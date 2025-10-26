20 plantillas de Notion Planner para organizar tu vida

Una buena agenda te ayuda a organizar tu vida personal.

Puede organizar todas tus tareas pendientes como quieras y, a veces, incluso programarlas según su urgencia. Lo que antes era un método de lápiz y calendario ahora es mucho más potente con los planificadores digitales.

Las plantillas de planificación de Notion, incluida la plantilla de control de tiempo de Notion para la gestión de proyectos, te ofrecen funciones adicionales como el control de tiempo, tableros de visión y sincronización de calendarios.

Tus tareas pueden incluso aparecer en herramientas externas como Google Calendar, lo que te ayudará a evitar duplicaciones.

Para ayudarte a empezar, aquí tienes algunas de las mejores agendas gratuitas de Notion que sirven como solución integral, son fáciles de usar y muy eficientes.

Las mejores plantillas de planificador de Notion de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de planificador de Notion y ClickUp:

¿Qué hace que una plantilla de planificador de Notion sea buena?

Imagina abrir tu ordenador portátil el lunes y ver tu agenda semanal completa de un vistazo en tu Calendario: reuniones bloqueadas en el calendario, listas de pendientes codificadas por color, casillas de selección para marcar hábitos e incluso un plan de comidas para el jueves.

Eso es el trabajo de una plantilla gratuita de la galería de plantillas de Notion.

Una plantilla Notion bien diseñada organiza tu tiempo y te ayuda a realizar un seguimiento tanto de las tareas a corto plazo como de los objetivos a largo plazo utilizando herramientas como la plantilla Notion para el seguimiento de hábitos. Para que quede claro, estas son las características de una plantilla fiable:

✅ Define claramente su uso, ya sea para tareas diarias, un planificador semanal o la gestión de proyectos

✅ Mantén una estructura clara con secciones organizadas, filtros y vistas enlazadas

✅ Permite una personalización flexible del diseño, el color, los iconos y las etiquetas, lo que la convierte en una de las mejores plantillas personalizadas

✅ Ofrece múltiples vistas de planificación: planificador diario, desglose semanal y metas mensuales

✅ Utiliza herramientas integradas de Notion, como bases de datos, el registro de hábitos de Notion y sincronizar el calendario

20 plantillas de planificador Notion

¿Buscas una forma de gestionar tu día, una ocasión especial, tus viajes o todo el año de forma más eficiente?

Aquí tienes las 20 plantillas de Notion más eficientes y populares para ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo:

1. Plantilla definitiva para planificador de vida

vía Notion

¿Estás planeando un cambio de carrera, intentando mantener la constancia en tus entrenamientos o quieres reducir los gastos impulsivos? El planificador de vida definitivo de Notion es útil en más de un escenario, especialmente para el desarrollo personal.

Esta plantilla está diseñada para personas que necesitan estructurar sus metas personales, financieras y de bienestar sin tener que cambiar entre múltiples herramientas. Con un planificador semanal integrado, un registro de finanzas, un diario de nutrición y páginas de gestión de proyectos, te ofrece una panorámica completa de tu vida en un solo lugar.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Integra bienestar, finanzas y crecimiento personal en un panel de control perfecto

Los diseños personalizables te permiten priorizar lo que más importa, desde registros de nutrición hasta hitos de proyectos

Los rastreadores y visualizaciones integrados te ayudan a detectar tendencias y celebrar el progreso en todas las áreas de tu vida.

✨ Ideal para: Personas que buscan equilibrar el bienestar, las finanzas y las metas personales a largo plazo en un entorno de trabajo unificado.

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta mantener las reuniones centradas y encaminadas? Los consejos sobre cómo planear una reunión con ClickUp te muestran cómo crear agendas estructuradas y elementos de acción directamente en tu entorno de trabajo.

2. Plantilla de gestor de tareas

vía Notion

Es lunes por la mañana y tu bandeja de entrada está llena de ideas dispersas, pendientes a medio terminar y plazos olvidados. La plantilla del gestor de tareas te ayuda a poner orden capturando las listas de pendientes en un solo lugar y organizándolas por prioridad y cronograma.

Utiliza el Centro de prioridades para ver qué tareas están atrasadas, cuáles son las siguientes y cuántas has completada ya. Esta plantilla es ideal para cualquiera que necesite un planificador diario con un enfoque estructurado.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Despeja tu mente al instante capturando cada tarea, idea y fecha límite en un único espacio organizado

Prioridad Center muestra lo que es urgente y lo que está atrasado, para que nada se te escape

Las vistas flexibles (lista, tablero, calendario) se adaptan a tu flujo de trabajo, tanto si eres un amante de las listas de control como si prefieres planificar de forma visual

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee una agenda diaria estructurada para registrar, priorizar y realizar tareas sin agobiarse.

