Airtable vs. Google Sheets : L'affrontement ultime des feuilles de calcul

La difficulté à trouver les données dont vous avez besoin peut être un véritable frein à la productivité. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le niveau de frustration monte d'un cran lorsque vos données sont éparpillées, désorganisées et impossibles à gérer.

Dans le monde de l'efficacité gestion des données les feuilles de calcul sont les héros méconnus, offrant un havre structuré avec des colonnes, des lignes et des champs pour garder vos informations en ordre. 🧹

Nous avons deux champions de la gestion des données : Airtable et Google Sheets. Ces outils sont réputés pour aller plus loin, en vous aidant à saisir des données et à automatiser des tâches, en rationalisant le partage et en facilitant la modification en cours en collaboration. Toutefois, ne vous laissez pas abuser par leur apparente similitude : ils possèdent également des atouts et des fonctionnalités uniques.

Quel logiciel sortira vainqueur de l'ultime confrontation ? Airtable ou Google Sheets ? Découvrons leurs principales fonctionnalités, pesons le pour et le contre, et ajoutons un outil joker pour faire bonne mesure !

Qu'est-ce qu'Airtable ?

Airtable est une fusion dynamique entre une feuille de calcul et une base de données, fournissant le meilleur des deux mondes dans une interface conviviale. Il vous donne le contrôle pour gérer vos données d'une manière qui maximise l'efficacité, rationalise les processus et adapte les solutions à vos besoins spécifiques. ✨

Cette plateforme unique permet aux utilisateurs d'Airtable de créer sans effort des relations complexes entre les points de données. Ses affichages personnalisables, ses filtrages avancés et ses outils de collaboration sont parfaits pour la gestion de projet et le suivi des stocks.

Via : Airtable

2. Affichages de tâches multiples

Airtable affiche huit vues de projet, ce qui vous permet de modifier rapidement la façon dont vos données sont présentées.

Commencez par la vue Liste pour obtenir un aperçu clair et complet de votre travail. C'est comme si vous aviez la vue d'ensemble et les détails minutieux en un seul endroit, ce qui augmente l'efficacité de votre équipe.

Vous avez besoin de voir comment les différents éléments de votre travail s'imbriquent les uns dans les autres ? L'affichage Échéancier est votre compagnon personnalisable pour le suivi des ressources, des évènements et des projets.

Airtable dispose également de la Vue Kanban, afin que vous puissiez facilement suivre la progression, les parties prenantes et d'autres livrables importants dans une interface conviviale et personnalisable. Cette vue affiche vos tâches sous forme de cartes et vous permet de les gérer à l'aide d'une simple action de glisser-déposer. 🖱️

Utilisez la vue Gantt pour maîtriser les processus et respecter les réunions. Elle vous permet de planifier les activités, les dépendances des tâches et les jalons, simplifiant ainsi la gestion de projets à plusieurs étapes.

3. Construction d'applications

Airtable vous permet de créer des applications personnalisées sans code sur la base de vos données existantes. Que vous souhaitiez partir de zéro en utilisant la plateforme native ou plonger dans leurs modèles d'application pratiques, le choix vous appartient.

La création d'applications parfaites est un jeu d'enfant avec le Concepteur d'interface. Il est accessible à tous, quelles que soient les connaissances techniques. Vous pouvez facilement créer des interfaces personnalisées à l'aide de composants à glisser-déposer qui répondent aux besoins de votre entreprise et mettre à jour l'interface en quelques secondes à mesure que les exigences évoluent. 🎨

Paramétrez des flux de travail personnalisés sans effort grâce aux modèles pré-faits d'Airtable adaptés à des cas d'utilisation tels que le suivi de projet, le forfait d'évènement ou le lancement d'un nouveau produit. La bibliothèque de modèles couvre un intervalle de catégories, allant du marketing et des ressources humaines aux organisations à but non lucratif et à l'immobilier.

Via : Google Sheets Google Sheets peut rendre votre analyse de données plus fluide et réduire les risques d'erreur grâce à des fonctionnalités telles que Remplissage automatique et suggestions de formules qui vous aident à croquer les nombres plus efficacement.⚡

Il s'intègre également de manière transparente aux applications Google, ce qui vous permet d'analyser sans effort des données provenant de formulaires Google dans Sheets ou d'insérer des diagrammes Sheets dans Google Slides et Google Docs.

Check out Google Sheets vs Excel !

Fonctionnalités de Google Sheets

Vous vous demandez ce qui fait le succès de Google Sheets auprès des utilisateurs ? Rejoignez-nous pour examiner de près ses fonctionnalités les plus remarquables. 👀

1. Explorer

La fonctionnalité Explore exploite la puissance de l'apprentissage automatique afin de permettre, sans effort générer des diagrammes de Gantt et des tableaux et fournit des réponses à vos questions relatives aux données. De plus, il vous permet de mettre à jour automatiquement les données sélectionnées.

