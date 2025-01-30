10 outils d'IA pour le marketing d'affiliation en 2025 (gratuits et payants)

En tant que spécialistes du marketing d'affiliation, vous faites la promotion du service ou du produit de quelqu'un d'autre en échange d'une commission. C'est une formule intéressante qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la stratégie marketing plutôt que sur l'innovation produit ou l'assistance client.

Et si vous jouez bien vos cartes, vous obtiendrez de belles récompenses pour avoir mis en relation des acheteurs intéressés avec votre programme d'affiliation. 💰

L'inconvénient, c'est qu'il faut créer beaucoup de contenu pour faire du marketing d'affiliation correctement - et cela prend du temps. Des campagnes d'e-mail et des médias sociaux aux pages d'atterrissage, vous avez besoin de tous les avantages possibles pour stimuler l'engagement, les conversions et les commissions.

Alors pourquoi ne pas essayer un outil IA pour le marketing d'affiliation ? Ces outils utilisent la technologie de l'intelligence artificielle pour générer du contenu, analyser des données, segmenter des audiences et gérer d'autres tâches chronophages en un clic de souris. 🖱️

Mais tous les outils d'IA ne valent pas forcément la peine que vous y consacriez du temps. Dans ce guide, nous allons explorer diverses fonctionnalités clés des outils IA de premier plan pour le marketing d'affiliation, vous aider à repérer une option solide et vous montrer 10 exemples pour vous aider à faire évoluer votre marketing d'affiliation campagnes de marketing au niveau suivant.

Qu'est-ce qu'un outil d'IA pour le marketing d'affiliation ?

Un Outil d'IA pour le marketing intègre des algorithmes d'apprentissage automatique avec le traitement du langage naturel (NLP) pour automatiser les tâches délicates en quelques clics. Au lieu d'utiliser une automatisation basée sur des déclencheurs, cet outil apprend au fur et à mesure, en gérant des tâches plus complexes pour votre équipe au fur et à mesure que vous l'alimentez en données. 💡

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Avancé automatisation du flux de travail n'est qu'une des nombreuses façons dont nous voyons l'IA transformer le marketing d'affiliation. Au-delà de la rationalisation de vos efforts de marketing, les spécialistes du marketing d'affiliation utilisent désormais spécifiquement les outils d'IA pour :

Référencement analyse : Les outils IA analysent les données pour voir quelles sources de référencement sont plus susceptibles de convertir afin que vous ne vous concentriez que sur les pistes prometteuses

Les outils IA analysent les données pour voir quelles sources de référencement sont plus susceptibles de convertir afin que vous ne vous concentriez que sur les pistes prometteuses Campagnes publicitaires : Vous avez besoin de conversions sur Facebook Ads ? Les outils IA pour le marketing d'affiliation optimisent vos publicités en temps réel pour tenir compte des préférences de votre cible

Vous avez besoin de conversions sur Facebook Ads ? Les outils IA pour le marketing d'affiliation optimisent vos publicités en temps réel pour tenir compte des préférences de votre cible Pages d'atterrissage : L'IA analyse le comportement des utilisateurs et suggère des modifications aux pages d'atterrissage pour augmenter les conversions

L'IA analyse le comportement des utilisateurs et suggère des modifications aux pages d'atterrissage pour augmenter les conversions Descriptions de produits de commerce électronique: L'IA est parfaite pour rédiger des descriptions de produits engageantes et exemptes de fautes de frappe

Votre entreprise d'affiliation n'a pas de temps à perdre. Tirez parti des outils d'IA pour le marketing d'affiliation afin de optimiser vos flux de travail personnalisez (et accélérez) la création de contenu, et faites évoluer vos campagnes en toute simplicité. 🏋️

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le marketing d'affiliation ?

