Qu'est-ce que l'équivalent temps plein (ETP) en gestion de projet ?

Il est plus difficile d'atteindre votre objectifs du projet lorsque vous n'êtes pas sûr de vos ressources actuelles et de ce dont votre équipe pourrait avoir besoin.

Sans données suffisantes, il est difficile de prendre des décisions éclairées sur la dotation en personnel, le budget et la portée du projet. Lorsque le travail n'est pas correctement distribué, les compétences et l'expérience sont gaspillées, ce qui nuit à l'efficacité du projet et à la satisfaction des employés. Et sans mesure normalisée, l'organisation de la charge de travail et la progression deviennent confuses.

Cependant, les équivalents temps plein (ETP) dans la gestion de projet fournissent un langage commun pour discuter de la progression, de la charge de travail et d'autres besoins en matière de gestion des ressources.

Grâce aux ETP, vous bénéficiez de la transparence, de la collaboration et d'une vision plus claire des éléments suivants la capacité de la charge de travail . Cela permet d'orienter l'affectation du personnel de manière efficace, en évitant la surcharge de travail ou la sous-utilisation.

Des échéanciers réalistes fondés sur des calculs précis des ETP augmentent le taux de réussite de vos projets et rendent votre progression plus prévisible. L'utilisation correcte des équivalents temps plein (ETP) garantit l'adéquation parfaite des compétences et de l'expérience à votre charge de travail, ce qui stimule l'efficacité du projet et l'engagement des employés.

Ce billet couvre tout ce que vous devez savoir sur l'exploitation des équivalents temps plein ou ETP dans la gestion de projet.

Entrons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce qu'un équivalent temps plein (ETP) ?

L'équivalent temps plein (ETP) est une unité de mesure qui représente le nombre total d'heures travaillées à temps plein par les salariés d'une entreprise. Il s'agit de la charge de travail d'un employé à temps plein sur une période donnée. Il fait office de unité standard et vous permet de comparer la production des travailleurs à temps partiel, des sous-traitants et des personnes ayant des horaires différents.

Pour calculer l'ETP, il faut diviser les heures de travail de chaque salarié par le nombre d'heures de la semaine de travail à temps plein de l'entreprise.

Par exemple, si une entreprise considère que 40 heures par semaine constituent un temps plein et qu'un employé travaille 40 heures par semaine, son ETP est de 1,0. De même, si un employé travaille 20 heures par semaine dans la même entreprise, son ETP sera de 0,5.

L'ETP est important pour la planification annuelle des ressources humaines et la gestion des coûts de main-d'œuvre. Il peut également aider votre entreprise à comprendre l'efficacité de ses travailleurs à temps partiel.

Importance et avantages de l'ETP dans la gestion de projet

L'ETP est précieux car il permet de rationaliser l'affectation des ressources, d'améliorer l'exécution des projets et d'accroître leur taux de réussite. Voici une analyse des avantages et de l'importance de l'ETP dans la gestion de projet :

Mesure standardisée et plus grande transparence: L'ETP vous permet de mesurer et de comparer les efforts des ressources à temps plein, à temps partiel ou sous contrat avec une seule unité. Cela permet de simplifier l'allocation des ressources, la planification du budget et la distribution de la charge de travail. L'utilisation de l'ETP dans la gestion de projet comme langage commun facilite la communication et la transparence concernant les objectifs de votre projet,l'allocation des ressourceset la charge de travail entre les parties prenantes

L'ETP vous permet de mesurer et de comparer les efforts des ressources à temps plein, à temps partiel ou sous contrat avec une seule unité. Cela permet de simplifier l'allocation des ressources, la planification du budget et la distribution de la charge de travail. L'utilisation de l'ETP dans la gestion de projet comme langage commun facilite la communication et la transparence concernant les objectifs de votre projet,l'allocation des ressourceset la charge de travail entre les parties prenantes Amélioration des prévisions budgétaires et du retour sur investissement : Connaître le nombre total d'ETP dédiés à un projet facilite l'estimation précise des salaires, des avantages sociaux et des autres dépenses. Cela garantit la transparence du budget et permet d'éviter les dépassements financiers. Optimisation de l'allocation des ressourcesminimise les pertes de temps et maximise le rendement, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement pour votre projet

