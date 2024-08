10 meilleurs logiciels de gestion de projets d'entreprise en 2024

La gestion de projets au niveau de l'entreprise nécessite de gérer plusieurs clients et missions avec des équipes interfonctionnelles . C'est un peu comme jouer au Jenga - vous avez affaire à des tonnes de pièces mobiles, et si vos fondations ne sont pas stables, un seul élément mal fixé entraînera l'effondrement de toute la structure. 🏢

Projet régulier ou gestion des tâches ne parviennent généralement pas à prendre en charge des flux de travail élaborés et à grande échelle - vous avez besoin d'outils plus robustes pour ce travail.

Entreprise logiciel de gestion de projet vous aident à garder le contrôle des micro-processus et à gérer des projets à l'échelle de l'entreprise comme un chef.

Nous avons sélectionné 10 des meilleurs logiciels actuels projet d'entreprise logiciel de gestion pour vous. Lisez ce que chacun a à offrir et trouvez l'outil qui sera la clé de la serrure de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet d'entreprise ?

Un logiciel de gestion de projet d'entreprise (EPM) est un type d'outil commercial conçu pour rationaliser le processus de gestion des projets, des tâches et des ressources au sein d'une organisation. Ce logiciel permet aux entreprises de planifier, d'exécuter et de contrôler efficacement leurs projets au sein des différents départements et équipes.

Le logiciel EPM est plus qu'un simple outil de gestion de projet . Alors que la gestion de projet traditionnelle se concentre sur des projets individuels, gestion de projet d'entreprise prend en compte la situation dans son ensemble. Elle prend en compte les objectifs stratégiques de l'organisation et aligne tous les projets et toutes les ressources sur ces objectifs. Cela garantit que chaque projet apporte une valeur ajoutée à l'entreprise et qu'il est conforme à sa vision globale.

Que faut-il rechercher dans une solution de gestion de projet d'entreprise ?

Obtenir l'entreprise logiciel de gestion de projet (PM) est une solution à long terme, vous devez donc être très précis dans vos critères. La plupart des utilisateurs se contentent de vérifier si le produit peut gérer plusieurs projets de manière transparente, mais cette perspective est limitée. Vous devez prendre en compte les facteurs clés suivants pour l'évaluation :

Efficacité : Vérifiez si le logiciel de gestion de projet d'entreprise dispose d'un ensemble de fonctionnalités permettant d'améliorer l'efficacité. Posez-vous la question suivante : pouvez-vous attribuer et contrôler les tâches facilement ? Rationaliser le flux de travail grâce à l'automatisation? Prévenir les cloisonnements départementaux en centralisant les bases de données ? Évolutivité : Le logiciel doit pouvoir répondre à l'augmentation du volume et de la complexité des opérations liée à la multiplication des projets Interface conviviale : La plateforme doit être facile à apprendre pour tout le monde, y compris pour les utilisateurs non initiés à la technologie et les employés nouvellement recrutés Budgétisation et suivi du temps de travail : vous devez être en mesure d'optimiser la gestion de votre temps de travaill'allocation des ressources organisationnelles afin d'éliminer les redondances et les coûts liés aux heures supplémentaires ou à la duplication Intégrations : Le meilleur logiciel de gestion de projet d'entreprise s'intègre aux applications de travail populaires pour éviter les allers-retours entre un trillion de programmes 🤦

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet d'entreprise à utiliser en 2024

Nous avons conçu une liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de projet d'entreprise que nous préférons gestion de projet d'entreprise outils de gestion de projet. Explorez leurs caractéristiques, leurs limites et leurs prix afin d'identifier le choix idéal pour votre entreprise !

1. Cliquez sur #### Meilleur logiciel de gestion de projets d'entreprise

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 vues personnalisables de ClickUp

Peu d'outils facilitent la gestion de projets d'entreprise à grande échelle aussi bien que ClickUp ! Il a obtenu la première place dans l'étude G2's Meilleurs logiciels de gestion de projet et Meilleurs logiciels de collaboration et de productivité catégories de 2024. 🏆

Utiliser les Fonctionnalité des portefeuilles comme un centre de supervision de tous vos projets en cours. Organisez les objectifs de votre équipe, affinez le processus de gestion de chaque initiative et gardez les livrables sur la bonne voie !

La plateforme est livrée avec 15+ mises en page (appelées Vues) pour vous donner différentes perspectives pour vos projets. Utiliser Le diagramme de Gantt de ClickUp pour visualiser les phases d'un projet ou le Vue de la charge de travail pour répartir les tâches sans redondance. 🧑‍🤝‍🧑

Fatigué des silos départementaux et de la mauvaise collaboration au sein des équipes ? Utilisez Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp sont des outils qui permettent d'effectuer des opérations en toute transparence. Ils vous aident à obtenir des informations sur les équipes et les tâches grâce à divers rapports, tels que Tâche accomplie, Temps suivi, et Qui est en retard.

Pour synchroniser davantage votre entreprise, vous pouvez chatter avec vos coéquipiers, vous identifier les uns les autres dans les commentaires pour discuter et afficher les mises à jour en temps réel. Vous bénéficierez de nombreux autres avantages fonctionnalités de collaboration d'entreprise comme :

Remue-méninges visuel (par le biais deTableaux blancs ClickUp)

Communication traçable

En temps réelDoc ClickUp édition

Utilisez l'un des outils d'édition de ClickUp 50 automatisations ou ajoutez des automatisations personnalisées pour les tâches répétitives. Intégrez la plateforme avec plus de 1 000 applications de travail et gérez toutes les opérations de l'entreprise à partir d'une seule plateforme !

La gestion financière est une autre fonction notable à explorer. Avec ClickUp, vous pouvez fixer des objectifs financiers et suivre les bénéfices sans effort. Créez des budgets, des factures et des livres de comptes professionnels en un rien de temps en utilisant les outils de gestion financière de ClickUp Modèles de finance et de comptabilité .

ClickUp meilleures caractéristiques

Gestion de portefeuille de projets

ClickUp AI pour vous aider à travailler plus rapidement, à avoir des idées et à créer des tâches

plus de 15 types de vues pour répondre aux besoins de tous les logiciels de gestion de projets d'entreprise

ID et statuts de tâches personnalisés

Tableaux de bord agiles avec suivi du temps

Automatisation par défaut et personnalisée

Tutoriels détaillés surUniversité ClickUp* Favorise la collaboration pour les équipes distantes et interfonctionnelles

Intégration gratuite avec plus de 1 000 outils

Disponible sur toutes les plateformes de bureau et mobiles

imitations de ClickUp

Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'outil en raison du grand nombre de fonctionnalités

L'édition des documents peut s'avérer difficile sur les appareils mobiles

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix Ajoutez ClickUp AI à n'importe quel espace de travail payant pour seulement *5$ par membre, par mois.

\NTous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2 : 4.7/5 (7 000+ commentaires)

: 4.7/5 (7 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Celoxis

Meilleur pour la personnalisation

via Celoxis Celoxis est un système complet de gestion de projets et de portefeuilles. Ses capacités d'automatisation du flux de travail et ses fonctions de reporting en font une option très conviviale pour l'entreprise.

Il optimise tous les aspects de la gestion de projet. Vous pouvez suivre les demandes de projets et les classer en fonction de kPIs recommandés . Les projets et les tâches sont dynamiques et s'adaptent automatiquement aux changements de calendrier et aux dépendances.

Les fonctions de collaboration comprennent des vues de projet partagées, le partage de fichiers avec contrôle de version et des flux d'activités. Celoxis propose également des fonctions de comptabilité et de gestion des ressources humaines multilocales, avec des alertes pour signaler les surcharges de capacité au sein de l'équipe.

