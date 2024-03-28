Guide complet des 10 meilleures intégrations Google Agenda en 2025

Outil incontournable pour la planification et l'organisation, Google Agenda fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, tant personnelle que professionnelle. Les nombreuses fonctionnalités de cet outil nous aident à améliorer notre productivité et à gérer efficacement notre temps.

Mais que se passerait-il s'il existait un moyen d'améliorer encore davantage votre productivité ? Grâce aux intégrations Google Agenda, vous pouvez faire cela et bien plus encore.

Les bonnes intégrations peuvent vous aider à débloquer le potentiel caché de Google Agenda et à l'utiliser comme bien plus qu'une simple application de planification. Votre agenda peut se synchroniser facilement avec d'autres outils et applications, améliorer votre flux de travail et booster votre efficacité.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures intégrations Google Agenda.

Que rechercher dans les intégrations Google Agenda ?

Voici les éléments à rechercher dans les intégrations Google Agenda :

Compatibilité : assurez-vous que l'intégration est compatible avec les différents appareils et plateformes que vous utilisez (bureau, mobile, différents systèmes d'exploitation, etc. )

Facilité d'utilisation : recherchez des intégrations dotées d'interfaces conviviales et d'installations simples. L'objectif est de rationaliser votre flux de travail, pas de le compliquer

Synchronisation : vérifiez si l'intégration permet une synchronisation fluide entre Google Agenda et d'autres outils et plateformes. Cela garantira que votre planning est toujours à jour

*personnalisation : il est préférable de choisir des intégrations qui offrent des fonctionnalités de personnalisation afin que vous puissiez adapter les paramètres en fonction de vos préférences et de vos besoins spécifiques

Automatisation : l'utilisation d'intégrations qui automatisent les fonctionnalités de Google Agenda peut vous aider à gagner du temps. Recherchez des intégrations qui automatisent les rappels et les fonctionnalités telles que l'utilisation d'intégrations qui automatisent les fonctionnalités de Google Agenda peut vous aider à gagner du temps. Recherchez des intégrations qui automatisent les rappels et les fonctionnalités telles que les modèles d'agenda quotidien , la création d'évènements et d'autres fonctionnalités permettant de gagner du temps

Notifications : grâce à des paramètres de notifications flexibles, vous pouvez recevoir des rappels adaptés à votre flux de travail, que ce soit par e-mail, par fenêtres contextuelles ou par d'autres canaux

Collaboration : si votre travail quotidien nécessite une collaboration fluide, envisagez des intégrations qui facilitent le partage de calendriers, la planification collaborative et la communication

Service client : un service client fiable et disponible 24 h/24, 7 j/7 contribue grandement à améliorer votre expérience. Recherchez des intégrations qui fournissent un service client de qualité afin de pouvoir résoudre rapidement les problèmes et obtenir des réponses

Les 10 meilleures intégrations Google Agenda à utiliser en 2024

Grâce à ces intégrations Google Agenda, vous n'aurez plus besoin de consulter constamment votre agenda. Voici les 10 meilleures intégrations que vous pouvez utiliser en 2024.

1. ClickUp

Découvrez ClickUp pour gérer vos projets grâce à la puissance de l'IA, plus de 15 affichages et l'automatisation des tâches

ClickUp est une plateforme personnalisable de productivité, de collaboration et de gestion de projet pour les équipes de toutes tailles et de tous départements. Elle offre plus de 1 000 intégrations et plus de 15 vues personnalisables pour rationaliser vos flux de travail et vous permettre de rester au fait de vos projets.

L'intégration Google Agenda de ClickUp vous permet de synchroniser automatiquement (et instantanément) vos événements sur toutes les plateformes. Vous pouvez également obtenir un aperçu de vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Google Agenda est le meilleur moyen d'afficher une vue traditionnelle de toutes les tâches à accomplir dans l'application ClickUp. Obtenez instantanément un aperçu de votre liste de tâches pour la journée, la semaine ou le mois !

De plus, vous pouvez utiliser la Recherche universelle de ClickUp pour rechercher rapidement un fichier dans ClickUp, ses applications connectées et même votre disque local. Trouvez rapidement vos applications placées dans les favoris (sans avoir à les rechercher individuellement) à l'aide de la recherche étendue.

Le plus intéressant, c'est que la Recherche universelle est un fournisseur de résultats de meilleure qualité et plus personnalisés à mesure que vous l'utilisez.