Vous pourriez avoir besoin d'une variété d'outils IA différents pour exécuter votre stratégie de marketing d'affiliation réussie, mais même dans ce cas, nous recommandons de rechercher des outils IA avec ces fonctionnalités :

Optimisation des moteurs de recherche (SEO): Les moteurs de recherche sont le pain et le beurre d'un affilié. Recherchez des outils qui gèrent la recherche de mots clés, la création de contenu et l'optimisation pour une stratégie de liens internes intelligente

Les moteurs de recherche sont le pain et le beurre d'un affilié. Recherchez des outils qui gèrent la recherche de mots clés, la création de contenu et l'optimisation pour une stratégie de liens internes intelligente Plate-forme conviviale : Plus elle est facile à utiliser, plus vite vous tirerez une valeur de votre outil de marketing d'affiliation IA

: Plus elle est facile à utiliser, plus vite vous tirerez une valeur de votre outil de marketing d'affiliation IA Templates : Bien sûr, l'IA fait beaucoup de travail pour vous, mais les modèles vous feront gagner encore plus de temps. Recherchez des outils qui sont livrés avec des modèles pour rendre la création de contenu aussi facile qu'un clic

Bien sûr, l'IA fait beaucoup de travail pour vous, mais les modèles vous feront gagner encore plus de temps. Recherchez des outils qui sont livrés avec des modèles pour rendre la création de contenu aussi facile qu'un clic Outil d'écriture d'IA: Le contenu est roi dans le marketing d'affiliation. Recherchez un outil avec des fonctionnalités de génération de contenu pour les posts sur les médias sociaux, les scripts vidéo, le marketing par e-mail, et plus encore. Un vérificateur de plagiat est également appréciable

Les 10 meilleurs outils d'IA pour le marketing d'affiliation

Un mélange d'outils IA payants et gratuits pour le marketing d'affiliation superchargera vos efforts de marketing d'affiliation. S'il est grand temps pour vous de booster les discussions et d'augmenter les équipes commerciales, voici les 10 meilleurs outils IA pour le travail.

1. ClickUp

Utilisez ClickUp pour personnaliser votre affichage afin de visualiser et de forfaiter les supports marketing tels que le contenu et les médias à l'échelle de votre organisation

Votre pile de technologies marketing vous semble-t-elle assez lourde ? Demander à votre équipe de naviguer entre une tonne de plateformes différentes est une recette pour perdre du temps et obtenir des résultats médiocres, en particulier pour une entreprise de marketing d'affiliation qui évolue rapidement.

ClickUp, l'outil préféré de tous, est là pour vous aider outil de gestion de projet qui réunit sous un même toit des Tableaux blancs, des Documents, des Tâches, des Calendriers, des Objectifs et des outils IA. Les équipes marketing s'appuient sur ClickUp pour collaborer sur des Tableaux blancs, vérifier le contenu dans des Documents et visualiser leur progression dans des tableaux de bord personnalisés. ClickUp dispose même de son propre outil IA pour le marketing d'affiliation.

ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant des textes d'e-mails

Vous pouvez même demander à l'IA de résumer le contenu ou de vérifier si vos campagnes d'e-mails ne contiennent pas de fautes de frappe. Cette IA est finement adaptée aux besoins des marketeurs, de sorte que vous bénéficiez d'une aide hyper-spécifique pour rationaliser votre charge de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez toutes les références, tous les prospects et tous les clients dans le fichiermarketing ClickUp CRM Choisissez parmi plus de 100 solutions basées sur des déclencheurs ClickUp Automatisations Suivez la progression de votre équipe et les objectifs de l'ensemble de votre organisation en ClickUp Objectifs AccèsModèles ClickUp pour générer rapidement des forfaits de contenu IA, des calendriers éditoriaux, des lignes directrices pour la marque et des modèles pour les sites webfeuilles de route marketing Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est pas un outil IA gratuit pour le marketing d'affiliation - vous avez besoin d'un compte payant pour accéder à cette fonctionnalité

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, les débutants peuvent donc se sentir dépassés au début

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Tous les mots

Via Tout mot IA outils d'écriture comme ChatGPT produiront un texte pour vous, mais ce texte n'est probablement pas adapté à votre affilié objectifs de marketing ou les lignes directrices de la marque. Anyword résout ce problème. Il suffit de brancher vos directives, canaux et objectifs, et la plateforme utilise l'analyse prédictive pour voir si votre texte fait mouche. 🎯

Anyword dispose d'un modèle IA de notation personnalisé qui personnalise ses résultats en fonction de la façon dont vous l'entraînez. Il vous montre également le texte le plus performant, afin que vous puissiez simplement placer vos favoris dans les gagnants.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Cecide cet outil de flux de travail marketing Performance Boost Extension de cet outil de flux de travail marketing lui permet de travailler sur ChatGPT, Notion IA, Canva, etc

Réécriture des textes publicitaires peu performants

Testez automatiquement les textes publicitaires A/B une fois que vous avez formé l'IA au ton de votre marque

Proposer des idées de contenu optimisées pour le référencement, des titres de blog, etc

Limites d'Anyword

Certains utilisateurs souhaiteraient que la plateforme dispose d'une connexion WordPress

D'autres utilisateurs disent que l'IA n'est pas parfaite et qu'elle passe parfois à côté du sujet

Prix d'Anyword

**39 $/mois pour une place, facturé annuellement

Data-Driven: 79 $/mois pour trois places, facturation annuelle

79 $/mois pour trois places, facturation annuelle Business: 249 $/mois pour trois places, facturation annuelle

249 $/mois pour trois places, facturation annuelle Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (1,100+ reviews)

4.8/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (380+ avis)

3. Frase

Via Frase Frase se présente comme un outil IA pour le marketing d'affiliation axé sur le référencement. Sa fonctionnalité IA Writer effectue la génération de contenu et effectue des recherches dans Google pour vérifier les faits tout. L'outil SEO Research de Frase est également utile pour analyser vos concurrents et créer des blogs qui les surclassent.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Visualisez les indicateurs SERP dans l'onglet Recherche pour afficher une vue d'ensemble de vos objectifs de performance

Générer des aperçus basés sur les résultats des moteurs de recherche

Rédiger des options d'en-tête attrayantes avec l'IA

Optimisez le contenu existant avec le modèle de sujet intuitif de Frase

Les limites de Frase

La plateforme n'est pas super intuitive, c'est donc une bonne idée de regarder un grand nombre de tutoriels avant de l'utiliser

Les utilisateurs déconseillent de se fier à la fonctionnalité de sauvegarde automatique, qui ne fonctionne pas toujours

Prix de Frase

Solo: $12.66/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

$12.66/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Basic: $38.25/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

$38.25/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Teams: $97.75/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle

G2: 4.9/5 (290+ commentaires)

4.9/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (330+ commentaires)

4. Sprout Social

Via Sprout Social Les médias sociaux sont l'un des meilleurs outils d'IA gratuits pour le marketing d'affiliation. C'est votre aller simple vers les commissions - tant que vous créez un contenu engageant.

Sprout Social est une plateforme intelligente de gestion des médias sociaux qui fournit des analyses marketing , le commerce social, le suivi des liens, et plus encore. L'IA de Sprout utilise 10 ans de données historiques pour créer et optimiser la copie aussi.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

S'intègre à tous les principaux réseaux de médias sociaux

Analyse des sentiments et du texte grâce à l'intégration d'OpenAI

Agir rapidement sur les données d'engagement des médias sociaux (jusqu'à 10 ans)

Créer des notifications Spike Alert pour rester à l'affût des conversations émergentes

Limites de Sprout Social

Le prix est élevé

Certains utilisateurs affirment qu'il est difficile d'obtenir une assistance client

Prix de Sprout Social

Standard: 249 $/mois

249 $/mois Professionnel: 399 $/mois

399 $/mois Avancé: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (2,600+ reviews)

