Techniques d'estimation agiles pour améliorer les résultats de vos projets

L'estimation est l'une des parties les plus délicates du développement agile de logiciels. La nature fluide de l'agile peut rendre difficile la prévision de l'effort nécessaire pour une tâche. Les équipes ont souvent du mal à proposer des estimations précises, ce qui entraîne des délais non respectés, un élargissement du champ d'application et des parties prenantes frustrées.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques permettant d'améliorer l'estimation agile. En exploitant les données historiques, en adoptant un processus collaboratif et en révisant fréquemment les estimations, les équipes peuvent fixer des attentes réalistes, même si les paramètres changent.

Dans ce blog, nous expliquerons les raisons courantes pour lesquelles les équipes ont des difficultés avec l'estimation et nous fournirons des conseils pratiques pour surmonter ces défis. Vous apprendrez des techniques telles que le poker de planification, le t-shirt sizing, le dot voting, etc. pour rendre vos estimations agiles plus précises. Avec la bonne approche, votre équipe sera en mesure de s'engager en toute confiance à livrer un logiciel de travail dans chaque sprint.

Quelles sont les techniques d'estimation des projets agiles ?

Les techniques d'estimation de projet agile sont des approches utilisées par les équipes agiles pour estimer la taille, l'effort et la durée des tâches ou des histoires d'utilisateurs au sein d'un projet. Elles s'appuient sur des données historiques, des analyses et la recherche d'un consensus pour parvenir à des estimations et des prévisions.

L'objectif étant une planification précise malgré des besoins fluides, vous devez concevoir ces techniques d'estimation de manière à les rendre itératives et adaptables à la nature changeante des projets agiles.

Pourquoi réaliser des estimations agiles ?

L'objectif principal des estimations agiles est de fournir une évaluation précise et rapide du travail impliqué dans un projet, ce qui permet à l'équipe de planifier et de hiérarchiser les tâches de manière efficace.

Les estimations agiles sont des composants essentiels de la planification et de l'exécution des projets agiles. Elles fournissent des indications précieuses pour une collaboration efficace au sein de l'équipe.

Voici quelques raisons clés pour lesquelles les équipes agiles réalisent des estimations :

Priorisation et planification: Les équipes planifient les sprints et les versions sur la base de la taille estimée des histoires d'utilisateurs, en s'assurant qu'elles traitent d'abord le travail le plus utile et le plus faisable

Les équipes planifient les sprints et les versions sur la base de la taille estimée des histoires d'utilisateurs, en s'assurant qu'elles traitent d'abord le travail le plus utile et le plus faisable L'allocation des ressources: Les équipes allouent des ressources et déterminent la capacité nécessaire pour les sprints ou les versions à venir sur la base d'estimations

Les équipes allouent des ressources et déterminent la capacité nécessaire pour les sprints ou les versions à venir sur la base d'estimations **Les estimations aident à définir des attentes réalistes pour les parties prenantes, y compris les propriétaires de produits, les gestionnaires de projets et les clients

Collaboration de l'équipe: Les techniques d'estimation agiles, telles que le Mon travail, permettent à l'ensemble de l'équipe de travailler ensemble et de contribuer au processus d'estimation

Les techniques d'estimation agiles, telles que le Mon travail, permettent à l'ensemble de l'équipe de travailler ensemble et de contribuer au processus d'estimation **Amélioration continue : les équipes utilisent les données historiques sur la précision et la vitesse des estimations pour améliorer en permanence leur capacité à estimer et à forfaiter efficacement

**Gestion des risques : les équipes agiles prennent en compte les risques lors de l'estimation et développent des stratégies, améliorant ainsi la résilience globale du projet

les équipes agiles prennent en compte les risques lors de l'estimation et développent des stratégies, améliorant ainsi la résilience globale du projet Sprint et planification de la mise en production: La planification de la mise en production s'appuie sur les estimations pour déterminer quand une équipe peut livrer un ensemble de fonctionnalités ou de récits d'utilisateurs

La planification de la mise en production s'appuie sur les estimations pour déterminer quand une équipe peut livrer un ensemble de fonctionnalités ou de récits d'utilisateurs **Les équipes utilisent les sessions d'estimation pour clarifier les exigences, identifier les dépendances et recueillir des commentaires afin d'améliorer la compréhension globale du projet du travail et de la performance nécessaire

**Les estimations contribuent au calcul de la vélocité, ce qui aide les équipes à planifier les sprints et les versions à venir

Adaptabilité: Les équipes adaptent leurs forfaits en fonction des nouvelles informations et des connaissances acquises grâce aux estimations, ce qui garantit la flexibilité en réponse à l'évolution des besoins du projet

Défis et avantages de l'estimation des projets agiles

Estimation

projets agiles

comporte à la fois des défis et des avantages. Les équipes agiles doivent comprendre ces aspects pour

naviguer entre le forfait et l'exécution

effectivement.

