Plantillas gratuitas de presupuesto doméstico para el seguimiento de los gastos mensuales

Ya sea comprar una casa o jubilarse anticipadamente, casi todo el mundo tiene una meta financiera que desea alcanzar a una determinada edad. Sin embargo, solo el 30 % lo consigue. ¿La razón más común? ¡Una mala gestión del presupuesto!

Un presupuesto mensual bien planificado es el primer paso para una gestión financiera sólida. Ayuda a controlar el gasto excesivo y a generar ahorros para que puedas alcanzar tus metas de forma estratégica. Sin embargo, el 11 % de las personas no planifican sus ingresos, posiblemente porque no cuentan con las herramientas adecuadas para empezar.

Pero eso se acabó: ¡aquí tienes 13 plantillas gratuitas para crear un presupuesto doméstico y sacar el máximo partido a cada dólar!

¿Qué son las plantillas de presupuesto doméstico?*

Una plantilla de presupuesto doméstico es un documento prediseñado y personalizable que le permite realizar un seguimiento y registrar sus ingresos, ahorros, gastos y otros detalles financieros. Cuenta con todos los componentes financieros importantes y secundarios de cada hogar, como el alquiler, la compra y las facturas mensuales, para mostrar claramente sus entradas y salidas de efectivo. Como resultado, podrá gestionar su dinero de forma más prudente.

Una plantilla típica de presupuesto doméstico incluye secciones como:

Fuentes de ingresos

Gastos fijos

Gastos variables

Ahorros

Resumen de ingresos totales frente a gastos totales

🧠 Dato curioso: La palabra «presupuesto» proviene del francés antiguo «bougette», una pequeña bolsa de cuero.

¿Qué hace que una plantilla de presupuesto doméstico sea buena?*

Crear un presupuesto doméstico suele ser estresante, y es comprensible. Hay que tener en cuenta los ingresos y los gastos, visualizar las metas de ahorro e identificar las áreas que se pueden mejorar para lograr un cambio real. Todo esto puede parecer mucho pendiente, pero no si se cuenta con la plantilla adecuada. Estas son algunas de sus cualidades:

Diseño limpio: Busca una plantilla que tenga la función de un diseño sencillo, con columnas organizadas, secciones claras y un formato coherente, para que sea fácil de usar y navegar, incluso para los principiantes ✨

Personalización: elige una plantilla que te permita adaptar las categorías a las necesidades específicas de tu hogar. En instancia, deberías poder añadir, eliminar y renombrar filas y columnas para crear un presupuesto que se ajuste a las finanzas de tu hogar ✨

Funciones de seguimiento financiero: Utiliza una plantilla con funciones de seguimiento financiero integradas. Esto te ayudará a realizar un seguimiento de tus ingresos, gastos y ahorros para determinar las variaciones presupuestarias ✨

Funciones de automatización: elige una plantilla que utilice fórmulas para rellenar automáticamente los cálculos esenciales, como los ingresos totales, los gastos totales y los ahorros totales ✨

Elementos visuales: Busca una plantilla con gráficos, barras, tablas y otros elementos visuales para mostrar tus ingresos, gastos, ahorros y mucho más. Esto minimiza la curva de aprendizaje, haciendo que el presupuesto sea comprensible para todos ✨

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para presupuestos mensuales con las que gestionar tus gastos

13 plantillas de presupuesto doméstico

Aquí tienes algunas plantillas gratuitas para presupuestos domésticos de ClickUp, la aplicación para todo el trabajo, y otras plataformas para crear un presupuesto y dar los primeros pasos hacia una gestión financiera eficiente:

1. Plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de sus ingresos, gastos y ahorros mensuales sin complicaciones con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Si es la primera vez que crea un presupuesto para su hogar, utilice la plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp. Ofrece un marco claro para realizar el seguimiento de los ingresos familiares, los gastos mensuales y los objetivos de ahorro. Su estructura limpia fomenta las actualizaciones periódicas y la fácil adaptación a las necesidades financieras cambiantes.

Registra todos tus ingresos y gastos mensuales para proporcionar una visión general completa de tu situación financiera. Además, introduce los gastos fijos, los gastos discrecionales y los ingresos totales, y luego supervisa los cambios mensuales utilizando las vistas integradas.

