14 livres du monde littéraire consacrés aux INFJ

Les INFJ (le type de personnalité le plus rare selon le Myers Briggs Type Indicator ou MBTI) sont qualifiés de paradoxe ambulant - et pour cause. Ils font preuve d'empathie tout en conservant leur idéalisme ; ce sont des défenseurs passionnés qui sont souvent réservés et peu expressifs ; ce sont des rêveurs analytiques et des introvertis qui s'épanouissent dans les paramètres sociaux.

Les INFJ sont rigides dans leurs pensées et leurs croyances, mais ils peuvent aussi les changer avec le bon catalyseur. Pour eux, c'est la lecture.

L'attirance naturelle pour la littérature fait des INFJ des voraces lecteurs. La lecture est à la fois un refuge et une source d'inspiration. Rejoignez-nous pour partager une liste de 14 livres qui sont les favoris des INFJ !

Comprendre les personnalités INFJ à travers la littérature

La personnalité joue un rôle crucial dans la forme des préférences de lecture d'une personne. Les INFJ affichent deux fortes inclinaisons dans leurs styles de lecture.

Les INFJ aiment lire des livres qui explorent les émotions profondes, les relations complexes et la psychologie humaine. Cela est dû à leur sensibilité au traitement sensoriel (SPS), qui leur confère une conscience accrue des subtilités de leur environnement. Leur nature réfléchie a besoin de livres qui mettent en avant des caractères alambiqués et leur monde intérieur.

En tant qu'empathes, ils vivent par procuration à travers des livres où l'introversion n'est pas une barre - non pas qu'ils souhaitent s'affranchir de ce trait de personnalité. Ce sont simplement des êtres curieux qui veulent vivre de multiples vies, émotions et expériences humaines tout en appréciant confortablement la lecture en solitaire.

Ils ont un fort penchant pour les histoires sur la moralité idéaliste, la justice et l'amélioration de soi. En tant que tels, ils sont ouverts aux visions utopiques, aux enquêtes philosophiques et aux changements positifs. Leur compassion les fait graviter autour des livres sur l'espoir, la résilience et la justice sociale.

Pour la personnalité INFJ, les livres sont comme l'armoire de Narnia - une passerelle vers un autre monde. C'est dans les livres qu'ils explorent les complexités de l'humanité et des relations humaines, qu'ils réfléchissent à leurs valeurs et qu'ils cherchent l'inspiration pour grandir en tant qu'individus.

14 Recommandations littéraires populaires pour les INFJ

Maintenant que nous avons parlé de l'amour des INFJ pour la lecture, il est logique de discuter ensuite de quelques-unes de leurs meilleures recommandations littéraires. C'est parti !

1. La quête de sens de l'homme par Viktor E. Frankl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Mans-search-for-meaning-872x1400.png Couverture du livre La quête de sens de l'homme /$$img/

la vie de l'homme est en danger Goodreads

A propos du livre

Auteur: Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Année de publication: 1959

1959 Estimation de la durée de lecture: 3 heures

3 heures Idéal pour: Les personnes qui recherchent le développement personnel par l'introspection

Les personnes qui recherchent le développement personnel par l'introspection Nombre de pages: 165 pages

165 pages Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

L'ouvrage de Viktor E. Frankl intitulé Man's Search For Meaning (La quête de sens de l'homme) est un travail littéraire profond et influent. L'auteur y présente son compte rendu de survivant de l'Holocauste, mêlé à son expertise et à ses idées de psychiatre et de philosophe existentiel.

La première partie du livre relate ses expériences dans les camps de concentration nazis. Il décrit avec force détails les conditions de vie brutales, la mort et la perte d'êtres chers, ainsi que la menace constante qui pèse sur la vie. Il partage ses observations sur ceux qui ont trouvé un sens et un but à ces épreuves et qui ont continué à espérer des lendemains meilleurs - un témoignage de la résilience de l'humanité.

Dans la deuxième partie, Frankl propose la logothérapie, une approche psychothérapeutique axée sur la recherche d'un sens à la vie. Il explique comment l'attitude des individus à l'égard de la recherche d'un but et d'un sens à la vie les aide à faire face à des conditions défavorables et à la souffrance.

Citation tirée du livre

Ceux qui ont un "pourquoi" à vivre peuvent supporter presque n'importe quel "comment".

Viktor Frankl

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de Man's Search for Meaning pour le type de personnalité INFJ ?

Ce livre explore les thèmes de l'existentialisme et de la recherche d'un sens ou d'un but dans la vie. Il s'inscrit dans la nature introspective des INFJ, qui peuvent ainsi apprécier les aspects philosophiques du livre

L'accent mis sur le pouvoir du choix et la responsabilité personnelle correspond à l'inclination des INFJ àà rechercher le développement personnel et la croissance par l'introspection. Le livre agit comme un guide pour les INFJ sur le chemin de la découverte de soi

Le sujet du livre induira de l'empathie et aidera à promouvoir l'exploration spirituelle ou l'expression créative

