10 meilleures alternatives à IFTTT pour automatiser des tâches en 2025

Avez-vous déjà souhaité que votre travail s'achève de lui-même ? Des outils tels que If This, Then That (IFTTT) ne sont pas destinés à vous remplacer, mais ils vous facilitent certainement la tâche. Cette application spécialisée dans l'intégration et l'automatisation des tâches permet de connecter en un clin d'œil des applications qui ne fonctionnent normalement pas bien ensemble, rationalisant ainsi vos flux de travail et réduisant les efforts manuels.
Mais IFTTT n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Quelles sont donc vos alternatives ?
Consultez ce guide pour découvrir la magie des applications comme IFTTT, ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'automatisation de flux de travail, et les meilleures alternatives IFTTT de 2024.
Qu'est-ce que IFTTT? IFTTT est un outil d'automatisation populaire qui vous permet de créer des applets qui automatisent des applications qui ne travaillent normalement pas ensemble. Si vous avez eu du mal à faire fonctionner ensemble votre Google Drive, votre Gmail et vos appareils Apple, il existe une applet IFTTT pour cela. 🙌
Des outils comme IFTTT vous permettent d'automatiser le flux de données, les transferts et les déclencheurs entre les plateformes. Vous êtes libre de créer une applet personnalisée ou de choisir parmi des centaines d'applets pré-fabriquées.
Créez des applets pour ajouter automatiquement des prospects SurveyMonkey à votre CRM, remercier les abonnés des médias sociaux ou désarmer votre système de sécurité intelligent lorsque vous rentrez du travail.
Que devriez-vous rechercher dans IFTTT Alternatives ? ?
Si vous cherchez des alternatives à IFTTT, vous voulez quelque chose qui remplace Les intégrations d'IFTTT , mais avec quelques fonctions plus utiles. Nous recommandons d'opter pour des fonctionnalités telles que :
- Interface conviviale : Les outils d'automatisation doivent être super intuitifs. Optez pour des plateformes sans code qui vous permettent de glisser et de déposer votre chemin vers la victoire. Il est également intéressant d'opter pour une solution compatible avec Windows, Android et Apple afin de ne pas avoir à se soucier de la compatibilité entre les appareils
- Personnalisation: La plupart des alternatives IFTTT permettent une certaine forme de personnalisation, bien que vous deviez payer plus cher pour cette fonctionnalité. Recherchez des plateformes avec des modèles d'application prêts à l'emploi pour accélérer le processus d'automatisation
- Automatisation du flux de travail : Les automatisations pour Alexa et les lumières intelligentes sont cool et tout, mais il est préférable d'opter pour des outils qui automatisent votre travail réel. Les meilleures alternatives à IFTTT couvrent un intervalle de processus d'entreprise, y compris les RH, les ventes, le marketing et le service à la clientèle
- Facilité d'accès: Grâce aux applications mobiles, il est facile de paramétrer des automatisations basées sur des déclencheurs lorsque vous êtes en déplacement. Tant que vous optez pour une plateforme basée sur le cloud, vous pourrez gérer vos automatisations aussi bien au bureau qu'en déplacement
Les 10 meilleures alternatives à IFTTT à utiliser en 2024
Prêt à automatiser votre journée ? Découvrez ces alternatives à IFTTT pour travailler à la vitesse de la lumière.
1. Zapier
via Zapier Zapier est une alternative populaire à IFTTT qui offre un nombre impressionnant d'intégrations et d'automatisations de qualité. Construire des flux de travail personnalisés avec plusieurs outils dans son constructeur drag-and-drop, ou créez vos propres applications sans code. La génération de leads personnalisés, l'onboarding et les tableaux de bord du portail client sont à vous avec la bonne installation de Zapier.
Zapier meilleures fonctionnalités
- Créez des connexions Zapier pour stocker, mettre à jour et agir sur vos données avec les Tableurs Zapier
- Construire un chatbot IA personnalisé
- Combinez des outils comme OpenAI avec vos applications existantes
- Convertissez automatiquement les dates, la devise et le texte dans vos formes préférées
Zapier limites
- Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de modifier les Zaps après les avoir créés
- Plusieurs utilisateurs disent que le nombre deautomatisation des tâches inclus dans chaque abonnement n'est pas suffisant
Zapier prix
- **Forfait Free pour 100 tâches par mois
- Starter: 19,99 $/mois pour 750 tâches
- Professionnel: 49 $/mois pour 2 000 tâches
- Teams: 69$/mois pour 2,000 tâches
- Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs
Zapier évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)
2. Automatisation de la puissance
via Microsoft Votre équipe est entièrement acquise aux produits Microsoft ? Power Automate est l'alternative de Microsoft à IFTTT, qui combine des fonctionnalités low-code et de l'IA pour des automatisations sérieusement complètes. Elle n'est pas aussi conviviale que d'autres alternatives à IFTTT, mais Microsoft Power Automatisation convient parfaitement aux équipes plus techniques qui ont besoin de fonctionnalités très spécifiques.
