Les 10 meilleurs modèles d'entretiens de départ gratuits & ; questions pour les équipes RH

Avez-vous remarqué que des employés quittent votre entreprise sans trop d'explications ? Vous ne leur posez peut-être pas les bonnes questions.

Cette discussion entre un employeur et un employé sur le point de partir pourrait être plus utile que vous ne le pensez. C'est pourquoi vous devez prendre au sérieux les entretiens de départ.

Ils vous donnent l'occasion de vous plonger dans la vie professionnelle du salarié qui quitte l'entreprise, de comprendre les raisons de son départ et de recueillir ses précieuses suggestions pour faire de votre entreprise un meilleur lieu de travail.

Grâce à ce retour d'information, vous pouvez apporter des changements significatifs pour fidéliser vos employés et améliorer votre image de marque afin d'attirer de nouveaux talents.

Nous avons dressé une liste de modèles d'entretiens de fin d'emploi qui vous aideront à mener des entretiens de fin d'emploi pertinents.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'entretien de départ ?

Un modèle d'entretien de départ est un document préétabli conçu pour guider la discussion lors du dernier entretien d'un employé avant son départ de l'entreprise.

Il s'agit d'un pont entre le passé de l'employé et l'avenir de l'entreprise. Il s'agit de paramétrer un espace de discussion confortable pour un partage honnête, offrant des perspectives à ceux qui restent.

Il comprend généralement des questions ouvertes et fermées, regroupées en différentes catégories, afin de recueillir des informations complètes sur l'expérience de l'employé.

Voici un guide rapide permettant aux RH de mener un bon entretien de départ :

Catégoriser : Regrouper les questions comme l'ambiance au travail, la culture et les raisons du départ Encouragez les histoires : Utilisez les questions "Pourquoi" ou "Parlez-moi de" pour aller plus loin Diversifiez les questions : Mélangez les requêtes directes, indirectes et basées sur l'action pour obtenir des informations variées Personnaliser : Inclure des questions adaptées à des rôles ou des services spécifiques Maintenir la confidentialité : Garantir l'anonymat et encourager les réponses honnêtes Fournir des échelles d'évaluation : Utiliser des échelles pour des aspects spécifiques tels que la satisfaction ou la probabilité de recommander l'entreprise Offrez de l'espace pour les Espaces : Laissez de la place pour les dernières réflexions ou préoccupations Rendez-le accessible à tous : Proposer des versions numériques et imprimées pour répondre aux différentes préférences

N'oubliez pas qu'un bon modèle est un point de départ, pas un script. En l'adaptant à chaque employé et en l'écoutant activement, vous débloquerez la véritable valeur du processus d'entretien de départ.

10 modèles d'entretien de départ

Vous ne savez pas par où commencer pour vos entretiens de départ ?

Nous avons une solution facile : des modèles d'entretien de départ personnalisables. Ces modèles conviennent à différents secteurs d'activité et vous aideront à obtenir les réponses que vous attendez des employés qui quittent votre entreprise.

Ils vous aideront également à franchir la première étape de la transformation de votre entreprise en un environnement de travail prospère qui retient les meilleurs talents.

1. Modèle de formulaire d'entretien de départ par Template.net

via Template.net Vous cherchez un modèle d'entretien de départ simple et efficace qui s'adapte à presque tous les départements ou secteurs d'activité ? Voici ce que vous cherchiez !

Obtenez des informations exploitables sur les raisons du départ des employés, grâce à des cases à cocher pratiques et à des sections de commentaires ouvertes.

Les employés peuvent donner des évaluations, de la plus élevée à la plus basse, pour les paramètres qui définissent la satisfaction des employés, comme les avantages reçus, l'utilisation des compétences, la satisfaction globale du travail, l'environnement de travail, et plus encore. Adaptez le modèle à vos besoins spécifiques en ajoutant ou en supprimant des facteurs pertinents.

Prenez un stylo ou passez au numérique ! Choisissez parmi Word, Google Sheets, Photoshop et d'autres formes pour mener des entretiens de départ à votre manière.

2. Modèle de PDF pour l'entretien de départ par Volunteering Resource Hub

via le Hub de ressources pour le bénévolat

Les bénévoles de votre organisation ne sont pas obligés de participer à un entretien de départ, mais il est toujours bon de les remercier pour leur temps et de leur demander s'ils sont prêts à vous accorder un entretien.

