10 meilleures alternatives à IFTTT pour automatiser des tâches en 2025

Avez-vous déjà souhaité que votre travail s'achève de lui-même ? Des outils tels que If This, Then That (IFTTT) ne sont pas destinés à vous remplacer, mais ils vous facilitent certainement la tâche. Cette application spécialisée dans l'intégration et l'automatisation des tâches permet de connecter en un clin d'œil des applications qui ne fonctionnent normalement pas bien ensemble, rationalisant ainsi vos flux de travail et réduisant les efforts manuels.

Mais IFTTT n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Quelles sont donc vos alternatives ?

Consultez ce guide pour découvrir la magie des applications comme IFTTT, ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'automatisation de flux de travail, et les meilleures alternatives IFTTT de 2024.

Qu'est-ce que IFTTT? IFTTT est un outil d'automatisation populaire qui vous permet de créer des applets qui automatisent des applications qui ne travaillent normalement pas ensemble. Si vous avez eu du mal à faire fonctionner ensemble votre Google Drive, votre Gmail et vos appareils Apple, il existe une applet IFTTT pour cela. 🙌

Via IFTTT

Des outils comme IFTTT vous permettent d'automatiser le flux de données, les transferts et les déclencheurs entre les plateformes. Vous êtes libre de créer une applet personnalisée ou de choisir parmi des centaines d'applets pré-fabriquées.

Créez des applets pour ajouter automatiquement des prospects SurveyMonkey à votre CRM, remercier les abonnés des médias sociaux ou désarmer votre système de sécurité intelligent lorsque vous rentrez du travail.

Que devriez-vous rechercher dans IFTTT Alternatives ? ?

Si vous cherchez des alternatives à IFTTT, vous voulez quelque chose qui remplace Les intégrations d'IFTTT , mais avec quelques fonctions plus utiles. Nous recommandons d'opter pour des fonctionnalités telles que :

Interface conviviale : Les outils d'automatisation doivent être super intuitifs. Optez pour des plateformes sans code qui vous permettent de glisser et de déposer votre chemin vers la victoire. Il est également intéressant d'opter pour une solution compatible avec Windows, Android et Apple afin de ne pas avoir à se soucier de la compatibilité entre les appareils

Les outils d'automatisation doivent être super intuitifs. Optez pour des plateformes sans code qui vous permettent de glisser et de déposer votre chemin vers la victoire. Il est également intéressant d'opter pour une solution compatible avec Windows, Android et Apple afin de ne pas avoir à se soucier de la compatibilité entre les appareils Personnalisation: La plupart des alternatives IFTTT permettent une certaine forme de personnalisation, bien que vous deviez payer plus cher pour cette fonctionnalité. Recherchez des plateformes avec des modèles d'application prêts à l'emploi pour accélérer le processus d'automatisation

La plupart des alternatives IFTTT permettent une certaine forme de personnalisation, bien que vous deviez payer plus cher pour cette fonctionnalité. Recherchez des plateformes avec des modèles d'application prêts à l'emploi pour accélérer le processus d'automatisation Automatisation du flux de travail : Les automatisations pour Alexa et les lumières intelligentes sont cool et tout, mais il est préférable d'opter pour des outils qui automatisent votre travail réel. Les meilleures alternatives à IFTTT couvrent un intervalle de processus d'entreprise, y compris les RH, les ventes, le marketing et le service à la clientèle

Les automatisations pour Alexa et les lumières intelligentes sont cool et tout, mais il est préférable d'opter pour des outils qui automatisent votre travail réel. Les meilleures alternatives à IFTTT couvrent un intervalle de processus d'entreprise, y compris les RH, les ventes, le marketing et le service à la clientèle Facilité d'accès: Grâce aux applications mobiles, il est facile de paramétrer des automatisations basées sur des déclencheurs lorsque vous êtes en déplacement. Tant que vous optez pour une plateforme basée sur le cloud, vous pourrez gérer vos automatisations aussi bien au bureau qu'en déplacement

Les 10 meilleures alternatives à IFTTT à utiliser en 2024

Prêt à automatiser votre journée ? Découvrez ces alternatives à IFTTT pour travailler à la vitesse de la lumière.

