objectifs clés de l'intégration qui peuvent rendre votre programme de formation des nouveaux employés plus efficace :

1. Créer des liens : Établir des relations au sein de l'équipe

Tout nouvel employé peut se sentir intimidé lorsqu'il entre dans un nouvel environnement de travail. Toutefois, en tant que professionnel des ressources humaines, vous pouvez lui faciliter la tâche en l'aidant à nouer des liens avec les membres de son équipe. Cela peut contribuer à créer un sentiment d'appartenance, à réduire les sentiments d'isolement et à rendre la transition plus douce et moins stressante. Ce qui, à son tour, contribue grandement à la fidélisation des employés.

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour accélérer l'intégration de vos nouveaux employés dans l'équipe :

Organisez des déjeuners de bienvenue ou des événements sociaux spécifiques à l'équipe en dehors des heures de travail afin de créer un cadre décontracté propice à l'interaction

spécifiques à l'équipe en dehors des heures de travail afin de créer un cadre décontracté propice à l'interaction Mettez en place un système de parrainage et associez les nouvelles recrues à des collègues expérimentés qui peuvent les encadrer et les guider

et associez les nouvelles recrues à des collègues expérimentés qui peuvent les encadrer et les guider Encourager l'utilisation de plateformes en ligne pour briser la glace afin de susciter des conversations et d'aider les nouveaux employés à entrer en contact avec des collègues qui partagent les mêmes centres d'intérêt

afin de susciter des conversations et d'aider les nouveaux employés à entrer en contact avec des collègues qui partagent les mêmes centres d'intérêt Utiliser des outils de collaboration tels que les plates-formes de messagerie instantanée et les outils d'aide à la décisionlogiciel d'intégration pour faciliter la communication, le travail d'équipe et le retour d'information, en particulier dans les environnements de travail à distance

2. Formation et éducation : Favoriser le développement professionnel

En tant que professionnel des ressources humaines, vous jouez un rôle essentiel dans le développement des nouveaux employés au cours de l'intégration en leur proposant une formation et un enseignement ciblés.

Ce mentorat personnalisé aide les nouveaux employés à se sentir soutenus et à acquérir les connaissances nécessaires pour réussir dans leurs nouvelles fonctions.

Passons en revue quelques étapes essentielles de ce processus :

Comprendre les besoins individuels et adapter la formation en conséquence

en conséquence Combiner les formats de formation (tels que la salle de classe, les ateliers, l'apprentissage en ligne et le mentorat) avec la technologie éducative pour s'adapter aux différents styles d'apprentissage

Garantir un contenu de haute qualité et attrayant, dispensé par des formateurs expérimentés

Favoriser une culture de l'apprentissage en offrant des opportunités permanentes et des mécanismes de retour d'information

3. Conformité et sécurité : Assurer la compréhension des règles de santé et de sécurité au travail

Aider les nouveaux employés à comprendre les règles de conformité et de sécurité et santé au travail (SST) leur permet de travailler en toute sécurité et de contribuer à une culture d'entreprise positive.

Pour ce faire, vous pouvez mener les activités suivantes :

Élaborer des infographies, des guides ou des manuels attrayants et organiser des séances de formation attrayantes

attrayantes Veiller à ce que tous les employés, y compris les nouveaux embauchés, suivent leur formation en matière de SST en leur promettant des récompenses telles que des certificats de réussite

Utilisez les canaux de communication de l'entreprise pour inciter les responsables à veiller à ce que les formations soient suivies. Vous pouvez également offrir des points bonus échangeables pour stimuler l'engagement

4. Introduire la culture organisationnelle : Immerger les nouveaux employés dans la culture de l'entreprise

Une intégration efficace permet d'aligner les nouveaux employés sur les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Il s'agit d'intégrer les nouveaux employés dans la culture de l'entreprise, de créer un sentiment d'appartenance et de les préparer à la réussite.

Cela renforce l'engagement des employés et a un impact positif sur la productivité. En outre, cela garantit une meilleure collaboration au sein de l'équipe et la représentation de la marque.

Voici comment vous pouvez combler le fossé entre les "nouveaux" et les "anciens" :

Partagez l'histoire de votre entreprise par le biais de récits, de vidéos ou de témoignages d'employés attrayants

par le biais de récits, de vidéos ou de témoignages d'employés attrayants Organisez des "promenades culturelles " pour les nouveaux embauchés afin qu'ils comprennent les différents services et se mettent en contact avec leurs collègues

pour les nouveaux embauchés afin qu'ils comprennent les différents services et se mettent en contact avec leurs collègues Planifiez des activités amusantes et collaboratives de construction d'équipe qui permettent de briser la glace et d'établir des relations entre les employés

qui permettent de briser la glace et d'établir des relations entre les employés Mettre en place un programme de parrainage dans le cadre duquel les employés expérimentés peuvent guider et soutenir les nouveaux embauchés

dans le cadre duquel les employés expérimentés peuvent guider et soutenir les nouveaux embauchés Encourager une communication ouverte par le biais d'enquêtes, de boîtes à suggestions ou de réunions de contrôle

💡Pro tip: Des outils tels que ClickUp Form View permettent aux nouveaux embauchés de signaler facilement des problèmes, de soumettre des demandes ou de suggérer des améliorations. Ces données peuvent être automatiquement converties en tâches traçables dans ClickUp et assignées aux équipes appropriées pour action.

5. Clarification du rôle : Compréhension globale des indicateurs de performance et du système d'évaluation

Les nouveaux employés doivent comprendre leurs responsabilités professionnelles, les attentes en matière de performances et la manière dont leurs contributions seront évaluées. Cela permet de jeter les bases d'une performance réussie, d'un engagement accru et d'un développement de carrière à long terme pour les nouveaux employés.

Voici comment doter efficacement les nouveaux employés de ces connaissances vitales au cours du processus d'intégration :

Inclure dans la lettre d'embauche une description détaillée du poste du nouvel employé, en soulignant les principales responsabilités, les attentes et les indicateurs de performance. Cela permet de clarifier les attentes

Organisez des réunions individuelles avec le responsable du nouvel employé pour discuter des attentes spécifiques liées à son rôle, des projets auxquels il participera et des flux de travail quotidiens

avec le responsable du nouvel employé pour discuter des attentes spécifiques liées à son rôle, des projets auxquels il participera et des flux de travail quotidiens Donnez un aperçu du système de gestion des performances utilisé par l'entreprise, y compris son objectif et la fréquence des évaluations

utilisé par l'entreprise, y compris son objectif et la fréquence des évaluations Expliquer les différentes composantes de la performance , telles que la fixation d'objectifs, l'évaluation des performances et les mécanismes de retour d'information

, telles que la fixation d'objectifs, l'évaluation des performances et les mécanismes de retour d'information Développerdes modules de formation en ligne ou des tutoriels vidéo pour expliquer le système de manière claire et concise

Ensemble, ces cinq types d'objectifs d'intégration posent les bases d'une réussite durable au sein de l'entreprise. Cela dit, il existe un autre cadre indispensable qui peut vous aider à créer un impact durable sur vos employés.

Voyons en quoi consiste ce cadre, les quatre C de l'onboarding.

Les quatre C de l'onboarding

Développé et présenté par le Dr. Talya Bauer en 2010, le cadre des quatre C est toujours pertinent dans les processus d'onboarding d'aujourd'hui.

Examinons ces quatre étapes, de la moins importante à la plus importante.

1. Clarification : Définir clairement les rôles et les attentes en matière de performances

L'une des plus grandes frustrations des entreprises et des nouveaux employés est l'absence d'attentes claires. Cela peut conduire à un "fantôme" au cours du processus d'embauche ou à un taux de rotation élevé au début du processus.

La bonne nouvelle, c'est que la clarté de l'intégration peut garantir une transition en douceur, une plus grande satisfaction au travail et de meilleures performances.

Il est essentiel de définir des attentes claires, et la fixation d'objectifs est l'outil idéal. Voici quelques moyens de clarifier le rôle de vos nouvelles recrues :

Documentation claire: Veillez à ce que les objectifs soient clairement définis et accessibles

Veillez à ce que les objectifs soient clairement définis et accessibles **Alignement à l'échelle de l'entreprise : aligner les objectifs sur les objectifs généraux de l'entreprise

**Application cohérente : s'assurer que tous les nouveaux employés reçoivent le même niveau de clarté grâce à une approche standardisée de l'intégration

**Suivi du temps : suivre les progrès et offrir un soutien en cas de besoin

**Intégration technologique : utiliser un logiciel de gestion des talents ou un logiciel RH pour un suivi et une communication efficaces

2. Conformité : Comprendre les règles obligatoires de l'entreprise et les règles juridiques

Ce niveau se concentre généralement sur :

Traitement : Remplir les documents administratifs des nouveaux employés et les inscrire aux avantages sociaux

Remplir les documents administratifs des nouveaux employés et les inscrire aux avantages sociaux **Compréhension des systèmes : faire comprendre aux nouveaux employés les politiques et procédures de l'entreprise

**Formation : orienter les nouveaux employés par des sessions de formation sur les politiques, règles et réglementations obligatoires

**Les indicateurs de performance clés (KPI) : établir des critères pour qu'ils atteignent les exigences spécifiques à l'industrie ou à leur rôle

Cependant, il ne suffit pas de faire lire aux nouveaux employés le manuel de l'employé de votre entreprise. Pour les aider à réussir, vous devez leur fournir des ressources supplémentaires comprenant les politiques et procédures de l'entreprise.

En outre, vous devez prévoir des réunions avec eux pour discuter de ces ressources, leur expliquer l'impact de la conformité sur leur travail quotidien et évaluer leur compréhension.

3. Culture : Insuffler l'éthique et le mode de vie de l'entreprise

La culture d'entreprise joue toujours un rôle important dans l'attraction de nouvelles recrues, et ce pour de bonnes raisons. Cependant, il faut beaucoup d'efforts pour s'assurer que l'adéquation culturelle d'un nouvel employé va au-delà des premières impressions.

Alors que le recrutement se concentre sur la compatibilité, l'intégration est l'occasion de cultiver la compréhension culturelle

L'intégration reflète elle-même la culture. Lorsque les représentants des RH facilitent activement l'intégration et la présentation des nouveaux employés à l'équipe et sollicitent un retour d'information sur leur expérience, ils font preuve d'un engagement solide en faveur de la transparence et de la responsabilité.

Par exemple, Google offre à ses employés des avantages de classe mondiale tels qu'un coaching financier personnalisé, un programme de défense médicale pour les employés transgenres, quatre semaines par an de "travail de n'importe où", ainsi qu'un soutien à la fertilité et à la croissance de la famille.

Tous ces efforts reflètent l'engagement de Google envers ses employés et montrent à quel point l'entreprise s'investit dans leur bien-être professionnel et personnel.

4. Connexion : Établir des relations interpersonnelles

Indéniablement, l'un des ingrédients les plus essentiels du cadre des quatre C est la manière dont l'onboarding aide les employés, nouveaux ou établis, à se sentir liés à leur équipe et à leur entreprise.

Si l'ère post-pandémique nous a appris quelque chose, des relations solides sur le lieu de travail apportent une aide, un soutien et des conseils essentiels dans les moments difficiles comme dans les moments heureux.

Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il peut s'avérer difficile d'établir des relations fiables en raison de l'anxiété sociale, d'un manque d'intérêt pour les relations sociales ou même d'idées préconçues sur la politique de l'entreprise, qui ont un impact sur le moral des employés.

