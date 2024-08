10 meilleures alternatives à GitBook pour les documents techniques en 2024

Si vous avez l'impression que votre équipe pourrait remplir une bibliothèque avec tout ce qu'elle sait sur votre entreprise et ses produits, c'est probablement parce qu'elle le peut. 📚

Et plus vite vous ferez sortir ces connaissances du titre des gens et les mettrez sur une page, mieux votre entreprise se portera. La documentation des connaissances durement acquises par votre équipe facilite l'intégration des nouveaux employés, le partage des informations entre les différents services et la formation des clients aux nouvelles fonctionnalités des produits.

Mais une véritable bibliothèque n'est probablement pas la solution. Vous avez plutôt besoin d'une base de connaissances numérique (ou wiki) à laquelle votre équipe ou vos clients peuvent accéder de n'importe où. GitBook est l'un des logiciels de base de connaissances les plus populaires, mais si votre équipe n'est pas active dans le développement de produits SaaS ou si vous n'avez pas les moyens de payer les prix de GitBook, il n'est peut-être pas fait pour vous.

Découvrez les 10 meilleures alternatives à GitBook pour les équipes de tous types, et commencez à construire votre propre wiki d'entreprise.

GitBook est un outil de base de connaissances destiné à aider les équipes techniques à créer de la documentation. Ses fonctionnalités ont été conçues pour les développeurs et les concepteurs de produits SaaS, mais vous pouvez également l'utiliser pour d'autres types de documentation en ligne.

Vous pouvez utiliser GitBook pour créer de la documentation interne et externe, qu'il s'agisse de publier de la documentation produit pour vos clients ou de créer une base de connaissances pour les termes et processus de l'entreprise.

GitBook est suffisamment flexible pour permettre aux développeurs de coder leur documentation, avec des options de modification en Markdown ou en WYSIWYG. Mais il propose également des modèles et un éditeur de blocs par glisser-déposer pour les personnes de votre équipe qui ne codent pas. Vous pouvez étiqueter vos collègues pour une meilleure collaboration et vous pouvez imbriquer les pages pour une meilleure organisation.

La meilleure alternative GitBook pour votre équipe dépendra des besoins et du budget de votre entreprise. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous évaluez vos options :

Quelles équipes l'utiliseront? Si vous êtes une entreprise de produits SaaS, alors vous voudrez peut-être une plateforme de documentation qui est plus axée sur les ingénieurs et qui a beaucoup d'options de personnalisation basées sur le code. Si vos départements marketing et RH comptent parmi les principaux utilisateurs, vous voudrez quelque chose qui offre une mise en forme sans code

Si vous êtes une entreprise de produits SaaS, alors vous voudrez peut-être une plateforme de documentation qui est plus axée sur les ingénieurs et qui a beaucoup d'options de personnalisation basées sur le code. Si vos départements marketing et RH comptent parmi les principaux utilisateurs, vous voudrez quelque chose qui offre une mise en forme sans code **Certaines plateformes sont réservées à un usage interne (pour votre équipe). D'autres ne proposent que des bases de connaissances publiques (pour vos clients). D'autres encore offrent les deux. De nombreuses plateformes proposent également des paramètres de permission avancés qui vous permettent de choisir qui peut éditer quels documents, une fonctionnalité essentielle pour les équipes plus importantes

À faire pour rechercher des informations Si votre base de connaissances est extrêmement volumineuse, il peut être utile de faire appel à un assistant IA pour effectuer des recherches dans la base de données à votre place. Mais vous pouvez aussi trouver des programmes avec des barres de recherche, tandis que d'autres vous permettent de les organiser comme des livres avec des pages de référence et une table des matières

10 Meilleures alternatives à GitBook en 2024

Préparez-vous à trouver votre prochaine alternative préférée à GitBook. Ces 10 options ont tout pour plaire. Vous trouverez des logiciels qui vont de "tout le monde peut le faire" à "connaissances en codage requises" Et nous avons inclus des plateformes qui se concentrent sur les bases de connaissances des clients, les bases de connaissances internes, ou les deux. Vous êtes donc certain de trouver un programme qui réponde à vos besoins en matière de connaissances.