Les défis de l'estimation des projets agiles

L'incertitude et le changement: Les changements fréquents de priorités ou de périmètre ont souvent un impact sur la fiabilité des estimations initiales

Les changements fréquents de priorités ou de périmètre ont souvent un impact sur la fiabilité des estimations initiales L'importance excessive accordée à la vélocité: Se fier uniquement à la vélocité historique sans tenir compte des changements dans la composition de l'équipe, de la technologie ou de la dynamique du projet peut conduire à des prédictions inexactes

Se fier uniquement à la vélocité historique sans tenir compte des changements dans la composition de l'équipe, de la technologie ou de la dynamique du projet peut conduire à des prédictions inexactes Les biais cognitifs: Les biais cognitifs, tels que le biais d'optimisme ou l'ancrage, peuvent influencer les processus d'estimation, ce qui a un impact sur la précision des estimations

Avantages de l'estimation des projets agiles

Visibilité et transparence: Les estimations permettent la transparence, ce qui aide à gérer les attentes et à favoriser la confiance, en permettant aux parties prenantes de comprendre l'effort nécessaire à l'achèvement du projet

Les estimations permettent la transparence, ce qui aide à gérer les attentes et à favoriser la confiance, en permettant aux parties prenantes de comprendre l'effort nécessaire à l'achèvement du projet Alignement des parties prenantes: Les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées sur la base de l'effort estimé et des dates de livraison prévues

Les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées sur la base de l'effort estimé et des dates de livraison prévues **Les équipes peuvent exploiter les données d'estimation pour créer des prévisions plus fiables, ce qui aide les parties prenantes à établir des forfaits et à prendre des engagements avec un degré de confiance plus élevé

Techniques d'estimation agile pour améliorer les résultats de vos projets

Voici 10 techniques d'estimation agiles puissantes pour équiper votre équipe pour la réussite :

1. Forfait de planification

Il s'agit d'une technique gamifiée où les membres de l'équipe estiment anonymement l'effort à l'aide de cartes avec des valeurs relatives. Par le biais de discussions et de révélations de cartes, ils parviennent à un consensus.

Le Planning Poker promeut l'engagement collaboratif et la communication ouverte entre les membres de l'équipe, car il fait appel à leur expertise collective. Cela permet d'obtenir des estimations plus précises.

En utilisant ce processus efficace de recherche de consensus, vous pouvez éviter les débats prolongés et aider votre équipe à comprendre la complexité du projet, ce qui contribue finalement à améliorer la planification et l'exécution dans le cadre du développement agile.

Étape 1: Distribuez un jeu de cartes de Planning Poker à chaque membre de l'équipe. Il s'agit généralement de cartes ayant des valeurs telles que 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 et une carte " ?". Ces valeurs sont relatives et représentent la complexité de la tâche

Distribuez un jeu de cartes de Planning Poker à chaque membre de l'équipe. Il s'agit généralement de cartes ayant des valeurs telles que 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 et une carte " ?". Ces valeurs sont relatives et représentent la complexité de la tâche Étape 2: Demandez aux membres de l'équipe de sélectionner en privé une carte du jeu correspondant à leur estimation de l'effort requis pour la tâche

Demandez aux membres de l'équipe de sélectionner en privé une carte du jeu correspondant à leur estimation de l'effort requis pour la tâche Etape 3: Les cartes choisies sont révélées simultanément et les membres de l'équipe sont encouragés à discuter ouvertement des raisons qui ont motivé leurs estimations. Cette discussion permet de découvrir les différentes perspectives, les hypothèses et les risques potentiels associés à la tâche.

