10 meilleurs outils d'IA générative pour les équipes DevOps en 2025

L'intelligence artificielle (IA) a tout révolutionné, de la rédaction publicitaire à l'imagerie médicale, mais elle représente également un énorme gain de temps pour les équipes de développement. Si votre équipe DevOps est à la recherche d'une baguette magique pour renforcer la sécurité et la précision, vous avez besoin d'un outil IA.

Il ne s'agit pas non plus d'un simple " nice-to-have ". Outils d'encodage alimentés par l'IA améliorent le cycle de développement des logiciels, en rendant l'intégration et la livraison continues plus efficaces. Ils ont même la puissance de feu nécessaire pour automatiser les flux de travail des projets de développement les plus complexes. 🛠️

Dans ce guide, nous allons décomposer ce que vous devriez rechercher dans un outil IA pour DevOps et partager les 10 meilleurs outils d'IA générative de 2024 pour.. les équipes de développement .

Qu'est-ce qu'un outil d'IA pour DevOps ?

Un outil IA pour DevOps est conçu pour optimiser et rationaliser le processus de développement. Les mécanismes diffèrent selon l'outil, mais ils exploitent généralement des algorithmes d'apprentissage automatique pour :

Analyser des ensembles de données

Simplifier la génération de code

Prédire et corriger les vulnérabilités

Proposer des stratégies de remédiation

Certaines IA génératives pour DevOps peuvent même aider à la surveillance en temps réel, automatiser les tâches répétitives et proposer des revues de code pour améliorer la qualité du code. Que vous soyez préoccupé par l'efficacité du flux de travail, la sécurité ou la qualité, Outils d'IA sont à vos côtés à chaque étape.

Que faut-il rechercher dans l'IA générative pour DevOps ?

Peut-être vous débrouillez-vous avec le ChatGPT d'OpenAI pour l'instant, mais cet outil d'IA n'a probablement pas assez de puissance pour toutes les applications DevOps. DevOps peut devenir assez technique, nous recommandons donc de rechercher des outils d'IA générative dotés de fonctions telles que :

Intégrations : Plus vos solutions s'intègrent les unes aux autres, moins vous aurez à basculer entre différents outils - et c'est un gain de temps considérable. Recherchez des modèles d'IA générative qui s'intègrent à vos référentiels existants et à d'autres solutions SaaS

Plus vos solutions s'intègrent les unes aux autres, moins vous aurez à basculer entre différents outils - et c'est un gain de temps considérable. Recherchez des modèles d'IA générative qui s'intègrent à vos référentiels existants et à d'autres solutions SaaS Automatisation: L'automatisation est l'acolyte le plus puissant de l'IA. Les règles d'automatisation basées sur des déclencheurs facilitent la personnalisation et l'automatisationautomatiser les flux de travailéliminant définitivement les goulets d'étranglement

L'automatisation est l'acolyte le plus puissant de l'IA. Les règles d'automatisation basées sur des déclencheurs facilitent la personnalisation et l'automatisationautomatiser les flux de travailéliminant définitivement les goulets d'étranglement Échelonnabilité: Certains outils IA ne peuvent pas gérer un grand nombre de demandes, et c'est un problème pour les équipes d'entreprise. Tournez-vous vers les outils d'IA dans DevOps conçus pour suivre la croissance des demandes de performance de vos applications

Certains outils IA ne peuvent pas gérer un grand nombre de demandes, et c'est un problème pour les équipes d'entreprise. Tournez-vous vers les outils d'IA dans DevOps conçus pour suivre la croissance des demandes de performance de vos applications Rapports et analyses: Vous êtes une équipe axée sur les données ? En savoir plus sur un outil d'apprentissage automatique qui vous donne un aperçu en temps réel des indicateurs de performance, du pipeline de travail de votre équipe et plus encore en utilisant l'IA. S'il peut effectuer une analyse des causes profondes des problèmes de performance, c'est encore mieux

Vous êtes une équipe axée sur les données ? En savoir plus sur un outil d'apprentissage automatique qui vous donne un aperçu en temps réel des indicateurs de performance, du pipeline de travail de votre équipe et plus encore en utilisant l'IA. S'il peut effectuer une analyse des causes profondes des problèmes de performance, c'est encore mieux Sécurité: C'est une nécessité pour toute équipe, mais la sécurité est particulièrement importante pour les équipes de développement de logiciels. Tous les outils IA ne sont pas transparents sur les protections de données, alors cherchez un outil avec des certifications ou une sorte d'assurance qu'il traite correctement les informations sensibles

Les 10 meilleurs outils IA pour DevOps à utiliser en 2024

Trouver un outil IA solide pour le développement de logiciels est difficile, mais ne cherchez pas plus loin - nous avons fait la recherche pour vous. Consultez ces plateformes pour ajouter l'IA générative pour DevOps à votre boîte à outils de développement.