L'imbrication d'une page dans une page dans ClickUp Docs

Si vous documentez des processus internes, vous avez besoin d'une application aussi rapide que votre équipe. ClickUp permet à chacun de travailler ensemble plus rapidement, où qu'il se trouve dans le monde. 🌎

Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier le même document simultanément, et vous pouvez ajouter des étiquettes et des commentaires pour poser des questions sur les lacunes de connaissances et obtenir des réponses rapidement.

C'est l'application idéale pour créer des wikis d'entreprise et documenter les fonctionnalités des produits, les processus des départements et les rôles de chacun. Les ingénieurs, l'équipe d'exploitation et le service des ressources humaines peuvent ainsi obtenir exactement ce dont ils ont besoin à partir d'une seule et même application.

ClickUp est la recette d'une meilleure communication, d'une meilleure collaboration et d'un meilleur partage des connaissances. Votre équipe peut donc se mettre aux fourneaux ! 🧑‍🍳

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Documents ClickUp sont faciles à personnaliser, de sorte que vous pouvez ajouter des en-têtes, des tableaux, des bannières, des étiquettes, des commentaires, des signets, des images, des vidéos et des liens vers des sources extérieures ou d'autres documents dans votre base de connaissances

ClickUp IA vous permet de mettre en forme, de rédiger, de résumer et de modifier le contenu rapidement, afin que la documentation ne prenne pas toute la journée

Modèles ClickUp vous permettent de commencer à créerwikisdes procédures opératoires normalisées, de la documentation sur les produits,Bases de connaissances RHet bien d'autres choses encore, sans aucun temps d'installation

Les outils de collaboration permettent à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur un document, d'ajouter des éléments d'action ou de convertir des textes en tâches

Les fonctionnalités de recherche vous aident à trouver des informations dans les documents ou dans votre base de connaissances

Les paramètres de confidentialité, les contrôles d'édition et les permissions vous permettent de contrôler qui peut modifier et afficher chaque document

Limites de ClickUp

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Toutes les fonctionnalités de l'application web ne sont pas disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,795+ reviews)

4.7/5 (8,795+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,805+ commentaires)

2. Confluence

via Confluence Fait partie de l'écosystème Atlassian - avec Jira et Trello - Confluence est un outil de gestion des connaissances et de collaboration. Il est conçu pour faciliter une meilleure communication interne, afin que toute votre équipe soit sur la même page. 📃

Et parfois, nous voulons dire littéralement. Grâce aux fonctionnalités de modification en cours, les membres de votre équipe peuvent créer des documents partagés et y travailler ensemble en temps réel - sans être dans la même pièce au même moment. C'est un bon outil pour faire du brainstorming sur de nouveaux projets et documenter les processus internes, surtout si votre équipe utilise déjà Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Les contrôles de version vous permettent de suivre les modifications et de revenir aux versions antérieures des documents

L'imbrication des contenus facilite l'organisation

Intégrations avecOutils de création de contenu IAcomme ChatGPT, Copywriter et Wordsmith, vous aident à créer, résumer ou modifier rapidement du contenu

Les permissions de contenu vous permettent de paramétrer qui peut voir et qui peut modifier chaque page du document

Limites de Confluence

Certains utilisateurs affirment qu'il est difficile de gérer les paramètres de permission

D'autres rapportent que l'organisation de vos documents peut être difficile et que la fonctionnalité de recherche ne permet pas toujours d'obtenir le document recherché

Prix de Confluence

Free

Standard: 5,75 $/mois par utilisateur

5,75 $/mois par utilisateur Premium: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (3,665+ reviews)

4.1/5 (3,665+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,090+ reviews)

3. Tettra

via Tettra Managers et équipes RH, réjouissez-vous ! Tettra est une plateforme de partage des connaissances créée spécifiquement pour les équipes internes, et elle peut vous éviter d'avoir à répondre aux mêmes questions encore et encore.