4.4/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (560+ avis)

5. LiveChat

Via LiveChat Le marketing d'affiliation n'est pas une tâche facile, surtout si vous faites la promotion de produits à prix élevé. LiveChat vous donne un chatbot pour forger des relations avec les clients, établir la confiance et (espérons-le) stimuler les conversions. 🏆

Il s'agit d'une plateforme de service client qui combine les e-mails, les SMS, votre site web et la messagerie des médias sociaux en un seul endroit. Si votre cible a souvent des questions sur les produits dont vous faites la promotion, utilisez l'assistant IA de LiveChat pour mettre à jour votre ton et éviter les fautes de frappe dans toutes les discussions avec les clients.

Meilleures fonctionnalités de LiveChat

Générer des résumés de discussions en un seul clic

LiveChat met en relation les représentants du service client humain avec des ressources pour accélérer les discussions avec les clients

Utilisez l'assistance de l'IA pour développer et reformuler vos discussions

LiveChat IA corrige automatiquement les fautes d'orthographe et de grammaire

Limites de LiveChat

Plusieurs utilisateurs affirment que le système est bogué

D'autres disent qu'il est difficile d'obtenir une assistance client

Prix de LiveChat

**20$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Teams: 41$/mois par utilisateur, facturé annuellement

41$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $59/mois par utilisateur, facturé annuellement

$59/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (740+ commentaires)

4.5/5 (740+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,600+ reviews)

6. AdCreative

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/AdCreative.jpg Tableau de bord d'AdCreative /$$$img/

Via AdCreative La publicité est coûteuse, mais c'est le meilleur moyen de générer rapidement des prospects pour les affiliés. AdCreative ne se contente pas de créer des textes pour les campagnes publicitaires, il crée également des visuels publicitaires grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Si votre graphiste n'a pas le temps de personnaliser les graphiques, cet outil de marketing IA est un excellent ajout à votre pile MarTech. ✨

Les meilleures fonctionnalités d'AdCreative

Voir les publicités les plus performantes de vos concurrents avec Competitor Insights IA

AdCreative réalisera des images, du texte et plus encore pour vos campagnes marketing

Générez du contenu social pour Facebook, Instagram, Pinterest et X

AdCreative analyse vos publicités existantes pour suggérer des améliorations

Limites d'AdCreative

À moins que vous ne soyez très précis dans vos invitations, l'outil générera une imagerie répétitive

Certains utilisateurs affirment que la plateforme n'est pas une véritable IA car elle s'appuie fortement sur des modèles

Prix d'AdCreative

Démarrage: 21 $/mois

21 $/mois Premium: 44 $/mois

44 $/mois Ultimate: $74/mois

$74/mois Scale-Up: $111/mois

AdCreative évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (510+ commentaires)

4.3/5 (510+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (120+ avis)

7. GetResponse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/getresponse-dashboard1-1400x767.webp Tableau de bord de GetResponse /$$$img/

Via GetResponse Vous souhaitez obtenir plus de réponses à vos e-mails ? GetResponse vous aide à atteindre les objets de votre projet marketing et bien plus encore. Au départ, il s'agissait d'une plateforme de marketing par e-mail, mais aujourd'hui, elle construit des sites Web, des pages de renvoi, des campagnes SMS, des publicités payantes et même des entonnoirs de conversion.

Utilisez le générateur d'e-mails IA pour créer des messages et des lignes d'objet optimisés en quelques clics. La plateforme comprend même des recommandations de produits alimentées par l'IA, ce qui est génial pour le commerce électronique.

