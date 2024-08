Notion vs. Jira : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Si vous êtes chef de projet, vous êtes confronté à ce qui semble être une tâche impossible : être partout à tout moment. Physiquement, c'est impossible. Mais virtuellement, c'est une autre histoire, et un bon logiciel de gestion de projet peuvent permettre d'y parvenir. Le tout est de savoir quel logiciel convient le mieux à votre entreprise et à votre style de gestion.

Parce que vous êtes responsable d'un grand nombre de tâches, vous avez besoin de des outils de productivité qui offrent des fonctionnalités importantes. Mais comme il se peut que de nombreux collègues et employés effectuent ces tâches, vous avez également besoin d'un logiciel intuitif que tout le monde peut utiliser. Il existe tellement d'options que même notre liste des 10 meilleurs outils de productivité /%/ref logiciels de gestion de projet gratuits ont gonflé pour devenir les 25 premières options.

Toutefois, certains géants se hissent au sommet de cette élite. Deux des logiciels de gestion de projet les plus populaires sont Notion et Jira. Dans ce guide comparatif complet Notion vs Jira, nous mettons les deux outils à l'épreuve afin de déterminer lequel est le plus performant. Nous les avons ensuite confrontés à un troisième logiciel de gestion de projet, Jira gestion de projet un challenger qui offre une lutte acharnée, ainsi que tous les outils dont vous avez besoin pour gérer davantage de projets.

Qu'est-ce que Notion ?

Via NotionNotion est une base de données de forme libre que vous pouvez utiliser pour diverses activités, telles que la prise de notes, la gestion de tâches récurrentes et la gestion de projets. Les champs d'information que vous saisissez dans une base de données sont liés de manière bidirectionnelle à d'autres champs, pages et bases de données.

Vous pouvez visualiser les informations sous forme de tableaux, de listes et de calendriers, chaque lien ouvrant sur une page imbriquée plus approfondie. Notion a également commencé à déployer des outils d'intelligence artificielle (IA) qui peuvent aider à la prise de notes et à la création d'idées.

Son interface d'une simplicité déconcertante permet aux utilisateurs de créer pratiquement n'importe quel écosystème de notes, de tâches et de contenu. Les chefs de projet peuvent créer des calendriers, développer des flux de travail pour les tâches répétitives, assigner des tâches à des coéquipiers et évaluer la productivité au fil du temps.

Caractéristiques de Notion

Notion est une plateforme de gestion de projet riche en fonctionnalités qui va bien au-delà d'une simple application de prise de notes. Passons en revue trois de ses principales fonctionnalités.

Gestion des tâches

Via Notion

Créez de nouvelles tâches ou transformez des éléments en tâches planifiées en quelques clics. Les utilisateurs peuvent ajouter des cases à cocher aux listes à puces, transformant les idées en actions en attente, et les responsables peuvent créer des tableaux Kanban pour les grands projets. Cette base de données centralisée garantit une exécution efficace des tâches et conserve un historique des personnes qui ont apporté des modifications et de la date à laquelle elles l'ont fait.

Collaboration au sein de la plateforme

Les bases de données de Notion permettent à tous les utilisateurs d'apporter des modifications aux tâches et aux projets en cours. Il s'agit notamment de déplacer des tâches de "en cours" à "terminé" sur les tableaux, d'ajouter des commentaires aux pages pour une collaboration au sein du document et de télécharger des notes vidéo. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour les équipes distantes et hybrides, car elles permettent de communiquer au moment et à l'endroit où le travail est effectué.

Des fonctions de recherche qui transforment les projets antérieurs en une base de connaissances

Développez une ressource de connaissances pour les multiples utilisateurs de votre organisation au sein de Notion. Les tâches passées peuvent devenir des exemples de flux de travail. Vous pouvez également rechercher des experts dans des concepts de niche et créer des référentiels de notes. La fonction de recherche polyvalente de Notion vous permet même de rechercher des termes dans différents champs, y compris les titres de projets et les anciens commentaires.

Prix de Notion

Gratuit

Plus : 8 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Business : $15/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion AI : 8$/utilisateur/mois supplémentaires pour les plans payants

Qu'est-ce que Jira ?

Via JiraJira est un logiciel de gestion de projet tout-en-un destiné aux équipes agiles. Il offre des outils pour les campagnes de marketing, les objectifs de développement trimestriels, les lancements de produits et tout ce qui se trouve entre les deux.

Jira fonctionne comme une source centralisée pour l'organisation et le suivi des projets et l'attribution des tâches. Vous pouvez visualiser les projets individuels et collaboratifs à l'aide de calendriers, de listes, de tableaux et d'autres vues, et le logiciel peut héberger des guides, des ressources d'aide à la vente et des ressources basées sur des pages.

