PRINCE2 vs. PMP : lequel est le meilleur pour les chefs de projet ?

Avec les nombreuses certifications en gestion de projet disponibles, choisir la bonne peut donner l'impression de lancer les dés. Si vous obtenez le bon nombre, vos perspectives de carrière s'envoleront. Tout le reste vous obligera probablement à réessayer.

Parmi la multitude d'options disponibles, les certifications PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) et Project Management Professional (PMP) sont deux certifications bien connues. À faire toutefois : comment décider si PMP ou PRINCE2 est préférable pour vos perspectives de carrière en gestion de projet ?

Dans cette comparaison PRINCE2 vs PMP, nous explorons les nuances des certifications PMP et PRINCE2 qui les distinguent. À la fin de ce billet de blog, vous serez en meilleure position pour prendre une décision éclairée.

Avantages généraux des certifications en gestion de projet

Nous aborderons plus tard les avantages distincts des certifications PRINCE2 et PMP. Tout d'abord, donnons un aperçu général des avantages de la certification PRINCE2 et de la certification PMP certifications en gestion de projet . Il s'agit notamment de

Crédibilité professionnelle : Une certification en gestion de projet légitime et reconnaît officiellement vos connaissances, vos compétences et votre expertise dans le champ de la gestion de projet. Vous pouvez même acquérir des certifications reconnues par l'industrie pour démontrer votre compréhension nuancée et votre expertise dans un secteur spécifique

: Une certification en gestion de projet légitime et reconnaît officiellement vos connaissances, vos compétences et votre expertise dans le champ de la gestion de projet. Vous pouvez même acquérir des certifications reconnues par l'industrie pour démontrer votre compréhension nuancée et votre expertise dans un secteur spécifique Amélioration des compétences : Les gestionnaires de projet certifiés disposent d'outils, de techniques et de méthodologies avancés pour gérer efficacement les projets. Un tel renforcement des compétences améliore les résultats des projets et la satisfaction des clients, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour tous

: Les gestionnaires de projet certifiés disposent d'outils, de techniques et de méthodologies avancés pour gérer efficacement les projets. Un tel renforcement des compétences améliore les résultats des projets et la satisfaction des clients, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour tous De meilleures perspectives salariales : Gagner uncertification en gestion de projet peut débloquer des opportunités de carrière ou catalyser des évolutions de carrière au sein de l'organisation existante. Une telle évolution correspond à de meilleures perspectives salariales

: Gagner uncertification en gestion de projet peut débloquer des opportunités de carrière ou catalyser des évolutions de carrière au sein de l'organisation existante. Une telle évolution correspond à de meilleures perspectives salariales Reconnaissance universelle : La plupart des certifications en gestion de projet sont acceptées dans le monde entier. Une certification reconnue au niveau mondial permet aux professionnels de la gestion de projet de travailler dans différents pays ou zones géographiques

: La plupart des certifications en gestion de projet sont acceptées dans le monde entier. Une certification reconnue au niveau mondial permet aux professionnels de la gestion de projet de travailler dans différents pays ou zones géographiques Connaissances standardisées : Depuis que le projetprincipes de gestion de projet varient, les certifications apportent de la cohérence grâce à des cadres et des bonnes pratiques établis. Cette normalisation des connaissances et des compétences facilite le travail des gestionnaires de projet certifiés partout dans le monde

: Depuis que le projetprincipes de gestion de projet varient, les certifications apportent de la cohérence grâce à des cadres et des bonnes pratiques établis. Cette normalisation des connaissances et des compétences facilite le travail des gestionnaires de projet certifiés partout dans le monde Avantage concurrentiel : La gestion de projet étant devenue un champ hautement compétitif, la certification peut conférer aux professionnels un avantage concurrentiel indispensable. Les employeurs préféreront embaucher un gestionnaire de projet certifié plutôt qu'un homologue non certifié

