10 meilleures alternatives à Unbounce pour créer des pages d'atterrissage en 2024

Unbounce est une plateforme proéminente alimentée par l'IA pour l'artisanat des pages d'atterrissage, réputée pour son interface conviviale, ses options de personnalisation et l'absence d'exigences en matière de codage.

Elle s'intègre de manière transparente avec des outils tiers tels que les CDP, les solutions d'e-mail marketing et les plateformes d'analyse telles que Google Analytics. À, Unbounce ne fait pas face à toutes les exigences des entreprises.

Les utilisateurs ressentent le besoin de chercher des alternatives en raison du manque de fonctionnalités mobiles réactives également.

Utilisez ce guide pour explorer les 10 meilleures alternatives à Unbounce et apprenez à connaître leurs fonctionnalités, leur infrastructure d'assistance et leurs modèles de tarification afin de trouver la solution idéale pour vos besoins spécifiques.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Unbounce?

Jetons un coup d'œil à certaines fonctionnalités incontournables d'un créateur de pages d'atterrissage avant de vérifier les alternatives à Unbounce :

Interface conviviale: Une interface simple et intuitive aide même les utilisateurs novices à naviguer dans l'outil

Une interface simple et intuitive aide même les utilisateurs novices à naviguer dans l'outil Modèles et thèmes: L'outil devrait avoir un intervalle diversifié de thèmes et de modèles personnalisables adaptés à des fins diverses

L'outil devrait avoir un intervalle diversifié de thèmes et de modèles personnalisables adaptés à des fins diverses Réactivité mobile: L'outil doit répondre aux besoins des utilisateurs mobiles de plus en plus nombreux en leur offrant une réactivité mobile cruciale

L'outil doit répondre aux besoins des utilisateurs mobiles de plus en plus nombreux en leur offrant une réactivité mobile cruciale Tests A/B: Recherchez un outil qui améliore votre page d'atterrissage en testant différentes versions et en choisissant la meilleure

Recherchez un outil qui améliore votre page d'atterrissage en testant différentes versions et en choisissant la meilleure Capacités IA: Un outil qui utilise l'IA pour une création de contenu optimale et des outils d'IA convaincants est idéal

Un outil qui utilise l'IA pour une création de contenu optimale et des outils d'IA convaincants est idéal Intégration avec les outils d'analyse et de rapports: L'outil devrait recueillir des idées en s'intégrant aux outils d'analyse et de rapports

10 Best Unbounce Alternatives to Use in 2024 (10 meilleures alternatives à Unbounce à utiliser en 2024)

Maintenant que nous savons comment évaluer l'outil idéal, jetons un coup d'œil aux meilleures alternatives Unbounce en 2024.

1. Instapage

via Instapage Instapage est un outil IA de création de pages d'atterrissage qui présente une interface utilisateur conviviale et des fonctionnalités de personnalisation étendues.

De nombreux spécialistes du marketing apprécient sa capacité à créer des pages d'atterrissage à fort taux de conversion en allouant dynamiquement le trafic publicitaire aux pages d'atterrissage en fonction des intérêts des utilisateurs, car il aide grandement à l'optimisation du taux de conversion (CRO).

Les meilleures fonctionnalités d'Instapage

Intégrer des pages et des expériences AMP pour un meilleur engagement des utilisateurs

Utiliser l'IA pour créer du contenu attrayant sans effort

Mettre en œuvre l'intention de sortie pour minimiser les abandons de page

Permettre la collaboration multi-utilisateurs pour une meilleure efficacité de l'équipe

Assurer la conformité GDPR pour la protection des données

Limites d'Instapage

Cher pour les petites et moyennes entreprises

Les pop-ups de génération de leads sont très simples d'un forfait à l'autre

Prix d'Instapage

Essai gratuit : 14 jours

: 14 jours Construire : 199$/mois facturé annuellement

: 199$/mois facturé annuellement Conversion : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (400+ commentaires)

: 4.3/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

2. Landingi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-17.png

/$$$img/

via Landingi Landingi aide les spécialistes du marketing numérique à construire des pages d'atterrissage performantes. Il dispose de l'un des éditeurs par glisser-déposer les plus intuitifs, d'une bibliothèque de modèles diversifiée (400+) et de trackers d'évènements pour analyser les modèles comportementaux.

Il est également livré avec 170+ intégrations, ce qui rend son adoption simple pour les organisations de différentes tailles et verticales.

Landingi meilleures fonctionnalités

Accédez à une bibliothèque de modèles personnalisables pour des designs personnalisés

Améliorez l'engagement en incorporant des pop-ups et des superpositions intuitives

Suivez le comportement des utilisateurs et optimisez les parcours à l'aide de trackers d'évènements

Landingi limites

La réactivité mobile est parfois un peu maladroite

Le forfait de base manque de fonctionnalités puissantes comme les polices et les icônes personnalisées

Prix de Landingi

Free : fonctionnalités limitées

: fonctionnalités limitées Lite : 29$/mois

: 29$/mois Professionnel : 49 $/mois

: 49 $/mois Agence : 149 $/mois

: 149 $/mois Unlimited : 1000$/mois

G2 : 4.5/5 (270+ commentaires)

: 4.5/5 (270+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (170+ commentaires)

3. Hub Marketing Hub de HubSpot

via HubSpot HubSpot est une plateforme marketing full-stack permettant de gérer l'inbound marketing de bout en bout. De la génération de pages d'atterrissage attrayantes aux rapports avancés, elle fait tout.

Contrairement à d'autres outils de pages d'atterrissage qui fonctionnent de manière indépendante, HubSpot intègre la création de pages d'atterrissage dans un écosystème de marketing numérique complet. Les pages d'atterrissage HubSpot prétendent garantir une expérience utilisateur cohérente et personnalisée tout au long du parcours de l'acheteur.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub

Augmentez votre efficacité grâce à une plateforme de marketing entrant tout-en-un

Rationalisation de la gestion des données grâce à l'intégration transparente de la gestion de la relation client (CRM)

Suivez efficacement les efforts marketing grâce à des analyses et des rapports avancés

Limites de HubSpot Marketing Hub

Prix plus élevé que les autres outils de marketing

Personnalisations limitées

Prix de HubSpot Marketing Hub

Pour les particuliers et les petites équipes

Outils gratuits : fonctionnalités limitées

: fonctionnalités limitées Démarrage : À partir de 20 $/mois par utilisateur

: À partir de 20 $/mois par utilisateur Professionnel : A partir de $890/mois par utilisateur

Pour les entreprises et les sociétés

Professionnel: 890 $/mois

890 $/mois Enterprise: 3 600 $/mois

G2 : 4.4/5 (10 000+ avis)

: 4.4/5 (10 000+ avis) Capterra : 4.5/5 (5600+ avis)

4. LeadPages

via LeadPages LeadPages propose différents modèles de pages d'atterrissage sophistiqués et faciles à utiliser.

En outre, il est noté pour son compteur de prospects, qui vous permet d'évaluer l'efficacité de votre page et fournit des évaluations sur la probabilité de générer des prospects avec l'installation existante.

Les meilleures fonctionnalités de Leadpages

Concentrez-vous sur la génération de leads grâce à une plateforme rationalisée

Création de pages d'atterrissage à l'aide d'un éditeur simple d'utilisation et de type "glisser-déposer

Accès intégré aux principaux services d'e-mail marketing et aux plateformes CRM

Limites de Leadpages

Moins d'options de personnalisation que les concurrents

Fonctionnalités limitées d'analyse et de rapports avancés

Prix de Leadpages

Essai gratuit : 14 jours

: 14 jours Standard : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Pro : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Avancé : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (290+ commentaires)

5. GetResponse

via GetResponse GetResponse est livré avec une incroyable invite IA, instructions qui génère des pages d'atterrissage visuellement attrayantes en un clin d'œil.

Il suffit d'ajouter quelques détails comme le nom de votre entreprise, la description et le logo (il utilise les logos pour récupérer les couleurs de la marque) pour créer une belle page d'atterrissage personnalisable en quelques secondes.

De plus, il vous permet d'ajouter de manière transparente les données générées par les pages d'atterrissage dédiées à des listes et de les utiliser ensuite pour des campagnes de reciblage.

Meilleures fonctionnalités de GetResponse

Utilisez les fonctionnalités de l'IA pour générer du contenu pour la rédaction

Personnalisez les modèles de pages d'atterrissage

Utilisez le créateur d'entonnoir de vente automatisé

Limites de GetResponse

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui s'adaptent aux fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs trouvent l'interface légèrement écrasante

Prix de GetResponse

Essai gratuit disponible

disponible Email Marketing : 19 $/mois

: 19 $/mois Automatisation du marketing : 59 $/mois

: 59 $/mois Marketing pour le commerce électronique : 119 $/mois

Evaluations et critiques de GetResponse

G2 : 4.3/5 (600+ commentaires)

: 4.3/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (470+ commentaires)

6. ActiveCampaign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-18.png

/$$$img/

via Campagne active Le constructeur de pages d'atterrissage d'ActiveCampaign vous permet de stocker toutes vos ressources de manière centralisée, ce qui facilite l'accessibilité.

Les utilisateurs apprécient la fluidité du processus d'inscription. L'outil permet également de créer des formulaires en ligne, d'évaluer les prospects et de créer du contenu conditionnel.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Utilisez des modèles de pages d'atterrissage hautement personnalisables

Une bibliothèque de ressources complète est mise à la disposition des nouveaux utilisateurs pour leur permettre de se familiariser avec l'outil

Comprendre les performances des pages d'atterrissage grâce à un tableau de bord amélioré et à des indicateurs suivis

Les limites d'ActiveCampaign

Certains utilisateurs trouvent que les tests A/B sur les pages d'atterrissage ne sont pas à la hauteur

Aucune fonctionnalité liée à l'IA

Prix d'ActiveCampaign

Lite : A partir de 29$/mois par utilisateur

: A partir de 29$/mois par utilisateur Plus : A partir de 49$/mois par utilisateur

: A partir de 49$/mois par utilisateur Professionnel : À partir de 149 $/mois par utilisateur

: À partir de 149 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (10 000+ commentaires)

: 4.5/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (plus de 2000 commentaires)

7. Wishpond

via Fonds de voeux Wishpond est une suite marketing avec des fonctionnalités étendues pour la génération de leads et l'engagement des clients.

Ce qui la distingue, ce sont ses serveurs à grande vitesse situés dans le monde entier, ce qui aide les pages d'atterrissage à se charger rapidement.

Il permet également d'utiliser des domaines personnalisés, un sous-domaine Wishpond ou un onglet Facebook pour faciliter la diffusion des pages.

Les meilleures fonctionnalités de Wishpond

Ajoutez des pop-ups et des tapis de bienvenue pour convertir plus de visiteurs

Créez rapidement des pages attrayantes grâce à leur éditeur de pages d'atterrissage convivial par glisser-déposer

Utilisez le test A/B split en un seul clic

Limites de Wishpond

Certains utilisateurs signalent que l'assistance client est insuffisante

Pas d'essai disponible

Prix de Wishpond

Prix personnalisés

Évaluations et critiques de Wishpond

G2 : 3.7/5 (150+ commentaires)

: 3.7/5 (150+ commentaires) Capterra : 4/5 (120+ critiques)

8. Brevo

via Brevo Brevo, anciennement connu sous le nom de SendInBlue, est livré avec un constructeur de page d'atterrissage facile à utiliser avec de riches fonctionnalités.

Il est noté pour les intégrations pour l'automatisation des e-mails et des SMS sur ses pages d'atterrissage. Ainsi, une fois que vous avez généré des listes, elles sont immédiatement intégrées dans des listes de reciblage.

Brevo meilleures fonctionnalités

Profitez de multiples fonctionnalités de personnalisation et de segmentation sur les pages d'atterrissage

Utilisez l'éditeur intuitif pour créer des campagnes d'e-mailing et des newsletters

Créer des pages d'atterrissage personnalisées

Personnalisez les spécifications de conservation des journaux pour la confidentialité des données

Limites de Brevo

Le forfait Free ne propose pas de fonctionnalités de page d'atterrissage

Manque de granularité dans les rapports et les analyses

Prix de Brevo

Free: Contacts illimités

Contacts illimités Démarrage : A partir de 25$/mois par utilisateur

: A partir de 25$/mois par utilisateur Business : A partir de 65$/mois par utilisateur

: A partir de 65$/mois par utilisateur BrevoPlus : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (650+ commentaires)

: 4.5/5 (650+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1850+ commentaires)

9. OptimizePress

via OptimizePress OptimizePress est spécialisé dans la création de pages d'atterrissage basées sur WordPress. Il est livré avec des centaines de modèles de pages d'atterrissage, qui vous permettent de personnaliser chaque élément de la page.

Pour les utilisateurs de WordPress, OptimizePress devient une extension naturelle car il ne crée que des pages adaptées à WordPress.

Les meilleures fonctionnalités d'OptimizePress

Créez des pages d'atterrissage illimitées à partir du forfait Unlimited

Bénéficier d'une formation marketing premium en tant que nouvel utilisateur grâce à leur Optimize University

Assistance d'un service client très réactif

Obtenez une garantie de remboursement sans risque de 30 jours

Limites d'OptimizePress

Le forfait Free n'est pas livré avec des constructeurs de pages d'atterrissage

Ne propose que des extensions spécifiques à WordPress

Prix d'OptimizePress

Constructeur uniquement : 179$/an par utilisateur

: 179$/an par utilisateur Suite Starter : 299 $/an par utilisateur

: 299 $/an par utilisateur Suite Pro : 499 $/an par utilisateur

G2 : 3.9/5 (30+ commentaires)

: 3.9/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (80+ commentaires)

10. OptinMonster

via OptinMonster OptinMonster est un constructeur de pages d'atterrissage convivial pour les débutants. Il est connu pour être un outil transparent et facile à utiliser pour créer des pages d'atterrissage. Il suffit de choisir un modèle préconstruit, de le personnaliser en fonction du langage de votre marque, de le tester et de l'ajuster.

Il est livré avec une variété de types de formulaires, y compris des pop-ups, des barres flottantes, des superpositions en plein écran et des diapositives qui amplifient l'effort de génération de leads.

Il fournit également des fonctionnalités de personnalisation sur la page qui élèvent l'expérience de l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités d'OptinMonster

Obtenez une grande variété et une interface utilisateur de types de formulaires

Utilisez le ciblage par géolocalisation et créez des pages d'atterrissage

Utilisez leur moteur de segmentation pour un ciblage hyper-personnalisé

Utiliser les roues gamifiées pour le marketing de gamification

Les limites d'OptinMonster

Quelques fonctionnalités manquent de réactivité lorsqu'on y accède via des appareils mobiles

Pas de capacité IA

Prix d'OptinMonster

Basic : 16$/mois

: 16$/mois Plus : 32$/mois

: 32$/mois Pro : 69 $/mois

: 69 $/mois Croissance : 99$/mois

Notes et évaluations d'OptinMonster

G2: 4.3/5 (80+ reviews)

4.3/5 (80+ reviews) Capterra: 4.2/5 (70+ avis)

Autres outils marketing

Alors qu'Unbounce et les outils dont nous avons parlé se concentrent sur la génération de leads et les conversions, des outils tout-en-un comme ClickUp vous aident à rationaliser vos campagnes marketing, à permettre une collaboration interfonctionnelle, à générer du contenu de qualité avec l'aide de l'IA et à gérer efficacement les projets.

ClickUp

ClickUp est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration harmonieuse avec votre équipe marketing

ClickUp vous aide à concevoir et à exécuter des campagnes de marketing, à surmonter les difficultés liées au travail en silo et à stimuler la productivité . La suite marketing de ClickUp vous offre un lieu de travail commun pour créer et suivre des campagnes et même collaborer avec d'autres équipes pour obtenir leurs avis et leurs approbations.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Visualize-and-Plan-Media-Content.gif ClickUp Visualiser et forfaiter le contenu des médias /$$img/

Utilisez ClickUp pour personnaliser votre affichage afin de visualiser et de forfaiter les supports marketing tels que le contenu et les médias dans l'ensemble de votre organisation

La puissance de ClickUp ne se limite pas à la visualisation de contenu la gestion de projet marketing . Elle permet de créer un contenu de haute qualité pour votre site Web marketing de contenu également des campagnes de marketing de contenu. Qu'il s'agisse d'un e-mail, du contenu d'une page d'atterrissage ou d'un blog, il suffit d'entrer les objectifs dans le champ L'IA de ClickUp de ClickUp, l'invite, et vous êtes prêt à rouler en un rien de temps.

Passez à l'étape suivante de la planification de votre contenu avec Le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp ClickUp est également livré avec une bibliothèque de modèles étonnante pour la création de calendriers de contenu , feuilles de route marketing et rédaction de contenu pour stimuler votre productivité et atteindre vos objectifs objectifs de marketing efficacement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/4-1400x687.gif Modèle de plan de marketing produit par ClickUp /$$img/ Modèle de plan de marketing de produit par ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformer rédaction du contenu en quelques secondes pour qu'il soit plus professionnel, plus direct ou plus engageant

Explorez gestion de projet avec leur forfait gratuit

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Créez rapidement un contenu de haute qualité en utilisant les invitations deClickUp IA* Mettez en évidence n'importe quel texte et laissez la barre d'outils IA l'optimiser

Générez des résumés et deséléments d'action instantanément pour rationaliser les tâches administratives

Traduire les langues et vérifier l'orthographe et la grammaire au sein de la plateforme

Donner vie aux idées avec des Tableaux blancs numériques pour une collaboration en temps réel ou asynchrone

Gérer les documents de briefing créatif de manière collaborative avec ClickUp Docs

Transmettez des instructions claires et accélérez le processus de rétroaction sur le contenu grâce à la Révision

Les limites de ClickUp

Manque d'options de gamification

Certains utilisateurs trouvent que l'option de suivi du temps doit être améliorée

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Choisir le meilleur : un outil de création de page d'atterrissage parfait pour vous

Choisir le bon outil pour créer des pages d'atterrissage est important pour votre réussite marketing. Chacune des alternatives à Unbounce a ses propres points forts, comme l'IA cool d'Instapage ou l'éditeur facile de Landingi.

Alors que nous terminons cette exploration perspicace des outils de pages d'atterrissage, il est évident que.. les outils de gestion de projet tels que ClickUp sont devenus un allié dans la poursuite du growth hacking en raison de leur capacité à exploiter l'IA pour élever la gestion de projet de bout en bout.

ClickUp offre aux spécialistes du marketing de nombreuses possibilités.

Élevez votre jeu marketing et boostez votre productivité. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! 🎉