Ce modèle gratuit personnalisable avec des questions engageantes peut vous aider à obtenir des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les bénévoles choisissent de partir, l'assistance de votre organisation, les obstacles qu'ils ont rencontrés pendant leur bénévolat et s'ils souhaitent rester en contact avec vous.

En toute équité, ce modèle peut vous aider à mettre en place un meilleur programme de volontariat pour les futurs talents, et les volontaires eux-mêmes se sentiront valorisés et écoutés, ce qui se traduira par des recommandations, une meilleure volonté et une meilleure assistance à l'avenir.

3. Modèle d'entrevue de départ d'un employé de la construction par Template.net

via Template.net Les entreprises de construction sont souvent confrontées à un taux de rotation élevé de leur personnel, d'où l'importance de comprendre les raisons des départs.

Point de départ idéal pour toute entreprise de construction, ce modèle est très facile à utiliser pour mener des entretiens de départ, car il aborde des facteurs essentiels tels que les avantages salariaux, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'environnement de travail, la sécurité et le bien-être, la formation et le développement.

Rédigé et conçu par des experts des entreprises de construction, ce modèle est conforme aux normes des entreprises de construction et peut être personnalisé pour chaque employé. Vous pouvez y ajouter votre marque pour lui donner une touche personnelle.

4. Guide des questions d'entretien de départ par People Managing People

via Les gens gèrent les gens Mener des entretiens de départ efficaces peut changer la donne pour votre équipe RH. Ce guide fournit des informations clés pour élaborer des questions bien structurées qui approfondissent les différents aspects de l'expérience de l'employé.

Dans ces pages, vous trouverez des questions fictives adaptables à chaque membre de l'équipe qui quitte l'entreprise. Les catégories clés comprennent les raisons du départ, les questions spécifiques au rôle, au manager et à l'équipe. Vous trouverez également des questions relatives au développement, à l'inclusion et à la diversité, ainsi qu'à l'organisation.

En vous concentrant sur ces domaines clés, vous ne vous contentez pas de mener un entretien ; vous engagez une discussion constructive qui peut mettre en lumière des pistes d'amélioration et inspirer des changements positifs au sein de votre entreprise, pour les employés actuels et futurs.

Pour télécharger le modèle gratuit, vous devez vous abonner à People Managing People.

5. Modèle d'entretien de départ pour les RH par Breathe HR

via Respirer HR Ce modèle comprend une variété de questions que vous pouvez poser à vos employés, telles que "Quelles sont les raisons de votre départ ?", "Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre travail ?" "Qu'aurions-nous pu faire pour vous garder ?" et "Si vous partez pour un autre rôle, quel était l'attrait de cette position ?"

En posant ces questions, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur ce que pensent et ressentent vos employés et sur la manière dont leur état d'esprit influe sur leurs décisions en matière de carrière. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour apporter des changements qui contribueront à améliorer la culture de votre entreprise.

Si vous cherchez un modèle pour vos entretiens de départ, celui présenté dans cet article est un excellent point de départ. Toutefois, vous pouvez également envisager de personnaliser le modèle pour l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise.

6. Formulaire d'entretien de départ Modèle par Best Templates

via Meilleurs modèles Si vous souhaitez rationaliser les entretiens de départ dans tous les services de votre équipe, les formulaires d'entretien de départ sont à la disposition de votre équipe RH.

Des cases à cocher faciles à remplir, des sections de commentaires supplémentaires pour inciter les employés à donner leur avis, une échelle d'évaluation pour mesurer ce que les employés pensent de l'entreprise, et les questions par oui ou par non font que l'entretien reste court et perspicace.

En quittant l'entreprise, les salariés sont déjà paramétrés pour aller de l'avant avec la prochaine opportunité, en faisant leurs adieux à l'entreprise actuelle et en s'embourbant dans la paperasserie qu'ils doivent remplir.

Ce format simple d'entretien de départ est non seulement rapide et facile à mettre en œuvre pour tout le monde, mais il est également facile à standardiser au sein des différentes équipes fonctionnelles.

Il est possible de l'acheter immédiatement sous forme de modèle unique ou de souscrire un abonnement permettant d'accéder à une vaste collection de modèles adaptés à pratiquement tous les scénarios.

Ce modèle entièrement personnalisable est conçu pour être partagé sur toutes les plateformes numériques et est également compatible avec les lecteurs de documents universels.