1. ClickUp

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage à l'aide de ClickUp

ClickUp est peut-être la solution de gestion de projet la plus favorite au monde, mais c'est aussi une plateforme solide pour.. les équipes de développement de logiciels . Il s'agit d'un hub de travail tout-en-un pour la gestion des équipes, des outils et des connaissances. Faites confiance à ClickUp pour le suivi des problèmes, les backlogs de sprint et le suivi de la progression en temps réel.

Stimulez la collaboration - même pour les équipes DevOps 100 % distantes - avec Cartes mentales ClickUp .

Cet outil basé sur le cloud facilite la tâche des équipes logicielles en leur permettant de optimiser les flux de travail avant de se lancer tête baissée dans un projet. Vous pouvez même convertir votre génial document de brainstorming en tâches réalisables d'un simple clic. 🙌

Si vous êtes à la recherche d'un outil IA pour DevOps, nous l'avons aussi. Raconter ClickUp IA vous êtes un développeur, et l'outil crée des suggestions personnalisées pour votre travail.

Utilisez l'outil IA pour les idées de produits, les feuilles de route, la documentation produit ou les récits d'utilisateurs - les possibilités sont infinies.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp s'intègre aux outils Git que vous connaissez et aimez déjà

Gagnez du temps et organisez rapidement vos projets grâce à l'outilModèle de développement logiciel ClickUp Utiliser Automatisations ClickUp pour simplifier votre charge de travail sans dépendance de code

Suivre les indicateurs de performance dans Objectifs ClickUp pour surveiller votre budget, les jalons de votre projet, et plus encore

L'utilisation des outils IA dans ClickUp est très simple et a une touche personnalisée pour tous les différents départements et types de travail

Les limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que pour les forfaits payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, il peut donc falloir un peu de temps pour s'habituer à la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. CodeGuru

via CodeGuru Besoin de verrouiller vos systèmes ? La sécurité Amazon CodeGuru est conçue pour détecter et corriger les vulnérabilités de votre code. Il utilise l'apprentissage automatique et le raisonnement automatisé pour supprimer les inefficacités du code, renforcer la sécurité et diminuer les coûts de calcul.

CodeGuru propose une IA générative pour DevOps sous le formulaire de l'analyse automatisée du code. L'utilisation d'un outil IA comme celui-ci vous aide à signaler automatiquement les vulnérabilités telles que les injections SQL, les problèmes d'identifiants et les falsifications de requêtes.

Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous regardez, CodeGuru vous expliquera les bases d'une vulnérabilité, ce qui est en jeu et comment il ajustera votre code pour qu'il soit plus sûr grâce à l'apprentissage automatique.

Meilleures fonctionnalités de CodeGuru

Téléchargez simplement votre code, et CodeGuru affichera automatiquement une liste de recommandations

CodeGuru assiste Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript et les langages IaC

Il s'intègre à GitHub, GitLab, Bitbucket et à plusieurs produits AWS

CodeGuru ferme automatiquement les bugs fermés dans votre système de suivi

Limites de CodeGuru

CodeGuru n'a pas beaucoup d'avis sur l'IA dans DevOps en particulier

CodeGuru est un logiciel autonomeOutil DevOps autonomevous devrez donc passer d'une plateforme à l'autre pour faire votre travail

Prix de CodeGuru

**Free

10 $/mois pour 100 000 lignes de code et 30 $/mois pour chaque tranche supplémentaire de 100 000 lignes de code

10 $/mois pour deux analyses complètes du référentiel

G2: 5/5 (1 évaluation)

5/5 (1 évaluation) Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog Datadog est un outil de surveillance des performances des applications (APM). Si vous déployez dans le cloud, l'outil de Datadog est un outil de gestion de la performance des applications outil de développement logiciel vous permet de corréler les traces avec la télémétrie, ce qui rend plus facile que jamais de faire une analyse des causes profondes.

Non seulement il tire toutes les métriques de santé du code et les dépendances dans un seul tableau, mais l'utilisation d'outils IA comme Datadog améliorera de manière proactive votre application en configurant des moniteurs et des tests spécifiques avec l'aide de l'ai et de l'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Datadog

À faire du traçage distribué depuis les navigateurs jusqu'aux services backend et aux bases de données

S'appuyer sur Bits IA pour effectuer des requêtes sur les données, rationaliser la remédiation et prévenir les problèmes futurs

Datadog propose des intégrations clés en main avec SAP, Active Directory, Git, etc

Construisez des tableaux de bord interactifs avec des données en temps réel

Limites de Datadog

Plusieurs utilisateurs auraient souhaité que Datadog propose une surveillance synthétique

D'autres disent que la documentation est insuffisante

Prix de Datadog

Free

Pro: 15$/mois par utilisateur, facturé annuellement

15$/mois par utilisateur, facturé annuellement DevSecOps Pro: 22$/mois par utilisateur, facturation annuelle

22$/mois par utilisateur, facturation annuelle Enterprise: 23 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

23 $/mois par utilisateur, facturation annuelle DevSecOps Enterprise: $34/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.3/5 (430+ reviews)

4.3/5 (430+ reviews) Capterra: 4.6/5 (230+ avis)

4. Sysdig

via Sysdig La sécurité du cloud n'est pas facile, mais Sysdig veut rendre votre cloud aussi sûr que possible. Elle se concentre principalement sur la détection et la réponse dans le cloud, la gestion des vulnérabilités et les permissions, mais Sysdig propose également une IA générative pour DevOps. Essayez le chatbot Sage de Sysdig pour briser les silos de connaissances et agir plus rapidement face à une menace. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de Sysdig

Sysdig Monitor analyse le cloud et Kubernetes avec un service Prometheus géré

Voir tous les risques potentiels dans un tableau de bord pour comprendre votre posture de risque

L'utilisation du runtime Insights de l'IA pour hiérarchiser et atténuer les risques crée un processus plus facile à gérer pour les équipes de développement et d'exploitation

Le graphique d'attaque du cloud répertorie les menaces en temps réel afin que votre équipe puisse prendre des mesures immédiates

Limites de Sysdig

Sysdig se concentre davantage sur la sécurité du cloud, il n'inclut donc pas de fonctionnalités pour l'optimisation du code, les modèles ou..gestion de projet Plusieurs utilisateurs disent que les tableaux de bord et les sources de données de Sysdig ne sont pas faciles à gérer



Prix de Sysdig

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (50+ commentaires)

4.8/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (7 commentaires)

5. Snyk

via Snyk Snyk utilise DeepCode IA pour offrir une intelligence de sécurité en temps réel. Il emplacement et corrige automatiquement les vulnérabilités dans votre code pour vous offrir une plus grande tranquillité d'esprit. Snyk assiste un nombre impressionnant de langages et d'intégrations, mais son outil IA pour DevOps n'est pas non plus à dédaigner.

Utilisez l'IA de Snyk pour écrire du code sécurisé, le tester et le réviser avant le déploiement.

Les meilleures fonctionnalités de Snyk

Snyk Code ajuste votre code en temps réel pour détecter les vulnérabilités

Snyk propose des outils d'IaC pour corriger les mauvaises configurations du cloud

La plateforme offre la sécurité des conteneurs et de Kubernetes

Snyk Open Source fait l'analyse de la composition des logiciels pour faciliter la gestion des risques

Limites de Snyk

Certains utilisateurs disent que la mise en œuvre et l'intégration sont délicates

D'autres disent que la remédiation automatique de Snyk n'est pas infaillible pour certains besoins de développement logiciel

Prix de Snyk

Free

Teams: 52 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

52 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (110+ commentaires)

4.5/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

6. PagerDuty

via PagerDuty PagerDuty offre bien plus qu'un outil IA pour DevOps. Il s'agit d'une solution de transformation numérique pour tout, de l'automatisation des processus au service client.

Son outil IA génératif automatise le provisionnement, la gestion des accès et les post-mortems des projets.

PagerDuty meilleures fonctionnalités

Utiliser l'IA pour rédiger des mises à jour de statut

PagerDuty regroupe les alertes en incidents uniques pour une remédiation plus rapide

Cette plateforme adopte une approche basée sur les services qui est parfaite pour prioriser les problèmes en contact avec les clients

PagerDuty centralise la réponse aux incidents avec le contexte, les informations de runbook et les informations de remédiation

Limites de PagerDuty

Le nombre d'alertes rend difficile la détermination de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas

Certains utilisateurs affirment que la plateforme complexe présente une courbe d'apprentissage importante

Prix de PagerDuty

**Free : 21 euros par mois et par utilisateur

Professionnel: 21$/mois par utilisateur, facturé annuellement

21$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 41$/mois par utilisateur, facturé annuellement

41$/mois par utilisateur, facturé annuellement Opérations numériques: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (800+ commentaires)

4.5/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

7. Harnais

via Harnais Harness affirme que ses clients construisent des projets quatre fois plus vite avec leur aide, ce qui n'est pas rien. Cet outil IA pour DevOps utilise l'intelligence artificielle pour vérifier les déploiements.

Son assistant IA AIDA aide à construire et à dépanner, mais il peut aussi générer des politiques d'actifs cloud grâce au traitement du langage naturel (NLP).

Harness meilleures fonctionnalités

Harness permet un déploiement cloud-natif sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des scripts

Il vérifie et dépanne automatiquement les déploiements qui ont échoué

Harness s'intègre à GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos, etc

Construire pour n'importe quelle architecture dans n'importe quel langage avec Harness

Limites de Harness

Certains utilisateurs disent que l'installation est déroutante

La plateforme n'est pas très intuitive ou conviviale

Prix du harnais

Free

Teams: 100$/mois par service

100$/mois par service Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (9 commentaires)

8. Atlassian Intelligence

via Atlassian Intelligence Vous utilisez tous les produits d'Atlassian ? Si c'est le cas, jetez un coup d'œil à Atlassian Intelligence. Cet outil IA pour DevOps est disponible à travers plusieurs produits Atlassian, notamment Jira et Confluence.

Il combine les connaissances institutionnelles, convertit les requêtes en JQL ou SQL, et bien plus encore. 💻

Les meilleures fonctionnalités d'Atlassian Intelligence

Demander au chatbot de trouver des fichiers pour vous

Résumer les notes de réunion de Confluence

Utiliser Atlassian Intelligence pour définir le travail dans Jira

Obtenez une aide 24/7 de l'équipe de gestion des services Jira pour tout ce qui concerne Intelligence

Limites d'Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence n'est disponible que pour les produits Atlassian

Il s'agit encore d'une version bêta, il n'y a donc pas beaucoup de commentaires

Prix d'Atlassian Intelligence

Inclus dans les produits Atlassian

Evaluations et critiques d'Atlassian Intelligence

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya Kubiya se présente comme le "ChatGPT pour DevOps", donc si c'est ce que vous recherchez, vous êtes au bon endroit. Alimenté par un grand modèle de langage (LLM), Kubiya repère les trous dans votre flux de travail, gère les tickets et stocke les connaissances institutionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Kubiya

Ajoutez rapidement l'assistant Kubi à votre canal Slack

Créer des tickets à partir de discussions avec Kubi

L'assistant Kubiyabase de connaissances s'intègre à Confluence, Notion et GitBook

Kubiya devient plus intelligent au fur et à mesure que vous interagissez avec lui

Les limites de Kubiya

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Kubiya n'est pas livré avec des outils pourLa gestion de projet DevOps, les modèles ou la collaboration, de sorte que vous devez toujours utiliser d'autres plates-formes pour faire votre travail

Prix de Kubiya

Free

Forfait équipe: 40$/mois par utilisateur, facturé annuellement

40$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace se présente comme une société d'analyse et de conseil alimentée par l'IA plateforme d'automatisation . Elle utilise l'IA causale pour aller au-delà des réponses typiques de l'apprentissage automatique et imiter véritablement l'intelligence humaine. Utilisez Dynatrace pour les analyses d'entreprise, les automatisations sans code, la sécurité et l'observabilité de l'infrastructure afin d'équilibrer la sécurité et la performance.

Les meilleures fonctionnalités de Dynatrace

Dynatrace Davis utilise un modèle multi IA pour l'observabilité et la sécurité

Tirez des analyses d'entreprise en temps réel, et Dynatrace offrira des suggestions d'optimisation

Suivre automatiquement les environnements hybrides et cloud

Effectuer une analyse des causes profondes

Les limites de Dynatrace

Certaines personnes signalent des problèmes d'interface utilisateur et de performances délicats

D'autres souhaiteraient que Dynatrace ait plus d'intégrations

Prix de Dynatrace

Surveillance de la pile complète: $0.08/heure pour un hôte de 8 GiB

$0.08/heure pour un hôte de 8 GiB Surveillance de l'infrastructure: 0,04$/heure pour un hôte de n'importe quelle taille

0,04$/heure pour un hôte de n'importe quelle taille Sécurité des applications: 0,018$/heure pour un hôte de 8 GiB

0,018$/heure pour un hôte de 8 GiB Surveillance des utilisateurs réels: 0,00225 $/session

0,00225 $/session Surveillance synthétique: 0,001 $/requête synthétique

0,001 $/requête synthétique Gestion et analyse des logs: 0,0035 $ par GiB de requête

Dynatrace évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (1,100+ review)

4.5/5 (1,100+ review) Capterra: 4.5/5 (40+ reviews)

De meilleurs flux de travail DevOps sont à portée de clic

Des bugs aux vulnérabilités en passant par les projets complexes, votre équipe DevOps a son assiette bien remplie. Pourquoi ne pas appuyer sur le bouton facile avec les outils d'IA pour DevOps ?

ClickUp combine un outil IA, la gestion de projet par l'IA, les indicateurs, la planification de la charge de travail et plus encore en une seule plateforme. Passez moins de temps à gérer des tâches pointilleuses et concentrez-vous sur ce qui compte : votre code.

Mais nous savons que voir, c'est croire. Créez votre environnement de travail ClickUp maintenant -c'est gratuit et aucune carte de crédit n'est nécessaire. 🤩