Imaginez que vous suiviez vos équipes commerciales mensuelles et que votre feuille de calcul soit remplie de données. Grâce à la fonctionnalité Explore, vous pouvez poser des questions telles que "Quel est le chiffre d'affaires total du produit A, du produit B ou du produit C?" et vous obtiendrez rapidement les réponses, transformant ainsi vos données en informations exploitables.

Dans la barre latérale, vous trouverez un champ texte dans lequel vous pouvez saisir vos questions, et l'outil vous renverra les réponses. En faisant défiler le panneau d'exploration vers le bas, vous verrez une liste de graphiques suggérés correspondant à vos données. Que vous ayez besoin d'un tableau croisé dynamique, d'un diagramme circulaire ou d'un diagramme à barres, vous pouvez sélectionner celui qui correspond à vos besoins. 📊

Via : Google Sheets

2. Modification en cours et hors cours

Plutôt que d'envoyer des documents par e-mail à plusieurs personnes, Google Sheets permet à de nombreux utilisateurs d'ouvrir et de modifier simultanément un même document. Chacun peut voir les modifications apportées par les autres, et toutes les modifications sont automatiquement enregistrées sur les serveurs de Google.

Google Sheets offre également une fonctionnalité pratique de discussion dans la barre latérale qui permet aux collaborateurs de discuter des modifications en cours et de donner leur avis sur des changements spécifiques en temps réel. Et si vous souhaitez revoir ou annuler certaines modifications, la fonctionnalité Historique des révisions est là pour vous aider.

La plateforme assiste même la modification en cours hors ligne, que vous soyez sur votre bureau ou que vous utilisiez une application mobile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'extension Chrome Google Docs Offline pour le bureau ou de l'application mobile Google Sheets, et le tour est joué. 👌

3. Remplissage automatique

Google Sheets simplifie le processus d'entrée des données en introduisant la fonctionnalité Autofill. Elle vous permet de saisir automatiquement des données qui suivent un abonné ou d'utiliser comme points de référence des valeurs que vous avez déjà saisies. 👨🏻‍💻

Supposons que vous ayez une liste de jours de la semaine : Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Au lieu de saisir chaque jour manuellement, vous pouvez procéder à une saisie automatique. Voici comment procéder :

Saisissez les deux premiers jours de la semaine dans votre feuille de calcul Sélectionnez ces deux cellules et, lorsque vous passez votre curseur sur le coin inférieur droit, observez qu'il se transforme en un signe plus noir (+) Une fois que vous l'avez vu, cliquez et faites glisser les cellules vers le bas ou en travers pour spécifier l'intervalle de vos jours de la semaine Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, Google Sheets remplit automatiquement les cellules adjacentes, grâce à la reconnaissance des formes

Le remplissage automatique fonctionne également comme un charme pour les nombres et autres entrées de texte. Vous pouvez l'utiliser pour les listes numérotées, les mois de l'année ou même les calculs.

Via : Google Sheets

Prix de Google Sheets

Gratuit

Standard Business:12$/mois par utilisateur

Airtable vs. Google Sheets : Comparaison des fonctionnalités

Google Sheets et Airtable sont des outils de feuilles de calcul pratiques conçus pour faciliter la vie des individus et des équipes. Bien qu'ils aient des fonctionnalités communes comme l'automatisation et le stockage cloud des données, ils ont chacun des atouts uniques. Airtable penche vers le fait d'être une base de données dynamique, tandis que Google Sheets reste aussi simple qu'une feuille de calcul.

Maintenant, plongeons dans leurs fonctionnalités partagées et voyons lequel mérite la couronne. 👑

1. Bases de données et feuilles de calcul

Google Sheets est la quintessence des bases de données et des feuilles de calcul logiciel de feuille de calcul pour la création, la modification en cours et la collaboration sur des feuilles de calcul en ligne. Il dispose de toutes les fonctionnalités essentielles pour la gestion des données, depuis les éléments de base comme l'entrée de données, les formules et la mise en forme des cellules jusqu'aux éléments suivants outils de visualisation des données comme les diagrammes et les graphiques qui simplifient l'analyse.

De l'autre côté de l'anneau, nous avons Airtable, qui combine des fonctionnalités de feuille de calcul et de base de données. Il répond à divers besoins des entreprises tels que le suivi des stocks la planification d'évènements et la gestion de projets. Ce qui le différencie, c'est sa capacité à gérer de grands volumes de données et à afficher des vues telles que Calendrier, Kanban et Grille. De plus, vous pouvez créer des bases de données relationnelles pour des relations de données complexes. 🔗

Dans cette confrontation, nous dirons qu'il y a égalité. Airtable est un hybride de base de données de feuilles de calcul, tandis que Google Sheets l'emporte lorsqu'il s'agit de la gestion traditionnelle des feuilles de calcul.