Recherchez un fichier spécifique dans toutes les applications connectées à l'aide de la recherche universelle

*les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez vos projets, obtenez des détails sur vos tâches et affichez votre calendrier par jour, semaine ou mois grâce à la vue Calendrier de ClickUp . Vous pouvez planifier instantanément des tâches, les trier par priorité et statut, et utiliser la synchronisation bidirectionnelle pour Google Agenda et ClickUp

Utilisez la vue Calendrier pour afficher toutes vos tâches d'un seul coup d'œil

Recevez des rappels ponctuels et gérez-les rapidement avec ClickUp Reminders

Utilisez des statuts, des champs et des vues personnalisés avec le modèle de planificateur de calendrier de ClickUp pour organiser vos projets en parties gérables

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de planificateur de calendrier pour améliorer votre productivité et gérer facilement votre emploi du temps

*Obtenez un aperçu de votre agenda quotidienne et travaillez avec ClickUp Accueil

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur des temps de réponse

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs ClickUp

*free Forever

Illimité : 7 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 12 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

clickUp Brain* est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail et par mois

*évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Zoom

Planification de réunions sur Zoom via AndroidPolice

Lancé en 2013, Zoom offre des services exceptionnels de visioconférence, de discuter en ligne et de réunions virtuelles. En 2024, cet outil emblématique compte plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Les réunions virtuelles occupant une place importante dans nos vies, une intégration qui lie votre calendrier peut rendre votre travail plus fluide et plus facile à gérer.

L'intégration Zoom Meeting - Google Agenda vous permet de planifier, de rejoindre et de gérer des réunions directement depuis votre agenda. Vous pouvez collaborer avec d'autres personnes en temps réel, car les utilisateurs concernés peuvent recevoir des notifications et des rappels concernant les nouveaux évènements Google Agenda directement sur l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Participez à des réunions directement depuis l'application Calendrier

Planifiez vos réunions en un clin d'œil en sélectionnant Zoom dans la section « Ajouter une conférence ». Zoom créera automatiquement un lien

Convertissez vos e-mails en réunions et partagez les invitations avec tout le monde

Utilisez la synchronisation bidirectionnelle pour vous assurer que toutes les réunions, qu'elles soient créées sur Zoom ou Google Agenda, sont automatiquement synchronisées dans toutes les applications intégrées

Supprimez ou modifiez la réunion directement depuis Google Agenda. Les modifications seront également disponibles dans l'application Zoom

Limites de Zoom

Disponible uniquement pour les utilisateurs de Google environnement de travail

La modification du rôle d'hôte Zoom à l'aide de l'action « Modifier le propriétaire » de Google Agenda ne modifie pas l'hôte dans Zoom

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 14,99 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 21,99 $ par mois et par utilisateur

business Plus :* 26,99 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

*évaluations et avis Zoom

G2 : 4,6/5 (plus de 54 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

3. Google Docs

Note de réunion et création d'évènements via Docs

Google Docs est un traitement de texte en ligne qui vous permet de créer des idées en temps réel depuis n'importe quel appareil. Vous pouvez collaborer avec les membres de votre équipe, apporter des modifications, ajouter des étiquettes à des personnes et partager facilement des documents avec les personnes concernées.

Il vous permet également d'écrire plus intelligemment et plus rapidement grâce à la composition intelligente, la saisie vocale et les suggestions orthographiques et grammaticales.

Google vous permet de connecter facilement Docs à d'autres applications Google telles que Google Sheets, Google Agenda, Google Slides, etc. Vous pouvez créer des évènements de calendrier directement à partir de Docs, ajouter des agendas et des comptes rendus de réunion, et bien plus encore.

À lire également : 10 modèles gratuits pour Google Agenda afin de rester organisé au travail

*les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Ajoutez les comptes rendus de réunion à partir de Google Docs

Joignez les comptes rendus de réunion directement à l'évènement Google Agenda sélectionné

Ajoutez de nouvelles informations sur les évènements du calendrier à l'aide de Google Docs

Rédigez des brouillons d'évènements dans Docs en tapant @calendar event draft et partagez-les facilement avec Google Agenda

Ajoutez des personnes dans le champ Invités en utilisant @ et en saisissant l'e-mail

Collaborez avec d'autres personnes et apportez des modifications en temps réel

Limites de Google Docs

La rédaction d'évènements de calendrier dans Docs n'est disponible que sur Google Workspace

Tarifs Google Docs

Free

évaluations et avis sur Google Docs*

G2 : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 28 000 avis)

4. Slack

Affichez et automatisez les évènements Google Agenda via Slack

Slack est une plateforme de communication et de collaboration en cloud qui rassemble les équipes. Vous pouvez créer des canaux distincts pour des projets spécifiques, effectuer un partage de fichiers et automatiser des tâches routinières.