Exemple : Si un membre de l'équipe choisit "5" et un autre "13" pour la même tâche, ils peuvent discuter des différences d'estimations

Les cartes choisies sont révélées simultanément et les membres de l'équipe sont encouragés à discuter ouvertement des raisons qui ont motivé leurs estimations. Cette discussion permet de découvrir les différentes perspectives, les hypothèses et les risques potentiels associés à la tâche. Exemple : Si un membre de l'équipe choisit "5" et un autre "13" pour la même tâche, ils peuvent discuter des différences d'estimations Étape 4: Animez une discussion collaborative pour aborder les divergences significatives dans les estimations. Encouragez l'équipe à partager ses idées, à clarifier les incertitudes et à prendre en compte les informations supplémentaires. Après la discussion, demandez aux membres de l'équipe de voter à nouveau en sélectionnant une nouvelle carte sur la base de leur compréhension affinée de la tâche.

Exemple : Si les estimations initiales étaient 5 et 13, l'équipe pourrait discuter et décider que la tâche est plus proche du niveau "8" après avoir pris en compte toutes les perspectives. Les membres de l'équipe votent à nouveau jusqu'à ce que les estimations convergent vers un consensus

Planification des cas d'utilisation du poker

Idéal pour les équipes de taille petite à moyenne qui estiment des histoires d'utilisateurs, des tâches ou des fonctionnalités

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de Planning Poker

Utilisez un chronomètre pour chaque tour

Garder les discussions centrées sur la compréhension de la tâche

Encourager la participation active

Associez le Planning Poker à d'autres techniques pour une analyse plus approfondie

Éviter de s'enliser dans des estimations précises

2. Taille des t-shirts

La taille des t-shirts dans l'estimation agile consiste à attribuer des tailles relatives (XS, S, M, L, XL) aux tâches en fonction de l'effort perçu, ce qui simplifie les évaluations complexes. XS représente un effort minimal, tandis que XL désigne des tâches à effort extrêmement élevé.

Cette technique d'estimation agile favorise des discussions d'estimation rapides et collaboratives lors du backlog grooming ou du sprint planning. Elle offre simplicité, rapidité et flexibilité, permettant aux équipes de prioriser les tâches de manière efficace.

La taille des tee-shirts inclut des membres de l'équipe ayant des niveaux d'expertise variés.

Étape 1: Déterminez la signification de chaque taille (par exemple, XS = 1 jour, S = 3 jours, M = 5 jours, etc.)

Déterminez la signification de chaque taille (par exemple, XS = 1 jour, S = 3 jours, M = 5 jours, etc.) Étape 2: Demandez à chaque membre de l'équipe de choisir en silence la taille qui représente le mieux l'effort à fournir

Demandez à chaque membre de l'équipe de choisir en silence la taille qui représente le mieux l'effort à fournir Étape 3: Discutez des tailles choisies et ajustez les tailles individuelles, si nécessaire, pour parvenir à un consensus

Cas d'utilisation de la taille des t-shirts

Estimation rapide et facile pour des tâches familières, promotion d'une taille relative plutôt que de nombres précis

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de la taille des t-shirts

Définir à l'avance les critères de dimensionnement (par exemple, le temps, la complexité)

S'assurer que tout le monde comprend l'échelle de taille

3. Estimation en trois points

La méthode des trois points est une technique d'estimation agile qui prend en compte les scénarios le plus probable (M), optimiste (O) et pessimiste (P) pour parvenir à l'estimation des tâches.

Le processus d'estimation consiste à attribuer des valeurs à chaque scénario, l'effort le plus probable (M) étant la meilleure estimation basée sur des attentes réalistes, l'effort optimiste (O) étant le meilleur scénario et l'effort pessimiste (P) étant le pire scénario.

Par exemple, si vous estimez la durée nécessaire au développement d'une fonctionnalité, l'effort le plus probable pourrait être basé sur les données historiques et l'expertise de l'équipe. L'effort optimiste pourrait tenir compte d'une mise en œuvre exceptionnellement aisée, tandis que l'effort pessimiste prendrait en compte les défis potentiels ou les problèmes imprévus.

La méthode des trois points fournit une approche plus nuancée et probabiliste de l'estimation des tâches. Elle permet aux équipes de tenir compte des incertitudes et des risques inhérents aux projets complexes.

