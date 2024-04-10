Comment trouver l'inspiration marketing pour que votre marque se démarque ?

Les efforts de marketing se fondent souvent dans le décor et n'ont pas l'impact escompté, malgré tous nos efforts et toutes nos intentions. Pire encore, les marques concurrentes s'affrontent souvent et, ce faisant, perdent leur public et leur espace mental.

À faire pour surpasser vos concurrents et conquérir votre public ? Si oui, vous avez besoin d'inspiration marketing !

L'inspiration marketing permet de transformer une campagne ordinaire en une campagne inoubliable. Elle prête une étincelle pour enflammer votre imagination et propulse les marques vers des stratégies innovantes et des récits convaincants.

Grâce à l'inspiration marketing, vous pouvez transformer un simple argumentaire produit en une histoire captivante, une publicité banale en un voyage captivant et une marque générique en une icône bien-aimée.

Mais n'allons pas trop vite en besogne. Tout d'abord, nous devons comprendre exactement ce qu'est l'inspiration marketing. Ensuite, nous explorerons différentes stratégies, plateformes et outils qui vous aideront à devenir la star de la prochaine campagne qui fera parler d'elle.

Comprendre l'inspiration marketing

L'inspiration marketing fait référence à l'étincelle créative, aux idées novatrices ou aux forces de motivation qui animent les stratégies, les campagnes et les initiatives marketing efficaces. Elle englobe divers éléments qui alimentent le développement d'efforts marketing convaincants et percutants.

Il s'agit de l'étoile polaire qui guide votre marque dans la galaxie encombrée des concurrents. C'est l'ingrédient magique qui transforme une simple transaction en expérience, une marque en histoire et un produit en solution.

Mais l'inspiration marketing ne se limite pas à la création de visuels accrocheurs ou de slogans astucieux - il s'agit d'établir des connexions authentiques avec votre public à un niveau plus profond.

Il s'agit de comprendre leurs besoins, leurs aspirations et leurs points de douleur, et d'élaborer des messages qui résonnent avec eux sur le plan émotionnel.

Enfin, elle n'est pas limitée à un aspect ou à un domaine spécifique ; elle peut provenir de diverses sources et se manifester de multiples façons. Elle peut provenir d'expériences personnelles, d'observations de la vie quotidienne, de résultats de recherche, d'évènements industriels ou même de sources inattendues en dehors du domaine du marketing.

Pourquoi l'inspiration est-elle essentielle pour les ventes et le marketing ?

L'amplification du bon message par le bon média est essentielle à la réussite des ventes et du marketing, car elle permet de sortir du bruit et de capter le cœur et l'esprit des consommateurs dans un paysage numérique de plus en plus encombré.

C'est le catalyseur qui transforme de simples présentations de produits en histoires captivantes, des publicités banales en voyages engageants et des marques génériques en icônes bien-aimées.

Les marques qui ne parviennent pas à inspirer risquent de tomber dans l'oubli.

Trouver la créativité et laisser une trace est aujourd'hui plus important que jamais.

Les professionnels de la vente et du marketing sont souvent confrontés à des défis et à des obstacles lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs cibles ou de répondre aux besoins des clients. L'inspiration peut susciter des solutions innovantes et des approches nouvelles pour surmonter ces défis, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats.

L'inspiration encourage également la volonté de prendre des risques calculés. Cela peut déboucher sur des stratégies de marketing et des techniques commerciales novatrices qui rompent avec les approches traditionnelles, captent l'attention du public et stimulent la croissance de l'entreprise.

Heureusement, il est aujourd'hui plus facile que jamais de trouver l'inspiration en matière de marketing.

Utiliser le marketing des médias sociaux pour la créativité

À vous souvient-il que UNO, le célèbre jeu de cartes, a récemment tranché un débat de longue date entre ses joueurs sur la question de savoir s'ils pouvaient empiler des +2 ?

Oui, ils l'ont fait par le biais d'un un seul Tweet !

Il s'agit là d'une excellente opération de marketing de la part de la marque, qui a pu non seulement établir les règles officielles du jeu par le biais de la communication sociale, mais aussi le faire d'une manière qui a suscité l'intérêt de nombreux joueurs sur Internet.

Un autre grand exemple de leurs stratégies de marketing est leur campagne #UnoWhoYouAre, qui encourage les joueurs à partager leurs "personnalités de joueur" uniques sur Instagram et TikTok. Ils poussent également des sondages, des quiz et des défis pour garder les utilisateurs engagés.

En tant que spécialiste du marketing numérique, il est essentiel de comprendre la dynamique des médias sociaux pour créer des contenus percutants et mener des stratégies marketing réussies.

Des campagnes de marketing créatives sur les médias sociaux améliorent la visibilité de la marque, attirent l'attention d'un public plus large et peuvent fortement influencer les décisions d'achat.

Les spécialistes du marketing peuvent exploiter la puissance des médias sociaux pour trouver des idées de contenu de différentes manières. Par exemple :

Vous pouvez tirer parti de l'audio original dans des bobines ou créer du contenu "comment faire" sur des plateformes telles que YouTube Shorts

Vous pouvez développer vos propres séries quotidiennes ou hebdomadaires pour asseoir l'autorité de votre marque. La cohérence et la familiarité renforcent la fidélisation du public

Partagez du contenu de valeur provenant d'autres personnes de votre niche. Le contenu curaté ajoute de la diversité et vous positionne comme un hub de ressources

Le cas échéant, incorporez des mèmes ou de l'humour. Ils permettent d'humaniser votre marque et de la rendre plus proche des gens

Engagez les utilisateurs en leur proposant des défis liés à votre produit ou à votre secteur d'activité. Les défis encouragent toujours la participation et augmentent vos chances de viralité

Le rôle des médias sociaux dans les stratégies de marketing numérique

Les médias sociaux sont devenus synonymes de marketing numérique simplement en raison de la rapidité avec laquelle les marques peuvent voir les résultats de leurs efforts. Alors que les e-mails, les blogs et les lettres d'information mettent du temps à produire des résultats et à atteindre leur public, le marketing sur les médias sociaux commence à produire des résultats presque dès que vous mettez votre contenu en ligne.

De plus, il offre des informations en temps réel sur le comportement, les préférences et les caractéristiques démographiques de votre public, que vous pouvez utiliser pour adapter vos campagnes et votre contenu à la volée.

Le marketing sur les médias sociaux est efficace parce qu'il stimule la visibilité de votre marque. Des publications cohérentes, un storytelling et des éléments visuels peuvent avoir un impact durable sur votre public.

Par exemple, la stratégie de Coca-Cola sur les médias sociaux s'articule autour de la narration et des connexions émotionnelles, en partageant des moments de joie à travers des graphiques et des vidéos personnalisés. La marque rouge emblématique de l'entreprise reste cohérente sur toutes les plateformes.

Les médias sociaux peuvent également générer du trafic vers votre site web, vos pages d'atterrissage ou vos pages de solutions. Vous pouvez publier des histoires ou des publicités ciblées en utilisant des CTA convaincants et suivre facilement les conversions.

L'une des principales raisons pour lesquelles les médias sociaux jouent un rôle si important dans le marketing numérique est qu'ils rapprochent les marques et leurs clients.

Avant les médias sociaux, les marques ne pouvaient atteindre leur public que par le biais d'imprimés, de publicités télévisées et de panneaux d'affichage.

Cependant, avec l'avènement du marketing des médias sociaux, le public peut s'engager de manière proactive avec les marques - ils aiment, commentent ou envoient des messages à leurs marques favorites, et les marques répondent alors et interagissent directement avec le public.

Plateformes pour les idées d'inspiration marketing

Avec l'essor exponentiel du marketing numérique et des médias sociaux, l'inspiration est à portée de clic. Il vous suffit de savoir comment utiliser chaque plateforme pour commercialiser votre marque comme le souhaite votre public. Ensuite, vous pouvez créer certains des meilleurs contenus pour votre public et même les convertir en clients fidèles !

Penchons-nous sur quelques plateformes où les spécialistes du marketing peuvent découvrir une mine d'idées marketing créatives :

via Instagram Vous pouvez exploiter la puissance d'Instagram en utilisant ses fonctionnalités intégrées pour promouvoir les marques, les influenceurs et plus encore. L'une de ses meilleures fonctionnalités, Instagram Reels, offre une toile passionnante pour mettre en valeur la personnalité de votre marque et établir une connexion avec votre public grâce à son format vidéo de courte durée.

