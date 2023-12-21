Combien d'heures faut-il travailler par semaine pour éviter l'épuisement professionnel ?

Ah, la sempiternelle question : Combien d'heures faut-il travailler ? Aux États-Unis, la plupart des entreprises estiment que la semaine de travail moyenne est de 40 heures ou plus.

La réponse à cette question est plus délicate qu'il n'y paraît. Non seulement le type de travail que vous faites influe sur le résultat, mais aussi votre perception de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les influences culturelles, la capacité et les attentes jouent toutes un rôle à cet égard. Et la réponse finale est : cela dépend.

Nous examinerons ici de plus près le nombre d'heures de travail que vous devriez effectuer par semaine. Nous étudierons les risques liés au sous-travail et au surtravail. Enfin, nous vous proposerons des stratégies pour tirer le meilleur parti de votre temps de travail, sans vous épuiser. 🤩

**Quel est le nombre d'heures de travail ?

Combien d'heures devriez-vous travailler chaque jour ou chaque semaine ? La réponse dépend du stade auquel vous vous trouvez dans votre vie professionnelle et de la recherche d'un équilibre qui vous convient. Les entrepreneurs qui lancent une nouvelle entreprise doivent s'attendre à travailler plus longtemps qu'un professionnel de niveau intermédiaire qui a déjà réussi à.. rationaliser les processus et maximiser le temps consacré aux tâches courantes.

Quel est le consensus sur le nombre d'heures de travail à effectuer ? Il ne semble pas y avoir de consensus. Mais il y a un certain nombre d'opinions qui se dégagent de l'ensemble du Tableau. 👀

Gary Vaynerchuk, un célèbre gourou du marketing, a fait des vagues en déclarant ce qui suit les fondateurs de startups devraient travailler 18 heures par jour ou plus au cours de leur première année. L'idée ici est que chaque minute d'éveil doit être consacrée à la réussite de votre entreprise dans les premiers jours.

Elon Musk est connu pour être un bourreau de travail et il a plaidé en faveur de l'idée suivante des semaines de travail de 80 à 120 heures . Il affirme que cette activité est gérable, mais qu'elle implique de dormir au bureau, de renoncer à des repas et souvent de sauter des douches - même si cela vous rend un peu fou.

Selon une étude réalisée par EuroNews, les employés à temps plein en Europe travaillent généralement de 32 à 42 heures par semaine . Les Européens sont réputés pour avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée que les Américains, en raison d'une mentalité de bureau qui veut que l'on soit le premier à arriver et le dernier à partir.

Wired a partagé l'histoire d'une agence de marketing de Liverpool qui a fait l'essai d'une journée de travail de six heures . Mon travail a révélé que les employés étaient plus efficaces, mais qu'ils étaient également plus stressés par le fait d'accumuler un travail considérable dans des plages horaires plus courtes. Mon travail a donc consisté à opter pour trois longues journées de travail et deux journées plus courtes afin d'obtenir un meilleur équilibre.

Comme vous pouvez le constater, la réponse à la question "Combien d'heures faut-il travailler ?" dépend de la culture, de l'objet de votre travail et de ce qui vous rend heureux. Que vous travailliez 40 heures par semaine, un peu plus ou un peu moins, votre objectif devrait être de concevoir une semaine de travail idéale qui maximise la productivité sans avoir l'impression de s'épuiser ou de s'ennuyer à son bureau.

Les risques du sous-travail et du surtravail

Que vous ayez un emploi à temps plein ou que vous travailliez à temps partiel, il est dangereux d'en faire trop ou pas assez. Si vous travaillez jusqu'à l'os, vous vous sentirez épuisé et déconnecté de la tâche. Si vous vous relâchez, vous prendrez du retard et vous vous sentirez stressé lorsque viendra le moment de l'évaluation des performances. 📚

Voici quelques-uns des risques liés au surmenage :

Privation de sommeil: Des études montrent que les charges de travail excessives et le manque de sommeil sont des facteurs de risque pour la santéle manque de sommeil peuvent en fait diminuer la productivité Des niveaux élevés de stress: Le fait de travailler de longues heures peut entraîner du stress, ce qui réduit votre capacité à produire un travail de qualité