Celoxis propose des rapports et des tableaux de bord personnalisables à 100 %, y compris des champs personnalisés, des graphiques de forage et des widgets. Les entreprises peuvent jouer avec les mises en page pour obtenir une image complète de la santé, de l'évolution et de la performance de leur portefeuille.

Les meilleures caractéristiques de Celoxis

Suivi et hiérarchisation des projets

Flux de travail adaptable

Fonctions de comptabilité et de gestion des ressources humaines

Divers outils de collaboration

Graphiques personnalisables en temps réel

Intégration native avec plus de 400 outils

Limitations de Celoxis

Paramètres d'administration complexes

Certains utilisateurs ont signalé que l'interface utilisateur n'était pas tout à fait intuitive

Prix de Celoxis

Cloud : 22 $/mois par utilisateur (modèle de facturation annuelle)

: 22 $/mois par utilisateur (modèle de facturation annuelle) Sur site : Contacter pour les prix

G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

: 4.4/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ commentaires)

3. Nifty

Le meilleur pour la collaboration

via Nifty Nifty est un système d'exploitation pour la gestion de projets conçu pour faciliter la productivité et supprimer les réunions d'avancement inutiles (et douloureusement ennuyeuses). 🥱

Avec Nifty, vous pouvez définir des objectifs et créer des feuilles de route qui se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure que vous avancez, vous donnant ainsi une vue d'ensemble de vos projets et de votre portefeuille 24/7. La plateforme offre de nombreuses de mises en page et d'organigrammes tels que Kanban, Timeline et Couloir de nage pour vous aider à organiser les tâches.

Le logiciel de gestion de projet d'entreprise facilite le brainstorming, le dépannage et le partage des commentaires et des mises à jour avec votre équipe. Documentez vos processus et autres informations importantes dans des documents et des wikis. Utilisez des formulaires pour capturer les données des clients et les utiliser pour créer des tâches, des documents ou des messages de projet.

Optimisez encore vos opérations en profitant de la fonctionnalité rapports visuels automatisés sur la progression ! 📈

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Visualisation des mises à jour automatiques au fur et à mesure que vous progressez

Centre de connaissances, chat et appels vidéo

Documents, wikis et formulaires

Rapports de progression automatisés

Intégration prête à l'emploi avec 9 outils

Limites de Nifty

Options d'intégration limitées

Absence d'allocation des ressources et de suivi des coûts

Prix de Nifty

Gratuit

Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Entreprise : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter le service des ventes

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

: 4.7/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

4. Zoho Projects

Meilleure solution pour la gestion de budget d'entreprise

via Projets Zoho Zoho Projects est l'un des nombreux outils de la suite bureautique de Zoho et figure parmi les meilleurs logiciels de gestion de projet.

Cette plateforme personnalisable s'adapte aussi bien aux petites qu'aux grandes entreprises. Personnalisez tout, des champs aux catégories, en passant par la disposition et l'apparence de l'interface. Grâce à son contrôle d'accès utilisateur basé sur les rôles, vous pouvez assurer la confidentialité des données tout en permettant à chacun d'utiliser librement la plateforme. 🔐

L'une des raisons les plus notables pour lesquelles les entreprises choisissent Zoho est l'automatisation de bout en bout. Visualisez et concevez des flux de travail complexes à l'aide de l'interface intuitive de type glisser-déposer. Gagner du temps et réduisez le risque d'erreurs en automatisant les tâches répétitives, telles que les contrôles de conformité. ✅

Les meilleures caractéristiques de Zoho Projects

Plateforme évolutive

Contrôles d'accès pour les utilisateurs

Conception par glisser-déposer

Automatisation de bout en bout

Processus d'intégration préconstruits

Intégration intégrée avec plus de 30 outils

Limites de Zoho Projects

l'application iOS ne dispose pas de certaines fonctionnalités web

Pas d'outil de facturation intégré

Prix de Zoho Projects

**Gratuit

Premium : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Entreprise : 10$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

G2 : 4.3/5 (300+ commentaires)

: 4.3/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (300+ commentaires) Check out these Zoho alternatives !