3. Plantilla para el seguimiento del dinero

vía Notion

Tanto si gestionas varias cuentas como si intentas controlar tus gastos semanales, la plantilla Money Tracker y el gestor financiero, las facturas profesionales y la plantilla Notion Invoice te ofrecen una visión completa de tu salud financiera en una plantilla de Notion clara y ordenada.

Clasifica fácilmente tus gastos, registra tus ingresos y supervisa tus transferencias, mientras que la plantilla integrada de Notion para el seguimiento de suscripciones te ayuda a evitar cargos inesperados.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Vea su panorama financiero completo de un vistazo, desde las fuentes de ingresos hasta los gastos recurrentes y las suscripciones

La categorización inteligente y los gráficos facilitan la elaboración de presupuestos y el seguimiento de gastos

El rastreador de suscripciones te garantiza que nunca más te sorprenderán renovaciones olvidadas o cargos ocultos

✨ Ideal para: Autónomos, estudiantes o profesionales que gestionan varias cuentas y desean mejorar su salud financiera.

4. Plantilla de calendario de redes sociales (con Notion IA)

vía Notion

Es jueves por la tarde y tu jefe acaba de pedirte el calendario de contenido para la próxima semana, pero tú sigues recopilando publicaciones de tres documentos diferentes.

El calendario de redes sociales resuelve este problema al ofrecerte una plantilla de Notion para redactar, programar y organizar todo tu contenido social. Alterna entre las vistas de calendario y tablero para planear en todas las plataformas, y utiliza la IA de Notion para generar ideas para publicaciones o reelaborar borradores al instante.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Plan, redacta y programa contenido para todas las plataformas en un solo lugar

Aprovecha la IA de Notion para generar ideas para publicaciones, reutilizar contenido y optimizar tu flujo de trabajo de publicación

Cambia entre las vistas de calendario y tablero para ver al instante qué se va a publicar y cuándo

✨ Ideal para: Creadores de contenido y equipos de marketing que gestionan calendarios de publicación en múltiples plataformas y reutilizan publicaciones.

5. Plantilla de seguimiento de suscripciones

vía Notion

La plantilla Subscription Tracker te ayuda a controlar los gastos recurrentes con un panel sencillo y visual. Vista todas tus suscripciones activas, las últimas fechas de renovación y si los pagos están vencidos o completados.

Con un botón «Pagar» de un solo clic y un gráfico de costes anuales, este rastreador de suscripciones de Notion es perfecto para autónomos, estudiantes y cualquiera que desee recuperar el control sobre su presupuesto mensual.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

El panel visual te ofrece información instantánea sobre todas las suscripciones activas, las fechas de renovación y el gasto mensual total

La función «Pagar» con un solo clic y los gráficos de costes anuales te ayudan a gestionar los pagos y evitar fugas en el presupuesto

Perfectas para autónomos, estudiantes o cualquier persona que quiera controlar sus gastos recurrentes sin complicaciones

✨ Ideal para: usuarios que desean una forma sencilla de realizar seguimiento de los gastos recurrentes y adelantarse a las fechas de renovación.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de cambiar entre cinco aplicaciones diferentes solo para mantenerte organizado? Las plantillas gratuitas de Notion para notas, tareas y más reúnen más de 50 plantillas para centralizar tu trabajo en un solo lugar. ¡Se acabó la sobrecarga de pestañas!

6. Plantilla para el presupuesto, itinerario, tareas y más de la planificación de bodas

vía Notion

A seis meses de tu boda, te sientes abrumada por las llamadas de los proveedores, las listas de invitados y los tableros de Pinterest. Esta plantilla de planificador de Notion lo reúne todo.

Desde tu controlador de presupuesto y lista de RSVP hasta contratos e inspiración de diseño, esta completa plantilla sustituye a las notas dispersas. Utiliza las listas de pendientes y la vista de cronograma para mantenerte al día, y el tablero de inspiración para alinearte con tu pareja o planificador en cuanto a temas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Centraliza todos los detalles, desde los contactos de los proveedores hasta las listas de invitados

El controlador de presupuesto y el cronograma integrados te permiten mantener tu plan al día y dentro del presupuesto

Los tableros de inspiración y las galerías de imágenes facilitan la armonización de temas y el uso compartido de tu visión con los demás

✨ Ideal para: Parejas que están planificando una boda y quieren organizar todo, desde los proveedores hasta la lista de invitados, en un solo lugar.

7. Plantilla para tareas de grupo de estudiantes

vía Notion

La plantilla «Tarea grupal para estudiantes» es la solución para evitar el pánico de última hora.

Con espacios específicos para asignar responsabilidades, almacenar enlaces y realizar seguimiento de las listas de pendientes, aporta estructura al trabajo en grupo caótico. Añade notas de reuniones, plazos e incluso una lista de reproducción compartida para que el trabajo en equipo resulte menos estresante y más de progreso.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Asigna rols, realiza un seguimiento del progreso y almacena recursos en un hub colaborativo: se acabaron los chatear grupales frenéticos

Las notas de reunión y los recordatorios de plazos integrados permiten que todos se mantengan en cuenta y en la misma página

Las listas de reproducción compartidas y las secciones personalizables hacen que el trabajo en equipo sea más agradable y menos estresante

✨ Ideal para: Estudiantes universitarios o de secundaria que trabajan en proyectos en grupo y necesitan claridad y responsabilidad compartida.