Des études montrent que les charges de travail excessives et le manque de sommeil sont des facteurs de risque pour la santéle manque de sommeil peuvent en fait diminuer la productivité Insatisfaction: Les travailleurs qui passent de longues heures au bureau sont souvent insatisfaits de leur travail, ce qui accroît le mécontentement et nuit souvent aux relations entre les employés

Les travailleurs qui passent de longues heures au bureau sont souvent insatisfaits de leur travail, ce qui accroît le mécontentement et nuit souvent aux relations entre les employés Problèmes de santé mentale et physique: La connexion entre le stress et les problèmes de santé mentale est très importantel'épuisement professionnel et la santé mentale est notable : de nombreux travailleurs qui passent de longues heures au bureau se sentent démotivés, déprimés et anxieux

La connexion entre le stress et les problèmes de santé mentale est très importantel'épuisement professionnel et la santé mentale est notable : de nombreux travailleurs qui passent de longues heures au bureau se sentent démotivés, déprimés et anxieux Problèmes de santé physique: Il n'y a pas que la santé mentale qui en souffre. Les horaires de travail excessifs ont étéliés à un risque accru de maladies cardiaques et d'autres maladies. Vous pouvez ressentir une baisse d'énergie et une incapacité à faire du travail ou d'autres activités physiquement exigeantes

Il n'y a pas que la santé mentale qui en souffre. Les horaires de travail excessifs ont étéliés à un risque accru de maladies cardiaques et d'autres maladies. Vous pouvez ressentir une baisse d'énergie et une incapacité à faire du travail ou d'autres activités physiquement exigeantes **Mon travail peut nuire à votre capacité à nouer des relations significatives dans votre vie personnelle. Vous manquez de temps avec votre famille, vos amis et vos proches, ce qui vous donne l'impression d'être déconnecté

La sous-activité est tout aussi néfaste. Il peut avoir des conséquences émotionnelles : vous vous sentez coupable, indigne d'être félicité et inquiet pour votre sécurité d'emploi. Dans certains cas, la sous-performance peut conduire à la dépression et à l'anxiété, ce qui rend difficile de sortir de l'ornière.

Voici quelques-uns des risques clés liés au manque de travail :

Culpabilité: Si vous n'utilisez pas bien votre temps, la culpabilité peut s'installer lorsque vous travaillez objectifs du projet sont manqués ou que d'autres employés sont affectés par les délais de votre tâche manquée

Si vous n'utilisez pas bien votre temps, la culpabilité peut s'installer lorsque vous travaillez objectifs du projet sont manqués ou que d'autres employés sont affectés par les délais de votre tâche manquée Anxiété: Si vous travaillez moins d'heures que vous ne le devriez et que vous ne respectez pas les délais, les évaluations des performances peuvent faire monter en flèche les niveaux d'anxiété et de stress

Si vous travaillez moins d'heures que vous ne le devriez et que vous ne respectez pas les délais, les évaluations des performances peuvent faire monter en flèche les niveaux d'anxiété et de stress Diminution de la sécurité de l'emploi: Lorsque vous ne faites pas votre travail, votre gagne-pain est menacé, ce qui peut entraîner dépression et inquiétude

Mon travail : les horaires de travail alternatifs Les horaires de travail alternatifs Les horaires de travail alternatifs (AWS) est une condition d'utilisation pour décrire les modalités de travail flexibles en dehors de la semaine de travail standard de 40 heures. Cette idée est de plus en plus répandue depuis la pandémie et vise à ce que certaines tâches soient terminées au moment opportun plutôt qu'à l'intérieur d'un certain nombre d'heures.

De nombreuses entreprises mettent en œuvre le SAP pour améliorer le bien-être des employés et maximiser l'efficacité. L'idée est de laisser les employés achever des tâches pendant leurs heures les plus productives. Que ce soit tôt le matin ou tard le soir, les responsables suivent la réussite en fonction des tâches ou des projets plutôt que des heures de travail hebdomadaires.

De nombreuses entreprises définissent des heures de travail essentielles. Ce temps est conçu pour aider les équipes qui ont besoin de collaborer puisque tout le monde est censé être en ligne et réactif en même temps. Chaque employé peut décider du moment et de la durée de son travail en dehors de cette plage horaire. Le résultat est que chacun passe un temps différent à faire son travail. 📊

Les horaires de travail alternatifs comprennent également une pause par rapport à la semaine de travail typique de cinq jours. Certaines entreprises proposent des semaines de travail plus courtes, de trois ou quatre jours, avec des horaires plus longs. D'autres répartiront les tâches sur six jours, mais avec moins d'heures quotidiennes.

La mise en œuvre d'horaires de travail alternatifs implique de définir des paramètres clairs, en particulier si vous laissez les employés décider de la manière dont ils répartissent leur temps. Cela signifie également que les gestionnaires doivent exercer une meilleure surveillance et utiliser des outils permettant de suivre de près la progression afin d'éviter les retards dans les projets.

Stratégies pour tirer le meilleur parti de vos heures de travail

Choisir les bonnes heures de travail par jour ou par semaine n'est pas aussi important que de tirer le meilleur parti du temps passé au travail. En vous concentrant davantage sur l'efficacité de votre travail, vous pouvez faire en sorte que le temps que vous travaillez compte réellement - plutôt que de perdre des heures à surfer sur Internet ou sur les médias sociaux.

Voici quelques stratégies pour maximiser la productivité et tirer le meilleur parti du nombre d'heures que vous choisissez de travailler. De conseils pour la gestion du temps à amélioration des processus d'entreprise vous trouverez ce dont vous avez besoin pour faire les choses mieux et plus vite.

Utiliser un outil de suivi du temps pour ne pas perdre de vue les délais

De nombreux travailleurs, en particulier ceux qui ont un emploi à temps partiel, un régime de travail flexible ou qui travaillent à distance, ne savent pas combien d'heures ils travaillent. Utilisez un outil tel que L'outil de suivi du temps du projet de ClickUp pour savoir combien d'heures vous passez à achever chaque tâche. ⏰

En tant qu'entrepreneur ou freelance, cela facilite la facturation des heures et l'envoi des factures. En tant qu'employé à temps plein ou à temps partiel avec un salaire, le suivi du temps vous rend plus efficace. Vous pouvez voir les tâches qui vous prennent le plus de temps et trouver des moyens de d'automatiser des processus pour les rendre plus rapides et plus efficaces.

Mieux encore, vous pouvez suivre le temps depuis n'importe quel appareil, et partout où vous travaillez. Ajoutez des notes pour fournir un contexte si une tâche prend plus de temps que prévu. Créez des libellés pour catégoriser le temps passé sur un projet, et exploitez les filtres de tri pour voir les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer d'heure en heure.

Créer un calendrier des tâches avec des affichages de calendrier pour visualiser les flux de travail

Pour optimiser vos heures de travail, vous devez savoir sur quoi vous travaillez et quand. Pour les employés affectés à plusieurs projets, la création d'un calendrier peut constituer un outil visuel permettant de respecter le calendrier et de ne pas manquer des échéances importantes. Ce calendrier technique de gestion du temps vous permet de rester organisé et de vous assurer que vous êtes sur la voie de la réussite. 🗓️

Soyez productif en respectant les délais, en gérant les horaires et en organisant votre capacité de travail grâce à l'application Affichage du Calendrier ClickUp . Ajoutez un code couleur pour classer le travail en fonction de certains projets et utilisez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence le travail le plus important ou le plus risqué.

Créez des champs personnalisés pour ajouter du contexte à chaque tâche. Ajoutez des dépendances pour identifier les tâches qui attendent votre attention. À la fin d'une tâche, utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour la faire passer à l'étape suivante de votre pipeline et célébrez le travail bien fait !

Répartir le travail en tâches gérables

Nous sommes tous passés par là. Vous vous asseyez à votre bureau avec un projet énorme et vous ne savez pas par où commencer. Se sentant dépassé, vous travaillez sur autre chose ou sautez sur les médias sociaux pour éviter complètement le travail. 👨🏽‍💻

Au lieu de cela, utilisez un outil tel que Tâches ClickUp pour diviser le travail en projets plus faciles à gérer et moins intimidants. Ajoutez plusieurs assignés à la tâche si vous travaillez avec un autre collègue, ou utilisez des fils de commentaires pour simplifier la transmission des étapes suivantes.

Les sous-tâches personnalisables vous permettent de décomposer davantage le travail afin que vous puissiez vous concentrer et vous sentir accompli en faisant les choses. Passez d'une vue Tableau à une autre (liste de tâches, tableau, diagramme de Gantt) en fonction de ce qui vous motive le plus.

Assigner des priorités et des dépendances aux tâches du projet

Un autre moyen facile de se laisser distraire au travail est de faire des choses sans rapport avec les objectifs de l'entreprise. Restez organisé et tirez le meilleur parti de votre journée en créant des listes de tâches prioritaires et en mettant en évidence le travail qui requiert le plus votre attention. ⚠️ Priorités des tâches ClickUp vous permettent d'optimiser votre productivité. Avec quatre codes de couleur au choix, marquez les tâches urgentes d'un drapeau rouge et descendez dans votre liste de tâches en attribuant à chaque élément un niveau de priorité. Mon travail consiste à savoir dans quel ordre travailler lorsque vous vous connectez ou que vous entrez au bureau.

Dire non à un nouveau travail si vous êtes à pleine capacité

Maximiser la productivité ne consiste pas seulement à utiliser des outils de gestion de projet. Il s'agit aussi de savoir dire non et d'informer les responsables lorsque vous êtes à pleine capacité. Si vous dites toujours oui à n'importe quelle demande, vous aurez moins de temps à consacrer au travail utile qui requiert votre attention. ⛔️

Si quelqu'un vous demande de faire des tâches lourdes ou subalternes, dites non si vous n'avez pas le temps. Suggérez d'automatiser ce processus spécifique ou de faire appel à un assistant ou à un autre employé qui a plus de capacité pour ce travail.

Limiter le multitâche pour éviter les distractions

Les recherches montrent que le multitâche résulte en une progression plus lente car vous perdez du temps à passer d'une tâche à l'autre. En outre, le risque de commettre des erreurs ou de ne pas achever complètement la tâche est plus élevé, car vous êtes distrait. Connu sous le nom de changement de contexte -Cette pratique peut nuire à la productivité et entraîner des problèmes au niveau du projet. 🛠️

Au lieu de faire du multitâche, concentrez-vous sur une tâche spécifique à la fois. Créez un planning quotidien avec quelques-unes des principales tâches que vous souhaitez faire Terminé. À partir de là, segmentez le travail et faites une chose à la fois. Évitez la tentation de passer d'une tâche à l'autre pendant votre travail.

Bloquez du temps pour un travail approfondi

L'un des meilleurs compétences en matière de gestion du temps est de paramétrer le temps pour un travail approfondi. De cette façon, vous disposez d'un nombre d'heures défini pour vous concentrer sur les tâches les plus importantes, sans distraction.

Utiliser les outils de blocage du temps pour réserver des paramètres de temps à un travail spécifique. Il peut s'agir de quelques heures le matin pour s'occuper des tâches de gestion, ou de plusieurs heures l'après-midi pour se plonger dans le développement de produits, les campagnes de marketing ou les rapports commerciaux. Quel que soit le travail, regroupez les paramètres similaires dans une plage horaire et concentrez-vous sur ces tâches pendant la période définie.

Améliorez votre productivité lorsque vous travaillez avec ClickUp

En tant que propriétaire d'entreprise ou employé, décider du nombre d'heures de travail est la première étape de la gestion du temps et des projets. Ensuite, vous voudrez vous concentrer sur l'optimisation du temps que vous passez à faire le travail.

En fin de compte, le nombre d'heures de travail importe peu. Ce qui compte le plus, c'est de faire du bon travail et de maximiser le temps que vous consacrez aux tâches. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à travailler plus efficacement. Grâce aux outils de gestion des tâches, vous contrôlerez ce sur quoi vous travaillez, la façon dont vous hiérarchisez votre emploi du temps et resterez sur la voie de la réussite grâce aux calendriers et aux listes à faire. De plus, les automatisations intégrées permettent de gagner du temps afin de pouvoir travailler plus intelligemment et non plus durement. 🙌