Power Automate meilleures fonctionnalités
- Utilisez l'IA de Copilot pour créer, modifier ou étendre les automatisations
- L'automatisation robotique des processus (RPA) automatise les systèmes hérités plus anciens
- L'automatisation des processus numériques (DPA) automatise tous les services qui s'exécutent sur site ou sur le cloud
- Créez vos propres flux de travail Power Automatisation personnalisés ou choisissez parmi sa banque de modèles prêts à l'emploi
Power Automate limites
- Power Automatisation fait partie de l'écosystème Microsoft, il n'est donc logique de l'utiliser que si vous travaillez exclusivement avec des produits Microsoft
- Certains utilisateurs souhaiteraient que la plateforme s'intègre à davantage d'applications
Power Automatisation prix
- Power Automate Premium: $15/mois par utilisateur
- Power Automate Process: 150$/mois par bot
Power Automatisation évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (380+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (170+ avis)
3. LlamaLab Automatisation
via LlamaLab Ne laissez pas le nom mignon vous tromper : LlamaLab offre une alternative assez robuste (et gratuite) à IFTTT. Il n'a pas autant de fonctionnalités, mais il est parfait si vous voulez une application d'automatisation sans toutes les cloches et les sifflets.
Construisez des processus visuels dans une interface de type organigramme qui est livrée avec 380 blocs de construction dès le départ. 🦙
LlamaLab Automate meilleures fonctionnalités
- Intégrer des applications via des API de plug-in ou HTTP et des webhooks
- Copier les flux pré-fabriqués d'autres utilisateurs dansstimuler la productivité
- Intégrez LlamaLab Automatisation avec votre téléphone pour gérer les photos, enregistrer de l'audio et de la vidéo, ou envoyer des messages texte - automatiquement
- LlamaLab a la capacité d'activer des déclencheurs en fonction de centaines de conditions, y compris l'heure de la journée ou votre emplacement
LlamaLab Automatisation limites
- Il n'est disponible que pour les appareils Android
- Vous ne pouvez signaler les problèmes que via Reddit ou le forum de LlamaLabs
LlamaLab Automate prix
- Gratuit
LlamaLab Automate évaluations et commentaires
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Make
via Faire Make est une plate-forme visuelle sans code pour l'automatisation des processus. Ils ont fait l'un des outils les plus intuitifs dans le jeu, donc si vous voulez une faible barrière à l'entrée, cela pourrait être l'alternative IFTTT pour vous.
Construisez des flux de travail infinis par glisser-déposer qui fonctionnent en temps réel ou selon un calendrier prédéfini avec cette plate-forme simplifiée.
Faire meilleures fonctionnalités
- Libellez la plateforme de Make en marque blanche pour offrir l'automatisation à vos propres clients
- Make est livré avec des milliers d'applications prédéfinies, mais vous êtes également libre de personnaliser les vôtres
- Ajouter des instructions conditionnelles àoptimiser les flux de travail
- Vous avez peur que les choses tournent mal ? Mettez en place un flux de travail alternatif au cas où l'un de vos déclencheurs échouerait
Faire limites
- Certains utilisateurs souhaiteraient que Make propose une tarification dégressive au lieu d'une tarification à l'opération
- D'autres disent que Make a besoin d'une documentation d'assistance plus solide
Make prix
- Version gratuite
- Core: 9 $/mois pour 10 000 opérations, facturé annuellement
- Pro: 16 $/mois pour 10 000 opérations, facturé annuellement
- Teams: 29$/mois pour 10,000 opérations, facturé annuellement
- Enterprise: Contacter pour les tarifs
Faire des évaluations et des commentaires
- G2: 4.7/5 (200+ reviews)
- Capterra: 4.8/5 (350+ avis)
5. LeadsBridge
via LeadsBridge LeadsBridge est un type différent d'outil d'automatisation. Il se concentre davantage sur votre plateforme de gestion de la relation client (CRM), en la connectant à des sources de prospects allant de votre site web aux médias sociaux.
Tous les départements n'en bénéficieront pas, mais c'est un énorme gain de temps pour les équipes commerciales, le service client et les équipes marketing qui travaillent fréquemment dans Salesforce ou HubSpot.