8. Plantilla de contraseñas

vía Notion

La plantilla Contraseñas proporciona una herramienta sencilla y fácil de usar para almacenar todas tus credenciales de inicio de sesión en un espacio seguro y organizado. Tanto si gestionas cuentas personales, inicios de sesión del trabajo o acceso compartido con un equipo, esta plantilla de Notion garantiza que tus nombres de usuario y contraseñas estén siempre a tu alcance.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Almacena de forma segura todas tus credenciales de inicio de sesión en una ubicación cifrada y de fácil acceso

Organiza las cuentas por categoría (trabajo, personal, compartida) para recuperarlas rápidamente cuando más las necesites

Elimina los dolores de cabeza por restablecer contraseñas y bloqueos: nunca más te quedarás fuera de tus cuentas

✨ Ideal para: Cualquier persona que gestione varias cuentas y busque un sistema de almacenamiento de datos de inicio de sesión de seguridad y centralizado.

💡 Consejo profesional: si tu lista de pendientes sigue superando la capacidad de tu planificador, nuestro blog Las mejores aplicaciones de planificación diaria te ayudará a encontrar la aplicación adecuada para tu día a día, desde gestores de tareas flexibles hasta sistemas completos de productividad como ClickUp.

9. Plantilla definitiva para llevar un registro de tus lecturas

vía Notion

El Ultimate Reading Book Tracker te ayuda a mantener la constancia organizando tu lista de lectura, llevando el seguimiento de las páginas y dejando notas a lo largo del proceso. Cada libro tiene su propia página para apuntar pensamientos, citas y fragmentos destacados.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza tu lista de lecturas, tu progreso y tus reflexiones en un espacio visualmente atractivo y libre de distracciones

Las páginas dedicadas a cada libro te permiten capturar citas, notas y reflexiones personales mientras lees

El seguimiento del progreso te motiva a mantener la constancia y alcanzar tus metas de lectura, página a página

✨ Ideal para: Lectores que desean mantener la constancia en sus metas de lectura y reflexionar sobre las ideas clave.

10. Plantilla de planificador todo en uno de Christine Tay

vía Notion

La plantilla de agenda Notion todo en uno de Christine Tay reúne todas tus cosas en una plantilla limpia e intuitiva, fácil de navegar y personalizar. Desde listas de pendientes y registros de libros hasta tu lista de deseos y metas a largo plazo, te ofrece un sistema para gestionar tanto las tareas diarias como la planificación general.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Combina listas de pendientes, registros de lectura, listas de deseos y metas a largo plazo en un único panel intuitivo

Fácil de personalizar: añade tus propias secciones, iconos y combinaciones de color para adaptarlo a tu estilo

Optimiza tanto las tareas diarias como la planificación general, para que nada se pierda en el trasiego

✨ Ideal para: Profesionales ocupados que gestionan tareas personales, registros de lectura y listas de deseos desde un único panel de control.

11. Plantilla para planificar fiestas navideñas

vía Notion

Faltan dos semanas para tu reunión navideña y las confirmaciones de asistencia, el menú y el presupuesto están dispersos en textos y notas adhesivas. La plantilla Christmas Party Planner lo reúne todo para que puedas disfrutar realmente de ser el anfitrión

Esta plantilla de agenda de Notion te ayuda a llevar un seguimiento de tu lista de invitados, organizar los platos y mantenerte dentro del presupuesto. Básicamente, es tu herramienta imprescindible para reducir los imprevistos de última hora.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Consolida las listas de invitados, los menús y los presupuestos para que puedas planear (plan) cada detalle sin notas dispersas ni hojas de cálculo

Las listas de control visuales y los recordatorios te ayudan a estar al día con las confirmaciones de asistencia, las compras y los preparativos, sin caos de última hora

Diseñadas para un alojamiento sin estrés, te permiten centrarte en crear momentos memorables en lugar de gestionar la logística.

✨ Ideal para: Anfitriones que planifican reuniones festivas y se centran en el presupuesto, las listas de invitados y una coordinación sin estrés.

vía Notion

Necesitas ese artículo tan útil, pero está enterrado en el historial de tu navegador o en una pestaña aleatoria que cerraste la semana pasada. ¿Y quién sabe dónde?

