Comment le suivi du temps avec Time Doctor peut vous rendre plus efficace

Imaginons que vous soyez chef de projet et que vous cherchiez un moyen de suivre la progression de vos employés dans le cadre des projets qui leur ont été confiés.

Tout d'abord, vous ne voulez pas paraître trop intrusif. De plus, cela pourrait facilement se retourner contre vous. N'oubliez pas que tout le monde possède un smartphone de nos jours. Il suffirait de peu pour qu'un membre du personnel vous dénonce sur les réseaux sociaux en raison d'une violation réelle ou imaginaire du protocole de l'entreprise.

Il vaut mieux être franc dès le début... période ! Informez vos employés de la raison pour laquelle vous utilisez un système de suivi du temps.

Faites-leur savoir qu'il ne s'agit pas d'espionnage et que cela est bénéfique pour la gestion de la productivité du projet, ce qui, en fin de compte, leur profite ainsi qu'à l'entreprise.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les avantages de l'utilisation d'outils de suivi du temps pour votre entreprise.

1. Réduire les coûts

L'utilisation d'un système de suivi du temps vous aidera à gérer le temps que vos employés consacrent aux projets qui leur sont assignés. Par défaut, les logiciels de suivi du temps mettent également en évidence les retards pris dans les projets et les points à améliorer, ce qui permet de réduire les erreurs coûteuses.

De plus, sans le logiciel approprié, votre entreprise pourrait perdre des revenus simplement à cause d'inexactitudes. Par conséquent, la probabilité est élevée que les erreurs manuelles vous coûtent cher. L'installation d'un logiciel de suivi du temps optimisera essentiellement le temps de travail et les données de participation, rendant votre main-d'œuvre plus productive et plus rentable.

En fait, vous pourriez facilement gagner une journée de travail complète (environ 8 heures) en mettant en place un logiciel de suivi du temps qui permet à vos employés de se concentrer sur les aspects les plus exigeants de leur travail.

2. Améliore les opérations quotidiennes

Les opérations quotidiennes de votre entreprise s'amélioreront considérablement grâce à un logiciel de suivi du temps. Vous serez mieux équipé pour planifier les projets, le temps qui leur est consacré et les mesures à prendre pour les opérations futures.

Gardez à l'esprit que vos chers employés ne seront pas attentifs chaque minute de la journée. C'est comme ça. Un peu de flexibilité et de calme sont recommandés. Soyons réalistes, si un employé ne peut pas répondre à l'appel de la nature sans permission, il est temps d'envisager une médiation sérieuse entre l'entreprise et l'employé !

Néanmoins, les outils et modèles de suivi du temps peuvent créer une ambiance positive et un sentiment de confiance chez vos employés. C'est à vous de leur faire comprendre que les logiciels de surveillance ne sont pas destinés à pénaliser qui que ce soit, mais à accroître l'efficacité et à responsabiliser votre entreprise.

Les employés à distance se sentiront plus inspirés et deviendront plus efficaces. Il s'agit également de faire partie d'une équipe, même à distance, et d'être mieux informé. Les logiciels de suivi du temps donnent aux employés plus d'indépendance et de confiance en eux, car ils deviennent plus concentrés et plus compétents.

Bonus : outils de surveillance des employés pour les utilisateurs Mac!

3. Aide à évaluer plus rapidement la valeur des clients

Les applications de suivi du temps vous aideront également à évaluer plus rapidement la valeur de vos clients. Il est regrettable que la progression de votre entreprise dépende littéralement de la participation économique de vos clients. Il n'y a pas de place pour la sensibilité, il vaut donc mieux ne pas être insensible lorsqu'il s'agit des revenus de l'entreprise.

Il ne s'agit pas d'abandonner certains clients au profit d'autres plus rentables... enfin, pas vraiment. C'est une question de priorités. Si un client apporte des revenus substantiels à votre entreprise et que vous avez un autre client qui vous contacte de temps en temps, vous allez devoir prendre des décisions difficiles en matière de priorités. Sinon, vous risquez de vous retrouver sans entreprise.

Conseil : pourquoi ne pas impressionner votre client en lui donnant accès à la progression étape par étape de son projet ? Grâce à la technologie, c'est possible. Vous pouvez facilement personnaliser les fonctionnalités afin de ne pas en révéler trop, mais juste assez pour que votre client reste confiant dans votre expertise.

Intégration de Time Doctor et ClickUp

Deux logiciels cloud très recommandés ont connu une grande réussite : Time Doctor et ClickUp. Ensemble, ce duo dynamique offre un mécanisme deux-en-un pour un suivi du temps efficace et précis.