7. Modèle d'entretien de sortie Word par Legal Templates

via Modèles juridiques Tous les entretiens de départ sont importants, que le salarié quitte l'entreprise à l'amiable ou non. En effet, ces entretiens ne se déroulent pas sous la commande directe de l'employé. Ainsi, l'employé peut être en mesure d'apporter un nouveau point de vue sur la direction générale qui n'a peut-être pas été pris en compte.

Ce modèle d'entretien de départ proposé par Legal Templates couvre toutes les questions essentielles concernant les "facteurs contribuant à la décision de l'employé de partir", "l'aspect le plus satisfaisant du rôle de l'employé", "l'aspect le moins satisfaisant de ce rôle", "l'alignement des tâches sur les attentes de l'employé" et "les suggestions de l'employé concernant l'amélioration de l'entreprise"

Gratuit à télécharger et facilement personnalisable, ce modèle propose également une page supplémentaire sur les biens de l'entreprise que l'employé qui quitte l'entreprise doit remettre aux RH, ce qui leur permet de garder un onglet sur les éléments rendus ou à rendre.

8. Modèle de questions d'entretien de départ par Paycor

via Paycor Les équipes RH qui consacrent autant d'efforts au processus d'offboarding qu'à celui d'onboarding sont rares. Mais grâce à leur validation et à leur sincérité, elles parviennent souvent à transformer leurs pratiques opérationnelles pour le meilleur.

Ce modèle à télécharger gratuitement constitue un excellent point de départ pour un entretien de départ approfondi dans lequel chaque question incite l'employé à répondre en s'appuyant sur son expérience authentique. Certaines questions comportent plusieurs options et une case de commentaire supplémentaire permettant d'élaborer la réponse.

Les données obtenues à partir de ce modèle d'entretien de départ doivent être examinées de manière appropriée. Mon travail consiste à établir des thèmes critiques, à créer des éléments d'action et à les mettre en œuvre pour éviter les problèmes juridiques et les catastrophes en matière de relations publiques ou pour identifier une culture de travail toxique susceptible de nuire à la réputation de votre entreprise.

9. Modèle de formulaire d'entretien de départ par CaseIQ

via Cas IQ Avec des cours modifiables et des échantillons de texte, ce modèle d'entretien de départ à télécharger gratuitement vous aide à démarrer l'entretien de départ processus d'intégration !

Couvrant toutes les questions essentielles de l'entretien de départ, les commentaires des employés que vous obtenez peuvent être utilisés pour améliorer la culture de l'entreprise, identifier les domaines dans lesquels l'entreprise peut s'améliorer et apporter des changements pour retenir les employés.

Supposons qu'un employé fasse remarquer, lors de l'entretien de départ, qu'il n'a pas eu suffisamment d'opportunités de développement professionnel. L'entreprise peut modifier ses programmes de formation et de développement en fonction de cette remarque.

De même, vous pouvez personnaliser les questions pour les différents services où une formation à la gestion a été dispensée.

10. Modèle de format d'entretien de départ par Startup HR Toolkit

via Boîte à outils RH pour les startups Bien que bénéfiques pour les entreprises de toutes tailles, les entretiens de départ sont particulièrement cruciaux pour les startups en raison de leur nature dynamique, de leurs ressources limitées et de l'accent mis sur la croissance et la culture.

En recueillant et en analysant activement les précieux commentaires issus des entretiens de départ, les startups peuvent acquérir un avantage concurrentiel, améliorer l'expérience des employés et construire une culture d'entreprise florissante.

Tous les professionnels des ressources humaines d'une startup trouveront ce modèle gratuit facile à personnaliser, à partager et à adapter, car il couvre toutes les questions nécessaires pour vous aider à comprendre pourquoi la personne quitte l'entreprise, la satisfaction qu'elle a tirée de son rôle, et son opinion sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les fournisseurs, prestataires de l'entreprise.

Les entretiens de départ créent une boucle de retour d'information, permettant à votre équipe RH d'évaluer l'efficacité des changements mis en œuvre sur la base des commentaires des employés précédents. Ce cycle d'apprentissage et d'amélioration continus permet à votre startup d'évoluer et de s'adapter pour le meilleur.

Autres outils RH

La gestion des processus RH peut donner l'impression de jongler avec de nombreuses tâches ! Entre le chaos documentaire, le travail administratif répétitif et la nécessité de prendre des décisions fondées sur des données, les équipes RH ont souvent du mal à optimiser leur impact.