1. Zapier

via Zapier Zapier est une alternative populaire à IFTTT qui offre un nombre impressionnant d'intégrations et d'automatisations de qualité. Construire des flux de travail personnalisés avec plusieurs outils dans son constructeur drag-and-drop, ou créez vos propres applications sans code. La génération de leads personnalisés, l'onboarding et les tableaux de bord du portail client sont à vous avec la bonne installation de Zapier.

Zapier meilleures fonctionnalités

Créez des connexions Zapier pour stocker, mettre à jour et agir sur vos données avec les Tableurs Zapier

Construire un chatbot IA personnalisé

Combinez des outils comme OpenAI avec vos applications existantes

Convertissez automatiquement les dates, la devise et le texte dans vos formes préférées

Zapier limites

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de modifier les Zaps après les avoir créés

Plusieurs utilisateurs disent que le nombre deautomatisation des tâches inclus dans chaque abonnement n'est pas suffisant

Zapier prix

**Forfait Free pour 100 tâches par mois

Starter: 19,99 $/mois pour 750 tâches

19,99 $/mois pour 750 tâches Professionnel: 49 $/mois pour 2 000 tâches

49 $/mois pour 2 000 tâches Teams: 69$/mois pour 2,000 tâches

69$/mois pour 2,000 tâches Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)

2. Automatisation de la puissance

via Microsoft Votre équipe est entièrement acquise aux produits Microsoft ? Power Automate est l'alternative de Microsoft à IFTTT, qui combine des fonctionnalités low-code et de l'IA pour des automatisations sérieusement complètes. Elle n'est pas aussi conviviale que d'autres alternatives à IFTTT, mais Microsoft Power Automatisation convient parfaitement aux équipes plus techniques qui ont besoin de fonctionnalités très spécifiques.

Power Automate meilleures fonctionnalités

Utilisez l'IA de Copilot pour créer, modifier ou étendre les automatisations

L'automatisation robotique des processus (RPA) automatise les systèmes hérités plus anciens

L'automatisation des processus numériques (DPA) automatise tous les services qui s'exécutent sur site ou sur le cloud

Créez vos propres flux de travail Power Automatisation personnalisés ou choisissez parmi sa banque de modèles prêts à l'emploi

Power Automate limites

Power Automatisation fait partie de l'écosystème Microsoft, il n'est donc logique de l'utiliser que si vous travaillez exclusivement avec des produits Microsoft

Certains utilisateurs souhaiteraient que la plateforme s'intègre à davantage d'applications

Power Automatisation prix

Power Automate Premium: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Power Automate Process: 150$/mois par bot

G2: 4.5/5 (380+ reviews)

4.5/5 (380+ reviews) Capterra: 4.4/5 (170+ avis)

3. LlamaLab Automatisation

via LlamaLab Ne laissez pas le nom mignon vous tromper : LlamaLab offre une alternative assez robuste (et gratuite) à IFTTT. Il n'a pas autant de fonctionnalités, mais il est parfait si vous voulez une application d'automatisation sans toutes les cloches et les sifflets.

Construisez des processus visuels dans une interface de type organigramme qui est livrée avec 380 blocs de construction dès le départ. 🦙

LlamaLab Automate meilleures fonctionnalités

Intégrer des applications via des API de plug-in ou HTTP et des webhooks

Copier les flux pré-fabriqués d'autres utilisateurs dansstimuler la productivité Intégrez LlamaLab Automatisation avec votre téléphone pour gérer les photos, enregistrer de l'audio et de la vidéo, ou envoyer des messages texte - automatiquement

LlamaLab a la capacité d'activer des déclencheurs en fonction de centaines de conditions, y compris l'heure de la journée ou votre emplacement

LlamaLab Automatisation limites

Il n'est disponible que pour les appareils Android

Vous ne pouvez signaler les problèmes que via Reddit ou le forum de LlamaLabs

LlamaLab Automate prix

Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Make

via Faire Make est une plate-forme visuelle sans code pour l'automatisation des processus. Ils ont fait l'un des outils les plus intuitifs dans le jeu, donc si vous voulez une faible barrière à l'entrée, cela pourrait être l'alternative IFTTT pour vous.