La plantilla de Notion «Enlaces, atajos e insignias» proporciona un espacio centralizado para guardar recursos importantes, herramientas, planificadores de comidas y páginas marcadas como favoritas. Ideal para estudiantes, investigadores y profesionales digitales, mantiene todo organizado y accesible con un solo clic.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Centraliza todos tus enlaces, recursos y atajos importantes para acceder a ellos al instante, sin perder pestañas ni marcadores

Las insignias y categorías personalizables facilitan la organización por proyecto, tema o prioridad

Perfecto para estudiantes, investigadores y profesionales digitales que necesitan un único hub para todas sus herramientas y referencias imprescindibles

✨ Ideal para: Estudiantes, investigadores y trabajadores digitales que necesitan acceder rápidamente a herramientas y referencias esenciales.

📖 Leer también: Las mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital

13. Plantilla para planificador de viajes, itinerario de viaje y lista de cosas que hacer antes de morir

vía Notion

Por fin has planado las vacaciones de tus sueños, que llevabas tres años en tu lista de deseos.

Pero hay un problema: tu vuelo es dentro de unos días, la confirmación del hotel está perdida en tu bandeja de entrada, tu itinerario sigue en la aplicación Notas y acabas de darte cuenta de que olvidaste consultar los horarios de los trenes entre ciudades.

Si te identificas con esto, la plantilla de planificador de viajes de Notion te ayudará a organizarlo todo. Esta plantilla de planificador de viajes de Notion está diseñada para viajeros que desean una experiencia perfecta, con función para la planificación de múltiples destinos, el seguimiento de gastos en monedas específicas y espacio para escribir un diario de tu viaje.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza todos los aspectos de tu viaje, desde itinerarios y reservas hasta presupuestos y listas de deseos, en un solo lugar

El plan de múltiples destinos y el seguimiento de gastos en moneda específica facilitan la gestión de viajes complejos

El diario integrado te permite capturar recuerdos, fotos y reflexiones mientras viajas

✨ Ideal para: Viajeros que planan viajes con múltiples paradas y desean llevar un seguimiento de la logística, los presupuestos y los recuerdos en un diario.

14. Plantilla de panel de control para estudiantes de Janice Studies

vía Notion

El panel para estudiantes de Janice Studies te ofrece una interfaz centralizada y fácil de usar para gestionar toda tu vida académica y personal.

Con esta plantilla, podrás realizar fácilmente un seguimiento de las tareas, los exámenes y los elementos diarios, al tiempo que organizas las notas y los horarios de cada curso para evitar el estudio de última hora.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Combina tareas, exámenes, notas y horarios en un único panel académico fácil de navegar

Los recordatorios y los indicadores visuales te ayudan a adelantarte a los plazos y evitar el ajetreo de última hora

Personalizable para cualquier carga lectiva, lo que la hace ideal tanto para estudiantes de secundaria como universitarios

✨ Ideal para: Estudiantes que gestionan tareas, exámenes y notas de clase en un panel académico centralizado.

15. Plantilla de lista de equipaje para viajes

vía Notion

Estás en el aeropuerto y te das cuenta de que te has olvidado el cargador

La plantilla «Lista de equipaje para viajar» te ayuda a evitar esos momentos organizando todo lo que necesitas por categorías: ropa, dispositivos electrónicos, artículos de aseo y mucho más. Añade fácilmente elementos de última hora a tu lista de la compra, planifica los conjuntos para cada día y marca los elementos que has metido en la maleta en tu teléfono mientras viajas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Clasifica los artículos esenciales para hacer la maleta (ropa, dispositivos electrónicos, artículos de aseo) para que nunca más te olvides de un elemento

Las listas de control interactivas y los planificadores de outfits te ayudan a hacer las maletas de forma más inteligente y evitar llevar demasiado equipaje

El diseño optimizado para dispositivos móviles te permite actualizar tu lista sobre la marcha, justo antes de salir

✨ Ideal para: Viajeros frecuentes que quieren asegurarse de no olvidar nunca lo esencial ni llevar demasiado equipaje para un viaje.

📖 Leer también: Plantillas y ejemplos gratuitos de planes de trabajo

16. Plantilla para el seguimiento de metas y hábitos

vía Notion

¿Cuántas veces has decidido aprender un nuevo idioma?

La plantilla «Seguimiento de metas y hábitos» te ayuda a solucionarlo mediante la conexión de tus metas con un sistema diario. Desglosa las metas por cronogramas (12 semanas, 12 meses o 5 años) y realiza el seguimiento de ellas en diferentes ámbitos de la vida, como la carrera profesional, el bienestar y el crecimiento personal.

Esta plantilla de seguimiento de metas de Notion te ayuda a mantener la constancia y a realizar un seguimiento visual de tu progreso a través de registros claros.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Divide las grandes metas en hábitos diarios factibles, lo que te mantiene motivado y responsable

Los registros visuales de progreso y los cronogramas te ayudan a ver el crecimiento a lo largo de semanas, meses o años

Adaptables a cualquier ámbito de la vida: carrera profesional, bienestar, aprendizaje o crecimiento personal

✨ Ideal para: Cualquier persona que busque un desarrollo personal o profesional a largo plazo mediante el seguimiento estructurado de metas y hábitos.