: La gestion de projet étant devenue un champ hautement compétitif, la certification peut conférer aux professionnels un avantage concurrentiel indispensable. Les employeurs préféreront embaucher un gestionnaire de projet certifié plutôt qu'un homologue non certifié Opportunités de mise en réseau : L'inscription à une certification en gestion de projet implique l'adhésion à des organisations professionnelles qui proposent de tels programmes. Cela offre aux gestionnaires de projet la possibilité de travailler en réseau avec d'autres professionnels certifiés et des experts en gestion de projet et de se tenir au courant de l'évolution des tendances du secteur

: L'inscription à une certification en gestion de projet implique l'adhésion à des organisations professionnelles qui proposent de tels programmes. Cela offre aux gestionnaires de projet la possibilité de travailler en réseau avec d'autres professionnels certifiés et des experts en gestion de projet et de se tenir au courant de l'évolution des tendances du secteur Apprentissage continu : Les certifications professionnelles doivent souvent être maintenues. Un tel besoin de développement professionnel et d'apprentissage continu encourage les gestionnaires de projet à se tenir au courant des dernières pratiques en matière de gestion de projet

Qu'est-ce que la certification PRINCE2?

ce à quoi ressemble le certificat PRINCE2_ via Novelvista PRINCE2 est l'acronyme de PRojects IN Controlled Environments (projets dans des environnements contrôlés).

Il s'agit d'une méthodologie de gestion de projet largement reconnue qui confère structure et évolutivité à la gestion de projet. Son approche axée sur les processus consiste à diviser les projets en étapes plus petites et plus faciles à gérer, avec des processus, des thèmes et des principes définis.

Les changements qui peuvent être justifiés ou qui offrent une valeur significative au projet sont intégrés, ce qui rend la technique très flexible et adaptable. Elle inculque également un sens aigu de la responsabilité et de la propriété qui jette les bases d'un projet réussi.

Développée par AXELOS, une joint-venture entre le gouvernement britannique et Capita, PRINCE2 a trouvé une immense utilité dans les projets du gouvernement et du secteur public. Toutefois, sa portée s'est élargie et il jouit d'une grande popularité en Europe.

Avantages de la certification PRINCE2

Les avantages clés de la certification PRINCE2 sont les suivants :

Fournit une approche méthodique et structurée de la gestion de projet, ce qui améliore les chances de réussite

S'adapte à des projets de différents types, tailles et exigences, ce qui permet de gérer des projets dans différents secteurs et entreprises

Se concentre surles objectifs du projet et les objectifs de l'entreprise afin d'apporter une valeur ajoutée à l'organisation

Teams définit clairement les rôles et les responsabilités de l'équipe de projet, des gestionnaires de projet et des autres parties prenantes afin de renforcer la responsabilité et de réduire l'ambiguïté

Met l'accent sur la gestion des risques et donne aux organisations les moyens d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques de manière efficace

Il s'agit d'une certification très prisée, notamment au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie, qui peut améliorer vos perspectives salariales

Qu'est-ce que la certification PMP?

ce à quoi ressemble le certificat PMP_ via Sprintzeal La certification Project Management Professional (PMP) est une certification mondiale reconnue par l'industrie et régie par le Project Management Institute (PMI).

Une certification PMP signifie un haut niveau de compétence dans les méthodologies et les pratiques de gestion de projet. Le cours PMP se concentre sur dix domaines de connaissances prescrits par le Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Ces domaines donnent un aperçu complet de la gestion de projet et tournent autour de l'intégration, de la portée, du calendrier, du coût, de la qualité, des ressources, de la communication, du risque, de la passation de marchés et des parties prenantes.

La certification PMP n'est liée à aucune méthodologie formelle de gestion de projet. Un tel état de découplage favorise l'agilité. Les professionnels de la gestion de projet certifiés PMP s'appuient sur leurs connaissances et leurs compétences pour gérer la cycle de vie de la gestion de projet de bout en bout - de la gestion de projet à la gestion du changement, en passant par le l'exécution du projet et l'achevé - et le modifier pour répondre aux exigences du projet, de l'organisation ou de l'industrie.

