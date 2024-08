Les 10 meilleures intégrations GitHub pour le développement collaboratif de code

GitHub est le paradis des développeurs. Les développeurs stockent et gèrent leur code source dans des référentiels GitHub distribués, ce qui permet à plusieurs collaborateurs de travailler simultanément sur le projet. Ce type d'action collaborative améliore la productivité en 22% le système de gestion de l'information de l'entreprise permet d'accélérer la correction des vulnérabilités par un facteur de 7 et de réduire le temps d'intégration par un facteur de 80.

En tant que système de contrôle de version, il permet aux développeurs de suivre et d'examiner les modifications, de gérer les branches et de fusionner les codes. Cela est possible grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des problèmes, les demandes d'extraction, la gestion de projet, etc.

Avec des avantages aussi tangibles, il n'est pas surprenant que près de 100 millions de développeurs utilisent la plateforme web pour créer, découvrir et contribuer à plus de 420 millions de projets. Bien que la plateforme prospère, vous pouvez encore amplifier ses capacités en utilisant les intégrations GitHub.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les intégrations GitHub?

Avant de plonger dans notre liste des meilleures intégrations GitHub, voici les éléments à prendre en compte pour faire votre choix. Il s'agit de :

Compatibilité : Assurez-vous que l'intégration est compatible avec les langages de programmation, les cadres et les outils préférés de votre équipe de développement. Elle doit s'intégrer de manière transparente à la pile technologique existante

Les 10 meilleures intégrations GitHub à utiliser en 2024

Sans plus attendre, voici notre liste des dix meilleures intégrations qui accentuent.. le développement de logiciels en utilisant GitHub :

1. ClickUp

L'intégration de ClickUp et GitHub est une association parfaite. ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité qui s'intègre à GitHub pour faciliter une collaboration transparente et rationaliser le développement.

Voici un aperçu de ses capacités qui le rendent adapté à l'intégration avec GitHub :

Gestion des tâches

gestion efficace des tâches sur ClickUp

ClickUp offre de solides fonctionnalités de gestion des tâches qui permettent aux équipes de créer, d'attribuer et de suivre les tâches sur un tableau de bord centralisé. Cette fonctionnalité s'aligne sur les problèmes et les demandes de tirage de GitHub, ce qui facilite la gestion des activités de développement et la hiérarchisation des tâches en fonction des dépendances.

Collaboration en temps réel

collaborez avec les équipes de développement en temps réel grâce à ClickUp_

Grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, les mentions et les discussions, les équipes de développement pourront plus facilement communiquer et collaborer en temps réel. Même la fonctionnalité de partage de documents s'avère bénéfique pour GitHub. Les équipes peuvent utiliser ces fonctionnalités de collaboration pour discuter des modifications de code, examiner les codes, partager les commentaires et coordonner les activités directement sur ClickUp.

ClickUp Recherche universelle

trouvez n'importe quoi de n'importe où avec la recherche universelle de ClickUp_ ClickUp Recherche universelle permet aux utilisateurs de rechercher, trier et filtrer dans tout l'écosystème de développement. Depuis les documents téléchargés sur ClickUp, l'application GitHub, les référentiels, et au-delà. Plus important encore, la fonctionnalité de Recherche universelle est très intuitive et personnalise vos résultats de recherche à chaque itération pour faciliter la recherche !

Développement agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Tableau-view-1400x971.png Gérer les Sprints dans la vue Tableau /$$$img/

utiliser les tableaux Kanban sur ClickUp pour une planification efficace des sprints_

ClickUp propose des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban et la planification des sprints qui assistent les méthodologies agiles pour le développement de logiciels. Grâce à ces vues de projet, les membres de l'équipe peuvent gérer et visualiser confortablement les problèmes et les tâches GitHub pour mélanger les pratiques agiles avec DevOps afin de publier des versions mises à jour rapidement et de manière fiable.

Flux de travail personnalisé

définir les différentes étapes de construction à travers des flux de travail personnalisés sur ClickUp_

ClickUp permet aux utilisateurs de construire des flux de travail personnalisables qui correspondent aux styles et aux processus de développement d'une équipe. Cette flexibilité permet à l'intégration avec GitHub de travailler selon les exigences uniques de l'équipe ou du projet.

Modèles de développement de logiciels

Explorez la riche bibliothèque de ClickUp qui héberge une variété de modèles configurables pour différents cas d'utilisation et secteurs d'activité. Parmi les différentes options, le modèles de développement de logiciels vous permettent de commencer immédiatement plutôt que de tout construire à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez votre environnement de travail en Espaces, Dossiers et Listes pour obtenir une visibilité granulaire de votre projet

Personnalisez les tâches avec plus de 35 ClickApps en fonction des exigences du projet, des sprints à l'automatisation

Visualisez votre projet dans plus de 15 affichages pour vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet

Automatisez le travail routinier et répétitif à l'aide de plus de 50 actions, déclencheurs et conditions

Collaborez à travers les tableaux blancs, les discussions, les commentaires, les e-mails, etc

Limites de ClickUp

Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent travailler avec les intégrations, les invités n'y ont pas accès

Il peut y avoir un léger chevauchement des fonctionnalités qui rend difficile la délimitation des responsabilités entre ClickUp et GitHub

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par membre et par mois

: 7 $ par membre et par mois Business : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5.0 (9 389 commentaires)

: 4.7/5.0 (9 389 commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (4 009 votes)

2. Jenkins

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Jenkins-Dashboard-1400x752.png Tableau de bord Jenkins /$$$img/

tableau de bord Jenkins via [Wikipédia](https://en.wikipedia.org/wiki/Jenkins%28logiciel%29) Jenkins est un serveur d'automatisation open-source très répandu. Il est particulièrement utile pour automatiser la construction, le test, la documentation, l'empaquetage, l'étape, l'analyse, le déploiement et la révision des codes pendant les cycles de développement.

Dès que les développeurs modifient le code source dans le référentiel GitHub, Jenkins prend automatiquement le relais pour déclencher les actions suivantes afin d'obtenir une base de code stable.

Les meilleures fonctionnalités de Jenkins

Accédez à plus de 1800 plugins pour étendre et personnaliser Jenkins en fonction des exigences du projet

Utiliser des pipelines flexibles et personnalisables sous forme de code, permettant aux équipes de décrire et de versionner l'ensemble du processus CI/CD

Affichez le statut du projet, l'historique des builds et d'autres informations critiques sur un tableau de bord centralisé en temps réel

Construire et tester des tâches sur plusieurs nœuds ou agents pour paralléliser les tâches et réduire les échéanciers de développement

Participez aux réunions publiques organisées chaque mois pour améliorer Jenkins

Les limites de Jenkins

L'architecture à serveur unique qui limite les ressources au sein d'un seul ordinateur, d'une seule machine virtuelle ou d'un seul conteneur

Il n'est pas basé sur le cloud, ce qui pose des problèmes d'accessibilité, notamment dans un environnement de développement distant

Tarification de Jenkins

Free

G2 : 4.4/5.0 (488 commentaires)

: 4.4/5.0 (488 commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (552 commentaires)

En cours Chef Tableau de bord

Progress Chef est un outil de gestion de la configuration, de la conformité et de la sécurité au sein du portfolio de produits Progress. Il transforme l'infrastructure en code, que les utilisateurs peuvent automatiser pour la configuration, le déploiement et la gestion des serveurs.

Les équipes peuvent rationaliser l'automatisation de l'infrastructure des applications en insérant les livres de recettes et les configurations Chef dans le contrôle de version de GitHub pour assurer la cohérence, l'évolutivité et la traçabilité dans les différents environnements de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Chef en cours de progression

Définir et gérer les configurations d'infrastructure sous forme de code pour un approvisionnement en ressources reproductible et une automatisation intuitive

Sélection d'une bibliothèque de livres de recettes, de ressources et d'intégrations avec d'autres systèmes (en plus de GitHub) pour un déploiement rapide

Abandonnez la gestion des configurations et adoptez la gestion de la conformité pour une meilleure conformité

Auditez les flux de travail de développement et renforcez la conformité avec les politiques de sécurité et de confidentialité des données en vigueur et les exigences réglementaires

Choisissez parmi des options de déploiement flexibles, sur site, via le cloud ou dans un environnement hybride

Limites du chef de progression

Le nœud principal de Chef n'est configurable que sur Linux/Unix, ce qui entrave la mise en œuvre, en particulier dans d'autres environnements

Courbe d'apprentissage abrupte et documentation limitée

Progression des prix de Chef

Tarification personnalisée pour les modèles de déploiement et les places de marché (Azure, AWS, etc.)

Évaluations et critiques de Progress Chef

G2 : 4.2/5.0 (87 commentaires)

: 4.2/5.0 (87 commentaires) Capterra : 4.3/5.0 (3 commentaires)

4. Drone.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Drone.io-dashboard-1400x1043.png Tableau de bord de Drone.io /$$$img/ Drone.io tableau de bord

Drone.io est une plateforme CI/CD (intégration continue/délivrance continue) native de conteneurs qui automatise les pipelines de développement de logiciels. Elle s'appuie sur la conteneurisation pour construire des tâches de construction et de déploiement d'applications cohérentes et reproductibles dans des environnements isolés. Son intégration d'automatisations avec GitHub améliore le pipeline CI/CD grâce à l'automatisation et à la parallélisation.