Vous pouvez même automatiser des aspects essentiels de la gestion de projet, notamment la recherche de l'efficacité des processus . Attribuez automatiquement les tâches à mesure qu'elles atteignent les différentes étapes, recevez des alertes en cas de blocage et des rapports sur les performances de votre équipe, le tout en un seul endroit.

Faisant partie de l'écosystème Atlassian, Jira s'intègre bien avec les autres outils Atlassian que votre organisation possède peut-être déjà dans sa pile technologique.

Caractéristiques de Jira

Jira s'adresse aux architectes et aux chefs de projet, ainsi qu'à tous les membres de l'équipe agile, et offre une gamme d'outils permettant à chacun de rester aligné et productif.

Modèles personnalisables pour rationaliser le démarrage des projets

Via Jira

Vous avez du mal à démarrer différents projets ? Jira fournit une bibliothèque de modèles éditables et de configurations de flux de travail que vous pouvez dupliquer, modifier et développer pour les adapter au style de travail de votre équipe. Cela signifie que chaque projet démarre avec une structure et que tout le monde peut commencer plus rapidement.

Fonctions de reporting robustes

Générez automatiquement des rapports afin de pouvoir mesurer les progrès et trouver des domaines d'amélioration. Comme les utilisateurs se servent de Jira pour attribuer des tâches, mettre à jour les statuts des tâches et collaborer avec leurs collègues, il s'agit d'un environnement riche en données qui donne aux chefs de projet des informations générales et détaillées. Grâce à ces rapports, vous pouvez facilement surveiller les charges de travail, trouver les obstacles et vous assurer que tout est en bonne voie pour franchir la ligne d'arrivée.

Tableaux de bord personnalisés pour chaque utilisateur

Les meilleurs outils de gestion de projet ne s'adressent pas uniquement aux chefs de projet. Ils disposent d'outils de collaboration pour gérer les tâches, les modèles et les ressources dont tout le monde a besoin pour travailler efficacement.

Les membres de votre équipe peuvent facilement personnaliser leurs tableaux de bord afin d'avoir leurs vues préférées à portée de main. Les tableaux de bord du logiciel Jira comprennent des listes de tâches en attente, des calendriers et des vues de type Kanban ou diagramme de Gantt pour décider des tâches à prioriser.

Prix de Jira

Gratuit : 0 $/utilisateur/mois

Standard : 8,15 $/utilisateur/mois

Premium : $16/utilisateur/mois

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion vs. Jira : Fonctionnalités comparées

Notion et Jira sont des outils de gestion de projet puissants. Mais lequel l'emporte sur l'autre ?

En réalité, les deux outils peuvent fonctionner en fonction des objectifs et des besoins de votre équipe. Notion se présente comme une forme libre pour tout le monde, y compris les étudiants, les indépendants, les agences et les organisations à but non lucratif. Jira s'appuie sur les concepts fondamentaux de l'Agile et du développement de logiciels, mais il s'étend pour fonctionner pour pratiquement n'importe quel travail. Pour déclarer un vainqueur, examinons leurs différentes fonctionnalités pour voir si l'une d'entre elles surpasse l'autre.

Personnalisation

Les projets sont de toutes formes et de toutes tailles. Parfois, vous avez besoin d'un bac à sable complètement ouvert pour créer des flux de travail. D'autres fois, vous avez besoin d'une structure plus rigide pour mettre la main à la pâte. Lorsqu'il s'agit de personnalisation, Notion et Jira adoptent des approches similaires mais différentes.

Notion

Via Notion

Notion est axé sur la flexibilité des processus d'entreprise. Tout commence par la création d'un espace de travail et l'ajout de pages et de bases de données. Mais ces simples blocs de construction peuvent devenir des tableaux Kanban, permettant de faire passer les cartes de l'étape de l'idéation à celle de l'achèvement.

Vous pouvez créer des contacts et des organigrammes pour les flux de communication, créer des feuilles de route qui attirent les membres de l'équipe et dresser automatiquement une liste des ressources indispensables. Il existe des milliers de modèles auxquels vous pouvez apporter toutes sortes de modifications, mais vous pouvez également commencer à construire à partir de zéro.

Même les champs de données peuvent être incroyablement fluides, puisque vous pouvez modifier n'importe quel champ, qu'il s'agisse de notes, de liens bidirectionnels, de listes à puces ou de tâches à accomplir. Ce degré de personnalisation peut être écrasant ou correspondre exactement à ce dont vous avez besoin.