Construisez des flux de travail infinis par glisser-déposer qui fonctionnent en temps réel ou selon un calendrier prédéfini avec cette plate-forme simplifiée.

Faire meilleures fonctionnalités

Libellez la plateforme de Make en marque blanche pour offrir l'automatisation à vos propres clients

Make est livré avec des milliers d'applications prédéfinies, mais vous êtes également libre de personnaliser les vôtres

Ajouter des instructions conditionnelles àoptimiser les flux de travail Vous avez peur que les choses tournent mal ? Mettez en place un flux de travail alternatif au cas où l'un de vos déclencheurs échouerait



Faire limites

Certains utilisateurs souhaiteraient que Make propose une tarification dégressive au lieu d'une tarification à l'opération

D'autres disent que Make a besoin d'une documentation d'assistance plus solide

Make prix

Version gratuite

Core: 9 $/mois pour 10 000 opérations, facturé annuellement

9 $/mois pour 10 000 opérations, facturé annuellement Pro: 16 $/mois pour 10 000 opérations, facturé annuellement

16 $/mois pour 10 000 opérations, facturé annuellement Teams: 29$/mois pour 10,000 opérations, facturé annuellement

29$/mois pour 10,000 opérations, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (200+ reviews)

4.7/5 (200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (350+ avis)

5. LeadsBridge

via LeadsBridge LeadsBridge est un type différent d'outil d'automatisation. Il se concentre davantage sur votre plateforme de gestion de la relation client (CRM), en la connectant à des sources de prospects allant de votre site web aux médias sociaux.

Tous les départements n'en bénéficieront pas, mais c'est un énorme gain de temps pour les équipes commerciales, le service client et les équipes marketing qui travaillent fréquemment dans Salesforce ou HubSpot.

Les meilleures fonctionnalités de LeadsBridge

Reciblage automatique d'audiences personnalisées à partir de votre CRM

Intégrer les données de suivi en ligne et hors ligne

Demandez une intégration personnalisée à LeadsBridge s'ils n'ont pas la connexion dont vous avez besoin

LeadsBridge a plus d'intégrations spécifiques à l'industrie, comme Oracle et MySQL, que d'autres alternatives IFTTT

Les limites de LeadsBridge

LeadsBridge est spécifiquement conçu pour la publicité, le marketing et les ventes, donc si ce n'est pas votre cas, vous n'obtiendrez probablement pas de valeur de la plateforme

Certains utilisateurs signalent de longs décalages entre les transferts de données

LeadsBridge prix

Free

Starter: 22$/mois pour 800 leads, facturé annuellement

22$/mois pour 800 leads, facturé annuellement Pro: 60$/mois pour 2,000 leads, facturé annuellement

60$/mois pour 2,000 leads, facturé annuellement Business:999$/mois pour des leads personnalisés, facturés annuellement

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (50+ avis)

6. Notion/Automate.io

via Notion Notion a absorbé Automate.io pour ajouter plus de valeur à sa gestion de projet tout-en-un et à son méga-empire de prise de notes. Automatisation des tâches fastidieuses avec les transferts de projets, la gestion de la base de données, et plus encore pour réduire les tracas et stimuler le temps de valeur.

Notion/ Automate.io meilleures fonctionnalités

Automatisation.io est livré avec plus de 200 intégrations

Construire des modèles répétitifs pour générer automatiquement des entrées de base de données sans intervention humaine

Créerdes automatisations de flux de travail dans Notion et les rendre disponibles dans votre tableau de bord en appuyant sur un bouton personnalisable

Utilisez des modèles de hub pour rassembler toute votre documentation sur l'automatisation, vos applications et plus encore dans une seule page Notion

Notion/ Automate.io limites

Les automatisations de Notion sont limitées par rapport à d'autres alternatives IFTTT

Plusieurs utilisateurs disent que Notion a besoin d'une meilleure documentation pour les automatisations

Notion/ Automate.io prix

Gratuit

Plus: 8$/mois par utilisateur, facturé annuellement

8$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (4,800+ reviews)

4.7/5 (4,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)

7. Celigo

via Celigo Celigo propose une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) pour les entreprises. Cette alternative à IFTTT combine l'IA et la technologie d'automatisation pour à peu près tous les cas d'utilisation, paramétrée de manière accessible même pour les non-techniciens.