Les meilleures fonctionnalités de Drone.io

Mon travail se fait sur n'importe quel système d'exploitation ou architecture, y compris Linux x64, ARM, ARM 64 et Windows x64

Utiliser n'importe quel langage, base de données ou service fonctionnant dans le conteneur

Sélectionnez parmi des milliers de plugins prêts à l'emploi ou contribuez à la bibliothèque en créant et en soumettant les vôtres

Personnaliser l'environnement de développement en adaptant les contrôles d'accès, les flux de travail d'approbation, les extensions de syntaxe YAML, la gestion des secrets, etc

Intégrer avec GitHub ou ses alternatives comme Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise,GitBookgogs, et plus encore

Les limites de Drone.io

Les journaux de construction ont tendance à être en retard sur la construction de plusieurs secondes ou même de plusieurs minutes

L'absence d'assistance au débogage rend difficile la localisation des problèmes

Tarifs derone.io

Free : Édition Open-Source sous licence Apache2

: Édition Open-Source sous licence Apache2 Personnalisé tarification : Enterprise Edition sous licence Plyform Small Business

Évaluations et critiques de Drone.io

G2 : 4.3/5.0 (21 commentaires)

: 4.3/5.0 (21 commentaires) Capterra : 4.4/5.0 (3 commentaires)

5. CloudBees CodeShip

tableau de bord de l'IC de *[_CloudBees Codeship](https://docs.cloudbees.com/docs/cloudbees-cd/latest/dashboards-built-in/continuous-integration-dashboard)* CloudBees CodeShip est une plateforme CI/CD basée sur le cloud qui simplifie et automatise le cycle de vie du développement logiciel. Connectez-la à GitHub pour déclencher des builds et des déploiements en réponse à des évènements tels que les pull requests, les commits, etc. Une telle automatisation rationalise le pipeline de livraison et accélère les cycles de développement.

Les meilleures fonctionnalités de CloudBees CodeShip

Définir des pipelines personnalisables et flexibles pour construire et déployer des projets uniques en fonction des besoins

Communiquer sur différents canaux comme Slack, l'e-mail, etc. pour maintenir un environnement de travail collaboratif

Mettre en place l'automatisation et l'intégration avec GitHub et d'autres outils de gestion de projet en utilisant l'API bien documentée

Dimensionner automatiquement les ressources en suivant les demandes de build pour une utilisation optimale des ressources

Obtenir des informations sur les performances de construction et permettre aux équipes d'affiner et de remanier les pipelines CI/CD

Limites de CloudBees CodeShip

Il n'a pas la taille de la communauté et l'assistance que ses concurrents ont à offrir

Fonctionnalités limitées, même dans les versions payantes

Tarifs de CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic :

Débutant : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Essentiel : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Puissance : 399 $ par mois

CloudBees CodeShip Pro :

Petite Instance Performance : 75 $ par build et par mois

: 75 $ par build et par mois Instance de performance moyenne : 149 $ par build par mois

: 149 $ par build par mois Grande Instance Performance : 299 $ par mois par construction

: 299 $ par mois par construction Instance de grande performance : 599 $ par mois : $599 par construction par mois

: 599 $ par mois : $599 par construction par mois Performance de l'instance massive : 1199$ par mois

Capterra : 4.6/5.0 (15 commentaires)

6. Red Hat Codenvy

l'administration de Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3 /%img/..

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de Red Hat OpenShift https://access.redhat.com/documentation/en-us/red\_hat\_openshift\_dev\_espaces/3.3/html-single/administration\_guide/index le système de gestion de l'information de l'entreprise /%href/

espaces de développement OpenShift 3.3

Red Hat Codenvy est un environnement de développement intégré (IDE) basé sur le cloud et basé sur Eclipse Che. Il fait partie des Red Hat OpenShift Dev Espaces qui tirent parti de Kubernetes et des conteneurs pour un espace de travail collaboratif visant à coder, construire, tester et exécuter des applications.

En vous connectant à GitHub, vous pourrez rationaliser davantage les processus de développement grâce à l'intégration du codage, des tests et du déploiement à travers un IDE cohérent, sécurisé et à configuration nulle.

