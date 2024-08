Confluence vs Asana : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Que vous gériez une équipe en personne ou à distance, vous avez besoin de solides logiciel de gestion de projet pour que tout le monde soit sur la même page. Il existe des dizaines de plateformes de gestion de projet, mais Confluence et Asana sont deux des options les plus populaires pour les équipes en déplacement.

Il est difficile de choisir entre ces deux plateformes, surtout si vous ne les avez jamais utilisées auparavant. Les deux plateformes ont des avantages et des inconvénients, et tout dépend donc de vos préférences et de vos besoins.

Ce guide vous donnera une analyse achevée de Confluence vs Asana, en comparant leurs fonctionnalités et en suggérant les meilleures options pour une solution gagnante. 🏆

Qu'est-ce que Confluence? Confluence est un outil de gestion de projet appartenant au géant du logiciel Atlassian. Il s'agit non seulement d'une application de gestion de projet permettant de gérer les personnes et les tâches, mais Confluence enregistre également toutes les connaissances de votre organisation. Si vous avez du mal à garder un onglet sur les tâches, les wikis, la documentation technique et les procédures opératoires normalisées, Confluence les réunit en un seul endroit. 📚

Via Confluence

Confluence caractéristiques

Confluence permet aux équipes distantes de disposer d'une source unique de vérité. Les fonctionnalités de la plateforme centralisent les informations, accélèrent la prise de décision et assistent la collaboration entre les équipes en temps réel.

1. Gestion de projet

Confluence propose un nombre impressionnant de fonctionnalités de gestion de projet. Utilisez un Tableau blanc Confluence pour lancer de grandes idées avec des liens intelligents intégrés et des éléments interactifs tels que des votes et des chronomètres. Les documents Confluence bénéficient également d'une assistance à la modification en cours, à l'étiquetage et aux notifications. Mieux encore, Confluence est livré avec un flux personnalisé, de sorte que votre équipe ne voit que le projets et tâches qui sont les plus importants pour eux. 🤩

2. Gestion des connaissances

Via Confluence

Vous en avez assez de fouiller dans les messages Slack, les e-mails ou les.. Google Docs pour trouver les bons fichiers ? Confluence résout les maux de tête liés au saut d'une plateforme à l'autre en rassemblant les informations de votre organisation en un seul endroit. Il est ainsi facile de stocker des informations telles que :

Les spécifications techniques

Les manuels d'instruction

Contenus multimédias tels que vidéos, photos et enregistrements audio

Rapports budgétaires

Données personnalisées

Mieux encore, Confluence intègre ces connaissances à vos projets et à vos tâches. Grâce à son organisation effacée et à sa facilité d'accès, votre équipe est toujours sur la même page rationaliser les opérations .

3. Modèles

Bien sûr, Confluence vous permet de créer des projets personnalisés, mais il est également livré avec de nombreux modèles. Tirez parti des modèles fournis par la communauté pour la planification du projet, le brainstorming ou même la documentation du projet principal. Il n'est pas nécessaire de créer des projets ou des documents à partir de zéro : il vous suffit de trouver ce que vous cherchez, de le copier, d'ajouter vos coordonnées et de vous mettre au travail. 🧑‍💻

4. Intégrations

Via Confluence

Confluence s'intègre à un nombre impressionnant d'applications tierces. Elle compte plus de 3 000 intégrations avec des outils populaires comme Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox et Google Drive. ⚒️

Bien que Confluence convienne à la plupart des équipes, il est plus populaire auprès des développeurs de logiciels car il fait partie de la suite de produits Atlassian. L'avantage est qu'il dispose d'intégrations natives avec d'autres produits Atlassian ; l'inconvénient est que les équipes non techniques risquent de ne pas trouver de valeur dans les autres solutions Atlassian.

Confluence prix

Version gratuite

Standard: $6.05/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$6.05/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Premium: $11.55/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$11.55/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Qu'est-ce qu'Asana? Asana est un outil de gestion de projet combinant to-dos, calendriers, formulaires, automatisations et rapports en une seule plateforme. Il combine la gestion des tâches, la visualisation des projets, la collaboration et l'automatisation en une seule plateforme soignée. Asana dispose également d'une application mobile et d'une application web robustes, elle est donc idéale pour..

les équipes à distance, en déplacement ou hybrides . 📱

Via Asana

Asana fonctionnalités

Au départ, il s'agissait d'une simple application de liste de tâches, mais aujourd'hui, les vues Tableau des tâches d'Asana comprennent l'Échéancier, le Tableau et le Calendrier. À défaut de proposer une gestion des connaissances comme Confluence, Asana fait preuve d'une grande robustesse charge de travail forfaitaire et des fonctionnalités d'automatisation conçues pour alléger la charge de travail de votre équipe.

1. Gestion de projet

Via Asana

À vous de voir la charge de travail de votre équipe à un niveau élevé ? Asana propose plusieurs vues permettant de visualiser les échéances, les projets et bien plus encore de votre équipe. Créez une Tableau Kanban pour un travail axé sur les processus, ou utilisez un tableau Diagramme de Gantt de l'Échéancier diagramme permettant de représenter les jalons d'un projet.

Grâce à sa fonctionnalité de Formulaires, il n'est pas nécessaire d'envoyer des messages Slack ou des e-mails avec des demandes de travail. Il suffit de créer un Formulaire, et votre équipe peut demander du travail en interne ou recueillir des commentaires externes de la part des clients en quelques clics. 🖱️

2. IA et automatisation

Votre équipe essaie de faire plus avec moins de ressources. Pourquoi ne pas les décharger de certaines tâches ? Asana est livré préchargé avec des flux de travail et une automatisation experts pour faciliter votre journée de travail. Paramétrez des règles Asana pour mettre à jour les statuts des tâches, modifier les assignés ou même envoyer un ping à votre équipe sur Slack lorsqu'une tâche est assignée. 📌

Si vous voulez plus d'aide, Asana Intelligence est un outil alimenté par l'IA pour définir les objectifs du projet, générer des mises à jour de statut et recueillir des informations. Vous ne pouvez pas lui poser de questions générales comme un outil tel que ChatGPT, mais l'IA peut partager des informations approfondies sur les tâches, les projets et les barrières au sein d'Asana.

3. Modèles

Comme Confluence, Asana inclut des modèles pour accélérer vos flux de travail. Cependant, Asana ne dispose pas des documents ou des Tableaux blancs que l'on trouve sur.. comme ClickUp . Au lieu de cela, ses modèles sont uniquement destinés à l'installation de projets.

Cela ne veut pas dire que ces modèles ne sont pas précieux. Asana combine la puissance des modèles et des automatisations dans des bundles préétablis, ce qui simplifie la création de processus et de cadres complexes en quelques clics. Si jamais vous avez besoin d'apporter une modification, vous pouvez rapidement peaufiner votre bundle et l'appliquer sans tracas à tous les flux de travail. 🧘

4. Integrations

Via Asana

Asana s'intègre à plus de 300 applications tierces, notamment Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive et Canva. Asana n'incluant pas de base de connaissances ni de documents, vous aurez besoin de ces intégrations pour conserver votre travail sur une seule et même plateforme.

Asana prix

Personnel: Forfait gratuit

Forfait gratuit Starter: 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Avancé: $24.99/mois par utilisateur, facturé annuellement

$24.99/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour la tarification

Confluence vs Asana : Comparaison des fonctionnalités

Il n'y a pas de vainqueur incontestable dans l'épreuve de force entre Asana et Confluence. Les deux prendront vos projets de A à Z et assisteront le travail en déplacement grâce à des applications mobiles pour iOS et Android. Tout dépend de la façon dont vous préférez travailler et de vos plus gros points de douleur.

Cependant, il existe de grandes différences dans leurs fonctionnalités et la force de ces fonctionnalités. Examinons les plus grandes différences entre Confluence et Asana.

1. Gestion des connaissances

Via Confluence

Confluence gère à la fois les projets et les connaissances ; Asana ne fait que de la gestion de projet. Si vous devez gérer des connaissances et des projets internes, Confluence est le grand gagnant ici. L'achat d'une plateforme séparée est inutile car vous pouvez suivre tous les projets et contenus au même endroit.

Cependant, si vous n'avez pas besoin de gestion des connaissances et que vous souhaitez gérer des projets, Confluence pourrait être trop technique et compliqué pour vos besoins. Dans ce cas, Asana constitue un meilleur choix.

Gagnant : Confluence page

2. Modèles

Confluence et Asana sont tous deux livrés avec des modèles préchargés. Cependant, ces modèles ne sont pas tout à fait les mêmes.

Asana ne prenant pas en charge les documents ou les Tableaux blancs, ses modèles ne servent qu'à mettre en forme les projets. Cela reste un excellent moyen de gagner du temps, mais cela ne vous aidera pas si vous avez besoin d'une mise en forme pour des agendas de réunion ou des procédures normalisées. 📝

Confluence est livré avec des modèles à la fois pour l'installation du projet et pour les documents. Si vous ne souhaitez pas créer des modèles DIY dans une solution comme Google Drive, Confluence est la meilleure option pour l'exécution de votre travail réel.

Gagnant: Confluence

3. Intégrations

À première vue, on pourrait penser que Confluence est le vainqueur. Il peut se targuer d'avoir plus de 3 000 intégrations, tandis qu'Asana en a 300. Cependant, la plupart des intégrations se trouvent dans des applications dont l'évaluation sur la place de marché d'applications d'Atlassian est médiocre. Certains de ces connecteurs ne fonctionnent pas si bien que ça, alors soyez prudent. 👀

Asana n'a peut-être pas autant d'intégrations, mais il y a de fortes chances qu'elle en ait pour les outils que vous utilisez déjà. Il se connecte avec tout, de Tableau à YouTube en passant par Loom, étendant les fonctions d'Asana au-delà de la gestion de projet.

Cependant, si vous êtes tout acquis aux produits Atlassian, Confluence est le vainqueur incontesté. Il s'intègre facilement aux logiciels Trello et Jira.

Gagnant: Confluence pourles produitsAtlassian; Asana pour les applications tierces

4. Outils de gestion de projet

Via Asana

Confluence et Asana sont tous deux de bons choix pour la gestion de projet. La bonne option se résume à la façon dont vous préférez travailler.

Si vous souhaitez que votre travail reste sur la même plateforme que vos tâches et vos indicateurs, optez pour Confluence. Vous aurez besoin de solutions et d'intégrations distinctes pour obtenir les mêmes fonctions dans Asana, mais les utilisateurs affirment que la plateforme est plus facile à utiliser que Confluence.

Asana serait le meilleur choix si vous gérez une équipe qui n'est pas très au fait de la technologie. ⭐

Gagnant: Confluence pour le travail tout-en-un; Asana pour la facilité d'utilisation

5. L'IA et l'automatisation

Le travail manuel, c'est tellement 2012 ! Si vous recherchez l'assistance pratique de l'automatisation ou de l'IA, Asana est le meilleur choix.

Les deux plateformes proposent de l'automatisation, mais nous adorons la façon dont Asana propose des offres groupées d'automatisation pour rapidement.. optimiser les processus internes . Pour ce que cela vaut, Confluence propose également des automatisations par glisser-déposer que vous pouvez concevoir à partir de zéro ou tirer de la bibliothèque d'automatisation d'Atlassian.

Mais c'est l'IA qui fait pencher la balance en faveur d'Asana. Asana Intelligence propose des champs intelligents, des résumés, un éditeur, des statuts, des réponses et bien plus encore. Elle ne gérera pas achevé les projets à votre place, mais elle accélérera certainement les choses. 🤖

Confluence ne propose l'IA que par le biais d'Atlassian Intelligence, qui n'est disponible que pour certains utilisateurs en version bêta pour le moment. Aucune des deux solutions IA ne vous aidera à exécuter votre travail, cependant, de sorte que vous pourriez encore avoir besoin d'un autre outil d'IA comme... ClickUp IA .

Gagnant: Asana

6. Pricing

La tarification est un peu délicate pour ces produits SaaS. Confluence est techniquement moins cher qu'Asana avec ses frais de 6,05 $/mois contre 10,99 $/mois pour Asana. 💸

Cependant, la tarification de base de Confluence est prévue pour 10 utilisateurs, tandis que celle d'Asana est prévue pour un seul utilisateur. Si vous payez Confluence annuellement, il vous en coûtera 600 $ pour le premier niveau, que vous ayez deux utilisateurs ou 10. Cela pourrait ne pas être rentable pour les petites équipes ou les startups. Asana facture davantage par utilisateur, mais pourrait être moins cher en fonction de l'installation de votre équipe.

Confluence vs Asana sur Reddit

Nous avons consulté les bonnes gens de Reddit pour distiller les plus grandes différences entre Asana vs Confluence et décider quelle option est la meilleure pour certaines situations. Un utilisateur a déclaré asana est bien, mais je ne l'aime pas. Lent, bien que plus rapide qu'il ne l'était, et juste un peu sous-fonctionnalisé. Pour les équipes moins techniques, c'est génial." Donc, si vous avez besoin de fonctionnalités PM de base pour des personnes moins techniques, Asana pourrait avoir tout ce dont vous avez besoin. 🎯

Un utilisateur non technique est d'accord, en disant asana est mon favori, mon cerveau de singe bizarre est tellement satisfait quand je finis une tâche et que l'on me dit que j'ai besoin d'aide narval clignote sur l'écran ." Un autre utilisateur a bien résumé la situation : "Cela dépend vraiment de ce dont vous avez besoin et de la façon dont les gens veulent travailler. Je suis un fervent partisan de choisir votre solution logicielle en dernier, après avoir déterminé votre flux de travail et votre style de travail. Sinon, outre l'investissement financier, vous risquez de forcer la façon dont vous travaillez à se conformer à l'outil plutôt que l'inverse."

Rencontre ClickUp la meilleure alternative à Confluence vs Asana

Il n'y a pas de choix facile dans le bras de fer entre Asana et Confluence. Les deux plateformes ont leurs points forts, mais elles ne peuvent pas tout faire pour assister la méthodologie Agile.

Sans vouloir nous vanter, ClickUp gère tout ce qu'Asana et Confluence peuvent faire, et même plus. 🥳

Le tout-en-un plate-forme de gestion de projet assiste la gestion des connaissances, l'automatisation, les outils IA, l'analyse et d'autres fonctionnalités plus avancées. On peut dire qu'il s'agit d'un ensemble complet.

Collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Pourquoi alterner entre votre solution de gestion de projet et votre travail ? Collaborez en temps réel dans ClickUp Documents . Plusieurs membres de l'équipe peuvent éditer en même temps et ajouter des modifications en cours, des commentaires et des étiquettes pour stimuler la collaboration. ✍️

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail RH en fonction de vos besoins

Mieux encore, vous n'avez pas besoin de quitter ClickUp pour gérer vos tâches. Convertissez n'importe quel commentaire en tâche ClickUp dans votre environnement de travail ClickUp, et vous êtes prêt pour les environnements travail.

Assistance au développement de logiciels techniques dans ClickUp

Psst, devinez quoi ? Vous pouvez personnaliser ClickUp comme bon vous semble grâce à son interface utilisateur intuitive.

Rationalisez votre processus de développement avec le hub de travail tout-en-un de ClickUp pour le forfait, la construction et l'expédition Les équipes de développement de logiciels utilisent ClickUp pour collaborer sur les feuilles de route, s'intégrer aux outils Git, gérer les backlogs, suivre les sprints Agile, etc. C'est votre outil de gestion de projet, vous pouvez donc le personnaliser en fonction de la façon dont vous préférez travailler. 💃

Tracer les tâches et gérer les ressources avec ClickUp tâches Tâches ClickUp affiche l'ensemble de vos connaissances, fichiers, discussions et tâches en un seul endroit. Au lieu de parcourir plusieurs outils à la recherche du bon document ou de la bonne discussion, tout se trouve au même endroit.

Libérez plus de temps pour le travail à forte intensité de connaissances en rationalisant les tâches récurrentes avec ClickUp Automatisations

Configurez des dépendances et des sous-tâches, créez des tâches récurrentes, choisissez parmi plusieurs vues de tâches, définissez des types de tâches personnalisés ou ajoutez des champs personnalisés - vous n'avez que l'embarras du choix !

ClickUp prix

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

Obtenez toutes les fonctionnalités de gestion de projet dont vous avez besoin avec ClickUp

Le travail d'équipe fait travailler le rêve, mais nécessite tout de même une installation logicielle adaptée, surtout si vous managez une équipe télétravail. Choisir entre Asana et Confluence est un bon début, mais lorsque vous devez tout faire, optez pour une plateforme qui fait déjà tout, et même plus.

ClickUp dispose d'outils de collaboration, d'une interface utilisateur conviviale et de tableaux de bord personnalisés pour stimuler la productivité. Dites adieu au va-et-vient entre différents outils et apportez votre travail dans une véritable plateforme de travail tout-en-un. 🙌

Mais ne nous croyez pas sur parole. Constatez par vous-même la puissance de ClickUp : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuitement.