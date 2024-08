10 meilleures alternatives à Amplitude pour l'analyse des produits en 2024

Les analyses basées sur les évènements sont le meilleur moyen de visualiser le parcours du client de A à Z. Amplitude est une option populaire pour l'analyse basée sur les évènements, mais vous n'avez pas besoin d'une analyse Amplitude pour comprendre le comportement des clients. Vous avez juste besoin du bon outil de collecte de données et de suivi des évènements dans votre coin. ⚒️

Pour vous aider, nous décomposons ce qu'il faut rechercher dans une alternative solide à Amplitude et partageons notre liste des meilleures alternatives à Amplitude. En outre, vous trouverez un concurrent bonus qui rationalisera sérieusement vos flux de travail.

Que rechercher dans les alternatives à Amplitude ?

Àmplitude fait un très bon travail de journalisation la fidélisation des clients des indicateurs et des données sur l'expérience utilisateur, mais ce n'est pas la seule solution pour vous aider à stimuler les taux de conversion. Si vous cherchez une alternative à Amplitude, recherchez des fonctions à valeur ajoutée telles que :

Analyse en temps réel : Un outil d'analyse solide fournit des informations en temps réel pour que votre site Web soit le plus efficace possibleles chefs de produit peuvent prendre des décisions basées sur des données en moins de temps ⏱️

Comportement de l'utilisateur et rétention métriques : Le comportement de l'utilisateur est tout ce qu'il y a de plus important dans la conception d'un produit. Recherchez des outils tels que les cartes thermiques et les visualisations du parcours de l'utilisateur pour mieux comprendre l'expérience de l'utilisateur

La segmentation et funnels : Vous ne voulez pas voir toutes vos données d'audience en même temps, alors optez pour une alternative à Amplitude avec des capacités de segmentation robustes. Mieux encore, recherchez une option avec des entonnoirs de conversion qui indiquent exactement où les utilisateurs abandonnent 📌

Commerce et applications mobiles intégrations: Le commerce électronique et les applications mobiles font l'objet de considérations particulières, alors ne vous privez pas - choisissez un logiciel d'analyse qui fonctionne pour votre modèle d'entreprise

Évolutivité: Vous êtes peut-être une petite entreprise aujourd'hui, mais la croissance est votre avenir. Procurez-vous une plateforme dotée d'un intervalle de fonctionnalités complémentaires que vous pourrez ajouter au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandira 🌱

Les 10 meilleures alternatives à Amplitude à utiliser en 2024

Les insights basés sur les données sont votre meilleur ami, que vous soyez une startup ou une entreprise. Si vous êtes sur le marché pour une solution d'analyse basée sur les évènements, voici nos alternatives favorites à Amplitude. 🛠️

1. Google Analytics

Via Google Analytics Google Analytics est une option de choix pour tous ceux qui débutent dans l'analyse du parcours client - ou qui ont simplement besoin d'une solution d'analyse abordable. Non seulement cet outil d'analyse est gratuit, mais il offre également une collection étonnamment robuste de fonctionnalités pour les utilisateurs avancés. Si vous vous lancez dans l'analyse de sites Web, nous vous recommandons d'essayer d'abord la solution de Google.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Google dispose d'automatisations intégrées pour la modélisation prédictive et les informations exploitables

Rapports sur l'acquisition, l'engagement des clients, la monétisation, etc

Affichez les détails sur les rapports d'attribution des dépenses publicitaires 💸

Intégrez Google Analytics à Google Search Console pour une analyse comportementale complète

Les limites de Google Analytics

Google Analytics est étonnamment compliqué pour un outil gratuit destiné aux débutants

Plusieurs utilisateurs souhaiteraient qu'il soit intégré à Salesforce, HubSpot et d'autres outils populaires

Prix de Google Analytics

Free

G2: 4.5/5 (6 200+ commentaires)

4.5/5 (6 200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (7 700+ avis)

2. Histoire complète

via Histoire complète FullStory est une plateforme d'intelligence de l'expérience numérique. Elle travaille en trois parties : la capture de données, l'analyse de produits et les aperçus de sessions. Ensemble, ces trois étapes vous donnent une idée bien équilibrée de l'expérience numérique actuelle et de la manière de donner un coup de fouet. 🔥

Les meilleures fonctionnalités de FullStory

Utilisez des cartes thermiques et des sessions pour voir les données des utilisateurs en temps réel