Il ne s'agit pas seulement d'une base de connaissances en libre-service (où les membres de l'équipe doivent trouver leurs propres réponses), votre équipe peut également utiliser cette plateforme pour poser des questions interactives. Ils peuvent ensuite obtenir leur réponse auprès d'un expert en connaissances ou d'un sympathique chatbot IA. 🤖

Tettra meilleures fonctionnalités

Kai, un outil intégré d'aide à la recherche d'informations sur le site web de l'entrepriseIA intégré, permet aux membres de votre équipe de poser des questions à un chatbot qui effectue ensuite une recherche dans votre base de connaissances et fournit la réponse

Une section de questions et réponses montre rapidement à votre équipe les questions les plus fréquemment posées et leurs réponses

Les intégrations avec Slack et Microsoft Teams vous permettent de fournir des réponses depuis Teams en quelques clics

Les experts en connaissances vous permettent d'indiquer la meilleure personne de votre organisation pour répondre aux questions sur différents sujets

Limites de Tettra

Bien qu'il y ait une période d'essai gratuite, il n'y a pas de forfait gratuit, ce qui pourrait mettre ce programme hors de portée des entreprises au budget serré

Certains utilisateurs estiment que les options de mise en forme et de personnalisation sont limitées

Prix de Tettra

Basic: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Scaling: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Professionnel: $12/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (85+ commentaires)

4.6/5 (85+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (9+ avis)

4. Docusaurus

via Docusaurus Si vous êtes un ingénieur produit qui aime les logos mignons, cette plateforme de documentation et son dino carré pourraient vous convenir. En revanche, si vous n'avez pas d'expérience en matière de codage, il est temps de laisser partir ce dino. 🦖

Ce générateur de site statique open-source a été conçu à l'intention des développeurs et convient parfaitement à la création de documentation technique sur les produits. Il vous permet de créer rapidement un site web statique auto-hébergé pour expliquer les fonctionnalités de votre produit à votre communauté.

Bonus : Check out 10 modèles gratuits de documentation technique

Les meilleures fonctionnalités du Docusaurus

Ecrivez vos documents avec MDX, et Docusaurus les convertira automatiquement en HTML

Publiez différentes versions de votre documentation pour correspondre à la version de votre produit

Traduisez vos documents en utilisant git, Crowdin, ou tout autre gestionnaire de traduction

Personnalisez votre disposition avec des composants React interactifs

Les limites de Docusaurus

Cette application nécessite des compétences en matière de code et une infrastructure informatique plus avancée

Vous devrez fournir votre propre hébergement et gérer votre propre sécurité des données

Prix de Docusaurus

Gratuit

Docusaurus évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Lire les documents

via Lire les documents Read the Docs est une plateforme conviviale - à condition que tous les utilisateurs en question soient des codeurs, idéalement des codeurs qui travaillent en Python. 🐍

Ce logiciel de documentation utilise une approche docs-as-code qui permet à vos développeurs de documenter les processus sans modifier leur flux de travail. Et vous pouvez déployer la documentation de votre produit auprès des utilisateurs à chaque fusion - aucune étape supplémentaire n'est nécessaire.

C'est un bon outil pour les entreprises SaaS qui sont principalement intéressées par le partage des connaissances avec leurs utilisateurs et leurs développeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Read the Docs

L'intégrer à n'importe quel outil de documentation, y compris Sphynx, MkDocs et Jupyter Book

Utilisez la syntaxe reStructuredText ou la syntaxe Markdown pour créer vos documents

Recherchez vos documents à partir de votre tableau de bord ou utilisez l'API de recherche pour offrir de puissantes fonctionnalités de recherche à vos utilisateurs

Prévisualisez les demandes de tirage avant de les lancer

Lire les limites des documents

Read the Docs est un outil basé sur Python, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de connaître Python pour utiliser la plateforme, ce n'est toujours pas l'outil idéal pour les développeurs JavaScript ou PHP qui souhaitent le personnaliser eux-mêmes

Il n'y a pas d'options pour ajouter des composants MDX ou React

Prix Lire les documents

Communauté: Gratuit

Gratuit Adhésion Gold: 5$/mois

5$/mois Forfait Business : 50$/mois

50$/mois Forfait Business avancé: 150 $/mois

150 $/mois Forfait Business Pro: 250 $/mois

G2: 5/5 (1+ reviews)

5/5 (1+ reviews) Capterra: Pas de commentaires disponibles

6. Archbee

via Archée Axée sur les équipes techniques, cette plateforme de documentation est idéale pour créer des guides de l'utilisateur, des guides du développeur ou de la documentation sur les produits. Mais vous pouvez également l'utiliser pour documenter des procédures opératoires normalisées et des processus internes.

Vos équipes pourront ainsi mieux gérer leur temps grâce à une base de connaissances qui leur permet de trouver les réponses à leurs questions. Et vos clients pourront plus facilement adopter votre produit avec des explications sur les fonctionnalités à portée de main. 👐

Archbee meilleures fonctionnalités

Les outils de collaboration permettent à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur le même document

Les fonctionnalités de contrôle de version vous permettent de suivre les modifications ou de revenir à une version antérieure, à l'instar de Google Docs

Vous pouvez insérer des extraits de contenu à plusieurs emplacements tout en modifiant le contenu à partir d'un seul endroit

Le widget de documentation contextuelle ajoute une aide interactive au produit pour expliquer les fonctionnalités au fur et à mesure que les utilisateurs les rencontrent

Limites d'Archbee

De nombreux utilisateurs signalent que ce programme peut présenter des bogues, ce qui peut nuire à l'accès à certaines de ses fonctionnalités

D'autres regrettent qu'il n'y ait pas plus d'options de personnalisation pour les caractères et la mise en forme

Prix d'Archbee

Débutant: Gratuit

Gratuit Croissance: 40$/mois

40$/mois Mise à l'échelle: 80$/mois

80$/mois Enterprise: 400$/mois

G2: 4.5/5 (105+ commentaires)

4.5/5 (105+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

7. Pile à livres

via Pile à livres Autre projet open-source, BookStack est conçu pour être simple avec une interface utilisateur WYSIWYG. Cette simplicité signifie que tous les membres de votre équipe sauront ce qu'ils regardent. 👀

C'est notre projet open-source favori, logiciel de base de connaissances pour les non-techniciens en raison de sa facilité d'utilisation. Tout le monde, des RH à la gestion de projet en passant par l'assistance client, le marketing et les opérations, peut s'y mettre et commencer à l'utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de BookStack

Une hiérarchie claire de gestion du contenu vous aide à organiser votre base de connaissances en livres, chapitres et pages

La fonction de recherche vous permet de trouver du contenu dans l'un de vos livres ou dans tous, et vous pouvez garder le contenu connecté grâce à des liens entre les livres

Vous pouvez modifier votre contenu en Markdown ou en texte simple

Les intégrations avec les plateformes d'authentification, telles que Okta, SAML2 et LDAP, garantissent la sécurité de votre contenu

Limites de BookStack

Certains utilisateurs signalent que les options de personnalisation visuelle sont limitées

D'autres trouvent que le processus de téléchargement de fichiers est difficile car il peut parfois vous éloigner de la page sur laquelle vous travaillez

Prix de BookStack

**Free

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2+ critiques)

8. Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Notion\_for\_desktop\_-\_hero-1400x788.png Tableau de bord Notion /$$img/

via Notion L'une des plus populaires logiciel wiki qui ont vu le jour au cours des 10 dernières années, Notion a une apparence propre avec beaucoup d'espaces blancs. Bien qu'il paraisse simple, ses fonctionnalités sont avancées et vous offrent de nombreuses possibilités de personnalisation.

Si vous avez peur de la page blanche, vous pouvez utiliser un modèle pour commencer. Et si vous voulez mettre du "fun" dans les connaissances fondamentales, Notion vous permet d'ajouter des mèmes et des emojis. 🤩

Pour plus d'informations, consultez cet article approfondi comparaison approfondie de Notion et Confluence une des autres alternatives populaires de GitBook sur cette liste.

Notion meilleures fonctionnalités

Les documents sont hautement personnalisables, vous permettant d'ajouter une table des matières, des en-têtes, du corps de texte, des puces, des Toggles, des tableaux, des images, des vidéos, des extraits de code, des équations mathématiques, et bien plus encore

Les projets vous permettent d'organiser vos tâches avec une vue Kanban ou une vue échéancier

Les outils de collaboration en temps réel permettent à plusieurs membres de l'équipe de modifier les documents simultanément ou de s'étiqueter les uns les autres avec des questions et des commentaires

Outils d'écriture IA peuvent résumer votre contenu, identifier les points clés à retenir ou modifier vos écrits à votre place

Les intégrations facilitent la connexion à Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier, et bien plus encore

Limites de Notion

Plusieurs utilisateurs rapportent que l'application mobile a des temps de chargement plus lents que l'application web

Notion offrant de nombreuses options de personnalisation, certains nouveaux utilisateurs trouvent qu'il est difficile de démarrer

Prix de Notion

Free

Plus: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (4,795+ reviews)

4.7/5 (4,795+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,860+ reviews)

9. Jekyll

via Jekyll Cette plateforme gratuite et open-source a été créée par le fondateur de GitHub, de sorte que GitBook et Jekyll ont fondamentalement les mêmes parents. 👨‍👧‍👦

Mais alors que GitBook a été spécifiquement conçu comme un outil de documentation pour les équipes de produits SaaS, Jekyll a été conçu à l'origine pour la création de blogs.

En tant que générateur de sites statiques, il travaille aussi bien pour le partage des connaissances que pour la rédaction d'articles de blog. De plus, vous pouvez obtenir un hébergement gratuit sur GitHub Pages, achevé avec un nom de domaine personnalisé.

Les meilleures fonctionnalités de Jekyll

Créez votre site en utilisant la syntaxe Markdown, Liquid, HTML ou CSS

Importez automatiquement votre contenu à partir de diverses plateformes, notamment Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS, etc

Limites de Jekyll

Les modèles n'intègrent pas de code personnalisé, de sorte que vos options de personnalisation sont limitées, à moins que vous ne soyez prêt à créer votre propre solution de contournement

Lorsque vous ajoutez des images ou des vidéos, il n'y a pas d'assistance intégrée pour vous aider à réduire la taille des fichiers ou à les recharger en direct

Prix

**Free

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Document360

via Document360 Si l'idée de documenter tous vos processus vous fait tourner la tête à 360 degrés, Document360 est là avec une interface utilisateur conviviale qui vous permettra de garder la tête droite. 😵‍💫

Ce logiciel polyvalent logiciel de gestion des connaissances fonctionne pour la documentation technique, la documentation sur les produits et la documentation sur les processus internes, ce qui vous permet de garder une trace de tout, de l'intégration des ressources humaines aux questions fréquemment posées par les clients.

Vos documents s'affichent sur un site web, de sorte que vos clients ou les membres de votre équipe peuvent y accéder de n'importe où. C'est vous qui décidez s'ils doivent être publics ou privés, car c'est à vous de partager les connaissances.

Document360 meilleures fonctionnalités

Le portail interne de la base de connaissances permet à votre équipe de créer du contenu grâce à des fonctionnalités conviviales de gestion et de révision du contenu

Le site Web externe de la base de connaissances affiche vos documents dans une base de données publique pour l'assistance client ou dans une base de données privée pour les membres de l'équipe

L'assistant de base de connaissances vous permet d'intégrer un widget dans votre site Web ou votre produit afin que les utilisateurs puissent rechercher des réponses à tout moment

Les intégrations connectent votre base de connaissances avec vos applications favorites, comme Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus, et plus encore

Limites de Document360

Ce programme ne permet pas la modification en cours simultanée, ce qui peut nuire à la collaboration au sein de l'équipe

Pour ajuster la conception et la disposition, vous devrez utiliser un code personnalisé

Prix de Document360

Free

Standard: 149 $/mois par projet

149 $/mois par projet Professionnel: $299/mois par projet

$299/mois par projet Business: 399 $/mois par projet

399 $/mois par projet Enterprise: $599/mois par projet

G2: 4.7/5 (365+ commentaires)

4.7/5 (365+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (185+ avis)

Goodbye, GitBook

La connaissance, c'est le pouvoir. 💪

Et maintenant que vous connaissez les meilleures alternatives à GitBook, vous êtes prêt à choisir une puissante plateforme de partage des connaissances pour votre équipe.

Lorsque vous créez une base de connaissances interne, ClickUp est l'une des plateformes les plus collaboratives et les plus conviviales qui soient. Aucune connaissance en codage n'est requise, et vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe, travailler simultanément et connecter les documents aux tâches dans vos tableaux de gestion de projet.

Et comme vous pouvez commencer à l'utiliser gratuitement, vous pouvez immédiatement documenter les connaissances de votre entreprise. Essayez ClickUp pour faire passer les connaissances de votre équipe au niveau supérieur.