17. Plantilla de herramienta de presupuesto y seguimiento de gastos de viaje

vía Notion

¿Alguna vez has organizado un viaje en grupo en el que constantemente hay que dividir las comidas y los desplazamientos, y nadie recuerda quién pagó qué?

La herramienta de seguimiento de gastos de viaje y presupuesto resuelve este problema al permitir que todos registren sus gastos en tiempo real, incluso en diferentes monedas. Con conversión automática y desgloses específicos para cada viajero, te ayuda a liquidar las cuentas sin tener que hacer complicados cálculos después del viaje.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

El registro de gastos en tiempo real y la conversión automática de moneda facilitan la gestión de los viajes en grupo

Los desgloses específicos para viajeros garantizan que todos sepan quién pagó qué, sin incómodos cálculos matemáticos después del viaje

Los resúmenes visuales del presupuesto te ayudan a mantenerte al día y evitar gastos excesivos

✨ Ideal para: Grupos de viajeros que necesitan dividir los gastos, gestionar presupuestos de uso compartido y realizar un seguimiento de los gastos en tiempo real.

18. Plantilla de invitación a un viaje en grupo con encuesta

vía Notion

Supongamos que estás intentando planear una escapada de fin de semana con amigos. La mitad de los miembros del grupo no han confirmado su asistencia y nadie en el chat se pone de acuerdo sobre qué actividades realizar.

La plantilla de Notion «Invitación a un viaje en grupo con encuesta» simplifica todo con un formulario de confirmación de asistencia, detalles del viaje en uso compartido, y encuestas integradas para votar sobre actividades o fechas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Los formularios de confirmación de asistencia y las encuestas integrados agilizan la toma de decisiones en grupo, sin interminables hilos de chat para chatear

Centraliza los detalles del viaje, las fechas y las opciones de actividades para facilitar la coordinación

Hace que la plan sea divertida y democrática, asegurando que se escuche la opinión de todos

✨ Ideal para: Organizadores de viajes que coordinan fechas, actividades y confirmaciones de asistencia sin necesidad de chatear desordenado.

📖 Leer también: Plantillas gratuitas de Documentos de Google para planificar horarios

19. Plantilla para el seguimiento de regalos navideños

vía Notion

El Holiday Gift Tracker te ayuda a planificar, presupuestar y llevar un control de todos los regalos en una plantilla gratuita de Notion. Lo mejor es que puedes hacer un seguimiento de las ideas de regalos, el estado de las compras, el gasto por persona y las actualizaciones de entrega con un diseño limpio y visual.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las ideas para regalos, el estado de las compras y los presupuestos para todos los que figuran en tu lista: se acabaron los regalos duplicados o los destinatarios olvidados

El diseño visual te permite ver fácilmente a quién le queda por comprar y cuánto has gastado

Perfecto para unas compras navideñas organizadas y sin estrés, y para hacer regalos bien pensados

✨ Ideal para: Organizadores de viajes que coordinan fechas, actividades y confirmaciones de asistencia sin necesidad de chatear desordenado.

📖 Leer también: Plantillas de calendario mensual gratuitas para organizar tu tiempo

20. Plantilla de planificador de viajes por carretera

vía Notion

¿Estás a mitad de tu viaje por carretera y no recuerdas en qué ciudad planeabas parar o dónde estaba ese restaurante que no te puedes perder? Nos ha pasado a todos.

El planificador de viajes por carretera te ayuda a correlacionar cada detalle con antelación, incluyendo un elegante panel de Notion para tus paradas de repostaje y desvíos panorámicos.

Con un mapa de Google integrado, un itinerario de viaje visual y un controlador de gastos incorporado, esta plantilla de Notion es perfecta para los viajeros que desean estructura sin sacrificar la espontaneidad.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica cada parada, comida y desvío panorámico con un itinerario interactivo y Google Maps integrado

El control de gastos y las listas de equipaje integrados te permiten organizar tu viaje de principio a fin

El elegante panel hace que planear y documentar tu aventura sea tan divertido como el propio viaje

✨ Ideal para: Personas que desean planear, presupuestar y organizar regalos para familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Límites de Notion

Las plantillas de planificador de Notion son excelentes para empezar, pero rara vez se adaptan a tu forma de hacer trabajo.

Además, Notion tiene algunos otros problemas que debes tener en cuenta antes de dar el salto:

La mayoría de las plantillas se basan en el flujo de trabajo de otras personas, no en el tuyo, lo que a menudo lleva a soluciones alternativas o a romper sistemas clave solo para que sean utilizables

Personalizar en exceso una plantilla puede provocar rápidamente problemas en la base de datos, filtros defectuosos o estructuras duplicadas que añaden más confusión que claridad

Las plantillas normalmente no se adaptan bien a los cambios de prioridades , como pasar del seguimiento personal a la gestión de proyectos en equipo

El plan gratuito de Notion limita el uso del equipo con un límite de 1000 bloques , lo que puede resultar frustrante para los espacios de trabajo colaborativos

Cuanto más evolucione tu flujo de trabajo, más probable será que las plantillas estáticas que no ofrecen compatibilidad con la automatización, la integración perfecta o las vistas dinámicas de tareas se te queden pequeñas

Entonces, ¿qué alternativas a Notion tienes? Vamos a descubrirlo.