5. Smartsheet

Meilleur pour l'évolutivité

Via Smartsheet Si les feuilles de calcul sont votre langue de prédilection, Smartsheet vous parlera avec une familiarité réconfortante.

Smartsheet vous offre l'espace et les outils nécessaires pour gérer vos projets et vos processus en toute sécurité. C'est un logiciel de gestion de projet d'entreprise dynamique qui accélère la planification de projets et l'exécution à n'importe quelle échelle, ce qui vous donne la confiance nécessaire pour faire face à la croissance de votre entreprise.

La plateforme offre des analyses en temps réel afin d'élever votre niveau de performance prise de décision à chaque étape du chemin. Enrichissez votre perspective avec différents points de vue et gardez une longueur d'avance sur les tâches et les projets à venir.

Jouez avec les diagrammes de Gantt, chemin critique (CPA), les dépendances des tâches et les prédécesseurs pour créer un calendrier rationalisé pour vos projets ! L'automatisation au niveau du portefeuille de Smartsheet vous permet de développer des flux de travail qui changent la donne et qui alignent tous les éléments pour garantir l'uniformité et la productivité. Comparez Asana à Smartsheet !

Les meilleures caractéristiques de Smartsheet

Gestion de projet basée sur une feuille de calcul

Automatisation de routine au niveau du portefeuille

Diagramme de Gantt avec CPA

Analyse en temps réel

S'intègre à plus de 80 applications

Limites de Smartsheet

Ne prend pas en charge la méthodologie agile

Ne dispose pas des outils graphiques avancés que l'on trouve dans Excel

Prix de Smartsheet

**Gratuit

Pro : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Entreprise : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (12 000+ commentaires)

: 4.4/5 (12 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

Check out these Modèles de fiches de synthèse !

6. Plate-forme ITM

Meilleur pour l'alignement stratégique

via Plate-forme ITM Si vous devez planifier des opérations et déployer votre équipe dans des délais serrés, ITM Platform peut être votre sauveur. Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet d'entreprise tout-en-un qui peut vous faire passer de la planification à l'exécution en seulement deux semaines. 📅

La plateforme vous permet d'aligner vos ressources sur vos livrables grâce à des données en temps réel. Construisez des projets en mode agile et utilisez la vue unifiée du portefeuille pour identifier la demande à travers toutes les initiatives actives.

Restez au fait de tous vos clients et fournisseurs et allouez des ressources en fonction du potentiel de bénéfices relatifs. Choisissez entre les diagrammes de Gantt et les tableaux Agile pour la priorisation et la planification. ITM Platform peut vous aider à prévoir et à contrôler les risques et les coûts afin d'optimiser les revenus.

Plateforme ITM facilite un environnement de communication similaire aux réseaux sociaux, permettant aux membres de l'équipe de rester informés sur les projets sans même essayer ! 😅

En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez intégrer l'appli à vos canaux de médias sociaux pour vous connecter à votre communauté à partir d'une seule plateforme.

Les meilleures caractéristiques de la plateforme ITM

Gestion des ressources, des risques et des finances

Vues Agile et Gantt

Outils de reporting personnalisés

Réseau social intégré

Intégration native avec environ six outils

Limites de la plateforme ITM

Deux vues seulement

Pas de version mobile

Intégrations natives limitées

Prix de la plateforme ITM

Licences pour les membres de l'équipe : Gratuit

: Gratuit Licences pour les managers : 33$/mois par utilisateur (modèle de facturation annuelle)

: 33$/mois par utilisateur (modèle de facturation annuelle) Paiement annuel : $1,980

: $1,980 Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

: 4.8/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

7. Wrike

Le meilleur pour les équipes à distance

via Wrike Wrike est un outil conçu pour amplifier les efforts de collaboration de votre équipe. Son ensemble de modèles et de fonctionnalités en fait un choix solide pour faciliter le travail d'équipe départemental et interfonctionnel.

Il dispose d'un puissant moteur d'automatisation qui vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel plutôt que sur la routine. Avec six vues, dont Gantt et Timelog, vous pouvez vous assurer qu'aucune pierre du projet n'est oubliée.

Les outils d'épreuvage vous permettent de collaborer sur des documents essentiels tels que les descriptifs de projet sans perdre la trace des changements. Utilisez les formulaires de demande pour recueillir des commentaires et transformez-les en objectifs réalisables en quelques clics.

Wrike met également l'accent sur les données. Profitez du logiciel de gestion de projet d'entreprise entièrement personnalisable et des tableaux de bord pour extraire des informations précieuses sur tous les aspects de votre activité.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Six vues élaborées pour la gestion de portefeuilles de projets ou la gestion de tâches

Outils d'épreuvage

Tableaux de bord personnalisables avec divers KPI et calculs

Modèles prédéfinis pour l'informatique,le marketing d'entrepriseet bien d'autres encore

Plus de 40 options d'intégration natives

Limitations de Wrike

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs novices en matière de gestion de projet

Les formulaires de demande ne permettent que des personnalisations limitées

Prix de Wrike

**Gratuit

Équipe : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Entreprise : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Pinnacle : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.2/5 (3 000+ commentaires)

: 4.2/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (2 000+ commentaires)

Try these Wrike alternatives !

8. Planview Clarizen

Le meilleur pour les équipes des grandes entreprises

via Planview Clarizen Si Planview était un dessert, ce serait un extravagant gâteau à plusieurs étages ! 🎂

Il répond à des besoins polyvalents en matière de gestion de projet, visant à "connecter le travail " et à garantir que toutes les étapes sont étayées par des informations et intentionnelles.

Planview a récemment acquis Clarizen, un outil de gestion de projet bien connu, créant ainsi une super-plateforme baptisée AdaptiveWork. Grâce à cette acquisition, vous disposez désormais de fonctionnalités logicielles de gestion de projets d'entreprise qui vous permettent d'obtenir une meilleure visibilité de vos données d'entreprise, ce qui vous aide à organiser vos activités pour un impact commercial maximal.

Avec Planview, vous pouvez allouer des ressources en fonction de facteurs clés tels que la demande, la capacité et le risque. Vous pouvez générer des flux de travail personnalisés pour vos employés, ce qui garantit une productivité maximale et évite les goulets d'étranglement causés par changement de contexte et les retards.

Planview dispose d'outils de reporting de qualité supérieure : conservez les dossiers des clients et générez des rapports PowerPoint époustouflants pour vos partenaires. Vous devez faire des appels de fonds ? Faites le suivi de votre temps et de vos dépenses et établissez des prévisions financières gérer votre budget !

Planview Clarizen meilleures caractéristiques

Planification des capacités et des ressources

Feuilles de route interactives

Rapports PowerPoint automatisés

Gestion financière

Plus de 80 options d'intégration prêtes à l'emploi

Limites de Planview Clarizen

Pas de transparence sur les prix

Plus de matériel d'apprentissage serait le bienvenu

Les configurations initiales peuvent être compliquées

Prix de Planview Clarizen

Disponible sur contact

Planview Clarizen ratings and reviews (AdaptiveWork)

G2 : 4.1/5 (plus de 500 commentaires)

: 4.1/5 (plus de 500 commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

9. Projet facile

Meilleur pour la facilité d'utilisation

via Projet facile Easy Project porte bien son nom : cet outil de gestion de projet alimenté par l'IA (aujourd'hui rebaptisé Birdview PSA by Easy Projects) s'efforce de rendre la gestion de projet moins fastidieuse. De grands acteurs comme PepsiCo et HP utilisent cette plateforme pour piloter leurs projets, mais nous vous laissons décider si elle est faite pour vous.

Vous commencez par bénéficier d'une incroyable capacité de personnalisation lorsque vous lancez de nouveaux projets - tout ce que vous avez à faire, c'est.. :

Allez dans le Centre d'activités Choisir une méthodologie de gestion de projet Utiliser un modèle préétabli pour une mise en place rapide Importer des données existantes (le cas échéant) à partir de fichiers Excel ou MS Project

Easy Project rend la gestion de portefeuille pour les grandes entreprises très simple. Vous pouvez visualiser vos projets dans un format de type Excel et les regrouper dans les segments de votre choix. Utilisez la vue centralisée pour suivre l'avancement, la budgétisation et l'allocation des ressources pour tous les WIPs.

La plateforme offre des prévisions IA pour des variables telles que les temps d'arrêt et les retards, en les présentant sous forme de diagrammes et de graphiques visuels riches pour vous aider à déterminer des solutions viables.

Gestion du temps et collaboration ? Un jeu d'enfant ! 🧸 Créez des listes de tâches, suivez le temps, visualisez les tâches assignées et partagez les mises à jour avec votre équipe en un clin d'œil !

Easy Project meilleures caractéristiques

Prévisions AI

Initiation facile

Suivi du temps et rapports

Solution complète de portefeuille

Vues multiples du flux de travail

Limites de Easy Project

L'étiquetage d'une personne ne fonctionne pas toujours

Pas de plan gratuit

Prix d'Easy Project

Lite : 27$/mois par utilisateur

: 27$/mois par utilisateur Équipe : 41$/mois par utilisateur

: 41$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter les ventes

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

TrustRadius : 7.7/10 (30+ avis)

: 7.7/10 (30+ avis) Capterra : 4.3/5 (20+ avis)

10. Travail d'équipe

Meilleur pour le travail avec les clients

via Travail d'équipe Avec Teamwork, la gestion de vos projets, de vos équipes et de vos clients devient une seconde nature, quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité. 🌳

C'est un hub pour la microgestion de votre entreprise - définissez des jalons et assignez des tâches et des sous-tâches en fonction de votre capacité ou communiquez avec votre équipe par le biais de commentaires et de messages. Enregistrez vos heures de travail et créez des feuilles de temps pour augmenter la productivité globale. Exécutez chaque projet à la perfection en explorant les nombreuses possibilités d'automatisation de la plateforme !

Vous pouvez intégrer de nouveaux clients avec précision grâce à la fonction d'épreuvage. Elle vous permet d'inviter les clients à donner leur avis et à peaufiner les produits jusqu'à ce qu'ils soient parfaits.

La facturation des clients est plus facile car vous pouvez fixer des tarifs pour chaque employé. Suivez vos dépenses pour vous assurer que vos projets ne dépassent pas vos limites budgétaires. Consultez l'état de santé du projet, sa rentabilité et de nombreux autres rapports pour identifier les possibilités d'amélioration.

Les meilleures caractéristiques de Teamwork

Nombreuses possibilités d'automatisation

Vérification, commentaires et messages pour les communications

Enregistrement du temps et budgétisation

Nombreuses options de rapports

Plus de 90 intégrations natives

Limites du travail d'équipe

Problèmes occasionnels

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur compliquée et non intuitive

Prix du travail en équipe

Gratuit pour toujours

Débutant : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Deliver : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Croissance : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Échelle : Disponible sur demande

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (800+ commentaires)

Try out these* Teamwork alternatives !

Trouver les meilleurs outils de gestion de projet d'entreprise pour votre équipe

Une entreprise a besoin d'un outil de gestion de projet efficace comme un capitaine a besoin d'une boussole. 🧭

Il vous aide à naviguer sur la mer houleuse des tâches, des délais, des employés et des clients. Avec un système de gestion de projet adéquat, votre entreprise peut maintenir le cap vers ses objectifs quelles que soient les conditions météorologiques ! ⛈️

Que vous passiez une bonne ou une mauvaise journée, toutes les entreprises de la liste Outils de gestion de la performance sont fiables et vous aideront sûrement à terminer votre travail quotidien en mode facile - et à continuer à gagner ! 🥇