Créez des plans personnalisés du parcours de l'utilisateur

Spécifiez qui vous ciblez avec une segmentation intelligente

Intégration avec Google Étiquette Manager, Adobe Analytics et d'autres plateformes

Limites de FullStory

Certains disent que l'interface utilisateur est déroutante au début

D'autres disent que les résultats de la répartition des sessions ne sont pas faciles à utiliser

Prix de FullStory

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (350+ commentaires)

4.5/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (65 commentaires)

3. Adobe Analytics

via Adobe Analytics Êtes-vous un fanatique d'Adobe ? Si votre entreprise est déjà sur la plateforme Adobe, il est logique d'essayer Adobe Analytics pour la taille. Cette alternative à Amplitude comprend des la cartographie du parcours client et l'intelligence prédictive pour suivre les grands objectifs de votre équipe . 🎯

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Analytics

Suivez les performances de votre site web, de vos e-mails, des médias sociaux, etc

Améliorez la précision de l'attribution entre les canaux payés, possédés et gagnés

Intégration avec Adobe Target pour les tests A/B

Générer des visualisations de données en temps réel

Limites d'Adobe Analytics

Plusieurs utilisateurs signalent des problèmes liés au fait qu'Adobe combine des points de données sans rapport entre eux, ce qui nuit à la précision globale

D'autres affirment que la fonctionnalité de suivi personnalisé nécessite du travail

Prix d'Adobe Analytics

Contact pour les tarifs

G2: 4.1/5 (990+ avis)

4.1/5 (990+ avis) Capterra: 4.5/5 (220 avis)

4. Kissmetrics

via Kissmetrics Avez-vous déjà entendu l'expression "Keep it simple, stupid" (KISS) ? C'est ce que Kissmetrics apporte au tableau. L'entreprise sait que les plates-formes d'analyse peuvent être compliquées, c'est pourquoi elle les simplifie le suivi des clients . 🖲️

À faire non seulement des rapports de comportement magnifiques, mais Kissmetrics se spécialise aussi dans l'analyse pour le ecommerce, le B2B, la fintech, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Kissmetrics

Affichez les indicateurs les plus importants dans le tableau de bord des indicateurs clés

Suivi de l'engagement sur l'ensemble des sites et des produits

Surveiller les points d'abandon et de friction dans plusieurs entonnoirs

Mesurez l'utilisation des fonctionnalités, les utilisateurs actifs, les pages affichées et d'autres points de données importants

Limites de Kissmetrics

La plateforme est chère

Selon certains utilisateurs, les intégrations CRM ne fonctionnent pas très bien

Prix de Kissmetrics

Argent: $199/mois pour 3 utilisateurs

$199/mois pour 3 utilisateurs Gold: 499 $/mois pour 10 utilisateurs

499 $/mois pour 10 utilisateurs Personnalisé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.1/5 (160+ commentaires)

4.1/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (18 commentaires)

5. Boîte à verre

via Boîte à verre Cette alternative à Amplitude fait comportement du client clair comme de l'eau de roche. Utilisez Glassbox pour construire des produits numériques, résoudre les problèmes techniques pronto et agir sur les commentaires des clients. Il capture 100 % de vos évènements numériques par le biais d'une capture de données sans étiquette brevetée, vous aidant à équilibrer la confidentialité (et la conformité) avec des informations exploitables. 🔎

Les meilleures fonctionnalités de Glassbox

Suivi des performances des applications mobiles natives

Observez le comportement des clients via des reprises de session

Utiliser l'analyse des luttes et des erreurs pour éliminer les points de friction

Utiliser l'archivage numérique de Glassbox pour conserver les données de conformité en un seul endroit

Limites de Glassbox

Certains utilisateurs disent que les données de Glassbox ne sont pas très précises

D'autres utilisateurs signalent la lenteur de l'assistance client

Prix de Glassbox

Contact pour les prix

G2: 4.9/5 (570+ commentaires)

4.9/5 (570+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

6. CleverTap

via CleverTap La valeur à vie des clients (CLV) dépend généralement de la manière dont vous les engagez, et c'est là que CleverTap entre en jeu. Il fait la coupe sur cette liste d'alternatives Amplitude parce qu'il vous aide à concevoir des expériences personnalisées et à les surveiller pour les optimiser. ✨