Les meilleures fonctionnalités de LeadsBridge
- Reciblage automatique d'audiences personnalisées à partir de votre CRM
- Intégrer les données de suivi en ligne et hors ligne
- Demandez une intégration personnalisée à LeadsBridge s'ils n'ont pas la connexion dont vous avez besoin
- LeadsBridge a plus d'intégrations spécifiques à l'industrie, comme Oracle et MySQL, que d'autres alternatives IFTTT
Les limites de LeadsBridge
- LeadsBridge est spécifiquement conçu pour la publicité, le marketing et les ventes, donc si ce n'est pas votre cas, vous n'obtiendrez probablement pas de valeur de la plateforme
- Certains utilisateurs signalent de longs décalages entre les transferts de données
LeadsBridge prix
- Free
- Starter: 22$/mois pour 800 leads, facturé annuellement
- Pro: 60$/mois pour 2,000 leads, facturé annuellement
- Business:999$/mois pour des leads personnalisés, facturés annuellement
Les évaluations et commentaires de LeadsBridge
- G2: 4.5/5 (30+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (50+ avis)
6. Notion/Automate.io
via Notion Notion a absorbé Automate.io pour ajouter plus de valeur à sa gestion de projet tout-en-un et à son méga-empire de prise de notes. Automatisation des tâches fastidieuses avec les transferts de projets, la gestion de la base de données, et plus encore pour réduire les tracas et stimuler le temps de valeur.
Notion/ Automate.io meilleures fonctionnalités
- Automatisation.io est livré avec plus de 200 intégrations
- Construire des modèles répétitifs pour générer automatiquement des entrées de base de données sans intervention humaine
- Créerdes automatisations de flux de travail dans Notion et les rendre disponibles dans votre tableau de bord en appuyant sur un bouton personnalisable
- Utilisez des modèles de hub pour rassembler toute votre documentation sur l'automatisation, vos applications et plus encore dans une seule page Notion
Notion/ Automate.io limites
- Les automatisations de Notion sont limitées par rapport à d'autres alternatives IFTTT
- Plusieurs utilisateurs disent que Notion a besoin d'une meilleure documentation pour les automatisations
Notion/ Automate.io prix
- Gratuit
- Plus: 8$/mois par utilisateur, facturé annuellement
- Business: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement
- Enterprise: Contacter pour les tarifs
Notion/ Automate.io évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (4,800+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)
7. Celigo
via Celigo Celigo propose une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) pour les entreprises. Cette alternative à IFTTT combine l'IA et la technologie d'automatisation pour à peu près tous les cas d'utilisation, paramétrée de manière accessible même pour les non-techniciens.
Les meilleures fonctionnalités de Celigo
- Consultez la place de marché d'intégration Celigo pour trouver des applications et des modèles d'intégration préconstruits
- Celigo est doté d'une sécurité de niveau entreprise, y compris l'authentification unique (SSO)
- Celigo est conçu pour les utilisateurs non informaticiens, mais il permet également aux utilisateurs techniques d'ajouter du code personnalisé
- Gagnez du temps en réutilisant les ressources d'intégration
Limites de Celigo
- Certains utilisateurs disent que Celigo a du mal à gérer les grands ensembles de données
- D'autres disent que les transactions EDI et FTP sont un peu encombrantes
Celigo prix
- Contact pour les prix
Celigo évaluations et commentaires
- G2: 4.6/5 (400+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)
8. Zoho Flux
via Zoho Zoho a une suite impressionnante de logiciels d'entreprise, mais vous pouvez ajouter Zoho Flow à votre abonnement si vous voulez des intégrations et de l'automatisation. Poussez les leads de votre liste de followers sur les médias sociaux vers votre CRM, créez automatiquement des tickets Zendesk lorsqu'un client Shopify a un problème, ou envoyez un ping à votre équipe sur Slack lorsqu'il y a une nouvelle tâche Asana - le ciel est la limite. 🤩
Zoho Flow meilleures fonctionnalités
- Utilisez le constructeur par glisser-déposer de Zoho pour créer des séquences de déclenchement sophistiquées
- Choisissez parmi une bibliothèque de flux préconstruits
- Vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé ? Écrivez du code dans le langage natif de Zoho, Deluge, pour créer des flux de travail avancés
- Affichez un journal centralisé de l'historique de chaque automatisation
Zoho Flow limites
- Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus de tutoriels et de guides pratiques
- D'autres disent que leurs connexions sont instables
Zoho Flow prix
- Standard: 10 $/mois par organisation, facturé annuellement
- Professionnel: $24/mois par organisation, facturé annuellement
Zoho Flow évaluations et commentaires
- G2: 4.3/5 (20+ reviews)
- Capterra: 4.2/5 (10+ avis)
9. Workato
via Travail Si vous souhaitez trouver un équilibre entre les intégrations high-tech et les outils d'automatisation à faible code, optez pour Workato. Cette alternative à IFTTT vous permet de choisir parmi des outils préconstruits et conviviaux pour les débutants applications de flux de travail ou des applications et bots personnalisés. 🤖
Workato meilleures fonctionnalités
- Les copilotes de Workato sontOutils d'IA qui vous aident à construire des recettes d'automatisation et des connecteurs plus solides
- Utilisez l'IA et le ML pour mobiliser des bots afin de gérer tout ce que l'automatisation basée sur des déclencheurs ne peut pas faire
- Utilisez Workforce Apps pour créer des applications personnalisées avec zéro code
- Choisissez parmi une bibliothèque de plus de 1 200 connecteurs préconstruits
Workato limites
- Plusieurs utilisateurs affirment que Workato a du mal à gérer les intégrations des grandes entreprises
- D'autres disent que la plateforme nécessite en fait beaucoup de code
Workato prix
- Contact pour les prix
Workato évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (370+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (50+ avis)
10. Intégralement
via Intégralement Integrately est le petit nouveau du bloc, mais cette alternative à IFTTT fait déjà parler d'elle. Avec bien plus de 8 millions de combinaisons possibles pour plus de 1 100 applications, Integrately est idéal pour un intervalle de cas d'utilisation. Vous ne trouverez pas ici l'option de créer des connexions personnalisées, mais cela peut être une bonne chose si vous faites partie d'une équipe non technique avec des besoins de base.
