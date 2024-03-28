Guide complet des 10 meilleures intégrations de Google Agenda en 2025

En tant qu'outil de référence pour la planification et l'organisation, Google Agenda fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Les nombreuses fonctionnalités de l'outil nous aident à atteindre une plus grande productivité et à gérer efficacement notre temps.

Et s'il existait un moyen d'améliorer encore votre productivité ? Les intégrations à Google Agenda vous permettent de le faire, et bien plus encore.

Les bonnes intégrations peuvent vous aider à débloquer le potentiel caché de Google Agenda et à l'utiliser comme bien plus qu'un simple outil de travail application de planification . Votre calendrier peut se synchroniser sans effort avec d'autres outils et applications, améliorer le flux de travail et stimuler l'efficacité.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures intégrations de Google Agenda.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les intégrations Google Agenda?

Voici ce que vous devriez rechercher dans les intégrations Google Agenda :

Compatibilité: Assurez-vous que l'intégration est compatible avec les différents appareils et plateformes que vous utilisez (bureau, mobile, différents systèmes d'exploitation, etc.)

Les 10 meilleures intégrations de Google Agenda à utiliser en 2024

Ces intégrations Google Agenda feront de la vérification constante de votre calendrier une chose du passé. Voici les 10 meilleures intégrations que vous pourrez utiliser en 2024.

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp est une plateforme personnalisable de productivité, de collaboration et de gestion de projet pour les équipes de toutes tailles et de tous services. Elle offre plus de 1 000 intégrations et 15+ affichages personnalisables pour rationaliser vos flux de travail et vous assurer de rester au top de vos projets. L'intégration du Calendrier Google de ClickUp vous permet de synchroniser automatiquement (et instantanément) vos évènements entre les plateformes. Vous pouvez également obtenir un aperçu de vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Les calendriers Google sont le meilleur moyen d'afficher en temps réel toutes les tâches en cours dans l'application ClickUp. Obtenez instantanément un aperçu de votre liste de tâches pour la journée, la semaine ou le mois !

De plus, vous pouvez utiliser La Recherche universelle de ClickUp University pour rechercher rapidement un fichier dans ClickUp, ses applications connectées et même votre disque local. Trouvez rapidement vos applications favorites (sans avoir à les rechercher individuellement) à l'aide de la recherche étendue.

Le plus beau, c'est que la Recherche universelle fournit des résultats de meilleure qualité et plus personnalisés au fur et à mesure que vous l'utilisez.

Recherche dans les applications connectées pour trouver un fichier spécifique à l'aide de la recherche universelle

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez vos projets, obtenez des détails sur les tâches et affichez votre calendrier par jour, par semaine ou par mois avec Affichage du Calendrier de ClickUp . Vous pouvez instantanément planifier des tâches, les trier par priorité et par statut, et utiliser la synchronisation bidirectionnelle entre Google Agenda et ClickUp

Obtenez des rappels à temps et gérez-les rapidement avec ClickUp Rappels

Utilisez des statuts, champs et affichages personnalisés avecModèle de calendrier de ClickUp pour organiser vos projets en parties gérables

Utilisez le modèle de calendrier pour améliorer votre productivité et gérer facilement votre emploi du temps

Effet de levierModèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp pour obtenir des mises à jour en temps réel de vos évènements et de vos tâches

UtilisezLe modèle de calendrier annuel de ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de vos évènements forfaitaires tout au long de l'année

Organisez votre travail quotidien, vos rappels et vos évènements avec Accueil de ClickUp de ClickUp. Cette fonctionnalité permet de créer une liste personnelle, d'accéder à votre travail récent, de suivre les commentaires attribués, etc

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur des temps de réponse

Une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Zoom

programmer des réunions sur Zoom_ via AndroidPolice Lancé en 2013, Zoom offre des services stellaires de vidéoconférence, de discussion en ligne et de réunion virtuelle. Et en 2024, cet outil emblématique a plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Les réunions virtuelles occupant une grande place dans nos vies, une intégration liée à votre Calendrier peut rendre votre travail plus fluide et plus facile à gérer.

L'intégration de Zoom meeting à Google Agenda vous permet de planifier, de rejoindre et de gérer des réunions directement à partir de votre agenda. Vous pouvez collaborer avec des personnes en temps réel, car les utilisateurs concernés peuvent recevoir des notifications et des rappels concernant les nouveaux évènements de l'agenda Google directement sur l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Participez à des réunions directement depuis l'application Calendrier

Planifiez des réunions en un rien de temps en sélectionnant Zoom dans la section " ajouter une conférence ". Zoom créera automatiquement un lien

Transformez vos e-mails en réunions et partagez les invitations avec tout le monde

Utilisez la synchronisation bidirectionnelle pour vous assurer que toutes les réunions, qu'elles soient créées sur Zoom ou sur Google Agenda, sont automatiquement synchronisées dans toutes les applications intégrées

Supprimez ou modifiez la réunion directement depuis Google Agenda. Les modifications seront également disponibles dans l'application Zoom

Limites de Zoom

Uniquement disponible pour les utilisateurs de l'environnement de travail Google

Changer le rôle de l'hôte de Zoom à l'aide de l'action Changer de propriétaire de Google Agenda ne fait pas changer l'hôte dans Zoom

Tarification de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $14.99 par mois et par utilisateur

$14.99 par mois et par utilisateur Business: 21,99 $ par mois et par utilisateur

21,99 $ par mois et par utilisateur Business Plus: 26,99 $ par mois et par utilisateur

26,99 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zoom

G2: 4.6/5 (54,000+ reviews)

4.6/5 (54,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13 000+ commentaires)

3. Google Docs

création de notes de réunion et d'évènements via *[les notes de réunion et la création d'événements par le biais de _

Slack est une plateforme de communication et de collaboration entre équipes basée sur le cloud. Vous pouvez créer des canaux distincts pour des projets spécifiques, partager des fichiers et automatiser des tâches de routine.

L'intégration de Slack à l'une des meilleures applications de calendrier vous permet de créer des réunions, de planifier facilement des évènements, d'ajouter des rappels et d'obtenir des notifications régulières. Vous pouvez obtenir des résumés quotidiens ou hebdomadaires du calendrier grâce à cette intégration.

Les meilleures fonctionnalités de Slacks

Utilisez le bouton des raccourcis pour créer un évènement directement depuis Slack

Synchronisez votre calendrier avec votre statut Slack pour que votre équipe sache quand vous êtes disponible

Recevez des rappels avant le début d'un évènement et rejoignez la réunion directement à partir du rappel dans Slack

Obtenez des mises à jour si les détails de l'évènement sont révisés

Partagez facilement les comptes rendus et publiez-les sur n'importe quel canal grâce à l'intégration de Google Agenda

Limites de Slack

Certains utilisateurs se sont plaints de problèmes techniques dans les notifications

Tarification de Slack

Free

Pro: 6,67 $ par mois et par utilisateur

6,67 $ par mois et par utilisateur Business: $12.50 par mois par utilisateur

$12.50 par mois par utilisateur Grille Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Slack

G2: 4.5/5 (32,000+ reviews)

4.5/5 (32,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23 000+ commentaires)

5. Calendly

vérifier la disponibilité, ajouter des détails sur l'évènement et programmer des évènements via_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de Google https://help.calendly.com/hc/en-us/articles/223193288-Getting-started-with-Google-Calendrier?\_ga=2.22456498.880678955.1707931135-95346492.1707931135#h\_01H9632TF8K1XWYCSJX7WA5T53 le site web de l'association est en anglais /%href/

Calendly est une plateforme d'automatisation des plannings et un outil populaire Alternative à Google Agenda . Il automatise et simplifie la planification pour les équipes et les individus en partageant vos disponibilités pour les réunions, en permettant une planification automatisée pour plusieurs personnes et en offrant plus de 100 intégrations .