Avantages de la certification PMP

Les avantages clés d'une certification PMP sont les suivants :

Elle n'est pas liée à une méthodologie de gestion de projet spécifique, ce qui la rend très polyvalente et applicable à tous les secteurs d'activité et environnements de projet

Elle couvre dix domaines de connaissances, tels que la portée, le coût, le temps, la qualité, le risque, la communication, etc., afin d'affiner les techniques de gestion de projet

La certification PMP est souvent une condition essentielle pour accéder à des positions de gestion de projet dans des pays comme les États-Unis. Elle jouit également d'une large reconnaissance au niveau mondial

La certification met l'accent sur le perfectionnement de compétences telles que le leadership, la communication, la gestion des parties prenantes, etc., qui sont indispensables dans le portfolio d'un gestionnaire de projet

Elle exige des professionnels de la gestion de projet qu'ils acquièrent des unités de développement professionnel (UDP). Cette exigence ouvre la voie à l'apprentissage et à l'amélioration continus tout en développant les compétences en matière de gestion de projet

**PRINCE2 vs PMP : Quelles sont les différences clés ?

Maintenant que vous avez une idée de base des certifications PMP et PRINCE2, examinons les différences entre les deux. Voici une comparaison directe entre PMP et PRINCE2 sur la base de différents paramètres :

Fournisseurs de certification

AXELOS, une entreprise commune entre le Cabinet Office du gouvernement britannique et Capita plc, une entreprise privée d'externalisation, administre PRINCE2.

Les certifications PMP sont prestataires par le Project Management Institute (PMI), une organisation à but non lucratif mondialement reconnue et basée aux États-Unis.

Les deux organisations travaillent à la gestion et au paramétrage des normes industrielles et des bonnes pratiques en matière de gestion de projet. Toutefois, le PMI jouit d'une plus grande sphère d'influence, ce qui s'explique par l'attrait mondial de la certification PMP.

Avantage : PMP en raison de la plus grande popularité du PMI.

Types de certification

La certification PRINCE2 est disponible à deux niveaux de qualification : Foundation et Practitioner. La certification Foundation vous expose à la méthodologie, aux principes et à la terminologie de PRINCE2. La certification Practitioner implique l'application des apprentissages du cours Foundation à la vie pratique et aux projets réels dans l'environnement PRINCE2.

La certification PMP est une certification unique et autonome accessible à ceux qui ont un certain degré d'expérience en gestion de projet. Elle couvre de vastes domaines de connaissance de la gestion de projet PMP et est considérée comme un titre de compétence avancé.

Avantage : PRINCE2 pour sa structure de certification flexible à deux niveaux.

Conditions préalables à la certification

C'est ici que les différences entre les certifications PMP et PRINCE2 sont les plus marquées.

Le cours PRINCE2 Foundation est ouvert à tous, quelle que soit leur expérience en matière de gestion de projet. Une fois qu'un aspirant gestionnaire de projet a reçu la certification Foundation, il peut se présenter à la certification PRINCE2 Practitioner.

En revanche, les conditions préalables à la certification PMP sont assez complexes. Tout d'abord, il faut être titulaire d'une licence de quatre ans délivrée par un établissement d'enseignement supérieur reconnu ou son équivalent dans le monde entier.

Vous devez également justifier de 36 mois d'expérience en gestion de projet au cours des huit dernières années. Cette exigence passe à 60 mois pour tout gestionnaire de projet titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur. Enfin, vous devez avoir suivi 35 heures de formation formelle en gestion de projet ou avoir obtenu la certification CAPM.

Avantage : PRINCE2 est plus accessible aux personnes de tous niveaux d'expérience.

Coût de l'examen

Le coût de l'examen pour les certifications PMP et PRINCE2 est détaillé ci-dessous :

Le coût de l'examen pour PMP est de 405 $ pour les membres du PMI et de 555 $ pour les non-membres du PMI. Notez que l'adhésion au PMI coûte 129 $$$a par an, avec un supplément de 10 $$a comme frais d'inscription unique.