Étape 1: Expliquer le concept d'estimation : M (le plus probable), O (optimiste), et P (pessimiste) effort

Expliquer le concept d'estimation : M (le plus probable), O (optimiste), et P (pessimiste) effort Étape 2: Demandez à chaque membre de l'équipe d'estimer l'effort M, O et P pour la tâche

Demandez à chaque membre de l'équipe d'estimer l'effort M, O et P pour la tâche Étape 3: Calculez l'effort moyen en utilisant la formule (M+O+P)/3.

Cas d'utilisation de l'estimation en trois points

Le suivi des données historiques sur les estimations M, O et P permet d'améliorer et d'affiner en permanence les estimations futures

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de l'estimation à trois points

Encourager les estimations honnêtes

Éviter de privilégier les scénarios trop optimistes ou trop pessimistes

Suivre les données historiques pour ajuster les intervalles de confiance

Utiliser pour des tâches complexes à forte incertitude

4. Cartographie des affinités

Dans cette approche, les membres de l'équipe organisent et classent collectivement les histoires d'utilisateurs ou les tâches en groupes présentant des caractéristiques communes.

Par exemple, supposons que votre équipe estime l'effort requis pour différentes fonctionnalités d'un projet logiciel. Dans ce cas, elle peut regrouper les fonctionnalités liées à l'authentification des utilisateurs dans un groupe et le stockage des données dans un autre.

La représentation visuelle des grappes permet d'acquérir une compréhension partagée de la portée globale et de la taille relative des composants. Elle facilite l'identification des schémas et des dépendances, ce qui permet à votre équipe d'établir des priorités et des forfaits plus efficacement.

Étape 1 : Liste de toutes les tâches à estimer

Étape 2: Organisez les tâches en groupes sur la base de similitudes ou de thèmes. Ensuite, discutez et affinez les regroupements

Organisez les tâches en groupes sur la base de similitudes ou de thèmes. Ensuite, discutez et affinez les regroupements Étape 3: Classer par ordre de priorité les thèmes ou groupes identifiés en fonction de l'effort estimé et de l'importance

Cas d'utilisation de la cartographie des affinités

Idéal pour hiérarchiser et classer un grand nombre d'histoires d'utilisateurs

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de la cartographie par affinité

Utilisez des supports visuels, tels que des notes adhésives sur un mur ou un tableau blanc virtuel

5. Vote par points

Dans cette technique d'estimation agile, les membres de l'équipe utilisent des gommettes pour voter sur des éléments spécifiques, révélant ainsi leurs préférences ou leurs priorités. Chaque membre de l'équipe se voit attribuer un nombre paramètre de gommettes à répartir entre les éléments à l'étude.

Par exemple, si l'équipe établit un ordre de priorité pour les histoires d'utilisateurs, chaque membre peut disposer de trois votes par points à distribuer parmi les histoires en fonction de leur importance perçue. Les éléments ayant obtenu le plus grand nombre de votes par points sont alors classés plus haut en termes de priorité ou de préférence.

Le vote par points est utile lorsqu'il s'agit de parvenir rapidement à une compréhension commune des priorités.

Étape 1: Décrivez chaque tâche à l'aide de cartes ou de notes autocollantes

Décrivez chaque tâche à l'aide de cartes ou de notes autocollantes Étape 2 : Donnez à chaque membre de l'équipe un ensemble de gommettes à attribuer en fonction de ses préférences de vote pour les tâches

Donnez à chaque membre de l'équipe un ensemble de gommettes à attribuer en fonction de ses préférences de vote pour les tâches Étape 3: Comptez les gommettes sur chaque carte pour déterminer la priorité relative des tâches

Cas d'utilisation du vote par points

Priorise les tâches en fonction de l'effort perçu et de l'intérêt de l'équipe, encourageant ainsi la prise de décision démocratique

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation du vote par points

Définir clairement les critères de vote (par exemple, l'effort, la complexité, l'importance)

Combiner avec d'autres techniques pour une estimation plus approfondie

6. Estimation du système de godets

Dans l'estimation par système de seaux, vous regroupez les éléments en seaux en fonction de leur taille ou de leur complexité relative. Ce système fournit un moyen structuré d'évaluer et de classer les tâches.

Par exemple, si vous estimez des histoires d'utilisateurs, les intervalles vont de "Faible complexité" à "Haute complexité", et les membres de votre équipe placent chaque histoire dans l'intervalle correspondant en fonction de leur évaluation de la taille de l'histoire.

