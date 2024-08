Obsidian vs Evernote : Quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Vous souhaitez consulter les points clés de la réunion d'aujourd'hui ? À faire un idée créative pour commercialiser votre productivité ? Ou vous souhaitez simplement sauvegarder un article perspicace pour vous y référer ultérieurement ?

Ce qu'il vous faut, c'est une application qui prend des notes ! Une application de prise de notes vous permet d'écrire vos idées à la volée, de les partager avec vos collègues et de collaborer avec eux pour faire les choses terminées rapidement.

Si vous êtes à la recherche de la meilleure application de prise de notes, ne cherchez pas plus loin ; nous en avons étudié quelques-unes.

Nous avons comparé deux leaders dans ce domaine : Absidian et Evernote.

Découvrez comment ils se comparent en termes de fonctionnalités, de prix et d'avis. Nous avons également trouvé une alternative performante à Evernote et Obsidian que vous devriez essayer dès aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'Obsidian ?

via Obsidienne Vous avez déjà eu l'impression d'avoir besoin d'un deuxième cerveau pour vous souvenir de vos notes ? Obsidienne est un puissant logiciel de prise de notes qui vous sert de "deuxième cerveau" Il améliore l'efficacité de votre prise de notes en connectant les notes, en utilisant des liens retour et en les organisant selon des modèles ou des sujets.

Concentrez-vous sur la rédaction de vos notes et laissez Obsidian faire le travail de classement, d'organisation et de connexion.

Obsidian a la particularité de mettre en forme vos notes au format $$$a pour les stocker localement sur votre ordinateur, ce qui vous permet d'achever le contrôle de vos données et de leur confidentialité.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les autres fonctionnalités intéressantes d'Obsidian qui en font une application de journal numérique.

Obsidian Canva

La fonctionnalité de liaison vous aide à établir une connexion entre différentes notes pour mieux comprendre vos pensées. Elle s'apparente à la création de votre propre Wikipédia en connectant des idées, des livres, des lieux et des personnes.

Ces notes à liens internes sont navigables et indiquent comment un élément d'information est lié à un autre pour former des aperçus plus profonds et retracer vos pensées.

Obsidian Plugins

Améliorez votre expérience de prise de notes en permettant aux utilisateurs d'ajouter plus de fonctions et de personnaliser la façon dont vous prenez des notes dans Obsidian.

Personnalisez les notes créées dans un but précis en leur donnant une forme et un motif distincts.

La communauté d'Obsidian compte plus de 1 500 plugins pour construire votre espace de réflexion idéal.

Prix d'Obsidian

Utilisation personnelle: Free

Free Utilisation commerciale: 50 $ par utilisateur et par an

Modules complémentaires

Obsidian Sync: 8 $ par utilisateur et par an

8 $ par utilisateur et par an Obsidian Publish: 8 $ par site et par an

Qu'est-ce qu'Evernote ?

via EvernoteEvernote est l'une des applications de prise de notes les plus anciennes et les plus connues.

Evernote est connue pour son assistance à la collaboration. Vos notes sont synchronisées sur plusieurs appareils, ce qui vous permet d'y accéder où que vous soyez.

Cette fonctionnalité est un atout considérable lorsque votre équipe travaille à la planification d'un nouveau projet. Les membres de l'équipe peuvent apporter leurs idées via l'application mobile Evernote, les appareils iOS et le bureau, sans se soucier de la compatibilité avec d'autres applications.

Grâce aux fonctionnalités d'organisation d'Evernote, suivez toutes vos notes dans un tableau de bord unique et organisez-les à l'aide de piles de carnets et d'étiquettes.

Gardez le contrôle de vos notes et récupérez-les rapidement en cas de besoin sans perdre de temps à les rechercher dans l'ensemble de la base de données.

Examinons les meilleures fonctionnalités et les tarifs d'Evernote.

Modèles

Modèle de notes de réunion dans Evernote

Gagnez du temps et de l'effort grâce à l'installation prête à l'emploi Modèles Evernote pour répondre à vos besoins.

Ajoutez le modèle de journal quotidien à votre note pour y consigner votre emploi du temps quotidien ou le modèle de gestion de projet pour suivre les jalons du projet.

Utilisez et réutilisez plus de 50+ modèles préformatés en fonction de vos besoins.

Par exemple, le modèle "Journal de gratitude" contient déjà des tableaux pré-remplis pour écrire votre journal du matin, vos leçons de vie et les personnes que vous remerciez. Choisissez le modèle et commencez à écrire sans vous soucier de la conception.