Bien que cela puisse sembler facile, trouver la bonne idée, jouer la bonne musique, la forfaiter et enfin créer la bobine nécessite beaucoup de recherche, de storyboard, d'enregistrement, de modification en cours et une vision créative pour donner vie à vos idées.

Voyons quelques moyens de trouver l'inspiration pour une bobine :

Explorer les bobines Instagram: Découvrez les bobines des comptes que vous suivez et d'autres qui pourraient vous intéresser. Allez sur la page Explore et recherchez des bobines pour découvrir du contenu frais et des tendances. Utilisez les hashtags pour trouver des tendances spécifiques ou des itérations de contenu que vous pourriez vouloir poster

Découvrez les bobines des comptes que vous suivez et d'autres qui pourraient vous intéresser. Allez sur la page Explore et recherchez des bobines pour découvrir du contenu frais et des tendances. Utilisez les hashtags pour trouver des tendances spécifiques ou des itérations de contenu que vous pourriez vouloir poster Suivez des comptes pertinents: Suivez les comptes Instagram des influenceurs, des marques et des leaders d'opinion de votre secteur et observez leurs bobines pour trouver des idées créatives et des techniques de narration. Gardez un œil sur les bobines de vos concurrents. Bien que vous ne deviez pas copier directement, leur contenu peut susciter vos propres idées uniques. Soyez ouvert à trouver votre voix unique pour faire passer votre message et attirer des clients potentiels

Suivez les comptes Instagram des influenceurs, des marques et des leaders d'opinion de votre secteur et observez leurs bobines pour trouver des idées créatives et des techniques de narration. Gardez un œil sur les bobines de vos concurrents. Bien que vous ne deviez pas copier directement, leur contenu peut susciter vos propres idées uniques. Soyez ouvert à trouver votre voix unique pour faire passer votre message et attirer des clients potentiels Explorez les hashtags et les tendances: Explorez les hashtags pertinents liés à votre niche. Plongez plus profondément dans ces hashtags pour trouver plus de contenu connexe. Prêtez attention aux sons et aux effets populaires que les gens utilisent dans leurs histoires ou leurs bobines. Vous pouvez storyboarder vos reels au-dessus de ces sons ou remixer avec des créateurs pertinents pour obtenir de la visibilité. N'oubliez pas que la musique joue un rôle important dans la réussite des Reels

Explorez les hashtags pertinents liés à votre niche. Plongez plus profondément dans ces hashtags pour trouver plus de contenu connexe. Prêtez attention aux sons et aux effets populaires que les gens utilisent dans leurs histoires ou leurs bobines. Vous pouvez storyboarder vos reels au-dessus de ces sons ou remixer avec des créateurs pertinents pour obtenir de la visibilité. N'oubliez pas que la musique joue un rôle important dans la réussite des Reels Repurpose existing content: Le repurposing est le meilleur moyen de construire une expertise sans chercher un contenu unique. Prenez vos posts Instagram existants et réimaginez-les en Reels de 15 secondes. Voici une idée : Présentez votre équipe et votre environnement de travail, ou évoquez le processus de création de votre produit. C'est l'authentification qui résonne le plus auprès des téléspectateurs

Le repurposing est le meilleur moyen de construire une expertise sans chercher un contenu unique. Prenez vos posts Instagram existants et réimaginez-les en Reels de 15 secondes. Voici une idée : Présentez votre équipe et votre environnement de travail, ou évoquez le processus de création de votre produit. C'est l'authentification qui résonne le plus auprès des téléspectateurs Contenu généré par les utilisateurs (CGU): Si vous êtes un responsable marketing d'une organisation de produits ou de services, vous pourriez encourager vos utilisateurs et abonnés à créer des Reels mettant en scène votre produit ou service. Vous pouvez ensuite rediffuser leur contenu en leur accordant le crédit nécessaire. Tout le monde y gagne : vous obtenez du contenu et vos abonnés se sentent valorisés

2. Twitter : Utiliser TweetDeck pour s'inspirer

via X X (anciennement Twitter) est une mine d'inspiration pour les spécialistes du marketing qui cherchent à élaborer des campagnes convaincantes et à rester à la pointe des tendances actuelles. Que vous souhaitiez créer un compte professionnel ou personnel à des fins de promotion, X est le moyen le plus rapide d'attirer l'attention du bon public.

TweetDeck ou X Pro by X est une plateforme utile pour les spécialistes du marketing et les agences de marketing qui gèrent plusieurs comptes X afin de planifier les tweets, d'améliorer l'organisation et de garder un onglet sur les dernières tendances et les hashtags.

Voici quelques-unes des façons dont les spécialistes du marketing et les vendeurs peuvent utiliser X Pro pour s'inspirer :

Suivre les influenceurs du secteur et les leaders d'opinion : X accueille un vaste réseau d'influenceurs du secteur, de leaders d'opinion et d'experts qui partagent régulièrement des idées, des tendances et des bonnes pratiques précieuses. En suivant les figures clés de votre secteur ou de votre niche, vous pouvez rester informé des derniers développements et recueillir de l'inspiration pour vos propres stratégies de marketing

X accueille un vaste réseau d'influenceurs du secteur, de leaders d'opinion et d'experts qui partagent régulièrement des idées, des tendances et des bonnes pratiques précieuses. En suivant les figures clés de votre secteur ou de votre niche, vous pouvez rester informé des derniers développements et recueillir de l'inspiration pour vos propres stratégies de marketing **Les hashtags sont le moyen le plus efficace et le plus rapide de suivre les sujets et les discussions en vogue sur X. Utilisez X Pro pour créer des colonnes personnalisées dédiées à des hashtags spécifiques liés à votre secteur d'activité ou à vos centres d'intérêt

Créer des échéanciers et des listes personnalisés : Créez des échéanciers et des listes personnalisés basés sur des mots-clés du secteur, des comptes de concurrents ou des sujets de niche. Créez des colonnes dédiées pour suivre les discussions, les mentions et les mises à jour des acteurs clés de votre secteur. Avec X Pro, vous pouvez créer des colonnes pour les sources d'actualités du secteur et les hashtags d'évènements afin de rester informé des derniers développements et d'identifier les opportunités et les tendances opportunes

Créez des échéanciers et des listes personnalisés basés sur des mots-clés du secteur, des comptes de concurrents ou des sujets de niche. Créez des colonnes dédiées pour suivre les discussions, les mentions et les mises à jour des acteurs clés de votre secteur. Avec X Pro, vous pouvez créer des colonnes pour les sources d'actualités du secteur et les hashtags d'évènements afin de rester informé des derniers développements et d'identifier les opportunités et les tendances opportunes Engagez-vous avec votre public et votre communauté: X est un espace idéal pour s'engager avec votre public et construire des relations significatives. Participez aux discussions sur X, répondez aux mentions et rejoignez les conversations pertinentes pour votre marque et votre secteur d'activité. En vous engageant activement auprès de votre public et de votre communauté, vous pouvez obtenir des informations précieuses, recueillir des commentaires et susciter de nouvelles idées marketing

X est un espace idéal pour s'engager avec votre public et construire des relations significatives. Participez aux discussions sur X, répondez aux mentions et rejoignez les conversations pertinentes pour votre marque et votre secteur d'activité. En vous engageant activement auprès de votre public et de votre communauté, vous pouvez obtenir des informations précieuses, recueillir des commentaires et susciter de nouvelles idées marketing Analyser l'activité et les campagnes de vos concurrents: Gardez un œil sur l'activité X et les campagnes marketing de vos concurrents à l'aide de X Pro. Analysez leur stratégie de contenu, leur messagerie et leurs tactiques d'engagement afin d'identifier les domaines d'opportunité et d'inspiration pour vos propres campagnes

3. YouTube : Idées de contenu et créativité dans le marketing

via YouTube YouTube n'est pas seulement un lieu de divertissement, c'est aussi un endroit idéal pour le marketing de votre marque.

Vous ne nous croyez pas ?

D'après le Rapport sur l'industrie 2023 de l'examinateur des médias sociaux , plus de la moitié des spécialistes du marketing ayant répondu au sondage utilisent YouTube dans le cadre de leur stratégie marketing.

La facilité d'utilisation, la grande portée et la diversité des contenus éducatifs disponibles sur YouTube en font le hub idéal pour diffuser des contenus vidéo informant le public sur votre marque.

Voici quelques-unes des façons d'utiliser YouTube comme source d'inspiration marketing :

Explorer les chaînes de marketing et les leaders d'opinion: Recherchez des chaînes YouTube dédiées aux astuces marketing, aux stratégies et aux connaissances du secteur.