2. Une ride dans le temps (extrait du Quintette du temps) de Madeleine L'Engle*

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/A-wrinkle-in-time.png Couverture du livre Une ride dans le temps /$$$img/

le temps d'une ride est le temps de l'histoire, le temps de l'histoire

le temps d'une tache https://www.amazon.com/Wrinkle-Time-Quintet/dp/0312367546/ref=sr\_1\N-?crid=DK1CQJ5G11AV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ERVk0NLPEJzbO0vA6uIdeRbEk2jXnSl\_4LNzpIj9MPEUt7y7gyl1qbH9SRj6jGsRKbbQSJ1qrgtJRjLHYMBMo7qrpRzzgG3ud6LkeHoTToMz1qdp1AL\_pjroywZWu6tuQReT6Xdl61llix5fubLpLvfLBs-hP3B-dvHDJm77Nr-76iyAhiGMG12PZokMJaRgCSMXfBrU0kDD\_uHR6lG6mf8N\_km\_GkQ8zp2maKRPc.Z-L6TCrVt7oxIN0NCzGOoaF41Axpq4rQkI9bVeCopkE&dib\_tag=se&keywords=a+wrinkle+in+time&qid=1709880431&sprefix=a+wrinkle+in+tim%2Caps%2C281&sr=8-1 il n'y a pas d'autre solution que d'acheter des produits de qualité il n'y a pas d'autre solution que d'acheter des livres en ligne

A propos du livre

Auteur: Madeleine L'Engle

Madeleine L'Engle Année de publication: 1962

1962 Estimation de la durée de lecture: 3 heures

3 heures Idéal pour: Les personnes à l'esprit créatif et imaginatif

Les personnes à l'esprit créatif et imaginatif Nombre de pages: 218

218 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 3.98/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Si vous trouvez que les sujets lourds vous laissent un sentiment de tristesse (et nous ne vous reprocherons pas votre empathie naturelle), envisagez de vous plonger dans un roman de science-fiction sain.

A Wrinkle in Time de Madeleine L'Engle abonde dans le sens d'une jeune fille, Meg Murry. Meg, son frère et un ami entreprennent un voyage extraordinaire pour sauver son père, qui a disparu alors qu'il travaillait sur un projet secret du gouvernement. Le trio est assisté par trois mystérieux Espaces Célestes qui les aident à voyager à travers l'espace et le temps pour affronter "IT", une force maléfique responsable de l'enlèvement.

Ce livre mêle science-fiction, fantastique et philosophie pour explorer les thèmes de l'individualité, de l'amour et de la lutte entre le bien et le mal.

Citation du livre

La seule façon de faire face à quelque chose de mortellement sérieux est d'essayer de le traiter avec un peu de légèreté.

Madeleine L'Engle

**Pourquoi faire A Wrinkle in Time pour le type de personnalité INFJ ?

La narration imaginative avec une intrigue captivante impliquant la science, le fantastique, les dimensions d'un autre monde, etc., alimentera l'esprit créatif et imaginatif des INFJ de tous âges

Il suit un trope classique de voyage du héros où le protagoniste subit des transformations personnelles et une prise de pouvoir tout en surmontant l'adversité, ce qui s'alignera sur les intérêts des INFJ

Il célèbre l'individualité en encourageant les lecteurs à briser les chaînes de la conformité. Les INFJ apprécieront ce message qui consiste à embrasser son authenticité et son individualité

Les INFJ valorisent les amitiés profondes et les relations familiales, ce qui est magnifiquement dépeint dans l'histoire

3. Le guide de la personnalité INFJ par Bo Miller

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-INFJ-Personality-guide.png Couverture du livre The INFJ Personality Guide /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider

je ne sais pas si je suis un INFJ, mais je suis un INFJ https://www.goodreads.com/book/show/36000433-the-infj-personality-guide?from\_search=true&from\_srp=true&qid=1khatSbpcx&rank=1 Goodreads /%href/

A propos du livre

Author: Bo Miller

Bo Miller Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 1h

1h Idéal pour: Les INFJ qui veulent des conseils exploitables pour atteindre leurs objectifs

Les INFJ qui veulent des conseils exploitables pour atteindre leurs objectifs Nombre de pages: 110

110 Évaluations: 4,2/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Qui pourrait être un meilleur mentor pour les INFJ qu'un INFJ lui-même ? Bo Miller est un praticien Myers-Briggs certifié, ce qui est la cerise sur le gâteau !

Le guide de la personnalité INFJ de Bo Miller reconnaît la rareté de ce type de personnalité et se penche sur les défis, les forces et les parcours de transformation de ces personnes. Miller s'inspire d'expériences personnelles pour parler du sentiment d'être exclu ou incompris dans une culture dominée par d'autres personnalités. Il partage son histoire de découverte de soi, expliquant comment le fait de s'identifier au type de personnalité INFJ a apporté à sa vie clarté, validation et un sentiment d'éveil.

Le livre est organisé en trois parties. La première explique les quatre préférences de la personnalité INFJ (Introversion, Intuition, Sentiment, Jugement). La seconde partage un aperçu de l'état d'esprit qui anime l'INFJ (appelé "fonction" dans le jargon du MBTI). La troisième est un guide pratique destiné aux autres INFJ pour les aider à explorer et à profiter davantage de la vie.

Citation du livre

L'intuition introvertie est ce qui fait des INFJ d'excellents musiciens, artistes, graphistes, écrivains, etc. Les connexions qu'ils établissent sont originales et merveilleuses, et il y a un monde de créativité dans l'esprit de chaque INFJ.