Por qué te encantará:

Clasifique los ingresos y los gastos en un diseño centrado y fácil de usar

Visualice los saldos presupuestarios mediante paneles y campos personalizables

Revise los resúmenes financieros a través de vistas de calendario, tablero o lista

Edita, amplía o ajusta los datos directamente desde cualquier dispositivo

Ideal para: Personas y hogares que desean crear una rutina presupuestaria básica con herramientas sencillas.

📚 Lea también: Cómo establecer un sistema eficaz de gestión doméstica

2. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Toma el control de tus finanzas personales con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp

¿Le cuesta gestionar sus finanzas personales por su cuenta? La plantilla de presupuesto personal de ClickUp puede ayudarle.

Diseñadas específicamente para uso individual, son la mejor manera de recuperar el control sobre sus fondos. Esta plantilla realiza el seguimiento de sus ingresos, gastos, ahorros y obligaciones financieras para identificar áreas que se pueden ajustar y reducir costes, como si fuera un asistente financiero personal.

También le permite priorizar sus metas financieras y trabajar en alcanzar cada una de ellas. Esto fomenta hábitos presupuestarios saludables y le permite gestionar su dinero de forma más consciente.

Por qué te encantará:

Segmente y realice un seguimiento de los pagos recurrentes, los ahorros y los gastos relacionados con su estilo de vida

Accede a secciones preestablecidas para fuentes de ingresos, gastos fijos y flexibles, y objetivos de ahorro

Reciba recordatorios automáticos de los próximos pagos o revisiones presupuestarias

Ajusta metas financieras con indicadores visuales y plazos

Ideal para: Profesionales autónomos, freelancers y estudiantes que gestionan gastos personales, metas financieras y ahorros mensuales.

Esto es lo que Philip Storry, administrador sénior de sistemas en SYZYGY, tenía que decir sobre el uso de las plantillas de ClickUp para las finanzas:

La coordinación en SYZYGY mejoró en todos los ámbitos. El mejor ejemplo es nuestro nuevo proceso de incorporación de nuevos empleados, que requiere la coordinación entre cuatro departamentos: RR. HH., Finanzas, TI e Instalaciones. El uso de una plantilla y un formulario nos ha permitido recopilar rápidamente los datos de los nuevos empleados que se incorporan a nuestra organización y, a continuación, crear una tarea con subtareas asignadas a cada departamento para el trabajo requerido.

3. Plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica tu plan de presupuesto como un profesional con la plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp

Si hay algo tan complicado como crear un presupuesto, es cumplirlo. Pero ahí es donde entra en juego la plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp. En ella se enumeran tus gastos, presupuestos y gastos reales para ver en qué medida has seguido tu plan.

Además, cada vista ofrece compatibilidad para planificar en función del tiempo, al tiempo que establece la conexión (a internet) entre las tendencias de ingresos y gastos y metas vitales más amplias. Al organizar los objetivos financieros mensuales, trimestrales y a largo plazo, podrá pensar más allá de los gastos diarios.

Por qué te encantará:

Estructura la planificación presupuestaria a lo largo de diferentes cronogramas, incluyendo meses y trimestres

Realice un seguimiento de sus metas de ahorro, obligaciones recurrentes y planes financieros futuros

Visualice sus prioridades utilizando (diagrama de) Gantt, metas o diseños de calendario

Ajuste fácilmente sus planes a medida que cambian sus metas o evoluciona su estado financiero

Ideal para: Personas y familias con metas claras que desean estructurar sus prioridades financieras, realizar el seguimiento de las facturas recurrentes y controlar sus ahorros.

4. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Obtenga una visión clara de la eficacia real de su presupuesto con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp

La plantilla de informe presupuestario de ClickUp ofrece una imagen clara del rendimiento financiero al final de cada ciclo presupuestario. Limpia y visualmente atractiva, esta plantilla proporciona una visión general completa de sus presupuestos pasados y presentes, incluidas sus discrepancias y eficacia, para que pueda evaluar su rendimiento financiero global.

Su diseño centrado en los datos favorece la responsabilidad, ya que permite a los usuarios evaluar tendencias y plan medidas correctivas. Además, le permite realizar un seguimiento de su progreso para visualizar el tiempo medio que le llevará alcanzar sus objetivos financieros.

Por qué te encantará:

Compare los importes presupuestados con los reales en las áreas de gasto clave

Utiliza paneles y filtros personalizados para obtener información sobre tu comportamiento financiero

Resumir las cifras financieras clave para presentaciones o revisiones

Exporta (elaboración de) informes para revisiones financieras o planificación colaborativa

Ideal para: Analistas presupuestarios, gestores financieros y entusiastas de las finanzas personales que crean (elaboración de) informes financieros detallados y revisan los patrones de gasto a lo largo del tiempo.