L'un des avantages clés du système des seaux est sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Il fournit un cadre clair pour la catégorisation des éléments, ce qui le rend accessible aux membres de l'équipe, qu'ils soient expérimentés ou nouveaux.

Étape 1: Établir des critères clairs et des intervalles d'effort pour chaque catégorie (par exemple, petite catégorie = 1 à 3 jours, moyenne catégorie = 4 à 7 jours, etc.)

Établir des critères clairs et des intervalles d'effort pour chaque catégorie (par exemple, petite catégorie = 1 à 3 jours, moyenne catégorie = 4 à 7 jours, etc.) Étape 2 : Demander à chaque membre de l'équipe de classer chaque tâche dans la tranche appropriée en fonction de l'effort qu'il perçoit

Demander à chaque membre de l'équipe de classer chaque tâche dans la tranche appropriée en fonction de l'effort qu'il perçoit Étape 3: Discutez et ajustez le placement des tâches pour garantir une représentation précise de l'étendue du projet

Cas d'utilisation du système Bucket

Estimation rapide et efficace de tâches bien définies, facilitant la représentation visuelle de l'étendue du projet

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation du système des godets

Utiliser pour des projets plus petits ou des composants bien définis

Suivre les données historiques pour affiner la taille des godets

7. Séquence de Fibonacci

Cette technique utilise la séquence de nombres de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.) pour représenter une complexité croissante. Les membres de l'équipe attribuent ces nombres de Fibonacci pour représenter la taille relative ou l'effort requis pour des tâches telles que des histoires d'utilisateurs ou des fonctionnalités.

Par exemple, si votre équipe estime la complexité des tâches de codage, elle peut attribuer un 3 à une tâche relativement simple, un 8 à une tâche moyennement complexe et un 13 à une tâche plus complexe.

La séquence de Fibonacci reconnaît que l'estimation de tâches plus importantes s'accompagne d'une plus grande incertitude, ce qui encourage les équipes à se concentrer sur la décomposition du travail en unités plus petites et plus clairement définies.

Étape 1: Expliquer la séquence de Fibonacci et son utilisation pour l'estimation

Expliquer la séquence de Fibonacci et son utilisation pour l'estimation Étape 2 : Fournir des exemples ou des descriptions claires de ce que chaque niveau de Fibonacci représente en termes d'effort

Fournir des exemples ou des descriptions claires de ce que chaque niveau de Fibonacci représente en termes d'effort Étape 3: Demander à chaque membre de l'équipe d'estimer l'effort pour la tâche à l'aide de la séquence de Fibonacci

Demander à chaque membre de l'équipe d'estimer l'effort pour la tâche à l'aide de la séquence de Fibonacci Étape 4: Encouragez la discussion et affinez l'estimation, si nécessaire, pour garantir une taille relative

Cas d'utilisation de la séquence de Fibonacci

Efficace pour la taille relative des tâches ou des histoires d'utilisateurs

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de la séquence de Fibonacci

Maintenir une certaine cohérence dans l'utilisation de la séquence afin de garantir la précision des comparaisons

Évitez d'attribuer des valeurs de manière granulaire ; utilisez des valeurs générales pour les éléments de grande taille

8. Estimation par analogie

L'estimation par analogie consiste à établir des parallèles entre la tâche en cours et des tâches similaires achevées afin d'estimer l'effort.

Les membres de l'équipe comparent la nouvelle tâche à des tâches antérieures similaires et collent l'effort requis en fonction des similitudes ou des différences.

Par exemple, pour estimer l'effort de développement d'une nouvelle fonctionnalité, l'équipe peut se référer à une fonctionnalité similaire mise en œuvre lors d'un sprint précédent.

Cette technique favorise l'amélioration continue de la précision de l'estimation au fil du temps, à mesure que l'équipe acquiert une meilleure connaissance des relations entre les différentes tâches.

En identifiant la connexion entre le travail actuel et le travail passé, l'estimation par analogie améliore la capacité de votre équipe à forfaiter et à fournir des résultats plus précis.

Étape 1: Discutez et identifiez les projets ou tâches antérieurs similaires à celui qui fait l'objet de l'estimation

Discutez et identifiez les projets ou tâches antérieurs similaires à celui qui fait l'objet de l'estimation Étape 2 : Rappeler les efforts déployés dans le cadre du projet ou de la tâche analogue

Rappeler les efforts déployés dans le cadre du projet ou de la tâche analogue Étape 3: Prendre en compte et ajuster l'effort en fonction des différences de contexte ou de complexité entre l'analogie et la tâche actuelle

Prendre en compte et ajuster l'effort en fonction des différences de contexte ou de complexité entre l'analogie et la tâche actuelle Étape 4: Utiliser l'effort ajusté de l'analogie comme estimation initiale de la tâche en cours et documenter le raisonnement sous-jacent

Cas d'utilisation de l'estimation par analogie

Utile lorsqu'il s'agit de tâches qui présentent des similitudes avec un travail antérieur

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de l'estimation par analogie

Veillez à ce que les membres de l'équipe aient une bonne compréhension des projets antérieurs pour que les analogies soient précises

9. Technique descendante

Dans cette méthode, l'équipe évalue d'abord la portée ou la complexité globale du projet et attribue une estimation générale pour représenter l'effort collectif.

L'équipe décompose ensuite le projet en tâches plus petites ou en histoires d'utilisateurs et affine les estimations pour chaque composant sur la base d'une compréhension plus détaillée.

Par exemple, pour estimer un projet de développement de logiciel, l'équipe peut d'abord attribuer une estimation de haut niveau pour l'ensemble du projet, puis le décomposer en modules spécifiques, en attribuant des estimations détaillées à chaque module au fur et à mesure qu'elle approfondit les exigences.

En décomposant le projet en éléments plus petits après l'estimation initiale de haut niveau, l'équipe s'adapte à l'évolution des besoins et améliore la précision de ses prévisions.

Le travail de la technique descendante

Étape 1: Décomposer le projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer

Décomposer le projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer Étape 2 : Impliquer les experts concernés pour estimer l'effort pour chaque composant individuellement

Impliquer les experts concernés pour estimer l'effort pour chaque composant individuellement Étape 3: Additionner les estimations de chaque composante pour obtenir l'estimation globale du projet

Cas d'utilisation de la technique descendante

Convient aux gestionnaires de projet ou aux parties prenantes dans les premières étapes de la planification du projet

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de la technique descendante

Pensez à ajouter une marge de sécurité pour tenir compte des risques potentiels et des complexités imprévues

10. Technique ascendante

L'approche ascendante est une technique d'estimation agile adaptée pour entreprendre une évaluation détaillée et complète de la complexité d'un projet.

Dans cette méthode, l'équipe décompose initialement le projet en tâches granulaires ou en histoires d'utilisateurs, en fournissant des estimations détaillées pour chaque composant.

Par exemple, pour estimer un projet de développement de logiciel, l'équipe identifie des fonctionnalités spécifiques et estime l'effort à fournir pour chacune d'entre elles. Elle additionne ensuite les estimations individuelles pour obtenir l'estimation globale du projet.

Vous pouvez utiliser la technique ascendante pour améliorer la capacité de votre équipe à s'adapter aux changements du projet grâce à une compréhension approfondie des complexités sous-jacentes.

En vous concentrant sur les estimations détaillées des différentes composantes, vous pouvez mieux tenir compte des exigences spécifiques et des défis potentiels, ce qui se traduit par une estimation du projet plus réaliste et mieux informée.

Étape 1: Décomposer la tâche en unités de travail aussi petites et bien définies que possible

Décomposer la tâche en unités de travail aussi petites et bien définies que possible **Mon travail consiste à demander à chaque membre de l'équipe d'estimer l'effort pour l'unité de travail qui lui a été attribuée

Étape 3: Additionner les estimations des différentes unités pour obtenir l'estimation de l'effort total requis pour la tâche

Additionner les estimations des différentes unités pour obtenir l'estimation de l'effort total requis pour la tâche Étape 4: Comparez l'estimation ascendante avec toutes les estimations descendantes disponibles et ajustez-la, si nécessaire, pour garantir l'exactitude de l'estimation

Cas d'utilisation de la technique ascendante

Convient le mieux à la planification détaillée d'un projet dont le champ d'application est bien défini

Conseils et bonnes pratiques pour l'utilisation de la technique ascendante

Utiliser les données historiques pour valider et ajuster les estimations