Bo Miller

**Pourquoi faisons-nous le Guide de la personnalité INFJ pour le type de personnalité INFJ ?

L'auteur, étant lui-même un INFJ, partage ses expériences personnelles et ses idées pour explorer et valider les défis et les forces uniques des INFJ. Les lecteurs trouveront ce livre très facile à comprendre

Les trois parties couvrent tout ce qu'il faut savoir sur la personnalité INFJ, ce qui en fait une ressource unique pour les INFJ en quête de découverte de soi

Bo intitule la troisième partie "Les choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune", ce qui en fait un excellent guide réaliste pour les INFJ

Le livre partage des conseils pratiques du point de vue de l'INFJ pour aider les individus à atteindre leurs objectifs et à profiter de la vie

4. La Divine Comédie de Dante Alighieri

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-divine-comedy.png Couverture du livre La Divine Comédie /$$$img/

la Divine Comédie est une œuvre de l'esprit

la Divine Comédie est une œuvre d'art https://www.amazon.com/The-Divine-Comedy-Penguin-Classics/dp/B083Y41991/ref=sr\_1\_2?crid=2AV1C2UE2HHEW&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DVZlKl\_ee5hdjJdXQgE354Y6ZziwirwItirWRDaZ3hmggLULPo0V8awWOBkbztUp0wINw4fXEfKyJixn0wszzHX2uXFyDEVAI5U3He-If7CEfBVbcqVjp\_fyWdEkl4-2p\_OaWsI8p6xqeIMX2mFiZisaL8SqNZ7Vb1aiREeXPhff6VdlslpotHvGjgud4D1YGvOQ6v9YcNHVTFfiPsiubAIBJox2Fuw6Wlb1oKkbPk.74A7tSaZ1RLo1XiN88gTi8PzmRbDkyjqRfNHnWz7PiA&dib\_tag=se&keywords=The+Divine+Comedy&qid=1709837738&s=audible&sprefix=the+divine+comedy+%2Caudible%2C285&sr=1-2 il n'y a pas d'autre solution que d'acheter des livres et des vidéos pour les enfants le site web de l'association est en cours d'actualisation

A propos du livre

Auteur: Dante Alighieri

Dante Alighieri Année de publication: 1320

1320 Estimation de la durée de lecture: 6,5 heures

6,5 heures Idéal pour: Les personnes qui aiment lire des commentaires moraux et politiques sur les problèmes sociaux

Les personnes qui aiment lire des commentaires moraux et politiques sur les problèmes sociaux Nombre de pages: 798

798 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.08/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Dans La Divine Comédie, Dante Alighieri emmène ses lecteurs à travers l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis de la vie chrétienne après la mort. La Divine Comédie a été écrite au début du XIVe siècle et est divisée en trois cantiques : l'Inferno, le Purgatorio et le Paradiso. Elle suit le pèlerinage épique du protagoniste, homonyme de l'auteur. Dante est guidé par le poète romain Virgile et, plus tard, par Béatrice, son amour idéal.

Dans l'Inferno, Dante est témoin des neuf cercles de l'enfer, chacun représentant différents péchés avec les punitions correspondantes. le Purgatorio dépeint la purification des âmes qui gravissent la montagne du Purgatoire. Enfin, Paradiso explore les royaumes célestes du Paradis sous la conduite de Béatrice.

Dans La Divine Comédie, Dante rencontre des personnages historiques et mythologiques qui se livrent à des discussions profondes et perspicaces sur la théologie, la morale et la philosophie. Outre les réflexions de Dante sur le péché, la rédemption et la commande divine, ce chef-d'œuvre est aussi un commentaire social et politique sur la nature humaine.

Citation du livre

Si le monde actuel s'égare, la cause est en toi, c'est en toi qu'il faut la chercher.

Dante Alighieri

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de The Divine Comedy pour le type de personnalité INFJ ?

La sagesse intellectuelle profonde qui entoure les thèmes de la philosophie et de l'existentialisme répondra à leur besoin de contemplation profonde et d'exploration intellectuelle

L'utilisation de symboles, de métaphores et d'allégories résonne avec leur intérêt naturel, permettant une interprétation riche et nuancée de l'écrit

Les INFJ recherchent des connexions profondes et significatives dans les relations, ce qui est démontré à travers l'amour idéalisé entre Dante et Béatrice

Les commentaires moraux et politiques contenus dans cette riche littérature correspondent à l'intérêt de l'INFJ pour les problèmes de société, la recherche de la justice et la dynamique du pouvoir

5. L'esprit organisé : Thinking Straight in the Age of Information Overload par Daniel J. Levitin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-organized-mind.png Les livres pour INFJ comme The Organized Mind aident les INFJ à s'organiser /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'organiser

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience des autres https://www.amazon.com/The-Organized-Mind-audiobook/dp/B00MH43RWK/ref=sr\_1\1?crid=2D8U5CPZHJHZH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pwMDaA2SrTT6UzBJ3FaMblxRbNBZI50s9xmNmpLyRJX3COeR2HK2i5MZFJkyhRFH4-eqvxi6M-z1l-U06aGjd2z\_bi-tZPPkKfVDmyxtdZ3sjJO40nqgW6Eps0kI-zeXQ4v3VzutD-hFSCdMTbOdi2JAMpx88sp3ywDu7hBOvaePnptsFIhIWoeubgoXIMgx.GZP0a847LtGhQ521yWuSn44A4kqHqOvNFxcUBTCL9zU&dib\_tag=se&keywords=The+Organized+Mind%3A+Thinking+Straight+in+the+Age+of+Information+Overload&qid=1709837615&sprefix=the+organized+mind+thinking+straight+in+the+age+of+information+overload+%2Caps%2C551&sr=8-1 le monde est en train de s'effondrer /%href/

A propos du livre

Author: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Année de publication: 2014

2014 La durée estimée de la lecture: 9 heures

9 heures Idéal pour: Les personnes à la recherche de conseils personnels et professionnels spécifiques aux INFJ

Les personnes à la recherche de conseils personnels et professionnels spécifiques aux INFJ Nombre de pages: 528

528 Ratings: 4,3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

L'ère de l'information a apporté un monde de connaissances au bout de nos doigts. Cependant, cet afflux soudain d'informations est également assez distrayant - il est difficile de ne pas se sentir comme un navigateur avec trop d'onglets ouverts. l'ouvrage The Organized Mind aborde ces défis et partage des idées pratiques sur la façon dont les individus peuvent naviguer dans la surcharge d'informations pour rester concentré .

L'auteur Daniel Levitin, neuroscientifique reconnu, cite un ensemble de recherches issues des neurosciences, de la psychologie et de l'économie comportementale. Il propose des stratégies exploitables pour améliorer la prise de décision, réduire la paralysie décisionnelle et le stress, et stimuler la productivité.

Le livre aborde des sujets tels que les limites du cerveau humain lors du traitement de l'information, l'importance de l'organisation et du forfait, l'impact de la technologie sur notre fonction cognitive et la manière d'en tirer parti pour se faciliter la vie.

Levitin partage ensuite des conseils et des astuces pour organiser les espaces physiques et numériques, gérer efficacement le temps et prendre des décisions plus intelligentes - sans le bruit.

Citation tirée du livre

C'est comme si notre cerveau était configuré pour prendre un certain nombre de décisions par jour et qu'une fois cette limite atteinte, nous ne pouvions plus en prendre d'autres, quelle que soit leur importance.

Daniel J. Levitin

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de The Organized Mind pour le type de personnalité INFJ ?

Ce livre s'appuie sur des recherches scientifiques interdisciplinaires et s'adresse donc aux INFJ qui apprécient une approche de l'amélioration de soi fondée sur des données probantes

Il partage des solutions pratiques et réalisables pour gérer la surcharge d'informations, qui est le besoin de l'heure quel que soit le type de personnalité

Les stratégies partagées dans le livre aideront les INFJ à prendre des décisions plus sages dans leur vie professionnelle et personnelle, car ils aiment la prise de décision réfléchie

Les INFJ ont souvent du mal à gérer leur temps ou à faire face au stress. Ils se sentent également facilement stimulés et débordés. Ce livre peut les aider à gérer ces défis plus efficacement

6. The Highly Sensitive Person : How to Thrive When the World Overwhelms You par Elaine N. Aron (en anglais)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-highly-senstive-person-930x1400.png Couverture du livre La personne hautement sensible /$$$img/

la personne hautement sensible est une personne qui n'a pas besoin d'être une femme

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire https://www.goodreads.com/book/show/923950.The\_Highly\_Sensitive\_Person?from\_search=true&from\_srp=true&qid=5Np6ouosCA&rank=1 le monde de l'art et de la culture /%href/

A propos du livre

Auteur: Elaine N. Aron

Elaine N. Aron Année de publication: 1997

1997 Estimation de la durée de lecture: 4 heures

4 heures Idéal pour: Les personnes qui cherchent à renforcer leurs relations interpersonnelles

Les personnes qui cherchent à renforcer leurs relations interpersonnelles Nombre de pages: 251

251 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Les INFJ ressentent les émotions plus intensément, ils sont donc souvent très sensibles. Dans certains cas, un INFJ peut également être une HSP (Highly Sensitive Person), ce qui complique son tempérament sensible.

Si vous êtes un INFJ-HSP, alors The Highly Sensitive Person sera votre livre favori. Elaine Aron, psychologue clinicienne et auteure, partage ses apprentissages et ses découvertes lors de son exploration de la caractéristiques des personnes hautement sensibles . Elle partage des connaissances scientifiques sur les raisons pour lesquelles certains individus sont sensibles à des stimuli tels que les bruits vifs, les odeurs fortes et le bruit.

Le Dr Aron discute des défis que ces traits présentent et partage des stratégies pratiques pour faire face, prendre soin de soi et s'épanouir. Ce livre encourage les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle à s'approprier leurs capacités uniques et à s'épanouir développer un état d'esprit productif malgré les obstacles.

Citation du livre

À faire preuve d'une grande sensibilité n'exclut en rien d'être, à sa manière, un survivant tenace.

Dr. Elaine Aron

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de The Highly Sensitive Person pour le type de personnalité INFJ ?

Il aide à mieux comprendre et reconnaître leurs caractéristiques uniques, leurs forces et leurs défis, car les INFJ et les PSH présentent souvent des traits qui se chevauchent

Il partage des outils précieux et des stratégies d'adaptation pratiques que les INFJ peuvent utiliser pour faire face à la surstimulation et aux situations accablantes afin de gérer la sensibilité

Il étudie l'impact des traits de caractère des PSH sur les relations et partage des idées précieuses permettant aux INFJ de renforcer leurs relations interpersonnelles et de favoriser des connexions significatives

Le livre met l'accent sur l'acceptation radicale des bizarreries des personnalités HSP et INFJ et célèbre la valeur unique que ces personnalités apportent au tableau

7. Le manuel de l'INFJ : Un guide pour le type de personnalité Myers-Briggs le plus rare par Marissa Baker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-INFJ-handbook.png Couverture du livre The INFJ Handbook /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir

je ne sais pas si je suis un INFJ, mais je suis un INFJ https://www.goodreads.com/book/show/25803543-the-infj-handbook?from\_search=true&from\_srp=true&qid=06SBHh00Cd&rank=1 Goodreads /%href/

A propos du livre

Author: Marissa Baker

Marissa Baker Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 1h

1h Idéal pour: Toute personne souhaitant comprendre le type de personnalité INFJ

Toute personne souhaitant comprendre le type de personnalité INFJ Nombre de pages: 70

70 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Le manuel de l'INFJ est encore un autre guide d'un collègue INFJ dédié à d'autres INFJ.

À travers ce travail, Marissa Baker nous emmène dans une exploration perspicace, spécifiquement du point de vue d'un INFJ. Marissa comprend parfaitement les traits, les forces et les défis uniques de l'INFJ et partage ses idées personnelles sur la façon de s'épanouir en tant qu'INFJ.

Le livre couvre divers sujets, des relations à la communication, les styles de management et les choix de carrière jusqu'au développement personnel. Chaque sujet contient des anecdotes racontables, des conseils pratiques et des mots qui incitent à la réflexion pour aider les INFJ à naviguer dans les différents aspects de leur vie personnelle et professionnelle.

Citation tirée du livre

Perfectionnistes et idéalistes, les INFJ s'efforcent constamment d'améliorer les choses. Qu'il s'agisse d'une relation dans laquelle nous sommes investis, d'une personne qui nous tient à cœur, d'un projet sur lequel nous travaillons ou même d'une plante d'intérieur, les INFJ n'abandonnent pas tant qu'ils n'ont pas épuisé toutes les possibilités d'amélioration.

Marissa Baker

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de The INFJ Handbook pour le type de personnalité INFJ ?

Il partage des points de vue de première main sur l'expérience INFJ, ce qui en fait un guide de confiance pour les autres INFJ

Il couvre un ensemble complet de paramètres axés sur les INFJ, tels que la communication, la carrière, le développement personnel, etc., leur offrant des conseils sur des aspects particuliers de leur vie

Le ton d'assistance tout au long du livre encourage les INFJ à embrasser leurs qualités uniques et à gérer efficacement les défis

8. Quiet : The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking par Susan Cain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Quiet.png Couverture de Quiet, l'un des livres les plus populaires auprès des INFJ /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir https://www.goodreads.com/book/show/8520610-quiet?from\_search=true&from\_srp=true&qid=iTzNAGB2cW&rank=1 Goodreads /%href/

A propos du livre

Author: Susan Cain

Susan Cain Année de publication: 2012

2012 Estimated reading time: 6hours

6hours Idéal pour: Les introvertis qui veulent des stratégies concrètes pour une communication efficace

Les introvertis qui veulent des stratégies concrètes pour une communication efficace Nombre de pages: 333

333 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Dans un monde dynamique aux multiples points de contact pour des interactions à haut régime, les extravertis sont souvent perçus comme une classe sociale supérieure. En revanche, les introvertis sont ceux qui mettent le "I" dans INFJ.

Quiet de Susan Cain s'appuie sur des recherches approfondies, des études de cas et des expériences personnelles pour remettre en question les perceptions culturelles des introvertis. Elle explore la science derrière l'introversion et partage les différences entre les introvertis et les extravertis basées sur la neurologie et la psychologie. Mme Cain aborde ensuite les préjugés sociétaux en faveur de l'extraversion sur le lieu de travail et dans les paramètres sociaux, qui laissent souvent les introvertis en plan.

Elle plaide en faveur d'une compréhension plus inclusive des traits de personnalité qui célèbre le caractère unique de chacun. Pour faire passer son message, elle dresse la liste des diverses contributions des introvertis à différents champs et appelle à reconnaître et à exploiter les forces inhérentes aux introvertis.

Citation tirée du livre

Il n'y a aucune corrélation entre le fait d'être le meilleur bavard et celui d'avoir les meilleures idées.

Susan Cain

**Pourquoi faisons-nous la recommandation Quiet pour le type de personnalité INFJ ?

Le livre se fait le champion de la reconnaissance du leadership introverti et de l'innovationles styles de travail souvent incarnés par les INFJ, tels que l'écoute profonde, l'empathie et la prise de décision réfléchie

Il valide le besoin de solitude et d'introspection des INFJ, qui apprécient souvent de passer du temps seuls pour recharger leur énergie après les interactions sociales

Les INFJ peuvent bénéficier de stratégies réalisables pour une communication et une collaboration efficaces tout en naviguant dans les dynamiques sociales dans les paramètres personnels et professionnels

9. Introvert Power : Pourquoi votre vie intérieure est votre force cachée par Laurie Helgoe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/introvert-power.png Couverture du livre Introvert Power /$$img/

la vie de l'Introvertie

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://www.goodreads.com/book/show/3260326-introvert-power?from\_search=true&from\_srp=true&qid=j7lPv5V4IP&rank=1 Goodreads /%href/

A propos du livre

Auteur: Laurie Helgoe

Laurie Helgoe Année de publication: 2008

2008 Estimation de la durée de lecture: 5,5 heures

5,5 heures Idéal pour: Les introvertis qui recherchent les aspects positifs de la solitude

Les introvertis qui recherchent les aspects positifs de la solitude Nombre de pages: 288

288 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

Pour continuer sur le thème de la mise en lumière des personnes introverties, nous avons ensuite Introvert Power de Laurie Helgoe.

Comme la plupart des auteurs de notre liste, Laurie partage son compte personnel en tant que psychologue et introvertie. Elle met en avant les atouts uniques des introvertis, tels que la réflexion profonde, les connexions significatives et la créativité. En plus de remettre en question les normes sociales dressées en faveur de l'extraversion, elle présente des arguments puissants en faveur des traits de caractère introvertis.

Ce livre est un guide perspicace pour les introvertis, les encourageant à accepter leur moi authentique. Dans un monde qui ne fait pas forcément l'éloge de leurs atouts. Une telle position positive est porteuse d'autonomie pour les introvertis.

Citation tirée du livre

Mettons les choses au clair : Les introvertis ne détestent pas les petites conversations parce qu'ils n'aiment pas les gens. Nous détestons les bavardages parce que nous détestons la barrière qu'ils créent entre les gens.

Laurie Helgoe

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de Introvert Power pour le type de personnalité INFJ ?

Il célèbre la créativité associée à l'introversion, ce qui est particulièrement remarquable pour les INFJ, qui sont naturellement artistiques et imaginatifs

Il s'agit d'une lecture stimulante qui aidera les INFJ à découvrir leur force intérieure et leur résilience tout en équilibrant le monde intérieur avec les attentes extérieures

Il donne une position positive à la solitude, qui est souvent perçue de manière négative. Il valide le besoin de l'INFJ de s'isoler pour réfléchir et s'introspecter

10. 100 jours de calme : Un journal pour trouver la tranquillité au quotidien par Amy Leigh Mercree*

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/100-Days-to-Calm-1013x1400.png Couverture du livre 100 Days to Calm, l'un de nos livres INFJ favoris /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience des autres

je ne sais pas si je suis un INFJ, mais je suis un INFJ https://www.goodreads.com/book/show/50915931-100-days-to-calm?from\_search=true&from\_srp=true&qid=y18fzmIYI9&rank=1 Goodreads /%href/

A propos du livre

Author: Amy Leigh Mercree

Amy Leigh Mercree Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 5 à 10 minutes par exercice

5 à 10 minutes par exercice Idéal pour: Les personnes à la recherche d'un meilleur espace de tête

Les personnes à la recherche d'un meilleur espace de tête Nombre de pages: 208

208 Ratings: 4,6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

L'INFJ anxieux et stressé trouve souvent du réconfort dans la méditation et la tenue d'un journal. À faire, alors essayez de tenir un journal avec 100 Days to Calm.

Dans ce cahier d'exercices, Amy Leigh Mercree a compilé une collection d'invitations, d'exercices et de réflexions pour insuffler la paix et la tranquillité dans la vie de tous les jours. Considérez-le comme votre chemin vers le bien-être émotionnel et mental.

Le journal aborde les thèmes de la pleine conscience, de la gratitude et de l'attention portée à soi afin d'insuffler le calme malgré les différents défis de la vie. Vous trouverez également des conseils pratiques entre les exercices d'écriture pour favoriser l'équilibre émotionnel et la paix. Si vous cherchez un compagnon fiable pour faire de la pleine conscience une habitude et mener une vie sereine, ce livre devrait être votre favori !

Citation tirée du livre

Lorsque vous vous arrêtez littéralement pour sentir les fleurs, vous vous rajeunissez et vous rajeunissez ceux qui vous entourent.

Amy Leigh Mercree

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de 100 Days to Calm pour le type de personnalité INFJ ?

Les INFJ peuvent pratiquer systématiquement la pleine conscience grâce à ce livre. Le voyage graduel de 100 jours s'aligne sur leur besoin de raison d'être et d'êtred'autodiscipline pour atteindre la réussite* Le journal guidé aidera les INFJ à se concentrer sur la recherche du calme dans leur routine quotidienne, ce qui correspond à leur désir de bien-être et d'équilibre holistique

C'est un sanctuaire privé où les INFJ peuvent exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs aspirations, ce qui répond à leur besoin d'expression créative et introspective dans un espace sûr

Le journal permet aux INFJ de s'ancrer dans la réalité tout en promouvant un état d'esprit positif par le biais d'affirmations et de messages encourageants

11. Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-Little-Prince-929x1400.png Couverture du livre Le Petit Prince /$$$img/

le Petit Prince est une œuvre d'art

le Petit Prince, c'est le livre de la vie https://www.goodreads.com/book/show/157993.The\_Little\_Prince?ref=nav\_sb\_ss\_1\_18 Goodreads /%href/

A propos du livre

Auteur: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Année de publication: 1943

1943 Estimation de la durée de lecture: 1,5 heures

1,5 heures Idéal pour: Les personnes qui apprécient la beauté des petits moments de la vie quotidienne

Les personnes qui apprécient la beauté des petits moments de la vie quotidienne Nombre de pages: 96

96 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.32/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est un classique indémodable. Il partage les aventures d'un jeune prince qui voyage d'une planète à l'autre et rencontre divers habitants. Chaque caractère particulier joue un rôle central dans une chaîne d'histoires, partageant de profondes leçons de vie qui restent gravées dans la mémoire du prince.