CleverTap meilleures fonctionnalités

Utilisez Clever.IA pour segmenter les audiences, personnaliser les recommandations et générer des stratégies de campagne basées sur les données

Surveillez l'engagement à travers les notifications push, les e-mails, les applications, les SMS, les appels, etc

CleverTap offre une personnalisation individuelle basée sur les données démographiques de l'audience et d'autres attributs de données

Exécutez continuellement des tests A/B sur le texte, les CTA, la création et plus encore pour trouver les meilleures combinaisons possibles

Limites de CleverTap

Certains utilisateurs rapportent des expériences d'assistance client peu reluisantes

D'autres disent que la plateforme n'offre pas assez de fonctionnalités pour l'argent

Prix de CleverTap

**75 $/mois pour un maximum de 5 000 utilisateurs actifs mensuels (MAU)

Avancé: Contact pour les prix

Contact pour les prix cleverTap : Cutting Edge: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (420+ commentaires)

4.6/5 (420+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

7. Mixpanel

via Mixpanel À faites-vous une grande idée ambitieuse ? Utilisez les données de Mixpanel pour valider votre hypothèse sur la base d'analyses d'utilisateurs réels et faire.. des décisions basées sur les données . Découvrez comment les utilisateurs interagissent avec vos produits numériques grâce à des rapports simples mais robustes sur les évènements, les utilisateurs et les propriétés.

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Intégrez votre plateforme de données clients (CDP) à Mixpanel pour une meilleure compréhension des données

Mixpanel assiste la collaboration en partageant la propriété des rapports de données au sein de votre équipe

Besoin de partager rapidement des informations sur les données ? Créez un GIF ou une vidéo pour un partage rapide ⚡

Mixpanel s'intègre à de nombreux outils, notamment Google Cloud, Figma et Zapier

Limites de Mixpanel

Certains utilisateurs font état d'erreurs fréquentes

D'autres disent que le manque de documentation rend la plateforme difficile à naviguer

Prix de Mixpanel

Débutant: Gratuit

Gratuit Croissance: 20 $/mois

20 $/mois Enterprise: $833/mois

G2: 4.6/5 (1,080+ reviews)

4.6/5 (1,080+ reviews) Capterra: 4.5/5 (120+ avis)

8. Smartlook

via Vue d'ensemble Les indicateurs quantitatifs sont indispensables, mais les informations qualitatives vous aident également à prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle de nombreuses équipes produit utilisent Smartlook. Cette alternative à Amplitude analyse les parcours des utilisateurs, suit les performances sur plusieurs plateformes et visualise l'engagement des utilisateurs via des cartes thermiques. 🗺️

Les meilleures fonctionnalités de Smartlook

Intégrez Smartlook à Salesforce, Slack, Zendesk, etc

Regardez les enregistrements des sessions interrompues pour voir ce qui n'a pas fonctionné

Vous avez une application mobile ? Utilisez Smartlook pour afficher le comportement des utilisateurs dans l'application

Suivez en temps réel les petits évènements tels que les clics sur les boutons, les visites de pages, etc

Limites de Smartlook

Le forfait Pro est un peu cher

Certains utilisateurs affirment que la plateforme est difficile à naviguer

Prix de Smartlook

Forfait gratuit

Forfait Pro: 55$/mois

55$/mois Formule Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (860+ avis)

4.6/5 (860+ avis) Capterra: 4.7/5 (130+ avis)

9. Tas

via Tas Heap se présente comme une plateforme d'analyse hyperprécise qui aide les entreprises à éliminer les angles morts et à résoudre rapidement les problèmes d'expérience utilisateur. Elle propose des rediffusions qualitatives de sessions et les associe à des données quantitatives pour vous donner une image plus détaillée de ce qui se passe. 👀

Heap meilleures fonctionnalités

Gardez vos données propres et conformes grâce à la gouvernance des données Heap

Il est facile d'envoyer des données Heap à votre entrepôt de données (si vous en avez un)

Créez des modèles et des analyses prêts à l'emploi basés sur le comportement de l'utilisateur

Visualisez tous les parcours utilisateurs dans un seul tableau de bord

Limites de Heap

Plusieurs utilisateurs affirment que l'aide et la documentation sur l'onboarding font défaut

D'autres disent que Heap a parfois des ratés

Prix de Heap

Free

Croissance: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Primer: Contacter pour les tarifs

Heap évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (1,070+ commentaires)

