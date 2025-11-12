Más allá del chatbot: por qué la verdadera transformación de la IA requiere codificar a sus mejores empleados.

Existe un malentendido fundamental sobre lo que realmente significa la transformación de la IA. Esta confusión está costando a las empresas la ventaja competitiva que creen estar construyendo.

La mayoría de los líderes creen que la IA es útil principalmente para tareas rutinarias y mundanas. La ven como un medio para eliminar las tareas aburridas y repetitivas, de modo que los humanos puedan centrarse en el «trabajo real». Si bien hay algo de verdad en ese valor superficial, se trata de una visión incompleta que pasa por alto por completo el potencial transformador.

McKinsey estima un aumento de la productividad de hasta un 45 % en las funciones básicas en las que la IA está profundamente integrada.

Una empresa verdaderamente nativa de IA no se limita a la automatización de tareas sencillas. Captura la experiencia en el ámbito de sus mejores estrategas humanos y codifica esa experiencia utilizando la IA.

Déjeme explicarle qué significa eso y por qué lo cambia todo.

La brecha de conocimientos especializados en la transformación de /IA

He aquí un escenario que veo repetirse constantemente: una empresa decide adoptar la transformación de la IA. Asigna un equipo centralizado de IA o recursos técnicos para crear flujos de trabajo basados en la IA en toda la organización. Estas personas bienintencionadas comienzan a crear lógica de IA para ejecutar diversos procesos empresariales.

¿El problema? No tienen conocimientos especializados en profundidad sobre esos procesos.

Veamos un ejemplo sencillo de mi ámbito, el marketing. Si alguien del departamento de TI o de un equipo centralizado de IA intenta crear toda la lógica de IA para ejecutar nuestras campañas de marketing, no sabrá lo suficiente sobre las formas adecuadas de ejecutar campañas en ClickUp. No comprenderá nuestras buenas prácticas, dónde se encuentra todo el contexto ni cómo los expertos en marketing toman decisiones estratégicas en el momento.

Los equipos de IA centralizados sin contexto de dominio suelen crear automatizaciones que pierden matices y rentabilidad.

La mejor combinación que he visto, y el verdadero camino hacia la transformación de la IA, es cuando los expertos en IA (internos o externos) trabajan en estrecha colaboración con los expertos en la materia para codificar los procesos clave críticos para el negocio y garantizar que funcionen correctamente.

Ahí es cuando ocurre la magia. Ahí es cuando se logra una verdadera transformación.

Para salvar esta brecha es necesaria una estrecha colaboración entre los expertos en IA y quienes tienen un profundo conocimiento de la empresa.

Cómo saber si la transformación está haciendo trabajo

El camino desde el trabajo manual hasta la productividad unificada impulsada por la IA.

La forma de saber que ha logrado algún formulario de transformación de IA se reduce al aprovechamiento. ¿Qué tipo de aprovechamiento hace cada persona dentro de su empresa?

Imagina que un miembro del equipo es responsable de un proceso de principio a fin. Si puede quitarle trabajo a esa persona y delegar en agentes de IA en diferentes fases de ese proceso, lo que tendrá es a alguien que ahora es responsable de gestionar un equipo de agentes para ejecutar ese proceso, además de:

⬆️ Aumento de la eficiencia en la rapidez con la que se completa el trabajo.

⬆️ Aumento de la productividad en la cantidad de trabajo terminado.

⬆️ Aumento de la producción en el volumen de trabajo realizado.

⬆️ Aumenta la calidad del trabajo en sí mismo.

Estas métricas son tangibles. Son medibles. Y le mostrarán si va por el buen camino o si solo está creando un espectáculo de IA.

Un contexto insuficiente da lugar a resultados deficientes de la IA, lo que erosiona la confianza y alimenta aún más la proliferación de herramientas. La verdadera transformación de la IA requiere romper este círculo vicioso incorporando la experiencia en el ámbito directamente en sus flujos de trabajo.

El paralelismo del que nadie habla

Todo el mundo quiere establecer paralelismos entre la transformación de la IA y la transformación digital. Pero creo que hay una comparación más de interés que revela algo fundamental sobre el momento en el que nos encontramos.

Muchas industrias y sectores verticales nunca se han transformado digitalmente.

Sé que se supone que la transformación digital ha «terminado», pero eso no es cierto. Todavía hay empresas de muchos sectores que nunca han aprovechado plenamente las ventajas que se prometían.

Piense en cómo se implantó Internet. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, la infraestructura necesaria era increíblemente cara y requería mucha mano de obra.

Tuviste que tender cables.

Necesitabas una infraestructura física masiva.

¿El resultado? Muchas empresas y regiones se quedaron atrás porque no contaban con los recursos, la infraestructura o la capacidad organizativa necesarios.

Diez años después, los dispositivos móviles cambiaron todo. Los dispositivos móviles pusieron Internet al alcance de todos sin necesidad de una infraestructura tan robusta. Regiones enteras del mundo se saltaron una generación tecnológica y obtuvieron acceso inmediato a Internet. Entonces, se lanzaron a la carrera.

Lo mismo está ocurriendo con la transformación de la IA. Hay sectores y empresas que nunca han adoptado realmente la transformación digital ni han aprovechado sus ventajas. En lugar de pasar por el laborioso y costoso proceso de, por ejemplo, digitalizar su empresa, ahora existe la oportunidad de replantearse desde cero cómo debe ser una empresa tecnológica en la era de la IA.

Las empresas pueden crear soluciones de software personalizadas más rápida y fácilmente que nunca. Pueden lograr una verdadera transformación al omitir pasos que, de otro modo, habrían tenido que dar.

Esa es la similitud a la que hay que prestar atención. Esa es la oportunidad que los líderes deben aprovechar.

Una encuesta reciente de ClickUp reveló que el 45 % de los trabajadores del conocimiento han considerado la automatización, pero aún no han comenzado, lo que pone de relieve la brecha entre la intención y la acción en la mayoría de las organizaciones. Fuente: Encuesta sobre automatización de ClickUp (mayo de 2025)

Es tanto técnico como cultural, y no se puede omitir ninguno de los dos aspectos.

Cuando la gente pregunta si la transformación de la IA es principalmente técnica o cultural, la respuesta es inequívocamente ambas cosas. Cualquier tecnología está condenada al fracaso sin una gestión eficaz del cambio, la aceptación cultural y la aplicación de arriba abajo.

Es muy fácil que las personas se sientan intimidadas o asustadas por las nuevas tecnologías y los cambios, especialmente si no comprenden su rol o cómo contribuirán al progreso.

Por eso es tan importante el trabajo con expertos en la materia. Cuando se pone en marcha la transformación mediante IA, las personas deben comprender que no están escribiendo código para su propio despido ni sustituyendo su rol por la IA. Necesitan tener claro cuál es su rol en este nuevo paradigma.

Aquí es donde la mayoría de las empresas suelen equivocarse con su enfoque. Se centran en eliminar las tareas rutinarias, mundanas y repetitivas. Si bien eso es parte del valor, no hace justicia a las capacidades de la tecnología. Y, sinceramente, no es tan emocionante para las personas.

La verdadera transformación consiste en liberar el tiempo, la energía, la creatividad y la estrategia de las personas para que puedan hacer el trabajo que quieren hacer, pero que nunca han podido hacer. No porque no quisieran, sino porque no podían.

Ese marco es muy importante. Así es como las dimensiones técnica y cultural se entrecruzan de forma exitosa.

💡 Consejo profesional: Enmarque la adopción de la IA como una liberación, no como una eliminación, liberando a los equipos para que realicen trabajo estratégico en lugar de tareas repetitivas.

Cuando la /IA/ finalmente me convenció

Seré sincero: cuando ChatGPT salió al mercado a finales de 2022, me pareció impresionante. Me pareció un juguete divertido. Pero no entendía cuál podía ser su valor real.

No lo entendí hasta que vi flujos de trabajo complejos y de varios pasos en los que se podía combinar la IA con las herramientas de trabajo básicas.

No se trataba solo de obtener una respuesta a demanda, sintetizar información o redactar textos mediocres. Se trataba de poder proporcionar instrucciones sólidas a la IA e integrarla en los sistemas donde realmente se desarrolla el trabajo.

Desde el punto de vista de las ventas y el marketing, esto significaba integrar los resultados y productos de la IA con herramientas de CRM, automatización de marketing, automatización de ventas y compromiso de ventas para mejorar realmente la vida de los profesionales del equipo de ventas y el marketing.

Para mí, el momento decisivo fue darme cuenta de que incluso los flujos de trabajo más complejos pueden codificarse. La IA no solo es útil para ir de A a B, sino que puede capturar todo el recorrido de A a Z.

Sentí que mi perspectiva cambiaba cuando vi cómo la IA basada en empuje cambia la dinámica. Cuando los flujos de trabajo están profundamente integrados, la IA no espera a que se le haga una consulta, sino que ofrece contexto y acción directamente donde ya hacen su trabajo las personas, sin necesidad de desvíos por chatbots.

Cuando un miembro del equipo pregunta por detalles clave del proyecto, como la fecha prevista para el lanzamiento de un producto, ClickUp Agent muestra al instante la respuesta a partir de debates y documentación relevantes. En este ejemplo, el agente de IA proporciona una respuesta clara y contextual:

Respuestas basadas en IA en ClickUp

Crecí en el mundo del software a través de la inteligencia empresarial (BI) y veo paralelismos significativos en la era de la IA. Uno de los principales retos de la BI es que a menudo a las personas les cuesta identificar las preguntas adecuadas que deben plantearse. Ese es el aspecto más difícil del análisis. También es el aspecto más difícil de interactuar eficazmente con la IA.

Si inicia sesión en ChatGPT, ve un cursor parpadeante y piensa: «¿Qué hago ahora? ¿Escribo un haiku?», entonces esa no es la forma de hacer que la IA sea trabajo para usted.

Ser capaz de codificar flujos de trabajo, preestablecer las preguntas que las personas deberían hacerse sobre su empresa y proporcionar esa información allí donde ya se encuentran: eso es lo que lo cambia todo. No necesitan saber que la IA lo ha impulsado; solo necesitan el resultado. Y, como resultado, necesitan trabajar más rápido.

Esa capacidad de coordinación del flujo de trabajo sigue figurando en mi forma de pensar sobre la IA en la actualidad.

La audaz decisión es avanzar rápidamente (en la dirección correcta)

La audaz decisión que deben tomar los líderes es aparentemente sencilla: actuar.

Sé que suena casi ridículo, pero hay una ventaja competitiva real en moverse rápido y moverse rápido de la manera correcta. La velocidad y la dirección son importantes.

Debe asegurarse de que su contexto esté bien definido para tener la certeza de que los resultados que genera la IA se contextualizan realmente en función de lo que es importante para su empresa.

A continuación, debe asegurarse de que las personas adecuadas de su empresa, aquellas con experiencia real que saben cuáles son las buenas prácticas, se impliquen en la codificación de los agentes de IA y los flujos de trabajo que está creando.

Cómo ClickUp permite una verdadera transformación de la IA

Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando información en documentos o bases de conocimientos. Cuando no la encuentran, 1 de cada 6 recurre a antiguos correos electrónicos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir la información. ClickUp Brain pone fin a la búsqueda con respuestas instantáneas basadas en IA procedentes de todo su entorno de trabajo de ClickUp y del ecosistema de app, aplicación, para que siempre obtenga lo que necesita. Fuente: Encuesta sobre gestión del conocimiento de ClickUp (marzo de 2025)

Aquí es donde ClickUp se diferencia fundamentalmente de las herramientas de IA independientes: Estamos agregando todo el contexto.

Sabemos cómo trabaja. Conocemos a su personal. Sabemos cómo termina su trabajo. Conocemos la estructura de permisos de su equipo, por lo que las personas solo ven lo que deben ver. Conocemos su empresa.

ClickUp Brain MAX comprende profundamente a su equipo, sus documentos y sus permisos. Con su función de conversión de voz a texto, solo tiene que decir su solicitud y ClickUp Brain MAX la transformará al instante en un mensaje perfectamente en formato y procesable, haciendo automáticamente la mención de la persona adecuada y enlazando el documento correcto.

Las menciones contextuales y los enlaces inteligentes de ClickUp Brain MAX facilitan la colaboración, garantizando que las personas adecuadas vean la información adecuada en todo momento.

Esto supone una ventaja enorme desde el punto de vista de la privacidad, la seguridad y la fiabilidad de los resultados.

El uso de la IA no solo consiste en ampliar la producción o maximizar la cantidad, sino también en mejorar la calidad con total fiabilidad. Si confía en la IA para ejecutar funciones críticas para el negocio, como debería hacer y como ClickUp puede ayudarle a hacer, debe confiar en la calidad de esos resultados.

Las herramientas independientes como ChatGPT, Gemini, Claude o incluso Copilot están aisladas. Ahora están añadiendo funciones ligeras de gestión de proyectos porque se han dado cuenta de que no hay valor en hacer preguntas a la IA si no se puede utilizar ese contenido para avanzar en las tareas, proyectos, documentos, etc.

Sin embargo, estas herramientas siguen estando fundamentalmente desconectadas del lugar donde realmente se desarrolla su trabajo, lo que da lugar a la dispersión del trabajo: tareas, actualizaciones y conocimientos repartidos por múltiples plataformas.

ClickUp Brain existe dentro de su plataforma de gestión del trabajo, donde planifica, realiza y debate el trabajo. Puede integrar la IA en los flujos de trabajo. Los agentes ambientales pueden responder preguntas, identificar tareas relacionadas, avanzar en los flujos de trabajo y crear nuevos trabajos, a menudo sin que los usuarios se den cuenta de que han actuado como desencadenante de algo.

En el campo de indicación o interacción de ClickUp Brain, solo tiene que utilizar el desplegable para elegir su modelo preferido. Las opciones incluyen GPT, Claude o incluso Gemini, entre otras, dependiendo de su suscripción y sus integraciones.

Mejore la toma de decisiones con la integración LLM de ClickUp Brain, obteniendo información de IA adaptada a su flujo de trabajo.

Ese es el poder de un entorno de trabajo de IA convergente. Eso es lo que permite una verdadera transformación de la IA.

Cómo es la verdadera transformación de la IA

Una verdadera transformación de IA no se mide por el número de herramientas de IA que ha adquirido o por el número de «iniciativas de IA» que ha puesto en marcha. Se mide por el aprovechamiento: por cuánto más pueden lograr sus mejores talentos cuando su experiencia se captura, codifica y escala a través de agentes de IA. Por ejemplo, ClickUp Agent asigna instantáneamente las tareas a la persona adecuada en función de su participación en el chat, sin esperar a que se introduzcan manualmente. Esto permite a sus expertos centrarse en el trabajo de alto impacto, mientras que sus conocimientos y decisiones se escalan de forma fluida en todo el equipo. Ese es el poder de la verdadera transformación de la IA: convertir la experiencia en acción, de forma automática. Agentes de IA en acción: asignan tareas al instante a la persona adecuada, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa.

Se mide por la calidad y la fiabilidad de los resultados que produce su organización cuando la IA opera con todo el contexto empresarial, en lugar de estar aislada en una interfaz de chatbot.

Y se mide por si sus equipos están realizando el trabajo que siempre han querido hacer, pero nunca han tenido el tiempo, la energía o la capacidad para llevarlo a cabo.

Esa es la transformación que vale la pena perseguir. Esa es la ventaja competitiva que diferenciará a los líderes de los rezagados en la era de la IA.

Las empresas que prosperarán no son las que experimentan con la IA de forma aislada. Son las que combinan la experiencia en el sector, la coordinación del flujo de trabajo y el contexto convergente para replantearse de forma fundamental cómo se realiza el trabajo.

La cuestión no es si hay que transformarse, sino cómo hacerlo pendiente. Se trata de si se actuará con la suficiente rapidez como para liderar la transformación o si se verá cómo los competidores se adelantan mientras aún se está pensando qué preguntas hacer al chatbot.

Kyle Coleman es vicepresidente global de marketing de ClickUp, donde dirige la estrategia de comercialización y ayuda a las organizaciones a comprender cómo lograr una verdadera transformación de la IA. Con una amplia experiencia en equipo de ventas, marketing e inteligencia empresarial, Kyle se especializa en ayudar a las empresas a codificar la experiencia y organizar flujos de trabajo complejos que impulsen resultados empresariales medibles.

Preguntas frecuentes sobre la codificación de la experiencia para la transformación de la /IA

Codificar la experiencia significa capturar el criterio y la estrategia de sus mejores empleados e integrar ese conocimiento en los flujos de trabajo de IA. En lugar de automatizar tareas, amplía la experiencia humana a través de sistemas inteligentes que ejecutan el trabajo tal y como lo harían sus expertos.

La IA sin contexto de dominio produce resultados genéricos. Los expertos en la materia saben cómo se toman las decisiones, qué buenas prácticas son importantes y dónde existen excepciones. La combinación de creadores de IA con expertos en la materia garantiza que la automatización refleje la inteligencia empresarial real.

Mida la transformación de la IA por su impacto: cuánto más puede lograr su personal. Busque tiempos de completada más rápidos, mayor volumen de producción, mejor calidad y ganancias de eficiencia medibles en todos los flujos de trabajo.

ClickUp Brain conecta a las personas, los datos y los procesos en un único entorno de trabajo de IA convergente. Captura la experiencia en el ámbito, automatiza los flujos de trabajo de varios pasos y potencia los agentes de IA que ejecutan el trabajo directamente donde se lleva a cabo la planificación y la colaboración.