: Connaître le nombre total d'ETP dédiés à un projet facilite l'estimation précise des salaires, des avantages sociaux et des autres dépenses. Cela garantit la transparence du budget et permet d'éviter les dépassements financiers. Optimisation de l'allocation des ressourcesminimise les pertes de temps et maximise le rendement, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement pour votre projet Une évaluation efficace du projet et des taux de réussite plus élevés : Vos calculs d'ETP permettent d'établir des échéanciers de projet réalistes en tenant compte des ressources disponibles pour le projet et de leur capacité. Cela permet d'éviter des délais irréalistes et favorise une exécution efficace du projet. S'assurer que vous planifiez les ressources avec précision est la clé de l'augmentation des taux de réussite des projets. Cela permet à votre équipe de respecter les réunions tout en restant dans les limites du budget

: Vos calculs d'ETP permettent d'établir des échéanciers de projet réalistes en tenant compte des ressources disponibles pour le projet et de leur capacité. Cela permet d'éviter des délais irréalistes et favorise une exécution efficace du projet. S'assurer que vous planifiez les ressources avec précision est la clé de l'augmentation des taux de réussite des projets. Cela permet à votre équipe de respecter les réunions tout en restant dans les limites du budget Un meilleur équilibre de la charge de travail et une meilleure gestion des talents : Le suivi des ETP par membre de l'équipe garantit une distribution équitable de la charge de travail, en évitant la surcharge de travail et en maximisant la productivité individuelle. Les membres de l'équipe de projet sont ainsi plus heureux et plus efficaces. Les indicateurs d'ETP vous aident également à identifier les rôles critiques, les lacunes en matière de compétences et les besoins de formation au sein de votre équipe, ce qui permet une gestion et un développement stratégiques des talents

: Le suivi des ETP par membre de l'équipe garantit une distribution équitable de la charge de travail, en évitant la surcharge de travail et en maximisant la productivité individuelle. Les membres de l'équipe de projet sont ainsi plus heureux et plus efficaces. Les indicateurs d'ETP vous aident également à identifier les rôles critiques, les lacunes en matière de compétences et les besoins de formation au sein de votre équipe, ce qui permet une gestion et un développement stratégiques des talents Un forfait de ressources précis et une meilleure prise de décision : Estimez efficacement la main-d'œuvre nécessaire pour achever le projet avec succès en quantifiant les besoins du projet en termes d'ETP. Cela facilite les décisions d'embauche, les besoins d'externalisation et la gestion de la charge de travail des équipes internes. Les données issues des calculs d'ETP permettent d'améliorer la dotation en personnel, la budgétisation et la gestion des ressources humainesl'étendue du projet la prise de décision

Exemples d'application et d'utilisation de l'ETP dans la gestion de projet

L'ETP (équivalent temps plein) apporte clarté et structure à l'allocation des ressources et à la distribution de la charge de travail dans les organisations. Voici des exemples spécifiques d'utilisation du modèle ETP :

1. Dotation en personnel d'un nouveau projet

Imaginez que vous lanciez une nouvelle campagne de marketing nécessitant la création de contenu, la gestion des médias sociaux et l'analyse de données.

En estimant la charge de travail pour chaque tâche et en la convertissant en ETP (par exemple, création de contenu - 0,75 ETP, médias sociaux - 0,5 ETP, analyse de données - 0,25 ETP), vous avez une idée précise des ressources humaines nécessaires.

Sur la base de l'ETP total (1,5 ETP), vous pouvez décider d'embaucher des employés à temps plein, des spécialistes à temps partiel ou d'externaliser des tâches spécifiques.

2. Budgétisation et estimation des coûts

Connaître l'ETP total du projet vous permet d'estimer les coûts de personnel avec plus de précision.