Les meilleures fonctionnalités de Celigo

Consultez la place de marché d'intégration Celigo pour trouver des applications et des modèles d'intégration préconstruits

Celigo est doté d'une sécurité de niveau entreprise, y compris l'authentification unique (SSO)

Celigo est conçu pour les utilisateurs non informaticiens, mais il permet également aux utilisateurs techniques d'ajouter du code personnalisé

Gagnez du temps en réutilisant les ressources d'intégration

Limites de Celigo

Certains utilisateurs disent que Celigo a du mal à gérer les grands ensembles de données

D'autres disent que les transactions EDI et FTP sont un peu encombrantes

Celigo prix

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)

8. Zoho Flux

via Zoho Zoho a une suite impressionnante de logiciels d'entreprise, mais vous pouvez ajouter Zoho Flow à votre abonnement si vous voulez des intégrations et de l'automatisation. Poussez les leads de votre liste de followers sur les médias sociaux vers votre CRM, créez automatiquement des tickets Zendesk lorsqu'un client Shopify a un problème, ou envoyez un ping à votre équipe sur Slack lorsqu'il y a une nouvelle tâche Asana - le ciel est la limite. 🤩

Zoho Flow meilleures fonctionnalités

Utilisez le constructeur par glisser-déposer de Zoho pour créer des séquences de déclenchement sophistiquées

Choisissez parmi une bibliothèque de flux préconstruits

Vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé ? Écrivez du code dans le langage natif de Zoho, Deluge, pour créer des flux de travail avancés

Affichez un journal centralisé de l'historique de chaque automatisation

Zoho Flow limites

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus de tutoriels et de guides pratiques

D'autres disent que leurs connexions sont instables

Zoho Flow prix

Standard: 10 $/mois par organisation, facturé annuellement

10 $/mois par organisation, facturé annuellement Professionnel: $24/mois par organisation, facturé annuellement

G2: 4.3/5 (20+ reviews)

4.3/5 (20+ reviews) Capterra: 4.2/5 (10+ avis)

9. Workato

via Travail Si vous souhaitez trouver un équilibre entre les intégrations high-tech et les outils d'automatisation à faible code, optez pour Workato. Cette alternative à IFTTT vous permet de choisir parmi des outils préconstruits et conviviaux pour les débutants applications de flux de travail ou des applications et bots personnalisés. 🤖

Workato meilleures fonctionnalités

Les copilotes de Workato sontOutils d'IA qui vous aident à construire des recettes d'automatisation et des connecteurs plus solides

Utilisez l'IA et le ML pour mobiliser des bots afin de gérer tout ce que l'automatisation basée sur des déclencheurs ne peut pas faire

Utilisez Workforce Apps pour créer des applications personnalisées avec zéro code

Choisissez parmi une bibliothèque de plus de 1 200 connecteurs préconstruits

Workato limites

Plusieurs utilisateurs affirment que Workato a du mal à gérer les intégrations des grandes entreprises

D'autres disent que la plateforme nécessite en fait beaucoup de code

Workato prix

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (370+ commentaires)

4.7/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

10. Intégralement

via Intégralement Integrately est le petit nouveau du bloc, mais cette alternative à IFTTT fait déjà parler d'elle. Avec bien plus de 8 millions de combinaisons possibles pour plus de 1 100 applications, Integrately est idéal pour un intervalle de cas d'utilisation. Vous ne trouverez pas ici l'option de créer des connexions personnalisées, mais cela peut être une bonne chose si vous faites partie d'une équipe non technique avec des besoins de base.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrately

Utilisez Smartconnect pour connecter automatiquement vos applications en un seul clic

Si vous avez un problème avec votre intégration, Integrately offre une assistance par discussion en direct

À vous de voir une intégration manquante ? Dites-le à Integrately et ils ajouteront votre suggestion à la liste des demandes de fonctionnalités

Intégrez vos formulaires, fournisseur d'e-mail,solution de gestion de projetet bien plus encore grâce à l'installation simple d'Integrately

Les limites d'Integrately

Bien qu'Integrately se présente comme un outil destiné aux non-techniciens, de nombreux utilisateurs affirment qu'il faut avoir des compétences en programmation pour résoudre les problèmes de connexion

D'autres utilisateurs disent qu'ils aimeraient que Integrately ait de meilleurs messages d'erreur

Integrately prix

Free

Débutant: $19.99/mois, facturé annuellement

$19.99/mois, facturé annuellement Professionnel: 39$/mois, facturé annuellement

39$/mois, facturé annuellement Croissance: 99$/mois, facturé annuellement

99$/mois, facturé annuellement Business: 239 $/mois, facturation annuelle

Intégrer les évaluations et les critiques

G2: 4.7/5 (580+ reviews)

4.7/5 (580+ reviews) Capterra: N/A

Autres Outils d'Automatisation

Les 10 alternatives IFTTT listées ici feront une grande partie du travail à votre place, mais elles ne peuvent pas tout faire pour votre entreprise. Vous êtes toujours au taquet pour faire le travail réel, et cela prend beaucoup de temps et de ressources.

Lorsque vous avez besoin d'un outil qui simplifie encore plus votre journée de travail, optez pour ClickUp. Notre environnement de travail de productivité tout-en-un va de pair avec des solutions d'automatisation pour vous épargner du travail. ✨

Suivez toutes vos tâches en un clin d'œil Tâches ClickUp . Créez des hiérarchies et des dépendances pour chaque tâche et connectez les discussions, les fichiers, les documents et bien plus encore sans même quitter ClickUp.

Afficher, ajouter, attribuer ou commenter rapidement des dépendances directement dans une tâche ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'automatisations, nous en avons aussi. Choisissez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour modifier le statut des tâches, assigner des projets ou générer des modèles. Vous avez également la possibilité de créer des Automatisations personnalisées, si c'est ce qui vous convient le mieux.

Afficher et gérer rapidement les Automatisations actives et inactives dans les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs ClickUp IA se marie parfaitement avec les Automatisations. Notre IA est le seul outil d'IA au monde adapté à votre rôle et à vos tâches. Dites simplement à l'IA qui vous êtes et sur quoi vous travaillez, et les robots feront le gros du travail à votre place. Faites confiance à l'outil IA pour rédiger des e-mails, générer des rapports d'assistance client, résumer un texte ou modifier un texte.

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Conservez toutes vos connaissances, notes et agendas au même endroit avec ClickUp Documents Collaborer en ligne en temps réel avec une Tableau blanc ClickUp et convertissez vos grandes idées en projets d'un simple clic

Créez des tableaux de bord personnalisés avec Objectifs ClickUp Accélérez votre journée de travail avecModèles ClickUp Les limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités utiles, donc cela peut prendre un certain temps pour les débutants de trouver leur chemin autour de la plate-forme

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Streamline Votre journée avec un tout-en-un Plateforme d'automatisation

Nous aimons notre pile technologique, mais cette technologie ne va pas toujours de pair. Les alternatives IFTTT sont une excellente solution pour combler le fossé entre les applications, bien qu'elles ne soient pas la solution parfaite. Vous devez toujours sauter entre les plateformes, les logiciels de suivi des objectifs et.. gestion des tâches pour faire votre travail actuel.

N'est-il pas temps de tout regrouper dans une seule plateforme ? ClickUp regroupe les tâches, les projets, les documents, les modèles, les Automatisations et bien plus encore en un seul endroit. On peut dire que nous sommes la solution complète. 🎁

Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Créez un environnement de travail ClickUp gratuitement pour voir notre plateforme en action. Essayez-la vous-même : Inscrivez-vous à ClickUp maintenant.