L'intégration de Google Agenda avec Calendly vous permet d'accéder à tous les types d'évènements, de sélectionner les heures disponibles, d'enregistrer les évènements, d'ajouter automatiquement des détails à votre évènement, et plus encore. L'intégration vous permet d'économiser beaucoup de temps et de ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Assurez-vous que vous n'êtes jamais en double réservation en laissant Calendly vérifier votre Google Agenda en temps réel

Vérifiez les heures disponibles dans plusieurs Google Calendriers et partagez-les par e-mail

Paramétrez automatiquement des périodes tampons entre les différentes réunions afin d'éviter l'épuisement

Ajoutez automatiquement aux évènements de Google Agenda des détails tels que des liens vers des vidéos conférences

Limites de Calendly

Certains utilisateurs ont trouvé que l'intégration avec plusieurs calendriers était délicate

Courbe d'apprentissage abrupte par rapport à Alternatives à Calendly Tarifs Calendly

Free

Standard: 12 $ par mois et par place

12 $ par mois et par place Teams: 20 $ par mois et par place

20 $ par mois et par place Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques Calendly

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,400+ commentaires)

6. Zapier

intégrations d'applications sur Zapier_ via Plan du produit Zapier offre une automatisation facile à travers plus de 6 000 applications pour vous aider à utiliser diverses applications dans le même flux de travail. Naturellement, son intégration de Google Agenda fait partie des meilleures intégrations disponibles.

L'intégration de Zapier à votre calendrier vous permet de connecter Google Agenda à des milliers d'applications qui permettent l'automatisation et la productivité. Elle vous permet également d'automatiser les intégrations à l'aide des modèles de Zapier.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Concentrez-vous sur les tâches les plus critiques en automatisant les intégrations

Ajoutez facilement des évènements de Microsoft Outlook à Google Agenda

Jumeler avec des applications comme Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp et plus encore

Créez de nouvelles cartes Trello. Tâches ClickUp à partir d'évènements du Calendrier

Copier des évènements de Google Agenda vers un autre

Limites de Zapier

Certains utilisateurs trouvent que Zapier est lent

Les débutants ont eu du mal à l'utiliser au départ

Prix de Zapier

Free

Débutant: 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Professionnel: 73,50 $ par mois

73,50 $ par mois Teams: $103.50 par mois

$103.50 par mois Entreprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zapier

G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)

7. GoToMeeting

sécuriser les réunions virtuelles via *[les réunions virtuelles par le biais de _

Trello est une application de création de listes qui vous aide à suivre le travail, à visualiser les idées, à rationaliser les flux de travail et à faire passer la productivité à un niveau supérieur. L'intégration de Google Agenda vous permet de tirer le meilleur parti de cet outil.

Elle améliore la collaboration, la gestion des délais et la planification, ainsi que la gestion de projet. Vous pouvez activer la synchronisation bidirectionnelle, en transformant les cartes Trello en évènements du calendrier et vice versa.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Gérez toutes les tâches liées à un évènement

Obtenir des rappels pour les évènements et les réunions sur Trello

Activez la synchronisation pour que les changements effectués dans une application soient également répercutés dans l'autre application

Partagez des données en temps réel en fonction des règles que vous avez choisies

Paramétrer des règles pour filtrer les évènements

Limites de Trello

La courbe d'apprentissage est abrupte

L'interface peut devenir déroutante et complexe lorsque l'on a plus de projets

**Prix de Trello

Free

Standard: 6 $ par mois et par utilisateur

6 $ par mois et par utilisateur Premium: 12,50 $ par utilisateur et par mois

12,50 $ par utilisateur et par mois Enterprise: $17.50 par utilisateur et par mois si facturé annuellement (pour 50 utilisateurs)

Évaluations et critiques de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23 000+ commentaires)

Améliorez votre planification avec les intégrations de Google Agenda

Google Agenda est l'un des rares outils que vous consultez constamment tout au long de la journée. Avec ces intégrations, vous n'avez plus à le faire. Au lieu de cela, votre journée peut se dérouler en douceur sans avoir besoin de jeter un coup d'œil constant à votre emploi du temps.

Utilisez les outils qui correspondent le mieux à vos exigences et à vos besoins spécifiques. Par exemple, les intégrations Zoom ou GoToMeeting seront utiles pour gérer vos réunions virtuelles.

Si vous recherchez un outil plus complet qui vous aide à gérer tous vos besoins en matière de planification dans le cadre de divers projets, ClickUp ne vous décevra pas. Essayer ClickUp gratuitement aujourd'hui !