Jira

Jira est également riche en fonctionnalités, mais se concentre sur la méthodologie Agile plutôt que sur la création pure. Les modèles, les vues et les tableaux de bord sont axés sur l'utilisation des principes Agile pour créer des projets de développement de logiciels. Bien qu'il offre des capacités de projet qui vont bien au-delà de cette histoire d'origine, comme les projets de marketing des médias sociaux, il a toujours la même saveur.

C'est utile pour les chefs de projet dans les organisations qui ont un flux de projets plus strict. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles, de sorte que les utilisateurs peuvent modifier les modèles et les rapports standard. Jira offre beaucoup en termes de gestion de flux de travail personnalisée, mais Notion offre plus en termes de personnalisation globale.

En matière de personnalisation, Notion remporte la palme.

Capacités de suivi des problèmes

Le suivi des problèmes est l'une des principales responsabilités des entreprises de développement de logiciels et de technologie. Vous avez besoin des bonnes fonctionnalités pour ces processus, en particulier si le respect des accords de niveau de service et la réputation de la marque sont en jeu.

Notion

Notion a créé des milliers de modèles officiels pour différents types d'entreprises objectifs du projet et la communauté en a créé et partagé encore plus. Ces outils vous permettent de créer ou de modifier n'importe quel processus pour répondre à vos exigences en matière de suivi des problèmes et de flux de travail idéal.

Cependant, la plateforme ne propose pas d'approche guidée du suivi des problèmes ; ce n'est tout simplement pas le cas d'utilisation principal de Notion. Les chefs de projet qui ont de l'expérience dans le suivi des problèmes et la résolution des bogues savent ce dont leur organisation a besoin et peuvent s'assurer que cela fait partie de l'écosystème. Mais les nouveaux chefs de projet peuvent avoir du mal à inclure tous les éléments dont ils ont besoin, ce qui conduit à des révisions de processus pour combler ces lacunes.

Jira

Via Jira

C'est là que Jira brille. Le logiciel se concentre sur la gestion de projet et le suivi des problèmes, il inclut donc tous les outils et vues multiples pour faire précisément cela - sans le bruit et la sensation organique de succès ou d'échec de recréer les mêmes processus dans Notion. Il offre un cadre axé sur l'équipe où chacun peut suivre ses tâches, leur impact sur des projets plus vastes et les objectifs globaux de l'équipe.

Les outils intégrés de personnalisation du flux de travail de Jira font également le gros du travail, permettant de l'optimisation du flux de travail jusqu'aux moindres détails techniques. Les chefs de projet peuvent modifier les modèles et les valeurs par défaut existants pour les mettre en corrélation avec des rôles ou des projets spécifiques et en extraire des informations précises.

Si vous souhaitez un outil de suivi des problèmes qui puisse renforcer vos entreprises aujourd'hui et à l'avenir, la présence établie de Jira dans ces espaces l'emporte.

Facilité d'utilisation

Lorsque vous êtes chef de projet, il ne s'agit pas seulement de vos propres prouesses techniques. Vous pouvez être à l'aise pour plonger dans les détails d'une solution de gestion de projet complexe, mais si votre équipe ne peut pas faire son travail efficacement, c'est un mauvais choix. Voyons comment Notion et Jira se comparent en termes de convivialité.

Notion

Notion se caractérise par une conception conviviale, de sorte que les individus, les équipes et les organisations professionnelles peuvent l'utiliser dès sa sortie de la boîte. Le nombre impressionnant de fonctionnalités et de possibilités peut rendre la tâche difficile aux nouveaux utilisateurs lors de la création de bases de données et d'applications suivi de projet les utilisateurs peuvent facilement transformer les bases de données en de nouvelles vues et structures au fur et à mesure qu'ils en apprennent davantage. Les utilisateurs peuvent aussi facilement transformer les bases de données en de nouvelles vues et structures au fur et à mesure qu'ils en apprennent davantage.

Notion est accessible et facile à utiliser, avec de nombreuses ressources officielles et créées par la communauté pour guider les nouveaux utilisateurs.

Jira

Jira est une plateforme technique robuste. Elle offre une gamme d'outils puissants, mais les utilisateurs doivent savoir comment les utiliser pour en tirer le meilleur parti. Cela implique une courbe d'apprentissage potentiellement abrupte, en particulier pour les utilisateurs non techniques qui ne sont pas familiarisés avec les logiciels de gestion de projet.

C'est logique car Jira est relativement spécialisé, mais cela peut frustrer ou submerger les utilisateurs et entraver les progrès.