Par exemple, si le salaire annuel moyen pour l'ensemble des compétences requises est de 50 000 $ et que le projet nécessite 1,5 ETP pendant un an, l'estimation des coûts de personnel serait de (1,5 ETP * 50 000 $/ETP) = 75 000 $$a.

L'utilisation des ETP dans la gestion de projet permet d'assurer un financement approprié et de fixer des budgets de projet réalistes.

3. Contrôler la charge de travail et prévenir l'épuisement professionnel Suivi des ETP individuels au sein de votre équipe permet d'assurer une distribution équitable de la charge de travail et d'éviter le surmenage.

Si l'ETP d'un membre de l'équipe dépasse régulièrement une limite saine (par exemple, 1,2 ETP), cela indique une surcharge potentielle et nécessite des ajustements tels que la délégation de tâches, l'embauche d'une assistance supplémentaire ou la révision des échéances du projet.

4. Mesurer l'efficacité et la productivité de l'équipe

L'analyse des données ETP au fil du temps révèle des informations sur les performances de votre équipe et identifie les domaines à améliorer.

Par exemple, si votre équipe réalise régulièrement des projets avec moins d'ETP qu'initialement prévu, cela indique une augmentation de l'efficacité et de la productivité productivité de l'équipe . À l'inverse, un dépassement constant des ETP prévus peut suggérer des inefficacités ou des échéanciers de projet irréalistes pour vous.

5. Communiquer la progression du projet et l'utilisation des ressources aux parties prenantes

L'utilisation des ETP comme indicateurs communs dans la gestion de projet simplifie la communication avec les parties prenantes telles que les clients ou les investisseurs.

Vous pouvez présenter des rapports de progression en termes d'ETP utilisés ou d'ETP disponibles pour des tâches spécifiques et des projets futurs, ce qui permet aux gestionnaires de projet de comprendre clairement l'utilisation des ressources et l'avancement du projet.

Exemple de bonus

Une équipe de développement de logiciels doit créer une nouvelle plateforme de commerce électronique. Elle estime que le projet nécessite 8 000 heures de travail.

Si un développeur à temps plein travaille 40 heures par semaine, cela se traduit par 200 semaines ETP (8 000 heures/40 heures/semaine).

L'équipe peut embaucher quatre développeurs à temps plein pour 20 semaines chacun (4 développeurs * 20 semaines/développeur = 80 semaines ETP) ou une combinaison de développeurs à temps plein et à temps partiel pour atteindre les 80 semaines ETP requises.

ETP vs. effectif : Une analyse comparative

L'ETP (équivalent temps plein) et l'effectif sont des termes de gestion de projet utilisés pour mesurer la taille d'une main-d'œuvre, mais ils diffèrent en termes de portée et d'objectif. Voici une analyse comparative :

Conseils de décision

Réfléchissez à l'objectif de votre analyse. Si vous avez besoin d'un simple décompte des employés, l'effectif est suffisant. Si vous avez besoin de comprendre la capacité de travail, l'affectation des ressources ou les besoins d'un projet, utilisez un calcul d'ETP. Vous pouvez utiliser les deux indicateurs conjointement pour obtenir des informations complètes.

Étapes du calcul de l'équivalent temps plein en gestion de projet

Étape 1 : Déterminer le nombre d'heures standard d'un employé à temps plein

C'est généralement votre organisation ou les normes du secteur qui décident de ce nombre d'heures. La norme la plus courante est de 40 heures par semaine, ce qui peut varier en fonction de l'emplacement et du secteur.

Étape 2 : Calculez le nombre total d'heures travaillées par tous les employés

Incluez les employés à temps plein et à temps partiel. Tenez compte des heures supplémentaires ou de toute autre heure supplémentaire travaillée. Vous pouvez recueillir ces informations à partir des relevés de temps, des registres de paie ou des systèmes de gestion des ressources humaines.