L'intégration du logiciel de suivi du temps de l'extension Chrome Time Doctor dans ClickUp permet d'accéder rapidement aux données cumulées sur le temps passé par vos employés sur les projets achevés.

Dans une large mesure, Time Doctor agit comme un centre névralgique. Il recueille les données pertinentes de ClickUp et fournit un résumé complet de ce que font vos employés lorsqu'ils travaillent sur des projets.

Voici un aperçu des principales fonctionnalités de ClickUp et Time Doctor séparément :

ClickUp

Fonctionne comme un programme de travail de gestion de projet basé sur le cloud pour divers groupes d'employés et entreprises

Version gratuite pratique offrant des fonctionnalités essentielles qui ne se trouvent pas dans les versions payantes de logiciels tels que la collaboration en temps réel, les tableaux de bord, la révision et l'assistance 24 heures sur 24

Convient aux freelancers, aux équipes et aux entreprises de toutes tailles

Tableau de bord professionnel offrant des visuels et des données exceptionnels directement depuis le panneau de contrôle

Attribuez des tâches aux participants au projet, supervisez les projets pour les clients, collaborez avec vos collègues sur des documents, et bien plus encore

ClickUp propose un certain nombre d'outils et de fonctionnalités qui permettent d'atteindre les objectifs professionnels de manière efficace et pratique. En effet, l'éditeur de logiciels se tient à jour en publiant chaque semaine des fonctionnalités supplémentaires et sélectionne les plus utiles en fonction des commentaires reçus.

Les utilisateurs peuvent observer les projets et les données dans un format à vues multiples pour une meilleure perception et un suivi plus rapide. Par exemple, les employés peuvent choisir entre une vue Activité, une vue Tableur, une vue Échéancier, une vue Équipe pour les tableaux de bord, une vue Plan, et plus encore !

L'espace de travail des employés est facilement modifiable, les détails de l'état d'avancement du travail sont clairs, des couleurs et des thèmes sont disponibles pour améliorer l'esthétique visuelle, etc. Concurrent redoutable dans le domaine des outils de gestion de projet, ClickUp est avantageux pour les PME, les équipes et les entrepreneurs individuels intéressés par la gestion de projet en ligne individuelle, les solutions de travail en équipe et l'extension de la productivité.

Time Doctor

Offre un suivi du temps précis et innovant

Évaluation et documentation de la productivité des employés

Capture d'écran et enregistrement dynamique

Suivi du temps, calcul des heures supplémentaires et planification des horaires des employés

Logiciel multidimensionnel de suivi du temps intégré à un CRM et efficacité de la marque blanche

Gestion du calendrier, FMLA/famille, congés médicaux, suivi des congés, suivi du fuseau horaire, etc

Comment fonctionne Time Doctor ?

Time Doctor est un outil SaaS de suivi du temps et de gestion des performances compatible avec plus de 60 applications distinctes de gestion de projet et de productivité.

De plus, en tant que logiciel multifonctionnel de suivi du temps, les analyses de gestion du temps de Time Doctor sont assez impressionnantes ! Les indicateurs de suivi essentiels comprennent les chronomètres de démarrage et d'arrêt, la surveillance des sites web et de l'utilisation des applications, l'activité du clavier et de la souris, le temps consacré aux projets et aux tâches, et bien plus encore !

La collaboration entre ClickUp et l'extension Chrome de Time Doctor repose sur la facilité avec laquelle vous pouvez rassembler des données temporelles précises en fonction des tâches achevées par vos employés ClickUp. Les détails importants du projet sont divulgués, offrant un résumé complet de ce que font vos employés.

Votre entreprise reste à jour et informée de la participation de ses employés au travail, les investissements dans les projets sont mieux compris et répartis de manière plus équitable, la facturation est moins compliquée et l'efficacité est accrue.

Conclusion

Que votre entreprise ait besoin d'une gestion de projet, d'un suivi des employés, de meilleures applications de communication ou d'une fonctionnalité de travail à temps partagé, les logiciels de suivi du temps vous aident à rationaliser vos procédures, rendant ainsi votre entreprise plus efficace et plus rentable.

Grâce à des solutions spécialement conçues pour suivre instinctivement les mouvements numériques au travail, votre entreprise peut clairement afficher l'activité des employés, développer une plus grande conscience de l'efficacité et évaluer la conduite au travail et les modèles efficaces qui aboutissent finalement à des changements constructifs.

Faites l'un des meilleurs choix pour votre entreprise. Commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de l'outil de gestion de projet ClickUp amélioré par l'extension Time Doctor !