Notion vs. Jira sur Reddit

Notion et Jira ont chacun leurs points forts et sont tous deux des programmes populaires qui partagent de nombreux outils et fonctionnalités. Mais lorsqu'il s'agit de gestion de projet, les utilisateurs de Reddit ne voient pas beaucoup de points communs.

Lorsque les utilisateurs de la communauté r/jira ont partagé leurs opinions sur si Notion pourrait être un bon remplacement pour Jira, un utilisateur a noté : " Notion semble être plus un outil de type Confluence que Jira. S'ils envisagent de passer de Jira à Notion, c'est qu'ils n'utilisent pas vraiment Jira"

D'autres utilisateurs sont d'accord, dont un qui a déclaré : "Nous utilisons Notion du point de vue du wiki, mais je ne vois pas comment gérer des sprints ou faire de la billetterie avec."

Les Redditors de r/projectmanagement sont d'accord, notant que Notion et Jira gèrent différents aspects de la gestion de projet, terminant le débat Notion vs. Jira par "Notion est un wiki, Jira est un suivi de projet."

Votre organisation pourrait prospérer en utilisant les deux plateformes. En réservant Jira au développement de logiciels ou au suivi des problèmes et en utilisant Notion pour votre base de connaissances et la gestion générale de vos projets, vous obtiendrez le meilleur des deux mondes.

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative à Notion vs. Jira

Organisez et gérez tous vos projets grâce aux outils de collaboration, aux options de visualisation multiples et aux fonctions de gestion de projet de ClickUp

Le problème lié à l'utilisation de deux plates-formes logicielles spécialisées différentes pour gérer plusieurs projets est que les programmes ne communiquent pas entre eux aussi bien que si vous utilisiez un seul environnement de gestion de projet entièrement intégré. Les différents utilisateurs passent la plupart de leur temps dans des espaces différents, et la communication et la collaboration peuvent commencer à s'effriter.

C'est là que ClickUp intervient. Il s'agit d'un espace unique consacré à la gestion de projet, aux notes et à tout ce dont vous avez besoin pour travailler.

Si vous deviez classer ClickUp dans le marché de la productivité au travail, vous le qualifieriez probablement d'application de gestion de projet. Mais il s'agit en réalité d'un espace de travail tout-en-un doté de fonctionnalités de gestion de projet.

Vous pouvez organiser des projets complexes, assigner des tâches à différents utilisateurs et mesurer les progrès réalisés pendant et après les sprints. Les chefs de projet disposent de tout ce dont ils ont besoin, et grâce à plus de 15 vues, dont des diagrammes de Gantt, des calendriers, des tableaux de bord personnalisables et des modèles prêts à l'emploi, tous les membres de votre équipe disposent des outils essentiels.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #1 : ClickUp Kanban Board

Gardez un œil sur chaque partie de votre projet dans la vue ClickUp Kanban Board

Si vous aimez gérer des projets dans la vue Kanban, vous adorerez ClickUp Tableau Kanban ClickUp est l'une des nombreuses vues que vous pouvez utiliser pour surveiller la rapidité avec laquelle les tâches se terminent.

Mettez en œuvre votre méthodologie Kanban et adoptez les concepts Agile dans le même espace de travail que les membres de l'équipe qui peuvent avoir des préférences organisationnelles différentes - chacun peut utiliser ses propres vues et tableaux Kanban styles de travail de manière indépendante tout en collaborant.

Les tableaux de projet peuvent commencer par des modèles que vous mettez à jour et modifiez au fur et à mesure, ou vous pouvez partir de zéro. Il vous donne la liberté de Notion tout en offrant la complexité de Jira.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #2 : ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein d'une équipe

Créez des documents et des wikis avec ClickUp Docs clickUp Docs est notre solution intégrée à la plateforme pour créer des pages, des ressources de connaissances et des guides pratiques qui se connectent aux tâches et aux flux de travail. Vous pouvez créer une documentation solide et la joindre automatiquement à chaque tâche adjacente. Utilisez ensuite nos modèles pour les communications avec les clients, la production de contenu et les livrables de projet.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #3 : ClickUp AI

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses par courriel, et plus encore L'IA est ici et elle est prête à rendre vos processus organisationnels plus efficaces. ClickUp AI propose des centaines de sites de niche Outils d'IA pour les équipes afin de rationaliser le travail et d'éliminer les tâches répétitives et fastidieuses.

Les chefs de projet peuvent créer automatiquement des calendriers avec des dates d'échéance, transformer des idées en notes de projet bien formatées et suivre leurs budgets. Il existe également des outils pour les marchés, les équipes de produits, les comptables et tous les autres. Avons-nous mentionné que ClickUp est le logiciel qui convient à tout le monde ?