Meilleures fonctionnalités de GetResponse

Visualisez votre entonnoir de conversion du début à la fin

Créez desautomatisations marketing personnalisées à l'aide d'un générateur de glisser-déposer

GetResponse facilite la création de discussions en ligne en direct avec les clients

Créez des pages d'atterrissage à fort taux de conversion avec son constructeur de site web sans code

Limites de GetResponse

Certains utilisateurs auraient souhaité que GetResponse dispose de meilleures intégrations

D'autres ont eu des problèmes avec l'exactitude des données

Prix de GetResponse

Email Marketing : $15.60/mois, facturé annuellement

$15.60/mois, facturé annuellement Marketing Automatisation : 48,40 $/mois, facturation annuelle

48,40 $/mois, facturation annuelle E-commerce Marketing: $97.6/mois, facturé annuellement

$97.6/mois, facturé annuellement GetResponse MAX: 999 $/mois, facturation annuelle

Evaluations et critiques de GetResponse

G2: 4.2/5 (620+ reviewS)

4.2/5 (620+ reviewS) Capterra: 4.2/5 (470+ avis)

8. Jasper

Via Lumen5 Lumen5 est un outil IA unique pour le marketing d'affiliation car il est spécialisé dans le contenu vidéo. Alors que la vidéo prend normalement beaucoup de temps et de ressources à créer, Lumen5 permet de générer des vidéos de qualité professionnelle grâce au pouvoir de l'IA. Vous n'avez pas non plus besoin de savoir comment modifier en cours : il vous suffit de glisser-déposer pour accéder à la gloire du marketing. 🤩

Lumen5 meilleures fonctionnalités

Convertissez vos blogs les plus populaires en vidéos IA

Générer des vidéos de type "têtes parlantes"

Utilisez les modèles, les images et les séquences vidéo de Lumen5 pour obtenir un aspect professionnel en moins de temps

L'algorithme détermine automatiquement la longueur de chaque clip, la position du texte et la composition de la scène

Limites de Lumen5

Lumen5 se spécialise dans la réutilisation de contenu, et ne peut donc pas nécessairement dire quelque chose de nouveau

Il manque des fonctionnalités pour la stratégie, la programmation de contenu et l'analyse, vous aurez donc besoin d'une technologie marketing distincte

Prix de Lumen5

Basique: 19$/mois par utilisateur, facturé annuellement

19$/mois par utilisateur, facturé annuellement Démarrage: 59$/mois par utilisateur, facturé annuellement

59$/mois par utilisateur, facturé annuellement Professionnel: $149/mois par utilisateur, facturé annuellement

$149/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)

10. Surveillance de la marque

Via Brandwatch Comme Sprout Social, Brandwatch est un outil IA de marketing d'affiliation adapté aux médias sociaux. Cette plateforme peut être utilisée pour étudier la demande des consommateurs, surveiller les comptes de votre marque, créer du contenu et s'engager auprès de votre cible. Elle offre également des aperçus de conversation alimentés par le $$$a, un assistant de rédaction et des aperçus de marketing de contenu.

Meilleures fonctionnalités de Brandwatch

Trouvez et gérez des influenceurs sur une seule plateforme

Collaborez avec votre équipe dans un calendrier marketing partagé

Stockez tous les actifs numériques dans la bibliothèque partagée de Brandwatch

Créez des cartes de profil d'audience afin de toujours savoir à qui vous vous adressez

Les limites de Brandwatch

Certains utilisateurs affirment que les analyses et le filtrage des données sont assez sommaires

D'autres souhaiteraient que la plateforme dispose de plus d'intégrations natives

Prix de Brandwatch

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (560+ commentaires)

4.4/5 (560+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (220+ avis)

Obtenir un assistant de rédaction IA qui fait tout

Le marketing d'affiliation n'a pas à prendre des heures d'efforts manuels. Avec un outil IA comme ClickUp, il n'a jamais été aussi facile de mettre votre équipe marketing sur la même page, de gagner du temps et d'augmenter les taux de conversion sur l'ensemble de vos campagnes publicitaires. 🙌

Tirez parti de la puissance des Automatisations ClickUp, de l'IA, des modèles et plus encore dans votre prochain programme d'affiliation : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuitement.