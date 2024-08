Respecter les échéances en toute simplicité : les 10 meilleurs logiciels de suivi des échéances en 2024

Lorsqu'il s'agit de jongler avec plusieurs projets et tâches simultanément, le risque de manquer des échéances importantes n'est pas improbable. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous, que ce soit à cause d'une mauvaise organisation ou simplement parce que nous sommes trop occupés.

Le fait d'oublier des dates d'échéance importantes peut avoir des conséquences considérables, comme la détérioration des relations avec les clients, la perte d'opportunités précieuses et l'impression de manquer de professionnalisme et d'être irresponsable. C'est particulièrement vrai dans le monde de la comptabilité, où la précision et le respect des délais sont essentiels pour préserver les intérêts financiers des clients.

Heureusement, il existe une solution pour minimiser ces risques : les logiciels de suivi des dates d'échéance. Ces outils offrent un moyen transparent de suivre et de gérer les échéances à l'aide de calendriers et de rappels. Le résultat ? Vous pouvez dire adieu aux tracas liés aux échéances non respectées !

Dans cet article, nous allons nous plonger dans le top 10 des logiciels de suivi des dates limites et présenter leurs fonctionnalités clés et leurs options tarifaires. Notre objectif est de vous aider à choisir l'outil idéal pour prendre le contrôle de vos échéances et suralimenter la productivité et la responsabilité. 💯

Un logiciel de suivi des échéances est une solution numérique conçue pour aider les particuliers et les Business à garder l'onglet sur les différentes dates d'échéance associées aux projets, aux réunions et aux paiements de factures.

Ces outils sont généralement dotés de fonctionnalités, telles que des rappels, des calendriers intégrés et la hiérarchisation des échéances, qui stimulent les compétences de l'utilisateur en matière de gestion du temps. 📅

Les avantages de l'utilisation de date d'échéance d'un logiciel de gestion de projet inclure :

Amélioration de la productivité : Répartir son temps plus efficacement et se concentrer sur les tâches prioritaires Responsabilité et professionnalisme : le respect constant des délais et des validations améliore les relations avec les clients et renforce votre crédibilité Réduction du stress : l'utilisation de ce logiciel pour gérer vos échéances peut réduire le stress et l'anxiété associés aux dates d'échéance non respectées

Lorsque vous choisissez votre logiciel de suivi, assurez-vous qu'il possède les fonctionnalités suivantes :

Gestion des tâches : Vous permet de créer, d'organiser et de hiérarchiser les tâches associées aux dates d'échéance

: Vous permet de créer, d'organiser et de hiérarchiser les tâches associées aux dates d'échéance Échéances récurrentes : Aide à gérer les échéances des tâches de routine

: Aide à gérer les échéances des tâches de routine Rappels et notifications : Des rappels et des notifications personnalisables permettent de s'assurer que les échéances sont respectées

Passez de la vue Tableur de ClickUp 3.0 à la vue Calendrier pour mieux visualiser votre travail

Intégration du Calendrier: Le logiciel doit s'intégrer avec les logiciels populaires suivantsapplications de calendrier populaires comme Google Agenda ou Microsoft Outlook afin que vous puissiez synchroniser vos échéances sur tous les appareils

Le logiciel doit s'intégrer avec les logiciels populaires suivantsapplications de calendrier populaires comme Google Agenda ou Microsoft Outlook afin que vous puissiez synchroniser vos échéances sur tous les appareils Collaboration : Mon travail permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à des échéances et des projets partagés et d'y travailler

: Mon travail permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à des échéances et des projets partagés et d'y travailler Facilité d'utilisation et de personnalisation : L'outil doit avoir une interface intuitive et conviviale, facilitant l'ajout, la modification et la gestion des échéances. Il devrait également permettre des personnalisations pour les formats de date et d'heure ou les fuseaux horaires

Rejoignez-nous pour explorer le top 10 des logiciels de suivi des dates d'échéance, des solutions conçues pour que les échéances manquées ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Que vous recherchiez une plateforme de productivité tout-en-un ou un outil spécialisé pour vos tâches comptables, cette liste a un petit quelque chose pour tout le monde.

Utilisez la vue Calendrier pour suivre les dates d'échéance, activer les rappels pour ne jamais manquer une échéance et gérer facilement les projets avec ClickUp Gérer les tâches et les plannings plus efficacement que jamais avec ClickUp, une plateforme de gestion de projet tout-en-un offrant divers outils pratiques pour vous aider à garder le contrôle sur vos échéances à venir !

Affichez votre calendrier de tâches par jour, par semaine ou par mois à l'aide de l'outil de gestion des tâches de ClickUp Affichage du Calendrier ClickUp . Organisez votre travail par projet ou par priorité, faites glisser les tâches pour les planifier et suivez facilement la progression à l'aide d'un code couleur.

Utilisez des champs personnalisés pour ajouter des dates de début, des dates d'échéance et des heures exactes à n'importe quelle tâche et recevez une notification lorsqu'elles sont dues. Forfait sans effort les dates et les heures d'allouer des ressources et de visualiser les dépendances à l'aide de l'outil Diagrammes de Gantt ClickUp .

Tirer parti de la plateforme Vue Charge de travail pour voir la charge de travail de chaque membre de l'équipe pour la période sélectionnée. Pour visualiser votre l'échéancier de votre projet et de suivre les échéances, personnalisez l'onglet Modèle de délais ClickUp à vos besoins. Utilisez-le pour gérer efficacement les tâches en définissant des dates début et d'échéance et en établissant des les jalons du projet par le biais des vues Tableau et Liste.

Suivez les dates d'échéance sans effort avec le modèle ClickUp Deadlines

Le modèle Fonctionnalité de rappel ClickUp vous permet de respecter toutes vos réunions grâce à des notifications qui vous tiennent au courant de la progression des tâches. Choisissez de les recevoir via la boîte de réception, les notifications sur le bureau ou l'application mobile.

Cette plateforme est bien adaptée aux organisations qui s'occupent de tâches et de projets très sensibles au facteur temps, comme par ex les cabinets comptables . Il offre diverses options de suivi du temps, des fonctionnalités Étiquettes pour une organisation dynamique des tâches, et facilite une communication efficace par le biais de commentaires .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

L'étendue de l'intervalle des fonctionnalités résulte en une courbe d'apprentissage abrupte

L'application mobile comporte moins de fonctionnalités que la version web

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. File In Time

Via : Fichier dans le temps Le non-respect des dates limites de dépôt des déclarations de revenus peut être un cauchemar pour tout cabinet comptable. Le prochain outil de notre liste permet d'éviter ce genre de scénario catastrophe en faisant exactement ce que son nom suggère : vous aider à déposer vos déclarations à temps. ⏰

Cet outil de suivi des dates d'échéance et d'aide à l'établissement des déclarations de revenus vous permet d'éviter les pires scénarios en vous aidant, comme son nom l'indique, à déposer vos déclarations à temps logiciel de gestion des tâches est une solution pratique pour gérer vos projets et rester dans les temps, qu'il s'agisse de classer des documents, des rapports ou de la paperasse.

Gérez facilement votre charge de travail en attribuant plusieurs services à vos clients - du forfait fiscal au conseil financier - et en paramétrant des statuts personnalisables pour suivre la progression. Créez des tâches pour tout le travail effectué au sein de votre entreprise et attribuez-leur des détails tels que le client, la date d'échéance et le service offert.

File In Time vous permet d'organiser et de filtrer les tâches par statut ou par date pour obtenir un aperçu général, ou d'appliquer d'autres filtres pour obtenir une image plus détaillée. Utilisez des rappels automatiques pour les tâches à effectuer aujourd'hui, cette semaine ou ce mois-ci.

Les meilleures fonctionnalités de File In Time

Attribution des tâches et paramètres de date pour différents niveaux de personnel

plus de 25 rapports standard

Création de tâches multiples par lots

Rappels automatiques pour éviter de manquer les échéances

Fonctionnalité de contrôle des permissions dans l'ensemble du logiciel de gestion du cabinet médical

Limites de durée de conservation des fichiers

Le processus de téléchargement des fichiers peut prendre un peu plus de temps

Capacités quelque peu limitées

Prix de File In Time

199 $/mois par licence

Software Advice: 4.6/5 (10+ reviews)

4.6/5 (10+ reviews) GetApp: 4.7/5 (90+ avis)

3. Calendrier ONESOURCE

Via : Calendrier ONESOURCE Si vous êtes dans l'entreprise de comptabilité, il est crucial de respecter les dates d'échéance pour éviter les frais de retard associés à l'impôt sur les sociétés et à la conformité. Thomson Reuters ONESOURCE Calendrier est un outil convivial conçu pour vous aider à gérer les échéances pluriannuelles de conformité et de fiscalité, les paiements, les projets, les remplissages et les extensions.

ONESOURCE Calendrier est centralisé, personnalisable et accessible de partout, ce qui en fait un atout précieux dans vos efforts pour éradiquer les dates d'échéance non respectées. Il offre un aperçu clair des échéances pour les juridictions du monde entier, couvrant diverses catégories fiscales et déclarations d'entreprise, telles que la TVA, l'impôt sur le revenu et les rapports statutaires. 🌍

Le logiciel se met à jour automatiquement en fonction des modifications apportées aux lois fiscales nationales et aux délais de déclaration. Vous pouvez également vous connecter directement à la bibliothèque de contenu mondial à l'aide de l'API Calendrier de ONESOURCE.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier ONESOURCE

Mises à jour automatiques du Calendrier pour rester en phase avec votre date limite réelle

Affichage personnalisable

Facilement accessible de n'importe où

Permet d'accéder aux échéances pertinentes pour les juridictions du monde entier

Connexion à une bibliothèque de contenu mondiale

Limites du Calendrier ONESOURCE

La modification des champs peut s'avérer difficile

Peut présenter de légers retards dans l'exécution des calculs

Prix du Calendrier ONESOURCE

Disponible sur demande

G2: 3.8/5 (20+ reviews)

3.8/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (10+ commentaires)

4. Flux de travail Jetpack

Via : Flux de travail Jetpack Jetpack Workflow est une application basée sur le cloud développée pour aider les comptables à se concentrer sur les tâches à venir, à automatiser les processus et à examiner facilement le travail futur et à élaborer des stratégies.

Le logiciel est comme un traqueur de date d'échéance de projet dédié pour les professionnels avec des échéances récurrentes. Établissez des priorités de tâches claires et rationalisez vos opérations de comptabilité et de tenue de livres avec des processus automatisés et des échéances de tâches en cascade.

Utilisez son large intervalle de fonctions de planification personnalisées pour activer la répétition automatique des tâches. 🔁

La barre de recherche avancée du logiciel vous permet de retrouver rapidement tout votre travail. Il propose également des filtres personnalisés et des notifications par e-mail pour vous informer lorsque le travail d'un client approche du statut de retard ou nécessite une extension de la date d'échéance.

Jetpack Flux de travail meilleures fonctionnalités

70+ modèles gratuits

Assistance pour les échéances en cascade

Page Mon travail pour voir les tâches à venir

S'intègre avec plus de 2 000 applications

Rapports de progression (idéal pour le travail en client)

Limites du flux de travail Jetpack

Il gagnerait à avoir une application mobile

Fonctionnalités limitées du tableau de bord du projet au-delà de la comptabilité

Prix du flux de travail Jetpack

Organize : 45$/mois par utilisateur

: 45$/mois par utilisateur Scale : 49$/mois par utilisateur

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.1/5 (10+ reviews)

4.1/5 (10+ reviews) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

5. ACI TaskTracker

Via : ACI TaskTracker ACI TaskTracker est une solution intuitive de gestion des dates d'échéance conçue sur mesure pour simplifier la vie des petits cabinets d'experts-comptables et des services fiscaux.

Ce logiciel de suivi des tâches rationalise votre flux de travail grâce à une population automatique des dates d'échéance et d'extension. Il offre des licences multi-utilisateurs pour fournir des mises à jour de statut en temps réel pour la direction et le personnel, garantissant que tout le monde est sur la même page.

Le système reporte automatiquement les tâches à la date d'échéance suivante lorsqu'une tâche en cours est achevée. Il comporte également des calendriers pop-up intégrés et faciles à utiliser pour simplifier l'entrée des données, ce qui rend le suivi des dates d'échéance un jeu d'enfant. 🌬️

Outre l'assistance aux services fiscaux, ACI TaskTracker peut aider toute entreprise à gérer efficacement les tâches de rédaction, les processus de comptabilité et diverses responsabilités en matière de conformité, telles que les états financiers mensuels, trimestriels et annuels.

ACI TaskTracker meilleures fonctionnalités

Dates d'échéance prédéfinies pour les déclarations fiscales standard de l'IRS

200 dates limites préétablies pour le dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu des États et de la taxe de franchise

Création de tâches personnalisées pour l'impôt foncier, la taxe sur les ventes et la SEC (Securities and Exchange Commission)

Solution de gestion de cabinet conviviale

Colonnes pour une gestion aisée des dates d'échéance

Limites d'ACI TaskTracker

Pas d'évaluation disponible

Prix de l'ACI TaskTracker

1 Utilisateur : $400/mois

: $400/mois 5 utilisateurs : 800 $/mois par utilisateur

: 800 $/mois par utilisateur 10 utilisateurs : 1 200 $/mois par utilisateur

: 1 200 $/mois par utilisateur Plus de 10 utilisateurs : 1 600 $/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Aucune évaluation n'est disponible

6. Remindax

Via : Remindax Fatigué de suivre les dates d'échéance manuellement ? Remindax est une solution automatisée de rappels d'échéances, qui vous permet de garder une longueur d'avance sur vos tâches sans effort. Il vous suffit de programmer des rappels longtemps à l'avance et de recevoir des alertes automatiques à l'approche de vos dates d'échéance importantes. ⌛

Remindax rassemble vos enregistrements d'échéances dans une interface unique, ce qui vous permet de maintenir un aperçu complet des dates d'échéance imminentes. De plus, vous pouvez assurer le renouvellement automatique des documents expirés tels que les contrats ou les abonnements sur une base mensuelle ou annuelle en automatisant vos flux de travail grâce à la fonctionnalité de renouvellement automatique de Remindax.

Ce logiciel dispose d'une fonction de gestion de fichiers qui vous permet de stocker en toute sécurité et de classer systématiquement vos documents essentiels dans diverses formes comme Word, PDF et Excel. De plus, vous pouvez classer les documents par type et activer le contrôle d'accès des utilisateurs pour vous prémunir contre les entrées non autorisées.

Remindax meilleures fonctionnalités

Protocoles SSL pour protéger les données

Notifications par e-mail, SMS ou WhatsApp

Rappels automatisés et récurrents

Fonctionnalités avancées de recherche et de filtrage

Gestion facile des fichiers

Limites de Remindax

Il existe un potentiel d'amélioration de l'interface utilisateur

Plaintes concernant le service client

Prix de Remindax

Débutant : 29$/mois

: 29$/mois Business : 49$/mois

: 49$/mois Premium : 99 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Software Advice: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

7. Mango Practice Management

Via : Mango Practice Management Mango Practice Management est un logiciel de suivi des dates d'échéance créé spécifiquement pour aider les comptables à suivre les échéances critiques avec un minimum d'effort.

Le logiciel offre deux options de suivi distinctes : l'option de suivi narratif de base, adaptée aux petits cabinets, et l'option de suivi détaillé pour le suivi de sous-étapes spécifiques au sein de chaque tâche principale. 👣

Mango Practice Management vous permet de reporter des informations d'un client à l'autre et d'une année à l'autre. Il propose également des notifications au personnel pour tenir votre équipe informée des tâches en retard ou à haute priorité.

Suivez sans effort les échéances sur une base hebdomadaire, trimestrielle, mensuelle, annuelle ou semestrielle et surveillez les dates d'échéance pour les évènements ponctuels. Vous pouvez facilement créer et imprimer des rapports personnalisés pour des échéances spécifiques à l'aide de la fonctionnalité générateur de rapports.

Mango Practice Management meilleures fonctionnalités

Option de suivi à deux niveaux

Délégation simple des tâches

Notifications des dates d'échéance

Rapports sur les échéances

Suivi des échéances par période

Les limites de Mango Practice Management

La facture pourrait bénéficier de plus d'options de police de caractères

Pas d'option pour paramétrer les paiements récurrents

Prix de Mango Practice Management

Base : 35 $/mois par utilisateur

: 35 $/mois par utilisateur Plus : 55$/mois par utilisateur

: 55$/mois par utilisateur Pro : 69$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 3.3/5 (10+ reviews)

3.3/5 (10+ reviews) Capterra: 3.9/5 (50+ avis)

8. Suivi des tâches

Via : Suivi des tâches Task Tracker est le couteau suisse des outils de gestion des tâches, offrant des solutions adaptables à un intervalle varié d'utilisateurs, des RH aux opérations en passant par les professionnels du marketing.

Contrôlez votre flux de travail quotidien en saisissant les détails des tâches, en les assignant aux membres de l'équipe et en recevant des mises à jour régulières sur leur progression. Paramétrez des rappels pour les tâches récurrentes et recevez des mises à jour automatiques chaque jour.

Suivez la durée de chaque tâche et évaluez la productivité de l'équipe en temps réel à l'aide de la Fiche de temps du logiciel. Restez informé des activités quotidiennes de votre équipe grâce à des rapports résumés quotidiens automatisés via WhatsApp.

Task Tracker meilleures fonctionnalités

Notifications et rappels via WhatsApp

Intégration avec Zoom et Google Agenda

Affiche le Calendrier

Notes vocales pour un suivi plus rapide des tâches

Suivi des performances de l'équipe à l'aide de diagrammes

Limites de Task Tracker

L'amélioration de l'interface pourrait améliorer la convivialité

L'application peut rencontrer des problèmes de fonction sur les appareils iOS

Prix de Task Tracker

Basic: Gratuit pour un maximum de cinq utilisateurs

Gratuit pour un maximum de cinq utilisateurs TaskTracker Suite : $1.81/mois par utilisateur, avec un minimum de cinq utilisateurs

: $1.81/mois par utilisateur, avec un minimum de cinq utilisateurs Enterprise : Contacter pour les tarifs

*La liste des prix se réfère au modèle de facturation annuelle

G2: 5/5 (plus de 10 commentaires)

5/5 (plus de 10 commentaires) Capterra: 4.5/5 (moins de 10 avis)

Via : Suivi de la date d'échéance d'Orbitax Orbitax Due Date Tracker fait partie d'une suite logicielle complète de gestion fiscale utilisée par les entreprises dont les activités s'étendent sur plusieurs juridictions. Il est utilisé pour contrôler et gérer efficacement les diverses obligations fiscales et de déclaration.

Cet outil automatisé relie toutes les entreprises à travers le monde et génère automatiquement les dates de réunion des exigences de conformité pour chaque entité.

Lorsque vous mettez à jour le Entity Tracker de la plateforme en ajoutant ou en supprimant des entités, les dates d'échéance sont synchronisées de manière dynamique. Chaque date d'échéance peut déclencher une chaîne de flux de travail impliquant les parties prenantes concernées. Utilisez le Task Manager intégré pour assigner des dates d'échéance aux parties prenantes, avec des échéances et des notifications.

Exploitez la puissance des capacités de Suivi d'audit du logiciel pour avoir un aperçu de l'historique de toutes les activités de dépôt grâce à une piste d'audit détaillée. Vous pouvez ensuite choisir de reporter les obligations de dépôt sur les années fiscales suivantes pour plus de commodité.

Le logiciel intègre également une logique intégrée qui permet non seulement de déterminer si une déclaration doit être déposée, mais aussi d'identifier l'entité responsable et les formulaires spécifiques requis.

Une bibliothèque de règles de conformité pour les obligations de dépôt dans 195 juridictions

Fonctionnalité intégrée d'Orbitax Meet

Base de données des règles fiscales et des taux d'imposition d'Orbitax

Orbitax Drive pour le stockage des données

Aucune révision disponible

Disponible sur contact

Aucune évaluation n'est disponible

10. Financial Cents

Via : Cents financiers Financial Cents aide les cabinets comptables à organiser les tâches au sein d'une plateforme unique et à rationaliser les processus chronophages grâce à l'automatisation. Cette solution conviviale logiciel de gestion de projet comptable vous permet de suivre facilement votre travail, de répondre plus rapidement à vos clients et d'améliorer l'organisation générale de votre espace de travail.

Profitez du tableau de bord, des rappels et des fonctionnalités de suivi du temps de la plateforme pour reprendre le contrôle de vos tâches et des dates d'échéance associées dans un seul affichage et ne plus jamais manquer un suivi du temps d'un client. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Financial Cents

S'intègre à QuickBooks Online, une solution de gestion de la paie en ligne qui permet à l'entreprise d'avoir une vue d'ensemble de ses activités et de ses résultatsgrand livre général logiciel de comptabilité

Rapports de suivi du temps

Facturation client intégrée

Rappels automatisés

Sécurité au niveau de la banque

Limites de Financial Cents

L'ajout de nouvelles intégrations pourrait être bénéfique

Certains utilisateurs ne sont pas satisfaits de l'assistance basée sur l'IA

Prix de Financial Cents

Team Plan : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Scale Plan : 59 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.8/5 (70+ reviews)

4.8/5 (70+ reviews) Capterra: 4.8/5 (90+ avis)

Avec des rappels automatiques, des notifications, des intégrations de calendrier et des mises à jour transparentes, le logiciel de suivi des dates d'échéance peut transformer la façon dont vous gérez vos tâches et introduire des niveaux sans précédent de responsabilité et de diligence dans votre entreprise.

Si vous cherchez à suivre vos échéances sans effort au sein d'une plateforme de productivité complète, essayez ClickUp ! Profitez de ses fonctionnalités polyvalentes de gestion de projet, de ses capacités de suivi des tâches et de ses milliers de modèles pratiques pour atteindre la réussite comme jamais auparavant ! 🌟