Les frais d'examen pour PRINCE2 (7e édition) s'élèvent à 380 £ pour le cours Foundation et à 410 £ pour la certification Practitioner.

Outre les frais d'examen, les deux certifications peuvent entraîner des frais supplémentaires pour le matériel d'étude, les cours de préparation et les examens pratiques.

Avantage : L'égalité. En fonction de vos compétences, PRINCE2 vous offre la possibilité de choisir entre les niveaux Foundation et Practitioner. Son prix est également légèrement inférieur à celui de la certification PMP. Toutefois, si vous recherchez une certification en gestion de projet plus complète et plus avancée, la certification PMP s'avère plus rentable, que vous choisissiez ou non d'adhérer au PMI.

Cadre de gestion de projet

La comparaison entre PMP et PRINCE2 devient plus évidente si l'on considère le cadre global de la gestion de projet.

Avec PRINCE2, le cadre de gestion de projet est plus.. :

Structuré, nécessitant un cadre clair et organisé pour gérer les projets

Prescriptif, où une méthodologie étape par étape est suivie dans des environnements contrôlés

Axé sur les processus, en se concentrant sur la division des projets en unités bien définies, de la taille d'une bouchée

Flexible et adaptable, sous réserve de la justification et de la proposition de valeur du changement

Effacées par la définition claire des rôles et des responsabilités de toutes les parties prenantes

En revanche, le cadre de gestion de projet PMP est :

Polyvalent, car il ne se conforme pas à une méthodologie fixe ou spécifiée

Descriptif, avec un accent mis sur dix domaines de connaissances pour une gestion de projet efficace

Normalisé en ce qui concerne les connaissances, les compétences et les techniques, à l'aide du guide PMBOK

Adaptable aux exigences spécifiques du secteur ou de l'entreprise

Elle met l'accent sur le fait que la gestion de projet est le héros du projet

Avantage : Attachement. Le choix idéal d'un cadre de gestion de projet varie au cas par cas. Par exemple, les projets axés sur les processus ou très structurés peuvent nécessiter un cadre de gestion de projet PRINCE2 feuille de route pour la gestion de projet . En revanche, les projets très polyvalents qui nécessitent un leadership fort de la part des chefs de projet peuvent bénéficier de la certification PMP.

Forme de l'examen de certification

Les examens PRINCE2 Foundation et Practioner sont tous deux des questions à choix multiples. Le premier comporte environ 60 questions, tandis que le second en compte 68 et comprend quelques questions basées sur des scénarios.

Les candidats disposent d'une heure (Foundation) ou de 2,5 heures (Practitioner) pour achever l'examen et doivent obtenir un score de 55% ou plus pour le réussir. Alors que la certification Foundation implique un examen à livre fermé, l'examen Practitioner est un examen à livre ouvert où les candidats peuvent se référer au manuel officiel de PRINCE2.

L'examen PMP est beaucoup plus complet, avec des questions de mise en situation et des questions à réponses multiples. Le format de l'examen met en forme 180 questions avec une limite de temps de 3 heures et 50 minutes (230 minutes). Le score de passage n'est pas divulgué mais est déterminé par une analyse psychométrique.

Avantage : PRINCE2, tout simplement parce que l'examen contient moins de questions et est d'une durée plus courte. De plus, le plus difficile des deux est un examen à livre ouvert, ce qui fait pencher la balance en sa faveur.

Validité de la certification et renouvellement

Les certifications PRINCE2, Foundation et Practitioner, sont valables à vie et ne nécessitent pas de renouvellement.

La certification PMP est valable trois ans à compter de la date du problème. En outre, pour renouveler ce certificat, le gestionnaire de projet doit obtenir 60 PDU dans les trois ans.