L'intégration de Slack à l'une des meilleures applications de calendrier vous permet de créer des réunions, de planifier facilement des évènements, d'ajouter des rappels et de recevoir des notifications régulières. Vous pouvez obtenir des résumés quotidiens ou hebdomadaires de votre calendrier grâce à cette intégration.

meilleures fonctionnalités de Slack*s

Utilisez le bouton des raccourcis pour créer un évènement directement depuis Slack

Synchronisez votre calendrier avec votre statut Slack pour que votre équipe sache quand vous êtes disponible

Recevez des rappels avant le début d'un évènement et rejoignez la réunion directement à partir du rappel dans Slack

Recevez des mises à jour si les détails d'un évènement sont modifiés

Partagez facilement vos comptes rendus et publiez-les sur n'importe quel canal grâce à l'intégration Google Agenda

Limites de Slack

Certains utilisateurs se sont plaints de problèmes techniques dans les notifications

Tarifs Slack

Free

Pro : 6,67 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 12,50 $ par mois et par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

évaluations et avis Slack*

G2 : 4,5/5 (plus de 32 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

5. Calendly

Vérifier les disponibilités, ajouter des détails d'évènements et planifier des évènements via Calendly

Calendly est une plateforme d'automatisation de la planification et une alternative populaire à Google Agenda. Elle automatise et simplifie la planification pour les équipes et les particuliers en partageant vos disponibilités pour les réunions, en permettant la planification automatisée pour plusieurs personnes et en proposant plus de 100 intégrations.

L'intégration de Google Agenda à Calendly vous permet d'accéder à tous les types d'évènements, de sélectionner les créneaux disponibles, d'enregistrer des évènements, d'ajouter automatiquement des détails à votre évènement, et bien plus encore. Cette intégration vous aide à gagner un temps et des ressources considérables.

*les meilleures fonctionnalités de Calendly

Évitez les doublons en laissant Calendly vérifier votre Google Agenda en temps réel

Vérifiez les disponibilités sur plusieurs calendriers Google et partagez-les par e-mail

Configurez automatiquement des plages horaires entre vos différentes réunions afin d'éviter l'épuisement

Ajoutez automatiquement des détails tels que des liens de vidéoconférence aux évènements de Google Agenda

Limites de Calendly

Certains utilisateurs ont trouvé l'intégration avec plusieurs calendriers difficile

Courbe d'apprentissage abrupte par rapport aux alternatives à Calendly

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $ par mois et par place

Équipes : 20 $ par mois et par place

Entreprise : Tarifs personnalisés

*évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)

6. Zapier

Intégrations d'application sur Zapier via ProductPlan

Zapier est un fournisseur d'automatisation facile pour plus de 6 000 applications afin de vous aider à utiliser différentes applications dans le même flux de travail. Naturellement, son intégration à Google Agenda figure parmi les meilleures intégrations disponibles.

L'intégration de Zapier à votre calendrier vous permet de connecter Google Agenda à des milliers d'applications qui favorisent l'automatisation et la productivité. Elle vous permet également d'automatiser les intégrations à l'aide des modèles Zapier.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes en automatisant les intégrations

Ajoutez facilement des évènements Microsoft Outlook à Google Agenda

Associez-les à des applications telles que Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp et bien d'autres encore

Créez de nouvelles cartes Trello. Tâches ClickUp à partir d'événements du calendrier

Copiez des évènements depuis Google Agenda vers un autre calendrier

Limites de Zapier

Certains utilisateurs trouvent Zapier lent

Les débutants ont trouvé son utilisation difficile au début

Tarifs Zapier

Free

Starter : 29,99 $ par mois

Professionnel : 73,50 $ par mois

Équipe : 103,50 $ par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis Zapier*

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 700 avis)

7. GoToMeeting

Assurez la sécurité de vos réunions virtuelles grâce à GoTo Meeting

GoToMeeting est un logiciel de réunion en ligne qui offre une administration unifiée, un son de haute qualité et des réunions sécurisées. Ce logiciel rend les réunions virtuelles et la collaboration plus accessibles et plus faciles que jamais.