Voici quelques stratégies clés que les professionnels des ressources humaines peuvent mettre en œuvre :

Socialisation: Planifier des rencontres informelles en dehors des heures de travail, telles que des déjeuners d'équipe, des happy hours ou des activités de bénévolat

Planifier des rencontres informelles en dehors des heures de travail, telles que des déjeuners d'équipe, des happy hours ou des activités de bénévolat Reconnaissance: Reconnaître publiquement les réalisations individuelles et collectives pour renforcer les liens au sein de l'équipe et motiver les employés

Reconnaître publiquement les réalisations individuelles et collectives pour renforcer les liens au sein de l'équipe et motiver les employés S'amuser au travail: Créer un canal en ligne (dans Slack, par exemple) où les employés peuvent partager des mises à jour non liées au travail, des blagues ou des faits amusants

Créer un canal en ligne (dans Slack, par exemple) où les employés peuvent partager des mises à jour non liées au travail, des blagues ou des faits amusants Célébration: Au-delà du gâteau d'anniversaire, personnalisez les célébrations en soulignant les contributions uniques d'un employé ou en créant un "tableau de souvenirs"

Au-delà du gâteau d'anniversaire, personnalisez les célébrations en soulignant les contributions uniques d'un employé ou en créant un "tableau de souvenirs" La constitution d'équipes: Organisez régulièrement des sorties, des collectes de fonds annuelles, des fêtes de fin d'année et des journées "amenez votre animal de compagnie au travail" afin d'établir des relations entre les membres de l'équipe et à l'intérieur de l'entreprise

La mise en place d'un bon cadre s'accompagne d'une plus grande responsabilité : celle de le mettre en œuvre et de le conserver. Les entreprises ont été confrontées à d'énormes difficultés à cet égard pendant la période de la pandémie.

Examinons les rouages d'un processus d'intégration à distance, les difficultés typiques rencontrées et les solutions possibles.

lire aussi : Comment améliorer la fidélisation des employés en prévenant les risques d'exclusion ?

sur votre lieu de travail

Les entreprises ont adapté leur processus d'intégration pour maintenir l'engagement et la productivité de leurs employés à distance . Mais pas avant d'avoir relevé des défis tels que

La difficulté à comprendre les nouvelles technologies ou les plates-formes logicielles nécessaires pour faciliter le travail à distance

Un manque de relations professionnelles et de rapports entre les membres de l'équipe en raison de l'absence d'interactions en face à face

Un accès limité aux ressources de l'entreprise, aux documents et à d'autres informations qui sont généralement faciles à obtenir dans un environnement de travail sur place

Des obstacles à la communication qui ont conduit à une mauvaise communication entre les membres de l'équipe et leurs superviseurs ou collègues

Pour surmonter ces difficultés, les entreprises du monde entier ont mis en œuvre des stratégies visant à transformer les techniques traditionnelles d'intégration en techniques adaptées à l'éloignement :

L'utilisation de plateformes de productivité du travail pour l'intégration en introduisant la vidéoconférence, des modules de formation en ligne et des outils de collaboration

pour l'intégration en introduisant la vidéoconférence, des modules de formation en ligne et des outils de collaboration Utiliser des plateformes en ligne et des solutions de signature électronique pour rationaliser la gestion des documents et réduire la dépendance à l'égard de la paperasserie physique

et réduire la dépendance à l'égard de la paperasserie physique Introduire des supports et des ressources de formation en ligne dans des formats polyvalents, permettant aux nouveaux employés d'y accéder n'importe où et n'importe quand

dans des formats polyvalents, permettant aux nouveaux employés d'y accéder n'importe où et n'importe quand Mettre l'accent sur l'établissement de liens sociaux et de rapports d'équipe par le biais d'événements virtuels, d'activités brise-glace en ligne et de programmes de mentorat entre pairs

par le biais d'événements virtuels, d'activités brise-glace en ligne et de programmes de mentorat entre pairs Introduire des formulaires de retour d'information en ligne, des enquêtes et des pages web de commentaires anonymes pour répondre aux préoccupations des nouveaux embauchés et recueillir des informations pour mettre en œuvre le changement

Voici une comparaison plus large entre les processus d'intégration traditionnels et à distance :

Les processus d'intégration traditionnels et à distance sont comparés dans le cadre d'une comparaison plus large entre les processus d'intégration traditionnels et à distance : Caractéristiques Intégration traditionnelle Intégration à distance/virtuelle Les processus d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants sont plus faciles à mettre en œuvre que les processus traditionnels, mais ils sont aussi plus rapides et plus efficaces L'interaction avec l'employeur est un élément essentiel de l'organisation du travail Les formulaires physiques et les documents Les documents numériques et les formulaires en ligne Les formulaires en ligne Formation : sessions et présentations en personne, modules de formation en ligne, webinaires et auto-apprentissage Les activités en personne et les rencontres sociales Les exercices virtuels de consolidation d'équipe et les événements sociaux en ligne Les activités en ligne et les événements sociaux en ligne Les activités en personne et les rencontres sociales sont des activités de consolidation d'équipe virtuelles et des événements sociaux en ligne Les avantages sont multiples : meilleure cohésion entre les membres de l'équipe, collecte instantanée d'informations en retour, plus d'opportunités de réseautage et suivi facile des présences, amélioration du bien-être des employés, réduction de l'absentéisme, recrutement d'un plus grand nombre de talents, environnement de travail plus durable, etc

Rationalisez votre processus d'intégration à distance rapidement et facilement avec le modèle d'intégration à distance ClickUp

Bonus: _Onboarding pour les équipes à distance ? Modèle d'accueil à distance de ClickUp le modèle d'intégration à distance de ClickUp vous fournit une liste de tâches préétablie pour toutes les étapes de l'intégration, un calendrier de projet pour terminer l'intégration dans les temps et des outils de collaboration pour faciliter la communication avec les membres de l'équipe

Incorporer des objectifs d'onboarding dans ClickUp

Considérons maintenant une plateforme tout-en-un qui ne se contente pas d'aider à l'intégration des employés, mais qui organise également l'ensemble de votre pipeline de recrutement.

Tout cela est possible grâce à Plate-forme de gestion des ressources humaines ClickUp !

Simplifiez le recrutement, l'intégration, la gestion des talents, la formation et le développement avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

ClickUp, avec ses multiples ClickApps et des outils, agit comme un centre de recrutement et d'intégration pour vous et votre équipe.

Voyons comment vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités de ClickUp pour créer le centre de contrôle RH idéal afin d'atteindre vos cinq objectifs en matière d'intégration des employés.

Simplifier la formation, la conformité et l'intégration culturelle des nouveaux employés

Créez un nombre illimité d'automatisations ClickUp personnalisées qui vous font gagner du temps et facilitent votre travail quotidien de mise en conformité en fonction de n'importe quel déclencheur ou condition

Avec plus de 100 Automations ClickUp les automatisations ClickUp, optimisent les tâches quotidiennes telles que l'envoi d'emails de bienvenue, de messages de célébration, de vœux d'anniversaire, de rappels sur la formation des employés, de mises à jour sur les événements, d'avis de vacances, et bien d'autres encore.

💡Pro tip: Vous pouvez faire de ClickUp votre plateforme de travail et de productivité d'entreprise tout-en-un grâce à L'API de ClickUp de plus, vous pouvez utiliser plus de 1000+ modèles ClickUp pour tous vos besoins en matière de recrutement et d'onboarding. Cela permet d'économiser du temps et des efforts lors de la création et de la mise en place de documents et de cadres.

En outre, il existe deux outils ClickUp spécifiques que vous pouvez utiliser pour créer un flux d'intégration fluide pour les nouveaux employés.

Avec Docs ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer et partager des documents de conformité tels que les procédures opérationnelles normalisées, les FAQ, les tableaux hiérarchiques, les politiques, les règles et les lignes directrices de l'entreprise, afin que vos employés puissent s'intégrer dès leur arrivée. Vous pouvez également intégrer dans ces documents des liens vers des vidéos ou des fichiers audio "comment faire", offrant des conseils sur les politiques de l'entreprise ainsi que sur les outils et les systèmes.

Attribuer et suivre les tâches facilement grâce à ClickUp Tasks

Vous pouvez également utiliser Tâches ClickUp pour déléguer des projets et suivre les progrès en temps réel.

Créez une liste de tous les éléments de l'onboarding qui doivent être complétés et divisez-les en tâches et sous-tâches avec des responsables appropriés. Par exemple, le responsable des ressources humaines peut superviser l'introduction d'un nouvel employé, tandis que le responsable du recrutement peut être chargé de veiller à ce que l'employé soumette les documents d'embauche.

Vous pouvez également créer une liste de contrôle de toutes les étapes qu'un nouveau salarié doit franchir pour que son intégration soit réussie.

Créez une liste de contrôle de bout en bout pour l'accueil des nouveaux employés avec le modèle d'accueil des employés ClickUp

Essayez le modèle Modèle d'accueil des employés ClickUp ce modèle peut vous aider, vous et votre équipe, à accomplir vos tâches au cours des 90 premiers jours du processus d'intégration. Avec ce modèle, vous pouvez également inclure les documents que vos nouveaux employés doivent soumettre, les objectifs d'intégration qu'ils doivent se fixer pour leur réussite à long terme et les formations de l'entreprise auxquelles ils doivent assister.

Favoriser l'innovation et cultiver de solides relations de travail grâce à l'IA

Obtenez des réponses instantanées et précises basées sur le contexte de toutes les tâches liées aux RH au sein de la plateforme et connectées à celle-ci grâce à ClickUp Brain

Votre équipe RH peut utiliser de nombreuses manières ClickUp Brain pour faciliter le travail :

Créer des scripts d'email personnalisés pour accueillir les nouveaux employés et envoyer des rappels automatisés pour compléter leurs documents d'intégration

pour accueillir les nouveaux employés et envoyer des rappels automatisés pour compléter leurs documents d'intégration Créez des scripts personnalisés Modèles RH pour les documents fréquemment utilisés tels que les offres d'emploi, les formulaires de retour d'information, les enquêtes, les rapports d'activité quotidiens, les plans d'événements, etc

Modèles RH pour les documents fréquemment utilisés tels que les offres d'emploi, les formulaires de retour d'information, les enquêtes, les rapports d'activité quotidiens, les plans d'événements, etc Utilisez ClickUp comme assistant pour proposer des résumés de formation . Vous pouvez utiliser ses outils d'intelligence artificielle pour générer des informations à partir des données de formation, créer des courriels pour les employés, personnaliser les messages de réussite et planifier des événements tels que des activités brise-glace et des collectes de fonds

. Vous pouvez utiliser ses outils d'intelligence artificielle pour générer des informations à partir des données de formation, créer des courriels pour les employés, personnaliser les messages de réussite et planifier des événements tels que des activités brise-glace et des collectes de fonds **Vous pouvez utiliser ses outils d'IA pour générer des informations à partir des données de formation, créer des courriels pour les employés, personnaliser les messages de réussite et planifier des événements tels que des activités brise-glace et des collectes de fonds

Utilisez Docs avec des outils d'IA pour créer des directives d'intégration, des modules de formation, des listes de congés et des manuels de conformité et de sécurité partageables

Clarifier les attentes professionnelles grâce à des informations en temps réel

Suivez les performances et la charge de travail de vos employés grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp

Vous pouvez fusionner Tableaux de bord ClickUp avec votre plateforme de gestion des ressources humaines pour obtenir des informations en temps réel sur l'avancement de l'intégration des employés et les commentaires, les besoins en formation, les taux d'engagement, et bien plus encore.

Voici quelques exemples d'utilisation des tableaux de bord personnalisables de ClickUp par votre équipe RH :

Créez un tableau de bord pour visualiser le processus d'intégration des nouveaux employés. Incluez des widgets présentant les taux d'achèvement des tâches, l'état des documents, la progression des modules de formation et les taux de satisfaction de l'onboarding

des nouveaux employés. Incluez des widgets présentant les taux d'achèvement des tâches, l'état des documents, la progression des modules de formation et les taux de satisfaction de l'onboarding Visualiser les taux d'achèvement des formulaires de retour d'information, des programmes de développement des compétences et des sessions de formation à venir

des formulaires de retour d'information, des programmes de développement des compétences et des sessions de formation à venir Élaborer des tableaux de bord du recrutement et de la fidélisation décrivant l'état des postes ouverts, la taille et la diversité du vivier de candidats, la programmation des entretiens et les taux d'achèvement, les enquêtes de satisfaction des employés, la participation aux événements de l'entreprise et les communications internes

💡Pro tip: Utilize ClickUp Suivi du temps de travail pour enregistrer le temps passé par un employé sur des tâches, des feuilles de temps manuelles, des présences quotidiennes et des heures facturables pour les freelances ou les fournisseurs externes. Intégrez les applications de suivi du temps que vous utilisez, telles que Toggl, Timely et Clockify.

Évaluation des performances et intégration dans l'entreprise

La productivité a un impact sur la réalisation des objectifs de l'organisation. Les employés doivent connaître la description de leur poste, leurs tâches quotidiennes et les principaux objectifs par rapport auxquels leurs performances seront mesurées. Un processus d'intégration efficace permet de s'assurer que tous les nouveaux employés connaissent clairement leurs responsabilités professionnelles et les indicateurs clés de performance (ICP) qui auront une incidence sur l'évaluation des performances.

Suivez les indicateurs de performance, présentez un feedback constructif aux employés et contrôlez les progrès avec le modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Les données dérivées des indicateurs clés de performance, tels que les taux d'achèvement des tâches, les tests de rétention des connaissances et les enquêtes de feedback, vous permettent de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'intégration. Cela vous aide à identifier les domaines dans lesquels les nouveaux employés pourraient avoir besoin d'aide.

En identifiant les écarts de performance dès le début du processus d'intégration, vous pouvez fournir un soutien ciblé et résoudre les problèmes sous-jacents avant qu'ils n'entravent la réussite du nouvel employé.

Pour les nouveaux employés et les employés déjà en poste, vous pouvez utiliser l'outil d'évaluation de l'intégration Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp pour mesurer et suivre les performances au fil du temps, détecter les domaines à améliorer et fournir un retour d'information et un accompagnement en temps utile. Cela se traduira par un meilleur engagement des employés et leur donnera un sentiment d'accomplissement et de reconnaissance.

La sécurité et la santé au travail dans l'accueil des nouveaux arrivants

Aider un nouvel employé à comprendre ses obligations en matière de conformité, de santé et de sécurité (SST) jette les bases d'un environnement de travail sûr et éthique pour l'individu et l'organisation.

Créez et donnez accès à un manuel de l'employé à tous vos employés avec le modèle de manuel de l'employé ClickUp

Avec le modèle Modèle de manuel de l'employé ClickUp grâce à ce manuel, un nouvel employé peut rapidement apprendre tous les détails essentiels de votre entreprise. Vous pouvez ajouter d'autres éléments essentiels à cette liste, tels qu'une liste de contrôle pour l'intégration, la politique du lieu de travail, l'éthique des affaires, les exigences légales et réglementaires, les clauses de confidentialité, le signalement des risques pour la sécurité, la politique de présence et les avantages de l'entreprise.

Le processus d'intégration doit être axé sur la création d'une culture d'apprentissage continu et de sensibilisation à la conformité, à la santé et à la sécurité. Cet objectif peut être atteint grâce à des sessions régulières de remise à niveau, à des campagnes de sécurité et à des ressources facilement accessibles telles que des manuels de sécurité et des modules de formation en ligne.

En rapport : Voir comment l'équipe onboarding de ClickUp utilise la plateforme pour atteindre les objectifs d'intégration des employés 💪

Créez des programmes d'intégration percutants pour votre entreprise

Lorsque vous embauchez et fidélisez les bons talents en les plaçant sur un chemin progressif, vous réduisez le coût de l'attrition et améliorez l'image de marque de votre entreprise en tant qu'employeur.

Les principaux objectifs d'un plan d'intégration sont d'accroître l'engagement et la productivité des employés afin de les aider à réussir au sein de votre entreprise.

ClickUp et ses nombreuses fonctionnalités vous offrent la puissance nécessaire pour créer un programme d'onboarding complet et atteindre les objectifs de l'organisation en matière d'onboarding.

De plus, lorsque vous utilisez ClickUp comme principal logiciel d'intégration, vous bénéficiez d'un flux de collaboration et de communication plus rationalisé, que ce soit pour vos équipes à distance ou pour vos employés sur site ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour compléter vos efforts de RH en matière de recrutement, d'intégration, de gestion des talents, d'engagement et de fidélisation des employés.