Les meilleures fonctionnalités de Red Hat Codenvy

Tirez parti de l'environnement conteneurisééditeur de code conteneurisé qui vous permet de rester concentré sur le code et non sur l'infrastructure ou les complexités de la gestion de Kubernetes

Codez, testez ou déployez depuis n'importe où grâce à son IDE basé sur le web et accessible aux utilisateurs autorisés

Définir l'environnement de développement sous forme de code à l'aide de devfile qui personnalise l'allocation des ressources, les conteneurs, les référentiels, etc.

Utiliser des outils et des technologies certifiés de haute qualité de la suite Red Hat pour créer des applications de niveau entreprise

Embarquez les développeurs en seulement deux minutes

Limites de Red Hat Codenvy

Nécessite une bande passante considérable pour un déploiement transparent, sinon il peut devenir lent et laggy

L'interface utilisateur est assez lourde et obsolète, ce qui rend le travail difficile

Tarifs de Red Hat Codenvy

Open-source et gratuit

G2 : 4.2/5.0 (64 commentaires)

: 4.2/5.0 (64 commentaires) Capterra : 4.4/5.0 (465 commentaires)

7. Travis CI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Travis-CI.png Tableau de bord Travis CI /$$$img/

tableau de bord CI de Travis_ via Conseil logiciel Travis CI est un service d'intégration continue basé sur le cloud qui automatise la construction, les tests et le déploiement des projets informatiques. En l'intégrant à des systèmes de contrôle de version tels que GitHub, vous pouvez déclencher des builds automatiquement en réponse aux modifications apportées au référentiel. L'intégration permet également de s'assurer que les modifications du code sont testées en termes de cohérence et de fiabilité avant d'être fusionnées avec la base de code principale.

Les meilleures fonctionnalités de Travis CI

Utilisez la matrice de construction multilingue pour l'exécution parallèle des constructions afin d'accélérer les échéanciers de construction et de test

Configurez des étapes de construction personnalisées, y compris les tests, le déploiement, etc., pour définir des cycles de développement en fonction des exigences du projet

Réutiliser les paquets et les artefacts téléchargés précédemment pour mettre en cache les dépendances et accélérer les délais de construction

Construire et tester les demandes de tirage à l'aide d'une automatisation à commande unique pour évaluer tous les changements de code avant de les fusionner avec la base de code principale

Exécuter et tester simultanément sur différents environnements et systèmes d'exploitation

Limites de Travis CI

Les options de personnalisation sont assez limitées, surtout si on les compare à des alternatives comme Jenkins

Bien qu'il offre des rapports de test et de débogage complets, ils ne sont pas clairs ou perspicaces

Prix de Travis CI

Débutant : 69 $ par mois

: 69 $ par mois Core : 249 $ par mois

: 249 $ par mois Pro : 794+ par mois

: 794+ par mois Enterprise (auto-hébergé) : 34$+ par mois

Des forfaits Enterprise sont également disponibles à des prix personnalisés.

Évaluations et critiques de Travis CI

G2 : 4.5/5.0 (90 commentaires)

: 4.5/5.0 (90 commentaires) Capterra : 4.1/5.0 (128 commentaires)

8. Cercle CI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CircleCI-1400x728.png Tableau de bord de l'application web Circle CI /$$$img/ le tableau de bord de l'application web de Circle CI tableau de bord de l'application Web

Circle CI est une plateforme CI/CD basée sur le cloud qui automatise le cycle de vie du développement d'applications. Les développeurs peuvent l'utiliser pour écrire ou modifier des codes, construire et tester des composants, et déployer des modifications de code tout en restant concentrés sur la vitesse et la fiabilité. GitHub offre une couche supplémentaire de tests avant le déploiement pour aider à maintenir la qualité du code.

Les meilleures fonctionnalités de Circle CI

Utilisation de paquets de configuration réutilisables appelés orbs à partir du registre orb pour rationaliser la définition de flux de travail de construction et de déploiement complexes

Partager des fichiers et des répertoires entre des travaux ou des projets pour faciliter un environnement de travail collaboratif grâce à un transfert de données et une gestion des dépendances transparents

Utiliser des fichiers de configuration YAML pour définir des flux de travail de construction et de déploiement personnalisés afin d'améliorer la flexibilité et le contrôle des versions

Accélérer les builds grâce à la mise en cache avancée des dépendances, des artefacts et des couches Docker

Maintenez la sécurité des pipelines grâce à OpenID connect et bénéficiez d'une protection de pointe conforme aux normes FedRAMP et SOC 2 Type II

Limites de Circle CI

L'installation initiale et la courbe d'apprentissage correspondante sont plus complexes que celles d'autres outils

La moindre erreur de syntaxe peut faire échouer le pipeline, et la modification des jobs est délicate

Tarifs de Circle CI

Free : $0

: $0 Performance : 15 $ par mois

: 15 $ par mois Échelle : 2000$ par mois

: 2000$ par mois Serveur (auto-hébergé) : Tarification personnalisée

Circle CI Ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.4/5.0 (499 commentaires)

: 4.4/5.0 (499 commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (90 commentaires)

9. Disbug

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Isbug-Github-Integrations-1400x695.png Intégration de Disbug avec GitHub /$$$img/ disbug intégration avec GitHub

Disbug est un outil conçu pour faciliter le processus de débogage des applications. Il réduit les allers-retours inutiles entre le propriétaire de l'application, l'équipe d'assurance qualité, ou le testeur et le développeur, car le premier peut capturer les bugs à l'aide de captures d'écran, d'enregistrements, de journaux de console, de journaux de réseau et d'évènements utilisateur.

Ils peuvent ensuite télécharger ces éléments directement sur l'outil de gestion de projet afin d'ajouter du contexte et de la signification au problème.

Les meilleures fonctionnalités de Disbug

Utiliser un screencast et une narration pour développer le problème visuellement. Dessinez sur l'écran pendant la narration pour une communication efficace

Capturez des écrans, annotez-les et partagez-les pour développer le problème

Obtenez un contexte holistique des rapports de bug en utilisant les journaux de console, les journaux de réseau, les actions des utilisateurs, les détails du navigateur, les systèmes d'exploitation, etc

Modifiez en direct le contenu du site Web et les éléments de conception pour obtenir un retour d'information en temps réel sur les différentes modifications et décisions de conception

S'intégrer à des plateformes de gestion de projet complètes telles que ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com, etc

Limites de Disbug

Outil assez naissant, ce qui signifie qu'il s'agit encore d'un travail en cours et qu'il faudra un certain temps pour sortir une version affinée

À ne pas proposer de version gratuite, ce qui le rend assez coûteux pour les activités de débogage uniquement

Tarifs de Disbug

Démarrage : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Business : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Agence : 249 $ par mois

: 249 $ par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Disbug

Capterra : $$$A

10. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Jira-Core-Dashboard.png Tableau de bord principal de Jira /$$$img/ jira_ core dashboard (tableau de bord)

Jira est une solution populaire de gestion de projet et de suivi des problèmes développée par Atlassian. Elle est largement utilisée dans le secteur des technologies de l'information pour la planification, le suivi et la gestion de projets, de tâches et de problèmes.

Le paramétrage de Jira avec GitHub renforce la collaboration entre les équipes de développement et de gestion de projet, car il devient plus facile de suivre les modifications du code, de lier les validations à des problèmes spécifiques et de rationaliser les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Créez, attribuez et suivez les problèmes à l'aide d'un ensemble complet d'outils dédiés pour gérer efficacement les tâches et les projets

Utiliser les tableaux Scrum et Kanban pour mettre en œuvre les méthodologies Agile de développement itératif et incrémental

Définir, afficher et orchestrer les échéanciers, les jalons et les versions des projets à l'aide de feuilles de route dynamiques

Automatisation des tâches répétitives et routinières ou des flux de travail en définissant des règles d'entreprise pour maintenir l'objectivité et la cohérence tout en gagnant du temps

Rechercher des fichiers, des dossiers et d'autres ressources liées au projet grâce à de puissantes fonctions de recherche et de filtrage

Limites de Jira

Bien que Jira offre l'automatisation des formulaires, ses performances sont médiocres par rapport à celles deAlternatives à Jira comme ClickUp

Il est confronté à un retard de performance notable pour les projets complexes impliquant un grand nombre de sprints et de tâches

Tarifs de Jira

Free

Standard : 8,15 $ par utilisateur et par mois

: 8,15 $ par utilisateur et par mois Premium : 16 $ par utilisateur et par mois

: 16 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jira

G2 : 4.3/5.0 (5 724 commentaires)

: 4.3/5.0 (5 724 commentaires) Capterra : 4.5/5.0 (13 926 commentaires)

Améliorez le contrôle de version grâce à la bonne intégration GitHub

Les outils discutés ci-dessus offrent quelque chose d'unique au cycle de développement de logiciels. Par instance, ClickUp et Jira ajoutent une gestion de projet et une livraison robustes au processus de développement, le rendant plus holistique et prévisible.

Faites votre choix en fonction des exigences spécifiques de votre projet. S'inscrire et utilisez ClickUp avec GitHub pour un double avantage !