Les meilleures fonctionnalités d'Integrately
- Utilisez Smartconnect pour connecter automatiquement vos applications en un seul clic
- Si vous avez un problème avec votre intégration, Integrately offre une assistance par discussion en direct
- À vous de voir une intégration manquante ? Dites-le à Integrately et ils ajouteront votre suggestion à la liste des demandes de fonctionnalités
- Intégrez vos formulaires, fournisseur d'e-mail,solution de gestion de projetet bien plus encore grâce à l'installation simple d'Integrately
Les limites d'Integrately
- Bien qu'Integrately se présente comme un outil destiné aux non-techniciens, de nombreux utilisateurs affirment qu'il faut avoir des compétences en programmation pour résoudre les problèmes de connexion
- D'autres utilisateurs disent qu'ils aimeraient que Integrately ait de meilleurs messages d'erreur
Integrately prix
- Free
- Débutant: $19.99/mois, facturé annuellement
- Professionnel: 39$/mois, facturé annuellement
- Croissance: 99$/mois, facturé annuellement
- Business: 239 $/mois, facturation annuelle
Intégrer les évaluations et les critiques
- G2: 4.7/5 (580+ reviews)
- Capterra: N/A
Autres Outils d'Automatisation
Les 10 alternatives IFTTT listées ici feront une grande partie du travail à votre place, mais elles ne peuvent pas tout faire pour votre entreprise. Vous êtes toujours au taquet pour faire le travail réel, et cela prend beaucoup de temps et de ressources.
Lorsque vous avez besoin d'un outil qui simplifie encore plus votre journée de travail, optez pour ClickUp. Notre environnement de travail de productivité tout-en-un va de pair avec des solutions d'automatisation pour vous épargner du travail. ✨
Suivez toutes vos tâches en un clin d'œil Tâches ClickUp . Créez des hiérarchies et des dépendances pour chaque tâche et connectez les discussions, les fichiers, les documents et bien plus encore sans même quitter ClickUp.
Afficher, ajouter, attribuer ou commenter rapidement des dépendances directement dans une tâche ClickUp
Si vous êtes à la recherche d'automatisations, nous en avons aussi. Choisissez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour modifier le statut des tâches, assigner des projets ou générer des modèles. Vous avez également la possibilité de créer des Automatisations personnalisées, si c'est ce qui vous convient le mieux.
Afficher et gérer rapidement les Automatisations actives et inactives dans les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs ClickUp IA se marie parfaitement avec les Automatisations. Notre IA est le seul outil d'IA au monde adapté à votre rôle et à vos tâches. Dites simplement à l'IA qui vous êtes et sur quoi vous travaillez, et les robots feront le gros du travail à votre place. Faites confiance à l'outil IA pour rédiger des e-mails, générer des rapports d'assistance client, résumer un texte ou modifier un texte.
Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Conservez toutes vos connaissances, notes et agendas au même endroit avecClickUp Documents
- Collaborer en ligne en temps réel avec uneTableau blanc ClickUp et convertissez vos grandes idées en projets d'un simple clic
Créez des tableaux de bord personnalisés avecObjectifs ClickUp
- Accélérez votre journée de travail avecModèles ClickUp
Les limites de ClickUp
- ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants
- ClickUp a beaucoup de fonctionnalités utiles, donc cela peut prendre un certain temps pour les débutants de trouver leur chemin autour de la plate-forme
ClickUp Tarification
- Free Forever
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Business Plus: $19/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour les tarifs
- ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois
Évaluations et critiques de ClickUp
- G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)