Via : Airtable

2. Gestion de tâches et de projets

Airtable est le champion des poids lourds de la gestion des tâches et des projets. Il est doté de fonctionnalités robustes, offrant une galerie de modèles pour des tâches allant de la planification de projet à la le suivi de la progression et la communication au sein de l'équipe . De plus, il vous fournit différents points de vue, ce qui facilite le contrôle des tâches et le suivi de la progression.

D'un autre côté, nous avons Google Sheets, principalement conçu pour traiter de grands ensembles de données, mais avec un peu de personnalisation, il peut servir d'outil décent de feuille de calcul pour la gestion de projet . Vous pouvez créer un projet et mettre en place des colonnes pour les tâches, le statut, les assignés et les dates d'échéance et ajouter des menus déroulants pour changer facilement de statut. ✅

Malgré tout, dans cette ronde, Airtable arrive en tête grâce à ses fonctionnalités de gestion de tâches et de projets plus avancées.

3. Fonctionnalités de collaboration

Airtable et Google Sheets sont tous deux fantastiques lorsqu'il s'agit de travail d'équipe collaboratif.

Google Sheets excelle dans l'entretien de la discussion. Vous pouvez ajouter des commentaires, répondre, modifier, résoudre des problèmes et discuter avec vos collaborateurs tout en travaillant ensemble sur la même feuille. Google Sheets suit chaque modification dans l'historique des révisions intégré, ce qui vous permet de revenir sur les versions précédentes. Et pour plus de commodité, il y a une fenêtre de discussion dans la barre latérale. 💬

Airtable offre un terrain de jeu collaboratif similaire. Vous pouvez laisser des commentaires, joindre des pièces et même mentionner d'autres personnes dans les commentaires afin de maintenir les canaux de communication largement ouverts. De plus, la fonctionnalité pratique d'historique des révisions vous permet de suivre chaque modification apportée à un enregistrement. Définissez des paramètres de permission pour contrôler l'accès aux données.

Bien que les deux outils disposent de fonctionnalités collaboratives communes telles que la modification en cours, les commentaires et l'historique des révisions, Airtable remporte la manche car son jeu de collaboration est un peu plus robuste. Il offre des avantages supplémentaires tels que les mentions et les pièces jointes, ce qui facilite le travail d'équipe.

Via : Airtable

Airtable vs. Google Sheets sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour entendre ce que les utilisateurs de feuilles de calcul ont à dire dans l'épreuve de force entre Airtable et Google Sheets. Tout le monde s'accorde à dire que les deux plateformes sont performantes, mais qu'elles ont des rôles primaires distincts : Google Sheets est une feuille de calcul classique, tandis qu'Airtable est une base de données dynamique.

Un utilisateur a souligné pourquoi ils préférez Airtable :

"Airtable est un moyen plus puissant d'organiser, de stocker et d'arranger des données hautement structurées. Cela inclut sa capacité à fonctionner comme une base de données relationnelle, bien sûr. Mais même sans cela, l'utilisation des affichages, des groupes et des filtres est beaucoup plus rapide, plus propre et plus intuitive que ce que l'on peut trouver dans Google Sheets ou dans d'autres produits concurrents."_

Un autre a montré assistance pour Google Sheets :

"Airtable ne remplace pas un outil de feuille de calcul ordinaire, vous ne pouvez pas coder les cellules en couleur ou mettre en gras certaines sections facilement. Les formules sont compliquées et ne sont pas aussi faciles à utiliser que dans un tableur comme Zoho Sheets ou Google Sheets. Il n'est pas non plus facile de compacter les données dans une sous-page ou de les organiser en dehors du champ défini pour chaque type d'affichage du Tableau."_

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Airtable vs. Google Sheets

Lorsqu'il s'agit de choisir entre Google Sheets et Airtable, tout est question de trouver le juste milieu. Google Sheets offre la simplicité avec ses fonctionnalités de feuille de calcul conviviales. D'un autre côté, Airtable joue le rôle d'une base de données polyvalente, offrant un partage facile des données et des affichages de tâches multiples.

Mais que se passe-t-il si vous ne voulez pas choisir l'un ou l'autre ? ClickUp est la solution tout-en-un qui porte les deux chapeaux, servant de base de données polyvalente et de puissant tableur. Que vous recherchiez un hub central pour stocker vos données ou un moyen de plonger dans des tableaux détaillés, ClickUp vous couvre !

Organisez votre travail, gérez vos projets et automatisez vos tâches récurrentes avec ClickUp

Cette plateforme conviviale simplifie l'organisation des données avec des automatisations et un suivi précis des tâches. De plus, elle assiste la collaboration en temps réel et s'accompagne d'un assistant IA très utile !