4.4/5 (1,070+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

10. Contenu carré

via Sommaire Contentsquare fait partie de notre liste d'alternatives à Amplitude car il suit le comportement de l'utilisateur jusqu'au clic. Il est spécialisé dans l'analyse des médias de vente au détail et convient donc parfaitement aux marques de commerce électronique. Si vous souhaitez une aide supplémentaire, Contentsquare propose également un programme de réussite client pratique pour vous guider dans la mise en œuvre des insights de la plateforme. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Contentsquare

Comparez vos performances à celles de vos concurrents

Visualisez les données à l'aide de cartes thermiques basées sur les zones

Tirez des conseils pratiques de vos données grâce à l'IA de Contentsquare

Voyez comment vos formulaires se convertissent grâce à l'analyse des formulaires

Les limites de Contentsquare

Certains utilisateurs souhaiteraient que l'outil dispose de meilleurs tableaux de bord

D'autres disent que la plateforme se bloque parfois

Prix de Contentsquare

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (440+ commentaires)

4.7/5 (440+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (110+ avis)

Other Analytics Alternatives

Les alternatives d'Amplitude ci-dessus vous permettront d'atteindre vos objectifs, mais il y a un petit problème : elles cloisonnent toujours votre travail et vos analyses. ClickUp change la façon dont vous gérez les projets, les personnes et les données en rassemblant tout votre travail - et nous disons bien tout votre travail - sur une seule et même plateforme. 🤩

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues, et des automatisations de tâches

ClickUp est le favori de l'univers outil de gestion de projet qui regroupe vos tâches, vos documents, vos données et vos indicateurs de performance dans un tableau de bord élégant. Les équipes de gestion des produits s'appuient sur ClickUp pour s'aligner sur une vision partagée en établissant des feuilles de route, en recueillant les commentaires des utilisateurs et en visualisant l'ensemble du cycle du produit.

Vous avez besoin de garder l'onglet sur les scores de satisfaction de vos clients ? ClickUp CRM est un no-code base de données personnalisée pour le suivi des informations relatives aux clients, ainsi que des spécifications de vos produits, des indicateurs, et bien d'autres choses encore.

Mais nous savons que des feuilles de données interminables ne sont pas une partie de plaisir. 📈

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp depuis n'importe quel appareil

Utilisez les modèles ClickUp pour agrémenter vos rapports et gagner du temps sur la mise en forme. Modèle de rapport analytique de ClickUp est un outil indispensable pour créer rapidement des rapports de productivité personnalisés pour votre équipe (ou votre patron).

Si vous essayez de comprendre ce que signifient ces données analytiques, prenez le modèle suivant le modèle de rapport d'analyse de données ClickUp pour présenter rapidement vos rapports à l'équipe. 🏆

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Faites un brainstorming sur les parcours utilisateurs et les nouvelles fonctionnalités avec votre équipe dansTableaux blancs ClickUp* Intégrez ClickUp à Slack, HubSpot, Google Drive, etc

UtiliserClickUp IA (le seul assistant alimenté par l'IA adapté à votre rôle) pour résumer les tâches et les rapports, rédiger des e-mails et d'autres cas d'utilisation

Affichez une vue d'ensemble de vos indicateurs de performance grâce à un outil 100 % personnaliséTableau de bord ClickUp* Besoin de rester en contact avec votre équipe ? Envoyez-leur unclickUp Discussion en temps réel Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

Il y a beaucoup de fonctionnalités dans ClickUp, donc cela pourrait prendre un peu de temps pour se familiariser avec la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,130+ reviews)

4.7/5 (9,130+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Améliorez l'expérience de vos employés et de vos clients avec ClickUp

Amplitude ne convient pas à tout le monde, mais les outils d'analyse présentés dans ce guide aideront les équipes marketing à donner du sens aux analyses basées sur les évènements en moins de temps. Bien que votre plateforme d'analyse de produits typique soit assez robuste, elle peut toujours vous obliger à basculer entre différentes plateformes pour faire votre travail.

Où est le plaisir dans tout cela ? 🤷

Dites bye-bye à la commutation entre les plateformes et adoptez une façon plus simple de travailler avec ClickUp. Nous apportons des indicateurs de performance, des analyses avancées, des modèles, de l'IA et bien plus encore à votre espace de travail numérique tout-en-un.

Voyez la différence pour votre équipe : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit maintenant.