Avantage: PRINCE2, avec sa validité à vie et l'absence d'exigences de renouvellement, est un excellent choix pour un professionnel de la gestion de projet qui souhaite investir une seule fois du temps, de l'argent et des efforts. Toutefois, si vous travaillez dans un secteur dynamique, l'apprentissage continu et l'aspect permanent de la certification PMP peuvent être plus appropriés.

Demande géographique

La demande géographique pour les certifications PMP et PRINCE2 est un facteur de leur origine.

PRINCE2 ayant ses racines au Royaume-Uni, il est beaucoup plus populaire dans ce pays et dans les régions voisines de l'Europe. Elle est également populaire en Australie.

Le PMI ayant son siège aux États-Unis, le PMP est populaire en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient.

Avantage : La certification PMP en raison de sa plus grande portée et de son taux d'adoption plus élevé à l'échelle mondiale.

Application

La comparaison finale entre PMP et PRINCE2 se résume à l'applicabilité.

PRINCE2 est souvent utilisé par les organismes gouvernementaux et les industries qui suivent les normes européennes de gestion de projet. Son champ d'application est donc limité aux projets du secteur public.

En revanche, le PMP est largement accepté par les multinationales en raison de son alignement sur les normes internationales de gestion de projet. Un professionnel de la gestion de projet certifié PMP peut s'intégrer dans divers secteurs d'activité, de l'informatique à la fabrication en passant par les soins de santé et la finance !

Avantage : PMP pour sa plus grande polyvalence et son applicabilité dans divers secteurs et environnements de gestion de projet.

**PRINCE2 vs PMP : Qu'est-ce qui est le plus difficile ?

Une comparaison entre PMP et PRINCE2 en termes de difficulté est très subjective, car la perception de la difficulté peut varier d'une personne à l'autre en fonction de son parcours, de son expérience et de sa compréhension.

Cela dit, les deux paramètres comportent leur propre lot de défis.

Par exemple, les examens PRINCE2 sont plus ancrés dans des scénarios du monde réel où vous devez appliquer les principes de la gestion de projet à la vie pratique. Même si vous disposez du manuel, votre réussite dépend de vos capacités de résolution de problèmes et de votre esprit critique pour comprendre en détail le cadre de PRINCE2 et utiliser ses concepts pour exécuter des projets.

De même, l'examen de certification PMP est vaste et porte sur divers domaines de connaissances et processus de gestion de projet couverts par le guide PMBOK®. Répondre à ses questions à choix multiples, en particulier celles à réponses multiples, exige une compréhension approfondie des concepts, formules et processus de gestion de projet. Pour compliquer encore les choses, il s'agit d'un examen à livre fermé, ce qui signifie que vous devez tout mémoriser.

Sur la base de cette compréhension générale de l'examen, de vos aspirations professionnelles et de votre évaluation personnelle, vous pouvez décider ce qui serait le plus difficile.

PRINCE2 vs PMP : Salaire et perspectives d'emploi

Voici maintenant la partie la plus intéressante de la comparaison entre PMP et PRINCE2 : quelle formation est la plus rémunératrice ? Ou du moins qui débloque des perspectives de carrière en gestion de projet mieux rémunérées ?

D'après l'étude

Enquête sur les salaires en gestion de projet (13e cours)

aux États-Unis, les professionnels de la gestion de projet certifiés PMP gagnent entre 130 000 et 150 000 dollars par an. Cela représente une augmentation de 44 % par rapport à leurs homologues non certifiés. Cette augmentation du salaire moyen peut atteindre 67 %, comme c'est le cas en Afrique du Sud !

Mais comment fait-il par rapport à PRINCE2 ?

Pour compenser l'influence et les disparités régionales, nous allons comparer le salaire ci-dessus avec celui d'un gestionnaire de projet certifié PRINCE2 au Royaume-Uni.

D'après Échelle des salaires les gestionnaires de projet certifiés PRINCE2 gagnent en moyenne 44 322 £ par an. Les taux de discussion du jour de la rédaction de cet article équivaudraient à 56 329 $ par an.