A système de gestion des ressources humaines simplifierait la plupart d'entre eux.

C'est là que ClickUp entre en jeu.. un puissant logiciel de gestion de projet qui intègre de manière transparente la gestion des documents, les outils IA et les modèles RH préconstruits pour rationaliser votre flux de travail, débloquer des informations précieuses et transformer l'expérience de vos employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-328.png Outil de gestion des ressources humaines de ClickUp /$img/

Gérer tous les processus RH sur une seule plateforme avec l'outil de gestion des RH de ClickUp

Utiliser La plateforme de gestion des RH de ClickUp pour gérer l'embauche et l'intégration. En plus d'être une excellente outil de recrutement pour le traitement des candidatures et la sensibilisation, il contribue également à l'engagement et à l'information des employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-27.gif Créez de superbes documents ClickUp, des wikis, etc /$$img/

Créez de superbes documents ClickUp, des wikis et plus encore, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe RH Documents ClickUp devient l'armoire de classement numérique de votre équipe RH. Stockez les dossiers des employés, les manuels, les politiques et plus encore dans un emplacement sécurisé et accessible.

Vous pouvez utiliser les documents pour collaborer sur tout, d'une nouvelle politique relative aux appareils des employés à un programme de formation à la sécurité. Grâce à l'édition collaborative en direct, vous et votre équipe pouvez effectuer des mises à jour en temps réel, mettre en place un contrôle des versions, et attribuer et résoudre des commentaires pour rester sur la même page.

Vous pouvez également créer des modèles personnalisés pour les dossiers d'intégration et les lettres d'offre, ainsi que pour les mises à jour des politiques, afin d'assurer la cohérence et de gagner du temps.

Lorsque vous associez Docs à la recherche alimentée par l'IA de ClickUp qui comprend le contexte et les mots-clés, vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, juste au bout des doigts.

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, simplifier ou paraphraser les documents d'onboarding et de offboarding des employés

Avec Les outils d'IA de ClickUp grâce aux outils d'IA de ClickUp, vous pouvez recueillir des informations intelligentes et optimiser votre stratégie RH en conséquence. Analysez les données des employés pour identifier les tendances et les modèles de rotation, d'engagement et de performance. Invitez l'IA à créer des questions et même des modèles pour les entretiens de départ et modifiez-les en cours.

Vous pouvez également personnaliser les forfaits d'intégration en fonction des rôles et des compétences des employés, ce qui améliore l'engagement et la fidélisation des employés. Générez du texte pour les sondages et analysez les sentiments pour comprendre les sentiments des employés et les domaines à améliorer. Modèles RH de ClickUp font de votre routine quotidienne une performance bien répétée. Utilisez des modèles prédéfinis pour l'embauche, l'intégration, les évaluations de performance et les licenciements, afin de garantir l'efficacité et la cohérence.

Utilisez le modèle de plan 30-60-90 jours de ClickUp pour aider vos nouveaux employés à accomplir les tâches d'intégration requises et à se mettre rapidement au diapason

Personnalisé Modèles RH avec des champs personnalisés, des étiquettes et des statuts dans ClickUp. Automatisez les tâches répétitives, comme envoyer des rappels pour les entretiens d'évaluation ou déclencher des vérifications d'antécédents. Suivez la progression, gérer les employés et contrôler tous les KPI RH et les activités dans le cadre de ces modèles, ce qui permet à chacun d'être informé et de rendre compte.

Rendez les entretiens de fin d'emploi plus pertinents avec ClickUp

Chaque employé qui quitte l'entreprise est porteur d'expérience et de connaissances. Les laisser partir sans recueillir leurs commentaires, c'est comme laisser un coffre au trésor se refermer avant d'avoir pu jeter un coup d'œil à l'intérieur.

C'est là qu'interviennent les entretiens de départ, qui offrent une occasion précieuse de comprendre le sentiment des employés, d'identifier les domaines à améliorer et, en fin de compte, de cultiver une culture d'entreprise florissante.

Toutefois, pour mener des entretiens de départ convaincants, il ne suffit pas d'une checklist.

Vous devez d'un logiciel RH performant qui vous permet de recueillir des commentaires honnêtes, de les analyser méticuleusement et de les traduire en informations exploitables. S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui pour doter vos équipes RH des outils dont elles ont besoin pour améliorer leurs processus d'offboarding et l'ensemble du cycle de vie du recrutement.