💡 Consejo profesional: Si te cuesta gestionar tus gastos, pon en práctica estas sencillas estrategias para realizar un seguimiento y un control eficaces: Seguimiento en tiempo real 📊

Crea un informe con unos pocos clics⚡

Cuenta tu historia y tiende puentes 🗣️

Toma decisiones con facilidad ✅

Invierte en tu equipo 🧑‍💼

5. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona tus gastos para alcanzar el éxito financiero con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

La plantilla de gestión financiera de ClickUp no es solo para elaborar presupuestos, sino que es un recurso integrado para gestionar todos los aspectos de tus finanzas. Desde la cantidad que has pagado hasta a quién se la has pagado, esta plantilla realiza seguimiento y registra todos los gastos, lo que te permite crear presupuestos de proyectos similares.

Utiliza herramientas de análisis visual, como gráficos, diagramas y mapas de calor, para ayudarte a analizar tu rendimiento financiero. Cada sección ofrece compatibilidad con distintas áreas de las finanzas, incluidos los pagos recurrentes, la planificación de emergencias y la gestión de facturas. Además, las automatizaciones preconfiguradas hacen que el seguimiento rutinario sea más coherente y oportuno.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento de las facturas a corto plazo, las obligaciones a largo plazo y los ingresos de múltiples fuentes

Configura alertas automáticas para fechas límite o límites de gasto

Estructura las vistas para reflejar los rols del hogar y las áreas presupuestarias

Resumir su salud financiera mediante paneles interactivos

Ideal para: propietarios de pequeñas empresas, autónomos, particulares y familias que organizan múltiples tareas financieras y mantienen una supervisión general de todas las categorías.

📮 ClickUp Insight: El cambio de contexto está afectando silenciosamente a la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que cambiar de plataforma, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas a través del chat, documentos, pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto en conexión, buscable y gestionable

6. Plantilla de presupuesto universitario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica y ahorra para todos tus gastos universitarios utilizando la plantilla de presupuesto universitario de ClickUp

La plantilla de presupuesto universitario de ClickUp proporciona a los estudiantes herramientas para gestionar la matrícula, los libros, los gastos de manutención y los gastos imprevistos. Su diseño aborda los gastos universitarios habituales y los ajusta a fuentes de ingresos limitadas, como trabajos a tiempo parcial o becas.

Los estudiantes pueden supervisar sus decisiones financieras en tiempo real y adaptar las categorías en función de las necesidades de cada semestre. La estructura fomenta hábitos presupuestarios independientes desde el principio. Además, automatiza tareas presupuestarias básicas, como el seguimiento de los ingresos, la previsión de gastos y la supervisión de las variaciones.

Por qué te encantará:

Desglose los gastos académicos, de vivienda y personales por semestre o trimestre

Organiza tus fuentes de ingresos, incluyendo becas, ayudas familiares y trabajos en el campus

Marca los gastos excesivos o los cambios en el saldo mediante desencadenantes personalizados

Accede a la plantilla desde tu móvil o escritorio mientras te desplazas

Ideal para: Estudiantes universitarios que deben equilibrar el pago de la matrícula, el alquiler, la compra y los ingresos de sus trabajos a tiempo parcial, al tiempo que realizan el seguimiento de los presupuestos semestrales, las ayudas económicas y las metas de ahorro.

Aquí tienes un resumen rápido sobre cómo priorizar tareas como un profesional:

7. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento e informe de los gastos mensuales para crear presupuestos eficientes a corto plazo con la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

¿Buscas una plantilla que te ayude a planificar tu presupuesto a corto plazo? La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp es ideal para ti. Esta plantilla realiza el seguimiento e (elaboración de) informes de todos tus gastos mensuales, desde el alquiler hasta las primas de seguro, para que puedas saber en qué se gasta tu dinero.

También utiliza herramientas para analizar las tendencias de gasto y para realizar una previsión de las futuras. De esta manera, le ayuda a identificar posibilidades de ahorro de costes y a tomar decisiones presupuestarias informadas y basadas en datos.

Por qué te encantará:

Registre los gastos por tipo, revise las tendencias de los costes y refine los presupuestos

Utilice paneles para mostrar resúmenes o tendencias a lo largo del tiempo

Usa compartido informes con los miembros de tu hogar para planear de forma colaborativa

Destaca las variaciones presupuestarias con indicadores con código de color

Ideal para: Profesionales, familias y equipos de pequeñas empresas que generan resúmenes de gastos mensuales y realizan seguimiento de los patrones financieros a lo largo del tiempo.

🧠 Dato curioso: Japón tiene una obsesión nacional por la gestión del presupuesto personal a través del kakeibo, una técnica de diario presupuestario introducida en 1904 y diseñada para fomentar el gasto consciente y la gratitud, que millones de personas siguen utilizando. 💰

8. Plantilla de presupuesto mensual personal en Excel de Vertex42

vía Vertex42

Otro recurso gratis, la plantilla de presupuesto mensual personal de Excel de Vertex42, le permite crear un resumen de sus ingresos y gastos mensuales, lo que le ayuda a identificar áreas en las que puede estar gastando innecesariamente. Esto le ayuda a gestionar los gastos y aumentar los ahorros.

En cuanto a la facilidad de uso, la plantilla tiene un aspecto profesional y es fácil de navegar. También es accesible y está disponible para descargar en formatos Excel y Hojas de cálculo de Google. Además, las funciones preintegradas facilitan el seguimiento mensual.

Por qué te encantará:

Adapta las columnas y rótulos a tus hábitos financieros

Introduce tus ingresos y gastos con fórmulas de cálculo integradas

Descarga y reutiliza mes tras mes con un formato coherente

Visualice los patrones de gasto con gráficos integrados y compare los gastos plan con los reales de forma paralela

Ideal para: Usuarios habituales de hojas de cálculo y personas preocupadas por su presupuesto que buscan una herramienta de presupuestación fiable y basada en fórmula.

💡Consejo profesional: La gente suele perseguir grandes recortes de gastos, pero son los microgastos diarios (como los cafés, los gastos de envío o las suscripciones aleatorias a aplicaciones) los que silenciosamente merman tu presupuesto. Por lo tanto, haz una auditoría mensual de microfugas: te sorprenderá lo revelador que resulta. 😲

9. Plantilla de presupuesto doméstico de Template. Net

Si está buscando una plantilla para crear un presupuesto detallado para su hogar, eche un vistazo a la Plantilla de presupuesto doméstico de Template.Net. Personalizable y fácil de usar, ofrece una vista completa de su presupuesto doméstico, incluyendo todos sus diversos elementos: ingresos, gastos, ahorros y variaciones.

También lista sus metas financieras y crea un plan de acción. La plantilla es muy colaborativa, por lo que puede compartirla fácilmente con los miembros de su familia para recabar sus opiniones.

Por qué te encantará:

Distribuye tus ingresos entre necesidades básicas, ahorros y estilo de vida

Realice un seguimiento por separado de los gastos esenciales y no esenciales

Personaliza las columnas y categorías para adaptarlas al tamaño de tu hogar

Controle sus metas de ahorro para reformas en el hogar o vacaciones

Ideal para: Familias y hogares compartidos que organizan las finanzas domésticas con una hoja de presupuesto preestructurada e imprimible.

10. Plantilla de planificador de presupuesto doméstico de Template. Net

La plantilla Household Budget Planner de Template.Net se centra en la organización financiera con visión de futuro. Su diseño limpio y profesional le permite realizar el seguimiento y asignar sus ingresos para garantizar que ninguna de sus necesidades quede desatendida.

Además, también desglosa tus ahorros en diferentes categorías, como fondo de emergencia, jubilación, inversiones y más, para ayudarte a visualizar y planear el futuro. La plantilla se puede descargar de forma gratuita en varios formatos, incluidos Word, PDF y Hojas de cálculo de Google.

Por qué te encantará:

Realice la distribución de los ingresos entre categorías fijas, flexibles y orientadas al futuro

Resumir los totales y las variaciones para la revisión financiera

Cree una imagen financiera más clara antes de que comience cada ciclo presupuestario

Visualice las tendencias del flujo de caja con tablas y aspectos destacados

Ideal para: Hogares que planifican sus presupuestos con antelación y se centran en gastos basados en metas.

➡️ Más información: El mejor software y herramientas de contabilidad con IA

11. Plantilla de hoja de cálculo para el presupuesto mensual del hogar de Template. Net

La plantilla de hoja de cálculo para el presupuesto mensual del hogar de Template.Net ofrece un diseño de varias columnas para realizar el seguimiento de los ingresos, los gastos fijos y los gastos flexibles mensuales.

Está diseñada para ofrecer compatibilidad con revisiones de varios meses y ayudar a identificar patrones a largo plazo, diferencias en el gasto o fugas en el presupuesto. Esta plantilla también le permite calcular ahorros y estimar presupuestos.

Por qué te encantará:

Haz vista de los datos presupuestarios de meses completos en paralelo.

Controle los gastos recurrentes y variables utilizando filas ordenables.

Resalte los objetivos de ahorro y los resultados reales con códigos de color.

Exporta o imprime resúmenes para realizar comprobaciones financieras fácilmente.

Ideal para: propietarios, inquilinos y compañeros de piso que comparten los gastos mensuales del hogar y controlan los presupuestos para la compra, los servicios públicos, el alquiler y las actividades de ocio.

12. Plantilla para el presupuesto familiar de comestibles de Template. Net

a través de Template.Net

Olvídese de las complicadas hojas de cálculo: gestione fácilmente sus gastos en comestibles con la plantilla de presupuesto familiar para comestibles de Template.Net. Esta sencilla herramienta le ayuda a planear, realizar un seguimiento y controlar los gastos en alimentación de su familia con secciones claras para el presupuesto y los gastos reales.

Perfecta para familias ocupadas, esta plantilla le ayuda a mantener su presupuesto para alimentación bajo control, al tiempo que fomenta mejores hábitos financieros. Además, cuenta con compatibilidad para presupuestos basados en lista, comparación de precios y seguimiento de los costes reales frente a los previstos.

Por qué te encantará:

Lista por separado las categorías de productos alimenticios, como frutas y verduras, lácteos y aperitivos.

Calcula el gasto total en comestibles en comparación con un presupuesto preestablecido.

Identifica los elementos de alta frecuencia o alto coste para ajustar tus compras.

Reduzca el desperdicio de alimentos mediante el seguimiento de las cantidades y las sobras.

Ideal para: Familias que gestionan activamente los gastos en alimentación mediante un plan detallado de las comidas y la compra.

💡 Consejo profesional: La mayoría de las personas hacen su presupuesto planificando cómo gastar su dinero. Dale la vuelta. Decide primero cuánto quieres ahorrar, réstalo de tus ingresos y haz un presupuesto con lo que te queda. ¡Este enfoque se llama «págate primero a ti mismo»! 😎

13. Plantilla sencilla para el presupuesto doméstico de Template. Net

a través de Template.Net

Gestionar las finanzas de tu hogar no tiene por qué ser complicado. La plantilla Simple Home Budget Template de Template.Net ofrece una estructura clara y accesible para realizar el seguimiento de los ingresos y los gastos. Se centra en lo esencial y elimina la complejidad innecesaria, lo que la hace ideal para los usuarios que buscan rapidez y facilidad.

La estructura fácil de seguir de la plantilla le ayuda a comprender rápidamente sus patrones de gasto. Incluso cuenta con compatibilidad con resúmenes financieros semanales, mensuales o trimestrales, según su ciclo de revisión preferido.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento de las facturas mensuales esenciales y los gastos variables.

Controle el progreso de sus ahorros y el pago de sus deudas.

Simplifique la entrada de datos con celdas de edición fácil.

Introduce rápidamente tus ingresos y gastos durante los controles rutinarios.

Ideal para: Personas y familias pequeñas que necesitan una plantilla de edición fácil para llevar el seguimiento de los ingresos y ahorros del hogar.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para organizar tus facturas y llevar un mejor seguimiento de tus gastos.

Simplifique la gestión del dinero con las plantillas de presupuesto doméstico de ClickUp

Un presupuesto doméstico bien planificado no se limita a una serie de números en una hoja de cálculo, sino que te permite tomar el control, reducir el estrés y dejar espacio para las cosas que realmente importan.

Tanto si eres un estudiante que gestiona la compra como una familia que realiza el seguimiento de las facturas de los servicios públicos, la plantilla de presupuesto adecuada puede transformar la forma en que gestionas el dinero en casa. Y cuando se trata de herramientas flexibles y fáciles de usar, las plantillas de presupuesto doméstico y otras herramientas de ClickUp ofrecen claridad, simplicidad y personalización justo donde lo necesitas.

¿Listo para tomar el control de tus finanzas? Explora hoy mismo las plantillas gratuitas de presupuestos domésticos de ClickUp: ¡regístrate para obtener una versión de prueba gratuita!