Pour plus de cohérence, nous avons vérifié le salaire des gestionnaires de projet certifiés PMP sur PayScale et a découvert qu'il s'élevait en moyenne à 92 690 $ par an.

Ainsi, quel que soit votre point de vue, le PMP vous permet de gagner 2 à 3 fois plus que PRINCE2. Bien entendu, il s'agit de nombres approximatifs et vous pouvez gagner plus (ou moins) en fonction de votre expérience en gestion de projet, de votre secteur d'activité et d'autres variables.

En ce qui concerne les perspectives de carrière, nous avons déjà vu que le PMP jouit d'une large reconnaissance mondiale et qu'il est applicable dans une myriade de secteurs. Ces qualités le rendent généralement plus prometteur en termes de perspectives d'emploi.

PRINCE2 vs PMP : lequel choisir ?

Enfin, nous nous penchons sur la question la plus brûlante : PMP ou PRINCE2, laquelle des deux certifications devriez-vous choisir ?

Malheureusement, il n'y a pas de réponse directe à cette question. Le choix entre les certifications PMP et PRINCE2 dépend de vos objectifs de carrière, de vos préférences sectorielles, de votre emplacement géographique, etc.

Vous pouvez choisir la certification PMP si :

Vous avez le forfait de travailler à l'international, principalement en Amérique et dans certaines parties de l'Asie et de l'Afrique

Vous souhaitez une certification polyvalente, applicable à une variété de types de projets et de secteurs d'activité

Vous souhaitez maîtriser les dix domaines de connaissances clés de la gestion de projet pour assurer la réussite du projet

Vous êtes ouvert à l'apprentissage continu et à la mise à niveau tous les trois ans

D'un autre côté, vous pouvez choisir PRINCE2 si :

Vous souhaitez décrocher un emploi au Royaume-Uni ou en Europe

Vous souhaitez faire carrière dans le secteur public ou gouvernemental

Vous préférez une approche structurée et axée sur les processus en matière de gestion de projet

Vous souhaitez investir une seule fois dans vos efforts de certification

Considérez les informations ci-dessus comme une règle empirique et utilisez-les à titre purement indicatif. Idéalement, vous devriez étudier le marché du travail, prendre en compte vos intérêts et votre expertise, et tenir compte de vos aptitudes pour les examens respectifs afin de prendre une décision plus personnalisée et mieux équilibrée entre PMP et PRINCE2.

ClickUp : Une mise à niveau pour votre préparation à la certification en gestion de projet Le logiciel de gestion de projet de ClickUp est sans aucun doute le meilleur ami de tout gestionnaire de projet. ClickUp rend la gestion de projet agile, quelle que soit la méthodologie employée. Mais faisiez-vous aussi qu'il peut donner un coup de fouet à votre préparation à la certification en gestion de projet ?

Voici comment :

Gestion des tâches

créer des tâches, définir des relations et paramétrer des jalons dans ClickUp_

La préparation aux examens PMP et PRINCE2 nécessite un apprentissage organisé. Les priorités de la tâche ClickUp de ClickUp vous aide à diviser le syllabus en tâches plus petites et à les assigner.

Joignez à chaque tâche le matériel d'étude et les notes pertinentes pour référence et attribuez des dates d'échéance et des délais. À partir de là, des outils tels que les listes de tâches, les listes de choses à faire et les listes d'activités sont à votre disposition Tableau Kanban représentera visuellement votre forfait d'étude afin que vous puissiez en avoir une vue d'ensemble et rester organisé pendant que vous étudiez !

Suivi du temps

visualisez le temps passé sur chaque tâche avec ClickUp_

L'outil de suivi du temps de ClickUp est un atout inestimable pour la gestion de votre temps pendant que vous étudiez. Utilisez-le pour allouer des durées spécifiques à chaque tâche d'étude et suivez le temps passé à étudier en temps réel.

Une telle stratégie de blocage du temps confère structure et cohérence à votre routine d'étude. En analysant votre emploi du temps, vous pouvez également identifier vos heures de plus grande productivité. Utiliser des modèles d'études chronométrées si vous ne souhaitez pas partir de zéro.

Gestion des documents

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$$img/

intégrer des documents à votre forfait d'étude en utilisant ClickUp_

Vous aurez besoin d'un outil de gestion de documents efficace pour tout le matériel d'étude que vous manipulerez. Heureusement, ClickUp vous couvre. Avec ClickUp, vous pouvez créer un référentiel unique pour tout votre matériel d'étude, vos notes, vos documents de référence et toutes vos autres ressources. La structure des dossiers et la fonctionnalité d'étiquette et de libellé permettent d'organiser ces documents et de les rendre accessibles.

Suivi de la progression

rechercher, paramétrer ou trier les statuts des tâches dans la vue Liste ClickUp pour afficher l'état d'avancement en cours de tous les travaux_ Suivi des objectifs sur ClickUp aide les apprenants à visualiser leur progression et les jalons qu'ils ont franchis. Il peut également vous aider à comparer votre progression réelle à la progression forfaitaire afin que vous puissiez adapter votre stratégie d'apprentissage en conséquence. Célébrez les micro-réalisations, identifiez les goulets d'étranglement et obtenez un retour d'information sur la façon dont vous faites avec l'outil de suivi de la progression.

Alors, n'hésitez pas à consultez ClickUp et tout ce qu'il a à offrir.

FAQs

**1. Les certifications PMP et PRINCE2 sont-elles équivalentes ?

Non, PMP (Project Management Professional) et PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) sont deux certifications distinctes qui ne sont pas équivalentes.

2. À fait le travail de la formation à la certification PRINCE2?

L'examen de certification PRINCE2 comporte deux niveaux - PRINCE2 Foundation, qui offre une introduction de base à PRINCE2, et PRINCE2 Practitioner, qui se concentre sur l'application pratique des méthodologies PRINCE2 dans le monde réel.

La formation à la certification PRINCE2 implique généralement de suivre des cours accrédités dispensés par un organisme de formation. Ces cours couvrent les principes, la terminologie, les thèmes et les processus de PRINCE2. Outre l'aspect théorique, la formation à la certification couvre des exercices pratiques où les apprenants appliquent les principes de PRINCE2 à des projets et des problèmes du monde réel.

**3. Quelle est l'échelle de rémunération des professionnels PRINCE2 et PMP dans le monde ?

L'échelle de rémunération annuelle des professionnels certifiés PRINCE dans les différentes zones géographiques est la suivante :

États-Unis d'Amérique : 98 422 USD

Canada : 89 009 CAD

Inde : INR 22 00 000

Royaume-Uni : GBP 54,634

Australie : AUD 163 042

L'échelle des salaires des professionnels certifiés PMP dans le monde est la suivante :

États-Unis d'Amérique : 1 30 000 USD

Canada : 1 30 000 81 503 CAD

Inde : INR 17 70 000

Royaume-Uni : GBP 48 111

Australie : 150 503 DOLLARS AUSTRALIENS

Note : ces chiffres sont indicatifs et dépendent du secteur d'activité, de l'expérience, du profil, etc.

**4. La certification PRINCE2 en vaut-elle la peine ?

La valeur de la certification PRINCE2 dépend de facteurs tels que votre emplacement géographique, vos objectifs de carrière et les secteurs dans lesquels vous travaillez. PRINCE2 étant très apprécié au Royaume-Uni et en Europe et largement utilisé dans les projets du gouvernement et du secteur public, il peut être bénéfique si vos aspirations professionnelles s'alignent sur ces régions et ces industries.

L'inscription à l'examen PRINCE2 comporte les étapes suivantes :

Sélectionner un organisme de formation accrédité (ATO)

Suivre la formation PRINCE2 Foundation ou Practitioner pendant un nombre d'heures prescrit

S'inscrire à l'examen par l'intermédiaire de l'organisme de formation ou d'un institut d'examen accrédité

Pour vous inscrire à l'examen PMP, suivez les étapes indiquées ci-dessous :