Explorons quelques-unes des facteurs favoris des utilisateurs qui solidifient ClickUp en tant que plateforme de premier plan alternative à Airtable et Google Sheets.

1. Gestion des données de base avec la vue Tableur de ClickUp

Glisser-déposer des tâches sur une vue Tableur ClickUp pour une organisation simple

Devenez un pro de la gestion des données avec Vue Tableur ClickUp -C'est comme si vous aviez le meilleur des feuilles de calcul et des bases de données visuelles dynamiques à portée de main. Qu'il s'agisse de gérer les stocks, de suivre les données des clients ou de dresser une liste détaillée des choses à faire, cette fonctionnalité est là pour vous aider ! 💪

Établissez des connexions entre les tâches, les documents et les dépendances pour organiser votre travail en toute transparence. Besoin de faire des changements rapides ? Modifiez les tâches en masse, exportez les données des tableaux ou générez des liens partageables pour une collaboration sécurisée avec des partenaires externes.

Créez des champs personnalisés pour enregistrer toutes les informations nécessaires, qu'il s'agisse de la progression des tâches, des priorités, de l'évaluation des produits ou des pièces jointes.

Que vous gériez des tâches d'équipe ou des projets personnels, vous vous sentirez comme un pro grâce aux diverses options de filtrage et de regroupement. Affinez votre affichage en masquant ou en épinglant des colonnes pour rationaliser votre suivi. Et pour une flexibilité optimale, profitez des colonnes glissées-déposées pour créer l'affichage idéal.

2. Favorisez la modification en cours en équipe en temps réel dans ClickUp Docs

Collaborez en temps réel et conservez vos données en toute sécurité dans un emplacement unique avec ClickUp Docs

Sans effort gérer les tâches rester organisé et favoriser la collaboration avec ClickUp Documents -la fonctionnalité unique de gestion des documents de la plateforme.

Les documents vous permettent de créer, modifier et partager des documents spécifiques à une tâche ou à un projet avec votre équipe et les parties prenantes.

Vous pouvez permettre aux membres de l'équipe de modifier les documents liés à la tâche et de les partager avec les autres membres de l'équipe collaborer en temps réel où qu'ils se trouvent. Partagez vos pensées et vos idées dans les commentaires, assignez des éléments d'action aux membres de l'équipe, et transformez le texte en tâches traçables pour garder les choses organisées. De plus, vous pouvez ajouter des widgets pour peaufiner les statuts des projets et assigner des tâches sans quitter le document. 🎯

Une fois que vous avez terminé un document, vous pouvez le lier de manière transparente à une tâche, ce qui améliore l'organisation et centralise vos flux de travail. Chaque élément de ClickUp Docs est personnalisable, ce qui vous permet d'adapter vos documents à vos tâches, à vos projets et à la dynamique générale de votre équipe.

3. Gagnez du temps avec ClickUp Automatisations

Gagnez du temps sur les tâches récurrentes grâce à ClickUp Automatisations

Dites adieu aux tâches chronophages et consacrez-vous à ce qui compte vraiment grâce à Automatisations ClickUp . Vous disposez d'une palette de plus de 100 Automatisations, qui vous permettent de rationaliser les flux de travail, de traiter les tâches de routine et de gérer en douceur les transferts de projets.

Tirez parti des Automatisations prédéfinies ou personnalisez-les pour qu'elles répondent parfaitement à vos besoins. De plus, vous pouvez créer de nouvelles tâches et établir des procédures opératoires normalisées au sein de votre équipe sans le moindre effort.

Vous pouvez également attribuer automatiquement des tâches, déposer des commentaires et modifier les statuts. Faites avancer votre travail en ajustant automatiquement les assignés et les priorités ou en appliquant des étiquettes et des modèles en cas de changement de statut. 🤩

En plus de cela, ClickUp Automatisations s'intègre joliment avec des applications externes comme Google Sheets et Airtable, rassemblant toutes vos tâches et opérations dans un seul et même espace de travail partagé.

ClickUp : Votre guichet unique pour des flux de travail rationalisés

Vous ne devriez pas vous contenter de moins que le meilleur lorsque vous choisissez une plateforme de feuilles de calcul - et ClickUp est la plus pratique l'alternative la plus pratique à Google Sheets et Airtable. Il a révolutionné le jeu en simplifiant des fonctionnalités de premier ordre dans un design convivial.

Avec plus de 1 000 intégrations , 15+ affichages de projets et de nombreux modèles pré-conçus clickUp fait passer le stockage et la gestion des données à un niveau supérieur. 📈

Prêt à plonger ? S'inscrire au forfait gratuit ClickUp et commencez à découvrir ses possibilités infinies !