Étape 3 : Diviser le nombre total d'heures travaillées par le nombre d'heures standard

Utilisez la formule suivante : ETP = Nombre total d'heures travaillées / Nombre standard d'heures pour un employé à temps plein.

Étape 4 : Arrondissez le nombre d'ETP obtenu au centième le plus proche (si nécessaire)

La plupart des entreprises utilisent les ETP jusqu'à deux décimales pour plus de précision. Supposons qu'une entreprise compte cinq employés à temps plein travaillant 40 heures par semaine et trois employés à temps partiel travaillant 20 heures par semaine.

Le nombre total d'heures travaillées par semaine serait : (5*_40) + (3*_20) = 260 heures

Dans l'hypothèse d'une semaine de travail de 40 heures, l'ETP serait de : 260/40 = 6,5 ETP

Considérations supplémentaires pour le calcul de l'ETP dans la gestion de projet :

EPT annuel : Pour calculer l'ETP annuel, multipliez les heures hebdomadaires standard par le nombre de semaines dans une année (52) et utilisez ce chiffre comme dénominateur dans la formule

: Pour calculer l'ETP annuel, multipliez les heures hebdomadaires standard par le nombre de semaines dans une année (52) et utilisez ce chiffre comme dénominateur dans la formule Employés à temps partiel : Calculez leur ETP en divisant leurs heures de travail effectives par les heures standard à temps plein. Par exemple, un employé travaillant 20 heures par semaine représente 0,5 ETP

: Calculez leur ETP en divisant leurs heures de travail effectives par les heures standard à temps plein. Par exemple, un employé travaillant 20 heures par semaine représente 0,5 ETP Horaires de travail différents : Si les employés ont des horaires ou des équipes variables, calculez leur ETP individuellement sur la base de leurs heures de travail effectives

: Si les employés ont des horaires ou des équipes variables, calculez leur ETP individuellement sur la base de leurs heures de travail effectives Vacances, congés de maladie et jours fériés : Ces absences peuvent être prises en compte en ajustant le nombre total d'heures travaillées en conséquence

Voici quelques façons pratiques d'appliquer l'ETP à la gestion de projet :

Estimation des ressources pour la planification du projet

Quantifier la charge de travail en calculant les ETP nécessaires pour chaque tâche ou phase du projet. Cela permet de comprendre clairement l'effort global nécessaire pour l'achever.

L'utilisation des ETP dans la gestion de projet permet également d'identifier vos besoins en personnel. Déterminez le nombre d'employés à temps plein, à temps partiel ou temporaires nécessaires pour répondre aux demandes d'ETP du projet. Optimisez l'affectation des ressources et répartissez les ETP de manière stratégique entre les différentes tâches en fonction des compétences, de la disponibilité et de la capacité de travail.

Communiquer la progression du projet aux parties prenantes

Utilisez les ETP pour communiquer de manière transparente la progression du projet, la gestion des ressources et la distribution de la charge de travail aux parties prenantes. Suivre la progression et établir des rapports sur les ETP utilisés et les ETP disponibles pour des tâches spécifiques afin d'indiquer le statut du projet et d'identifier les retards potentiels ou les contraintes en matière de ressources.

Contrôle de la charge de travail et prévention de l'épuisement professionnel

Suivre les ETP individuels en attribuant des ETP à chaque membre de l'équipe afin de garantir une distribution équitable de la charge de travail et d'éviter la surcharge de travail. Identifier les surcharges potentielles ou évaluer régulièrement les ETP individuels pour détecter les signes d'épuisement potentiel ou les charges de travail trop lourdes.

Si les ETP dépassent les limites raisonnables, procédez à des ajustements, par exemple en déléguant des tâches, en recrutant une assistance supplémentaire ou en prolongeant les échéanciers des projets.

Créer des budgets de projet réalistes

Multipliez les ETP nécessaires par le salaire moyen pour les rôles concernés afin d'estimer précisément les frais de personnel.

Tenez compte des avantages sociaux et des frais généraux et incluez les coûts supplémentaires tels que les avantages sociaux, les impôts et les frais généraux associés à chaque ETP pour créer un budget complet.

Suivez vos dépenses en contrôlant les coûts réels des ETP par rapport au budget tout au long du projet afin d'identifier les écarts éventuels et de prendre des mesures correctives.

Mesurer l'efficacité et la productivité de l'équipe

Analysez les données relatives aux ETP en comparant les ETP planifiés aux ETP réels utilisés pour mesurer l'efficacité de l'équipe et identifier les domaines à améliorer. Suivez les tendances de votre performance en surveillant les données ETP pour identifier les modèles de productivité de l'équipe, en informant la planification future du projet et les décisions d'allocation des ressources.

Comparez également l'utilisation des ETP de votre équipe avec les références du secteur pour évaluer les performances et identifier les domaines potentiels d'optimisation.

Vous pouvez également utiliser les données basées sur les ETP pour faciliter les décisions des parties prenantes concernant la portée du projet, les ajustements budgétaires ou la réaffectation des ressources.

Simplifiez votre gestion des ETP avec ClickUp

Maintenant que vous êtes prêt à exploiter les équivalents temps plein, procurez-vous un outil de gestion de projet pour vous aider à forfaiter et à gérer efficacement les ressources.

ClickUp est l'outil de gestion de projet idéal - il fera le gros du travail pour vous aider à estimer, suivre et améliorer l'allocation des ressources.

Enregistrez avec précision toutes les heures travaillées par votre équipe sur les tâches et les projets à l'aide de la fonction Outil de suivi du temps ClickUp .

utilisez le suivi du temps de ClickUp pour suivre le temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

Par exemple, comparez les ETP estimés avec les heures réellement enregistrées afin d'identifier les écarts de charge de travail et d'affiner les estimations futures.

Personnalisez et allouez le temps de manière efficace grâce à Le modèle de répartition du temps de ClickUp pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de suivi des ETP. Comparez les flux de travail entre les équipes et trouvez des moyens d'optimiser vos processus grâce à Le modèle d'études de temps de ClickUp .

visualisez les charges de travail de l'équipe en un coup d'œil dans ClickUp pour mieux déléguer ou réaffecter les tâches et comprendre rapidement qui est en sous-capacité ou en sur-capacité_

Créer Champs personnalisés pour stocker et suivre les données ETP directement dans les tâches et les projets, afin qu'elles soient organisées et accessibles.

créez, modifiez et organisez des champs personnalisés dans ClickUp et simplifiez votre logistique de recherche_

Visualisez la capacité de l'équipe et les charges de travail individuelles grâce à Tableau de bord ClickUp pour assurer une distribution équitable et prévenir l'épuisement professionnel. Attribuer les tâches en fonction des ETP disponibles, ce qui permet d'optimiser l'allocation des ressources et d'éviter la surcharge de travail.

affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0_

De plus, si quelqu'un travaille trop, vous pouvez utiliser ClickUp pour empêcher la sur-allocation en paramétrant des limites de capacité pour chaque membre de l'équipe en fonction de leur disponibilité en ETP.

De plus, vous pouvez inclure des champs personnalisés ETP dans les tableaux de bord de ClickUp 3.0_ Tableaux de bord des rapports ClickUp fonctionnalité permettant d'analyser les tendances de la charge de travail, d'identifier les goulets d'étranglement et de suivre la progression.

Vous pouvez également créer des tableaux de bord personnalisables pour visualiser les données relatives aux ETP ainsi que des indicateurs tels que les taux d'achèvement des tâches et les échéanciers des projets. Visualisez les données comme vous le souhaitez et partagez-les avec toutes les parties prenantes concernées.

Pour mener à bien un projet, les gestionnaires de projet doivent comprendre et optimiser leur ETP. Choisir le bon logiciel de gestion de projet peut vous aider à le faire efficacement et à grande échelle. Commencez gratuitement avec ClickUp aujourd'hui.