Abonnez-vous aux chaînes gérées par des experts en marketing, des leaders d'opinion et des influenceurs qui partagent régulièrement du contenu et des idées précieuses

Recherchez des chaînes YouTube dédiées aux astuces marketing, aux stratégies et aux connaissances du secteur. Abonnez-vous aux chaînes gérées par des experts en marketing, des leaders d'opinion et des influenceurs qui partagent régulièrement du contenu et des idées précieuses Étudier les vidéos tendances et populaires: Gardez un œil sur les vidéos tendances et populaires pour rester informé des dernières tendances, sujets et formes du secteur.

Recherchez des modèles et des thèmes qui résonnent avec votre public cible et réfléchissez à la façon dont vous pouvez les adapter à vos propres efforts de marketing

Gardez un œil sur les vidéos tendances et populaires pour rester informé des dernières tendances, sujets et formes du secteur. Recherchez des modèles et des thèmes qui résonnent avec votre public cible et réfléchissez à la façon dont vous pouvez les adapter à vos propres efforts de marketing **Analysez et étudiez les chaînes YouTube de vos concurrents et des leaders de votre secteur pour voir comment ils utilisent le contenu vidéo pour communiquer avec leur public et promouvoir leurs produits ou services. Prêtez attention aux types de vidéos qu'ils créent, aux sujets qu'ils abordent et à l'engagement qu'ils suscitent

Participez à des webinaires et à des évènements virtuels: De nombreux spécialistes du marketing et leaders du secteur organisent des webinaires, des ateliers et des évènements virtuels sur YouTube afin de partager leurs connaissances et leur expertise. Assistez à ces sessions pour apprendre de professionnels expérimentés, acquérir des connaissances précieuses et découvrir de nouvelles idées pour vos campagnes de marketing

De nombreux spécialistes du marketing et leaders du secteur organisent des webinaires, des ateliers et des évènements virtuels sur YouTube afin de partager leurs connaissances et leur expertise. Assistez à ces sessions pour apprendre de professionnels expérimentés, acquérir des connaissances précieuses et découvrir de nouvelles idées pour vos campagnes de marketing Restez informé des fonctionnalités et des tendances de YouTube: Les tendances des médias sociaux évoluent sans cesse. Tenez-vous au courant des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour et des tendances sur YouTube pour vous assurer que vos efforts de marketing restent pertinents et efficaces. Expérimentez les formes émergentes, telles que la diffusion en direct, les courts métrages et les cartes interactives, afin d'améliorer votre contenu et d'engager votre public de manière innovante

4. TikTok : Explorer le centre de création TikTok

via PPR TikTok peut se targuer d'avoir plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est pourquoi il s'agit de l'une des meilleures plateformes permettant aux spécialistes du marketing d'atteindre une audience massive et de promouvoir leur marque.

Comme l'algorithme de TikTok donne la priorité aux contenus engageants et divertissants, les spécialistes du marketing peuvent s'en servir pour capter l'attention des utilisateurs et devenir viraux grâce à des campagnes créatives.

De plus, il offre également des options de ciblage et de publicité, qui permettent aux spécialistes du marketing d'atteindre des données démographiques, des intérêts et des comportements spécifiques afin de maximiser l'impact de leurs campagnes.

Si vous cherchez des moyens de faire du contenu relatable et engageant sur TikTok, ne cherchez pas plus loin Centre de création TikTok . Il s'agit d'une excellente ressource gratuite élaborée par TikTok pour trouver de l'inspiration en matière de marketing grâce à des sons et des vidéos tendances, afin que vous puissiez créer du contenu pertinent et attrayant pour votre public.

En tant que professionnel du marketing, voici comment vous pouvez en tirer parti :

Explorer les tendances: Découvrez les musiques et les sons qui sont actuellement populaires sur TikTok. Incorporez-les dans les vidéos de votre marque pour une plus grande portée. Gardez un œil sur les hashtags et les défis en vogue. Participez à ceux qui sont pertinents pour vous aligner sur la communauté et booster la visibilité de votre marque

Découvrez les musiques et les sons qui sont actuellement populaires sur TikTok. Incorporez-les dans les vidéos de votre marque pour une plus grande portée. Gardez un œil sur les hashtags et les défis en vogue. Participez à ceux qui sont pertinents pour vous aligner sur la communauté et booster la visibilité de votre marque Analyser les publicités les plus performantes : Explorez les publicités TikTok actuellement les plus performantes dans votre région, votre secteur d'activité ou votre objectif publicitaire. Comprenez ce qui résonne chez les spectateurs et adaptez ces informations à votre marque. Prêtez attention à l'"image la plus précieuse" de ces publicités, c'est-à-dire au moment qui suscite le plus d'engagement. Utilisez ces informations pour optimiser votre propre contenu

Explorez les publicités TikTok actuellement les plus performantes dans votre région, votre secteur d'activité ou votre objectif publicitaire. Comprenez ce qui résonne chez les spectateurs et adaptez ces informations à votre marque. Prêtez attention à l'"image la plus précieuse" de ces publicités, c'est-à-dire au moment qui suscite le plus d'engagement. Utilisez ces informations pour optimiser votre propre contenu Restez au fait des tendances: Recherchez les tendances propres à votre secteur d'activité. Vous pouvez également identifier les créateurs qui s'alignent sur les valeurs de votre marque pour collaborer avec eux

Recherchez les tendances propres à votre secteur d'activité. Vous pouvez également identifier les créateurs qui s'alignent sur les valeurs de votre marque pour collaborer avec eux Expérimentez et suivez les performances: Utilisez les outils suivantsTikTok Insights pour suivre les performances. Expérimentez et apprenez de ce qui fonctionne et affinez votre approche

Outils et sources d'inspiration marketing

Outre les plateformes de médias sociaux, il existe une pléthore d'outils et de sources d'inspiration marketing outils de marketing numérique et outils de marketing pour les petites entreprises qui peuvent offrir de bons exemples de campagnes réussies, de tendances et d'idées pour inspirer votre processus créatif :

Blogs et publications spécifiques au secteur d'activité

via Académie HubSpot Plongez dans des blogs et des publications de niche adaptés à votre secteur d'activité. Dans ces publications axées sur le secteur, les professionnels du marketing peuvent trouver des ressources, des idées, des études de cas et des analyses d'experts d'une valeur inestimable qui offrent des perspectives nouvelles et des stratégies innovantes.

Inscrivez-vous sur Medium ou Feedly pour obtenir du contenu spécifique au secteur qui peut fournir des idées fraîches et de l'inspiration adaptées à vos défis et opportunités uniques.

Des plateformes comme HubSpot ou MarketingProfs offrent des informations utiles sur la façon dont les meilleures et les plus grandes entreprises comme Apple, Google ou Microsoft exploitent le marketing numérique, la création de contenu et les connaissances fondées sur les données pour favoriser l'adoption des produits et la défense de la marque.

Lettres d'information par e-mail

via De très bons e-mails Abonnez-vous aux newsletters des marques que vous admirez. Créez un identifiant e-mail factice pour recevoir les newsletters et les analyser sans encombrer votre boîte de réception principale.

Des plateformes comme Really Good Emails rassemblent des exemples d'e-mails exemplaires pour vous aider à créer des campagnes d'e-mails convaincantes qui se démarquent dans des boîtes de réception encombrées.

Communautés marketing Slack

via OnlineGeniuses Rejoindre communautés marketing sur Slack pour se connecter avec des professionnels partageant les mêmes idées, partager des points de vue et échanger des idées. Des communautés comme Superpath, RevGenius, OnlineGeniuses et Demand Curve sont d'excellents espaces de collaboration, de réseautage et d'apprentissage continu pour les spécialistes du marketing.

Participez à des discussions, demandez des conseils et inspirez-vous de vos pairs dans diverses disciplines marketing.

Communautés et forums créatifs

via Reddit Explorez les hubs créatifs tels que Reddit, Behance, Canva et Dribbble pour vous immerger dans un monde d'innovation artistique et d'excellence en matière de design. Ces plateformes présentent une pléthore d'inspiration visuelle, de la conception graphique à l'art multimédia.

Engagez-vous avec d'autres créatifs, découvrez les tendances émergentes, clarifiez vos doutes, demandez et donnez des conseils, et inspirez-vous d'une communauté mondiale de personnes talentueuses.

Adothèques

via Méta bibliothèques publicitaires Explorez les bibliothèques d'annonces Meta et LinkedIn pour avoir un aperçu des stratégies publicitaires, des options de ciblage et des mesures d'engagement des concurrents et des leaders du secteur. Prêtez attention aux formes d'annonces, telles que les annonces carrousel, les annonces vidéo ou les posts sponsorisés, et évaluez leurs indicateurs de performance, notamment les taux d'engagement et de clics.

Plongez dans le contenu visuel de Pinterest pour trouver des idées de marque créatives et des sujets tendance. Grâce à ses collections d'images, d'infographies et de tableaux d'idées curatées portant sur divers intérêts et secteurs d'activité, explorez les tableaux Pinterest créés par des marques, des influenceurs et des utilisateurs pour découvrir des campagnes marketing innovantes, des stratégies de marque créatives et des contenus visuellement attrayants.

Outils d'écoute sociale et d'analyse du web

via Google Trends Exploitez la puissance des outils d'écoute sociale et d'analyse du web pour obtenir des informations exploitables sur le comportement des consommateurs et les tendances du marché. Des plateformes comme Google Trends et BuzzSumo fournissent des données en temps réel sur les sujets tendance, les contenus viraux et les intérêts des consommateurs.

En surveillant les discussions en ligne et les performances des contenus, vous pouvez identifier les opportunités d'innovation et d'optimisation sur l'ensemble de vos canaux marketing.

Analyse des concurrents

Découvrez des stratégies marketing exceptionnelles grâce à une analyse complète de la concurrence. Au-delà des tactiques conventionnelles, approfondissez les campagnes de vos concurrents pour identifier les initiatives créatives telles que les visuels CGI, les collaborations avec les influenceurs ou les prises de contrôle des médias sociaux.

Qu'est-ce qu'ils font différemment pour séduire un public plus large ?

Analysez leurs forces et leurs faiblesses pour affiner votre propre approche et différencier votre marque sur le marché.

En explorant toutes ces pistes d'inspiration marketing, n'oubliez pas que si les idées sont importantes, c'est l'exécution qui vous permettra d'obtenir les résultats que vous recherchez.

ClickUp : Votre compagnon marketing ultime

Vous souhaitez transformer vos idées et votre inspiration en campagnes marketing réalisables ? Rencontrez ClickUp . En tant que plateforme de gestion de projet marketing robuste, elle peut vous aider non seulement à organiser vos diverses idées et sources d'inspiration créative, mais aussi à concevoir, suivre et gérer la campagne qui en découle.

Voici les nombreuses façons dont ClickUp peut devenir votre compagnon marketing ultime :

1. Une plateforme marketing tout-en-un

Organisez vos idées et votre inspiration en matière de marketing grâce à l'outil de gestion de projets marketing de ClickUp Gestion de projet marketing de ClickUp est une plateforme tout-en-un qui permet aux équipes marketing et commerciales de voir leurs campagnes de l'idée à la réalisation.

Plus besoin de travailler avec plus de 50 applications pour une seule campagne de marketing - ClickUp suffit à prendre en charge toutes les phases de la gestion de projet .

La plateforme de productivité encourage la collaboration en équipe et aide les spécialistes du marketing à naviguer au sein des équipes mondiales et distribuées d'aujourd'hui, à mettre en place une meilleure coordination, à atteindre un délai de commercialisation plus rapide et à générer un impact plus important.

Vous pouvez configurer ClickUp pour qu'il s'adapte au flux de travail unique de n'importe quelle équipe, qu'il tienne compte de la diversité et de la créativité de ses membres et qu'il s'adapte aux besoins de votre entreprise.

Ce niveau de flexibilité permet aux agences ou aux équipes de marketing de créer des processus de planification efficaces, d'améliorer la visibilité des projets clés et des échéanciers, de mettre en œuvre des plans et d'améliorer la collaboration et la productivité des équipes.

Grâce à ses fonctionnalités polyvalentes, ses tableaux de bord entièrement personnalisables et son interface intuitive, la gestion de projet marketing de ClickUp simplifie la gestion des communications, des campagnes et des projets de marketing numérique.

2. Visualisez vos idées grâce aux tableaux blancs

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour visualiser vos idées, réfléchir à de nouveaux concepts et collaborer avec votre équipe en temps réel.

Que vous planifiez un calendrier de contenu, une stratégie de campagne marketing ou que vous cherchiez l'inspiration pour votre prochaine grande idée, ClickUp Tableaux blancs fournit une plateforme flexible et interactive pour faire passer votre vision de vos de la création à la vie !

Brainstorming, collaboration et création de campagnes brillantes avec votre équipe grâce aux Tableaux blancs de ClickUp Les documents ClickUp peut vous aider à documenter toutes les idées partagées par votre équipe en un seul endroit. Utilisez des champs personnalisés pour les URL, les noms de marques et les types de campagnes. Vous pouvez également utiliser Docs pour créer divers documents marketing, tels que des procédures opératoires normalisées, des notes de synthèse de campagne, etc.

Créez et collaborez sur des documents marketing tels que des brochures, des livres blancs, des études de cas ou des e-books en utilisant les capacités de modification en cours de ClickUp Docs. Partagez facilement les versions préliminaires avec les membres de l'équipe ou les parties prenantes externes pour qu'ils les examinent et fassent part de leurs commentaires, afin de garantir que tout le monde est aligné et de réduire les allers-retours.

Exécutez efficacement vos stratégies de marketing grâce à ClickUp Brain

En plus de cela, ClickUp Brain peut être votre partenaire de brainstorming idéal pour l'inspiration créative. Utilisez cet assistant alimenté par l'IA et demandez des suggestions pour créer un contenu on-point à partir de zéro et améliorer la copie ou changer de ton.

Connectez vos tâches, vos documents, vos collaborateurs et toutes les connaissances de votre entreprise avec ClickUp Brain.

3. Forfait et mise en œuvre efficace des campagnes de marketing

Si vous avez besoin d'aide pour gérer et rationaliser plusieurs campagnes, Le modèle d'agence de marketing de ClickUp peut s'avérer pratique. Utilisez-le pour forfaiter, exécuter et suivre les campagnes rapidement.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-418.png Planifiez, exécutez et suivez toutes vos campagnes de marketing en un seul endroit avec le modèle d'agence de marketing de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-206444418&\_gl=1\*djbpg3\*\_gcl\_au\*NTg1MTAzODYxLjE3MDY2MTQ0MjM.

Télécharger ce modèle /$$cta/

En utilisant ce modèle, vous pouvez

Paramétrer des indicateurs mesurablesobjectifs de marketing Attribuer des tâches aux membres de l'équipe pour une meilleure responsabilisation

Suivre la progression à l'aide du diagramme Gantt ou de la vue Tableau

Mettre à jour les statuts pour tenir les parties prenantes informées

Contrôler et analyser les tâches pour garantir une productivité maximale

En outre, les capacités d'intégration de ClickUp vous permettent de vous connecter de manière transparente à d'autres outils, tels que des logiciels de conception, des plateformes de gestion de projet ou des outils d'analyse, créant ainsi un écosystème marketing cohérent et efficace.

Les bons outils pour votre inspiration marketing

Dans un monde rempli de messages marketing, il est essentiel de trouver l'inspiration pour sortir du lot et avoir un impact durable.

Vous pouvez débloquer votre potentiel en tant que spécialiste du marketing en utilisant les plateformes de médias sociaux, des outils et des ressources innovants, mais surtout en favorisant une culture de la créativité au sein de votre équipe.

L'utilisation d'une plateforme de gestion de projet polyvalente comme ClickUp peut aider vos équipes à se concentrer sur ce qui compte le plus - créer un impact important sur le public. Utilisez ses diverses fonctionnalités personnalisables pour explorer et organiser vos idées, objectifs et stratégies marketing. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui.

FAQ communes

1. À faire pour s'inspirer dans le domaine du marketing ?

Pour trouver l'inspiration et des idées créatives en marketing, vous pouvez explorer les tendances des médias sociaux, exploiter les plateformes et outils de marketing pertinents, suivre les leaders du secteur, lire des guides et des ressources pertinents, ou simplement garder l'esprit ouvert. L'inspiration peut se trouver même dans les expériences les plus banales de la vie !

2. À faire pour trouver l'inspiration ?

Vous pouvez trouver l'inspiration partout - dans un livre que vous avez aimé, un influenceur qui parle dans votre langue, une marque qui se tient à vos valeurs, ou même un ami ou un membre de la famille qui peut vous inspirer pour créer quelque chose d'unique.

3. Qu'est-ce que le marketing d'inspiration ?

Le marketing d'inspiration est un message qui s'appuie sur les désirs et les aspirations d'un public, l'incitant à s'engager fortement avec votre marque. Il s'agit d'élaborer un contenu à la fois pertinent et percutant qui trouve un écho auprès de votre public et favorise une connexion avec lui.