Plantillas alternativas de Notion

A diferencia de Notion, ClickUp no se basa en plantillas estáticas que hay que modificar constantemente.

Incluye automatizaciones integradas, control de tiempo nativo, tareas periódicas y colaboración en tiempo real, lo que resuelve los problemas habituales de personalización excesiva y escalabilidad limitada que se encuentran en muchas plantillas de planificador de Notion.

Si buscas soluciones más adaptables y a largo plazo, aquí tienes 10 plantillas de planificador ClickUp que hacen mejor el trabajo en las necesidades cambiantes.

1. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén el orden sin tener que reestructurar constantemente tu sistema con la plantilla de planificador diario de ClickUp

¿Estás cansado de ajustar las plantillas de Notion solo para gestionar un día normal? La plantilla de planificador diario de ClickUp te ofrece un diseño listo para usar con gestión de tareas mediante arrastrar y soltar.

Esta plantilla de planificador diario no requiere ninguna configuración manual e incluso incluye funciones de prioridad integradas y un seguimiento visual del progreso.

Tanto si tienes que compaginar reuniones, recados personales o trabajos con plazos de entrega, esta plantilla te ayuda a clasificar las tareas (trabajo, personales, metas), gestionar las prioridades y mantener la concentración durante todo el día.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Diseño listo para usar con gestión de tareas mediante arrastrar y soltar, sin necesidad de configuración manual

Las prioridades integradas y el seguimiento visual del progreso te ayudan a centrarte en lo que más importa

Clasifica las tareas por trabajo, personales u meta para tener una vista global de tu día

✨ Ideal para: Profesionales y particulares que buscan un gestor de tareas diario fiable con priorización integrada.

lee también: * Plantillas gratuitas de Goodnotes para tomar notas digitales

2. Plantilla de registro diario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Si te centras en el seguimiento de hábitos o la responsabilidad de proyectos, prueba la plantilla de registro diario de ClickUp

Si necesitas algo más que una lista de control para reflexionar sobre tu día, la plantilla de registro diario de ClickUp te ofrece una visibilidad estructurada de todo lo que has terminado.

Esta plantilla te permite registrar tareas, anotar el progreso y ver el estado de finalización en tiempo real. Además, con campos integrados para fechas de vencimiento, prioridades y notas, obtienes un archivo actualizado de tu trabajo diario sin necesidad de crear múltiples bases de datos enlazadas como en Notion.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

El seguimiento estructurado de las actividades diarias favorece la creación de hábitos y la revisión del rendimiento

El registro en tiempo real y el estado de finalización te mantienen responsable y motivado

Los campos integrados para fechas límite, prioridades y notas eliminan la necesidad de utilizar múltiples bases de datos

✨ Ideal para: Usuarios que desean un seguimiento estructurado de sus actividades diarias para lograr la compatibilidad con la creación de hábitos y la evaluación de su rendimiento.

👀 Dato curioso: la primera agenda diaria comercial fue introducida a principios del siglo XX por una empresa británica llamada Letts. Esta empresa sigue en activo hoy en día, lo que demuestra el atractivo atemporal de las agendas.

3. Plantilla de horario diario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea un ritmo diario que ofrezca compatibilidad tanto para la concentración como para la flexibilidad con la plantilla de horario diario de ClickUp

Cuando tu día se te escapa sin saber dónde se ha ido el tiempo (te miro a ti, Instagram Reels), esta plantilla te ofrece una estructura por horas.

La plantilla de horario diario de ClickUp te ayuda a bloquear tiempo para tareas, reuniones, descansos y trabajo concentrado. Es perfecta para estudiantes que gestionan clases o profesionales que compaginan el trabajo intensivo con las tareas del administrador.

A diferencia de las agendas manuales, se actualiza automáticamente con seguimiento en tiempo real, lo que te ayuda a detectar pérdidas de tiempo y optimizar tu rutina.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Divide tu día en bloques de tiempo por horas para lograr la máxima concentración y flexibilidad

Actualizaciones automáticas con seguimiento en tiempo real para ayudarte a detectar pérdidas de tiempo y optimizar tus rutinas

Perfectas para estudiantes y profesionales que necesitan compaginar trabajo intensivo, reuniones y descansos

✨ Ideal para: Personas que son seguidoras de rutinas estructuradas o de bloques de tiempo y desean optimizar cada hora del día.

4. Plantilla de informe diario de actividades de los empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Elimina las conjeturas de las evaluaciones de rendimiento con la plantilla de informe diario de actividades de los empleados de ClickUp

Cuando gestionas un equipo en múltiples proyectos, es fácil perder de vista quién está haciendo qué. Es decir, hasta que empiezan a incumplirse los plazos.

La plantilla de informe diario de actividades de los empleados ofrece a los gerentes una vista clara y en tiempo real de la finalización de las tareas diarias, el tiempo dedicado y la productividad general. Esta plantilla es especialmente útil para equipos remotos o roles centrados en las operaciones.

Realiza un seguimiento del rendimiento individual, destaca los retrasos y ayuda a reforzar la responsabilidad con campos estructurados para registros de tareas e (elaboración de) informes integrados.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Proporciona a los gerentes una vista clara y en tiempo real de la tarea completada y la productividad

Realiza un seguimiento del rendimiento individual y destaca los retrasos para una mayor responsabilidad

Ideal para equipos remotos y rols centrados en operaciones que requieren (elaboración de) informes estructurados

✨ Ideal para: Gerentes y jefes de equipo que realizan seguimiento del rendimiento de los empleados y los resultados diarios de los proyectos.

👀 Dato curioso: los expertos en productividad afirman que dedicar 10 minutos por la mañana a planear puede ahorrar hasta 2 horas de esfuerzo innecesario durante el día. Las agendas te ayudan a recuperar esas horas.

5. Plantilla de planificador de proyectos ClickUp

Obtenga plantillas gratis Marca los obstáculos antes de que descarrilen los cronogramas con la plantilla de planificador de proyectos ClickUp

Has iniciado un nuevo proyecto y, al cabo de tres días, las tareas están dispersas, los cronogramas son vagos y los rols del equipo no están claras.

La plantilla de planificador de proyectos ClickUp soluciona rápidamente ese problema al ofrecerte un único espacio de trabajo estructurado para organizar los entregables, asignar responsabilidades y visualizar el progreso en vistas Kanban, Lista o Calendario.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza los entregables, asigna responsabilidades y visualiza el progreso en un único entorno de trabajo

Las múltiples vistas (Kanban, Lista, Calendario) se adaptan a cualquier estilo de gestión de proyectos

Los bloqueadores integrados y el seguimiento de cronogramas mantienen los proyectos según lo previsto y los equipos alineados

✨ Ideal para: Equipos que planean proyectos complejos y necesitan una mayor visibilidad del progreso, los rols y los cronogramas.

📖 Leer también: Plantillas gratuitas de Google Calendar

6. Plantilla de planificador de vacaciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Coordínate fácilmente y concéntrate en disfrutar de tu tiempo libre con la plantilla de planificador de vacaciones de ClickUp

Coordinar los detalles de un viaje, como las fechas, el alojamiento y los documentos, puede resultar abrumador, especialmente cuando hay varias personas involucradas.

La plantilla de planificador de vacaciones de ClickUp reúne todos tus planes de vacaciones (vuelos, estancias, actividades y documentos de viaje) en un único espacio centralizado. Coordina fácilmente las fechas, realiza un seguimiento de quién va a dónde y almacena archivos importantes, como reservas o itinerarios, en una vista segura.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Centraliza todos los planes de vacaciones (vuelos, estancias, actividades y documentos) en un espacio de seguridad

Coordina fácilmente las fechas y realiza el seguimiento de quién va a dónde en los viajes en grupo o las vacaciones familiares

Almacena archivos importantes, como reservas e itinerarios, para acceder rápidamente a ellos en cualquier momento

✨ Ideal para: Familias o grupos de viajeros que gestionan la logística de las vacaciones, como reservas, documentos y horarios.

👀 Dato curioso: Benjamin Franklin utilizaba un método similar a una agenda en el siglo XVIII. Dividía sus días en bloques de tiempo específicos, una versión temprana del time-blocking que todavía utilizamos hoy en día.

7. Plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Sin tener que cambiar de herramienta, mantén la concentración en lo que más importa con la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp

Tener una vista clara del calendario puede ser crucial cuando las tareas se acumulan y los plazos se solapan.

La plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp combina la programación y el seguimiento de tareas en un diseño flexible, lo que te permite gestionar las prioridades diarias mientras planificas con antelación. Puedes organizar las tareas en categorías, asignar fechas de límite y visualizar tu carga de trabajo por días o semanas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Combina la programación y el seguimiento de tareas en un diseño único y flexible

Organiza las tareas por categoría, asigna fechas límite y visualiza la carga de trabajo por días o semanas

Mantén la concentración en las prioridades diarias mientras planificas con antelación gracias a las claras vistas del calendario

✨ Ideal para: Usuarios que desean gestionar sus tareas de forma visual y planear su tiempo con vistas diarias y semanales claras.

💡 Consejo profesional: si estás intentando gestionar proyectos en Notion pero sigues encontrando obstáculos, nuestro blog, Cómo utilizar Notion para la gestión de proyectos, analiza lo que funciona, lo que no y cómo optimizar tu flujo de trabajo sin agobiarte.

8. Plantilla de calendario anual de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estructura tu año sin los dolores de cabeza de la planificación manual con la plantilla de calendario anual de ClickUp

A mitad de año, intentas desesperadamente recordar la fecha de lanzamiento de ese producto o, lo que es peor, has completado por completo una fecha límite crucial.

La plantilla de calendario anual de ClickUp te ofrece una visión general completa de todas tus tareas.

Con desgloses mensuales y cronogramas visuales, te ayuda a realizar seguimiento de tus metas a largo plazo y a adelantarte a lo que está por venir.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Proporciona una panorámica completa de todas las tareas, plazos y eventos del año

Los desgloses mensuales y los cronogramas visuales te ayudan a realizar un seguimiento de tus metas a largo plazo y tus hitos

Evita que se te pasen los plazos y te mantiene al día de lo que viene

✨ Ideal para: Planificadores estratégicos y equipos que necesitan una vista general anual para correlacionar plazos, eventos e hitos.

9. Plantilla de calendario semanal de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén tu semana correlacionada y gestionable con la plantilla de calendario semanal de ClickUp

Tu semana comienza con fuerza, pero para el miércoles, las reuniones se superponen, los plazos se acercan sigilosamente y tu agenda parece estar fuera de control.

La plantilla de calendario semanal de ClickUp aporta claridad al caos al permitirte planear (plan) toda tu semana con asignaciones de tareas, eventos y bloques visualmente atractivos.

Con actualizaciones en tiempo real y programación mediante arrastrar y soltar, es perfecto para equilibrar las prioridades del equipo, gestionar las metas semanales del planificador y mantener bajo control los compromisos personales.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica toda tu semana con asignaciones de tareas, eventos y bloques de tiempo visualmente atractivos

Las actualizaciones en tiempo real y la programación mediante arrastrar y soltar facilitan el equilibrio entre las prioridades

Perfectas para gestionar múltiples tareas, reuniones y eventos en un periodo de 7 días

✨ Ideal para: Personas o equipos que gestionan múltiples tareas, reuniones y eventos a lo largo de un periodo de 7 días.

👀 Dato curioso: Japón tiene toda una subcultura dedicada a la estética de las agendas llamada «Jibun Techo», en la que la gente decora sus horarios con pegatinas, caligrafía y garabatos para que la planificación resulte más divertida. ¡Es casi como llevar un diario con viñetas!

10. Plantilla de planificador del blog ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea una estrategia de contenido coherente que promueva la compatibilidad con el crecimiento de tu audiencia con la plantilla de planificador de blogs de ClickUp

¡Genial, tus blogs están funcionando bien! Pero hay un pequeño problema: tu contenido está disperso en cuadernos, documentos y borradores a medio escribir.

La plantilla de planificador del blog ClickUp convierte el contenido fragmentado en un flujo de trabajo claro. Planifica publicaciones por categoría o campaña, asigna plazos y realiza un seguimiento del progreso desde la idea hasta la publicación.

Tanto si eres un escritor independiente como si formas parte de un equipo de contenido, esta plantilla te ayudará a cumplir con tu agenda y a colaborar sin problemas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

¡Convierte el contenido fragmentado en un claro flujo de trabajo, desde la idea hasta la publicación!

Planifica publicaciones por categoría o campaña, asigna plazos y realiza un seguimiento del progreso en un solo lugar

Soporte a escritores independientes y equipos de contenido con horarios recurrentes y propiedad compartida

✨ Ideal para: Blogueros y equipos de contenido que planifican y producen contenido de forma periódica con propiedad compartida utilizando una herramienta integral.

Un pequeño clic (hacia arriba) para ti, una gran mejora para tu flujo de trabajo

Las plantillas de planificador pueden realizar multitud de tareas. Tanto si estás organizando una boda, haciendo un seguimiento de tus hábitos personales o planificando todo tu año académico, una buena plantilla de planificador te proporciona estructura y claridad.

Aunque las plantillas de planificación de Notion son un excelente punto de partida, la mayoría de los usuarios acaban encontrando dificultades debido a la automatización limitada y a la personalización, que requiere mucho tiempo.

Aquí es donde ClickUp transforma sutilmente la situación. Con vistas dinámicas, automatizaciones integradas y colaboración en tiempo real, las plantillas de ClickUp no solo te ayudan a mantenerte organizado, sino que también te ayudan a avanzar más rápido.

De hecho, los equipos que utilizan RevPartners, cliente de ClickUp, informan de una mejora del 64 % en la velocidad de prestación de servicios, lo que les permite liberar tiempo que normalmente dedicarían a organizar las cosas.

Si estás listo para dejar de gestionar tus planes y empezar a ejecutarlos, ¡regístrate ahora en ClickUp!