La novella explore les thèmes de l'amour et de l'amitié à travers un saupoudrage de rencontres fantaisistes et de discussions poignantes. En lisant ce livre, vous vous surprendrez à réfléchir aux merveilles de l'enfance, à la complexité des relations humaines et à la beauté de l'imagination.

Le style d'écriture et la profondeur allégorique font de ce livre un chef-d'œuvre, même après 80 ans de publication.

Citation du livre

Tous les adultes ont été des enfants... mais peu d'entre eux s'en souviennent.

Antoine de Saint-Exupéry

**Pourquoi faisons-nous la recommandation du Petit Prince pour le type de personnalité INFJ ?

Le Petit Prince est un empathe en voyage de découverte de soi et de compréhension, équilibrant l'idéalisme avec la réalité. Il n'y a rien de mieux pour les INFJ que de s'y identifier

Le récit imaginatif et fantaisiste fera appel à l'enfant intérieur de l'INFJ. Il nourrit l'émerveillement enfantin, la curiosité naturelle, l'innocence et l'espièglerie présents chez les INFJ

Le Petit Prince valorise les connexions émotionnelles profondes avec les autres - les humains, les animaux et même les plantes. Ce thème résonnera avec l'amour de l'INFJ pour de tels liens

L'histoire parle de la beauté des petits moments quotidiens qui ne sont pas toujours appréciés. Cela correspond à la capacité de l'INFJ à découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire, car il est plus à l'écoute et conscient de tout ce qui l'entoure

13. Jane Eyre de Charlotte Brontë

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jane-Eyre.png Couverture du livre Jane Eyre, sur notre liste de livres INFJ de la période /$$img/

la vie de l'INFJ est en train de changer

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://www.goodreads.com/book/show/10210.Jane\_Eyre?from\_search=true&from\_srp=true&qid=uzCK6CErzh&rank=1 Goodreads /%href/

A propos du livre

Auteur: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë Année de publication: 1847

1847 Estimation de la durée de lecture: 9,5 heures

9,5 heures Idéal pour: Les amateurs de romans d'époque

Les amateurs de romans d'époque Nombre de pages: 532

532 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

À travers Jane Eyre, Charlotte Brontë tisse une histoire passionnante sur l'amour, la moralité, la classe sociale, les rôles de genre et la recherche de l'indépendance. Le Bildungsroman emmène le lecteur à travers un voyage tumultueux qui est la vie et les luttes de Jane Eyre.

Orpheline et maltraitée dans son enfance, Jane endure des épreuves pour poursuivre ses études tout en développant une morale forte et une grande résilience. Elle obtient une position de gouvernante à Thornfield Hall, où elle rencontre le sombre et énigmatique M. Rochester. Leur relation complexe et évolutive met à l'épreuve les convictions morales de Jane.

En lisant le livre, vous trouverez des éléments gothiques tout au long du récit qui ajoutent à l'atmosphère sinistre et mystérieuse de Thornfield Hall. Bronte vous fera également débattre entre la raison, l'action individuelle et les attentes de la société, et la recherche d'identité et d'appartenance.

Citation du livre

Je préférerais toujours être heureux que digne.

Charlotte Brontë

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de Jane Eyre pour le type de personnalité INFJ ?

Le livre explore des caractères riches, nuancés et complexes qui entraîneront les INFJ dans leurs mondes intérieurs complexes

L'espoir, la résilience et les fortes convictions morales de Jane Eyre, même face à l'adversité, feront appel au sens de la force intérieure et de la justice de l'INFJ

Les INFJ étant souvent attirés par les romans historiques et de période, ils seront intrigués par le contexte victorien du livre et les normes sociales correspondantes

Les thèmes de l'indépendance, de l'autonomisation, de la quête d'identité, de la rédemption et du pardon permettent à ce livre d'atteindre tous les points sensibles des livres idéaux pour les INFJ

14. Et puis il n'y eut personne d'Agatha Christie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/And-then-there-were-none.png Couverture du livre And Then There Were None , l'un des célèbres livres INFJ de Christie /$$$img/

il s'agit d'un livre de Christie, un des plus célèbres livres pour INFJ

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://www.amazon.com/Then-There-Were-None-Favourite/dp/0008123209/ref=sr\_1\_4?crid=38UY9FB0JPSHU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.mUiTeVpIGkP1CKV3AaLmHzNxQQ5\_qZyB\_NU\_11NPRmb32HYrazrXeFbSVP6a4yRIZEz4siir3rlCpdxfqD\_8MPxSm1jCLQe8pryRHQHFKMUR\_n\_kRg\_DeP42NDpDPracl0rd6QhWIfDAyMg8eFMLOAA\_N02aLul72Ds4p6nnnXUlKF8E\_VrNAHm1T9G9pVn2d0Q-Gg8Lfq9Cjv1L50ivqDE4plNOnorn1iZBzwtA\_o.1rYpfPw0OUSotEQ\_Pfonce9hCz0KMg4GU\_kB0d7iTnc&dib\_tag=se&keywords=and+then+there+were+none+by+agatha+christie&qid=1709835679&sprefix=and+then+th%2Caps%2C365&sr=8-4 il n'y a pas d'autre solution que d'acheter des livres il n'y a pas d'autre solution que d'acheter des livres de la même collection

A propos du livre

Auteur: Agatha Christie

Agatha Christie Année de publication: 1939

1939 Estimation de la durée de lecture: 4,5 heures

4,5 heures Idéal pour: Les personnes qui aiment les mystères complexes

Les personnes qui aiment les mystères complexes Nombre de pages: 264

264 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Un résumé sans spoiler

And Then There Were None est un thriller policier en chambre close de la maestro du mystère Agatha Christie.

L'histoire commence avec dix inconnus attirés sur une île isolée sous différents prétextes. À leur arrivée, ils découvrent que leur hôte a disparu et qu'un message enregistré accuse chacun d'entre eux d'un meurtre pour lequel la justice ne leur a pas été rendue. Errant sur l'île sans aucun moyen de s'échapper, les caractères sont en proie à la peur, à la paranoïa et à la culpabilité. L'atmosphère sinistre s'intensifie au fur et à mesure que chaque caractère est tué d'une manière qui reflète la comptine Ten Little Soldiers. Alors que le nombre de survivants diminue, chacun doit faire face à son passé secret et sombre avant qu'il ne soit trop tard.

And Then There Were None est un page-turner que vous ne pourrez plus lâcher une fois que vous aurez commencé à lire. Ce whodunit vous laissera sur le bord de votre place jusqu'à la dernière page !

Citation du livre

Mais aucun artiste, je m'en rends compte maintenant, ne peut se contenter de son seul art. Il y a un besoin naturel de reconnaissance qui ne peut pas être gagné.

Agatha Christie

**Pourquoi faisons-nous la recommandation de And Then There Were None pour le type de personnalité INFJ ?

Les INFJ aiment les mystères et les énigmes. Ce livre emblématique a laissé un impact durable sur le genre avec ses rebondissements inattendus, ce qui en fait le préféré de tous

Le livre témoigne des capacités d'observation sociale de Christie, auxquelles les INFJ s'identifieront, ce qui n'est pas surprenant puisqu'elle était elle-même une INFJ

Il met en scène des caractères complexes avec des histoires, des secrets et des motivations cachées qui plairont aux INFJ

La dynamique de groupe changeante et l'exploration de la façon dont les individus réagissent sous la pression offrent aux INFJ des perspectives uniques sur la nature humaine et les attentes de la société

Choisir les bons livres pour INFJ et appliquer leurs enseignements

La lecture joue un rôle central dans l'univers de chaque INFJ. Le choix des livres ou des histoires va au-delà du simple divertissement ; pour eux, les livres sont une voie vers l'auto-réflexion et la croissance personnelle. La littérature joue un rôle transformateur dans la forme de leurs perspectives, de leurs valeurs et de leurs choix.

Compte tenu de ce qui précède, voici quelques façons dont les INFJ peuvent choisir les bons livres et appliquer leurs apprentissages :

Explorez des genres variés , de la non-fiction philosophique à la fiction qui fait réfléchir. Plus vous lirez, plus vous vous épanouirez

, de la non-fiction philosophique à la fiction qui fait réfléchir. Plus vous lirez, plus vous vous épanouirez Rejoignez des clubs de lecture ou participez à des discussions littéraires avec d'autres INFJ pour partager vos points de vue, obtenir des perspectives diverses et découvrir de nouveaux livres

ou participez à des avec d'autres INFJ pour partager vos points de vue, obtenir des perspectives diverses et découvrir de nouveaux livres Inscrivez-vous à des défis de lecture comme le défi de lecture du 52 Book Club qui partage une lecture basée sur des invitations, des instructionsune liste de tâches avec des exemples pour maintenir la cohérence et la motivation

comme le défi de lecture du 52 Book Club qui partage une lecture basée sur des invitations, des instructionsune liste de tâches avec des exemples pour maintenir la cohérence et la motivation Participer à des forums en ligne, des communautés et d'autres plateformes où les INFJ peuvent puiser dans les connaissances partagées des lecteurs mondiaux pour ajouter les bons livres à leur liste TBR

où les INFJ peuvent puiser dans les connaissances partagées des lecteurs mondiaux pour ajouter les bons livres à leur liste TBR Maintenir un journal de réflexion pour noter vos pensées, émotions, intuitions et réactions pendant la lecture afin d'intérioriser l'apprentissage

pour noter vos pensées, émotions, intuitions et réactions pendant la lecture afin d'intérioriser l'apprentissage Rechercher activement des occasions d'appliquer les leçons tirées des livres à des scénarios du monde réel

FAQs

**1. Quel est le meilleur livre pour les INFJ ?

Les préférences de l'INFJ peuvent varier, c'est pourquoi il n'y a pas de "meilleur" livre pour tous. Explorez les livres de la liste partagée ci-dessus pour découvrir ce qui fonctionne pour vous.

**2. Quel est le meilleur genre de livre pour un INFJ ?

Les INFJ aiment souvent les livres qui explorent les émotions humaines, les relations et l'introspection. Les genres fantastique, littéraire, historique, psychologique, philosophique et d'auto-assistance attirent particulièrement les INFJ.

**3. Quels sont les sujets qui plaisent aux INFJ ?

Les INFJ sont attirés par des thèmes tels que l'empathie, le sens de la vie, la psychologie, la littérature, la justice sociale, la spiritualité et le développement personnel.