Notes audio

Si l'écriture n'est pas votre truc, l'application Evernote vous permet d'enregistrer des notes audio. Ouvrez une nouvelle note et touchez le bouton d'enregistrement pour commencer à enregistrer votre voix.

Cette fonction vous sauve la vie lorsque vous souhaitez rédiger une note urgente au milieu d'une discussion, ou que votre esprit est trop occupé pour noter des pensées.

Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution

Vous pouvez les utiliser dans la version bureau d'Evernote et dans l'application iOS et Android.

Rappel de note

Restez au fait de vos tâches en ajoutant des rappels à vos notes.

Paramétrez une date et une heure pour recevoir des paramètres e-mail sur vos tâches urgentes. Marquez-les comme achevées une fois que vous avez achevé les tâches en tapant sur le rappel. Cela ne fait pas disparaître la note originale.

Evernote affiche également les rappels des notes épinglées en haut de la liste des notes.

Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, la technologie Evernote Web Clipper et la reconnaissance optique de caractères (OCR) méritent d'être mentionnées ici.

L'extension Google Chrome Web Clipper permet d'enregistrer des articles, des captures d'écran et des PDF à partir du web. La technologie OCR scanne vos notes manuscrites et les ajoute en tant que notes Evernote.

Prix d'Evernote

Version gratuite

Version personnelle: 14,99 $ par utilisateur et par mois

14,99 $ par utilisateur et par mois Professionnel: $17.99 par utilisateur et par mois

Quelles sont les différences entre Obsidian et Evernote ?

Vous ne pouvez pas vous tromper entre Obsidian et Evernote pour la rédaction de notes. Quelques différences clés peuvent faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre.

Pour vous aider à prendre la bonne décision entre Obsidian et Evernote, nous vous présentons les différences clés entre les deux.

Stockage

Savoir comment une application stocke vos notes vous donne la confiance nécessaire pour utiliser l'application de prise de notes plus fréquemment.

Voici un aperçu des capacités de stockage d'Obsidian et d'Evernote.

Obsidian

Avec Obsidian, les fichiers sont stockés localement ; vous pouvez accéder à vos notes sur votre appareil quand vous le souhaitez. C'est une excellente nouvelle du point de vue de la sécurité, car l'enregistrement de vos fichiers sur le cloud rend vos informations personnelles vulnérables aux menaces de piratage.

De plus, vous n'avez pas besoin de vous fier à l'application Obsidian pour accéder aux notes. Une simple recherche fera le travail puisque vous avez sauvegardé vos fichiers sur le disque dur.

Le seul inconvénient de ce processus de stockage est que vous devez débourser 8 $ supplémentaires pour synchroniser vos notes dans Obsidian sur différents appareils.

Evernote

Evernote enregistre vos notes sur le cloud, auquel vous pouvez accéder de n'importe où grâce à internet. C'est un excellent choix pour prendre l'habitude d'écrire où et quand vous le souhaitez.

En tant qu'application basée sur le cloud, vos notes sont automatiquement synchronisées sur tous les appareils tels que votre ordinateur portable, votre PC, votre téléphone et votre tablette.

Si vous utilisez différents appareils pour écrire et que vous établissez des priorités la collaboration en temps réel plutôt que de synchroniser manuellement les notes, Evernote est un excellent choix.

Format de fichier

Obsidian et Evernote mettent vos notes en formes différentes. En connaissant les avantages et les inconvénients de chacun, vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux et qui est le plus pratique pour vous. Entrons dans le vif du sujet.

Obsidian

Obsidian utilise un format de fichier d'assistance $$$a pour mettre en forme vos notes. Markdown est un langage de balisage léger, simple mais utilisant une syntaxe différente composée de caractères spéciaux.

Voici quelques exemples -

# pour l'ajout du titre 1

\N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \Npour un texte en gras

== == pour un texte en surbrillance

\N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- pour le texte barré

De même, utilisez ces caractères pour ajouter des images, des liens, des blocs de code et des listes à vos notes. L'avantage des fichiers est que vos notes sont enregistrées sous forme de fichiers texte simple avec une extension .md qui peuvent être ouverts avec n'importe quel éditeur de texte comme Bloc-notes et Google Docs.

Si vous êtes déjà formé à l'utilisation du langage de balisage ou familiarisé avec le fonctionnement des fichiers Markdown, cela ne devrait pas vous poser de problème. En revanche, si vous êtes novice, vous devrez vous entraîner un peu pour vous habituer à cette forme de langage.

Markdown offre plus d'options pour convertir vos notes en différentes formes. Par défaut, vous pouvez exporter les notes Obsidian au format PDF, mais vous pouvez convertir les fichiers md en .docx et .txt, entre autres.

Evernote

Avec Evernote, vous verrez vos notes en forme de texte enrichi (RTF). Le format RTF est une forme de fichier standard utilisée par de nombreux traitements de texte tels que Microsoft Word. Il facilite l'échange de fichiers entre différents logiciels.

Mettre en forme un texte sur Evernote est plus simple et la courbe d'apprentissage est très courte. Si vous avez déjà utilisé un traitement de texte, la disposition de l'éditeur vous procurera la même sensation. En utilisant l'éditeur d'Evernote, vous pouvez mettre en forme le texte en changeant la taille de la police, la couleur, le surlignage, et plus encore.

L'insertion de menus comme des tableaux, des tâches et des évènements du calendrier est également facile. Si l'utilisation de $$$a n'est pas une option confortable, Evernote est votre choix de prédilection.

Liens

Utilisez les liens pour former une connexion entre vos notes, vous souvenir plus clairement des choses et faire plus de travail de manière efficace.

Obsidian et Evernote permettent tous deux de lier vos notes, mais de manière différente.

Obsidian

En raison de sa capacité à établir des liens bidirectionnels, Obsidian se qualifie lui-même de "deuxième cerveau"

Il affiche non seulement les liens entrants dans vos notes, mais aussi les liens sortants.

Cette fonctionnalité vous aide à créer une connexion profonde entre vos notes et à mieux comprendre un sujet.

Pour ajouter des liens, utilisez les crochets [], et ajoutez le nom de la note que vous souhaitez lier entre ces crochets. Ce qui rend la fonctionnalité de liens d'Obsidian encore plus spéciale, c'est le Knowledge Graph : une sorte d'affichage graphique.

Le Knowledge Graph est la représentation visuelle de vos notes et de leurs liens. En regardant le graphique, vous pouvez voir quelles notes sont étroitement liées et quelles sont les notes aberrantes.

Evernote

Utilisez la fonctionnalité de liaison pour insérer des liens vers d'autres notes. Mais ce n'est pas aussi simple qu'Obsidian.

Pour insérer le lien d'une note qui existe déjà dans votre bibliothèque, vous devez trouver cette note. Une fois que vous l'avez trouvée, copiez le lien de la note et collez-le dans la nouvelle note que vous êtes en train de créer.

Bien que cette fonctionnalité soit utile, elle est compliquée et prend du temps. Obsidian est une meilleure application de prise de notes si la création de liens figure parmi vos priorités.

Evernote vs. Obsidian sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour savoir ce que les utilisateurs de Reddit avaient à dire sur Obsidian et Evernote. Nombre d'entre eux utilisent à la fois Evernote et Obsidian pour répondre à leurs besoins. Ils essaient de combler les lacunes d'un outil par l'autre.

Les points clés de notre recherche :

"J'utilise Evernote et Obsidian. J'ai commencé à utiliser Obsidian pour des projets spécifiques qui bénéficiaient de liens hypertextes. Evernote est resté mon dépotoir pour les connaissances générales et le stockage d'informations."

Un autre utilisateur mentionne comment Evernote répond avec succès à ses besoins, et le fait d'avoir un deuxième cerveau n'a pas de sens lorsqu'il commence à écrire des notes dans plusieurs applications.

"_J'ai l'impression de perdre la fonction de "deuxième cerveau" lorsque je commence à utiliser plusieurs applications. J'ai mis en place un processus assez efficace autour d'Evernote et il n'y a rien dans mon flux de travail que je ne puisse accomplir. Certaines choses (lier des notes, gérer des feuilles de calcul et écrire à la main sur l'iPad me viennent à l'esprit) pourraient être bien meilleures, mais la possibilité de tout mettre au même endroit a beaucoup de valeur pour moi."

Obsidian vs Evernote : faisons-nous un gagnant ?

Il est difficile de désigner un vainqueur, car les deux applications de prise de notes ont leurs limites.

Par exemple, contrairement à Evernote, Obsidian est une application de notes entièrement hors ligne, ce qui rend difficile le fait de synchroniser vos notes entre les appareils. Pour ce faire, vous devez payer un supplément de 8 $. De plus, vos données sont hébergées localement sur votre bureau.

En revanche, Evernote convient à un usage personnel et collaboratif, mais vos données sont hébergées sur le cloud et sont vulnérables aux failles de sécurité.

Heureusement, nous avons la solution idéale pour améliorer vos capacités de prise de notes.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Obsidian vs. Evernote

ClickUp est une application conviviale de prise de notes et de gestion de projet qui remplace plusieurs outils de votre boîte à outils. Passez d'une application à l'autre et faites vos tâches bien avant la date limite.

ClickUp est conçu pour tout le monde. Qu'il s'agisse de votre projet scolaire ou de la stratégie GTM pour le lancement d'un nouveau produit, vous pouvez visualiser, collaborer et suivre la progression de votre projet en un seul endroit.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ClickUp Documents vous aide à créer des wikis, à intégrer des signets, à ajouter des tableaux ou à créer un processus de l'optimisation du flux de travail . Invitez votre équipe à collaborer avec elle en temps réel, étiquetez les membres et partagez des commentaires. Ajoutez des widgets avec l'éditeur intégré pour mettre à jour le statut du projet, attribuer des tâches et modifier les projets.

La confidentialité est au cœur des documents ClickUp.

Créez des liens partageables et gérez les permissions lorsque vous les partagez avec d'autres personnes. Mais ce n'est qu'un aperçu ; vous pouvez faire bien plus avec des fonctionnalités qui vous font gagner du temps comme les modèles, le mode focus, et bien plus encore.

Organisez avec ClickUp Notes

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit.

L'un des aspects qui devient difficile est d'organiser les tâches pour les suivre en tant que tâches ou en créant une checklist. Notes ClickUp vous facilite la tâche, même si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Utilisez l'éditeur pour convertir vos notes en tâches traçables et organisez-les comme des éléments d'action dans une checklist.

Mais qu'en est-il de l'accès à ces notes sur différents appareils ?

ClickUp synchronise automatiquement vos notes entre l'application mobile et l'extension Chrome. Créez des notes n'importe où et accédez-y plus tard.

Automatisation avec ClickUp AI

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

Les ClickUp AI permet d'améliorer votre productivité. Il réduit vos tâches de 30 minutes à 30 secondes. ClickUp se distingue par le fait qu'il existe peu de Outil IA pour la prise de notes .

Créer les grandes lignes d'un projet, des rapports de statut pour l'équipe d'assistance à la clientèle ou un plan d'e-mail pour la prochaine campagne de marketing - l'IA le fait en quelques clics.

Elle vous aide également à mieux rédiger vos notes, à modifier le contenu et à le mettre parfaitement en forme à l'aide de tableaux pré-structurés, d'en-têtes, etc. Alors, êtes-vous prêt à prendre de l'avance et à respecter les délais avec l'aide de l'IA ?

Prix ClickUp

Free Forever: Tous les outils de prise de notes de ClickUp, ClickUp Docs, un nombre illimité de membres et un espace de stockage de 100 Mo

Tous les outils de prise de notes de ClickUp, ClickUp Docs, un nombre illimité de membres et un espace de stockage de 100 Mo Unlimited: 5$/utilisateur/mois avec stockage illimité, intégrations illimitées, et tableau de bord illimité

5$/utilisateur/mois avec stockage illimité, intégrations illimitées, et tableau de bord illimité Business: 12 $/utilisateur/mois avec un nombre illimité d'équipes, des exportations personnalisées et une automatisation accrue

12 $/utilisateur/mois avec un nombre illimité d'équipes, des exportations personnalisées et une automatisation accrue Business Plus: 19 $/utilisateur/mois avec création de rôles personnalisés, permissions personnalisées et automatisation accrue

19 $/utilisateur/mois avec création de rôles personnalisés, permissions personnalisées et automatisation accrue Enterprise: Tarification personnalisée avec API d'entreprise, onboarding guidé, et un responsable de réussite dédie

Démarrez avec ClickUp : Qu'attendez-vous ?

ClickUp est un excellent choix pour une entreprise très occupée comme la vôtre. Qu'il s'agisse de noter des idées ou de collaborer avec les membres d'une équipe sur un nouveau projet, ClickUp fait tout. L'intervalle de fonctionnalités, la facilité d'utilisation et les prix proposés par ClickUp en font un outil indispensable pour toute entreprise. Boostez votre prise de notes grâce aux fonctionnalités puissantes et avancées de ClickUp.

Organisez vos notes, collaborez avec les autres et gérez-les efficacement pour garder une trace de toutes vos activités. Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp et commencez ce nouveau voyage avec votre partenaire de prise de notes.