L'intégration de Google Agenda à GoToMeeting vous permet de planifier et de gérer vos réunions en toute simplicité, directement depuis votre calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de GoToMeeting

Planifiez et mettez à jour vos réunions en toute simplicité, directement depuis votre agenda

Rejoignez facilement les réunions à venir

Passez d'une réunion à l'autre sans quitter l'environnement Google

Limites de GoToMeeting

Certaines personnes se sont plaintes du manque de tutoriels

Le forfait gratuit offre des fonctionnalités limitées

Tarifs GoToMeeting

Free

Professionnel : 12 $ par mois et par organisateur, facturé annuellement

Entreprise : 16 $ par mois et par organisateur, facturé annuellement

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GoToMeeting

G2 : 4,2/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

8. Google Tâches

Créer et ajouter des tâches à partir de votre calendrier via Google Tasks

Google Tasks est une application de liste de tâches qui vous permet de garder une trace de tout ce qui est important. L'application se synchronise automatiquement sur tous vos appareils pour vous permettre de consulter votre liste de tâches à tout moment et en tout lieu. Vous pouvez également ajouter des détails aux tâches et sous-tâches afin de respecter les dates d'échéance.

Vous pouvez ajouter et afficher des tâches directement depuis votre calendrier en intégrant Tasks à des applications de calendrier de partage telles que Google Agenda. Vous pouvez également ajouter une tâche qui apparaîtra automatiquement dans votre calendrier, à condition d'indiquer une date et une heure.

*les meilleures fonctionnalités de Google Tâches

Ajoutez une tâche directement depuis le calendrier, et vice versa

Suivez vos délais grâce à une vue consolidée de tout ce que vous avez à faire

Synchronisez vos tâches sur tous vos appareils et terminez votre travail plus rapidement

Limites de Google Tâches

Aucune fonctionnalité de collaboration n'est disponible

Fonctionnalités limitées

*tarifs Google tâches

Free

évaluations et avis sur Google Tasks*

G2 : NA

Capterra : NA

9. Asana

Créer de nouveaux évènements Google Agenda via Asana

Asana, une plateforme de gestion du travail, vise à aider les équipes à organiser, suivre et gérer facilement leur travail. Vous pouvez créer des plannings à l'aide de blocs et de diagrammes pour améliorer la collaboration. Asana permet plus de 200 intégrations pour faciliter la collaboration.

L'une de ces intégrations est Google Agenda. Grâce à cette intégration, vous pouvez gérer vos listes à faire, attribuer des dates d'échéance et planifier automatiquement des évènements dans votre agenda.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez de nouvelles tâches dans Asana en fonction de vos évènements

Planifiez automatiquement des évènements dans le calendrier à l'aide des règles Asana

Reliez le travail lié et affichez les détails clés d'un évènement en ajoutant des widgets d'évènement aux tâches

Suivez les échéances et la progression des projets

Limites d'Asana

Permet de synchroniser des tâches avec jusqu'à 1 calendrier personnel et de travail

Offre des fonctionnalités limitées par rapport aux alternatives

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $ par mois

Avancé : 24,99 $ par mois

Entreprise : Tarifs personnalisés

Enterprise Plus : Tarifs personnalisés

*évaluations et avis Asana

G2 : 4,3/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

10. Trello

Gestion des tâches via Trello

Trello est une application de création de listes qui vous aide à suivre votre travail, à visualiser vos idées, à rationaliser vos flux de travail et à améliorer votre productivité. L'intégration Google Agenda vous permet de tirer le meilleur parti de cet outil.

Cela améliore la collaboration, la gestion des délais et la planification, et optimise la gestion de projet. Vous pouvez activer le synchroniser bidirectionnel, transformant les cartes Trello en évènements de calendrier et vice versa.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Gérez toutes vos tâches pour un évènement

Recevez des rappels pour les évènements et les réunions sur Trello

Activez le fait de synchroniser afin que les modifications apportées dans une application soient également répercutées dans l'autre application

Partagez des données en temps réel selon les règles que vous avez choisies

Définissez des règles pour filtrer les évènements

Limites de Trello

Son apprentissage est difficile

L'interface peut devenir confuse et encombrée lorsque vous avez plusieurs projets

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $ par mois et par utilisateur

Premium : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 17,50 $ par utilisateur et par mois si facturé annuellement (pour 50 utilisateurs)

*évaluations et avis Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

*améliorez votre gestion du temps grâce aux intégrations Google Agenda

Google Agenda est l'un des rares outils que vous consultez constamment tout au long de la journée. Grâce à ces intégrations, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous pouvez désormais profiter d'un flux fluide, sans avoir à consulter constamment votre agenda.

Utilisez les outils qui correspondent le mieux à vos exigences et à vos besoins spécifiques. Par exemple, les intégrations Zoom ou GoToMeeting vous seront utiles pour gérer vos réunions virtuelles.

Si vous recherchez une solution plus complète pour gérer tous vos besoins en matière de planification dans le cadre de divers projets, ClickUp ne vous décevra pas. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !